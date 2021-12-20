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«Ему никто не станет верить»: Замглавы МВД Польши назвал ложью слова солдата о причастности силовиков к гибели волонтеров на границе с РБ

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Сбежавший в Белоруссию военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко говорил в эфире белорусского телевидения об убийствах военными и пограничниками нелегальных мигрантов и помогающих им представителей правозащитных организаций. Польский чиновник Мачей Вонсик, занимающий пост заместителя министра внутренних дел, назвал ложью слова солдата-перебежчика о причастности силовиков к гибели волонтеров на белорусской границе.


Об этом он заявил в эфире радиокомпании Polskie Radio.

Замминистра МВД Польши назвал заявление Чечко «высосанным из пальца», заявив, что никто ему не станет верить. Тем более, что ни одна из помогающих нелегалам благотворительных организаций не заявила об исчезновении своих добровольных представителей. При этом Вонсик не уточнил, какие именно благотворительные организации занимаются оказанием помощи переселенцам. Ранее в том же польском МВД говорили о «преимущественно стихийном характере волонтёрской деятельности», причём такой, когда путь волонтёрам к границе преграждали именно польские силовики.

То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти

- утверждает чиновник.

Ранее польский солдат заявлял, что лично наблюдал гибель от рук силовиков двух волонтеров, а также о том, что принимал личное участие в убийствах беженцев на границе с РБ. О его побеге из Польши впервые стало известно 17 декабря из сообщения Государственного пограничного комитета Беларуси. При этом лгать начала польская сторона, сначала заявив, что военнослужащих Чечко якобы умер. Потом стали появляться публикации в польских СМИ о якобы проблемах Чечко с законом и алкоголем.

Правду ли говорил польский солдат в интервью белорусским журналистам или нет, установит следствие. Важен ещё и вопрос реакции: ведь теперь уже Варшава испытывает на себе, когда в её адрес высказывают непроверенные сведения лица, заявившие о несогласии с политической позицией властей страны.
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Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/STRAZGRANICZNA
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:37
    +4
    Дык он уже оправдывается этот Вонсик!!!Меняем Чечко на Тихановскую,слабо.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:57
      +2
      «Ему никто не станет верить»: Замглавы МВД Польши назвал ложью слова солдата о причастности силовиков к гибели волонтеров на границе с РБ

      Да я ему верю!!!
      Зам МВД Польши сознательно "тормозит" в понимании того, как, например , в суде устанавливается истина - с привлечением многих других и разных показателей на сопоставление достоверности информации свидетеля. А именно.

      1. Польша отказалась пропускать через свою территорию многотысячную толпу иностранных мигрантов в ЕС - в частности, в Германию? Отказалась.
      2. Чего она при этом боялась? Боялась того, что страны ЕС вернут назад в Польшу -члену ЕС - многочисленных мигрантов, как в первую страну ЕС их в ЕС проникновения.
      Материальные убытки для Польши при этом от нелегальных иностранных мигрантов будут страшные! Дороже, чем содержание дополнительное содержание польских ВС на границе Польши с Р.Беларусь.

      Вопрос.
      Учитывая это - т.е. п.1 и п.2 - будут польские войска в мигрантов стрелять и задержанных на польской территории забивать до смерти?
      Ответ.
      Да конечно, будут! Это для Польши намного дешевле, чем разбираться с ними в гуманитарном отношении.
      Со стороны правительства Польши звучали на этот счёт предупреждения в адрес иностранных мигрантов? Звучали.

      ИТОГО. Ну, и как можно не верить польскому перебежчику?! Если его показания со всем этим сходятся!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:21
      0
      Не все поляхскому коту масленица,и дерьмица хлебнуть не помешает, за вечную их антироссийскую риторику!
  2. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 15:37
    +6
    Стрельба «демократическими» пулями это «другое»)))
    Хорошо, что подача теперь на нашей стороне и пусть пшеки оправдываются))
  3. prior
    prior Сегодня, 15:42
    +14
    Польшу к ответу!
    Почему молчат правозащитники?
    Где расследование ОБСЕ?
    Где санкции польским преступникам?
    Польский режим - фашистский режим.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 16:15
      -1
      Цитата: prior
      Польшу к ответу!
      Почему молчат правозащитники?
      Где расследование ОБСЕ?

      Любое публичное заявление является вполне достаточным основанием для начала расследования со стороны, как миниму, Белоруссии. Главное что бы сам Лукашенко "не дал заднюю" как обычно.
  4. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:43
    +13
    Только по тому, как поляки относились к мигрантам на границе, слова перебежчика можно принять за правду, и считать их соответствующими действительности. А учитывая жестокость поляков во время ВОВ, можно не сомневаться в том, что они представляют из себя. Гниды ещё те.
  5. Павел episkop
    Павел episkop Сегодня, 15:45
    0
    Как на Руси говорят : "говорить" не мешки ворочать
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:46
    0
    У кого пресса, тот и поверит...даже пресса РФ не тиражирует эту новость... так, сказали и все.
  7. Kamarada
    Kamarada Сегодня, 15:46
    0
    Поляки получат свое вознаграждение. Бог всё видит
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:52
    +1
    что военнослужащих Чечко якобы умер.

    Сперва умер ,потом не умер.Потом оказался алкоголиком ,да и беженцы любят стрелять себе в голову
  9. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 15:58
    -1
    Сложно как-то оценить. То ли правда, то ли у поляка были конфликты с сослуживцами, а история для привлечения внимания и оправдания самоволки. Хотя, могло бы все что угодно, любители шипящих согласных неплохой арсенал сосредоточили на границе с Белоруссией.
  10. businessv
    businessv Сегодня, 16:05
    0
    Важен ещё и вопрос реакции: ведь теперь уже Варшава испытывает на себе, когда в её адрес высказывают непроверенные сведения лица, заявившие о несогласии с политической позицией властей страны.
    Белорусским, да и российским властям давным - давно нужно было, по отношению к коллективному западу, вовсю использовать мудрую поговорку:" лечи подобное подобным!" smile
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:14
    -2
    Где правда, где ложь ... посмотрим, что скажет следствие.
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: rocket757
      посмотрим, что скажет следствие.

      Какое следствие, - кровавый польский режим сам себя не разоблачит,
      смотри Украину, массовые убийства - майдан, Одесса, все все знают - виновные не наказаны.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:28
        0
        И что теперь, обвинять без доказательств?
        Мы сами то возмущается, когда на нас бочку катят бездоказательно!
        Ничего ещё не закончено, ни по одному пункту ...
  12. Комментарий был удален.
  13. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:18
    +3
    Почему бы не поверить. евреев же убивали по хлеще фашистов.
    Зря наш МИД молчит. нужно раздувать эту историю во всех СМИ и со всех трибун...в ООН например....поляки бы так и сделали. без сомнения.
  14. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:19
    +3
    По тому, как они лупили беженцев и поливали их водой с реппелентами на морозе, легко верится и в то, что реально могли и пострелять. А волонтеров могли убрать, как случайных свидетелей.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 16:34
      +2
      От поляков можно всего ожидать.
  15. ALARI
    ALARI Сегодня, 16:25
    0
    Топорно работают и те и эти.
  16. vervolk
    vervolk Сегодня, 16:29
    -1
    поляки шо думают это им опять сойдет с рук как бессудные казни красноармейцев в концлагерях? нет уж еще допшекаются до трибунала!
    1. atakan
      atakan Сегодня, 16:56
      +1
      Украм сошло и концлагеря и трупы в шахтах десятками и растрелянные с бмп беженцы под Славянском в автомашинах, а полякам индульгенции выдают вёдрами по мере их иссякания и верховный католик ворожит.
  17. Avior
    Avior Сегодня, 16:31
    0
    Это уже устаревшая информация. Ужасы в рассказах сбежавшего поляка нарастают.
    Сбежавший солдат уже заявил о расстрелах мигрантов, более того- что сам в расстрелах участвовал.
    «Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял», — сказал Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1», новый фрагмент которого был показан 19 декабря.

    По словам польского военного, впервые он убил человека в конце мая. Лица первых убитых людей запоминаются, сказал он, но потом стреляющий не смотрит на лицо, а только целится в грудную клетку.
    Что мы еще завтра от него узнаем?


    https://regnum.ru/news/society/3455943.html
    Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию и запросил убежище у властей Минска, в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что участвовал в расстреле мигрантов в Польше. Чечко утверждает, что, когда его привезли в первый раз на патрулирование на границе, то пограничники были пьяны и ловили «какого-то одинокого человека».

    «Потом мы вывозили его в лес, выкапывали яму, и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но ещё не видели, что происходит, пограничники стреляли ему просто в голову», — заявил он.

    Также польский военнослужащий подтвердил информацию о том, что на польской территории возле границы есть много свежих могил.

    По его словам, к убийствам мигрантов привлекали и других польских военных. Он утверждает, что тела мигрантов «закопаны в землю или растерзаны волками».

    «Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали», — заявил польский военный.

    https://russian.rt.com/ussr/news/940497-belorussiya-voennyi-polsha
    Видео с интервью
    https://www.tvr.by/videogallery/intervyu/aktualnoe-intervyu/intervyu-polskogo-pogranichnika/
    Что мы завтра от него новое узнаем? Об авиаударах по приграничной полосе?
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:57
      -1
      Что мы завтра от него новое узнаем?


      Что поляки сперва убили 10 000 беженцев, потом их съели.
      1. Старший матрос
        Старший матрос Сегодня, 17:16
        0
        С одной стороны, Вы, несоменно, правы. История выглядит не слишком правдоподобно, но, что, на мой взгляд примечательно, если бы перебежчик был со стороны Беларуси и рассказывал что-нибудь в том же духе, ему бы "поверили" безоговорочно!
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 17:25
          0
          если бы перебежчик был со стороны Беларуси и рассказывал что-нибудь в том же духе, ему бы "поверили" безоговорочно


          Миллионы людей видели в YouTube как белорусские силовики избивали и убивали людей на демонстрациях, так что глазам своим я очень даже и верю. Такого зверства, против собственого народа и мирных демонстрантов я нигде не видел. 14 век.
  18. Перейра
    Перейра Сегодня, 16:33
    -2
    Кто верит полякам? Откликнитесь.
  19. zenion
    zenion Сегодня, 16:56
    +1
    Ему никто не станет верить. А если поверят, то они саблями отрубят стволы танков.
  20. rusich
    rusich Сегодня, 17:02
    +1
    Пшекам не нравится оправдываться. Пусть попробуют отмыться.
  21. Комментарий был удален.