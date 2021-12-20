«Ему никто не станет верить»: Замглавы МВД Польши назвал ложью слова солдата о причастности силовиков к гибели волонтеров на границе с РБ

То, что этот несчастный молодой человек говорит на белорусском телевидении, в Польше даже не представляется вещью, которая могла бы произойти

Сбежавший в Белоруссию военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко говорил в эфире белорусского телевидения об убийствах военными и пограничниками нелегальных мигрантов и помогающих им представителей правозащитных организаций. Польский чиновник Мачей Вонсик, занимающий пост заместителя министра внутренних дел, назвал ложью слова солдата-перебежчика о причастности силовиков к гибели волонтеров на белорусской границе.Об этом он заявил в эфире радиокомпании Polskie Radio.Замминистра МВД Польши назвал заявление Чечко «высосанным из пальца», заявив, что никто ему не станет верить. Тем более, что ни одна из помогающих нелегалам благотворительных организаций не заявила об исчезновении своих добровольных представителей. При этом Вонсик не уточнил, какие именно благотворительные организации занимаются оказанием помощи переселенцам. Ранее в том же польском МВД говорили о «преимущественно стихийном характере волонтёрской деятельности», причём такой, когда путь волонтёрам к границе преграждали именно польские силовики.- утверждает чиновник.Ранее польский солдат заявлял, что лично наблюдал гибель от рук силовиков двух волонтеров, а также о том, что принимал личное участие в убийствах беженцев на границе с РБ. О его побеге из Польши впервые стало известно 17 декабря из сообщения Государственного пограничного комитета Беларуси. При этом лгать начала польская сторона, сначала заявив, что военнослужащих Чечко якобы умер. Потом стали появляться публикации в польских СМИ о якобы проблемах Чечко с законом и алкоголем.Правду ли говорил польский солдат в интервью белорусским журналистам или нет, установит следствие. Важен ещё и вопрос реакции: ведь теперь уже Варшава испытывает на себе, когда в её адрес высказывают непроверенные сведения лица, заявившие о несогласии с политической позицией властей страны.