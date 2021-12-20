Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская авиация подавила возникший очаг активности боевиков ИГИЛ к юго-востоку от аэродрома Табка в Сирии

8

Из Сирийской Арабской Республики приходят сообщения о том, что российская боевая авиация нанесла серию ударов по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (*ИГИЛ, запрещено в РФ). Речь идёт о подавлении очага активности террористов, который возник к югу от города Эр-Ракка в одноимённой провинции.


Территория активности игиловцев располагается в нескольких десятках километров к юго-востоку от военной базы Табка. В прошлом месяце на территорию этого объекта вошли российские военнослужащие. Сегодня военная база контролируется войсками Сирийской Арабской Республики совместно с российскими военнослужащими. Со стороны боевиков исходила прямая угроза в адрес авиабазы.

На данный момент нет данных о том, откуда в воздух поднимались средства авиации ВКС РФ. При этом высказываются предположения о том, что это могло произойти именно с ВПП упомянутого аэродрома.

Как ранее сообщали сирийские источники со ссылкой на разведку, активность боевиков ИГИЛ* повысилась сразу в нескольких провинциях страны: Хама, Ракка, Дейр-эз-Зор. Причём возникла опасность того, что несколько разделённых зонами контроля САА группировок из состава ИГИЛ* могут соединиться. Центральная (в плане географического расположения) зона активности террористов и была атакована с воздуха.

По последним данным, активность в этом районе была подавлена. Позиции боевиков на севере образовавшейся зоны контроля были уничтожены.


Нужно добавить, что костяк ИГИЛ* в Сирии сломлен, однако относительно небольшие по численности группировки боевиков в отдельных частях страны время от времени переходят к диверсиями и терактам против правительственных сил. Нередко достаётся армейским колоннам САА. Одна из решаемых на сегодняшний день задач – полное перекрытие снабжения террористов. Пока они продолжают получать оружие, боеприпасы и иное снабжение через те участки границы САР, которые остаются неподконтрольны правительственным силам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:00
    +1
    Думаю что в Сирии уже не получится в ближайшее время у США активизировать военные действия при помощи своих террористов.Будут пробовать в другом месте ,чтобы уйти от прямого диалога с нами.Надеюсь это не Донбасс,тогда будет жуть всем.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:19
      0
      Побольше баррожирующих боеприпасов, и убпла, пущшай земли сирийские защищают!
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 16:03
    +4
    Бармалеев по определению надо на ноль множить. Жизнь у людей лучше становится. good
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:16
      0
      Там они уже вперемешку с "мирными" местными жителями......и больших боев уже нет...
  3. agoran
    agoran Сегодня, 16:26
    +5
    В настоящее время, по моему скромному мнению, там должна работать разведка.
    Выявлять базы, лагеря обучения, склады и т.д.
    При всем моем неоднозначном отношении к еврейцам, у них есть чему поучиться.
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 16:43
      +1
      там должна работать разведка
      Согласен - сирийская разведка - это их проблема.
      1. agoran
        agoran Сегодня, 16:59
        0
        Здесь хотел сказать не про спутниковую разведку, скорее всего про агентурную.
        Англы в Афгане использовали калик-перехожих, не помню как по местному.
  4. vervolk
    vervolk Сегодня, 16:42
    +4
    именно так все и будет происходить на украине по истечение срока ультиматума . откуда поднялись самолеты и какие неизвестно-но "очаг активности" салокиборгов будет локализован и уничтожен!