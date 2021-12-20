Российская авиация подавила возникший очаг активности боевиков ИГИЛ к юго-востоку от аэродрома Табка в Сирии

Из Сирийской Арабской Республики приходят сообщения о том, что российская боевая авиация нанесла серию ударов по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (*ИГИЛ, запрещено в РФ). Речь идёт о подавлении очага активности террористов, который возник к югу от города Эр-Ракка в одноимённой провинции.
Территория активности игиловцев располагается в нескольких десятках километров к юго-востоку от военной базы Табка. В прошлом месяце на территорию этого объекта вошли российские военнослужащие. Сегодня военная база контролируется войсками Сирийской Арабской Республики совместно с российскими военнослужащими. Со стороны боевиков исходила прямая угроза в адрес авиабазы.
На данный момент нет данных о том, откуда в воздух поднимались средства авиации ВКС РФ. При этом высказываются предположения о том, что это могло произойти именно с ВПП упомянутого аэродрома.
Как ранее сообщали сирийские источники со ссылкой на разведку, активность боевиков ИГИЛ* повысилась сразу в нескольких провинциях страны: Хама, Ракка, Дейр-эз-Зор. Причём возникла опасность того, что несколько разделённых зонами контроля САА группировок из состава ИГИЛ* могут соединиться. Центральная (в плане географического расположения) зона активности террористов и была атакована с воздуха.
По последним данным, активность в этом районе была подавлена. Позиции боевиков на севере образовавшейся зоны контроля были уничтожены.
Нужно добавить, что костяк ИГИЛ* в Сирии сломлен, однако относительно небольшие по численности группировки боевиков в отдельных частях страны время от времени переходят к диверсиями и терактам против правительственных сил. Нередко достаётся армейским колоннам САА. Одна из решаемых на сегодняшний день задач – полное перекрытие снабжения террористов. Пока они продолжают получать оружие, боеприпасы и иное снабжение через те участки границы САР, которые остаются неподконтрольны правительственным силам.