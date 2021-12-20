Гражданский грузовик протаранил колонну американской военной техники в Германии

Восемь человек, включая американских военнослужащих, пострадали в результате аварии, случившейся на одной из трасс в Баварии Германия. Как сообщают немецкие СМИ, гражданский грузовик протаранил колонну военной техники Армии США.Согласно имеющейся информации, гражданский грузовик, везущий опилки, на полной скорости врезался в колонну американской военной техники, стоящей на обочине трассы А3 между городами Пасберг и Фельбург (федеральная земля Бавария). Последней машиной в колонне оказалась автоцистерна, в которую и въехал грузовик. В результате вспыхнувшего пожара поврежденными оказались четыре машины, включая американскую военную технику.Как сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk, трассу А3 из-за пожара пришлось закрыть в оба направления. С места происшествия госпитализированы восемь человек, включая американских военнослужащих, с различными повреждениями и отравлениями угарным газом. Об их состоянии никаких сведений нет. О водителе гражданского грузовика ничего не сообщается, в прессе заявляется, что его состояние уточняется.На данный момент нет сведений какая именно военная техника Армии США находилась в колонне, но судя по фото, там находилась не одна военная цистерна. По какой причине колонна остановилась на обочине высокоскоростной трассы, а также другие подробности инцидента не сообщается. На месте работают пожарные, полиция и другие экстренные спецслужбы.Отметим, что аварии в военной техникой на трассах не редкость, особенно если не соблюдаются правила дорожного движения. Кто виновен в данном случае, установит немецкая полиция.