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Гражданский грузовик протаранил колонну американской военной техники в Германии

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Восемь человек, включая американских военнослужащих, пострадали в результате аварии, случившейся на одной из трасс в Баварии Германия. Как сообщают немецкие СМИ, гражданский грузовик протаранил колонну военной техники Армии США.


Согласно имеющейся информации, гражданский грузовик, везущий опилки, на полной скорости врезался в колонну американской военной техники, стоящей на обочине трассы А3 между городами Пасберг и Фельбург (федеральная земля Бавария). Последней машиной в колонне оказалась автоцистерна, в которую и въехал грузовик. В результате вспыхнувшего пожара поврежденными оказались четыре машины, включая американскую военную технику.

Как сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk, трассу А3 из-за пожара пришлось закрыть в оба направления. С места происшествия госпитализированы восемь человек, включая американских военнослужащих, с различными повреждениями и отравлениями угарным газом. Об их состоянии никаких сведений нет. О водителе гражданского грузовика ничего не сообщается, в прессе заявляется, что его состояние уточняется.


На данный момент нет сведений какая именно военная техника Армии США находилась в колонне, но судя по фото, там находилась не одна военная цистерна. По какой причине колонна остановилась на обочине высокоскоростной трассы, а также другие подробности инцидента не сообщается. На месте работают пожарные, полиция и другие экстренные спецслужбы.

Отметим, что аварии в военной техникой на трассах не редкость, особенно если не соблюдаются правила дорожного движения. Кто виновен в данном случае, установит немецкая полиция.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/svejkaktuell
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21 комментарий
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  1. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 16:26
    +11
    Так их супостатов
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 16:33
      +6
      грузовик, везущий опилки

      Джонни, Джонни ! Ешь опилки !
      Я директор лесопилки !
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 16:50
        +1
        И у немцев нервы сдают feel
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 16:59
          +2
          Это если водитель, на самом деле, smile немец.
          1. No name B
            No name B Сегодня, 17:19
            0
            Как говорят водителя- дальнобойщики из Украины и Белоруссии - поляки и литовцы лепшие керовцы!)
          2. Fachmann
            Fachmann Сегодня, 17:21
            +3
            Водитель, немец. Сгорел а кабине. По заявлению представителя американцев, никто из них не пострадал.
            Сгорели 2 бензовоза из трёх транспортных средств, стоящих на обочине автобана.
            Как сообщается, колонна была "разорвана" и эти балбесы просто тупо остановились на резервной полосе, не выставив, как требуют ПДД, знак аваийной остановки. Вот этот несчастный водила и врубился в них на полном ходу. Жалко мужика.
            1. СергейАлександрович
              СергейАлександрович Сегодня, 17:31
              0
              Да уж, когда на водителя учился, переживал, как это выставить знак аварийной остановки так далеко, его ведь могут разбить или похитить! Потом пришло понимание, что это расходный материал и нечего его жалеть.
          3. Region-25.rus
            Region-25.rus Сегодня, 17:26
            0
            Это если водитель, на самом деле, smile немец.
            возможно за мгновение до тарана в кабине прозвучало - "Аллаху а акбар!" request what
          4. Кузнец 55
            Кузнец 55 Сегодня, 17:31
            0
            О том , кто водитель , ничего не сообщается . Он сгорел в кабине , из за жары его не могут вытащить . Такие сведения только сообщили .
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:36
      +2
      "Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты..."@ 41-й президент США Джордж Буш-старший, угробивший пассажирский самолет!Немцам в этом плане сложнее! Что позволено Юпитеру, то не позволено быку!
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:16
      0
      Военнослужащих сшы нужно давить гражданскими танками, при наличии таковых... am
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:32
    +1
    Вервольф, однако?
  3. prior
    prior Сегодня, 16:35
    +6
    Грузовик с опилками успешно провёл операцию "Yankee Go Home".
  4. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 16:43
    0
    /Пальцы коснутся Солнца,
    Пепел коснется трав
    В час, когда птицы сердцами сольются с землей.
    Цепь золотая рвется
    Радугой на ветрах
    Прежде, чем воздух успеет налиться бедой.

    Камикадзе!
    Ты сегодня король!
    Камикадзе!
    Начал движение вниз.
    Камикадзе!
    Это твоя лучшая роль.
    Камикадзе!
    Повтори свой номер на бис!/
    Панфилов. К. Е.
  5. vervolk
    vervolk Сегодня, 16:43
    +3
    именно так и будет происходить с натовскоми войсками в сфере интересов России....
  6. zenion
    zenion Сегодня, 16:55
    +2
    На месте случившегося были найдены два паспорта выданные ещё во времена той страны, а на паспортах парни лет до тридцати. Опять знакомые лица. Прямо на ходу сняли рейку поворота руля. Но есть подозрения, что это свихнувшийся кот из Англии. Мститель, типа древнего стрелка из лука, который грабил богатых для бедных.
  7. Пальмира
    Пальмира Сегодня, 17:03
    +2
    Баширов? Героя ему.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:13
      0
      Дык, вроде, сейчас дважды-трижды Героя давать нельзя... М.б. Андрея первозванного? Я за!
  8. неспич
    неспич Сегодня, 17:05
    +2
    smile прапорщику Грузовик объявить благодарность...
  9. Angestyr
    Angestyr Сегодня, 17:16
    0
    В гугл картах можно посмотреть на трассу, две полосы в одну сторону очень узкая обочина.А судя по фото в статье янки тупо встали посередине дороги

    фото с гугл карт для примера трасса 3

    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:30
      0
      Все обочины (резервные полосы) на автобанах, при их наличии, одинаковой ширины.
      На протяжении последних 30 лет автобан Nr.3 постоянно рекоструируется. Судя по фото, это как раз по новому сделаный кусок. Так что здесь явная вина америкосов. Нельзя стоять на этой полосе без аварийного знака, тем более, если нет поломки.
      Ну, а несчастный водила грузовика видно отвлёкся...