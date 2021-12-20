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Несколько слов о кумирах современной молодёжи

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Несколько слов о кумирах современной молодёжи

Когда политики и политологи говорят об эстраде и так называемых современных звёздах, то возникает вопрос: с чего вдруг? Варианты разные, но так или иначе все они касаются того, что вообще происходит в мире шоу-бизнеса и какой вообще дорогое идёт этот бизнес, ведя за собой пресловутые массы.


С одной стороны, молодым везде у нас дорога; сцене, кинематографу, телевидению нужна «новая кровь», новые имена. Но почему-то всё чаще эти самые новые имена привносят откровенную пошлость, хамство, невежество. Говорят, какие мы, такая и культура. Говорят, если есть спрос, значит будет и предложение.

Получается, что это мы, наше общество, сами требуем мужеподобных девиц или напомаженных вроде как парнишек с размытой ориентацией? Или не совсем так? Или совсем не так? Или раньше, когда Цой, Кинчев, Высоцкий, Вознесенский, было кардинально иначе.

Можно говорить о ретроградстве, о том, что в своё время и Моцарта воспринимали как выскочку. Но когда в прайм-тайм переключаешь между несколькими федеральными каналами, то почему-то всё больше вероятность наткнуться на нечто, что выглядит ой-ой-ой, но при этом это ой-ой-ой откровенно продвигают как пример для подражания современной молодёжи. Повод ли это задуматься о том, какой станет в итоге наша молодёжь, если пример для подражания – вырождение, тотальная неадекватность, необразованность и кривляние? Безусловно, повод. Но как же выходить из сложившейся ситуации? Или дать полную свободу, и ожидать, что зёрна от плевел отделяться сами собой?

Сюжет в тему от Алексея Пушкова на его YouTube-канале:

Использованы фотографии:
https://vk.com/danya_milokhinreal
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15 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 17:06
    0
    30 лет идет вырождение великой Русской культуры, а деградация отечественной культуры, есть деградация нации! А во всем опять же виноваты англосаксы, которые уже давно перешли Рубикон своего национального вырождения и завалили мир своими экскрементами... Как пример, существует общество "Британского натурализма", президентша которого, старая кошелка, утверждает, что "когда ходишь голым, возникает чувство свободы". То есть животное, самое свободное существо, и скоро животными станет немалое количество англичан! Вот и у нас животное Моргенштерн, почему то транслируется на всех каналах, а, к примеру, выступление Лемешева, даже на "Культуре" днем с огнем не услышишь!
    1. Каяла
      Каяла Сегодня, 17:15
      +2
      Вот я и говорю, что наш самый главный враг, это коррупция, шоу бизнес ну и российский футбол...!
    2. Каяла
      Каяла Сегодня, 17:31
      0
      Собрать бы весь наш так называемый шоу бизнес всех в Лондоне и накрыть бы Сарматом и моя самая заветная мечта бы осуществила!
  2. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 17:09
    +3
    Ну, молодёжь в России разная и кумиры у неё разные. Всё зависит от круга общения. У недалёких, у тех да- всякие "монеточки" в головах, у тех кто завис в играх- у них свои "кумиры", у тех кто уже с молодости хочет зарабатывать- у тех кумиры- поднявшиеся блоггеры и ютуберы. Ну и имущественный ценз играет роль. У кого то-то и Маск кумир.
  3. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 17:11
    +2
    Работает система по оболваниванию молодёжи.....И я думаю цели этой системы прекрасно всем понятны.......Только вот делать никто ничего не хочет.... Деньги решают все......... hi
  4. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 17:11
    0
    Отцы и дети... Все ходит по кругу из поколения в поколение) Что знаю точно дочкам своим фразу -а вот в наше время было никогда не скажу)
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 17:22
      +2
      Цитата: carstorm 11
      Что знаю точно дочкам своим фразу -а вот в наше время было никогда не скажу)

      Почему? Музыка сейчас лучше, в фильмах больше морали, или смысла? Люди были такими же безразличными раньше?
      Мне порой кажется, что вы в каком то своем мирке живете.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 17:33
      0
      " Отцы и дети... Все ходит по кругу из поколения в поколение) Что знаю точно дочкам своим фразу -а вот в наше время было никогда не скажу)"

      Глупости . История ходит по спирали , и китайцы очень точно описали цикл этой спирали в своей поговорке:
      Тяжелые времена рождают сильных людей.
      Сильные люди создают хорошие времена.
      Хорошие времена рождают слабых людей.
      Слабые люди создают тяжелые времена.
      Сейчас именно время рождения слабых людей , так что мы находимся здесь ,в этой части цикла )))
  5. Каяла
    Каяла Сегодня, 17:13
    +2
    Вот уж кого кого, а эту помойку под названием российский шоу бизнес хочется накрыть медным тазом, а ещё лучше собрать их всех в Англии и накрыть Сорматом! И во всем мире будет тишь и благодать, а все заднеприводные сразу вспомнят, для чего им пятая точка нужна!
  6. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 17:16
    +1
    Такие, как Высоцкий или Цой раз в сто лет рождаются. Высоцкий когда ушел, я еще маленький был, а вот Цоя застал, живьем слушал. Сейчас и близко никого к ним нет. А молодежь тоже разная, того же Цоя слушают, не раз видел.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 17:16
    0
    Ну,а что вы хотели? Если из всех телевизоров из года в год(скоро новогодний "чёс" и опять одни и те же рожи) "императоры" с "королями",молодёжи они никак не интересны,в какие бы перья не наряжались....Начинать надо со старшего поколения..менять ТВ кординально,для начала...
  8. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 17:17
    +3
    Цитата: Зяблицев
    а деградация отечественной культуры, есть деградация нации!

    И идет она сверху! Именно бездарям, содомитам и прочей нечисти высшие государственные награды вручают. Шабаш наверху.