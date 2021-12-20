Несколько слов о кумирах современной молодёжи

Когда политики и политологи говорят об эстраде и так называемых современных звёздах, то возникает вопрос: с чего вдруг? Варианты разные, но так или иначе все они касаются того, что вообще происходит в мире шоу-бизнеса и какой вообще дорогое идёт этот бизнес, ведя за собой пресловутые массы.С одной стороны, молодым везде у нас дорога; сцене, кинематографу, телевидению нужна «новая кровь», новые имена. Но почему-то всё чаще эти самые новые имена привносят откровенную пошлость, хамство, невежество. Говорят, какие мы, такая и культура. Говорят, если есть спрос, значит будет и предложение.Получается, что это мы, наше общество, сами требуем мужеподобных девиц или напомаженных вроде как парнишек с размытой ориентацией? Или не совсем так? Или совсем не так? Или раньше, когда Цой, Кинчев, Высоцкий, Вознесенский, было кардинально иначе.Можно говорить о ретроградстве, о том, что в своё время и Моцарта воспринимали как выскочку. Но когда в прайм-тайм переключаешь между несколькими федеральными каналами, то почему-то всё больше вероятность наткнуться на нечто, что выглядит ой-ой-ой, но при этом это ой-ой-ой откровенно продвигают как пример для подражания современной молодёжи. Повод ли это задуматься о том, какой станет в итоге наша молодёжь, если пример для подражания – вырождение, тотальная неадекватность, необразованность и кривляние? Безусловно, повод. Но как же выходить из сложившейся ситуации? Или дать полную свободу, и ожидать, что зёрна от плевел отделяться сами собой?Сюжет в тему от Алексея Пушкова на его YouTube-канале: