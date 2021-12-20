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Нападение совершено на сотрудников белорусского посольства в Британии

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Министерство иностранных дел Республики Беларусь подтверждает информацию о нападении на дипломатическое представительство РБ в Лондоне. По последним сведениям, группа лиц атаковала сначала здание белорусского посольства, испортив краской фасад. Через некоторое время атаке подверглись уже и непосредственно белорусские дипломаты.


На данный момент известно о том, что представители белорусского посольства в результате нападения получили серьёзные травмы и телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи были вызваны кареты скорой помощи.

У одного из пострадавших сотрудников дипмиссии РБ в столице Британии диагностирован перелом носа, сотрясение мозга. По некоторым данным, также дипломат потерял зуб.

Правоохранители, как сообщается, задержали нападавших. По последним данным, эти люди являются членами одном из радикальных группировок, составленной преимущественно из выходцев из Беларуси, проживающих на Британских островах.

В связи с инцидентом в МИД РБ был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Минске. Ему заявлен протест в связи со случившимся в британской столице.

Тем временем президенту Белоруссии сегодня были представлены предложения по пересмотру численного состава и структуры министерства иностранных дел и иностранных диппредставительств.

По словам министра иностранных дел РБ Владимира Макея, президент поручил усилить дипломатическую работу в странах СНГ, а также «на внешней дуге».
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6 комментариев
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 17:24
    0
    В связи с инцидентов в МИД РБ был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Минске. Ему заявлен протест

    А хотелось бы прочитать, что - " ему сломан нос, устроено сотрясение мозга и выбит зуб." yes
  2. lucul
    lucul Сегодня, 17:27
    0
    Нападение совершено на сотрудников белорусского посольства в Британии

    Велики уже не могут обеспечить безопасность дипломатов ? )))
    Мда .... а когда-то была ведущей державой мира ...
  3. Комментарий был удален.
  4. Страшный_Л.
    Страшный_Л. Сегодня, 17:30
    0
    Как бы там что ни произошло, в первую очередь виноваты британцы. Они ОБЯЗАНЫ обеспечить безопасность диппредставительства.
    Братьям-белорусам скорейшего выздоровления!
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:31
    0
    Сократить персонал британского посольства до трёх персон,и одного кота, хотя, котов можно и пару оставить, для занятия сексом...Состав же посольства дополнительно без спецпропусков за периметр не выпускать. И,справку о том что привиты от ковида 19 вакциной "ковивак "!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    0
    Что тут можно сказать, посоветовать??? А ничего, сами с усами, никого слушать не любят ..
  7. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 17:33
    0
    Твари недобитые......Посмотрим на знаменитое Британское правосудие...