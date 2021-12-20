Нападение совершено на сотрудников белорусского посольства в Британии

Министерство иностранных дел Республики Беларусь подтверждает информацию о нападении на дипломатическое представительство РБ в Лондоне. По последним сведениям, группа лиц атаковала сначала здание белорусского посольства, испортив краской фасад. Через некоторое время атаке подверглись уже и непосредственно белорусские дипломаты.На данный момент известно о том, что представители белорусского посольства в результате нападения получили серьёзные травмы и телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи были вызваны кареты скорой помощи.У одного из пострадавших сотрудников дипмиссии РБ в столице Британии диагностирован перелом носа, сотрясение мозга. По некоторым данным, также дипломат потерял зуб.Правоохранители, как сообщается, задержали нападавших. По последним данным, эти люди являются членами одном из радикальных группировок, составленной преимущественно из выходцев из Беларуси, проживающих на Британских островах.В связи с инцидентом в МИД РБ был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Минске. Ему заявлен протест в связи со случившимся в британской столице.Тем временем президенту Белоруссии сегодня были представлены предложения по пересмотру численного состава и структуры министерства иностранных дел и иностранных диппредставительств.По словам министра иностранных дел РБ Владимира Макея, президент поручил усилить дипломатическую работу в странах СНГ, а также «на внешней дуге».