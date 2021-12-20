Военное обозрение
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WarGonzo заявил о пресечённой попытке появления солдат НАТО в Приднестровье

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Военнослужащие спецназа из Германии и представители сил специального назначения Великобритании SAS проникли на территорию зоны безопасности между Молдавией и Приднестровьем. Они действовали под видом подразделения молдавских силовиков.


Об этом сообщил сегодня Telegram-канал WarGonzo, на котором работает военный корреспондент Семен Пегов, ссылающийся на пророссийски настроенные источники в Кишиневе.

Данное происшествие, как утверждается, состоялось 2 декабря в Дубоссарском районе.

Согласно полученной из Молдавии информации, специалисты НАТО вели рекогносцировку на местности и отрабатывали переброску диверсионной группы. Во время проведения данных мероприятий, эти вооруженные люди в черной форме без знаков различия были замечены пограничниками Приднестровской Молдавской Республики. На них обратили внимание, так как Кишинев не предупреждал представителей ПМР о появлении здесь каких-либо подразделений, как обычно происходит в таких случаях.

Молдавские власти пояснили, что это их группа быстрого реагирования проводила учения. Но даже если бы это было так, то в Кишиневе обязаны были предупредить о появлении в зоне безопасности своего подразделения.

Недавно российского журналиста Семена Пегова задерживали молдавские силовики в ходе подготовки им передачи, посвященной конфликту в Приднестровье и миротворческой роли России.
Использованы фотографии:
МГБ ПМР
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1 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:36
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    Вынюхивают...При нарушении границы задержать обязательно, и жёстко, чтобы на всю жизнь запомнился такой урок.