Военнослужащие спецназа из Германии и представители сил специального назначения Великобритании SAS проникли на территорию зоны безопасности между Молдавией и Приднестровьем. Они действовали под видом подразделения молдавских силовиков.
Об этом сообщил сегодня Telegram-канал WarGonzo, на котором работает военный корреспондент Семен Пегов, ссылающийся на пророссийски настроенные источники в Кишиневе.
Данное происшествие, как утверждается, состоялось 2 декабря в Дубоссарском районе.
Согласно полученной из Молдавии информации, специалисты НАТО вели рекогносцировку на местности и отрабатывали переброску диверсионной группы. Во время проведения данных мероприятий, эти вооруженные люди в черной форме без знаков различия были замечены пограничниками Приднестровской Молдавской Республики. На них обратили внимание, так как Кишинев не предупреждал представителей ПМР о появлении здесь каких-либо подразделений, как обычно происходит в таких случаях.
Молдавские власти пояснили, что это их группа быстрого реагирования проводила учения. Но даже если бы это было так, то в Кишиневе обязаны были предупредить о появлении в зоне безопасности своего подразделения.
Недавно российского журналиста Семена Пегова задерживали молдавские силовики в ходе подготовки им передачи, посвященной конфликту в Приднестровье и миротворческой роли России.