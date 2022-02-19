Вторая англо-бурская война 1899-1902 гг. Предыстория конфликта



Первая встреча голландцев с коренными жителями Южной Африки, 1652 год. Художник Чарльз Дэвидсон Белл (1813–1882)

Только два африканских пригорка,

Только пыль и палящий зной,

Только тропа между ними,

Только Трансвааль за спиной,

Только маршевая колонна

В обманчивой тишине

Внушительно и непреклонно

Шагающая по стране.

«Два пригорка» Р. Киплинг

«Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим чёрным слугам… им совершенно всё равно, что творится в мире.»

«Пока чёрный слуга служит ему с покорностью и преданностью, он (бур – В.О.) относится к нему спокойно, справедливо и даже добродушно. Но достаточно, чтобы бур почуял в чернокожем малейший оттенок коварства, малейшую искру возмущения, как спокойный и добродушный хозяин превращается в грозного, неумолимого палача и подвергает непокорного жестокому наказанию, не смущаясь никакими последствиями.»



Воины зулусы 1879 г. Художник Чарльз Эдвин Фрайпп (1854–1906)



Буры-треккеры, 1898 г. Художник Чарльз Дэвидсон Белл (1813–1882)



Буры-треккеры. Художник Чарльз Эдвин Фрайпп



Зулусы, забрасывающие ассегаями британского офицера в сражении при Исандлване. Чарльз Эдвин Фрайпп



Зулусские воины в битве при Изандлване, 1879 г. Чарльз Эдвин Фрайпп



Добыча алмазов в Южной Африке. Фото тех лет



Сортировка алмазов. Компания Де Бирс. Кимберли. Южная Африка. Фото тех лет



Английские солдаты роют колодец. Чарльз Эдвин Фрайпп



Карта бурских государств и британских владений в Южной Африке