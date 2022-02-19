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Вторая англо-бурская война 1899-1902 гг. Предыстория конфликта

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Первая встреча голландцев с коренными жителями Южной Африки, 1652 год. Художник Чарльз Дэвидсон Белл (1813–1882)


Только два африканских пригорка,
Только пыль и палящий зной,
Только тропа между ними,
Только Трансвааль за спиной,
Только маршевая колонна
В обманчивой тишине
Внушительно и непреклонно
Шагающая по стране.
«Два пригорка» Р. Киплинг

Неизвестные войны. Не так давно у нас на сайте после выхода материала, посвящённого британской униформе цвета хаки, возникла дискуссия и относительно её применения в ходе Англо-бурской войны 1899-1902 гг. И ряд читателей высказали пожелание узнать про неё побольше: и про оружие, которое в ней использовалось, и про сам её ход. Причём они справедливо указывали на то, что об этой войне для наших советских, а затем и российских граждан основным источником информации является книга Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», прочитанная в далёком детстве. Удивительно, но никто не назвал роман «Странный генерал» Олега Фокича Корякова – первый в советской художественной литературе рассказ об Англо-бурской войне. Конечно, есть ещё и Википедия, однако поскольку времени после этой войны прошло очень много, вряд ли кто-то из наших людей сегодня читал репортажи об этой войне, напечатанные в журнале «Нива», а также в российских газетах того времени. Вот из этого пожелания, по сути, и появился на свет вот этот новый цикл «надолго», название которому «Неизвестные войны» и который как раз и будет рассказывать о тех из них, о которых мы довольно мало знаем. Мне в этом плане повезло чуть больше других. Подшивки журналов «Нива» у меня в моём старом доме были и за 1899-ый, и за 1901-1902 года. А в них масса интересных материалов и, главное, фотографий. А кроме этого, такие же подшивки хранятся в нашем областном краеведческом музее. Приходишь и читаешь, а если хочется, то и фотографируешь! Сегодня мы расскажем о предыстории англо-бурского конфликта, напрямую связанного с европейской колонизацией африканского континента.

А было так, что ещё в 1487 году по дороге в Индию на южный берег Африки приплыли португальские мореплаватели во главе с Бартоломеу Диашем. Но… ничего интересного не нашли и отправились дальше. 200 лет спустя сюда добрались уже голландцы под командованием Яна ван Рибека и 6 апреля 1652 года основали первую колонию на мысе Доброй Надежды. Название ей было дано Кейп Таун. Сразу же возникла «проблема туземцев». Последние были дикими и воинственными. Но кое-как отношения с ними наладились, а население колонии стало расти. XVII и XVIII века стали временем массового переселения сюда голландцев. Здесь оказалось на удивление много земли, которая никому не принадлежала. Вот они и стали на ней хозяйствовать. А вслед за голландцами потянулись сюда и гугеноты из Франции, где как раз в это время на них начались гонения.

Переселенцам не хватало рабочих рук. И, казалось бы, с ними проблем не существовало, поскольку местных аборигенов с чёрным цветом кожи, то есть априори рабов, здесь вполне хватало. Только вот кафры, с которыми переселенцам пришлось иметь дело, на роль рабов совсем не годились. Пришлось завозить людей из Индонезии, и с острова Мадагаскар. Постепенно они ассимилировались и дали начало цветным «Кейп малайяз», тогда как белые колонисты – фермеры, положили начало «народу буров», то есть «крестьян» (по-голландски «бур» — значит крестьянин), которые явились потомками голландцев, французов, и немцев, которые тоже потянулись в эти далёкие, но благодатные места.

Почти полтора века они были тут единственными белыми людьми, пока сюда не добралась британская Ост-Индийская компания. А в 1795 году под предлогом того, что сюда могут добраться войска Наполеона Бонапарта, здесь высадились английские регулярные войска и поселения буров «взяли под свою защиту». В конце концов, в 1815 году Венским конгрессом эти земли были юридически закреплены за Британией. Да и кому бы ещё они в то время могли бы понадобиться? Никому!

Совсем скоро англичане обучение и делопроизводство на голландском языке запретили, а английский язык объявили государственным. Затем в 1833 году они ещё и официально запретили рабство. Причём за каждого невольника, находившегося в рабстве у буров, назначили выкуп. Но в два раза меньше принятой цены. К тому же получить его можно было лишь в Лондоне, и не деньгами, а… государственными облигациями, что было выше понимания простых буров, не слишком-то обременённых образованием. Так что негры-рабы у них стали свободными фактически бесплатно.

Вот так на юге Африки и сложились три взаимоисключающие друг друга силы. Первая – местные чернокожие аборигены, которые ненавидели всех белых без разбора. Затем буры – фанатично религиозные кальвинисты, замкнутые для всего внешнего мира в своей самодостаточности. Кстати, Марк Твен, в своё время побывавший на юге Африки (и далеко не англичанин, которых он сам недолюбливал), написал о бурах так:

«Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим чёрным слугам… им совершенно всё равно, что творится в мире.»

Кстати, о жестоком отношении к своим чёрным слугам писал не только Марк Твен, но и помощник российского военного атташе в Трансваале капитан фон Зигерн-Корн:

«Пока чёрный слуга служит ему с покорностью и преданностью, он (бур – В.О.) относится к нему спокойно, справедливо и даже добродушно. Но достаточно, чтобы бур почуял в чернокожем малейший оттенок коварства, малейшую искру возмущения, как спокойный и добродушный хозяин превращается в грозного, неумолимого палача и подвергает непокорного жестокому наказанию, не смущаясь никакими последствиями.»

Третьей силой на юге континента были англичане, гордые своей молодой империей, амбициозные и беспринципные. В результате поводов для взаимной ненависти при полном несходстве культур всех этих народов было более чем достаточно, а там, где существует взаимная ненависть, всегда лишь полшага до войны.

Вторая англо-бурская война 1899-1902 гг. Предыстория конфликта
Воины зулусы 1879 г. Художник Чарльз Эдвин Фрайпп (1854–1906)

Первыми, однако, воевать стали не они, а объединивший племена зулусов король Чака Зулу, который начал методично истреблять всех неродственных им соседей и захватывать их территории.


Буры-треккеры, 1898 г. Художник Чарльз Дэвидсон Белл (1813–1882)

Тут, кстати, буры решили удрать подальше от англичан и в 1835 году начали «Великий трек» – переселение на север. Всего за десять лет на север ушло около 15 тысяч треккеров, которые расселились между реками Оранжевая и Вааль. Вот тут-то они и столкнулись с зулусами…


Буры-треккеры. Художник Чарльз Эдвин Фрайпп

В 1837 году чтобы договориться с королём зулусов Дингане, буры направили в его лагерь послов во главе со своим лидером Питером Ретифом. Но Дингане как истинный дикарь посчитал их колдунами и… приказал всех перебить, а затем его воины атаковали отряд переселенцев, и убили более 530 человек, включая также женщин и детей. Естественно, что буры решили с ним за это рассчитаться… и рассчитались 16 декабря 1838 года в битве на Кровавой реке, где несколько сотен бурских переселенцев во главе с Андрисом Преториусом (кстати, столица Претория была основана именно им, но назвал он её в честь своего отца) встретились с десятитысячной армией Дингане. В итоге буры убили более трёх тысяч воинов-зулусов, потеряв ранеными всего трёх человек. Зулусам была наглядно продемонстрирована мощь белого человека, а буры увидели в этой победе знак явной к ним милости со стороны Всевышнего.


Зулусы, забрасывающие ассегаями британского офицера в сражении при Исандлване. Чарльз Эдвин Фрайпп

Год спустя с Дингане был подписан мир, по которому зулусы отказались в пользу буров от всех земель к югу от реки Тугелы. Буры тут же основали на этой территории республику Наталь, но в мае 1843 года она была официально присоединена к Капской колонии.

Тогда буры пошли ещё дальше на север и там создали сразу две новые республики: Южно-Африканскую Республику (или Трансвааль) со столицей в городе Претория (в 1852 году), и Оранжевое Свободное Государство со столицей в городе Блумфонтейн (в 1854 году). Британия оба этих государства тогда же и признала. С одной стороны, всё это было хорошо. Они получили долгожданную свободу и возможность жить по обычаям предков. Но с другой… с другой, эта «свобода» законсервировала в их обществе патриархальные отношения, которые реалиям времени совсем не отвечали.


Зулусские воины в битве при Изандлване, 1879 г. Чарльз Эдвин Фрайпп

А потом их тихая мирная жизнь была нарушена самым неожиданным образом: в 1870 году в местечке Кимберли нашли совершенно огромное месторождение алмазов. Причём бурам находка была не интересна, однако к месторождению сразу же устремились целые толпы авантюристов всех мастей.


Добыча алмазов в Южной Африке. Фото тех лет

Среди них был и Сесил Джон Родс, в будущем основатель процветающей и поныне компании «Де Бирс», а ещё… двух новых британских колоний, названных именно в его честь, – Южной и Северной Родезией. Очень скоро «понаехавших» стало больше, чем буров, и они… начали требовать себе прав местного гражданства, таких же, как и у буров, и отмены высоких налогов для иностранцев...


Сортировка алмазов. Компания Де Бирс. Кимберли. Южная Африка. Фото тех лет

Был создан правозащитный «Комитет Реформ», финансируемый Сесилом Родсом и другими алмазодобытчиками. Причём «понаехавшие» (их называли ойтландеры) требовали себе гражданства в Трансваале, но при этом не хотели отказываться и от своего британского подданства, то есть по сути ратовали за двойное гражданство, что никакому местному правительству не нравится, поскольку сразу же создаёт множество опасных прецедентов. В итоге Британия аннексировала алмазоносные земли в 1871 г., и присоединила их к Капской колонии.


Английские солдаты роют колодец. Чарльз Эдвин Фрайпп

А затем в феврале 1886 года в дополнение к алмазам здесь нашли ещё и золото.

Причём золото, добываемое в Трансваале, хотя и пошло в лондонские банки, британское казначейство с трансваальских золотых приисков не получало ни гроша. Всё уходило в частные руки, ведь добывалось оно частным образом на территории совершенно независимых республик и копать его там было можно, как глину! В итоге здесь вскоре оказалось добыто примерно 40 % всего мирового запаса этого драгоценного металла!


Карта бурских государств и британских владений в Южной Африке

Ну а там, где есть много золота, всегда найдётся и много охотников прибрать его к рукам. А это значит, что золото, насилие и война идут рука об руку… Впрочем, надо заметить, что Первая англо-бурская война состоялась ещё до того, как здесь нашли золото, а продолжалась она с 16 декабря 1880-го по 23 марта 1881 г. Но об этом и других событиях, предшествующих схватке 1899-1902 гг., будет рассказано в следующий раз.

Продолжение следует…
Автор:
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16 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 06:18
    +1
    Очень интересный цикл намечается! А будет ли цикл " Неизвестные войны СССР"?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:13
      +4
      Цитата: andrewkor
      А будет ли цикл " Неизвестные войны СССР"?

      Нет смысла выделять его в отдельную тему. Мы же в мире живем, не на Марсе. Так что что-то из его неизвестных войн будет.
      1. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 08:04
        +1
        Так значит будет про СССР! Очень хорошо!
  2. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:35
    +3
    Государство и военная организация зулусов достойны отдельной статьи.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:43
      +3
      Цитата: 3x3zsave
      Государство и военная организация зулусов достойны отдельной статьи.

      Было об этом и очень подробно в журнале Вокруг света. Вот за какой год бы вспомнить?!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 07:57
        +2
        Архив журнала за период 1927-2021гг. оцифрован и доступен для скачивания.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 10:06
          +3
          Я знаю, Антон. Но Вы представляете, сколько номеров надо смотреть? Я не помню год. Никогда не думал, что после такого исчерпывающего материала можно ещё что-то писать. Не понимал, что время и новые люди, новые факты и новые картинки меняют все!
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 10:12
            +3
            Не понимал, что время и новые люди, новые факты и новые картинки меняют все!
            О чем и речь! Все зависит от угла зрения.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 13:18
              +2
              Цитата: 3x3zsave
              О чем и речь!

              Речь о том, Антон, что... у меня была острая потребность в деньгах с 1972 по 1977 г. и... я продал через Букинист массу литературы. Потом с 1976 года у меня не было сарая - и все старые журналы я просто... выкидывал. Потом... когда сообразил, что это ценность, был 2007 год.... И теперь мне приходится массу времени тратить на поиски старой информации. А не хотелось бы тратить время на это. Хорошо есть интернет. Но... вот сейчас написал статью про замок. Два рисунка заказах художнику -ждал, часть фото - ждал разрешения, часть собирал по своим "архивам". В итоге работа растянулась на 7 дней. Хорошо, что было чем заниматься параллельно...
    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 11:17
      +3
      военная организация зулусов достойны отдельной статьи.

      Что оии и доказали один раз при Изандлване. Да, организация у них была хороша... для каменного века, или начала девятнадцатого. Всё это разбилось об одну хитрую машинку Хайрема Максима.

      На картинке, как мне кажется, бой с зулусами Лобенгулы не регулярных частей, а отряда "милиции" Сесиля Родса. "Воны вокруг меня валились как скошенная трава"(Лобенгула)
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 11:25
        +1
        При разнице в технологическом уровне это неизбежно.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 11:43
          +3
          Вот только не до всех белых сразу дошло, что такое "сенокосилка Максима", подтолкнул тот бой, о котором я помянул выше и в англо-бурскую войну машинки уже использовались с обеих сторон.
          Буры за пулемётом, забавно видеть "домашних" дядек в полевых условиях и в цивильном прикиде. smile

  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 11:41
    +2
    Марк Твен, в своё время побывавший на юге Африки (и далеко не англичанин, которых он сам недолюбливал), написал о бурах так:

    «Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны
    Твен исследовал именно английские золотые прииски и со слов англичан и писал о бурах, сам при этом с ними он, практически, не общался:
    Я сам когда-то работал на золотых приисках и понимаю в процессе добычи золота все, кроме одного: как этим зарабатывать деньги. Но зато мне удалось узнать много нового о бурах, о которых прежде я почти ничего не слыхал. Все, что я услышал на приисках, было впоследствии подтверждено в других частях Южной Африки.


    И еще немножко Твена из той же главы с бурами (теперь о чернокожих) , чтобы понимать степень его объективности :
    Огромная масса дикарей должна исчезнуть с лица земли. Их земля нужна белым людям, и все они, за исключением небольшой горстки, которая будет работать на белого на продиктованных им условиях, должны исчезнуть. Поскольку история устранила из этого положения элемент неопределенности и превратила его в непреложный факт, то необходимо принять наиболее гуманный способ уничтожения черного населения, а не пользоваться старыми, жестокими способами. Мистер Родс и его банда — приверженцы старых методов. Их наняли грабить и убивать, и они делают это на законном основании, но совсем не в духе христианского сострадания


    Мне же буры симпатичны, как и многим русским людям начала прошлого века , например , Председателю Государственной Думы ГУЧКОВУ, который воевал за свободу буров, был очень тяжело ранен в бою из-за чего , в итоге, и умер.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 11:56
      +2
      Цитата: Ольгович
      который воевал за свободу буров

      Ну и ! Умный воевал бы за свободу собственного народа, но никак не чужого. Чужому надо помогать оружием и деньгами и пусть они, эти чужие народы, убивают друг друга как можно больше и дольше. А своих людей надо беречь!
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 12:36
        +3
        Умный воевал бы за свободу собственного народа, но никак не чужого

        Не скажИте, масса примеров, когда умные люди как раз этим и занимались. Причины разные были, например, у этих ребят вполне прозаические. smile

    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 12:31
      +3
      Андрей, доброго дня! smile
      Вот сейчас в ЮАР у власти чёрные, и что, страна шагнула вперёд и стала интенсивнее развиваться? Суда по военной промышленности и армии как раз наоборот. request
      Это как в старом анекдоте:
      Лежит негр под пальмой и ничего не делает. Подходит белый и говорит:
      "Собрал бы с пальмы бананы, продал и нанял людей для сбора этих бананов. Потекли бы деньги, а ты бы лежал и ничего не делал.
      А негр ему отвечает: "А я и так лежу и ничего не делаю." request
      В этом вся суть.