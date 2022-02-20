Их называли «Всадниками Солнца», или «Жёлтыми Дьяволами»



«Всадники Скиннера» – фигурки фирмы «Trophy Miniatures» в традиционном исполнении, изображающие индийских всадников 1-го Бенгальского уланского полка во главе со своими британскими офицерами. Фото из журнала Military Hobbies August/September 1992. P.17

Быть может, в болотном Бенгале,

Где все превращается в прах,

Быть может, в горах Трансвааля,

Быть может – в афганских горах,



У черных суданских колодцев,

На быстрой бирманской реке –

Однажды тебе доведется

Стоять на кровавом песке.

Адам Линдсей Гордон



Всадники 1-ог Бенгальского уланского полка. Фигурки «Trophy Miniatures». Фото из журнала Military Hobbies August/September 1992. Р.16



Портрет Дж. Скиннера в форме британского офицера легкой кавалерии. Неизвестный художник. Королевское историческое общество. Университетский колледж, Лондон



Полковник Джеймс Скиннер (1778–1841). Неизвестный художник Национальный музей армии, Лондон



Фигурка Джеймса Скиннера. Красивая памятная фигурка человека, основавшего полк, уходящий своими корнями во времена наёмников эпохи Великих Моголов. Глядя на его фигурку в традиционном жёлтом кафтане, в древнем посеребрённом шлеме с наносником и со старым круглым щитом легкой кавалерии Махратты, мы понимаем, как мало требовалось тогда простым и невежественным людям для того, чтобы самого что ни на есть чужака принять за своего и с восторгом ему подчиняться. Оделся в национальный костюм, сделал характерные молитвенные движения перед фигуркой божества, говоришь на местном наречии – всё, ты свой! А уж если ещё ты и на коне скачешь, и саблей орудуешь хорошо, и... рука сахиба щедра – то они все твои с потрохами! Изготовитель – компания «Trophy Miniatures». Фото из журнала Military Hobbies August/September 1992. Р.17



Уланы туземной кавалерии Британской индийской армии в униформе 1903 года: слева вверху – улан 15-го; справа вверху – британский офицер 10/18 полка улан; внизу слева – улан 1-го Герцога Йоркского уланского полка (полк «Конников Скиннера»); справа внизу – улан 18-го Тайванского уланского полка. Изготовитель – компания «Trophy Miniatures». Фото из журнала Military Hobbies August/September 1992. Р.13



Индийская марка в честь 175-летия «Всадников Скиннера»



Надгробная плита на могиле Джеймса Скиннера в Дели

Историю всегда пишут люди, в том числе и одетые в мундиры. Причём часто не они сами это делают. Они совершают поступки, а вот в историю их уже вписывают другие. Но… не было бы поступков, не о чем было бы и писать. И раз уж мы рассказываем о людях в униформе, причём униформе, как правило, необычной и красочной, то и сегодня наш рассказ пойдёт о таких вот одетых в нечто яркое людях – всадниках 1-го Бенгальского уланского полка и их командире – легендарном Джеймсе Скиннере. Причём в качестве иллюстраций мы сегодня используем фотографии фигурок солдатиков британской фирмы «Trophy Miniatures». Почему к ним и лично к нему такое внимание? Да потому, что человек он был уж очень интересный, причём настолько, что даже индийцы его уважали и прозвали Сикандар-сахиб.А ещё многих удивляло то, что командовал он полком из бенгальцев, про которых в Индии сложили вот такую пословицу: «» И тут вдруг откуда ни возьмись появляются «всадники Скиннера», превосходные кавалеристы со своими смертоносными бамбуковыми копьями, одетые в жёлтые мундиры и полосатые тюрбаны. Так что не удивительно, что, зная историю этого полка, ни один уважающий себя производитель игрушечных солдатиков в Англии не посмел исключить этот знаменитый полк из своего ассортимента, включая и традиционные фигурки, расписанные яркими блестящими красками.Впрочем, и судьба самого Скиннера удивляет не меньше. Отец его был шотландец по происхождению, оказавшийся в Индии так же, как и многие другие искатели приключений и денег, то есть случайно. И он нашёл здесь нечто такое, в чём повезло очень немногим, а именно в высшей степени романтический союз с раджпутской принцессой, от которой у него в 1778 году родился сын. Юный Джеймс рос подобно Киму О’Хара из романа Киплинга «Ким», то есть ровным счётом ничего не делал. А когда его решили «взять в руки», сбежал, чтобы спрятаться в качестве базарного мальчика. В 12 лет он испытал трагедию, связанную со смертью матери, которая покончила с собой от стыда, что её дочерей отправили в школу для получения английского образования. Посчитала это самой настоящей катастрофой и… наложила на себя руки! После этого его отцу стало понятно, что дурь из его головы сможет выбить только армия!Однако, когда он попробовал поступить на службу в британскую армию, ему отказали из-за его полутуземного происхождения.Тогда молодой Скиннер вступил в войско маратхского раджи Синдия и там, сражаясь под его знамёнами, уже в 18 лет сделался командиром конного отряда. Но в 1803 году маратхи начали готовиться к войне с британцами и занялись чисткой армии от тех, кто мог бы стать потенциальным сторонником врага.Скиннер оказался в списках потенциальных жертв, и не сносить бы ему головы, если бы её не спас тоже наёмник, командующий маратхской армией – генерал Перрон, француз по происхождению. Узнав о готовящейся расправе, он попросту уволил Скиннера вместе с отрядом и посоветовал идти искать счастья в другом месте.И вот тогда-то Скиннер со своими конниками и обратился к британцам. Командующий вооруженными силами Ост-Индской компании лорд Лэйк сначала приказал прогнать столь странную воинскую часть, но потом всё-таки передумал и в качестве иррегулярной части принял на службу.Так, 23 февраля 1803 года Скиннер сделался офицером королевской армии, под началом у которого было 800 всадников. Причём интересно, что все они при вербовке выдвинули всего одно требование: чтобы командиром оставили именно его.Будучи боевым офицером, Джеймс Скиннер дважды был на волосок от смерти. Первый раз это случилось, когда он, лишившись своего коня, встретился с вооружёнными пиками конниками. Спасаясь от них, он закатился под фургон с боеприпасами и отчаянно перекатывался под ним из стороны в сторону, пока смертоносные копейщики тыкали своими копьями в него то с одной стороны фургона, то с другой. Наверное, горячка боя помешала им понять, что было бы разумнее разделиться и взять его на копья с обеих сторона повозки. И так бы в итоге, скорее всего, и случилось, но тут, к счастью, его товарищи увидели, в каком бедственном положении находится Скиннер, и градом пуль рассеяли неприятельских всадников.В следующий раз его положение оказалось ещё более тяжёлым, так как он был тяжело ранен пулей в пах и остался лежать на поле боя. Местные жители, промышлявшие тем, что грабили убитых и раненых, раздели его и оставили медленно умирать. И две ночи и день он терпел ужасные мучения, лёжа раздетым среди мёртвых и умирающих солдат из своего разбитого батальона.Тут-то кожевник и его жена – люди низкой касты, совершенно случайно нашли его среди мёртвых тел и привели в чувство. Один из офицеров, лежавший рядом с ним, у которого была искалечена нога, отказался от воды из рук такого человека. Но Скиннер с благодарностью её выпил и поклялся, что если он выживет, то построит церковь Богу своего шотландского отца.И он сделал и то, и другое, а ещё, следуя обычаям Востока, имел 14 жён и наложниц, жил в Дели в роскошных покоях, величал себя на восточный манер и закончил свою яркую карьеру полковником 1-го Бенгальского уланского полка и кавалером ордена Бани. Он не только построил церковь Святого Иакова в Дели, он построил мечеть для одной из своих жён и индуистский храм для своей матери-раджпутки.Важную роль он и его всадники сыграли во время англо-маратхских войн начала XIX в. Тогда британская армия очень сильно страдала от партизанских действий отрядов туземной конницы. Бороться с ними поручили всадникам Скиннера. Причём они не только зачищали местность от партизан, но и вели разведку, осуществляли охранение и… захватывали столь нужный армии фураж и, разумеется, продовольствие.Вскоре о Скиннере стали говорить с уважением, ну а его кавалеристов неофициально стали называть «Жёлтые парни» – поскольку их отличительным знаком было то, что они единственные в армии Британской Индии носили жёлтые куртки.Впрочем, особо тут удивляться не приходится. Жёлтый цвет для тех же раджпутов был священным, и означал, что в битве их ждёт победа или смерть. Поэтому перед боем воины-раджпуты мазали свои лица шафраном и надевали «Жёлтую одежду смерти», а также подпоясывались жёлтыми поясами. Будучи буддистами, раджпуты вроде бы не должны были есть мясо и пить вино, но… именно для них в этом плане не только делалось исключение, а напротив – употребление и того, и другого вменялось им в обязанность, исключительно ради того, чтобы… поднять их воинственность!Уже в 1814 г. численность кавалеристов Скиннера стала достигать трёх тысяч человек, так что на их основе было создано целых три полка по 1000 сабель в каждом. Кроме сабель «жёлтые парни» были вооружены длинными и лёгкими бамбуковыми пиками, из-за чего их и причисляли к уланам.Умер великий Сикандар-сахиб в возрасте 63 лет в 1841 году, причём на его похороны в Дели пришли тысячи людей. Говорили, что, хотя он и был сахиб и сын сахиба, сердцем он принадлежал своей индийской родине, жил её обычаями и интересами, и потому стал её историей. Ну а фигурки солдатиков, изображающих его самого и его солдат – являются тому напоминанием.