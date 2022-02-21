Пряности и войны



Деталь витража Шартрского собора («окно св. Николая»), Франция, изображающая продавца специй, XIII век. Многие средневековые гильдии внесли свой вклад в изготовление витражей этого собора и за это были удостоены чести быть изображёнными на его великолепных витражах

«…нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами».

Песнь Песней Соломона, 4:14

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«Подложи дров, разведи огонь, отвари мясо, добавь приправу».

Книга пророка Иезекииля, 24:10



По старинке пряностями торгуют на средневековом фестивале в городе Байё. Гобелен-гобеленом, но надо и плоть-матушку свою потешить. Фото мэрии Байё



А это огородные растения, известные ещё со Средних веков. Фото мэрии Байё



Вы не верите, что пряности стали причиной множества войн и конфликтов? Тогда посмотрите вот на эту карту. Когда «Шёлковый путь» (красный) и торговые пути специй (синий) были заблокированы Империей Сельджуков в 1090 г., это спровоцировало крестовые походы; когда то же самое повторила Османская империя после 1453 года, это положило начало эпохи Великих географических открытий и европейскому колониализму!



Торговля пряностями всегда приносила баснословные доходы! Фото мэрии Байё



Один из кораблей Боробудура, VIII век. Это были большие торговые суда с косыми парусами, характерными для Юго-Восточной Азии. Фото Микаэля Дж. Лове



Лишь в Новое время доставка пряностей морем из Индии стала более или менее регулярным делом. Изображение Каликута, Индия, из атласа Георга Брауна и Франса Хогенберга «Civitates orbis terrarum», 1572 год