«Растущая земля»



Макет Золотарёвского городища. На нём хорошо видны ловчие ямы перед рвом и валом. Их много, и они должны были быть соответствующего размера. Сегодня они глубиной едва ли по щиколотку. Так сильно изменило их размеры время! Фото автора





Книга Бытия, 1:11 «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.»Книга Бытия, 1:11



А теперь посмотрите на этот дом. Его резные наличники окон первого этажа буквально упираются в землю. Но кто же так строит? Очевидно, что когда-то они были значительно выше. Мало того: внизу должна была быть ещё и «завалинка». Но… дом настолько врос в землю (более чем на полтора метра), что теперь выглядит именно так. Хотя он дореволюционной постройки



Улица Володарского в Пензе. Такой она была в прошлом веке



Тот же дом и эта же улица сегодня…



Пензенское художественное училище им. Савицкого. Таким оно было в начале ХХ века



Такое оно сегодня. Посмотрите, насколько выше стало асфальтовое покрытие проезжей части, а само здание резко «опустилось вниз»



Фасад бывшей школы № 6, сегодня лингвистической гимназии. Вот эту ель, что на фотографии, автор сажал с одноклассниками, учась в 9-ом классе, то есть в 1970/71 году. И вот какая она сейчас, уже выше здания самой школы, хотя оно старой постройки и совсем не маленькое!



Очень знаковый дом. Раньше он располагался напротив моего деревянного дома внутри застройки на противоположной стороне улицы, и к нему нужно было подниматься. На этом фото 2017 года хорошо видно, как он буквально врос в землю, и теперь к нему надо спускаться по лестнице



А вот на этом фото, сделанном этой осенью, видно, как он со всех сторон буквально зарастает «лесом». Лет пять его не рубить, и… он сокроется с глаз, словно замок зачарованной спящей красавицы!



Вот старинная улица Лекарская. Внизу видны два шпиля костёла



А это она же. Только теперь это улица Володарского. Костёл тоже цел, только он без шпилей – а с четырьмя колоннами на фасаде. Долгое время это был Дом учителя. Сейчас там целая куча разных контор…



Вот всё, что осталось сегодня от проездной дороги под железнодорожным полотном возле старого пензенского «Тюремного замка». Ну сможет ли кто-нибудь сегодня представить, что тут ходили люди и проезжали грузовики и автофургоны?!



Вот так этот «тоннель» выглядит с противоположной стороны. Переночевать тут явно никому не удастся, разве что кошке…



А ведь когда-то здесь была сплошная зелень, кусты и поляна для детских игр (слева)



Отправляемся в центр города и видим ещё один вросший в землю дом…



И ещё один, причём когда-то он был значительно выше. То есть имел вполне нормальный первый этаж. Ходил мимо него…



Причём в этой халупе всё ещё живут люди и вот эта белая ангорская кошка…



Когда нашей дочери был годик, а это где-то 1976 год, мимо этого дома на улице Жемчужной мы ходили с коляской. Тогда проезжая часть была на уровне тропинки перед домами!



Только что построили…



А завтра выпал снег!



Вот этот дом на месте двух снесённых двухэтажных домиков советского времени начали строить весной. К сентябрю, когда была сделана вот эта фотография, коробка была готова. Дом, как вы видите, панельный, но затем был весь обшит толстыми панелями стекловаты, а потом его ещё и оштукатурили. Так что дом этот должен быть по идее очень тёплым



Вот так и не скажешь, что в этом доме пока ещё никто не живёт, однако люди уже ходят, квартиры присматривают



А вот это фото специально для нашей непримиримой читательницы Татры. Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов», включая моего зятя, который хотя и крановщик-рабочий, но их терпеть не может. И, как он сам говорит, есть за что…



А вот очень показательное фото. Хорошо видны слои в грунте, когда и какую мостовую здесь укладывали и какую технологию использовали. Сейчас – это рабочая площадка (кстати, яму уже давно зарыли, то есть до обильных снегов), но, скажем, в каком-нибудь XXIII веке это место вполне может стать объектом важных раскопок будущих историков-археологов!



А ещё во дворе бывшей проходной завода им. Фрунзе среди сосен стоит вот эта 152-мм гаубица. Когда увидел, подумал, что убрали её с памятника возле здания бывшего музея завода. Но нет, та как была, так на месте и стоит. Значит… это вторая. А зачем вторая, когда одна уже есть? А вот значит надо. Поживём и увидим, куда она пойдёт…

». Мне всегда нравилось такое начало повествования, как в этом рассказе Джека Лондона, и… я хотел бы последовать его примеру. Ну, скажем, вот в такой форме: «Сейчас, когда у нас кругом зима и снегом занесло и улицы, и стоящие на них машины, так хорошо вспомнить о жарком сухом лете, и не просто вспомнить, а и посмотреть на эти же самые улицы, но только без снега. И не только посмотреть, а ещё, глядя на их фотографии, узнать нечто совсем новое и интересное». Вопрос – что именно новое, и что – интересное? А ответ будет такой: мы все знаем, что природная активность сильно меняет окружающий нас ландшафт. Но и деятельность людей тоже сильно его меняет. Особенно это заметно, естественно, в городах. Где не только одни здания сменяют другие, но и соответствующим образом увеличивается толщина культурного слоя. И вот о том, как это происходит, и о некоторых сопутствующих этому явлению обстоятельствах сегодня и пойдёт наш рассказ.А начать его следует опять-таки с воспоминаний. Наверное, среди тех, кто постоянно заходит на ВО в течение последних 5-6 лет, есть те, кто помнит ставшие уже историей дебаты о засыпанных глиной первых этажах зданий в разных городах России? И утверждения некоторых… «товарищей», что это свидетельство не более не менее, как атомной войны 1812 года, и «глиняного потопа», после которых у всех россиян, а заодно и иностранцев, разом пропала память и они позабыли о столь знаменательном событии. Потом был ещё некто, с пеной у рта доказывавший, как какой-то наш граф с помощью своих крепостных снёс сразу 7 тысяч курганов, и всё для того, чтобы лишить русский народ исторической памяти. Хотя если подсчитать количество крепостных, лошадей и телег в их распоряжении, то… выяснится, что они где-то там в степях копают и поныне. Тогда на всё это ответить не получилось, а главное – не было интересных фотографий, показывающих, как в городах без каких бы то ни было «глиняных потопов», очень сильно меняется уровень грунта, а заодно – как меняются ландшафты наших городов вообще.А было так, что мне как-то раз попалась в руки книга одного английского археолога, где подробно рассказывалось, насколько толщина грунта нарастает в лесах, как сглаживаются и зарастают ямы и оседают валы. Тогда мне это не показалось очень интересным (слишком уж специфическая информация), а вот теперь я жалею, что ни автора не помню, ни названия его книги. Жалею, потому что потом уже попал на раскопки Золотарёвского городища и там на предполье увидел множество небольших ям. Между тем оказалось, что это следы ловчих ям с колом на дне, нарытых перед рвом и валом. То есть это была серьёзная преграда, а ямы эти были глубокими, иначе бы их не стоило и рыть! Но с 1236/7 года они превратились в крошечные, едва заметные ямки. И то же самое произошло с некоторыми валами. Те, что были на краю рва, осыпались так сильно, что возвышаются всего лишь на метр, а вот те, что располагались на напольной части, по-прежнему остаются очень высокими.Исключительно сильно влияет на ландшафт городской среды и растительность. То есть там, где деревьев нет, идёт один процесс нарастания грунтового слоя. Там, где они есть, он идёт во много раз интенсивнее.В своём материале «Социальный лифт: дети разных народов (часть первая), от 2 ноября 2017» я уже писал о том, как выглядели дома на улице Пролетарской, и что я застал ещё то время, когда на ней не было асфальта, а люди ходили по деревянным тротуарам – доскам, положенным на поперечные брусья. Кататься по ним на велосипедах было невозможно. Поэтому ни у кого из нас, мальчишек, их и не было. Но как только в 1961 году положили асфальт – так сразу же они у нас появились. У кого-то «Школьник», а у меня так и вовсе рижский самокат на резиновых шинах. Пролетарская улица идёт под уклон, и катиться на самокате по ней можно было очень долго. Теперь вот, правда, не прокатишься: в одном месте поставили ступеньки…Некоторые улицы изменилось ну совершенно…Но самым заметным для меня изменением в городе, как ни странно, служит совсем другое место. Просто позади моей улицы Пролетарской шла, изгибаясь мимо тюрьмы, железная дорога. На её насыпь мы ходили играть, скатывались с неё на санках, а рядом на поляне играли в войну. И был в этой насыпи проезд, через который вполне свободно проезжали автофургоны «Хлеб».Потом тюрьма разрослась, дорогу вдоль её ограды заменил забор, соответственно, ездить через этот проезд под насыпью перестали. Рядом начали строить ещё какое-то предприятие, нагородили заборов, так что играть там стало уже нельзя. Год за годом ветры и ручьи наносили сюда пыль и грязь, ремонтники полотна сбрасывали щебень, и вот уже несколько лет, как этот проездной мост мостом быть перестал. Под него теперь даже бомж и тот залезть не сможет!Читатели ВО как-то раз меня спрашивали, а как выглядит твой собственный двор, насколько он благоустроен? Обещал показать и вот… показываю. Благоустроен, скажем так, в достаточной степени. Буквально накануне зимы построили новую детскую игровую площадку, и мне лично она очень нравится, да и детям из наших домов тоже.Кстати, это уже третья площадка у меня во дворе. Первая появилась так: в 1976 году получили мы квартиру в этом доме, а территория не благоустроена. Площадки нет. Приехали из села в 1980-ом – площадки нет! Ну и написал я статью в нашу областную газету, какие должны быть площадки и… куда смотрит власть?! И… тут же построили во дворе у меня деревянный бревенчатый замок с тремя башнями, стенами и горкой. Всё детство моей дочери прошло на башнях и стенах этого замка, хотя на первом этаже повадились пьянствовать алкаши. И долго он у нас стоял, но… сгнил, развалился, а дочка тем временем выросла. Потом появилась вторая площадка – под внучку – ха-ха! А теперь вот и третья…Интересно, что сегодня Пенза меняется намного быстрее, чем раньше. Когда в 1985 году я приехал в аспирантуру в город Куйбышев (сейчас Самара), там начали строить дом из литого бетона. Это была новинка и… строили его целых три года, так что когда я уезжал, он ещё не был сдан в эксплуатацию. Сегодня всё совершенно иначе.Сколько раз в прошлом мы наблюдали и такую картинку: дом сдан в эксплуатацию, а вокруг него грязь, строительный мусор, а уж про детскую площадку и говорить не приходится – иной раз проходили годы, прежде чем она появлялась. Теперь, если вы посмотрите на фото внизу и прочитаете там надпись на объявлении, то узнаете, что детская площадка ещё не готова. Хотя уже есть. Из-за раннего снега закончить её не успели, но работы внутри дома идут полным ходом.Кстати, нельзя не заметить, что таких домов у нас в городе стало очень много. Ну просто очень, и строят их также очень быстро!Кстати, раньше уровень земли здесь был ниже, да и эти высокие красивые сосны не были такими большими…