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«Растущая земля»

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«Растущая земля»
Макет Золотарёвского городища. На нём хорошо видны ловчие ямы перед рвом и валом. Их много, и они должны были быть соответствующего размера. Сегодня они глубиной едва ли по щиколотку. Так сильно изменило их размеры время! Фото автора
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.»

Книга Бытия, 1:11

История вокруг нас. «Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу, достиг почета и занял высокое место в своем поселке». Мне всегда нравилось такое начало повествования, как в этом рассказе Джека Лондона, и… я хотел бы последовать его примеру. Ну, скажем, вот в такой форме: «Сейчас, когда у нас кругом зима и снегом занесло и улицы, и стоящие на них машины, так хорошо вспомнить о жарком сухом лете, и не просто вспомнить, а и посмотреть на эти же самые улицы, но только без снега. И не только посмотреть, а ещё, глядя на их фотографии, узнать нечто совсем новое и интересное». Вопрос – что именно новое, и что – интересное? А ответ будет такой: мы все знаем, что природная активность сильно меняет окружающий нас ландшафт. Но и деятельность людей тоже сильно его меняет. Особенно это заметно, естественно, в городах. Где не только одни здания сменяют другие, но и соответствующим образом увеличивается толщина культурного слоя. И вот о том, как это происходит, и о некоторых сопутствующих этому явлению обстоятельствах сегодня и пойдёт наш рассказ.


А теперь посмотрите на этот дом. Его резные наличники окон первого этажа буквально упираются в землю. Но кто же так строит? Очевидно, что когда-то они были значительно выше. Мало того: внизу должна была быть ещё и «завалинка». Но… дом настолько врос в землю (более чем на полтора метра), что теперь выглядит именно так. Хотя он дореволюционной постройки

А начать его следует опять-таки с воспоминаний. Наверное, среди тех, кто постоянно заходит на ВО в течение последних 5-6 лет, есть те, кто помнит ставшие уже историей дебаты о засыпанных глиной первых этажах зданий в разных городах России? И утверждения некоторых… «товарищей», что это свидетельство не более не менее, как атомной войны 1812 года, и «глиняного потопа», после которых у всех россиян, а заодно и иностранцев, разом пропала память и они позабыли о столь знаменательном событии. Потом был ещё некто, с пеной у рта доказывавший, как какой-то наш граф с помощью своих крепостных снёс сразу 7 тысяч курганов, и всё для того, чтобы лишить русский народ исторической памяти. Хотя если подсчитать количество крепостных, лошадей и телег в их распоряжении, то… выяснится, что они где-то там в степях копают и поныне. Тогда на всё это ответить не получилось, а главное – не было интересных фотографий, показывающих, как в городах без каких бы то ни было «глиняных потопов», очень сильно меняется уровень грунта, а заодно – как меняются ландшафты наших городов вообще.


Улица Володарского в Пензе. Такой она была в прошлом веке


Тот же дом и эта же улица сегодня…


Пензенское художественное училище им. Савицкого. Таким оно было в начале ХХ века


Такое оно сегодня. Посмотрите, насколько выше стало асфальтовое покрытие проезжей части, а само здание резко «опустилось вниз»

А было так, что мне как-то раз попалась в руки книга одного английского археолога, где подробно рассказывалось, насколько толщина грунта нарастает в лесах, как сглаживаются и зарастают ямы и оседают валы. Тогда мне это не показалось очень интересным (слишком уж специфическая информация), а вот теперь я жалею, что ни автора не помню, ни названия его книги. Жалею, потому что потом уже попал на раскопки Золотарёвского городища и там на предполье увидел множество небольших ям. Между тем оказалось, что это следы ловчих ям с колом на дне, нарытых перед рвом и валом. То есть это была серьёзная преграда, а ямы эти были глубокими, иначе бы их не стоило и рыть! Но с 1236/7 года они превратились в крошечные, едва заметные ямки. И то же самое произошло с некоторыми валами. Те, что были на краю рва, осыпались так сильно, что возвышаются всего лишь на метр, а вот те, что располагались на напольной части, по-прежнему остаются очень высокими.


Фасад бывшей школы № 6, сегодня лингвистической гимназии. Вот эту ель, что на фотографии, автор сажал с одноклассниками, учась в 9-ом классе, то есть в 1970/71 году. И вот какая она сейчас, уже выше здания самой школы, хотя оно старой постройки и совсем не маленькое!

Исключительно сильно влияет на ландшафт городской среды и растительность. То есть там, где деревьев нет, идёт один процесс нарастания грунтового слоя. Там, где они есть, он идёт во много раз интенсивнее.


Очень знаковый дом. Раньше он располагался напротив моего деревянного дома внутри застройки на противоположной стороне улицы, и к нему нужно было подниматься. На этом фото 2017 года хорошо видно, как он буквально врос в землю, и теперь к нему надо спускаться по лестнице


А вот на этом фото, сделанном этой осенью, видно, как он со всех сторон буквально зарастает «лесом». Лет пять его не рубить, и… он сокроется с глаз, словно замок зачарованной спящей красавицы!

В своём материале «Социальный лифт: дети разных народов (часть первая), от 2 ноября 2017» я уже писал о том, как выглядели дома на улице Пролетарской, и что я застал ещё то время, когда на ней не было асфальта, а люди ходили по деревянным тротуарам – доскам, положенным на поперечные брусья. Кататься по ним на велосипедах было невозможно. Поэтому ни у кого из нас, мальчишек, их и не было. Но как только в 1961 году положили асфальт – так сразу же они у нас появились. У кого-то «Школьник», а у меня так и вовсе рижский самокат на резиновых шинах. Пролетарская улица идёт под уклон, и катиться на самокате по ней можно было очень долго. Теперь вот, правда, не прокатишься: в одном месте поставили ступеньки…

Некоторые улицы изменилось ну совершенно…


Вот старинная улица Лекарская. Внизу видны два шпиля костёла


А это она же. Только теперь это улица Володарского. Костёл тоже цел, только он без шпилей – а с четырьмя колоннами на фасаде. Долгое время это был Дом учителя. Сейчас там целая куча разных контор…

Но самым заметным для меня изменением в городе, как ни странно, служит совсем другое место. Просто позади моей улицы Пролетарской шла, изгибаясь мимо тюрьмы, железная дорога. На её насыпь мы ходили играть, скатывались с неё на санках, а рядом на поляне играли в войну. И был в этой насыпи проезд, через который вполне свободно проезжали автофургоны «Хлеб».


Вот всё, что осталось сегодня от проездной дороги под железнодорожным полотном возле старого пензенского «Тюремного замка». Ну сможет ли кто-нибудь сегодня представить, что тут ходили люди и проезжали грузовики и автофургоны?!

Потом тюрьма разрослась, дорогу вдоль её ограды заменил забор, соответственно, ездить через этот проезд под насыпью перестали. Рядом начали строить ещё какое-то предприятие, нагородили заборов, так что играть там стало уже нельзя. Год за годом ветры и ручьи наносили сюда пыль и грязь, ремонтники полотна сбрасывали щебень, и вот уже несколько лет, как этот проездной мост мостом быть перестал. Под него теперь даже бомж и тот залезть не сможет!


Вот так этот «тоннель» выглядит с противоположной стороны. Переночевать тут явно никому не удастся, разве что кошке…


А ведь когда-то здесь была сплошная зелень, кусты и поляна для детских игр (слева)


Отправляемся в центр города и видим ещё один вросший в землю дом…


И ещё один, причём когда-то он был значительно выше. То есть имел вполне нормальный первый этаж. Ходил мимо него…


Причём в этой халупе всё ещё живут люди и вот эта белая ангорская кошка…


Когда нашей дочери был годик, а это где-то 1976 год, мимо этого дома на улице Жемчужной мы ходили с коляской. Тогда проезжая часть была на уровне тропинки перед домами!

Читатели ВО как-то раз меня спрашивали, а как выглядит твой собственный двор, насколько он благоустроен? Обещал показать и вот… показываю. Благоустроен, скажем так, в достаточной степени. Буквально накануне зимы построили новую детскую игровую площадку, и мне лично она очень нравится, да и детям из наших домов тоже.


Только что построили…

Кстати, это уже третья площадка у меня во дворе. Первая появилась так: в 1976 году получили мы квартиру в этом доме, а территория не благоустроена. Площадки нет. Приехали из села в 1980-ом – площадки нет! Ну и написал я статью в нашу областную газету, какие должны быть площадки и… куда смотрит власть?! И… тут же построили во дворе у меня деревянный бревенчатый замок с тремя башнями, стенами и горкой. Всё детство моей дочери прошло на башнях и стенах этого замка, хотя на первом этаже повадились пьянствовать алкаши. И долго он у нас стоял, но… сгнил, развалился, а дочка тем временем выросла. Потом появилась вторая площадка – под внучку – ха-ха! А теперь вот и третья…


А завтра выпал снег!

Интересно, что сегодня Пенза меняется намного быстрее, чем раньше. Когда в 1985 году я приехал в аспирантуру в город Куйбышев (сейчас Самара), там начали строить дом из литого бетона. Это была новинка и… строили его целых три года, так что когда я уезжал, он ещё не был сдан в эксплуатацию. Сегодня всё совершенно иначе.


Вот этот дом на месте двух снесённых двухэтажных домиков советского времени начали строить весной. К сентябрю, когда была сделана вот эта фотография, коробка была готова. Дом, как вы видите, панельный, но затем был весь обшит толстыми панелями стекловаты, а потом его ещё и оштукатурили. Так что дом этот должен быть по идее очень тёплым

Сколько раз в прошлом мы наблюдали и такую картинку: дом сдан в эксплуатацию, а вокруг него грязь, строительный мусор, а уж про детскую площадку и говорить не приходится – иной раз проходили годы, прежде чем она появлялась. Теперь, если вы посмотрите на фото внизу и прочитаете там надпись на объявлении, то узнаете, что детская площадка ещё не готова. Хотя уже есть. Из-за раннего снега закончить её не успели, но работы внутри дома идут полным ходом.


Вот так и не скажешь, что в этом доме пока ещё никто не живёт, однако люди уже ходят, квартиры присматривают


А вот это фото специально для нашей непримиримой читательницы Татры. Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов», включая моего зятя, который хотя и крановщик-рабочий, но их терпеть не может. И, как он сам говорит, есть за что…

Кстати, нельзя не заметить, что таких домов у нас в городе стало очень много. Ну просто очень, и строят их также очень быстро!


А вот очень показательное фото. Хорошо видны слои в грунте, когда и какую мостовую здесь укладывали и какую технологию использовали. Сейчас – это рабочая площадка (кстати, яму уже давно зарыли, то есть до обильных снегов), но, скажем, в каком-нибудь XXIII веке это место вполне может стать объектом важных раскопок будущих историков-археологов!


А ещё во дворе бывшей проходной завода им. Фрунзе среди сосен стоит вот эта 152-мм гаубица. Когда увидел, подумал, что убрали её с памятника возле здания бывшего музея завода. Но нет, та как была, так на месте и стоит. Значит… это вторая. А зачем вторая, когда одна уже есть? А вот значит надо. Поживём и увидим, куда она пойдёт…

Кстати, раньше уровень земли здесь был ниже, да и эти высокие красивые сосны не были такими большими…
Автор:
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97 комментариев
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  1. bober1982
    bober1982 Вчера, 18:21
    +1
    В Самаре,в исторической части города,улиц подобных Володарского и Лекарской начала XX,предостаточно,асфальт только уложен,что вызывает восторг гостей города.Местных такими домами не удивить.
    Сам в таких домах не проживал,не знаю,каково это.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 18:24
    +4
    Анекдот в тему:
    - Молодой человек, а кем вы работаете?
    - Ландшафтным дизайнером...
    - Вау! Круто!
    - Ага... Как заведу бульдозер, и давай ландшафт менять!....)

    Спасибо, Вячеслав Олегович!) Хоть вы отвлекаете)
    1. Серёга64
      Серёга64 Вчера, 18:37
      +4
      Цитата: Вождь краснокожих
      Анекдот в тему:

      Не в тему, но про профессию
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 19:51
        +5
        Не в тему, но про профессию

        Вы всерьёз считаете, что туалеты мыть не надо? И сами дома не моете? Или нанимаете? Понимете, есть такое понятие, как верность профессии. Высмеивать профессию тупым анекдотом не надо. Вот в театральной и цирковой среде народ просто боготворит театр или цирк. И моет там туалеты, кстати, не считая это наказанием. Так что неудачно встряли.
        1. Серёга64
          Серёга64 Вчера, 20:01
          +1
          Цитата: Авиатор_

          Вы всерьёз считаете, что туалеты мыть не надо?

          Одно из двух
          Или ваше чувство юмора с вами не дружит
          Или вы не дочитали анекдот до конца, а там весь смысл анекдота
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 21:16
      +3
      Цитата: Вождь краснокожих
      Анекдот в тему:
      - Молодой человек, а кем вы работаете?
      - Ландшафтным дизайнером...
      - Вау! Круто!
      - Ага... Как заведу бульдозер, и давай ландшафт менять!....)

      Угу у меня в деревне сегодня один такой на тракторе дорогу «расширял». В хлам снес два пакета пеноблоков перед домом, почтовый ящик и указатель «осторожно газ». До забора не дал добраться фундаментный блок «600»! Удивительно как ему в бубен не надовал!!! Тракторист хренов.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 22:51
        0
        Он художник, он так видел!)) laughing
        А если честно, то лучше, если за дело берутся профессионалы.
  3. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 18:30
    +1
    Действительно, города погружаются в землю относительно городских дорог. Даже у нас в конторе 30 лет назад практически ровный въезд с дороги был, а теперь спуск почти в метр глубиной. В старой части есть дома где от полноценных дореволюционных окон на поверхности осталось по 30см.
    А вот это вот: Значит… это вторая. А зачем вторая, когда одна уже есть? А вот значит надо. Поживём и увидим, куда она пойдёт… вообще шикарный стёб. Решпект вам!!!
  4. старпом Лом
    старпом Лом Вчера, 18:33
    +4
    Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов»

    А вот это вы зря. Еще бы дом из фашистского Берлина 1941г с центральной улицы показали и написали - а вот этот замечательный дом построен "нацистами"! Прием подленький... Еще скажите, что при коммунистах сотовой связи не было...
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 18:39
      0
      По-моему, про коридорную систему ещё Высоцкий пел. И ничего, пережили. Переживете это и Вы!
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 18:42
      +7
      Цитата: старпом Лом
      а вот этот замечательный дом построен "нацистами"!

      Не знаю как с 1941го, но живу в доме построенном пленными немцами в 1946м. Из основного поменяны окна и все водоподводящие(вода отопление) и то 20 лет назад. Косметические ремонты не считаются. Глядя на соседние хрущовки хочется перекреститься. Те уже усё, сдулись, а тут я ещё 50 лет прожить могу спокойно. Правда прорабом у тех немцев был дед моей супруги. Я его живым уже не застал, но судя по своей премногоуважаемой... Её дед мог заставить высококачественно работать хоть немца, хоть папуаса. И даже истого Румына.
    3. Usher
      Usher Вчера, 23:09
      -1
      Цитата: старпом Лом
      Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов»

      А вот это вы зря. Еще бы дом из фашистского Берлина 1941г с центральной улицы показали и написали - а вот этот замечательный дом построен "нацистами"! Прием подленький... Еще скажите, что при коммунистах сотовой связи не было...

      Согласен, автор явно путает теплое с мягким. Это как сейчас сравнивать Боинг 747 и самолет братьев Райт. На момент постройки коммунистами так называемой "халупы", так называемые "враги коммунистов" вообще бы работягам построили землянки)))
  5. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 18:40
    +3
    лично мне снимок улицы володарского с советскими фонарями понравился больше современного без освещения
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 18:42
      -1
      Зато грязи меньше в разы...
  6. ленивый
    ленивый Вчера, 18:42
    +1
    интересно а на граните дома "уходят по землю"? просто грунт пластичен особенно глина, не вода конечно, но всё таки поэтому воронки "оплывают" а здания которые весят сотни а то и тысячи тонн потихоньку погружаются в землю. пусть по миллиметру в год, но тем не менее.
  7. ee2100
    ee2100 Вчера, 18:44
    +6

    "Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов»"(с)
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 18:48
    +2
    Олегович удобно пристроился в новой реальности, но его исторические описания подспудно производят какое-то грязненькое ощущение, будто он ненавидит наше прошлое, хотя вроде всё чинно-благородно. Даже красивые сосны раньше не были такими большими...
  9. Оператор
    Оператор Вчера, 18:49
    0
    Когда-то Россия была очень бедной - по сравнению с Европой, у которой был гораздо лучше климат, освоенность территории, наработанная веками инфраструктура и т.д.
    Потом Россия в составе СССР поднимала образовательный и культурный уровень населения, индустриализировала страну, наращивала ракетно-ядерные мускулы, кормила дармоедов из союзных республик и государств соцлагеря.
    В 1991 году Россия скинула с шеи дармоедов, что позволило ей кратно увеличить финансирование инфраструктуры. Степень освоенности территории в европейской части практически сравнялся со среднеевропейским. Высокий процент работников с высшим и средним образованием позволил заменить диктаторский режим на демократический и, соответственно, коммунизм на капитализм.
    Сейчас индустриализация в России, переросла в гораздо более дешевую рееиндутриализацию. Что позволило вкладывать средства в жилье, социалку и т.д. Плюс в стране создан самой большой в мире ракетно-ядерный потенциал (включающий передовой оборонный комплекс), позволяющий уничтожить оптом все остальные страны мира при сохранении нашей страны (в связи с низкой плотностью населения). Способность защитить свои инвестиции - первое правило любого типа ведения хозяйства.

    Но нынешняя ситуация - не более чем закономерный итог деятельности свыше 500 поколений (начиная с Рюрика) русских людей по территориальному расширению страны, освоению её природных ресурсов, переходу от земледелия к промышленности, увеличения оборонного потенциала, совершенствования государства (лествиничное право в Русской Земле, цезаризм в Царстве Русском, сословное государство в Российской империи, социальное государство в СССР, демократия в РФ).

    Так что все, что вы видите сейчас у себя в Пензе - это заслуга всех 500 поколений, включая тех, кто жил в коммунистическом государстве. Поэтому не надо обличать наших предков - они работали на благо потомков, у которых сейчас гораздо больше возможностей продолжить их дело.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 19:22
      +2
      Цитата: Оператор
      это заслуга всех 500 поколений, включая тех, кто жил в коммунистическом государстве.

      Это Вы хорошо заметили! "Per aspera ad astra!"
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 19:48
        +4
        Обычно маршрут более извилист. "Per rectum ad astrum!"
  10. tatra
    tatra Вчера, 18:50
    +2
    А вот это фото специально для нашей непримиримой читательницы Татры. Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов», включая моего зятя, который хотя и крановщик-рабочий, но их терпеть не может. И, как он сам говорит, есть за что…

    Враги коммунистов ,захватившие РСФСР под трусливые вопли "а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты ", 30 лет возвращают восхваляемую ими "Россию ,которую мы потеряли ", включая то ,что они строят для богатых и богатейших паразитов квартиры во много комнат ,особняки в сотни метров ,а на народ -плевать . Народ будет доживать в подаренных ему коммунистами советских квартирах .
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 19:14
      -4
      Цитата: tatra
      они строят для богатых и богатейших паразитов квартиры во много комнат

      Если Вы посмотрите сколько в Пензе предлагается и покупается квартир, то есть как быстро заполняются эти дома, то можно сделать два вывода: первый, что богатых и богатейших паразитов стало ну просто очень много, и второй, что Вашего "народа" - совсем мало. Вы видели на фото размеры одного дома (слева) и второго (справа). Когда первый заполнится на 80%, я напишу еще одну статью и мы оба вместе посчитает количество живущих в нем паразитов. А также общее количество таких вот "паразитарных" домов в Пензе. Попрошу дочь меня повозить на машине и посчитаю...
      1. tatra
        tatra Вчера, 19:32
        0
        Ну и на какие деньги покупаются эти квартиры стоимостью миллионы рублей ,и КТО их покупает ?
        При медианной зарплате в РФ в 35 тысяч рублей , а в регионах еще меньше .
        Враги коммунистов 30 лет после захвата РСФСР хвалятся тем ,как много чего они поимели ,начиная с их больших и огромных зарплат и доходов ,но никогда они не похвалились -чем они отработали эти зарплаты и доходы .
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 19:54
          -4
          Ирина! Я не привык считать деньги в чужих карманах. Повторяю еще раз. Если бы этот дом был ЕДИНСТВЕННЫМ, то я бы первым сказал, что живут в нем скоробогатенье богачи неразборчивые в средствах. Но их по всему городу... десятки, если не сотни. И что во всех живут "паразиты"? Не слишком ли их много? Это во-первых, а во-вторых, да, наверное и 35 тыс. в регионах зарплата большая. Я даже соглашусь, что очень большая и не у всех. Но я знаю также, что у швей на одном из наших предприятий зарплата больше 50 тыс. а у менеджеров на нем же - 30 минимум, а выше - неограниченно. Такое тоже есть. Много чего есть. Я как-то уже писал, что знаю нескольких рабочих, которые зарабатывают не умом, а трудом. Тяжелым. Но получают много больше 50 тыс. И отдыхают весной в Европе, а осенью в Турции, и живут как раз вот в таких домах, платят ипотеку. И таких много. Это только те, кого я знаю.
          1. tatra
            tatra Вчера, 21:55
            0
            Деньги в чужих карманах -это когда люди их честно заработали ,а не украли у своей страны и народа .
            Поэтому и благодетель российских врагов коммунистов Путин сказал ,что социализм для РФ -это слишком дорого ,потому что те деньги ,которые при СССР шли на развитие ,содержание страны ,большие социальные блага народу ,после захвата СССР/РСФСР оказались в карманах врагов коммунистов .
          2. Fitter65
            Fitter65 Сегодня, 01:09
            0
            Цитата: kalibr
            Я не привык считать деньги в чужих карманах. Повторяю еще раз. Если бы этот дом был ЕДИНСТВЕННЫМ, то я бы первым сказал, что живут в нем скоробогатенье богачи неразборчивые в средствах. Но их по всему городу... десятки, если не сотни.

            Тут я с вами согласен, в чужой карнман заглядывать грех, как и оплевывать прошлое своей страны. То что строили "коммунисты"..., ну что сказать, старались дать людям и главное быстро. Тут уж ни чего не попишешь. Но смотрим как "качественно" делают " враги коммунистов", и просто удивляемся. Пусть не всегда и не везде-но про обманутых дольщиках вроде подзатихло. Зато про новые "прекрасно построенные" высотки с "прекраснейшими квартирами", новости чуть ли не каждый день. Причём людям за их деньги такое впаривают, что при коммунистах начальник этой организации сразу бы сел. А тут суды годами, а дома как текли так и текут, стены сыпятся, потолки падают на головы, коммуникации в новом доме через год выглядят как будто их на заре госсударства Российског ложили. То что умудряютс ложить кирпич, без раствора это классика - смотрим в обед по ТВ новости и удивляемся- сюжет то из Москвы, то из Коломны, то из Новосибирска или Барнаула. Причём сюжеты идут с периодичностью как минимум раз в неделю. Как видим эти суперстрители не только в Москве, они по всей стране... Когда стоит задача получить больше прибыли, при меньших затратах, всё идёт в дело. И нормы нарушают и требования. Ваш зять может и простой крановщик, но мой младший брат по образованию инженер-строитель, проработал в этой сфере без малого 20 лет, прорабом, мастером... ушёл из отрасли- свобода дороже. Коммунисты они действительн были нелюди, он требовали делать согласно норм ГОСТа и прочих сопутствующих документов. И если положенно бетон делать из цемента этой марки-то его заменить другим было себе дороже, если должна быть арматура в 10мм диаметром, то проволокой ржавой 6-ркой её не меняли, себе дороже. А сейчас как не посмотришь, идёт не просто удешевление процесса, а просто наглое и беззастенчивое разворовывание средст, только простой заменой качественного сырья на откровенно Г...Пример строительства космодрома -Восточный, вам как образец.- это на стратегическом объекте. где вроде всё под надзором такое творилось. Конечно сейчас враги коммунистов и вспоминают их не добрым словом, ведь всё старались контролировать, мешали лишнюю копейку украсть. Если раньше по технологии в раствор( к примеру) кидали лопату песка на ведро цемента, то сейчас 4 ведра песка на лопату цемента, ну а так как песок дорожает и ему находят замену- главное удешевить чтобы максимум денег снять. А что -контроля то нет, вот и появляются такие горе-строители. Про то как строят "качественные дороги"-я думаю тут есть люди, кто в курсе сколько на Лазо в Комсомольске асфальт перекладывали. Подрядчик решил заработать, но в результате наоборот на деньги встрял. Ну это из серии - "не повезло пацанам". А за деньги и при Советской власти люди получали качественное жильё. Слава богу ,тут не один г. Шпаговский, в то время жил. Были такие организации- как строительные кооперативы. И они действительно строили , а "не гнали халяву"... Так что г. Шпаковский не всё красиво изнутри что блестит с наружи. hi Ну, а чтоб вы написали статью и не пнули прошлое нашей страны- это просто вы бы сами себя уважать перестали...
        2. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 21:48
          +2
          Цитата: tatra
          Ну и на какие деньги покупаются эти квартиры стоимостью миллионы рублей ,и КТО их покупает ? .

          Ох до чего, я не люблю полемизировать с такими как людьми как Татра, но здесь не удержусь.
          Проще сидеть у окошка и ждать, кляня «врагов коммунистов».
          А можно по другому. В 2000 я захотел построить свой дом. В 2002 начал со сруба бани. Почти за два десятка лет, я научился ложить кирпич, бутить фундамент, вязать арматуру, худо бедно освоил специальности от землекопа до кровельщика, овладел всем кроме сварочного аппарата и сейчас сижу на диване возле камина и пишу этот комментарий!
          Можно скулить и клясть врагов коммунистов, хозяев запада, царизм и соседского кота на крыше, а можно делать. Глаза боятся, а руки делают.
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 22:07
            +1
            Владислав! Меня на дом не хватило. И вообще думал, что из меня только моделист хороший. Ан нет! Вот уже и сарай на даче построил, и итальянские ставни сделал, и бетонную дорожку, и мебель сам начал делать. А раньше лопатой только снег зимой с дорожек убирал. Так что Вы совершенно правы. Всему можно научиться, если захочешь!
            1. CHEREDA73
              CHEREDA73 Сегодня, 01:14
              0
              Здравствуйте, Вячеслав Олегович!
              Вот уже и сарай на даче построил, и итальянские ставни сделал, и бетонную дорожку, и мебель сам начал делать. А раньше лопатой только снег зимой с дорожек убирал. Так что Вы совершенно правы. Всему можно научиться, если захочешь!

              А как же разделение труда? Это же основа прогресса.
              Для меня, например, выгодней больше потрудиться на основной работе, а затем заплатить специалисту в своём деле. Это лучше.
              Как пример: мой сосед утеплял окна сам, а я заплатил спецу. У меня на пять градусов теплее в квартире. Сосед завидует. smile
      2. Солдатов В.
        Солдатов В. Вчера, 19:47
        +3
        Поездите это будет интересно. И зайдите в управляющую компанию спросите, сколько квартир куплено сразу, а сколько в ипотеку. И сколько средняя плата за ипотеку например двухкомнатной квартиры. Ещё не плохо сообщить среднюю зарплату по Пензе. Можно сообщить среднюю пенсию в вашем городе, и вашу пенсию интересно узнать, и подработки, если это конечно возможно. Интересно как живёт нынешняя профессура. hi
        Покажите что коммунистический режим был хуже чем нынешний строй.
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 20:15
          -1
          Цитата: Солдатов В.
          Поездите это будет интересно. И зайдите в управляющую компанию спросите, сколько квартир куплено сразу, а сколько в ипотеку. И сколько средняя плата за ипотеку например двухкомнатной квартиры. Ещё не плохо сообщить среднюю зарплату по Пензе.

          Это все Вы можете узнать не дожидаясь моей статьи. Все это есть в Интернете...
          Цитата: Солдатов В.
          Интересно как живёт нынешняя профессура.

          Про это были мои статьи здесь на ВО, посвященные высшей школе. И это Вы можете узнать обратясь к Интернету.
          Цитата: Солдатов В.
          Покажите что коммунистический режим был хуже чем нынешний строй

          И показывать не надо. Его нет! Без войны все завоевания "великого октября" похерились на счет раз, два, три, и ни многомиллионная партия коммунистов, ни многомиллионный рабочий класс - самый сознательный и передовой, за него не вступились.
    2. Genry
      Genry Вчера, 19:21
      -2
      Цитата: tatra
      Народ будет доживать в подаренных ему коммунистами советских квартирах

      Моя мать ещё стояла в очереди на квартиру с 55 года. Хрен с редькой!
      И что-то вы великих коммунистов Горбачева с Ельциным никак не вспоминаете - так разорили страну и весь народ. А Хрущёвский идиотизм, разогнать артели, отбирать паспорта и загонять в колхозы, чтобы выращивать везде кукурузу...- только в последнее время начали выращивать достаточно пшеницы и даже продавать её, а то покупали по всему миру.
      И везде единодушный "одобрямс" членов КПСС.
      Так что не надо тут навязывать ваших святых.
      1. tatra
        tatra Вчера, 19:36
        -5
        Вот ,классический космополитичный ,эгоистичный ,антинародный менталитет врагов коммунистов ,которые лезут в обсуждение жизни народа в дореволюционный ,советский ,их антисоветско-русофобский период с их коронным "а вот я ,мне ,у меня ...".
        Вы и СССР захватили исключительно для себя ,для своего обогащения ,своего паразитирования за счет чужого труда , для того ,чтобы построить и купить себе роскошные "хоромы ".
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 19:53
          +2
          Цитата: tatra
          Вы и СССР захватили... чтобы построить и купить себе роскошные "хоромы"

          belay what жесть request
        2. kalibr
          kalibr Вчера, 19:59
          +1
          Цитата: tatra
          Вы и СССР захватили исключительно для себя ,для своего обогащения ,своего паразитирования за счет чужого труда , для того ,чтобы построить и купить себе роскошные "хоромы ".

          Ирина! Была такая большевичка Лариса Рейснер. Её еще называли цековская... и дальше слово запретное на ВО. Так вот после революции она принимала ванну из шампанского, жила в каком-то трофейном дворце и ходила в мехах. А когда её обвиняли в непартийном поведении она как раз говорила:"Разве мы делали революцию не для себя?" Была про неё в свое время большая статья в журнале "Родина". Помнится оттуда я этот факт для своего романа взял "Трое из Энска", потому, что самому такое было просто не придумать.
  11. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 18:51
    +2
    Когда в 1985 году я приехал в аспирантуру в город Куйбышев (сейчас Самара), там начали строить дом из литого бетона. Это была новинка и…
    Ну, вообще-то этой "новинке" 100 лет в обед. В ЦАГИ при строительстве новой экспериментальной базы в посёлке Стаханово (с 1947 года - город Жуковский) ряд аэродинамических трубы (Т-101, Т-104) в начале 30-х годов строились именно так. Литой бетон хорош при единичном, не массовом строительстве.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 19:17
      +1
      Только что закончили строительство такого литого здания в центре города. Жалею не успел сфотографировать в процессе. Зато сейчас рядом с моим домом строят автостоянку. Поставили железные колонны с балками, на них положили листы рифленого железа, а поверх него положили арматуру и налили бетон. Посмотрел на толщину - там прочность потрясающая. Сейчас из-за снега не строят, но как весна наступит закончат быстро...
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 19:43
        +4
        Посмотрел на толщину - там прочность потрясающая.
        Толщина и прочность - понятия неоднозначные. Да, для Пензы это так. В сейсмоопасной зоне отдельные панели из сборного железобетона не сваривают (это только если если землятрясений не предвидится), а связывают. При этом конструкция становится гибкой, именно так она реагирует на деформации от сейсмики. Сваренные конструкции из сборного железобетона и литой железобетон - жёсткие, они просто лопаются, обрушение конструкции гарантировано. Кстати, сейчас (в феврале) не строят не из-за снега, а из-за отрицательных температур.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 19:52
          +3
          Здравствуйте, Сергей!
          В строительстве арматурный каркас никогда не варят, только вяжут.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 19:54
            +4
            Спасибо за разъяснение, я далёк от этого, хотя год руководил промышленными альпинистами - заделывали швы в Ногинске. Кстати, в случае литого железобетона конструкция получается крайне жёсткой, не так ли?
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 20:13
              +1
              Нет, не так. В случае, скажем взрывных динамических нагрузок - очень пластичная, устойцивая конструкция.
              1. Авиатор_
                Авиатор_ Вчера, 20:15
                +2
                В случае, скажем взрывных динамических нагрузок - очень пластичная, устойцивая конструкция.
                Литой железобетон пластичен? Ну если только он предварительно напряжён, как Останкинская телебашня.
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 20:30
                  +3
                  Возможно я употребил не тот термин, прошу меня простить. Дело в том, что при активных динамических нагрузках, сварные соединения армирующего каркаса складываются как карточные домики, а вязанный монолит трещит, кряхтит, отваливает от себя куски бетона, но держится на каркасе.
                  1. ee2100
                    ee2100 Вчера, 21:25
                    0
                    Привет, Антон!
                    Автор коснулся очень интересной темы, но к сожалению через призму Пензы. laughing
                    Лет 10-15 назад читал книгу- прогноз - что будет если на Земле исчезнут люди. Кажется американский автор. Так через 500 лет, чтобы понять, что когда-то тут жили люди придётся копать т.е.заниматься археологией.
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Вчера, 21:33
                      +3
                      Так через 500 лет, чтобы понять, что когда-то тут жили люди придётся копать т.е.заниматься археологией.
                      Если по Джерому, то мысль о "великих ваятелях фарфоровых собачек" превалирует.
                      1. ee2100
                        ee2100 Вчера, 22:20
                        0
                        Глубоко капаешь!))))
                  2. Авиатор_
                    Авиатор_ Вчера, 21:28
                    +2
                    Дело в том, что при активных динамических нагрузках, сварные соединения армирующего каркаса складываются как карточные домики, а вязанный монолит трещит, кряхтит, отваливает от себя куски бетона, но держится на каркасе.
                    Совершенно верно, я это и имел в виду.
            2. Liam
              Liam Вчера, 20:19
              0
              Цитата: Авиатор_
              Спасибо за разъяснение, я далёк от этого, хотя год руководил промышленными альпинистами - заделывали швы в Ногинске. Кстати, в случае литого железобетона конструкция получается крайне жёсткой, не так ли?

              Без разницы панельный или ж/б дом в плане сейсмостойкости.
          2. Liam
            Liam Вчера, 20:20
            0
            Цитата: 3x3zsave
            Здравствуйте, Сергей!
            В строительстве арматурный каркас никогда не варят, только вяжут.

            А зачем сваривать.Бетон их свяжет намертво и так.

            hi
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 20:38
              +3
              Здравствуйте, Виктор!
              Не свяжет. Вы когда-нибудь занимались промышленным демонтажом?
              1. Liam
                Liam Вчера, 20:40
                +1
                Не раз видел процесс...
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Вчера, 21:00
                  +3
                  Видеть и работать - разные понятия, соглаитесь?
                  1. Liam
                    Liam Вчера, 23:16
                    0
                    В переводе на русский означает что это не моя професия но я хорошо в теме что как и почему делается)
                    вязка арматуры имеет цель держать каркас вместе до залития бетона и никакого отношения к "стокойсти" или "нестойкости" к чему либо ж/бетонной конструкции не имеет
            2. Авиатор_
              Авиатор_ Вчера, 21:34
              +2
              Бетон их свяжет намертво и так.

              Бетон хорошо работает на сжатие, и никак - на растяжение. Поэтому используют предварительно напряжённую арматуру, которая заставляет бетон всегда работать на сжатие (пока внешняя нагрузка не превысит напряжение арматуры). Так 533- метровая Останкинская телебашня построена из напряжённого железобетона, качается от вертикали на несколько метров, но вот уже 55 лет стоит.
              1. Liam
                Liam Вчера, 23:30
                +1
                Напряжение бетона в башне Останкино обеспечивается 149 стальными тросами
          3. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 21:54
            +1
            Цитата: 3x3zsave
            Здравствуйте, Сергей!
            В строительстве арматурный каркас никогда не варят, только вяжут.

            Мне в свое время объяснили, что арматуру на стройке сваркой только прихватывают, чтоб вязать было удобнее.
            1. balabol
              balabol Вчера, 23:59
              0
              Если немного углубится в вопрос то можно и варить и вязать. На все есть свои СНИПы. Действительно, обычная сварка может прожечь пруток арматурной конструкции рассчитанной на вязку. Деление простое - типовые заводские изделия варятся на автоматических линиях точечной сваркой на заводе. Простейший пример - сетка арматурная. Уникальные конструкции чаще собираются на площадке, там проще вязать. Главное тех. задание и правильный расчет на основе выбранного тех. процесса. Можно вообще не связывать прутья, главное обеспечить дОлжное перекрытие арматуры и ее положение в пространстве, относительно объема бетона.
        2. kalibr
          kalibr Вчера, 20:01
          +2
          Наверное, это так и есть, Сергей, я не строитель. Но за всю историю Пензы с 1663 года у нас землетрясений на было ни разу.
          1. the warrior of the working class
            the warrior of the working class Вчера, 23:31
            0
            Как знакомо. НЕСТРОИТЕЛЬ пишет о домах. НЕРАКЕТЧИЦА пишет о ракетах. Уважаемый автор, огромное спасибо. Ваши статьи об оружии и т.п. малоинтересны. Но, Ваши рассказы из Вашей жизни изумительны. Редко сталкиваешься с такой самоизнанкой. Продолжайте. Жду с нетерпением.
    2. balabol
      balabol Вчера, 19:28
      +3
      С одной стороны, вы правы - бетону как строительному материалу больше 150 лет. Уточню, что литого бетона в строительстве нет. Есть монолитный железобетон. По такой технологии были построены перед ПМВ, например, форты Серая лошадь и Красная горка на берегу Финского залива в составе комплекса обороны Кронштадта Петербурга. С другой стороны, именно жилищное массовое строительство с монолитным железобетонным каркасом (несущий каркас) и исполнением ограждающих конструкций из теплоэффективных материалов начали где-то с 80-х. До этого активно использовался сборный железобетон заводского изготовления. ДСК - помните?
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 19:38
        +1
        До этого активно использовался сборный железобетон заводского изготовления. ДСК - помните?
        Естессно, без арматуры никуда. Да, для программы массового жилищного строительства создавались ДСК, только в Подмосковье их было 9 (тесть работал в Мособлстрое, поэтому запомнил). Впервые массово сборный железобетон был использован летом 1942 года для строительства ДОТов в Сталинградской битве.
        1. balabol
          balabol Вчера, 20:31
          +2
          А еще из железобетона строили дебаркадеры, суда, даже яхты.
      2. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 19:41
        +2
        До этого активно использовался сборный железобетон заводского изготовления.
        Причем более-менее приличного качества этот заводской железобетон стал в начале 70гг.
        1. balabol
          balabol Вчера, 20:48
          +3
          Переломный момент в истории массового строительства было постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года, которое как правильно указывает ВИКИ " одномоментно завершило эпоху советского монументального классицизма («сталинского ампира») в проектировании и строительстве зданий и сооружений в Союзе ССР. На смену данному архитектурному стилю пришла функциональная типовая архитектура, которая с теми или иными изменениями просуществовала до конца существования советского государства."
          До начала 60-х пробовали, проектировали, применяли разные технологии, например , крупноблочного строительства (это блоки заводского изготовления, например простеночный и подоконный блок из керамического камня заводской кладки). Но пришли к панельному строительству. Сначала было все так себе, не получалось как на картинках. Ну а потом пошли приемлемые проекты и реализации в тех самых 70-х.
          Надо понимать следующее: план был строить дешево на 25 лет (ведь скоро коммунизм) - так не случилось, заселение семье квартиру, каждому по комнате - так не вышло. В 60-х это было отлично, к 2000-м конечно хрущевка уже не то. Хотя...
      3. Сергей Валов
        Сергей Валов Вчера, 20:30
        0
        «бетону как строительному материалу больше 150 лет» - ну как сказать, древний Рим был построен из бетона. hi
        1. balabol
          balabol Вчера, 21:34
          +3
          Да, тут вы правы. Римскому бетону гораздо больше лет, но мы вели разговор о современных индустриальных материалах на основе наиболее употребимого связующего, в современную эпоху. Может что-то отливали и Вавилоне.
          Честно говоря, "древний Рим был построен из бетона" тоже как-то из раздела полемического задора. Все-таки в основном из камня. За его историю применялась масса разных связующих. Так чтоб лить все из смеси лить - нет. А зачем, ведь дорого. Камня у них много. Лили сложные элементы, может еще когда по надобности но не весь Рим. Кажется в "куполостроении" применяли. Но это уникально, иначе очень сложно, тяжело и дорого в итоге.
          1. Сергей Валов
            Сергей Валов Вчера, 22:17
            +1
            «тоже как-то из раздела полемического задора» - разумеется Вы правы. drinks
            1. balabol
              balabol Вчера, 23:33
              0
              Приятно поговорить с понимающим человеком
  12. иван2022
    иван2022 Вчера, 19:30
    +2
    Цитата: Андрей Москвин
    Олегович удобно пристроился в новой реальности, но его исторические описания подспудно производят какое-то грязненькое ощущение, будто он ненавидит наше прошлое, хотя вроде всё чинно-благородно. Даже красивые сосны раньше не были такими большими...

    Все пиарщики-профи такие. Ничего личного. Но эффект при этом такой не человеческий , будто прикасаешься к гадюке.
  13. 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 19:34
    +2
    В качестве иллюстрации к материалу добавлю фотографию композиции "Культурный слой" из постоянной экспозиции музея современного искуства "Эрарта" в СПб.
    Фото не мое.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 20:09
      +1
      И Вам спасибо! Фото очень даже в тему, хоть и не Ваше. А дом, что на фото мне лично очень нравится. Все остальные новостройки от меня далеко. А этот виден из окон моего дома. Рядом почта, куда я часто хожу, рядом... Словом, видно и как его стоили и отделывали, буквально по дням. Ещё ни разу не удавалось так вблизи и ежедневно наблюдать строительство. Причем такое быстрое. Буквально не успеешь глазом моргнуть, как в доме что-то изменилось. И помню, как раньше строили дом на который я смотрел с балкона квартиры тестя. Устал дожидаться конца строительства... А было это в конце 70-ых... Что мешало тогда строить также быстро? Ведь панельные дома были и тогда, только или утеплителем не обшивали и не штукатурили. Но сроки несопоставимы, хотя тогда и пенопласт был, и стекловата, и штукатурка...
  14. Undecim
    Undecim Вчера, 19:53
    +3
    Интересно, что сегодня Пенза меняется намного быстрее, чем раньше. Когда в 1985 году я приехал в аспирантуру в город Куйбышев (сейчас Самара), там начали строить дом из литого бетона. Это была новинка и… строили его целых три года, так что когда я уезжал, он ещё не был сдан в эксплуатацию. Сегодня всё совершенно иначе

    Новинкой это было в конце позапрошлого века. А в 1985 году, как и сегодня, дом из монолитного железобетона технологически строится с совершенно одинаковой скоростью.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 20:00
      +3
      А в 1985 году, как и сегодня, дом из монолитного железобетона технологически строится с совершенно одинаковой скоростью.
      Вы не правы Виктор Николаевич, хороших бетононасосов тогда не было.
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 20:21
        +2
        Были,Антон, были. Очень хорошие бетононасосы.

        Это JPMorgan Chase в Хьюстоне. Высота - 305 метров. Построено за четыре года. Монолитный железобетон. Весь объем бетона при строительстве этого здания уложен одним (!) бетононасосом.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 20:47
          +3
          Вы забыли уточнить сколько раз этот бетононасос переносили на следующий этаж, по частям.
          1. Сергей Валов
            Сергей Валов Вчера, 21:00
            0
            Пока бетон застывает до необходимой прочности, пока устанавливается новая арматура и опалубка вполне можно и бетононасос перенести.
          2. Undecim
            Undecim Вчера, 22:03
            0
            Думаю - ни разу. Надо уточнить.
            1. Undecim
              Undecim Вчера, 22:33
              0
              Точно, ни разу. Высота подачи бетона 300 метров, вернее - 310, была достигнута в 1976 году бетононасосом фирмы PUTZMEISTER.
        2. kalibr
          kalibr Вчера, 21:57
          +1
          Цитата: Undecim
          Это JPMorgan Chase в Хьюстоне. Высота - 305 метров.

          В Самаре дом много ниже... Намного!
    2. kalibr
      kalibr Вчера, 20:18
      -1
      Цитата: Undecim
      с совершенно одинаковой скоростью.

      Три года?
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 20:24
        +2
        Скорость строительства зависит не только от технологии, но и от организации процесса.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 20:49
          +3
          Это нечомненно верно!
        2. balabol
          balabol Вчера, 20:56
          0
          Вы правы, тех процесс определяет почти все. По-моему, в те времена просто подавалась наверх бадьями. Либо со смесительной станции, если бетон готовили на месте, либо с миксера. Тело плотин без всяких насосов заливали, этож на порядки больше объемы.
        3. Сергей Валов
          Сергей Валов Вчера, 21:02
          0
          Организация процесса, это самое сложное, а то ведь можно техпроцесс так ускорить, что ни какой вредитель столько вреда не причинит. request
  15. hohol95
    hohol95 Вчера, 21:17
    0
    Каменный уголь был лесом. В то время, когда ещё небыло бактерий разлагающих "древесину"!
    И росли те "дерева" на поверхности планеты.
    А теперь их "окаменевшие останки" достают из недр земных. Шахтным или карьерным способом!
    "Жиреет" планета - "жиреет"...
  16. hohol95
    hohol95 Вчера, 21:20
    0
    И ещё "коммент" - когда у Кошки сгорел её Дом то жить ей пришлось во вросшей в землю полуизбе-полуземлянке...
    Где ютились ея племянники!
    Судя по советскому мультфильму!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 21:55
      0
      А потом она взяла в банке кредит и построила дом ещё лучше прежнего!
      1. hohol95
        hohol95 Вчера, 22:02
        +1
        Кредит брали : Муха "Горюха"; Лягушка "Квакушка"; Заяц "Пробегаяц"; Петро "с Золотым Гребнем"!
        На постройку "Теремка".
        А кредит "пробивал" Михайло Иванович "Косолапов"!
  17. Undecim
    Undecim Вчера, 22:38
    +1
    А ответ будет такой: мы все знаем, что природная активность сильно меняет окружающий нас ландшафт. Но и деятельность людей тоже сильно его меняет. Особенно это заметно, естественно, в городах. Где не только одни здания сменяют другие, но и соответствующим образом увеличивается толщина культурного слоя.

    Примерно на метр в столетие. Где то больше, где то меньше.
    1. bubalik
      bubalik Вчера, 22:56
      +1
      ,,, у меня дом в деревне стоит, ему 70 лет, что то в в землю не уходит. Сохралинись дома дореволюционные, в глубь тоже не хотят уходить.
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 23:02
        +1
        Моему дому родительскому 150 лет почти. Дома в землю нигде не уходят. Растет культурный слой. Улавливаете?
        1. bubalik
          bubalik Вчера, 23:15
          0
          ,,,ну если мусором запустить,то и современная многоэтажка под "землю уйдет".
          1. Undecim
            Undecim Вчера, 23:20
            +2
            Совершенно правильно. До того как в крупных городах заработала канализация и стал регулярно вывозиться мусор, по всей территории постепенно шло накопление пыли, песка, остатков навоза, строительного и бытового мусора, заброшенных фундаментов, старых мостовых, которые впоследствии перекрывались новыми слоями. И так год за годом.
            1. hohol95
              hohol95 Вчера, 23:47
              +1
              В одном из документальных фильмов о ПодМосковье гутарили - из-за большёго колличества военных частей и покоса ими травы до сих пор много травы и мало деревьев во многих районах Московской области!
              17; 18; 19 века, начало 20 века косили солдатушки травку, а сней срубали и молодую поросль деревьев.
              Так и образовались обширные луга в Московской области!
              Человек изменил ландшафт...
    2. balabol
      balabol Сегодня, 00:29
      0
      Дворец Меньшикова на Васильевском острове.

      Каменную отмостку перед фасадом вывели примерно под уровень первой половины 18 века.
  18. Usher
    Usher Вчера, 23:18
    +1
    А вот это фото специально для нашей непримиримой читательницы Татры. Убогая двухэтажная халупа с общими кухнями справа и кирпичный дом прямо – всё это построено «друзьями коммунистов», а вот дом слева – «врагами коммунистов», включая моего зятя, который хотя и крановщик-рабочий, но их терпеть не может. И, как он сам говорит, есть за что…
    автор явно путает теплое с мягким. Это как сейчас сравнивать Боинг 747 и самолет братьев Райт. На момент постройки коммунистами так называемой "халупы", так называемые "враги коммунистов" вообще бы работягам построили землянки))). Я не отрицаю, что строят, строят хорошо, потому что технологии позволяют. Только я бы не стал нахвалить, так как я тоже работал на стройках, и знаю как сейчас "халтурят", "кидают" и т. п. С виду красиво, а внутри пни, развалится или через пару лет сгниет.
  19. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 00:04
    0
    Спасибо. Как всегда интересно.