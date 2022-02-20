Огюст Мармон. Маршал с ярлыком предателя



Конный портрет маршала Мармона, приписываемый Жаку-Люку Барбье-Валбонну

Маршал Мармон



Маршал Мармон, портрет работы Жана-Батиста Герена

Мармон на Пиренейской войне

«В подчинении у Журдана состояли Сюше, считавший себя самым разумным военачальником в Испании (так, впрочем, наверно, и было), Мармон, думавший о себе то же (так, безусловно, не было), Сульт, считавший себя почти королем, и Жозеф (Бонапарт), который был настоящим королем, но каждую ночь молился о том, чтобы перестать им быть.»

«Мармон очень умно говорит о войне, но оказывается хуже чем посредственностью, когда надо действовать.»

Маршал Мармон в кампании 1813 года

Кампания 1814 года

«Еще один такой день – и я вернусь на Вислу.»

«Там я заключу мир, согласившись на естественную границу по Рейну.»



Наполеон Бонапарт в 1814 г. Иллюстрация из книги Уильяма Миллигана Слоана «Жизнь Наполеона Бонапарта»

«Император имел полное право зарубить его на месте.»

«Вероятно, противник оставил бы нам Лаон, боясь нашего нападения, если бы не дикая глупость герцога Рагузского, который вел себя как младший лейтенант.»

Предательство



Вступление союзных войск в Париж 31 марта 1814 г. Гравюра неизвестного художника





Как бы ни был глубок мой личный интерес к Наполеону, я не мог не признать его вину перед Францией. Он один создал эту пропасть, поглощавшую нас...



Я достаточно выполнил свой долг в этой кампании... более, чем кто-либо из моих друзей, заплатил в этих страшных обстоятельствах. Это были небывалые усилия, и не оплатил ли я ими все счета Наполеона, не перевыполнил ли своих задач и обязательств перед ним? ...



Все генералы, находившиеся под моим командованием, собрались у меня, и я передал им последние «Я видел крах Наполеона, моего друга, моего благодетеля, и крах этот был неизбежен, так как все средства обороны оказались исчерпанными. Если бы этот крах оказался отсрочен еще на несколько дней, не повлекло ли бы это за собой развал всей страны? ... Так нужно ли было продолжать оставаться преданным ему в ущерб самой Франции? ...Как бы ни был глубок мой личный интерес к Наполеону, я не мог не признать его вину перед Францией. Он один создал эту пропасть, поглощавшую нас...Я достаточно выполнил свой долг в этой кампании... более, чем кто-либо из моих друзей, заплатил в этих страшных обстоятельствах. Это были небывалые усилия, и не оплатил ли я ими все счета Наполеона, не перевыполнил ли своих задач и обязательств перед ним? ...Все генералы, находившиеся под моим командованием, собрались у меня, и я передал им последние новости из Парижа. Мнение было единогласным. Было решено признать временное правительство и присоединиться к нему во имя спасения Франции.»

«Пусть сначала это сделает Ваша гвардия, сир!»



Иллюстрация из книги У. Слоана «Жизнь Наполеона Бонапарта», 1896 г.: Наполеон подписывает акт об отречении от престола. Стоят рядом: Мармон, Ней, Коленкур, Удино, Макдональд. Однако Мармона на самом деле здесь не было

«Меня предал Мармон, которого я был вправе называть своим сыном, своим ребенком, своим созданием.»

«Все потеряно! Я обесчещен! Мой корпус ночью по приказу генерала Суама перешел к врагу. Я отдал бы руку, чтобы этого не было.»

«Неужели только руку? Тут, пожалуй, было бы мало даже вашей головы.»



Paul Delaroche. Наполеон после отречения в Фонтенбло

Мармон на службе у Бурбонов

Последние годы жизни Мармона