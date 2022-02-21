Уроки русско-японской войны

Урок первый. Логистический

Урок второй. Пропагандистский

«23 февраля. В университете что-то не все еще ладно. Уверяют, что среди студентов и курсисток отыскался кружок лиц, решивших выразить свое сочувствие микадо и японцам посылкой ему приветственной телеграммы и сбором денег в его пользу.»

«В результате вместо того чтобы при первых наших неудачах явиться источником для подъема патриотизма, самопожертвования, вместо того чтобы по мере роста трудностей войны взывать о новых усилиях с нашей стороны, ободрять ослабевших, призывать на борьбу всех лучших сынов родины, помогать правительству комплектовать убывающие ряды армии, помогать приливу в армию материальных и духовных сил, наша печать во время войны в значительной степени играла на руку врагам нашим, внутренним и внешним, вселяя в массы населения ненависть к войне, угнетая еще на родине дух отправлявшихся на войну, подрывая всемерно веру солдат в офицерский состав армий, подрывая авторитет начальствующих лиц.»

«Каков наш Кладо? Давно бы пора так пробрать наше министерство. Подумайте, ведь в статьях Кладо нет и сотой доли тех мерзостей и того непроходимого идиотства, которые делало и продолжает делать это милое учреждение, так основательно погубившее наш несчастный флот. Если, даст Бог, мне удастся еще с Вами увидеться, я Вам порасскажу много такого, чего Вы, вероятно, даже при самой пылкой фантазии себе представить не можете…



В своем адмирале мы окончательно разочаровались. Это человек, совершенно случайно заслуживший такую хорошую репутацию. На самом деле он самодур, лишенный каких бы то ни было талантов. Он уже сделал и продолжает делать ряд грубых ошибок.»

Урок третий. Морской

«1) наш флот, оказав малое сопротивление японскому, был заперт в Порт-Артуре, и японцы, овладев морем, получили возможность снять береговое вооружение со своих приморских крепостей и направить его для действий против сухопутной линии обороны Порт-Артура. Против этих береговых орудий наши бетонные работы на сухопутном фронте оказались слабы и 2) доставка этих огромных орудий и всех вообще тяжестей для японских осадных работ чрезвычайно облегчилась созданием г. Дальнего.»

Урок четвёртый. Выводы