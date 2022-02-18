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Танковый дизель со встречно движущимися поршнями: за и против

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Танковый дизель со встречно движущимися поршнями: за и против

Т-72 с харьковским дизелем



Советский дизель 5ТД и его многочисленные более поздние модификации – 5ТДФ, 5ТДФМ, 5ТДФМА и серия 6ТД, даже сейчас обладает выдающимися характеристиками. У агрегата самый низкий силуэт в мировом танковом дизелестроении – всего 581 мм.

В итоге удельная мощность моторно-трансмиссионного отделения 5ТДФ составляет 265 л.с./м3. По этому параметру мотор до сих пор имеет мало конкурентов. Подобные характеристики обеспечены нетрадиционной схемой мотора – двухтактный дизель со встречно движущимися поршнями. В подавляющем большинстве танковых дизелей мы видим V-образную компоновку с одним коленчатым валом, но у моторов серии 5ТД коленвалов сразу два. Пара поршней располагается горизонтально и движется навстречу друг другу в одном цилиндре. Фактически это позволяет инженерам «экономить цилиндры».

Так, одна из модификаций украинского мотора под индексом 6ТД-1, построенная вокруг шести цилиндров, развивает 1 000 л. с. при рабочем объеме всего в 16,3 литра. Для сравнения: у российского двенадцатицилиндрового дизеля В-92С2 (фактически форсированный В-2) при сходной мощности рабочий объем более 38 литров. Естественно, удельный расход топлива несоизмерим – у российского мотора 212 г/э.л.с.ч против украинских 158 г/э.л.с.ч.


Компоновка моторно-трансмиссионного отделения Т-72 с В-46 и 5ТДФМА-1. Источник: otvaga2004.ru

Ни в коем случае не пропагандируя уже фактически мертвую украинскую школу моторостроения, продолжим разбор механики работы дизеля со встречно движущимися поршнями.

Серия 5ТД строилась исключительно на принципах двухтактного рабочего цикла – для реализации этого в стенках цилиндра предусматривались отверстия для отвода выхлопных газов и впуска воздуха. Это так называемая прямоточно-щелевая продувка цилиндров, которая во многом и является самым главным недостатком мотора. Но об этом позже, а пока несколько бонусов описываемой схемы мотора.

В приложении к танку Т-64 мотор 5ТД позволил отказаться от промежуточного редуктора (гитары) – крутящий момент от коленчатых валов передается на коробки перемены передач. А это экономия массы, внутреннего объема и повышение надежности за счет исключения сложного узла из конструкции. В 2010 году инженеры Харьковского бронетанкового ремонтного завода в инициативном порядке установили на Т-72 экспериментальный на тот момент дизель 5ТДФМА-1. Мотор был разработан в Харьковском КБ двигателестроения. Этот 1050-сильный далекий потомок 5ТД превосходил в мощности штатный В-46-6 сразу на 270 л. с. и был гораздо компактнее. В итоге в МТО нижнетагильского танка вошел не только украинский мотор, но еще и вспомогательная силовая установка на 15 л. с. Учитывая немалый расход топлива танков в «дежурном режиме» (В-46 – до 19 кг/ч, 5ТДФ – до 17 кг/ч), а также не самый большой ресурс основного танкового дизеля, наличие малогабаритной силовой установки совсем не лишнее.

Стоит напомнить, что разместить дополнительные моторы в МТО нижнетагильских танков невозможно. В лучшем случае это решается монтажом дизеля в бронекожухе на надгусеничной полке. В то же время именно дополнительный дизель позволяет танку длительное время находиться в боевой готовности без расхода ресурса основного дизеля. Тепловая сигнатура такого затаившегося танка также гораздо меньше, чем при работающем основном дизеле. Харьковчане очень изящно решили проблему холодного пуска основного дизеля. По сути, вспомогательный дизель играет еще и роль предпускового подогревателя – у моторов общий контур системы охлаждения.


Харьковский гибрид – Т-72 с мотором 5ТДФМА-1. Источник: otvaga2004.ru

Из фундаментальных преимуществ моторов со встречно движущимися поршнями особо выделяется низкая удельная теплоотдача в охлаждающую жидкость и масло. Это следствие низких тепловых потерь через стенки цилиндров, что позволяет значительно эффективнее сжигать топливную смесь.

В сравнении с уральским В-46-6 харьковский 5ТДФМА-1 имеет на 30 % меньшую теплоотдачу. Как отмечают инженеры, это стало возможно за счет того, что «конструкция с оппозитными поршнями создает более благоприятное соотношение площади камеры сгорания и объема, увеличенное соотношение удельных теплоемкостей из-за более обедненных рабочих условий, которые стали возможны благодаря двухтактному циклу, и уменьшенная продолжительность сгорания, достижимая при фиксированной максимальной скорости повышения давления из-за более низкой плотности выделяемой энергии двухтактного двигателя».

Что это означает? Это означает, что при сохранении штатных радиаторов танка Т-72, мощность мотора 5ТДФМА-1 не будет падать вплоть до +55 градусов наружного воздуха. Украинский мотор по принципу работы более «жаркий» и отлично себя чувствует при температуре охлаждающей жидкости более 100 градусов. К сожалению, отечественные танки в таких экстремальных условиях серьезно снижают мощность мотора из-за не справляющейся системы охлаждения. Украинцы добивались этого эффекта на «гибридном» танке в надежде на экспорт в южные страны. Для этой же цели в освободившееся место моторного отсека Т-72 поставили кондиционеры.


5ТДФМА-1 для Т-72. Источник: ukrmil.blogspot.com

В южных странах без эффективной системы охлаждения рабочего пространства экипажа очень непросто и людям, и технике, в частности, при нагреве до +55 °С начинают сбоить тепловизоры.

По данным харьковских конструкторов, гибрид Т-72 с сердцем от Т-64 оказался на редкость годной машиной – время разгона до максимальной скорости сократилось на 15 %, средняя скорость выросла на 10 %, расходы масла и топлива упали, соответственно, на 30 % и 10 %. Но все далеко не так просто.

Где же 5ТДФ?


Если украинские моторы со встречно движущимися поршнями так хороши, то почему мы не видим их под капотами военной и гражданской техники? У харьковчан в свое время была разработана целая линейка двухтактных дизелей, способных заменить традиционные моторы на армейской технике, начиная с УАЗа. Например, для БТР и БМП созданы варианты трехцилиндрового 3ТД мощностью от 300 до 600 л. с. Однако на бронетранспортеры БТР-4Е и 4МВ1 украинцы ставят 450-сильные Deutz. Также в разработке были и автомобильные 4ДТНА1 и 2 мощностью 90–110 л. с.

Фактически единственным дизелем с двумя коленвалами и встречными поршнями является 1200-сильный 6ТД-2, который с незначительными изменениями устанавливается на Т-80УД, Т-84 «Оплот» и БРЭМ-84 «Атлет». Но даже этот мотор украинские инженеры не смогли довести до нормальной эксплуатационной годности. Как утверждали исследователи Харьковского национального технического университета, у мотора до сих пор присутствуют существенные недостатки.

Во-первых, неудовлетворительный запуск при низких температурах – не помогает даже автономный факельный подогрев и дозированный масловпрыск, которые дополнительно еще и увеличивают расход ГСМ.

Во-вторых, отмечают харьковчане, электрический пуск 6ТД-2 гораздо менее надежен, нежели воздушный моторов серии В-46.

В-третьих, бескассетные инерционные очистители воздуха циклонного типа не в полной мере справляются со своей работой, особенно в запыленных условиях. Конструкторы изначально предпочли снизить сопротивление во впускном тракте в ущерб степени очистки воздуха. Дело в том, что харьковские моторы, в отличие от уральских, требуют больше воздуха – около 1,6 кг/с у 5ТДФА против 1,2 кг/с у В-46. Следствием такого инженерного просчета стал ускоренный пылевой износ цилиндро-поршневой группы.

Пытались монтировать дополнительную систему очистки и датчики пылевого износа, но особого эффекта это не дало. Фактически украинским танкам требуется массивная системы воздухоочистки, практически нивелирующая все преимущества моторов подобной схемы. Сверхплотная компоновка МТО танков «Оплот» не позволяет разместить дополнительные кассеты фильтров, что делает проблему пылевого износа практически не решаемой на данный момент.


Тот самый двигун 6ТД-2. Источник: yablor.ru

К мнению харьковских инженеров стоит добавить несколько конструктивных недостатков моторов со встречно движущимися поршнями.

Когда поршневые кольца проходит впускные и выпускные канала, увеличивается износ стенок цилиндра – причина в уменьшении опорной поверхности кольца. Кроме этого, конструкторам приходится удлинять юбку поршня для размещения хотя бы одного маслосъемного кольца, которое не должно проходить каналы впуска и выпуска. Из-за высокого температурного режима поршней на стороне выхлопа приходится предусматривать внутреннее охлаждение узла.

До сих пор эти проблемы не устранены конструкторами.

Несмотря на очевидные плюсы конструкции мотора со встречно движущимися поршнями, на данный момент это решение еще очень сырое. Вполне вероятно, что именно распад Советского Союза и последовавшее за этим разобщение инженерного потенциала страны не позволили довести революционную для танкостроения конструкцию до совершенства.
Автор:
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81 комментарий
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  1. ALEXX.
    ALEXX. Вчера, 05:03
    +2
    Похоже что до ума двигатель не доведут никогда.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 05:22
      +15
      Если быть откровенными у украинцев было полвека до «доведения» своего двигателя из них три десятка в составе СССР - с его мощной научной и промышленной базой!
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Вчера, 05:39
        0
        У украинцев кроме гопака,шаровар и галушек ничего нет,вся техническая школа русская.
        1. mat-vey
          mat-vey Вчера, 06:31
          +21
          Цитата: Пессимист22
          ,вся техническая школа русская.

          Не "русская",а советская...правда в основном из Ленинграда ..
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Вчера, 07:22
            +3
            Сначала я тоже подумал, что "советская". Русская. Вы только вдумайтесь.
            1. mat-vey
              mat-vey Вчера, 07:30
              +11
              Цитата: Андрей Николаевич
              Вы только вдумайтесь.

              Вот если вдуматься,то как раз советская и получается ... Или по вашему что при советах возникло может иметь какой то национальный окрас? Это при том как специалистов ,для ускорения процессов кидали по всей стране?
              1. Андрей Николаевич
                Андрей Николаевич Вчера, 21:27
                -1
                Вы меня не так поняли. В понятие ,, русская,, я вкладываю- историю а не национальность. В Российской империи были отдельные танковые соединения, но из импортных образцов. А саму танковую промышленность развил, конечно, советский ( многонациональный) народ.
            2. Flanke
              Flanke Вчера, 16:24
              -6
              Русско-еврейская тогда уж.
              1. Bad_gr
                Bad_gr Сегодня, 01:28
                0
                Если бы я был царем, я бы жил даже лучше, чем царь. Я бы еще немножко шил.
                (Еврейский анекдот)

                Колы б я був царем, то украв бы сто рублив и утик.
                (Украинский анекдот из писем А.П. Чехова)
    2. seti
      seti Вчера, 06:40
      +20
      Автор врать не нужно. Нет и не было никакого "украинского" танкового двигателя. Есть советские и российские танковые двигатели. Не вводите людей в заблуждение.
      1. seti
        seti Вчера, 14:16
        +3
        Если у тех кто ставит минусы есть аргументы против моего комментария то прошу их тут выложить. А нет то убейтесь о полено.
        1. venik
          venik Вчера, 20:33
          +2
          Цитата: seti
          Если у тех кто ставит минусы есть аргументы против моего комментария то прошу их тут выложить. А нет то убейтесь о полено.

          =======
          Минусов - нет, не за что! Но есть уточнение: Хотя корни чаромовского 5ТД проистекают из ЦИАМ-а (Центральный институт Авиационного Моторостроения, г.Москва), и и сама научная школа Чаромского - это исключительно порождение Советской эпохи, но и после развала СССР, в Харькове еще остались отдельные представители этой Школы (правда теперь они считаются представителями "украинской школы" request ), которые смогли несколько доработать движок.... Хотя дальше этого и не пошло, да и не могло! В стране с разрушенной экономикой и уничтоженными почти напрочь высокими технологиями - говорить о научно-конструкторских школах просто нелепо! request drinks
          1. seti
            seti Вчера, 20:35
            +2
            Почти полностью согласен. Конечно какая то часть инженеров советского периода осталась, да и сейчас наверняка еще есть. Но в нынешних реалиях они максимум на что способны это копирование с ухудшением его характеристик. Причина - общее падение культуры производства, качества кадров и дефицит комплектующих.
            Но говорить что это "украинский" двигатель... Звучит как анекдот.
            1. venik
              venik Вчера, 21:07
              +2
              Цитата: seti
              Но говорить что это "украинский" двигатель... Звучит как анекдот.

              ======
              Ну это примерно тоже самое, что объявить "украинским" ТВ3-117! Да в КБ Ивченко провели серьезную работу по его модернизации, в.т.ч. повысили ресурс многократно.... Но разработан то он был именно в КБ Климова! request
              Но! Современным "укропатриотам" это не мешает "с пеной у рта" орать, что это "украинский" мотор! request
              Что тут поделаешь? Это - уже ДИАГНОЗ: fool
              drinks
              1. seti
                seti Вчера, 21:36
                +2
                Вот и я о чем. Это же касается самолетов Антонова, КБ которого родом из Новосибирска. Но переписать и присвоить это как известно не с нуля построить.
                1. venik
                  venik Вчера, 23:31
                  +1
                  Цитата: seti
                  Вот и я о чем. Это же касается самолетов Антонова, КБ которого родом из Новосибирска. Но переписать и присвоить это как известно не с нуля построить.

                  ========
                  good "Незалежной" Украине - гордиться, увы - нечем! Все то, немногое, что сумели создать - корни имеет из Советского прошлого! request Насчет "Антонова" - как-то недавно заспорил с одним украинцем, (который у нас уже давненько работает и кажется не очень оропится домой возвращаться): речь зашла об "Антонове". На мое заявление, что за 30 лет это прославленное КБ практически ничего нового на сделало, он искренне возмутился: "А "Мрия"? Крупнейший транспортник в мире!!!" На что и получил ответ: "А ЧТО такое "Мрия"? Взяли "Руслан" (который, между прочим весь Союз создавал!), сделали "врезку" в фюзеляж", "врезку" в центроплан, установили 2 дополнительных двигателя и....вуаля! А теперь представь себе какую офигительную прочность "Руслан" имеет! Там же ЗАРАНЕЕ была предусмотрена такая возможность!. Какой все-таки конструкторский Коллектив БЫЛ!"
                  Парень слегка скис! А возразить то и нечего! request
                  Увы, ключевым словом про "Антонов" является именно БЫЛ! Да и не только про "Антонов" это можно сказать.....
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 21:28
          +1
          Не призывайте дураков к суициду. Без них будет скучно.)
    3. Кonstanty
      Кonstanty Вчера, 06:41
      +8
      Тем не менее, Украина продала Эфиопии 171 модернизированный Т-72 с двигателем 5ТДФМА-1 - Т-72УА-1.

      В свое время также продал несколько сотен двигателей 6ТД, мин. в Пакистан.

      Неплохой успех для недоработанного двигателя
      1. Sancho_SP
        Sancho_SP Вчера, 07:05
        +6
        Это два контракта, пусть и больших. Третьего уже не было. Таиланд это уже цирк.
        1. Кonstanty
          Кonstanty Вчера, 12:06
          0
          Цирк, впрочем, вовсе не из-за двигателя.

          Пакистан подписал с Украиной два контракта на закупку 6ТД - первый на 300 единиц для танков Al-Khalid, а второй в 2013-2016 годах - 110 двигателей 6ТД-2 на сумму более 50 млн долларов США.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Вчера, 13:10
            +3
            Цитата: Кonstanty
            Пакистан подписал с Украиной два контракта на закупку 6ТД

            Не факт, что это заслуга характеристик двигателя. Если нет своего танкового двигателя, то купить на стороне крайне проблемно. К примеру, Турция: для своего Алтая присмотрела двигатель у немцев, но по политическим соображениям им его не продали.
            Так, что, Пакистанцы выбирали не из лучших, а из тех, что им согласны были продать.
            1. Кonstanty
              Кonstanty Вчера, 13:37
              0
              Да - это могло иметь значение при выборе - т.е. никакого выбора. Тем более, что извечный противник Пакистана - Индия выбралa лицензионное производство W-92S
              Однако важен второй контракт — пакистанцы уже имели опыт работы с этим двигателем и все же выбрали его по довольно высокой цене — около 400 000 долларов за штуку.
              Это стоимость движка Скания для малазийских пендекаров - так что если бы 6ТД вообще не получился, то дальше по моему они не решили бы сделать вторую покупку
              1. venik
                venik Сегодня, 01:19
                0
                Цитата: Кonstanty
                Однако важен второй контракт — пакистанцы уже имели опыт работы с этим двигателем и все же выбрали его по довольно высокой цене — около 400 000 долларов за штуку.
                Это стоимость движка Скания для малазийских пендекаров

                =======
                А Вы не подумали, ВО СКОЛЬКО обошлась бы ПЕРЕДЕЛКА моторного отделения Т-80УД под эту вашу "Сканию"? И влезет ли она туда, от слова ВООБЩЕ?
                Если нет - то подумайте, ПОЧЕМУ при модернизации БМП-1 до уровня "Басурманин" не использовали башню от БМП-2??? wink
      2. venik
        venik Сегодня, 01:05
        0
        Цитата: Кonstanty
        Тем не менее, Украина продала Эфиопии 171 модернизированный Т-72 с двигателем 5ТДФМА-1 - Т-72УА-1.

        ========
        Ну так Эфиопия и танки с уральскими движками прикупила бы с огромным удовольствием: вопрос только в ЦЕНЕ!
        ---------
        Цитата: Кonstanty
        В свое время также продал несколько сотен двигателей 6ТД, мин. в Пакистан.
        Неплохой успех для недоработанного двигателя

        ======
        А вот об этой сделке как раз очень и очень много можно чего порассказать, тем более, что Россия тоже была в неё вовлечена (правда - косвенно!)...... Там - вообще была очень хитрая шахматная "многоходовка"!!! bully
    4. Попандос
      Попандос Вчера, 07:40
      +6
      Похоже что до ума двигатель не доведут никогда.

      Не факт, у дизеля с ПДП очень выгодная компановка именно для применения на танках.
      По литровой мощности ему нет равных, отсюда и габариты, сопоставимые с ГТД. Проблема питания воздухом решаемая, ГТД потребляет гораздо больше воздуха, смогли же решить эту проблему.
      Одним словом будет интерес определённых кругов принимающих решение, доведут и такую схему дизеля до приемлемых параметров.
      Пример 10Д100, половина РЖД на нем ездит.
      1. neri73-r
        neri73-r Вчера, 10:14
        +1
        Цитата: Попандос
        ГТД потребляет гораздо больше воздуха, смогли же решить эту проблему.

        Проблему решили в Ленинграде, но не в самостийном Харькове.
      2. alex967
        alex967 Вчера, 14:47
        +1
        Уже не ездит.
    5. Timon2155
      Timon2155 Вчера, 18:39
      +1
      Я вам больше скажу: 5тдф можно считать вполне доведенным двигателем-его в СССР разработали и довели до серии, за плечами разработчиков был весь могучий потенциал ВПК СССР. И он был достаточно доведен, выпускался многотысячными тиражами.
      А вот после развала двигателестроение на Украине забуксовало-они так и не смогли без СССР довести ни одной дальнейшей модификации 5тдф. Поэтому вынуждены применять импортные силовые агрегаты на свои БТРы-автор об этом пишет.
      Уверен, песня 5тдф и его более поздних модификаций ещё не допета: напомню, сейчас на Т-90 стоят предки того В-2 с Т-34. 5тдф-задел на будущее. В его конструкции ещё не реализованы достижения последних десятилетий в области электроники, топливных систем (=повышение экономичности, мощности), систем управления, новых материалов (а этот двигатель очень напряжён-предъявляет высокие требования к материалам!)-на этом движке ещё технологии 70-ых годов! И Украина сама ни в жизнь не доведет этот двигатель до современных требований-нет у неё компетенций, всё профукали.
  2. Вольный ветер
    Вольный ветер Вчера, 05:42
    +14
    Автор какой то странный и статья странная. Двигатель передовой и классный, но ненадёжный и дурной. вот и думай как хочешь. А по факту подобные движки применялись много где, и за долго до изобретения у нас. И в Германии и в Британии и т д. Но наигравшись с ними многие от них убежали.
    1. Попандос
      Попандос Вчера, 07:44
      +4
      Но наигравшись с ними многие от них убежали.

      10Д100 погуглите, половина РЖД на этом дизеле ездит
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay Вчера, 09:00
        +5
        Давно уже не ездит. Натерпелись как говорится. Даже на оставшихся 2тэ10м на коломенский поменяли
    2. mat-vey
      mat-vey Вчера, 07:51
      +13
      Цитата: Вольный ветер
      и за долго до изобретения у нас.

      "Двухтактный дизель с прямоточной продувкой с противоположно-движущимися поршнями с двумя коленвалами впервые был построен на Коломенском заводе. Конструктор, главный инженер Коломенского завода Раймонд Александрович Корейво, 6 ноября 1907 года запатентовал двигатель во Франции, потом демонстрировал его на международных выставках. "
  3. andrewkor
    andrewkor Вчера, 06:11
    +8
    На сколько я помню эксплуатанты зтого мотора особо подчеркивали прожорливость оного именно по маслу.Сам я не танкист,за что купил,за то и продал.
    1. Старый танкист
      Старый танкист Вчера, 06:31
      +6
      Главный геморрой у этого движка - это запуск при низких температурах. При +15 уже нужен масловпрыск. Поэтому и расход масла увеличивается. А так масло на угар не больше, чем в уральском движке.
  4. Кonstanty
    Кonstanty Вчера, 06:37
    +7
    Т-72 с харьковским дизелем

    Эдакая хихиканья истории - изначально Т-72 должен был быть только вариантом Т-64 с уральским двигателем
    1. mat-vey
      mat-vey Вчера, 07:13
      +4
      Цитата: Кonstanty
      Эдакая хихиканья истории - изначально Т-72 должен был быть только вариантом Т-64 с уральским двигателем

      Действительно "хихикальная" - изначально Т-72 вообще не должно было быть ...А должен быть Т-64А с Харьковским дизелем в мирное время,и с модификацией В-2 в особый период... Но у уральцев взыграло ...
  5. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Вчера, 07:30
    +2
    С каких это интересно времен двухтактные движки стали экономичней по удельному расходу четырехтактных ?
    1. m-z
      m-z Вчера, 10:46
      +5
      Предположу, что вы сравниваете двух- и четырехтактные бензиновые. В двухтактных бензиновых продувка камеры сгорания осуществляется топливной смесью и часть топлива выбрасывается в выпускные окна - отсюда и повышенный расход топлива. В двухтактных дизелях продувка КС осуществляется воздухом, потерь топлива нет.
      А КПД двухтактных дизелей обычно немного выше, чем у четырехтактных как раз из-за меньших теплопотерь (ну и, соответственно, несколько большей теплонагруженности). Судовые дизеля нередко бывают двухтактные из-за экономичности. Но требования экологии с двухтактным циклом не выполнить.
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay Вчера, 16:15
        +1
        Да нет. Я сравниваю 5д49 с расходом 151г и 10д100 с расходом 160г сопоставимой мощности. А что у в46 на 5г больше чем у тдф, так у двигателей с механическим приводом надува это естественно.
  6. Борис Борисович Скрынник
    Борис Борисович Скрынник Вчера, 08:21
    0
    Но германцы на ЮМО с 30х летали , вообще-то
  7. 2112vda
    2112vda Вчера, 08:53
    +9
    2-х тактный ПДП дизельный двигателя имеет меньшие потери в систему охлаждения, как правильно отмечено в статье, из-за организации рабочего процесса при больших коэффициентах избытка воздуха. Для танка это может быть и хорошо вот только 2-х тактная ПДП схема имеет ряд существенных недостатков которая серьёзно ограничивает применение данной схемы в двигателестроении. Поршень 4-х тактного двигателя, одинаковой размерности с 2-х тактником, всегда будет иметь меньший вес и меньшие линейные размеры. Теплонапряжённость, а следовательно и ресурс поршневой группы всегда выше у 4-х тактника. Для надёжной работы выпускного, а впрочем и впускного поршня, 2-х тактного двигателя, поршень должен иметь галерейное масляное охлаждение. В наиболее неблагоприятных условиях, у 2-х тактного ПДП-двигателя, работают головка и кольца выпускного поршня. Кольца имеют склонность к залеганию. Для организации нормальной продувки цилиндра делают угловое смещение открытия выпускных окон что приводит к неравномерности снимаемой мощности по впускному и выпускному коленвалам. В теории мощность 2-х тактного ПДП-двигателя должна быть больше в 2 раза чем мощность 4-х тактника при одинаковом объёме. Фактически только на 70%. 2-х тактный ПДПшник очень сложен в доводке, данный двигатель проще чем 4-х тактник конструктивно но намного сложнее с точки зрения газодинамики да и с охлаждением не всё так просто. Тут на любителя, хочешь долго и нудно извращаться, занимайся 2-х тактным ПДП. Хочешь вменяемый и надёжный двигатель, занимайся 4-х тактным двигателем, в том числе построенным по ПДП-схеме. Такие схемы были и есть. К стати, первый 4-х тактный двигатель, ПДП схемы, для дирижабля с принудительным искровым зажиганием был построен в 19 веке в Питере Огнеславом Костовичем.
    1. Моторист
      Моторист Вчера, 22:19
      +1
      Цитата: 2112vda
      2-х тактный ПДП дизельный двигателя имеет меньшие потери в систему охлаждения, как правильно отмечено в статье, из-за организации рабочего процесса при больших коэффициентах избытка воздуха.

      Здравствуйте. Немного поправлю - коэффициента продувки. Скажите пожалуйста, если в курсе: в статье Автор пишет, что у таких двигателей повышенный износ в районе окон. На двухтактных судовых движках (прямоточно-клапанная продувка) такого не наблюдаю - самый большой износ там, где наибольшее давление - в районе ВМТ.

      Может быть, имеются ввиду только выпускные окна, где температура выше? Но и тут непонятно - при высоком коэффициенте продувки охлаждения наддувочным воздухом должно быть более, чем достаточно. В чем же причина? hi
  8. VIK1711
    VIK1711 Вчера, 10:19
    +6
    Автор вводит в заблуждение, то ли по незнанию, а может и специально...
    Двухтактный двигатель экономичнее .... Хорошая реклама!
    У В-92С2 удельный расход составляет 212 г/ кВт*ч , т.е. 156 г/л.с.*ч...
    Двухтактный двигатель выдаст большую мощность при прочих равных параметрах. За счет расхода топлива, масла и ресурса. А линейка 5ТД еще и в производстве доставляет знатный геморрой. И надежностью не страдает.
    А почему ничего не написали о ресурсе моторов ?
    1. svp67
      svp67 Вчера, 10:39
      +7
      Цитата: VIK1711
      Двухтактный двигатель экономичнее .... Хорошая реклама!

      Ну, это точно не про 5 ТДФ. Автор как то стыдливо умолчал, что у этого двигателя обороты холостого хода, почти такие как у того же В-46 рабочие
    2. m-z
      m-z Вчера, 10:49
      +4
      Цитата: VIK1711
      Двухтактный двигатель экономичнее .... Хорошая реклама!

      Уже ответил выше, но все так: двухтактный дизель вполне может быть экономичнее четырехтактного. Поэтому крупные судовые дизеля делают двухтактными.
      1. VIK1711
        VIK1711 Вчера, 11:07
        +2
        Не надо путать теплое с мягким.
        Мощность и обороты судовых дизелей не подскажите?
        В маломерной линейке судовых дизелей четырехтактные дизеля живут и здравствуют.
        1. m-z
          m-z Вчера, 11:28
          +3
          Цитата: VIK1711
          Не надо путать теплое с мягким.
          Мощность и обороты судовых дизелей не подскажите?
          В маломерной линейке судовых дизелей четырехтактные дизеля живут и здравствуют.

          Могу посоветовать вам того же.
          Еще раз: двухтактные дизели не уступают в экономичности четырехтактным (а то и превосходят их). Самые крупные судовые дизели - двухтактные. Их низкие рабочие скорости вращения КВ обусловлены, в первую очередь, геометрическими размерами, которые определяются требуемой мощностью и необходимым ресурсом.
          1. VIK1711
            VIK1711 Вчера, 12:49
            +1
            Самые крупные судовые дизели - двухтактные.

            В цифрах можно примеры удельных расходов для двигателей равной мощности ?
            Двухтактник проще конструктивно. Особенно на больших мощностях.
            1. m-z
              m-z Вчера, 13:45
              +2
              ??? Характеристика "Удельный расход топлива" как раз и предназначена для сравнения двигателей неравной мощности и разной конструкции.
              "Двухтактник проще конструктивно" - вообще не аргумент. Их применяют потому, что они в большей степени отвечают предъявляемым требованиям (для каждого конкретного случая). Если более сложный двигатель лучше для данных условий (в комплексе параметров)- будут применять его.
              На больших мощностях расход топлива становится одной их самых важных характеристик. И если бы двухтактные дизели были неэкономичны, их бы не применяли. Например:
              Двухтактный дизель Wärtsilä-Sulzer RTA96C/RT-flex96C —уд. расход 171 г/(кВт·ч) (126 г/(л.с.·ч). У самых лучших четырехтактных показатели сравнимые или хуже.
              При расходе топлива более 10 т/ч в коммерческих перевозках каждый процент снижения расхода важнее общей сложности конструкции.
              1. VIK1711
                VIK1711 Вчера, 15:21
                +1
                При расходе топлива более 10 т/ч в коммерческих перевозках каждый процент снижения расхода важнее общей сложности конструкции.

                И по топливу расскажите?
            2. Моторист
              Моторист Вчера, 22:32
              0
              Цитата: VIK1711
              В цифрах можно примеры удельных расходов для двигателей равной мощности ?

              Реальный (не стендовый) навскидку: 4 такта - 220 г/кВтч, 2 такта - 180 г/кВтч. Это если одинаковой мощности и возраста, в другом случае разброс больше.

              Насчёт маломерной линейки судов: туда просто 2 такта такой же мощности по габаритам не влезают - вот и вся причина.
      2. svp67
        svp67 Вчера, 13:12
        +5
        Цитата: m-z
        Уже ответил выше, но все так: двухтактный дизель вполне может быть экономичнее четырехтактного.

        Это ни кто не оспаривает. Все может быть. Тут же берутся конкретные образцы...
        Давайте сравним танки Т-64А (второй модернизации) и Т-72Б (первой модернизации)
        Вес танков Т-64А - 38,5 тонн: Т-72Б - 44,5 тонн
        Двигатели Т-64А - 5ТДФ мощностью 700 л/с
        Т-72Б - В-84М мощностью 840л/с
        Теперь сравним характеристики, согласно "Технического описания и инструкции по эксплуатации..."
        Т-64А МО СССР 1984 год
        Т-72Б МО России 1995 год
        Вместимость топливных баков
        Т-64А
        Вместимость внутренних топливных баков - 730 литров
        - \ - наружных топливных баков - 540 литров
        - \ - дополнительных топливных бочек - 370 литров
        Итого - 1640 литров
        Т-72Б
        Вместимость внутренних топливных баков - 750 литров
        - \ - наружных топливных баков - 670 литров
        - \ - дополнительных топливных бочек - 375 литров
        Итого - 1750 литров
        Запас хода
        Т-64А
        - без доп.бочек, по грунту - 225...360 км
        - \ - по шоссе - 500...600 км
        - с дополнительными бочками по грунту - 310...450
        - \ - по шоссе - 700 км
        Т-72Б
        - по грунту - 460...650 км
        - по шоссе - 700 км
        И вот скажите, где тут "явное преимущество 5ТДФ"? Его просто нет, более тяжелый танк Т-72Б, с более мощным двигателем, имеющий запас топлива больше на 100 литров имеет лучшую дальность хода по грунту и одинаковую по шоссе
    3. Tima62
      Tima62 Вчера, 22:32
      0
      Согласно справочникам, расход топлива у обоих движков практически одинаков.
  9. svp67
    svp67 Вчера, 10:36
    +3
    Из фундаментальных преимуществ моторов со встречно движущимися поршнями особо выделяется низкая удельная теплоотдача в охлаждающую жидкость и масло.
    ????????? Господи, но это от куда? Этот двигатель очень теплонагруженный, очень. Его перегреть...
    1. m-z
      m-z Вчера, 11:05
      +2
      Все верно, если бы была хорошая теплоотдача, то тепло уходило бы в систему охлаждения и двигатель был менее теплонагруженным.
  10. pytar
    pytar Вчера, 11:53
    -4
    Ни в коем случае не пропагандируя уже фактически мертвую украинскую школу моторостроения...

    А это почему?! Украинская школа моторостроения в свое время сумела создать етот шедевр! Что мешаеть признать сам факт, уйдя от реалиях нынешней политики? request
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 12:31
      +2
      Цитата: pytar
      етот шедевр

      Ето так себе шедевр. А что в статье написано, так на заборе и не такое пишут yes
      1. pytar
        pytar Вчера, 12:48
        -2
        Ето так себе шедевр.

        Кода оно из СССР, шедевр, а когда уже Украина, "так себе"...хоть мотор один и тот же! lol

        А что в статье написано, так на заборе и не такое пишут

        Напишите вы "правильную" статию! Почитаем... bully
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 12:57
          +11
          Цитата: pytar
          Кода оно из СССР, шедевр, а когда уже Украина, "так себе"...хоть мотор один и тот же

          Кто про что, а вы про баню... 5ТДФ - очень капризный двигатель, на холоде его завести непросто, зато перегреть и сжечь - это запросто. Он у меня в танке стоял, так что, в отличии от вас, за слова свои я отвечаю yes
          1. pytar
            pytar Вчера, 13:44
            -8
            Кто про что, а вы про баню...

            Репеллент, ваши постый вполностью соответствуют нику! Вы замешан на насекомых! Это заметно, знаете?

            5ТДФ - очень капризный двигатель, на холоде его завести непросто, зато перегреть и сжечь - это запросто.

            Встатии черно на белом написанно, что его не довели до полной кондиции из за развал Советского Союза.

            Он у меня в танке стоял, так что, в отличии от вас, за слова свои я отвечаю

            Напишите статию, аргументируйтесь, поделитесь своего опыта!
    2. mat-vey
      mat-vey Вчера, 16:14
      +6
      Цитата: pytar
      Украинская школа моторостроения в свое время сумела создать етот шедевр!

      С каких пор А.Д.Чаромский стал "украинской школой"? Это как раз советская школа ...Завод Малышева это всего лишь один из заводов где он был главным конструктором КБ.Это КБ он создал в 1954 году ...До этого назначения работал в ЦИАМ( к стати он один из его создателей) .
      1. pytar
        pytar Вчера, 16:50
        0
        С каких пор А.Д.Чаромский стал "украинской школой"? Это как раз советская школа ...

        Вопрос не ко мне, я сцитировал автора:
        ...украинскую школу моторостроения...
        1. mat-vey
          mat-vey Вчера, 17:02
          +1
          Цитата: pytar
          Вопрос не ко мне, я сцитировал автора

          Но как аргумент в своём посту ...
          1. pytar
            pytar Вчера, 19:39
            -2
            Но как аргумент в своём посту ...

            Каждый воспринимает сказанного в мере своего понимания. Сам автор пишет:
            Ни в коем случае не пропагандируя уже фактически мертвую украинскую школу моторостроения...

            Полагаю, автор говорит об "украинская школа", посколько Харьковское КБ, находилось в Украинской ССР. А может из за другие соображения! Например, чтоб обязательно внести негатив добавляя перед "украинская" слово "мертвая". Есть такой психологический похват, в пропаганду его часто используют.
            Я за то и спросил, причем сдесь етот пассаж? Вопрос действительно не ко мне. request
    3. Timon2155
      Timon2155 Вчера, 19:00
      +1
      Цитата: pytar
      Ни в коем случае не пропагандируя уже фактически мертвую украинскую школу моторостроения...

      А это почему?! Украинская школа моторостроения в свое время сумела создать етот шедевр! Что мешаеть признать сам факт, уйдя от реалиях нынешней политики? request


      Какой факт? Вы о чём? Признать то, чего не делала Украина? Врите, да не завирайтесь! Не Украинская школа мотостроения создала его, а СССРская! Украинская не то что создать что-то новое-модификации не может довести до требуемых кондиций! То же самое могу написать про Ан: создали что-нить? Мотор Сич какие движки новые разработал за последние 30 лет? То-то и оно…
      1. pytar
        pytar Вчера, 19:52
        -2
        Какой факт? Вы о чём? Признать то, чего не делала Украина? Врите, да не завирайтесь!

        Вы реагируете первосигнально, почитав "украинская", не вникая в смысл сказанного! laughing Нигде я не утверждаю, что оно факт! Мой вопрос был к автора! Раз он считает фактом существования во время СССР украинской школой, пусть признает и факт, что она создала етого интересного агрегата! А если нет, то пусть уберет "украинская школа", и напишет, что это советская! hi
        1. Timon2155
          Timon2155 Вчера, 21:20
          0
          Авторов обычно цитируют, а вы утверждаете. Если трудно писать внятно по-русски - пользуйтесь переводчиком.
          1. pytar
            pytar Вчера, 23:03
            -2
            Авторов обычно цитируют, а вы утверждаете.

            Пассажь в кавичках, в поле цитатах. А слово ФАКТ, не ставлю в кавичках намеренно. Потому что, в зависимость от точки зрения может быть и так и иначе.
            Если трудно писать внятно по-русски - пользуйтесь переводчиком.

            В пассаже есть смысловое противоречие. Кому должно, оно и так понятно. Остальными, мимо...
            1. Timon2155
              Timon2155 Сегодня, 00:51
              0
              Цитата: pytar
              Украинская школа моторостроения в свое время сумела создать етот шедевр! Что мешаеть признать сам факт, уйдя от реалиях нынешней политики? request

              Т.е., судя по вашему комменту, в свое время именно украинская (не СССРская) школа создала 5тдф! Вы или совсем не понимаете русский язык, либо просто тролите… Бога ради, пишите дальше билиберду-буду ваши посты считать за пустой звук.
  11. Undecim
    Undecim Вчера, 13:28
    +3
    Танковый дизель со встречно движущимися поршнями: за и против

    Заголовок вроде как подразумевает, что автор рассмотрит именно танковые дизели с с ПДП, однако автор ограничился одним советским двигателем 5ТД. Тогда и статью надо озаглавливать "Танковый дизель 5ТД: за и против". То есть замах вроде был, а вот с ударом как то не получилось.
    Потому как у танкового дизеля с ПДП Leyland L60, которым оснащались танки Chieftain, Vickers MBT, Vijayanta "за" и против уже несколько другие, а у Cummins Advanced Combat Engine (ACE), который разрабатывает Cummins Inc. - совсем другие. А есть еще двигатель, который в 2017 году запатентовала Volvo.
  12. неспич
    неспич Вчера, 13:57
    +1
    ну, начался холивар...Я думаю что всех примирит газотурбинный двигатель на бронетехнике...В СССР его массовой постановке на танки мешала исключительно его высокая стоимость. Но вот сейчас то? -- Стоимость обычного , дизельного танка выросла в разы!(по сравнению с 80-ми) В основном за счёт навороченной электроники(прицельно-навигационный комплекс и система активной защиты). Т.е. на фоне общего повышения стоимости современного танка стоимость ГТД уже не выглядит столь высокой!(в процентном отношении) Его преимущества -- очевидны. Недостатки -- вполне устранимы(просто по-настоящему серьёзно за эту проблему ещё не брались...). Так что будущее БТ именно за ГТД...
  13. Alex968m
    Alex968m Вчера, 14:00
    +3
    Весьма интересная, можно сказать - гениальная схема. Но к примеру, на тепловозах тоже как-то "не зашла". После серии 2ТЭ10 более новые разработки (2ТЭ116, 2ТЭ121, 2ТЭ25) все уже 4-тактные. И на 2ТЭ10 родной 2-тактный 10Д100 часто меняют на 4-тактный Д49.
    1. alex967
      alex967 Вчера, 15:06
      +4
      Жрал родной и ДТ и масло не мерено. Вертикалка летит, цилиндровые втулки.
  14. Falcon5555
    Falcon5555 Вчера, 14:38
    +2
    Пара поршней располагается горизонтально и движется навстречу друг другу в одном цилиндре. Фактически это позволяет инженерам «экономить цилиндры».

    Фактически экономят не цилиндры, а их крышки, за счет появления ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЛЕНВАЛА и СВЯЗИ (наверно шестеренок) между ними. А чем это лучше, чем один цилиндр с в два раза большим ходом поршня и ОДНИМ коленвалом (но пусть с в два раза большими коленьями)? А поскольку крышка - это ерунда, то чем такая конструкция лучше, чем два цилиндра, расположенные в ряд? Или оппозитно на один вал? Или - зачем огород городить - просто один цилиндр в корень из двух большего радиуса?
    Другой вопрос - двухтактность. Она позволяет экономить объем, и "рабочий", и общий - с этим соглашусь, но экономия топлива при этом сомнительна - вероятно это зависит от других примененных инноваций.
  15. Дмитрий Владимирович
    Дмитрий Владимирович Вчера, 16:26
    +2
    Были и более экзотические двигатели, основанные на встречном движении поршней - тот же Napier-Deltic

    И работала :)
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 19:09
      +1
      Цитата: Дмитрий Владимирович
      Были и более экзотические двигатели

    2. котик-русич
      котик-русич Вчера, 21:24
      0
      Цитата: Дмитрий Владимирович
      Были и более экзотические двигатели,

      И работал :)
      Роторный двигатель Феликс Генрих Ванкель.
      Основной производитель и пользователь Роторных двигателей Mazda.
      Mazda Taiki 2007г с двигателем 16X 300 л.с.
      Крайний серийный Mazda RX-8 2003-12г
      hi
    3. Моторист
      Моторист Вчера, 22:42
      0
      Цитата: Дмитрий Владимирович
      Были и более экзотические двигатели

      "Эротические" прочитал сослепу. Или по Фрейду... what
  16. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 17:48
    +3
    У них не гильз стало меньше, а головок, соответственно площадь взаимодействия сгораемых газов меньше, т.к. энергия отдаётся не на нагрев головки, а ещё одного поршня.
    А гильзы просто соединили одну с другой в стык.
  17. Комментарий был удален.
  18. Tima62
    Tima62 Вчера, 22:28
    +1
    Так, одна из модификаций украинского мотора под индексом 6ТД-1, построенная вокруг шести цилиндров, развивает 1 000 л. с. при рабочем объеме всего в 16,3 литра. Для сравнения: у российского двенадцатицилиндрового дизеля В-92С2 (фактически форсированный В-2) при сходной мощности рабочий объем более 38 литров. Естественно, удельный расход топлива несоизмерим – у российского мотора 212 г/э.л.с.ч против украинских 158 г/э.л.с.ч.
    Интересно, откуда автор взял такие данные о расходах?
    Данные из русской википедии - В-92 -Удельный расход топлива: 212 г/кВт*ч (156 г/л.с.*ч)
    Данные из украинской википедии - 6ТД1 -Питома витрата палива, г/е.к.с.-год (г/кВтгод) 158 (215),
    6ТД 2Е -155 (211), 6ТД3 -160 (218).
    Хитропопим? Для российского движка берем киловатты, для украинского лошадки, ай-яй-яй.
  19. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 01:30
    0
    Было по службе.. Пытались 5тдф с Т80уд(?)и УТД электродами порезать)))
    Спалил 2 пачки и бросил сие занятие.
    Бесполезно.. Что КВ вал, что блок цилиндров пластилиновые..