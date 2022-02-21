Срочно выписать «польский» рецепт

Спросите Валенсу



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Лучше Стасик Каня, чем на танке Ваня

Необходимы консультации

Румын не спрашивали

Корея озабочена, а Китай молчит

«Как же это понять: американцы у вас, по существу, отняли Тайвань, часть вашей собственной территории, и это вы не считаете препятствием для политических отношений с ними, развиваете с США экономические и даже военные отношения? А вот ситуация в Кампучии, которая от Китая отстоит за тысячу километров и к которой Советский Союз не имеет прямого отношения, изображается вами как препятствие для политических отношений с СССР и КПСС?»

Куба с нами, но Албания непримирима