Национальная противоракетная оборона США: возможности и места развёртывания

Еще до выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году в США начались работы по созданию оружия, способного противодействовать баллистическим ракетам.
В рамках работ по ПРО проектировался лазерный противоракетный комплекс воздушного базирования, а также стационарные и мобильные ракеты-перехватчики, предназначенные для уничтожения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, оперативно-тактических и тактических ракет на театре военных действий.
Соответственно, в зависимости от типа перехватываемой цели и дальности стрельбы, противоракетные комплексы наземного и морского базирования имеют различные радиолокационные средства обнаружения и выдачи целеуказания и системы наведения на цель.
Для перехвата МБР и БРСД в основном предназначены противоракетные комплексы, размещённые стационарно и на кораблях, а для защиты войск от ОТР и ТР – мобильные сухопутные комплексы.
Ввиду недостаточной эффективности и высокой стоимости, от авиационного лазерного комплекса, создававшегося на базе широкофюзеляжного пассажирского самолёта Boeing 747-400F, отказались.
Стационарный комплекс противоракетной обороны GBMD
В середине 1990-х началась разработка системы противоракетной обороны территории США от межконтинентальных баллистических ракет, что обосновывалось необходимостью защиты от возможного ракетно-ядерного шантажа «стран-изгоев».
Новый комплекс противоракетной обороны с шахтным размещением противоракет известен как наземная оборона на маршевом участке – GBMD (Ground-Based Midcourse Defense).
Для обнаружения атакующих боевых блоков и выдачи целеуказания предназначены стационарные надгоризонтные радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, о которых речь шла в статье «Американские средства предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства».
На первом этапе противоракетный комплекс имел обозначение – национальная противоракетная оборона, NVD (National Missile Defense). Перехват боеголовок МБР и БРПЛ должен был осуществляться за пределами атмосферы на основном участке траектории, на удалении до 5 000 км от цели.
Отработка элементов противоракетного комплекса GBMD началась в июле 1997 года на полигоне Barking Sands, расположенном на острове Кауаи, на севере Гавайского архипелага. В 2002 году после начала работ по системе ПРО на базе корабельной БИУС Aegis комплекс с шахтными ракетами стал именоваться GBMD.
В связи с тем, что боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет имеют более высокую скорость по сравнению с оперативно-тактическими и баллистическими ракетами средней дальности, для эффективной защиты прикрываемой территории необходимо обеспечить поражение боевых блоков на участке траектории, проходящем в космическом пространстве.
После анализа всех возможных вариантов для уничтожения боеголовок МБР был выбран метод кинетического перехвата. В прошлом все разрабатывавшиеся и принятые на вооружение американские и советские системы ПРО, осуществлявшие перехват в космосе, использовали противоракеты с ядерными боевыми частями. Это позволяло добиться приемлемой вероятности поражения цели при значительной погрешности в наведении. Однако при ядерном взрыве в космическом пространстве образуются не проницаемые для излучения радиолокаторов «мёртвые зоны». Данное обстоятельство не позволяет осуществлять обнаружение, сопровождение и обстрел других целей.
При столкновении тяжелой металлической болванки противоракеты с ядерной боеголовкой МБР происходит гарантированное уничтожение последней, без образования не просматриваемых «мёртвых зон», что даёт возможность осуществлять последовательный перехват других боевых блоков баллистических ракет. В то же время такой метод борьбы с МБР требует очень точного наведения на цель. В связи с этим испытания комплекса GBMD шли с большими трудностями и потребовали значительных доработок, как самих противоракет, так и системы их наведения.
Опытные прототипы противоракет GBI (Ground-Based Interceptor – наземный перехватчик) разрабатывались на базе второй и третьей ступеней, снятых с вооружения МБР «Минитмен-2».
Испытательный пуск раннего образца противоракеты GBI
Прототип представлял собой трехступенчатую ракету-перехватчик длиной 16,8 м, диаметром 1,27 м и стартовой массой 13 т. Максимальная дальность стрельбы – 5 000 км.
На втором этапе испытаний работы велись уже со специально спроектированной противоракетой GBI, на которой использовались разгонные ступени твердотопливной ракеты-носителя Taurus. Этот перехватчик создавался совместно компаниями Boeing Defense, Orbital Sciences Corporation, Raytheon, Space & Security.
Загрузка серийной противоракеты GBI в шахтную пусковую установку
Стартовая масса серийной противоракеты значительно увеличилась и, по разным данным, составляет 17–21 т. Длина – 16,61 м. Диаметр – 1,28 м. Дальность стрельбы варьируется в зависимости от высоты траектории от 2 000 до 5 500 км. Максимальная досягаемость по высоте – 2 000 км.
Противоракета выводит в космос перехватчик EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle – внеатмосферная машина-убийца) со скоростью до 8,3 км/с. Кинетический космический перехватчик EKV, разработанный фирмой Raytheon, весит около 65 кг.
Прототип кинетического перехватчика EKV
Кинетический перехватчик оснащен инфракрасной системой наведения, собственным двигателем и рассчитан на прямое попадание в боеголовку. При столкновении боевого блока и перехватчика EKV их суммарная скорость составляет приблизительно 15 км/с, и при этом выделяется энергия, эквивалентная той, что образуется результате взрыва нескольких сотен килограмм тротила.
Так же велась разработка ещё более совершенной модели космического перехватчика MKV (Мiniature Кill Vehicle – миниатюрная машина-убийца) массой всего 5 кг. Предполагается, что противоракета GBI будет нести более десятка перехватчиков, что должно резко повысить возможности противоракетной системы. Однако из-за высокой сложности и затратности эта программа была заморожена.
В настоящий момент осуществляется модернизация противоракет GBI и наземной инфраструктуры. Кроме того, компании Lockheed Martin и Northrop Grumman работают над созданием новой противоракеты NGI (Next generation interceptor – перехватчик нового поколения).
В рамках объявленного конкурса космический перехватчик следующего поколения, запланированный к развертыванию после 2028 года, должен удовлетворять следующим требованиям и гарантировать:
– способность запуска с различных платформ;
– обмен информацией между перехватчиками и возможность перенацеливания в полёте;
– максимально высокую вероятность поражения и осуществление селекции ложных целей.
Общая стоимость создания и развёртывания перехватчиков NGI оценивается в $17,7 млрд. Цена одной противоракеты – приблизительно $75 млн.
Развертывание перехватчиков GBI-EKV началось в конце 2010 года. Всего было произведено 18 натурных испытаний противоракет GBI с перехватом баллистических целей (17 – имитаторов боевых блоков баллистических ракет средней дальности, и одно – имитатора МБР), причем только десять перехватов были признаны успешными.
Перехватчик GBI-EKV в ШПУ на ракетной базе Форт-Грили
Строительство шахтных пусковых установок в Форт-Грили на Аляске началось в 2002 году – то есть задолго до окончания испытаний.
Спутниковый снимок Google Earth: ШПУ перехватчиков GBI-EKV на базе Форт-Грили
Шахты с противоракетами имеются на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Отсюда в основном осуществляются испытательные пуски, но, согласно имеющейся информации, на авиабазе Ванденберг перехватчики GBI-EKV несут боевое дежурство в ШПУ, где ранее размещались МБР «Минитмен-3».
Спутниковый снимок Google Earth: ШПУ перехватчиков GBI-EKV на авиабазе Ванденберг
В настоящее время на Аляске развёрнуто 40 противоракет, а в Калифорнии – четыре противоракеты. Из этих противоракет большая часть оснащена перехватчиками модификации EKV CE-I, 10 – перехватчиками модификации EKV CE-II, и 14 – перехватчиками модификации EKV CE-II Block 1.
Испытательный пуск противоракеты GBI на авиабазе Ванденберг
В 2017 году количество противоракет, размещённых на Аляске, предполагалось довести до 60, а на побережье Калифорнии – до 14 единиц. Но информации, подтверждающей практическую реализацию этих планов, нет.
В сентябре 2013 года директор агентства противоракетной обороны США назвал ряд возможных районов базирования противоракет: база форт Драм в штате Нью-Йорк, тренировочный лагерь Этан Аллен в штате Вермонт, авиабаза Сэр в штате Мэн, тренировочный центр Равенна в Огайо и база Форт Кастер в штате Мичиган. Было запланировано развернуть более сотни противоракет для защиты основных административно-промышленных районов Атлантического побережья и Великих озёр.
Однако этого до сих пор не произошло. По всей видимости, дальнейшее развёртывание стационарных противоракетных систем на континентальной части США начнётся после принятие на вооружение более эффективного космического перехватчика следующего поколения.
Система противоракетной обороны морского и сухопутного базирования на основе БИУС Aegis
В 1990-е годы был дан старт программе противоракетных систем морского и сухопутного базирования на базе радиолокационных средств и вычислительного комплекса корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы (БИУС) «Иджис» (Aegis) и зенитных ракет семейства «Стандарт» (Standard). В состав системы также входят средства автоматизированных подсистем боевого управления и аппаратура обмена информацией с внешними источниками. БИУС Aegis способна принимать и обрабатывать радиолокационную информацию с других кораблей и летательных аппаратов и выдавать им целеуказание.
Первый корабль, получивший систему Aegis – ракетный крейсер USS Ticonderoga (CG-47), вошел в состав ВМС США 23 января 1983 года. К настоящему времени системой «Иджис» оборудовано более 100 кораблей. Помимо ВМС США, её используют ВМС Австралии, Испании, Норвегии, Республики Корея и Морские силы самообороны Японии.
Основным элементом системы «Иджис» является РЛС с ФАР AN/SPY-1 дециметрового диапазона со средней излучаемой мощностью 32–58 кВт и импульсной мощностью 4–6 МВт. Она способна осуществлять автоматический поиск, обнаружение и сопровождение 250–300 целей, и наведение на них до 18 зенитных ракет. Причём всё это может происходить в автоматическом режиме. Дальность обнаружения высотных целей в благоприятных условиях достигает 320 км.
В настоящее время компания Lockheed Martin совместно с японской компанией Fujitsu разработала и производит гораздо более совершенную РЛС AN/SPY-7 (V). Детально характеристики этого радара не раскрываются. Известно, что, благодаря использованию элементов на основе нитрида галлия, производительность и быстродействие РЛС, работающей в частотном диапазоне 2–4 ГГц и выполненной из отдельных твердотельных радарных панелей, повысились многократно.
Первую РЛС AN/SPY-7(V)1 Агентство противоракетной обороны построило на острове Кауаи для отработки сухопутной системы ПРО «Иджис Эшор» (Aegis Ashore) на полигоне Barking Sands, расположенном в районе Гавайских островов.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС AN/SPY-7(V)1 на острове Кауаи
На первом этапе американцы пытались перехватывать баллистические цели при помощи модифицированных твердотопливных зенитных ракет Standard Missile 2 (SM-2), созданных на базе корабельной ЗУР средней дальности RIM-66.
Ракета SM-2 оснащена программируемым автопилотом, который управляет полётом на основном участке траектории. Зенитная ракета нуждается в подсветке цели лучом радара только для точного наведения при выходе в район цели. За счет этого удалось повысить помехозащищённость и скорострельность зенитного комплекса.
Наиболее приспособленной для задач ПРО в линейке SM-2 является RIM-156B. Эта противоракета оснащена новой комбинированной радиолокационной/инфракрасной ГСН, чем обеспечивается улучшение возможностей селекции ложных целей и загоризонтной стрельбы.
Ракета весит 1 470 кг и имеет длину 6,55 м. Дальность стрельбы – до 240 км. Потолок – 33 км. Поражение цели обеспечивается осколочной БЧ массой 113 кг. Размах крыла – 1,08 м. Скорость полёта ракеты – 1 200 м/с. Запуск осуществляется из подпалубных пусковых установок вертикального старта Mk.41.
В отличие от противосамолётных ЗУР семейства SM-2, трёхступенчатая ракета RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) изначально создавалась для поражения баллистических целей за пределами атмосферы.
Противоракета SM-3 оснащена кинетической боевой частью с собственным двигателем и матричной охлаждаемой ИК ГСН. Масса ракеты – 1 510 кг. Длина – 6,6 м. Последняя модификация SM-3 Block IIА обладает впечатляющими характеристиками. Дальность стрельбы SM-3 Block IIА составляет 2000 км, максимальная высота поражения – 1 000 км. Масса кинетического перехватчика – 23 кг, скорость – 4,5 км/с.
В настоящее время ЗУР SM-2 заменяются новыми зенитными ракетами большой дальности SM-6. Эта ЗУР унифицирована по планеру с ранней ракетой SM-2ER Block IV. Вместо полуактивной радиолокационной ГСН на конечном участке наведения используется активная радиолокационная ГСН от УР «воздух-воздух» AIM-120C AMRAAM. Ракета SM-6 имеет максимальную скорость полёта 1,2 км/с, может перехватывать крылатые ракеты на большой дальности и баллистические ракеты на конечном участке траектории.
Испытательные пуски противоракет с боевых кораблей, оборудованных БИУС «Иджис», начались одновременно с выходом США из договора по ПРО. Испытания проводились на противоракетном полигоне имени Рональда Рейгана в районе атолла Кваджалейн.
В ходе испытательных пусков удалось поразить прямым попаданием несколько имитаторов баллистических ракет. Обнаружение и сопровождение целей в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве происходит с помощью модернизированных радаров AN/SPY-1 или AN/SPY-7(V)1.
После обнаружения цели данные передаются системе «Иджис», которая вырабатывает огневое решение и дает команду на старт ракеты-перехватчика SM-3. Противоракета запускается из ячейки с помощью твердотопливного стартового ускорителя. После завершения работы ускорителя он сбрасывается, и запускается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени, который обеспечивает подъём ракеты через плотные слои атмосферы и вывод её на границу безвоздушного пространства. Сразу же после старта ракетой устанавливается двусторонний канал цифровой связи с кораблём-носителем, по этому каналу происходит непрерывная корректировка траектории полёта. Точное определение текущего положения в пространстве противоракеты происходит при помощи системы GPS. После отработки и сброса второй ступени включается импульсный двигатель третьей ступени. Он еще дополнительно разгоняет противоракету и выводит её на встречную траекторию для поражения цели.
На конечном этапе полёта в дело вступает самонаводящийся кинетический заатмосферный перехватчик, осуществляющий самостоятельный поиск цели с помощью собственной инфракрасной головки самонаведения, с матрицей, работающей в длинноволновом диапазоне, способной «видеть» цели на дальности до 300 км.
Развитие противоракет SM-3
Кроме противодействия баллистическим ракетам, противоракеты SM-3 способны бороться со спутниками на низких орбитах, что было продемонстрировано 21 февраля 2008 года. Тогда противоракета, запущенная с борта крейсера USS Lake Erie (CG-70), находящегося в водах Тихоокеанского полигона «Баркинг Сэндз», поразила прямым попаданием аварийный разведывательный спутник USA-193, находящийся на высоте 247 километров, двигающийся со скоростью 7,6 км/с.
В настоящее время наиболее распространенными вариантами системы ПРО «Иджис» являются версии 3.6.1, 4.0.1 и 5.0. Командование ВМС США планирует в будущем развернуть более продвинутые версии, такие как 5.1 и 5.2.
Спутниковый снимок Google Earth: крейсер типа «Тикондерога» и эсминцы типа «Aрли Бёрк» у пирсов военно-морской базы Перл-Харбор
Согласно американским планам, противоракетной системой «Иджис» в ближайшие 20 лет будет оснащено до 90 боевых кораблей. Количество противоракет SM-3 на боевых кораблях ВМС США в 2015 году составляло 436 единиц. В 2021 году их число превысило 500 единиц. Предполагается, что американские боевые корабли с противоракетами SM-3 будут преимущественно нести боевое дежурство в тихоокеанской зоне.
Помимо американских крейсеров типа «Тикондерога» и эсминцев типа «Aрли Бёрк», противоракеты должны получить японские эсминцы типа «Конго» и «Атаго», корейские типа «Король Седжон» и австралийские типа «Хобарт».
К военно-морской базе Рота в Испании на постоянной основе приписаны четыре американских эсминца типа «Aрли Бёрк», у которых в универсальных пусковых установках Mk.41 имеются противоракеты SМ-3.
Спутниковый снимок Google Earth: эсминцы типа «Aрли Бёрк» у пирса военно-морской базы Рота
Однако, по мнению американского военного руководства, этого недостаточно, и для защиты от ракетных ударов объектов в Европе планируется использовать сухопутные комплексы системы противоракетной обороны «Иджис» – AAMDS (AEGIS Ashore Missile Defense System).
Головным подрядчиком по разработке и постройке наземной системы ПРО AAMDS является корпорация Lockheed Martin. В техническом отношении наземная система очень близка к корабельной и основывается на последней версии морской системы. Основные отличия состоят в том, что некоторые вспомогательные системы сухопутного «Иджиса» упрощены в соответствии с менее жесткими требованиями к аппаратуре, развёртываемой на берегу. Программное обеспечение наземной системы с целью экономии средств практически полностью идентично корабельным версиям, за исключением ненужных для береговой системы функций управления другими типами корабельного вооружения.
В 2016 году был введен первый наземный комплекс Aegis Ashore, расположенный на авиабазе Девеселу в южной части Румынии. Помимо БИУС «Иджис», в состав которой входит многофункциональная РЛС AN/SPY-1, здесь развернуто 24 противоракеты SM-3 Block IB. Согласно озвученным планам, на авиабазе Девеселу планируется развернуть ещё 24 противоракеты.
Спутниковый снимок Google Earth: аппаратная часть комплекса AAMDS на авиабазе Девеселу
Объект ПРО, размещённый в Румынии, ранее находился в опытной эксплуатации на территории США, в окрестностях города Морестоун, штат Нью-Джерси. Благодаря тому, что основные элементы конструкции имеют модульное исполнение, они были испытаны в США и затем перевезены в Румынию в контейнерах. Общая масса металлической четырехэтажной наземной надстройки превышает 900 т.
На 2022 год запланирована модернизация американских комплексов AAMDS, размещённых в Европе. Помимо новых ЭВМ и улучшенного программного обеспечения, в боекомплект должны войти дополнительные зенитные ракеты SM-6, что позволит эффективно бороться с крылатыми ракетами и боевыми самолётами.
Спутниковый снимок Google Earth: аппаратная часть комплекса AAMDS в Редзиково
В завершающей стадии доводки находится аналогичный объект, расположенный на севере Польши, в 17 км от Балтийского побережья в окрестностях населённого пункта Редзиково.
Спутниковый снимок Google Earth: пусковые установки противоракет в Редзиково
Первоначально комплекс AAMDS на территории Польши должен был быть развернут в 2018 году. Но из-за технических проблем постановка на боевое дежурство перенесена на 2022 год. Сообщается, что в декабре 2021 года готовность комплекса составляла 98 %, и в пусковые установки уже загружены ракеты.
Помимо Румынии и Польши, планировалось развёртывание элементов системы Aegis Ashore на территории Чехии и Турции. Однако по ряду факторов это пока отложено.
Потенциал американских противоракетных систем при перехвате МБР и БРПЛ
Американские высокопоставленные официальные лица неоднократно заявляли, что национальная система противоракетной обороны предназначена исключительно для защиты от случайных пусков и противодействия баллистическим ракетам стран-изгоев.
Хотя с момента начала развертывания дальнобойных противоракет сухопутного и морского базирования прошло уже более 10 лет, американские средства ПРО обладают весьма ограниченными возможностями и не способны защитить территорию США от масштабного ракетно-ядерного удара.
В США на боевом дежурстве стоит всего 44 противоракеты GBI, а реальная вероятность попадания в цель космического перехватчика EKV не превышает 0,5. Исходя из этого, простой математический расчёт позволяет утверждать, что в лучшем случае удастся перехватить приблизительно 20 боевых блоков МБР. Кроме того, американские противоракеты никогда не испытывались в условиях организованных радиоэлектронных помех и против МБР, несущих средства прорыва ПРО.
Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, на эсминцах, крейсерах и в сухопутных пусковых установках американцы могут иметь до 550 противоракет SM-3.
Система противоракетной обороны Aegis BMD 5.0.1. с ракетами SM-3 Block IB в ходе испытаний подтвердила способность успешно бороться с баллистическими ракетами средней дальности. Но их возможности по борьбе с боевыми блоками МБР являются ограниченными и ухудшаются прямо пропорционально высоте и скорости полёта боеголовки.
Если противоракеты SM-3 и могут перехватывать боевые блоки МБР, то в весьма ограниченном секторе, для чего старт перехватчика должен состояться в строго определённое время из заданной географической точки. Кроме того, РЛС системы «Иджис» не способны самостоятельно вести поиск цели на необходимой для перехвата МБР дистанции, и им требуется предварительное целеуказание со стороны стационарных РЛС СПРН AN/FPS-132 и LRDR или плавучей SBX-1, что в условиях глобального конфликта с технологически развитым противником не гарантировано.
Тем не менее нам не следует расслабляться.
В США выделяются очень значительные средства на исследования в области противоракетной обороны, запланировано создание перехватчиков с увеличенной вероятностью поражения, в строй вводятся новые РЛС СПРН.
Одновременно с этим ведутся работы по созданию скоростных, дальнобойных и высокоточных ракетно-авиационных систем, пригодных для обезоруживающего удара.
Совершенно очевидно, что США стремятся создать ситуацию, когда их средства нападения будут иметь возможность уничтожить большую часть стратегического арсенала потенциального противника, а оборонительный противоракетный щит сможет отразить немногочисленные уцелевшие ракеты, запущенные в ударе возмездия.