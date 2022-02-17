Военное обозрение
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Под крылом белого орла. Бронепаровоз Ti3

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Как думаете, какая страна перед Второй мировой войной обладала наибольшим парком бронепоездов, после СССР?


Нет, не угадали.

Польша.

Бронепаровоз Ti3


Исторически сложилось, что становление после Первой мировой войны у этой страны было отнюдь не мирным. Череда восстаний и конфликтов. Война с Советской Россией в 1918–1921 годах.

Доходило до того, что по рельсам Речи Посполитой катали около сотни различных бронепоездов. Разного состава и вооружения, с различными бронированными или обычными паровозами.

После окончания войны с СССР, в 1921 году, было решено оставить в строю 12 наиболее современных бронированных поездов.

В ноябре 1926 года наступило время стандартизировать и локомотивы. За основу приняли прусский паровоз G5 (3 серии).

Как они оказались в Польше?

По результатам Первой мировой войны Германия передала 16 этих грузовых локомотивов. Все их передали для нужд военных. Присвоили им индекс Ti3.

Что же они представляли собой?

Под крылом белого орла. Бронепаровоз Ti3

Устаревший, в общем-то, паровоз, производившийся в 1903–1906 годах на шести предприятиях Германии. Выпустили их достаточно малой серией – 206 штук. Можно сказать, это была «переходная модель» от устаревших G5 (1 и 2 серии) к более современной G 5 (4 серии).

Никаких выдающихся технических данных:

Осевая формула 1–3–0.
Масса – 80 тонн без тендера.
Мощность машины 1000 л/с.
Максимальная скорость – 65 км/ч.
Рабочая скорость – 45 км/ч.
Запас угля – 7 (8) тонн.
Запас воды – 12 м3, в увеличенном тендере – 16 м3.
Запас хода по углю – 300 км, по воде – 70–80 км или три часа работы.

Правда, паровоз обладал небольшой нагрузкой на ось – 14,7 тонн, что привлекало возможностью навесить достаточную броню.

Чем, в общем-то, поляки и воспользовались – масса защиты достигала 13 тонн. Состояла из листов толщиной 8–20 мм.

Бронирование


На бронировании стоит остановиться отдельно.

Имея обширный опыт боевых действий на железных дорогах, было применено так называемое «варшавское бронирование» – когда листы брони на паровозах и броневагонах имели закругление кверху. На паровозе листы стали крепились на некотором расстоянии от основного корпуса. Метод крепления – заклепочное или болтовое.

Почему бронирование «варшавское»? Все работы проводились в главных железнодорожных мастерских Варшавы – Праге (Прага – рабочий район польской столицы, не путать со столицей Чехии).

Стоит отметить, что бронирование не было одинаковым. Как ни старались, унификации по раскрою листов стали, технологических лючков, смотровых окон и дверей не получилось.

Интересным была и модернизация тендера – сверху, сразу за кабиной локомотивной бригады, было оборудовано рабочее место командира бронепоезда. Отдельное помещение с перегородкой от будки машиниста, снабженное смотровой башенкой и средствами связи: радиостанцией, телефоном для связи с вагонами и световой сигнализацией на аварийный случай.

Экипаж бронепаровоза состоял из машиниста, помощника, кочегара, командира поезда и связиста.

В 1939 году в войске польском было 10 регулярных бронепоездов, один учебный и два импровизированных, для обороны побережья. Не все они были оснащены бронепаровозами – некоторые встретили удары вермахта с обычными, «черными» локомотивами. Но повоевать пришлось всем. После поражения Польши в 1939 году семь бронепоездов в разном техническом состоянии достались немцам. После ремонтных работ они смогли использовать уже в составе своих бронепоездов три бронепаровоза Ti3.

Три «крепости на колесах» захватила Красная армия, после чего использовала их для охраны железных дорог в составе войск НКВД.

А дальше было нападение на СССР в июне 1941 года, и некоторым бронепаровозам ещё раз пришлось поменять хозяев. Но это уже отдельный разговор

Так что боевая жизнь Ti3 выпала недолгая, но яркая.

Автор:
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69 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 17 февраля 2022 18:03
    +23
    Надеюсь, продолжение цикла "разбавит" тот негатив, который в последнее время "обволакивает" нас.
    Заранее благодарю комментаторов. Как видите, стараюсь исправляться и прислушиваться к пожеланиям)
    1. 210окв
      210окв 17 февраля 2022 18:10
      +14
      Спасибо. А то "ожидание войны" порядком утомило.
      1. Alien From
        Alien From 17 февраля 2022 18:53
        +10
        Присоединяюсь! Благодарность Вождю! drinks Украина в печенках уже!
    2. Морской Кот
      Морской Кот 17 февраля 2022 18:50
      +8
      Игорь, спасибо. smile
      Жаль, что нет фотографий броневагонов и данных по артиллерии.
      А что там насчёт очередной смены хозяев, немцы у нас захватил бывших "поляков", или наоборот?
      Вот нашел фото, похоже как раз "поляк", только, к сожалению, не датировано.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих 17 февраля 2022 19:06
        +12
        Это "Смелый". Он один из "старичков"))) Начал свою "жизнь" где то в конце ПМВ ( не хочу копаться в источниках) а потом, после модернизаций и во ВМВ повоевал. Фото, как раз когда он был "молодым".
        Вообще, по бронепоезда, можно по каждому монографию писать, это дело трудоёмкое.
        А по вооружению, поляки ставили 75 ( перестволенная наша "трехдюймовка") и 100 мм гаубицы. Кажется, чешские. Пулеметы - МГ 7, 92.
      2. 3x3zsave
        3x3zsave 17 февраля 2022 20:18
        +4
        Мое почтение, дядя Костя! Приношу извинения за инцидент, инспирированный мной!
        Дядюшка, прости заsранаца, а?
        1. Морской Кот
          Морской Кот 17 февраля 2022 20:25
          +3
          Привет, Антон! smile
          Да мне чихать на все эти "инциденты", тебе не за что извиняться. drinks
          1. 3x3zsave
            3x3zsave 17 февраля 2022 20:30
            +5
            Если я считаю, что есть, то так оно и есть. Внутрення служба безопасности совести, понимаешь ли...
    3. Avior
      Avior Вчера, 11:33
      +2
      Спасибо вам за то что отвлекаете нас от негатива.
      Отличная статья. И тема малоизвестная.
  2. депрессант
    депрессант 17 февраля 2022 18:32
    +11
    Добрый вечер, дорогие друзья! )))
    Спасибо Игорю за то, что решился заговорить на ретротему паровозной техники. Отчего-то люблю я то время без приложения к политике. Но от неё не уйдёшь.
    Поезда Польша получила от Антанты. Из них 22 бронепоезда под бело-красным флагом участвовали в советско-польской войне. В тяжелых боях поляками было потеряно 12 бронепоездов, но производство данного вида боевой техники в самой Польше только наращивалось. Отсюда такое количество бронепоездов,о котором говорит Игорь. К тому же, случалось, бронепоезда попадали к полякам в качестве трофеев.
  3. депрессант
    депрессант 17 февраля 2022 19:21
    +1
    Интересный вопрос. Почему, собственно, Польша наращивала производство бронепоездов в перерыве между двумя мировыми войнами? А идея была -- "Польша от моря до моря". И потому эта страна, ни на миг не ослабляя агрессивную внешнюю политику, активно участвовала в переделе политической карты Восточной Европы.
    К примеру, в 1921 -- 1922 годах отхватила у ослабленной поражением в Первой мировой войне Германии богатейшую, промышленно развитую Верхнюю Силезию (угольные шахты, сталелитейные предприятия), а в 1920 году оккупировала Виленский край Литвы, затем в 1938 году потребовав у Литвы признание этого края неотъемлемой частью Польши. И в этом же году ввела свои войска в Тешинскую область Чехословакии, объявив её своей и -- требование к правительству Чехословакии признать сей факт законным. Вот такое удивительное поведение поляков. Так стоит ли удивляться тому, что Польше понадлбилось столь несуразно большое количество бронепоездов?
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих 17 февраля 2022 19:52
      +7
      Согласен с вами.
      "Головокружение" от успехов бывает не только у артистов, но и в политике.
      Но если вернуться к бронепоездам, то поляки рассматривали их, как важную тактическую единицу на поле боя. В наступлении - поддерживает огнем и врывается в боевые порядки врага, при отступлении - мощным огневым валом прикрывает свои отказывающиеся войска. Вдобавок лёгкие танки на платформах, способные съехать и совершить маневр.
      Застряли они в своих победах межвоенного периода. Немцы - те сделали ставку на мобильность по всем направлениям, а поляки рассматривали ж/д чуть ли как не главные артерии.
      1. депрессант
        депрессант 17 февраля 2022 21:17
        0
        "Гиена Европы..."
        Так и армия у поляков была -- аж один миллион человек! В мирное-то время! Это 30 пехотных дивизий, 1 кавалерийская дивизия и отдельные кавалерийские бригады, а также прочие армейские подразделения Но!... Эта армия была оснащена преимущественно устаревшими образцами вооружений. И танки были устаревшие, и самолеты (из тысячи половина вообще не могла подняться в воздух). И с 20-х годов поляки ничего не могли с этим поделать. На модернизацию у них попросту не было денег!
        И ровно такая же история с бронепоездами. Поляки ограничивались лишь их латанием, которое называли модернизацией и стандартизацией. Вообще, война -- это дорогостоящее мероприятие. И прежде, чем потакать собственным агрессивным амбициям, нужно прикинуть, а какова мощность собственной экономики. И эта мощность определяется промышленностью и сельхозпроизводством, а не деньгами, собранными в какой-либо фонд, который противник может заблокировать в любой момент. Говорят -- сейчас уже точно не помню, что то ли в первый месяц войны, то ли в первые три месяца гибнет более 30 % вооружений. И чтобы вести войну до победного конца, нужно иметь такую промышленность, которая способна восполнять убыль вооружений непрерывно. Сомневаюсь, что у поляков это было так.
        1. Кonstanty
          Кonstanty Вчера, 04:06
          +1
          Сильно демагогическая запись без понимания причин такого положения вещей.

          На самом деле, польская армия в межвоенный период была армией высокой численности.
          Однако это было связано не с агрессивными намерениями, а с наличием агрессивных, враждебных соседей.
          Однако важнейшим фактором, определявшим численность польской армии, была политика, а точнее - польско-французский союз.
          Именно Франция (которая тогда, к сожалению, была стратегическим союзником Польши) требовалась действующoй армии из 30 т.н. "большие воинские части" - дивизии.
          Эта армия была оснащена преимущественно устаревшими образцами вооружений. И танки были устаревшие, и самолеты (из тысячи половина вообще не могла подняться в воздух). И с 20-х годов поляки ничего не могли с этим поделать. На модернизацию у них попросту не было денег!

          На самом деле здесь верна только последняя фраза - денег на собственно модернизацию армии не было.
          А как насчет оружия? Танки? В 1920-е это был мировой стандарт - Renault FT, в 1930-е Польша вступила в войну с танками 7ТР - по аналогии с советскими Т-26 - лицензионный вариант английских Vickers Six Ton, или танкеток ТК-3/ТКС на основе конструкции Кардена Ллойда - аналогично советской танкетке Т-27.
          Самолеты? В середине 1930-х годов, начиная с нуля, была создана собственная авиационная промышленность, и самолеты PZL-23 Karaś или PZL-24 были одними из лучших разработок того времени. Точно так же во второй половине 1930-х годов PZL-37B Łoś. К сожалению, из-за отсутствия соответствующих двигателей и действительно бурного развития авиации в середине 1930-х годов польская авиация к началу войны оказалась устаревшей. Не только с точки зрения оборудования или цифр, но и концептуально.
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 04:39
            +2
            Если быть честными, то первый танк с дизельным двигателем был запущен производство в Польше 14ТР.
            Да и воевать с Германией паны планировали на чужой территории и малой кровью.
            1. Кonstanty
              Кonstanty Вчера, 05:52
              +1
              Небольшое исправление — это был 7TP — в числе первых серийных танков с дизельным двигателем ((некоторые исследования отдают приоритет японскому танку Typ 89 OTSU).Интересно, что это решение подверглось критике и планировалось вернуться к бензиновому двигателю в доводочных версиях.

              14TP это проект, а то и просто неверная информация Абвера
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 08:57
                0
                14TP это проект

                Да, но проект основательный, не знаю, что там раскопал Абвер, но Вики говорит что:
                Вооружение
                Калибр и марка пушки 1 × wz. 37 Bofors L/45
                Тип пушки автоматическая противотанковая
                Длина ствола, калибров 37
                Боекомплект пушки 80
                Пулемёты 2 × Ckm wz.30
                Другое вооружение 1 × 45-мм противотанковая пушка
                Подвижность
                Тип двигателя 12-цилиндровый Maybach, карбюраторный, с охлаждением
                Мощность двигателя, л. с. 400
                Скорость по шоссе, км/ч 50
                Скорость по пересечённой местности, км/ч 21,4
                Запас хода по шоссе, км 210
                Запас хода по пересечённой местности, км 130
                Удельная мощность, л. с./т 21,4

                Сталбыть не дизель.
                Реального фото нет, но вот в "Танковой игрушке" художники прикинули его внешний вид.))

                Забавно его классифицировали в Польше -- "14TP, расшифровывается как 14-тонный польский (польск. 14-tonowy polski) — польский средний танк, проект которого так и не был завершён. По классификации относился к так называемым «лёгким штурмовым танкам» (польск. lekki czołg szturmowy).
                Интересно, что бронирован он был неплохо, но чтоон мог штурмовать в таким вооружением? smile
    2. Морской Кот
      Морской Кот 17 февраля 2022 20:04
      +3
      Вот такое удивительное поведение поляков

      Ничего удивительного, не даром ведь сэр Уинстон дал панской Польше такое убийственное определение -- "Польша — гиена Европы" Этим всё сказано. request

      Добрый вечер, Людмила. smile
      1. депрессант
        депрессант 17 февраля 2022 20:36
        +3
        Добрый вечер, Костя! )))
        Честно сказать, думала, еще как минимум месяц не захочется выходить на форумы. Как-то меня вся эта нынешняя политическая повестка не то, чтобы напрягла, -- она показалась мне оскорбительной для нормального человека. Я просто сникла. А тут -- статья Игоря про стародавние времена, и чем-то таким далёким и безопасным повеяло -- было и прошло и пусть не вернётся снова. А старый мир -- он полон очарования! Как я люблю фильм "Машина времени" по Герберту Уэллсу -- там дивные актеры, а музыка какая! И ещё там вот это -- игра человеческого разума с техникой. Паровозы -- они из той категории техники, которая требовала непосредственного участия человека в её жизнедеятельности. А не так, как сейчас -- техника вместо человека.
        1. Морской Кот
          Морской Кот 17 февраля 2022 21:28
          +4
          Да плюньте Вы на всё это. Зайдите на Мнения, там новая статья Привалова "Битва морских гигантов", статья просто роскошная. good
          1. Фил77
            Фил77 Вчера, 08:49
            +3
            "статья просто роскошная."
            ++++++++!
            Впрочем?Как и статья уважаемого Игоря! hi
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 09:15
              +2
              Серёжа, привет! smile
              Как жизнь в Первопрестольной? drinks
              1. Фил77
                Фил77 Вчера, 09:18
                +2
                Привет Константин!
                Да,как всегда.Потеплело,пугали сильным ветром,но пока тишина.Без изменения,что в принципе неплохо.Ибо они в последнее время происходят только в худшую сторону. recourse
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 09:34
                  +2
                  У нас тоже тепло, но ветерок присутствует.
                  Не грусти, главное, что мы живы назло всем врагам. smile drinks
                  1. Фил77
                    Фил77 Вчера, 09:38
                    +2
                    "Не грусти..."
                    Да на фиг,на фиг.Я в последнее время просто *фильтрую* новости. bully
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 09:43
                      +4
                      Я их вообще не смотрю, зачем себе настроение портить. laughing
                      1. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 19:09
                        +1
                        «- Всё ясно, делириум тременс.
                        — Что?
                        — Белая горячка…
                        — Да-да, белый, горячий, совсем белый!» (с).
                      2. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:25
                        +1
                        "Бееелый аист летит..."(с) laughing
                        Или просто белочка. laughing
                      3. Korsar4
                        Korsar4 Вчера, 22:12
                        0
                        Такая орешки грызть не будет.
        2. Фил77
          Фил77 Вчера, 08:47
          +2
          Людмила Яковлевна,доброе утро!
          Присоединяюсь к словам уважаемого Константина.
          Старайтесь меньше обращать внимание на современность.Ну зачем Вам это?!Изменить что-либо ни Вы,ни я просто не можем.И пропускать всё это через себя?Да это же просто гробить своё здоровье,право слово,чёрт побери! hi
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 09:23
            +1
            Доброе утро, Сергей Владимирович! )))
            Ну, как не обращать внимания на современность? После падения СССР у властвующих кругов оказались развязанными руки. Игра в так называемую демократию свертывается по всему миру и чем дальше, тем активнее. Везде идет наступление на права трудящихся. И чтобы информационно прикрыть эту подлость, отвлечь население от происходящего, выбираются любые грязные методы. Вот, к примеру, шум вокруг "войны России против Украины". Да он выгоден всем! И нам, и Штатам и всем прочим европам. Потому что , с одной стороны, всем правительствам крайне удобно прикрыть собственную управленческую некомпетентность в построении постиндустриального общества, с другой -- снять с себя вину за усиливающийся экономический кризис, с третьей -- главам правительств усидеть на своих местах и прочее такое же. А расплачиваться за всё это безобразие должны рядовые граждане всех стран -- я это подчеркиваю -- безропотно расплачиваться! Мы уже расплачиваемся. И будем ещё. Нужна погремушка, чтобы мы переключили на неё собственное внимание. Так было и в Первую мировую войну, и во Вторую, а третью развязать нельзя по понятным причинам, значит нужно погреметь её возможностью -- пусть боятся все! Какой роскошный предлог, чтобы удушать население.
            И теперь скажите, как об этом не думать?
            Когда вся эта шумиха началась, на ВО первым отреагировал раздел "Видео". Я зашла и сказала, мол, договорняк между Путиным и Байденом, выгодный обоим. А нам?
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 09:35
              +2
              Людмила Яковлевна,голубушка!
              Вот именно из-за таких "сообщений" и возникают серьёзные проблемы со здоровьем.Берегите себя!
              1. депрессант
                депрессант Вчера, 10:00
                +2
                Вы не поверите! После вакцинации спутником я вдруг почувствовала себя много лучше, чем прежде. Видимо, никотин, которым пропитан мой организм, вступил во взаимодействие с ковидом, они как-то договорились между собой и принялись совместно подчищать мой хилый организм от прочих болячек wassat )))
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 12:22
                  +2
                  Всё дело в выборе лекарства, как выберешь, так и проболеешь. laughing

                  Люда, привет! wink drinks
                  1. депрессант
                    депрессант Вчера, 13:37
                    +2
                    Привет, Костя! drinks wassat )))
                    Всё дело в выборе лекарства, как выберешь, так и проболеешь.

                    Спасибо за карикатуру! )))
                    Я не знаю, как у вас там на Рязанщине, но у нас в Подмосковье пытается наступить даже не март, а апрель. Я сужу об этом по цвету неба в прогалинах между облаками. Зимой не бывает такой прозрачной голубизны с зеленоватым оттенком. До 10-го года она возникала 1-ого апреля и держалась всего пару часов. А в 10-м -- месяц! Я тогда не знала, что это предвестник страшной жары с горением лесов и торфяных болот. На жару согласна, а вот на дым -- нет!
                    Но, видно, сама зима от себя устала, пытается сдать позиции, убраться куда-то в своё логово. Не столько холод, сколько темнота давит.
                    Да здравствует свет! wassat )))
                    1. Морской Кот
                      Морской Кот Вчера, 13:51
                      +3
                      У нас тепло, дождик. Но есть один минус -- сильный ветер, забота только одна, лишь бы он не перешел в очень сильный. smile
                      А в остальном Вы правы, холод достаёт, а темнота давит. Ну и ладно -- прорвёмся! drinks
                      1. депрессант
                        депрессант Вчера, 14:46
                        +1
                        Костя, вот так я каждый год прорываюсь из зимы в лето, и природа идет мне навстречу -- с каждым годом весна приходит все раньше. Синоптики удивляются, не подозревая, что это моих рук дело wassat )))
                        И лишь с человеком договориться невозможно.
                      2. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 15:26
                        +1
                        Синоптики удивляются, не подозревая, что это моих рук дело

                        Вопрос с потеплением ясен, я это только приветствую, ненавижу зиму, богопротивное человеку явление, ибо он, человек, рождается голым.
                        Новая карикатура про "Корону".
                      3. депрессант
                        депрессант Вчера, 17:41
                        +1
                        Ага! )))
                        Омикрон... Знаете, Костя, ещё лет 10 назад прочитала, что при ОРЗ человек чихает, кашляет, у него насморк, он теряет вкусовые и обонятельные ощущения, у него может болеть горло, ломить суставы и всё тело.
                        И вот не далее, как сегодня читаю в новостях, что какое-то медицинское светило перечислило все эти симптомы обычного ОРЗ как признаки омикрона...
                        Бог мой! Столько за последние годы сгорело лесов, столько изверглось вулканов, столько было пылевых бурь там, где их никогда не было, что всё человечество должно задыхаться от кашля и чихания, и то, что это происходит не с каждым, просто удивительно!
                        А то, что вдруг вымирание, так это так называемая болезнь понижения социального статуса. Кризис, пища дорожает, человек может позволить себе гораздо меньше того, что мог позволить раньше, включая вещи. И много имеется людей, которые от понижения социального статуса (добавьте нарастающую безработицу и нашествие мигрантов) незаметно для себя впадают в депрессию, которая страшно ослабляет защитные механизмы организма. И вот они, болезни -- здравствуйте!..
                        Я допускаю, что ампулы с ковидом поначалу поразбросали по миру и наступили на них каблуком. Но больше этого не делали. И потому сейчас этот вирус стремительно выродился в формат ОРЗ. А нам всё твердят и твердят, мол, ковид, омикрон... Твердят и обещают мощную волну в июне. Значит снова ампулы будут давить по миру. В сопровождении бескормицы и кризисной безработицы -- это убийство человечества не только и не столько вирусом, сколько понижением социального статуса.
                      4. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 18:32
                        +1
                        Люда, никто ампулы с "Ковидом" никуда не перебрасывал, просто старушку-Землю достало окаянное человечество, и она решила от него избавиться всеми доступными средствами.
                        Нам пора исчезнуть с Планеты, потому как ничего путного мы с собой не несём. Увы унд ах! ))))))))))))))))))))))))))))0
                      5. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:41
                        +2
                        Может, ампулы и не давил никто.
                        Но почему-то мне исчезать не хочется. С лица Земли. На том лице у меня ещё много дел, Костя wassat )))
                      6. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:21
                        +2
                        Но почему-то мне исчезать не хочется

                        У меня такое ощущение, что от нас это уже никак не зависит. request
                      7. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:38
                        +2
                        от нас это уже никак не зависит

                        Эту карикатуру знаю давно и во многих вариантах. В разное время идея вызывала во мне разные чувства -- от гнева до веселого уважения к стоикам. Но отчего-то, когда смотрю на неё сейчас, слышится "Реквием" Моцарта.
                      8. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:50
                        +3
                        Главное -- быть оптимистом! laughing drinks
                        Смотрите ниже, спьяну отправил себе. laughing
                      9. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:55
                        +1
                        Костя, да Вы же вроде завязали?
                        Или... Или действительно -- гори оно всё, и да здравствует пир во время чумы?
                      10. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:58
                        +1
                        "Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы
                        И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы."(с)

                        Я не завязывал, я время от времени прекращаю... когда надоедает. wink
                      11. депрессант
                        депрессант Вчера, 21:15
                        0
                        Ну что тут сказать? Шарма-а-ан wassat )))
                      12. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:49
                        +2
                        Главное -- быть оптимистом! Ура, мы прорвёмся! laughing drinks

                        Люблю животных, они врать не умеют. smile
                      13. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:58
                        +1
                        А я продолжаю смолить свои адские дешёвые сигареты! wassat )))
                      14. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:59
                        +1
                        Мы тоже смолим, а куда деваться. Человек слаб. drinks
                      15. депрессант
                        депрессант Вчера, 21:13
                        0
                        А пьете из каких бутылок? Сегодня в новостях очаровательная статья о том, что все емкости жидкостей и фасованных продуктов вынужденно, чтоб держать неизменными цены ( во логика!!!), уменьшены в объёме. Это чтоб старушки при виде цены 1 кг сахара в обморок не падали? Интересно, как реагируют мужчины на уменьшенный литраж? wassat )))
                      16. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:30
                        +2
                        Ампулы!!!Опять эти ампулы! laughing
                      17. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:49
                        +2
                        Сергей Владимирович, а что я должна предполагать, читая о том, что волшебным образом у Била Гейтса в собственности спустя короткий срок от начала эпидемии оказалось шесть миллиардов доз антидота? Я могу предполагать, что эти шесть миллиардов доз разошлись по миру в виде вакцин, якобы разработанных теми или иными странами -- под разными местными названиями? Мы с Вами уже говорили на эту тему.
                        И, кстати, недавно в поисках интересных фильмов про эпидемию (а я их уже десятки просмотрела) я забрела на какой-то обзор, ну знаете -- топ-10, топ-30, много таких, а там парень мордатый с накрашенными губами, подведенными глазами и грубым голосом очень иронично заметил, мол, стоит только выпустить фильм про эпидемию, вирус, войну или какой катаклизм, так оно и случается.
                      18. Фил77
                        Фил77 Вчера, 21:01
                        +1
                        Надо подумать над ответом.Завтра рано вставать,работа!Подумаю и отвечу.Хотя по последнему пункту?Ну идеи-то,они ведь "витают в воздухе".А книги-фильмы о глобальных эпидемиях пишут-снимают уже очень и очень давно.Так что этот мальчуган?с накрашенными глазками и губищАми ничего нового не открыл.Пока всё.Пошёл набираться сил. bully
      2. Кonstanty
        Кonstanty Вчера, 04:09
        +1
        Интересно, что вы выбираете только те цитаты Уинстона Черчилля, которые соответствуют вашему видению. Жаль, что у Вас другой подход к его довоенным словам об СССР. А их было много и мягко говоря не очень благосклонных к СССР - не зря Черчилль был воинствующим антикоммунистом
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 07:23
          +1
          Костя, доброе утро. smile
          У меня нет другого подхода к словам Черчилля об СССР, во многом он был прав, но в данном случае я просто отвечал Людмиле по поводу Тешинской области, и та ситуация именно так и выглядела: два хищника принялись рвать добычу, а тут и Табаки присоединился.
          1. Кonstanty
            Кonstanty Вчера, 11:53
            +2
            Доброе утро Костя smile
            Что касается Польши и ее оккупации Заользья, к сожалению, я должен согласиться. Это было даже не глупо - это была ОШИБКА.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 12:13
              0
              Энаете, любая страна, не только наши, не бывает безгрешной, про любую можно сказать словами Губермана:
              "Моей бы ангельской державушке,
              Да два бы ангельских крыла.
              Но если был бы член у бабушки,
              Она бы дедушкой была". (с)))))))))))))))

              Я ведь против только животного национализма, это убожество. Слава Богу, мы с Вами этим вроде бы не страдаем. smile drinks
              1. Кonstanty
                Кonstanty Вчера, 12:22
                +1
                Спасибо за доброе слово drinks . Стараюсь давать факты как историк по одной профессии.
                Меня удивляет их отрицание или отрицание записей, которые являются лишь их утверждением, а не мнением. Часто за то, что я поляк - Как еще понять например минус за чисто информативный пост? :
                Хотя серийное производство Ан-2 в СССР прекращено в 1971 году, нельзя забывать, что самолеты, произведенные в Польской Народной Республике, в основном экспортировались в СССР. До 1991 года из Мелеца в СССР было отправлено 10 583 единицы этого великолепного самолета
                .
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 12:28
                  +2
                  Как еще понять например минус за чисто информативный пост? :

                  Стоит ли ломать голову над подобным и искать извилины у хомячков? Они интернациональны в своём пещерном тупизме. Я вот тут недавно кое с кем "поцапался", люди не согласны и прямо пишут об этом, это нормально, так за что я им минус буду ставить, если доказать ничего не получается. Бог с ними -- их жизнь -- их проблемы, пусть, как могут, так и живут. Я всё равно живу "на другой стороне улицы". smile Так что, не берите в голову, да и брать там нечего. drinks
    3. Кonstanty
      Кonstanty Вчера, 06:05
      0
      а в 1920 году оккупировала Виленский край Литвы, затем в 1938 году потребовав у Литвы признание этого края неотъемлемой частью Польши

      Виленский край - доля поляков в населении города и его окрестностей постепенно росла со времен Первой мировой войны. В 1916 г. они составляли половину жителей Вильнюса, в 1919 г. уже 56%, а в 1923 г. - 60%. И отнюдь не за счет литовцев - их было немного - в основном за счет сокращающегося еврейского населения.

      В 1931 г. было подсчитано (по данным переписи населения на родном языке), что 66 % жителей составляли поляки, 28 % евреи, 3,75 % русские и менее 1 % литовцы.

      Поэтому после Первой мировой войны Вильнюс был таким же литовским, как украинский Севастополь (хотя по переписи украинцы составляют менее 23% населения).

      Ох и Польша "приняла" просьбу "Средней Литвы" о включении ее в состав Польского государства - живо напоминает нынешнюю ситуацию с Луганском и Донецком bully
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 17 февраля 2022 19:41
    +5
    Спасибо .
    Только вопрос : а какая ширина колеи была в Польше ?
    Ведь до революции она входила в РИ .
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих 17 февраля 2022 19:47
      +7
      На начало ВМВ 1435 мм. Но была ли она "перешита" или оставалась такой исторически - увы не скажу... request
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих 17 февраля 2022 21:58
      +3
      Знаете, заинтриговали вы меня своим вопросом!)
      Полез, почитал.
      Так вот - при царях в Польше было два типоразмера ж/д - наш 1524 и европейский 1435. Я так понимаю, те, что шли с востока ( из Москвы, Киева и так далее) были под наш размер. А то, что уходило на Запад ( в Германию, Францию). - европейский. Это вносило некоторые трудности. Человек приехавший в Варшаву, но следовавший дальше в Берлин, например, должен был переезжать с одного вокзала на другой.
      Но и это ещё не всё! Во время войны 1918-1921 годов некоторые участки по несколько раз (!) меняли свои размер! В зависимости от того, чья власть была!)))
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 17 февраля 2022 23:25
        +1
        У меня в семье есть машинист , при встрече поинтересуюсь у него , хотя не думаю что он такие вещи знает . Хотя все может быть .
        Спасибо за труд , читается интересно .
    3. Кonstanty
      Кonstanty Вчера, 04:13
      +1
      Ведь до революции она входила в РИ .


      Неточно написано - Польша была поделена между Россией, Пруссией и Австрией в конце 18 века. Наиболее развитой была сеть железных дорог в западной части (назовем ее германской), Большое количество подвижного состава также было перевезено из Германии. В то время как СССР 1920-х и 1930-х как миролюбивое государство (извините за явный сарказм) представлял реальную угрозу и сохранение царской колеи было нецелесообразным в военном отношении - поэтому было логично принять европейский стандарт колеи рельсов
  5. Тимофей Чарута
    Тимофей Чарута Вчера, 06:40
    +3
    Господа, такое впечатление, что авторы некоторых коментов - агенты старой доброй польской "двуйки" или "дефензивы". Старая песня про миролюбивых ясновельможных панов и злых агрессивных соседей. "Jeszcze Polska nie zginęła!». Не захватывали бы чужие земли, не угнетали бы там население, не нужна бы была миллионная армия с кучей бронепоездов.

    1. Кonstanty
      Кonstanty Вчера, 12:01
      0
      Не захватывали бы чужие земли, не угнетали бы там население, не нужна бы была миллионная армия с кучей бронепоездов



      Вы имеете в виду СССР - описание точно больше подходит к СССР, чем к Польше.
      Синьцзян 1934, 1937, Польша 17IX 1939, Финляндия 1939, Литва, Латвия, Эстония, Бессарабия, Буковина - 1940 - примеры "мирной" политики СССР
  6. Тестов
    Тестов Вчера, 10:11
    +1
    Уважаемому автору большое-пребольшое спасибо за материал! Игорь, про использование УЖД и бронепоездов на колее 750 мм Польшей и Германией (больше всего меня интересует Восточная Пруссия, там очень широко сеть узкоколеек была развита) нигде не читали, фото нет?