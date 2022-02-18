Афганская война Советского Союза: элементы политики США в отношении Афганистана



«Свержение коммунистического руководства страны, – писал он, – вполне может иметь положительные последствия для США во всем третьем мире, демонстрируя, что взгляд наших противников на «неизбежный ход»

Шел 1979 год. Страной был Афганистан. Десять лет спустя некоторые люди, которые поверили в это послание, праздновали одну из самых сенсационных побед США в истории холодной войны: вывод контингента советских войск из Афганистана. Афганская социалистическая революция, казалось, потерпела неудачу.

В штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) директор Уильям Вебстер и его эйфорическая «афганская команда» подняли тост за десять лет усилий и многомиллиардный проект по поддержке антикоммунистических, мусульманских афганских повстанцев в том, что стало крупнейшей и «самой успешной» тайной операцией ЦРУ за все время. На Капитолийском холме конгрессмен Чарльз Уилсон, законодательный защитник антисоветских партизан, хвастался, что Соединенные Штаты узнали в Афганистане, что они «могут обратить вспять советское влияние в любой точке мира». А в Белом доме президент Джордж Буш приветствовал вывод войск как «водораздел» в американо-советских отношениях». «Августовским днем в городе, находившемся за тысячи миль от дома, американский дипломат сидел в безопасных пределах своего офиса в посольстве, готовясь написать свой еженедельный сводный отчет. На этот раз дипломат решил включить в свое коммюнике довольно провокационную идею, которая привлекла бы больше внимания в Вашингтоне, чем обычно. Это, по сути, помогло бы ему продвинуться с низкоуровневого назначения на передний план холодной войны.«Свержение коммунистического руководства страны, – писал он, – вполне может иметь положительные последствия для США во всем третьем мире, демонстрируя, что взгляд наших противников на «неизбежный ход» истории не обязательно точен».Шел 1979 год. Страной был Афганистан. Десять лет спустя некоторые люди, которые поверили в это послание, праздновали одну из самых сенсационных побед США в истории холодной войны: вывод контингента советских войск из Афганистана. Афганская социалистическая революция, казалось, потерпела неудачу.В штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) директор Уильям Вебстер и его эйфорическая «афганская команда» подняли тост за десять лет усилий и многомиллиардный проект по поддержке антикоммунистических, мусульманских афганских повстанцев в том, что стало крупнейшей и «самой успешной» тайной операцией ЦРУ за все время. На Капитолийском холме конгрессмен Чарльз Уилсон, законодательный защитник антисоветских партизан, хвастался, что Соединенные Штаты узнали в Афганистане, что они «могут обратить вспять советское влияние в любой точке мира». А в Белом доме президент Джордж Буш приветствовал вывод войск как «водораздел» в американо-советских отношениях».



Стив Галсте в Афганистане, 1988 год. В 1986–1990 годы руководил проектом Архива национальной безопасности в Афганистане. Он сосредоточился на американо-советских отношениях времен холодной войны с упором на конкуренцию сверхдержав на периферии третьего мира

Принципы политики США в отношении Афганистана



Афганистан 1960-х годов

«советское внимание к Афганистану является частью общих усилий по противодействию недавним западным, особенно американским, достижениям в регионе Ближнего Востока и Южной Азии»



Плотина и ГЭС Наглу, главный поставщик электроэнергии в Кабул, построены при техническом содействии СССР в 1967 году

Ранние годы: 1973–1978

«здесь усилилась левая активность, которую можно объяснить возросшим разочарованием и разочарованием в существующих социально-экономических условиях и очевидной неспособностью или нежеланием руководства смело решать проблемы страны»



Нур Мухаммед Тараки, группа «Хальк»



Бабрак Кармаль, группа «Парчам»



Двоюродный брат короля Мохаммед Дауд

«был счастлив, когда мог зажечь свои американские сигареты советскими спичками»



Штриховкой показана территория расселения пуштунов. Голубая заливка – территория «Пуштунистана», на которую претендуют националисты-пуштуны

Саурская революция



Саурская революция

Прелюдия к вмешательству



Мусульманские повстанцы с АК-47, 15 февраля 1980 г.

«Мы должны принять во внимание смесь национализма и коммунизма в новом руководстве и стремиться избежать сближения режима с Советским Союзом, чем ему хотелось бы...»

«Элементы режима в Афганистане будут внимательно следить за нами, чтобы увидеть, согласимся ли мы или примем коммунистический захват власти. Пакистан, Иран, Саудовская Аравия и другие наши друзья в этом районе будут ясно рассматривать ситуацию как советский переворот. На внутреннем фронте многие американцы увидят в этом продолжение советской власти и проведут параллель с Анголой, Эфиопией и т. д.»



Герат, март 1979 г.

«что Советский Союз с сотнями советников в Афганистане для оказания помощи в реформах и операциях по борьбе с повстанцами имеет территориальные планы в отношении Афганистана и, возможно, всего региона Южной Азии».



Советник по нацбезопасности Збигнев Бжезинский



Хекматияр во время выступления. Пакистан, 1987 г.



Встреча Леонида Брежнева и Нур Мохаммеда Тараки



Бабрак Кармаль на встрече с военными

Сверхдержавы и доктрины гегемонии

«Ключевой мотивацией, которая стимулировала шаг Москвы, было приблизить свои давние стратегические цели к досягаемости. Контроль над Афганистаном станет важным шагом на пути к доступу по суше к Индийскому океану и к господству на азиатском субконтиненте»

«попытка любой внешней силы получить контроль над регионом Персидского залива будет рассматриваться как нападение на жизненно важные интересы США и будет отражена любыми необходимыми средствами, включая военную силу»



Джимми Картер

Политическое и военное решение



Афганские моджахеды – центральный элемент доктрины Рейгана

Конгресс и тайная помощь



Диего Кордовес Зегерс

«безопасность Пакистана лучше всего обеспечивается путем удержания русских связанными в Афганистане»

Беженцы и политика США

«Мы позаимствовали урок у Мао. Советы пытались осушить море, чтобы убить рыбу [повстанцев], поэтому мы пытаемся сохранить море заполненным».

Публичная дипломатия

«Иностранные корреспонденты, которые действительно поехали в Пешавар или сумели войти «внутрь» с повстанцами, столкнулись с тысячами перемещенных афганцев, у которых были ужасные истории о потере домов и родственников в результате операций советского/афганского правительства. Многие афганцы, найдя свой путь в Пакистан, ходили по улицам с протезами, став жертвами наземных мин.

Кроме того, афганское правительство часто оказывалось ненадежным источником информации, заставляя западных журналистов в значительной степени полагаться на американских чиновников в деталях войны. Например, в 1980 году DRA сообщила, что «Уолтер Кронкайт» (по-видимому, путая его с Дэном Ратером) во время визита в Афганистан приказал казнить двух афганцев – «в исламском стиле». В том же году DRA исключила 18 западных журналистов за «предвзятое» освещение. Когда правительство разрешило журналистам вернуться в страну в 1986 году, журналисты обнаружили в Кабуле другую сторону истории: жертв наземных мин повстанцев и неизбирательных ракетных обстрелов столицы моджахедами».



Какая разношерстая банда. Вооружены кто чем. Фото американских журналистов для отчета.

Настоящая война

Женевские соглашения и вывод советских войск



Встреча М. Горбачёва с президентом Наджибуллой, декабрь 1986 г.



Подписание Женевского соглашения об урегулировании политической ситуации вокруг Афганистана». Член Политбюро и министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе и госсекретарь США Джордж Шульц подписывают Декларацию о международных гарантиях и соглашение о взаимоотношениях по урегулированию ситуации, связанной с Афганистаном. Дворец Наций

P. S.