Отец российских гидросамолетов. Дмитрий Григорович

Устье Невы. Гидросамолеты М-5 на воде, М-9 в воздухе и катер «Баклан», фото: goskatalog.ru

Григорович заболел авиацией ещё в Киеве

Дмитрий Павлович Григорович, фото 1930-х годов, goskatalog.ru

Григорович переосмыслил саму идею гидросамолета

Спуск на воду летающей лодки М-5, 1923 год, фото: goskatalog.ru

Летающие лодки Григоровича воевали на Черном море и на Балтике

Летающая лодка М-9, фото: goskatalog.ru

Торпедоносец ГАСН М. М. Шишмарёва и Д. П. Григоровича. Петербург, 1917 год, фото: wikimedia.org

Создатель первых советских истребителей

Истребитель И-5, фото: wikimedia.org

Авиаконструктор Дмитрий Павлович Григорович, открытка 1989 года, изображение: goskatalog.ru