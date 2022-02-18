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Спасите наши деньги

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Спасите наши деньги

Госуслуги оптом и в розницу



Пандемия стала мощным стимулом к большим переменам в розничной торговле. Доставка на дом и продажи через интернет по оборотам стремительно нагоняют традиционную торговлю. Однако первыми сетевые новации прочувствовали, как это часто бывает, мошенники.

И защититься от их комбинаций нередко намного сложнее, чем от пандемии и роста цен. Россия на днях тихо отметила 30-летие принятия закона «О защите прав потребителей», однако против мошенников он почти не действует. Это признают и в Союзе потребителей.

Глава этого не совсем официального ведомства Пётр Шелищ (на фото ниже) не стал спорить с автором по части того, что в СССР, где не было того самого закона, с защитой прав потребителей дела обстояли не хуже, чем сейчас. И это как минимум, хотя «от полного беспредела 90-х мы всё же ушли» – тут с Петром Борисовичем трудно не согласиться.


Фото: пресс-служба ПО РФ

Едва ли не главная опасность для потребителей сейчас исходит из сетей. Мошенники от прилавка перебрались туда быстрее большинства покупателей, и сразу обзавелись множеством фишинговых – поддельных сайтов. Мало того, что там масса липовых товаров и услуг, практически всё то, что не подделано, непременно дороже, чем стоит на самом деле.

Дальше – больше, сомнительные сетевые дублёры появились практически у всех крупных банков и компаний, первым делом, конечно же – у застройщиков и автодилеров, и наконец – у госструктур. Даже госуслуги теперь идут, что называется, оптом и в розницу – по отработанной схеме.

Для начала ресурс той или иной конторы полностью копируется. В адресной строке в интернете отличаются парой букв, каким-нибудь тире или даже кавычками. В итоге непродвинутый клиент обычно попадает на фейковые страницы оплаты.

Надо ли объяснять, что страдают на этом самые незащищённые – старики, инвалиды, просто вынужденные, что называется, «идти в сеть», или же чересчур торопливые и нетерпеливые, в том числе и дети. Приманкой для таких клиентов могут служить и выплаты, и призы, и бесплатные услуги.

Главное для мошенников – получить либо какой-то опережающий платёж, максимально упрощённый, либо доступ к данным банковских карт, интернет-счетов или даже просто сведениям из паспорта. Последние потом используются для получения кредитов или регистрации левых фирм.

Обман, ещё обман


Да, уже мало кого вдохновит перспектива бесплатно обзавестись медицинскими приборами, чудодейственными снадобьями и БАДами. Первую упаковку действительно могут и подарить, но потом по уже подписанному договору станут регулярно вышибать из наивного клиента немалые деньги.

Понятно, что против такого очень трудно защитить кого-то простым принятием закона и даже многократным его совершенствованием. Хотя многие механизмы всё-таки работают, ведь те же махинаторы действуют не в безвоздушном пространстве.

Так, в ответ на появление ряда фирм, которые после предоплаты не спешат с доставкой товаров, тут же появились организации, готовые разрешать споры такого рода. Но и в их рядах тут же появились аферисты, готовые «помогать» исключительно на условиях предоплаты.

Получается, что один обман тянет за собой другой. Хотя и тут появляются спасительные для клиентов каналы – банки планируется обязать незамедлительно возмещать убытки по спорным транзакциям. И уже после этого разбирательство с комбинаторами будет проводить или сам банк, или платежные системы «Мир», Visa или MasterCard.

Понятно, что противостоять официальному кредитному учреждению или системе Visa вместо незадачливого клиента тем же мошенникам будет куда сложнее. Всё это будет работать, разумеется, в случае оплаты банковской картой. Подобная практика уже весьма распространена в страховом бизнесе, к примеру, с тем же ОСАГО и, как ни странно, неплохо работает.

Вообще-то отечественный потребитель, при всём его легендарном пофигизме, вовсю пользуется тем самым законом о защите его прав. Пётр Шелищ вообще называет его самым популярным законом в России, ссылаясь на данные статистики запросов в поисковых системах.

Договор не дороже денег


В определённом смысле пандемии надо сказать спасибо за то, что она заставила российских законодателей вспомнить о том, что пора бы как-то разобраться, что вообще из себя должен представлять тот же договор купли-продажи. Пётр Шелищ напомнил, что уже на второе парламентское чтение поступил законопроект, в котором чётко обозначены недопустимые условия договоров с потребителями.


Среди них глава Союза потребителей выделил то, что продавец вскоре будет лишён возможности навязать потребителю тот или иной товар или услугу, что называется «в нагрузку». Многие, наверное, ещё помнят такую практику советского времени.

Так вот, по новому закону навязывать потребителю приобретение каких-то товаров как обязательное условие для приобретения других товаров будет запрещено. Также будет и с услугами, причём ответственность предполагается вплоть до уголовной.

Ещё одной нормой должно стать то, что в договорах не могут быть ограничены права потребителя, установленные законом о защите этих прав. Причём разобраться в том, ущемляются ли права потребителя или нет, без труда сможет он сам.

Без суда и без следствия


Вообще-то, в России, если сильно захотеть, можно довольно легко пройти судебные инстанции. Но это – когда надо кому-то штраф или, упаси бог, описание имущества вменить. То есть, когда тот, кому очень надо выиграть суд – находится, как говорится, по ту сторону закона.

Понятно, что чаще всего это госучреждение или же тот, у кого мощная госкрыша. Но скромному потребителю просто необходим шанс решить свои проблемы как раз без обращения в суд и без досудебного расследования. Да, за время действия закона «О защите прав потребителей», а это, напомню, 30 лет, гражданам, скажем так, удалось выиграть 70 тысяч судебных исков.

Но это же всего две с небольшим тысячи дел в год. Примерно по два-три десятка на регион, за год! Согласитесь, совсем немного. Общая сумма отсуженного, по подсчётам Союза потребителей – это два с лишним миллиарда рублей. В среднем по миллиону, и ведь в большинстве дел, как правило, счёт идёт не на миллиарды, а на тысячи и, как видим, редко – на миллионы.

В Союзе потребителей давно пытались внедрить в России практику оперативного разрешения споров «продавец-потребитель» и, кажется, время пришло. Опять же, в Госдуме, и тоже уже на втором чтении, находится законопроект, в котором появилась дополнительная глава к закону «О защите прав потребителей».

Речь в ней идёт о возможности онлайн-урегулирования потребительских споров. Что-то вроде европротокола по ОСАГО. Такие возможности особенно важны в сфере электронной торговли, убеждён Пётр Шелищ. Интересно, что в пакете с такой поправкой идут ещё несколько – они приводят нормы целого ряда федеральных законов в соответствие с законом «О защите прав потребителей».

В официальной сопроводительной записке к законопроекту отмечено, что он

«предусматривает, что нормы других законов могут давать потребителям дополнительные права, но не могут преуменьшать то, что записано в законе о защите прав потребителей».
Автор:
Использованы фотографии:
gov.spb.ru, info-obzor.com
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84 комментария
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  1. Дмитрий_7
    Дмитрий_7 Вчера, 11:08
    +9
    Подавляющее большинство населения - юридически абсолютно неграмотны. Это корень многих проблем в нашем обществе
    1. Троль
      Троль Вчера, 11:13
      +5
      Да. Бо подавляющее большинство населения не юристы. А корень проблем не в этом. Корень это анонимность интернета позволяющая уходить от наказания и отсутствие у ментов усердия при копеечном обмане.
      При обмане/ущербе на миллионы долларов/рублей/евро/тугриков, они, рано или поздно, находят всех.
      1. Весеннийпух
        Весеннийпух Вчера, 11:36
        +9
        нет. просто предыдущие поколения нашей страны специально растили без юридических знаний, требовали абсолютного доверия сказанному например в СМИ и не давали навыка остаивания своих прав в суде (там дальше права на самооборону, неприкосновенность жилища, но это уже шире тема). так государству было проще ими управлять. искуственно выведенное доверчивое и беззащитное население без определенных необходимы для выживания навыков.
        1. Троль
          Троль Вчера, 11:45
          +16
          То поколение, ходило в горы, покаряло тайгу, сочинило и пело у костров те песни которые мы поём до сих пор, строило ракеты и осваивало космос.
          1. Весеннийпух
            Весеннийпух Вчера, 11:48
            0
            да. и чтобы оно все это делало смелее, веселее и дешевле их лишили определенных навыков. сейчас мы все, включая их, за это расплачиваемся. банальные навыки частной торговли были утрачены, поэтому нац окраины так активно эту сферу захватили.

            вот кстати живой пример вспомнил. у меня буквально несколько дней назад пожилого родственника по телефону развели. типа пособие, бла-бла-бла, он сам номер карточки и коды из смс продиктовал. а он светлейшая голова, секретные изобретения, до сих пор работает, строит то что здесь на ВО обсуждается - то самое, не имеющее аналогов.
            1. tatra
              tatra Вчера, 13:09
              -4
              Вы ,враги коммунистов ,кардинально отличаетесь от коммунистов и их сторонников -как в работе , так и по менталитету ,интеллекту ,приоритетам ,отношении к своей стране и народу ,истории своей страны и народа ,включая то ,что вы ,в отличии от них ,во всех захваченных вами республиках СССР доказали , что вы не способны заниматься развитием страны ,зарабатывать деньги для своей страны и народа ,а они ,в отличии от вас ,не способны были после захвата ими России хором трусливо скулить ,что они "ни при чем " ко всему ,что они сделали .
            2. aybolyt678
              aybolyt678 Вчера, 14:53
              +2
              Цитата: Весеннийпух
              их лишили определенных навыков.

              сегодняшнее поколение тоже многого лишается, а про следующее и подумать страшно... научившись жить в среде где человек человеку волк, люди забыли что нужно думать о будущих поколениях. Хапать научились а вот что полезное для общества???
          2. victor50
            victor50 Вчера, 12:54
            +7
            Цитата: Троль
            То поколение, ходило в горы, покаряло тайгу, сочинило и пело у костров те песни которые мы поём до сих пор, строило ракеты и осваивало космос.

            И юридическое образование всем было не нужно, законы были просты и понятны для людей, получивших ТО образование, а там где сложности возникали - могли помочь профессиональные относительно немногочисленные юристы. Отсюда и сложности с нынешней жизнью - привыкли думать, что ТАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (это по поводу обманов и мошенничества).
            1. Дмитрий_7
              Дмитрий_7 Вчера, 13:12
              +3
              Отсюда и сложности с нынешней жизнью - привыкли думать, что ТАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (это по поводу обманов и мошенничества).

              Вот именно так и есть.
          3. Громобой
            Громобой Вчера, 19:07
            0
            Цитата: Троль
            То поколение, ходило в горы, покаряло тайгу, сочинило и пело у костров те песни которые мы поём до сих пор, строило ракеты и осваивало космос.

            Очень с вами согласен . Сходило,сочинило и построило. А сейчас /// почти цитируя Визбора /// пришли уже другие времена . Придут другие времена, мой друг, —
            Ты верь в дорогу.
            Нет дороге окончанья, есть зато ее итог:
            Дороги трудны, но хуже без дорог.
            маркер современной российской действительности по отношению к СССР ----общественный транспорт ,заваливается седой человечище /кто сочинял ,ходил и строил/,а .....мест нет...!!! Только стоять.При СССР сидеть перед стоящим пожилым было крайне не прилично ,да это даже не обсуждалось.А вот сейчас зимой я на городском басе передвигаюсь и насмотрелся всякого.Пацаны,со всех колоколен орут про нацидею..Я конечно понимаю,что все эти певуны передвигаются на бизнесс-тачанках и отдыхают на оз. Комо/Италия/,а не на оз.. Утиное /Рос,Сам.обл./И им глубоко далёко до чёрствых обид и кровоточащих ран нанесённых НАШЕМУ престареламу поколению Победителей.Но давайте в порядке самозащиты,коли так совесть / ни в царях,ни в султанах/,начнём общественное движение "Старость нужно уважать "
        2. tatra
          tatra Вчера, 11:46
          -5
          Ну да ,это ж коммунисты учили врагов коммунистов бездумно верить всем антисоветским мифам ,фальшивкам ,бредням ,штампам, и хором поверять их ,даже не понимая их смысла ,
          верить ,что капитализм -это сплошная халява ,и бежать нести деньги всяким МММ ,хопрам ,властелинам .
          1. BlackMokona
            BlackMokona Вчера, 12:37
            0
            Это случилось через подрыв доверия к власти. Когда со всех сторон сыплют как всё замечательно, и страна несётся в светлое будущие. А ты стоишь в бесконечных очередях за колбасой и прочими потреб.товарами то появляется уверенность в полной лживости власти. А раз власть врёт, то всё что они говорят в плюс это минус, а минус плюс. Раз власть беспрерывно врёт про светлое будущие и загнивание капитализма. Значит Капитализм идёт в светлое будущие, а своя страна загнивает. Просто умножение на минус 1. Или логическое НЕ.
            1. tatra
              tatra Вчера, 13:03
              -6
              Самому не смешно ? Если врагам коммунистов в СССР не хватало туалетной бумаги и 100 сортов колбасы без мяса ,они поверили всему ,что им впарили их антисоветско-русофобские кукловоды ,даже в то ,чего просто не может быть , как у их кукловодов до коммунистов "Россия весь мир кормила ", и до врагов коммунистов даже не дошло ,что вообще не может быть такого ,чтобы одна страна кормила весь мир .
              Как враги коммунистов любят трусливо сваливать на других ответственность за то ,что вы сами из себя представляете ,и что сделали .
              1. BlackMokona
                BlackMokona Вчера, 13:08
                +5
                Было много векторов лжи. Например замалчивание всего плохого, любое повышение цен или рабочих норм это требование самих трудящихся. Власть беспрерывно лгала насселению, и оно теряло доверие. А обратную связь власть не получала, ведь любая критика была вне закона
                1. tatra
                  tatra Вчера, 13:15
                  -5
                  Ха ,да что ж за патологическая трусость у врагов коммунистов ? Почему вы так БОИТЕСЬ обсуждать СЕБЯ ,и всё ,что вы сделали ? Я же о вас написала .
                  И враги коммунистов врали и лицемерили ВСЕГДА -и те ,кто при власти коммунистов годами и десятилетиями прикидывались коммунистами и их сторонниками , и те ,кто изображали оппозицию Советской власти ,и в свою Перестройку , и все 30 лет после захвата республик СССР . И ваша "история " своей страны и народа сплошная ложь ,клевета ,лицемерие ради оправдания захвата вами СССР ..
                  1. BlackMokona
                    BlackMokona Вчера, 13:40
                    +2
                    Вы зря пытаетесь перенаправить разговор. Смысл не меняется, власть активнейшим образом врала, потеряла репутацию и народ её заявления инвертировал. Надеюсь текущая власть выучит этот урок
                    Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
                    - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
                    Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
                    На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
                    - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
                    - Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
                    Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
                    - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
                    - Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
                    - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.
                    - Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
                    - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
                    - Мама!…- пискнуло население и начало копать землянки.
                    - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
                    - Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
                    1. tatra
                      tatra Вчера, 13:49
                      -5
                      НЕ надо врать . Я написала о ВАС ,врагах коммунистов ,а вы трусливо "перевели стрелки " на СССР .
                      Такова и вся " идеология " врагов коммунистов после захвата ими РСФСР -они очень любят обсуждать других ,всё ,что другие сделали ,и боятся обсуждать себя ,всё ,что вы сами сделали -и при Советской власти ,и в вашу тотально лживую Перестройку ,и за 30 лет после захвата вами РСФСР .
        3. victor50
          victor50 Вчера, 11:50
          +9
          Цитата: Весеннийпух
          нет. просто предыдущие поколения нашей страны специально растили без юридических знаний, требовали абсолютного доверия сказанному например в СМИ и не давали навыка остаивания своих прав в суде (там дальше права на самооборону, неприкосновенность жилища, но это уже шире тема)

          Вы полагаете - нынешнее поколение юридически более подковано? Не замечал этого. И плюс нынешние законы зачастую непонятны даже юристам. Попробуйте разобраться в положениях налогового кодекса. Даже среди юристов таких специалистов мало. Ну и меняется законодательство недопустимо часто. В УПК в год вносится больше изменений, чем за более чем 30-летнюю историю УПК РСФСР.
          1. Весеннийпух
            Весеннийпух Вчера, 12:17
            0
            в большинстве случаев не обязательно быть сильно юридически подкованным, достаточно просто скептически относиться к непонятным предложениям и чаще думать о своих деньгах. но такого человека тяжелее и дороже отправить покорять тайгу, космос и т.п.

            мой родственник, про котороя я выше писал как его развели, в свои мягко говоря далеко за 75 работает, каждый день ездит на метро час на работу, а это уникальный специалист. насколько я понимаю его коллега, давно перебравшийся в США, получил там зп около полумиллиона долларов в год. а у нас тут экономия и энтузиазм. нашему государству так дешевле, но взамен у человека атрофировали чувство скептицизма, мысли о благосостоянии.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 15:26
              +2
              Цитата: Весеннийпух
              но такого человека тяжелее и дороже отправить покорять тайгу, космос и т.п

              извините, но мне это на голову не лезет
              покоряли тайгу и космос высокообразованные люди
              а вы из них пытаетесь сделать доверчивых олухов
              перестаньте это нести

              СССР дал образование вчерашнему сельскому жителю
              но вас послушать, так этот вчерашний крестьянин был юридически подкован от сохи и бороны, пока не попал в объятия советской системы образования

              вздор какой
              1. Весеннийпух
                Весеннийпух Вчера, 17:13
                -2
                "не лезет в голову" - задавайте вопросы если чтото не понятно.
                мы сейчас говорим о вполне определенной области знаний - о простейшей защите от мошенников, про базовые знания юриспруденции, своих прав.
                от сохи были подкованы зажиточные крестьяне. у них наличие собственности было непосредственно связано с пониманием необходимости ее сохранения, своих прав и обязанностей. этот класс, как и другие классы скептически настроенных, юридически образованных, настроенных на защиту своих прав и собственности в стране целенаправленно уничтожили. результаты расхлебываем до сих пор.
                образование оставшимся СССР дал специфическое, с вполне конкретными пробелами в неудобных для государства областях. чтобы работали на своих места- - в сх, промышленности, науке, не умирали (лечились), но вопросов не задавали, а наборот были готовы быстро по первому приказу пожертвовать всем немногим имеющимся ради цели указанной сверху. раньше этот центр приказов был четко определен - начальники на работе, парт.руководство, командиры силовых структур. никаких команд извне эта система не предполагала, поэтому вырабатываась привычка исполнять не раздумывая любые приказы.
                сейчас этот центр приказов размыт и под него подстраиваются разные мошенники, претворяются имеющими "полномочия" - якобы сотрудники безопасности банка, якобы сотрудники правоохранительных органов и прочих гос структур.
                1. Наводлом
                  Наводлом Вчера, 17:38
                  +2
                  Цитата: Весеннийпух
                  мы сейчас говорим о вполне определенной области знаний - о простейшей защите от мошенников, про базовые знания юриспруденции, своих прав.

                  это очень узкая область, в которой может "плавать" и академик и грузчик

                  потому что она требует специальной подготовки

                  так что оставьте ваш плач о том, как в СССР растили доверчивых несмышлёнышей... для доверчивых несмышлёнышей
      2. sniperino
        sniperino Вчера, 13:58
        +2
        Цитата: Троль
        Корень это анонимность интернета
        Корень в том, что слишком большой массив наших личных данных, хранящийся на разных сайтах попадает в руки мошенников, которым часто остаётся добавить с нашей помощью самую малость, чтобы завладеть тем, что нажито непосильным трудом.
      3. V значит В
        V значит В Вчера, 21:23
        -1
        Менты это к вам придут, когда не дай бог у вас что-то плохое случится. А так у нас раньше были милиционеры, а сейчас полицейские. А вообще вливайтесь кадровый голод большой, покажите личным примером, как надо усердие проявлять.
    2. rocket757
      rocket757 Вчера, 11:15
      +3
      Кроме разумения по поводу, нужно и желание, настойчивость, что б доводить спорное дело до конца!
      Законодательство и упорство, в помощь всем, кто попал в "засаду/ловушку".
      И ещё, не держите ваши денежки в "сберкассе", они и там не защищены!
      1. Не_боец
        Не_боец Вчера, 13:16
        +4
        Информация к сведению: судебные приставы при взыскании первым делом списывают именно со счета в сбере.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 13:32
          +1
          Храните деньги в банке ... у кого они есть!!! банку, желательно железную, храните в .. саду, например!
    3. Тит_2
      Тит_2 Вчера, 11:17
      +5
      Корень проблем в диком капитализме, полагаю что признаете что была Империя где таких проблем не было в таком количестве.
      1. tatra
        tatra Вчера, 13:18
        -1
        Да враги коммунистов после захвата РСФСР ,процентов на 80 вернули то ,что было в Российской Империи ,включая ,Систему с огромным разрывом в доходах между народом -и богатыми и богатейшими паразитами ,забившими собой "социальные лифты ", и не дающими России развиваться ,а народу богатеть .
    4. Басарев
      Басарев Вчера, 11:40
      +4
      Корень проблем не в этом. А в крайне запутанных и многочисленных законах, порой дублирующих друг друга и зияющих прорехами. Простому гражданину крайне сложно в них разобраться. То есть нужно не всех поголовно пытаться сделать маститыми знатоками (это заведомо невозможно), а всячески упрощать законы, чтобы даже самый безграмотный понимал, кто к кому. Ну и, понятное дело, дебюрократизация, когда подавляющее большинство вопросов можно решить на личном уровне, не привлекая внимания государства. Правда, в таком случае неизбежно придётся очень-очень много актов отменять и, самое главное, радикально сокращать аппарат и делегировать полномочия, а с ними и деньги. То есть от простых обманутых покупателей проблема разрастается до двух главных бед России - слишком много чиновников и гиперцентрализация. Тогда как в норме должно быть нечто наподобие шведских коммун, а все другие формы административного деления упразднить.
      1. Тит_2
        Тит_2 Вчера, 11:58
        +4
        Га га так в том и суть что никто не заинтересован в упразднении всех чиновников юристов и прочих окромя простого человека. А здесь наоборот могут еще придумать комиссию чтоб все сие сокращать, но ничего сделано не будет, боюсь ошибиться но вроде есть такой закон Паркинсона что ежели создать комиссию по борьбе с чем то то она будет расти и вытягивать полномочия и т. п. И что самое главное что функции для коих она создавалась не решатся никогда.
      2. свой1970
        свой1970 Вчера, 12:59
        -1
        Цитата: Басарев
        Правда, в таком случае неизбежно придётся очень-очень много актов отменять и, самое главное, радикально сокращать аппарат и делегировать полномочия, а с ними и деньги. То есть от простых обманутых покупателей проблема разрастается до двух главных бед России - слишком много чиновников

        Цитата: Тит_2
        никто не заинтересован в упразднении всех чиновников юристов и прочих окромя простого человека

        Как легко и просто разглагольствывать о "дебюрократизации"..и плюсы сыпятся опять же...
        К нам ходит такой - "дебюрократизатор"...типовая беседа с ним:
        - Серик Бериккалиевич мы ж вам каждый месяц рассксзываем - чтобы исправить в свидетельстве на право собственности на землю сх - вам надо идти в суд.Только суд может вынести решение - что "Сергей Борисович" в свдетельствеи это вы.Мы не можем там что то исправить - Комзем ликвидирован в 1999....
        - Вы проклятые бюрократы!!!!
        Шваркает дверью и уходит..на месяц...ему все ( включая Генпрокуратуру, аппарат президента, Росреестр) ответили не по разу - что ему только в суд с исправлением имени - отчества

        Было 37 Регпалат в области- потом 14 - сейчас 5 отделов.С 01.07.22 сократят в 0...
        Сейчас человеку проконсультироваться уже прийти некуда, вообще...даже в МФЦ просто так не сходишь - запись в МФЦ сегодня - на 05.03.2022
        Были налоговые в каждом районе - потом осталось 10 - сейчас 5. Ближайшая в 200 км..
        Областные управления режут точно также
    5. knn54
      knn54 Вчера, 11:44
      +5
      Дмитрий,у БОЛЬШИНСТВА законов двойственное толкование.
      Немного не в тему.
      МОЗУ во главе с Ляшко издал "перл"
      1.Онкобольным прививку от КОВИДа делать необязательно.
      ....
      3..Прививку делать предпочтительно...и онкобольным.
    6. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 12:10
      -1
      Юридически это пол беды. Финансовая гораздо важнее. Что мешает завести виртуалку для платежей в инете?) Что мешает проверить ссылку? Сейчас все это очень просто и всем доступно.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 13:10
        +2
        при чём тут ведомства ? " рыба гниёт с головы". точка.
    7. Не_боец
      Не_боец Вчера, 13:14
      0
      Назови страну в которой юридически грамотных большая часть населения. Разве что США, но там у многих ли есть деньги на грамотного юриста?
      1. sniperino
        sniperino Вчера, 14:10
        +2
        Цитата: Не_боец
        Назови страну в которой юридически грамотных большая часть населения. Разве что США
        Сомнительное утверждение
        Цитата: Не_боец
        но там у многих ли есть деньги на грамотного юриста?
        На кой ляд юридически грамотным юристы, да ещё и грамотные.
    8. слава1974
      слава1974 Вчера, 14:41
      +4
      Подавляющее большинство населения - юридически абсолютно неграмотны. Это корень многих проблем в нашем обществе

      подавляющее большинство населения не владеют приемами карате и не могут защитить себя от преступников.
      подавляющее большинство населения не обладают финансовой грамотностью. и не могут себя защитить от мошенников в банковской сфере.
      подавляющее большинство населения не обладает способностью определить в магазине поддельные продукты, и травится ими.
      подавляющее большинство населения.........
      можно продолжать до бесконечности. А где государство? Где его институты ,обеспечивающие его жизнедеятельность?
    9. V значит В
      V значит В Вчера, 21:20
      0
      Да как я посмотрю, из личного опыта, у нас каждый первый юрист, только не там где надо и когда надо.
  2. Тит_2
    Тит_2 Вчера, 11:13
    +2
    Госдума..... потребители никому не нужен простой люд, рулят монополии и представители сидят в министерствах и депутатских креслах. За статью спасибо.
  3. 210окв
    210окв Вчера, 11:14
    +8
    После того, как мне подогнали с интернет-магазина неисправный генератор на машину, покупаю только в магазинах. Не виртуальных, а реальных. Мне больше бесит непрекращающиеся звонки от разных чудаков-мошенников.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 11:39
      +5
      Цитата: 210окв
      Мне больше бесит непрекращающиеся звонки от разных чудаков-мошенников.

      А я с них наоборот балдею. Обожаю их троллить. Помучаешь гадёныша минут 15-20, глядишь он какой-нибудь бабушке сегодня позвонить не успеет.
  4. KKND
    KKND Вчера, 11:15
    +9
    Смотрим профиль автора Татьяна Петрова. Некий podymych. Который одновременно
    Сергей Осипов, Александр Подымов и много кто еще.
    И этот человек рассуждает о сетевых мошейниках, и сайтах-дублерах.
    Ну, опыт у него есть. lol
    1. Дилетант
      Дилетант Вчера, 11:41
      +1
      Самая главная тайна - причем сдесь ВО?
    2. Дмитрий_7
      Дмитрий_7 Вчера, 13:15
      0
      Может это его супруга решила высказаться? laughing
  5. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Вчера, 11:17
    +2
    "Понятно, что чаще всего это госучреждение или же тот, у кого мощная госкрыша. Но скромному потребителю просто необходим шанс решить свои проблемы как раз без обращения в суд и без досудебного расследования. Да, за время действия закона «О защите прав потребителей», а это, напомню, 30 лет, гражданам, скажем так, удалось выиграть 70 тысяч судебных исков.

    Но это же всего две с небольшим тысячи дел в год. Примерно по два-три десятка на регион, за год! Согласитесь, совсем немного. Общая сумма отсуженного, по подсчётам Союза потребителей – это два с лишним миллиарда рублей."

    Непроверенная информация.. у нас по защите прав потребителей.. с сайта Верховного Суда РФ информация "Вячеслав Лебедев отметил, что обращение в суд является востребованным, эффективным и доступным способом защиты прав потребителей: в 2019 году судами РФ рассмотрены 428,8 тыс. дел о защите прав потребителей, при этом требования потребителей удовлетворены по 85% дел (363,1 тыс.). За прошедшие 10 лет количество ежегодно поступающих в суды дел этой категории увеличилось на 50% (с 286,6 тыс. дел в 2010 г.)."
    1. Не_боец
      Не_боец Вчера, 13:24
      +2
      Могу огорчить выиграть суд это НЕ ЗНАЧИТ получить деньги!!!
      Суд это квалификация перед основным забегом. Да, у тебя есть документ ака исполнительный лист (кстати проверяйте не отходя от судебной канцелярии!!! до цифирки, до буковки, до запятой!!!) что ООО "Рога и Копыта" должны тебе некоторую сумму. Думаешь они тебе с радостью заплатят? Щаз!!! На государство российское эти ребята плюют самой высокой колокольни. Если счет в сбере пуст или его нет, то приставы просто разведут руками "тебе надо - ты и ищи". Наказания за неисполнения решений суда у нас НЕТ, особенно для юрлиц.
      Если бы статистика велась по факту исполнения решений суда, то она была бы очень унылой.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 11:32
    +5
    Не берите кредиты, избавляйтесь от тяги к любой халяве, от тяги к скидкам, "кэшбэкам", всяческим "только сегодня и только для вас" , и будет вам счастье... А лучше пользуйтесь наличкой.
  7. Из Томска
    Из Томска Вчера, 11:35
    +4
    У моего друга по заявлению коллекторов списали с карты 20 000 тысяч. Это ладно я юрист. Далее, я написал заявление в суд на отмену судебного приказа. Дождался из суда определения об отмене судебного приказа по почте, так как лично суд из-за пандемии не выдает доки. Потом я написал в суд заявление о повороте судебного приказа. Дождался по почте. Пришло. Теперь я написал заявление в суд о том, чтобы выслали определение суда о повороте судебного приказа с отметкой о вступлении в законную силу и выдаче судебного приказа уже на коллекторов. Сейчас придут документы, и только после этого, мой друг пойдет в банк с заявлением о возврате денег. На все это ушло 2 месяца.
    Так у меня вопрос, сможет это сделать все обычный человек? Без юридического образования? Ответ очевиден.
    Союз потребителей, Гос Дума, ну-ну...
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 11:51
      +3
      Цитата: Из Томска
      Так у меня вопрос, сможет это сделать все обычный человек? Без юридического образования? Ответ очевиден.
      Союз потребителей, Гос Дума, ну-ну...

      Ага, я только хотел попросить чтобы всё что вы выше написали "объяснили Васе простым, гражданским языком"(с) wassat В самом названии статьи "Спасите наши деньги" уже прячется ловушка. И называется она "халява". Никто наши деньги спасать не обязан кроме нас самих. Будешь в этом уверен никогда не допустишь глупейших потерь. Даже карманник не упрёт если ты готов.
      1. sniperino
        sniperino Вчера, 14:27
        0
        Цитата: НДР-791
        В самом названии статьи "Спасите наши деньги" уже прячется ловушка.
        Маркетинговый ход - перифраз "спасите наши души" (SOS). Внушает тревогу и чего-то продвигает. Юридические услуги либо дополнительную главу к закону «О защите прав потребителей». Либо дискредитирует государственную работу в этой области. Последнее кажется более вероятным, но она (работа) того заслуживает.
  8. Комментарий был удален.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 12:05
    +4
    Читаю сообщения и поражаюсь тому, что люди пытаются в государстве, где мошенничество поставлено на широкую ногу, найти правду. Смотрим:
    УК РФ Статья 159. Мошенничество
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/
    При этом полезно знать, что ущерб в крупном размере - более 250 000 рублей, особо крупном - более 1 000 000 рублей...
    Все, кто считает, что население юридически безграмотно, или ему не достаёт желания и настойчивости, не желают понять, что по пустякам (менее 2 500 рублей) даже полиция не заморачивается, а по ущербу до 10 000 рублей (и даже больше, в зависимости от зарплат в регионе) люди не хотят тратить драгоценное время (главная причина), собственное здоровье и нервы (вторая главная причина) и забывают это, руководствуясь правилом: впредь глупцу будет наука...
    Я приведу только два примера мошенничества на государственном уровне: афера с приватизационными чеками и инвестиционными фондами + невыполнение обязательств и закона от 1995 года о восстановлении вкладов...
    Давайте положим эти две фиги в карманы и констатируем факт, что все законы в новейшей России придуманы для обеспечения безбедной жизни адвокатов...
  10. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 12:08
    0
    продавец вскоре будет лишён возможности навязать потребителю тот или иной товар или услугу, что называется «в нагрузку». Многие, наверное, ещё помнят такую практику советского времени.

    Приехал в 70-е к отцу в Смоленскую обл. Пошли в магазин, там селёдку дальневосточную и морской окунь "выбросили", бери сколько душа пожелает, с одним "НО", за каждый кг. сельди в "довесок" должен взять 3 кг. хека, а за кг окуня 5 кг. хека. Хотя филе кальмара "Иллекс", лежал без довеска и его почти никто не брал.
    1. tatra
      tatra Вчера, 13:24
      0
      А что сделали враги коммунистов ?
      Рыбка стала "золотая " по цене для большинства российского народа ,травят народ низкокачественными и поддельными "продуктами " по высоким ценам ,да еще выставляют это за свою "достижение " по сравнению с натуральными и дешевыми продуктами в СССР . Таким бесчеловечным способом и советские коммунисты могли бы запросто завалить прилавки .
  11. Avior
    Avior Вчера, 12:17
    +6
    Одна из главных проблем- в последнее время резко увеличилась сложность различных гражданских сделок и тд.
    Обычный человек не юрист, у него предостаточно своих проблем, чтобы тратить время и вычитывать 14 листов мелкого шрифта договора, причем проблема у него потом может всплыть из-за запятой на 8 листе.
    Кто это будет делать?
    Вторая проблема- принудительное оказание услуг и необоснованное их расширение, так что человек теряет контроль над процессом.
    Всех поголовно подключают к прямому управлению своими счетами, в том числе карточными- но человек не может потратить кучу времени, чтобы изучить подробности, как это работает и в чем могут быть подвохи.
    А мошенники могут, это их доход.
    Банкам все равно.
    И бабушке, которой нужно всего лишь получать в банкомате пенсию, попутно лепят кучу других возможностей, которые ей не нужны, но которыми прекрасно пользуются мошенники.
    Должно быть государственное регулирование сферы услуг.
    Например, проверенные и завизированные государством типовые договора, исключающие подвохи, их нужно обязать включать в свой пакет все банковские, финансовые и прочие учреждения.
    Не желает человек вникать в тонкости- берет типовый договор с простыми и понятными условиями.
    Например "для бабушек", в котором допустимые процедуры по банковской карте минимальны- снятие наличных в банкомате и возможность посмотреть движение по счету, к примеру.
    И человек не должен гадать, какой трюк могут придумать мошенники в конкретной ситуации.
    И так должно быть на каждом этапе.
    Интернет торговлю давно пора обязать проводить только через банковский депозит или наложенным платежом- это сильно подрезало бы мошенников.
    И так везде. Государство должно создать гарантированный минимум простых правил, которыми можно пользоваться, не напрягаясь из-за мошенников.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 13:08
      +1
      Уже было...
      Продажи машин были через сложную процедуру.К чему пришли? К простой письменной форме...
      1. Avior
        Avior Вчера, 13:12
        +3
        не должно быть никакой сложной процедуры.
        наоборот, должен быть простой, проверенный юристами, утвержденный госорганом типовый бланк, исключающий подвохи. Так что тебе вчитываться не нужно , его уже до тебя вычитали специалисты.
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 13:30
          -1
          Цитата: Avior
          наоборот, должен быть простой, проверенный юристами, утвержденный госорганом типовый бланк, исключающий подвохи.

          Запросто..только вот трабл - вы их заключаете НЕ с госорганом- мошенники добавят туда пункт другой - вы уже без квартиры.А когда по суду вернете все назад - если вернете - взыскать будет не с кого.Ну или по 56 руб 42 коп в месяц....ибо доходов - нет...
          1. Avior
            Avior Вчера, 13:34
            +2
            вы их заключаете НЕ с госорганом- мошенники добавят туда пункт другой - вы уже без квартиры

            я уже написал ниже. Должна быть четкая и однозначная официальная маркировка, что это типовый государственный договор. И дальше будет рассмариваться везде, в том числе в суде, именно как типовый, что бы внутри не написали. А изменения внутри- пройдут по статье мошенничество.
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 15:43
              0
              Цитата: Avior
              Должна быть четкая и однозначная официальная маркировка, что это типовый государственный договор

              Ну ну....
              95 (!!!!!!!) лет ( почти век прошел)тому назад

              "При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить… Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. "(с) 12 стульев
              1. Avior
                Avior Вчера, 16:43
                +2
                Надуманная проблема. Первой строчкой договора идёт, что договор типовые, и подписи сторон. Дальше подделывайте что хотите, не будет иметь значения
    2. Не_боец
      Не_боец Вчера, 13:11
      +2
      Идея с типовым госконтрактом хорошая. Но тут проблема в том что найдутся деятели, которые его "слегка" подправят в свою сторону, и оформят как оригинальный.
      Действительно, 95% населения (и я в том числе) не являемся юристами и вынуждены играть с сомнительными личностями на их поле. Тот же трудовой договор - против тебя команда юристов на зарплате.
      1. Avior
        Avior Вчера, 13:24
        +1
        Но тут проблема в том что найдутся деятели, которые его "слегка" подправят в свою сторону, и оформят как оригинальный.

        на нем должна присутствовать в самом начале четкая и однозначная маркировка, что это именно утвержденный государством типовый. А что там дальше подправят, никого волновать не должно, это пройдет по статье о мошенничестве, рассматривать в суде будут все равно именно типовый текст. В том и смысл, что если вы видите, что текст маркирован как типовый, то вам его вычитывать не нужно.
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 16:00
          -1
          Цитата: Avior
          А что там дальше подправят, никого волновать не должно, это пройдет по статье о мошенничестве, рассматривать в суде будут все равно именно типовый текст. В том и смысл, что если вы видите, что текст маркирован как типовый, то вам его вычитывать не нужно.

          Вы подписали договор купли продажи квартиры- типовой и маркированный- с бабушкой божьим одуванчиком.Этим же днем она подписывает такие же договора еще с парой тройкой человек.Все договора уходят на регистрацию в Росреестр - который естесссно приостанавливает регистрацию.
          Вы галопом в суд и в полицию - а родня бабушки показывает решение суда о недееспособности бабушки.
          И все- вы без денег, без квартиры и со славой" черного риэлтора- грабящего старушек"..
          Но зато - с типовым маркированным договором

          И это первый попавшийся пример- в котором вас ничего не спасает
          1. Avior
            Avior Вчера, 16:21
            +2
            А ещё такой типовые договор не поможет, если вы деньги получили, а вас на улице ограбили. И что из того?
            Я и не утверждаю, что это единственное, что должно быть сделано.
            Такие решения должны быть комплексными. Депозит очевидным образом напрашивается, например.
            И это государство должно продумать и предложить типовое гарантированное решение- договор, процедура.
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 17:02
              0
              Цитата: Avior
              Депозит очевидным образом напрашивается, например.

              И тут вдруг - бывает такое - приостановка регистрации на 3 месяца...а за депозитарий денежке- кап-кап-кап-кап.У нас население даже в больших городах не хочет лишних денег платить за депозит
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 14:38
      0
      Цитата: Avior
      И человек не должен гадать, какой трюк могут придумать мошенники в конкретной ситуации.

      Поэтому я всегда говорю: "Самый надёжный банк, это стеклянная банка (для более богатых - бидон ). Расплачивайтесь только наличными деньгами".
      1. Avior
        Avior Вчера, 16:24
        +1
        Знаете, как заламывают деньги?
        Не сталкивались никогда?
        При вас посчитали, а отдали не все.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 17:21
          0
          Цитата: Avior
          Знаете, как заламывают деньги?
          Не сталкивались никогда?

          Зачем мне сталкиваться, если я сам ломал в своё время.
          1. Avior
            Avior Вчера, 17:22
            +2
            не, ну тогда понятно:))
            Расплачивайтесь только наличными деньгами
  12. nikvic46
    nikvic46 Вчера, 12:24
    +4
    Интересное кино получается. Иностранные банки,компании возбуждают тысячи дел на своих работников в связи утечки информации.Наши банки,компании будто святые.Повод задуматься.
    1. bk316
      bk316 Вчера, 14:28
      -2
      наши банки,компании будто святые.

      Вам просто знать не положено.Мне по должности полагается могу ответственно заявить "и ловят и возбуждают".
      1. nikvic46
        nikvic46 Вчера, 15:53
        +2
        Владимир. А за рубежом всем положено знать о таких делах? Года два назад Амазон рассказал о возбуждении на 12.500 своих сотрудников. Так что не думаю,что это военная тайна.
  13. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 12:52
    0
    То же мне, новость...
  14. Seld
    Seld Вчера, 13:02
    +1
    Статейка - полная пурга.
    Всю квартиру обставил и мебелью, и техникой. Все покупки делал через тырнет. И за всё платил по факту доставки. Приехал товар, распаковали, проверили, заплатил. Кэшем или на номер телефона.
    Откуда берутся "остапы бендеры"? А из наивности покупателей. Заходит такой Вася Хрюкин на сайт, видит - Уау!!!!!!- продаёца кунштюк в разы, а то и на порядок дешевле . Уау! Клик, хрясь, бумс, тыдыщь, трямс... Карточку подставил, оплатил, сидит, ждёт... Радуеца своей находчивости!....
    И Вася Хрюкин просто обязан быть обманутым, ибо в школе учился на одни колы и - изредка ему везло - получал двойки. Ему БЕСПОЛЕЗНО объяснять сказку про буратину. Не втолковать ему, что "чистаплазменыйтелевизор или уаукакойсупергаджет" не может в разы, в десятки раз стоить дешевле, чем "в среднем по больнице"!
    Уже годами объясняют "васямиманям", шо банковские карточки - детям не игрушка! Шо номера своих карточек надо забыть, коль скоро не можна не праболтацо вражине, включая про свой пин-код.
    И звонки на номер Васи от главного начальника всей милицыи планеты - чушь! Но, Чу!!!!!!, не зарастает тропа хрюкиных....
    Сколько лично получаю удовольствия, когда изредка звонят такие представители РУБОПа или ОБЭПа.... Ооооооойц, песня!!!!!! Сказка!!!!!! Жену научил: если звонит такой "представитель", переадресуй сразу на меня. Бесплатное удовольствие сейчас - редчайшая редкость! Вот и получаю оргазм на халяву. Тут главное - не спугнуть! Театр надо вести какчественно! И будет готовый спектакль!
    1. bk316
      bk316 Вчера, 14:26
      +2
      Ню ню .
      во-первых не зарекайтесь, вы просто не сталкивались с адресными атаками, потому что никому не интересны, если заинтересуются и деньги сольют и кредиты повесят. Ну если вы только не спец по ИБ, что явно не так.
      во-вторых речь о пенсионерах, ну не привыкли они к таким разводкам...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 14:40
      0
      Цитата: Seld
      Все покупки делал через тырнет. И за всё платил по факту доставки. Приехал товар, распаковали, проверили, заплатил. Кэшем или на номер телефона.

      Продукты через тырнет берёте или как ?
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 16:03
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Seld
        Все покупки делал через тырнет. И за всё платил по факту доставки. Приехал товар, распаковали, проверили, заплатил. Кэшем или на номер телефона.

        Продукты через тырнет берёте или как ?

        Вы будете смеятся - но у нас народ стал покупать даже майонез через Валдбериз
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 16:15
          +1
          Цитата: свой1970
          Вы будете смеятся - но у нас народ стал покупать даже майонез через Валдбериз

          Продукты в интернет магазине не для моей жены, от неё все "интернетчику" разбегутся. Если лежит 50 яблок, то она все переберёт и выберет один, в магазине берём кефир - "Пап сними верхний ящик, я возьму из нижнего". Я не врубаюсь, но делаю. "Пап видишь наверху 22 февраля срок, а визу уже 25-го, значит это свежее.
          А вот как пробовать водку с интернет магазина, это даже для меня тёмный лес.
  15. parusnik
    parusnik Вчера, 13:47
    +1
    Что ни делают наши законодатели, все к лучшему laughing
  16. BISMARCK94
    BISMARCK94 Вчера, 13:52
    +3
    В автодилерстве имхо мошенник на мошеннике сидит, даже фишинга никакого не надо. Таже проблема и с ритуальной сферой.
    1. bk316
      bk316 Вчера, 14:21
      0
      В автодилерстве имхо мошенник на мошеннике сидит,

      Это да. Но юридически там обычно все чисто.
  17. bk316
    bk316 Вчера, 14:21
    0
    Едва ли не главная опасность для потребителей сейчас исходит из сетей

    Ошибочка, искажающая смысл, надо
    Едва ли не главная опасность для потребителей сейчас исходит из Сети
  18. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 17:43
    0
    Цитата: Avior
    не должно быть никакой сложной процедуры.
    наоборот, должен быть простой, проверенный юристами, утвержденный госорганом типовый бланк, исключающий подвохи. Так что тебе вчитываться не нужно , его уже до тебя вычитали специалисты.

    good Полностью согласен с вашими комментариями. Кстати, мысль об утверждённом государством типовом договоре мне тоже пришла в голову в своё время.