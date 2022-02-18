Спасите наши деньги

Госуслуги оптом и в розницу



Фото: пресс-служба ПО РФ

Обман, ещё обман

Договор не дороже денег

Без суда и без следствия

«предусматривает, что нормы других законов могут давать потребителям дополнительные права, но не могут преуменьшать то, что записано в законе о защите прав потребителей».

Пандемия стала мощным стимулом к большим переменам в розничной торговле. Доставка на дом и продажи через интернет по оборотам стремительно нагоняют традиционную торговлю. Однако первыми сетевые новации прочувствовали, как это часто бывает, мошенники.И защититься от их комбинаций нередко намного сложнее, чем от пандемии и роста цен. Россия на днях тихо отметила 30-летие принятия закона «О защите прав потребителей», однако против мошенников он почти не действует. Это признают и в Союзе потребителей.Глава этого не совсем официального ведомства Пётр Шелищ (на фото ниже) не стал спорить с автором по части того, что в СССР, где не было того самого закона, с защитой прав потребителей дела обстояли не хуже, чем сейчас. И это как минимум, хотя «от полного беспредела 90-х мы всё же ушли» – тут с Петром Борисовичем трудно не согласиться.Едва ли не главная опасность для потребителей сейчас исходит из сетей. Мошенники от прилавка перебрались туда быстрее большинства покупателей, и сразу обзавелись множеством фишинговых – поддельных сайтов. Мало того, что там масса липовых товаров и услуг, практически всё то, что не подделано, непременно дороже, чем стоит на самом деле.Дальше – больше, сомнительные сетевые дублёры появились практически у всех крупных банков и компаний, первым делом, конечно же – у застройщиков и автодилеров, и наконец – у госструктур. Даже госуслуги теперь идут, что называется, оптом и в розницу – по отработанной схеме.Для начала ресурс той или иной конторы полностью копируется. В адресной строке в интернете отличаются парой букв, каким-нибудь тире или даже кавычками. В итоге непродвинутый клиент обычно попадает на фейковые страницы оплаты.Надо ли объяснять, что страдают на этом самые незащищённые – старики, инвалиды, просто вынужденные, что называется, «идти в сеть», или же чересчур торопливые и нетерпеливые, в том числе и дети. Приманкой для таких клиентов могут служить и выплаты, и призы, и бесплатные услуги.Главное для мошенников – получить либо какой-то опережающий платёж, максимально упрощённый, либо доступ к данным банковских карт, интернет-счетов или даже просто сведениям из паспорта. Последние потом используются для получения кредитов или регистрации левых фирм.Да, уже мало кого вдохновит перспектива бесплатно обзавестись медицинскими приборами, чудодейственными снадобьями и БАДами. Первую упаковку действительно могут и подарить, но потом по уже подписанному договору станут регулярно вышибать из наивного клиента немалые деньги.Понятно, что против такого очень трудно защитить кого-то простым принятием закона и даже многократным его совершенствованием. Хотя многие механизмы всё-таки работают, ведь те же махинаторы действуют не в безвоздушном пространстве.Так, в ответ на появление ряда фирм, которые после предоплаты не спешат с доставкой товаров, тут же появились организации, готовые разрешать споры такого рода. Но и в их рядах тут же появились аферисты, готовые «помогать» исключительно на условиях предоплаты.Получается, что один обман тянет за собой другой. Хотя и тут появляются спасительные для клиентов каналы – банки планируется обязать незамедлительно возмещать убытки по спорным транзакциям. И уже после этого разбирательство с комбинаторами будет проводить или сам банк, или платежные системы «Мир», Visa или MasterCard.Понятно, что противостоять официальному кредитному учреждению или системе Visa вместо незадачливого клиента тем же мошенникам будет куда сложнее. Всё это будет работать, разумеется, в случае оплаты банковской картой. Подобная практика уже весьма распространена в страховом бизнесе, к примеру, с тем же ОСАГО и, как ни странно, неплохо работает.Вообще-то отечественный потребитель, при всём его легендарном пофигизме, вовсю пользуется тем самым законом о защите его прав. Пётр Шелищ вообще называет его самым популярным законом в России, ссылаясь на данные статистики запросов в поисковых системах.В определённом смысле пандемии надо сказать спасибо за то, что она заставила российских законодателей вспомнить о том, что пора бы как-то разобраться, что вообще из себя должен представлять тот же договор купли-продажи. Пётр Шелищ напомнил, что уже на второе парламентское чтение поступил законопроект, в котором чётко обозначены недопустимые условия договоров с потребителями.Среди них глава Союза потребителей выделил то, что продавец вскоре будет лишён возможности навязать потребителю тот или иной товар или услугу, что называется «в нагрузку». Многие, наверное, ещё помнят такую практику советского времени.Так вот, по новому закону навязывать потребителю приобретение каких-то товаров как обязательное условие для приобретения других товаров будет запрещено. Также будет и с услугами, причём ответственность предполагается вплоть до уголовной.Ещё одной нормой должно стать то, что в договорах не могут быть ограничены права потребителя, установленные законом о защите этих прав. Причём разобраться в том, ущемляются ли права потребителя или нет, без труда сможет он сам.Вообще-то, в России, если сильно захотеть, можно довольно легко пройти судебные инстанции. Но это – когда надо кому-то штраф или, упаси бог, описание имущества вменить. То есть, когда тот, кому очень надо выиграть суд – находится, как говорится, по ту сторону закона.Понятно, что чаще всего это госучреждение или же тот, у кого мощная госкрыша. Но скромному потребителю просто необходим шанс решить свои проблемы как раз без обращения в суд и без досудебного расследования. Да, за время действия закона «О защите прав потребителей», а это, напомню, 30 лет, гражданам, скажем так, удалось выиграть 70 тысяч судебных исков.Но это же всего две с небольшим тысячи дел в год. Примерно по два-три десятка на регион, за год! Согласитесь, совсем немного. Общая сумма отсуженного, по подсчётам Союза потребителей – это два с лишним миллиарда рублей. В среднем по миллиону, и ведь в большинстве дел, как правило, счёт идёт не на миллиарды, а на тысячи и, как видим, редко – на миллионы.В Союзе потребителей давно пытались внедрить в России практику оперативного разрешения споров «продавец-потребитель» и, кажется, время пришло. Опять же, в Госдуме, и тоже уже на втором чтении, находится законопроект, в котором появилась дополнительная глава к закону «О защите прав потребителей».Речь в ней идёт о возможности онлайн-урегулирования потребительских споров. Что-то вроде европротокола по ОСАГО. Такие возможности особенно важны в сфере электронной торговли, убеждён Пётр Шелищ. Интересно, что в пакете с такой поправкой идут ещё несколько – они приводят нормы целого ряда федеральных законов в соответствие с законом «О защите прав потребителей».В официальной сопроводительной записке к законопроекту отмечено, что он