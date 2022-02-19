Стоит ли ожидать нападения талибов на Таджикистан или Узбекистан

Сегодня мы все, вольно или невольно, включены в процесс формирования новой системы международных отношений. Главными игроками в этом процессе выступают США и Россия, а поле противостояния находится в Европе. Глобальный Запад пытается перенести противостояние на Украину, но это пока не получается.
В этом противостоянии мы как-то подзабыли о другом государстве, которое так же находится в довольно сложном положении. Об Афганистане. Уже полгода страна находится под властью Талибана* (запр. в РФ). 15 августа 2021 года талибы стали хозяевами государства благодаря тому, что американские «защитники» с позором бежали из страны.
Уже полгода талибы ломают страну через колено. Уничтожают многое из того, что было создано ранее. Полгода, которые для многих афганцев превратили жизнь в борьбу за выживание. Многие потеряли работу. Многие бежали из страны. Женщины опять превратились в людей второго сорта...
Я помню заявления Талибана* о том, что группировка осовременилась, что теперь в Афганистане настанет время, которое никак нельзя будет сравнить с тем периодом, когда талибы управляли Афганистаном в первый раз. Как некоторые из коллег, также поддерживали эту идею. Даже приезд представителей Талибана* в Москву помню.
Понятно, что главной задачей талибов сегодня является официальное признание их власти в Афганистане. И все усилия по созданию имиджа нормального, современного политического движения подчинены именно этой задаче. Международное признание действительно может открыть для афганских властей большие перспективы, в том числе и экономические.
Но прошло полгода. Ни одна страна легитимным правительство талибов не признала. Более того, перспективы признания только отдалились из-за внутренней политики, которую проводит правительство.
Американцы мстят за свой позор
США не забыли того позора, который пережили в Афганистане. Чем всегда пугают другие государства США? Экономическими санкциями. И если в странах с устоявшейся, стабильной экономикой санкции малоэффективны, то в Афганистане, где при прежней власти страна на 80 % финансировалась из-за рубежа, резкое сокращение финансирования автоматически ведет к экономическому кризису.
Мало того, что прекращение финансирования автоматом лишает зарплаты миллионы людей, прежде всего тех, кого мы называем бюджетниками, это практически останавливает все социальные программы, оставшиеся от старой власти. А если добавить засуху прошлого года и повышение цен на продукты, то получается вообще страшная картина.
Итак, рост цен, потеря работы множеством людей, резкое падения афгани (местные деньги) – вот что мы имеем в Афганистане сегодня. По западным оценкам, население Афганистана обнищало. Причем нищета в скором времени может достигнуть катастрофических масштабов. К весне за чертой бедности могут оказаться 97 % населения страны.
Понятно, выполняя задачу по формированию имиджа власти, талибы всячески оспаривают то, о чем сообщают СМИ. К примеру, то, что в стране участились случаи смерти от голода. Однако выглядит это как-то по-детски, вроде «а вы сами это видели?». Короче говоря, ситуацию в Афганистане можно с полным правом назвать гуманитарной катастрофой.
Возникает вопрос – при чем тут США? Дело в том, что Соединенные Штаты в этой ситуации являются одной из причин, не могу сказать – главной или не главной, катастрофы. Так как в Кабуле находилось проамериканское правительство, активы афганского Центробанка хранились в США. А это ни много ни мало: $7 млрд, кроме этого, там же находились $2,5 млрд средств, которые были предоставлены благотворительными организациями в качестве помощи Афганистану.
После бегства из Афганистана американцы попросту заморозили все средства. Что в переводе на простой, обывательский язык означает, что США украли деньги афганцев. Честно скажу, для меня действия Соединенных Штатов выглядят отвратительно.
Нет, деньги не забраны в качестве компенсации за потерянную военную технику и вооружение. Они не разворованы и даже находятся в том же банке, что и раньше. Но… Не так давно президент Байден торжественно объявил, что половина средств Центробанка Афганистана пойдет на компенсацию жертвам теракта 11 сентября. А какое отношение имеет Афганистан к этому теракту?
Просто вот так, взять и украсть деньги. Но и это ещё не все. Оставшиеся деньги будут использованы для помощи афганцам, минуя правительственные организации! Вы можете себе представить американцы с мешком денег в каком-нибудь афганском кишлаке? Я даже с трудом не могу. Сказали бы просто: оставшиеся деньги пойдут на подготовку наших людей из числа этнических афганцев. Особенно таджиков.
А ведь именно благодаря этим средствам прошлой власти удавалось удерживать курс афгани и выполнять социальные программы. Вот такая месть «человеколюбивых» янки. Хорошо хоть разрешили благотворителям опять начать помогать гражданам Афганистана.
А для того, чтобы добить Афганистан, США объявили санкции на работу Центробанка Афганистана и афганских банков. Фактически ни один местный банк не может проводить международные сделки. По оценкам экспертов то, что сделали американцы с Афганистаном в разы превосходит тот вред, который нанесли талибы.
Караул! Талибы готовятся наступать на Узбекистан и Таджикистан
В последние дни довольно много материалов о том, что Талибан* не угомонился и готовится напасть на приграничные районы Узбекистана и Таджикистана. Некоторые СМИ описывают огромные отряды бородатых боевиков, которые подбираются к границе. Другие СМИ договорились даже до того, что талибы были в Казахстане во время известных событий.
Действительно ли талибы сегодня угрожают соседним государствам или это очередное пугало, которое пугает только детей? Начнем с передислокации отрядов Талибана* на север. Действительно, талибы перебросили порядка 10 тысяч человек на север, к границам Узбекистана и Таджикистана. По оценке погранслужбы России, ситуация на границе напряженная, но контролируемая.
Эти подразделения хорошо вооружены, благодаря американцам, и прекрасно подготовлены. Более того, по сообщению начальника Генштаба талибов Кари Фасихуддина Фитрата, отряды будут поддержаны авиацией, в частности самолетами, которые так же остались на аэродромах.
Внешне все выглядит тревожно. Но давайте ответим на вопрос нужно ли сейчас Талибану* вступать в конфликт с Москвой? Угроз от узбеков и таджиков нет. Вероятность того, что эти страны самостоятельно предпримут агрессию против Афганистана, равна нулю. И наоборот, если Талибан* решит напасть на сопредельные государства, Россия мгновенно окажет помощь.
Как это делается, как быстро российские войска могут оказаться на линии соприкосновения, показал Казахстан. В штабах талибов сидят совсем не дилетанты, а люди, обучавшиеся в самых престижных военных академиях. Потому, такие операции там прекрасно известны и изучаются.
Значит проблема, которую будут решать талибы, находится не вне, а внутри страны. А это провинции Кундуз, Балх, Бадахшан и Тахар. Именно в этих провинциях традиционно проживают оппозиционные, точнее – никому не подчиняющиеся, этнические таджики.
Если равнинные провинции талибы взяли, то высокогорный Панджшер остается последней, из 34, провинцией, которую отряды талибов взять не могут. Вероятнее всего, переброска хорошо вооруженных отрядов талибов – это начало новой операции по разгрому оппозиции. Внутреннее дело Афганистана.
Но, несмотря на то, что о наступлении талибов речи нет, опасность на границе все-таки возрастает. И причиной этого станут именно талибы. Активные боевые действия автоматически выгонят из кишлаков местных жителей, большинство из которых тесно связаны с гражданами Таджикистана родственными узами.
Вот эти беженцы и есть большая проблема. Во-первых, беженец в Афганистане, если он мужчина, обязательно вооружен. И во-вторых, на территории Таджикистана уже была война с исламистами. Усиление исламистов может опять спровоцировать конфликт. А в-третьих, беженцы могут попасть на территорию Российской Федерации, выдав себя за граждан Таджикистана.
Остальные проблемы, о которых известно давно, я имею в виду наркотрафик и терроризм, в связи с ухудшением жизни простых людей только усиливаются.
Кратко подытожим
Разжигание ажиотажа вокруг Афганистана, как мне кажется, организовывается умышленно. Понятно, что Россия, точнее – российская армия, сегодня способна противостоять войскам НАТО. Значит – необходимо отвлечь часть войск на другие направления.
Угроза наступления Талибана* на одного из членов ОДКБ и есть тот самый случай, когда Россия вынуждена будет направить подразделения для усиления военной базы и погранзастав. Что же, план неплохой, если не учитывать, что, в отличие от прежних властей в Кабуле, власть талибов держится на штыках.
Смогут ли талибы захватить Панджшер? Честно говоря, я сомневаюсь в успехе этой операции. Даже с привлечением жителей других провинций. Слишком хорошо укреплен этот район. Слишком долго его обороняют местные жители, чтобы сохранились какие-то слабые места в обороне.
Ну и последнее. Нападение на Таджикистан или Узбекистан практически похоронит мечты талибов о международном признании.
* – Организация, запрещенная в РФ и находящаяся под санкциями Совбеза ООН.