Военное обозрение
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Стоит ли ожидать нападения талибов на Таджикистан или Узбекистан

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Сегодня мы все, вольно или невольно, включены в процесс формирования новой системы международных отношений. Главными игроками в этом процессе выступают США и Россия, а поле противостояния находится в Европе. Глобальный Запад пытается перенести противостояние на Украину, но это пока не получается.


В этом противостоянии мы как-то подзабыли о другом государстве, которое так же находится в довольно сложном положении. Об Афганистане. Уже полгода страна находится под властью Талибана* (запр. в РФ). 15 августа 2021 года талибы стали хозяевами государства благодаря тому, что американские «защитники» с позором бежали из страны.

Уже полгода талибы ломают страну через колено. Уничтожают многое из того, что было создано ранее. Полгода, которые для многих афганцев превратили жизнь в борьбу за выживание. Многие потеряли работу. Многие бежали из страны. Женщины опять превратились в людей второго сорта...

Я помню заявления Талибана* о том, что группировка осовременилась, что теперь в Афганистане настанет время, которое никак нельзя будет сравнить с тем периодом, когда талибы управляли Афганистаном в первый раз. Как некоторые из коллег, также поддерживали эту идею. Даже приезд представителей Талибана* в Москву помню.

Понятно, что главной задачей талибов сегодня является официальное признание их власти в Афганистане. И все усилия по созданию имиджа нормального, современного политического движения подчинены именно этой задаче. Международное признание действительно может открыть для афганских властей большие перспективы, в том числе и экономические.

Но прошло полгода. Ни одна страна легитимным правительство талибов не признала. Более того, перспективы признания только отдалились из-за внутренней политики, которую проводит правительство.

Американцы мстят за свой позор


США не забыли того позора, который пережили в Афганистане. Чем всегда пугают другие государства США? Экономическими санкциями. И если в странах с устоявшейся, стабильной экономикой санкции малоэффективны, то в Афганистане, где при прежней власти страна на 80 % финансировалась из-за рубежа, резкое сокращение финансирования автоматически ведет к экономическому кризису.

Мало того, что прекращение финансирования автоматом лишает зарплаты миллионы людей, прежде всего тех, кого мы называем бюджетниками, это практически останавливает все социальные программы, оставшиеся от старой власти. А если добавить засуху прошлого года и повышение цен на продукты, то получается вообще страшная картина.

Итак, рост цен, потеря работы множеством людей, резкое падения афгани (местные деньги) – вот что мы имеем в Афганистане сегодня. По западным оценкам, население Афганистана обнищало. Причем нищета в скором времени может достигнуть катастрофических масштабов. К весне за чертой бедности могут оказаться 97 % населения страны.

Понятно, выполняя задачу по формированию имиджа власти, талибы всячески оспаривают то, о чем сообщают СМИ. К примеру, то, что в стране участились случаи смерти от голода. Однако выглядит это как-то по-детски, вроде «а вы сами это видели?». Короче говоря, ситуацию в Афганистане можно с полным правом назвать гуманитарной катастрофой.

Возникает вопрос – при чем тут США? Дело в том, что Соединенные Штаты в этой ситуации являются одной из причин, не могу сказать – главной или не главной, катастрофы. Так как в Кабуле находилось проамериканское правительство, активы афганского Центробанка хранились в США. А это ни много ни мало: $7 млрд, кроме этого, там же находились $2,5 млрд средств, которые были предоставлены благотворительными организациями в качестве помощи Афганистану.

После бегства из Афганистана американцы попросту заморозили все средства. Что в переводе на простой, обывательский язык означает, что США украли деньги афганцев. Честно скажу, для меня действия Соединенных Штатов выглядят отвратительно.

Нет, деньги не забраны в качестве компенсации за потерянную военную технику и вооружение. Они не разворованы и даже находятся в том же банке, что и раньше. Но… Не так давно президент Байден торжественно объявил, что половина средств Центробанка Афганистана пойдет на компенсацию жертвам теракта 11 сентября. А какое отношение имеет Афганистан к этому теракту?

Просто вот так, взять и украсть деньги. Но и это ещё не все. Оставшиеся деньги будут использованы для помощи афганцам, минуя правительственные организации! Вы можете себе представить американцы с мешком денег в каком-нибудь афганском кишлаке? Я даже с трудом не могу. Сказали бы просто: оставшиеся деньги пойдут на подготовку наших людей из числа этнических афганцев. Особенно таджиков.

А ведь именно благодаря этим средствам прошлой власти удавалось удерживать курс афгани и выполнять социальные программы. Вот такая месть «человеколюбивых» янки. Хорошо хоть разрешили благотворителям опять начать помогать гражданам Афганистана.

А для того, чтобы добить Афганистан, США объявили санкции на работу Центробанка Афганистана и афганских банков. Фактически ни один местный банк не может проводить международные сделки. По оценкам экспертов то, что сделали американцы с Афганистаном в разы превосходит тот вред, который нанесли талибы.

Караул! Талибы готовятся наступать на Узбекистан и Таджикистан


В последние дни довольно много материалов о том, что Талибан* не угомонился и готовится напасть на приграничные районы Узбекистана и Таджикистана. Некоторые СМИ описывают огромные отряды бородатых боевиков, которые подбираются к границе. Другие СМИ договорились даже до того, что талибы были в Казахстане во время известных событий.

Действительно ли талибы сегодня угрожают соседним государствам или это очередное пугало, которое пугает только детей? Начнем с передислокации отрядов Талибана* на север. Действительно, талибы перебросили порядка 10 тысяч человек на север, к границам Узбекистана и Таджикистана. По оценке погранслужбы России, ситуация на границе напряженная, но контролируемая.

Эти подразделения хорошо вооружены, благодаря американцам, и прекрасно подготовлены. Более того, по сообщению начальника Генштаба талибов Кари Фасихуддина Фитрата, отряды будут поддержаны авиацией, в частности самолетами, которые так же остались на аэродромах.

Внешне все выглядит тревожно. Но давайте ответим на вопрос нужно ли сейчас Талибану* вступать в конфликт с Москвой? Угроз от узбеков и таджиков нет. Вероятность того, что эти страны самостоятельно предпримут агрессию против Афганистана, равна нулю. И наоборот, если Талибан* решит напасть на сопредельные государства, Россия мгновенно окажет помощь.

Как это делается, как быстро российские войска могут оказаться на линии соприкосновения, показал Казахстан. В штабах талибов сидят совсем не дилетанты, а люди, обучавшиеся в самых престижных военных академиях. Потому, такие операции там прекрасно известны и изучаются.

Значит проблема, которую будут решать талибы, находится не вне, а внутри страны. А это провинции Кундуз, Балх, Бадахшан и Тахар. Именно в этих провинциях традиционно проживают оппозиционные, точнее – никому не подчиняющиеся, этнические таджики.

Если равнинные провинции талибы взяли, то высокогорный Панджшер остается последней, из 34, провинцией, которую отряды талибов взять не могут. Вероятнее всего, переброска хорошо вооруженных отрядов талибов – это начало новой операции по разгрому оппозиции. Внутреннее дело Афганистана.

Но, несмотря на то, что о наступлении талибов речи нет, опасность на границе все-таки возрастает. И причиной этого станут именно талибы. Активные боевые действия автоматически выгонят из кишлаков местных жителей, большинство из которых тесно связаны с гражданами Таджикистана родственными узами.

Вот эти беженцы и есть большая проблема. Во-первых, беженец в Афганистане, если он мужчина, обязательно вооружен. И во-вторых, на территории Таджикистана уже была война с исламистами. Усиление исламистов может опять спровоцировать конфликт. А в-третьих, беженцы могут попасть на территорию Российской Федерации, выдав себя за граждан Таджикистана.

Остальные проблемы, о которых известно давно, я имею в виду наркотрафик и терроризм, в связи с ухудшением жизни простых людей только усиливаются.

Кратко подытожим


Разжигание ажиотажа вокруг Афганистана, как мне кажется, организовывается умышленно. Понятно, что Россия, точнее – российская армия, сегодня способна противостоять войскам НАТО. Значит – необходимо отвлечь часть войск на другие направления.

Угроза наступления Талибана* на одного из членов ОДКБ и есть тот самый случай, когда Россия вынуждена будет направить подразделения для усиления военной базы и погранзастав. Что же, план неплохой, если не учитывать, что, в отличие от прежних властей в Кабуле, власть талибов держится на штыках.

Смогут ли талибы захватить Панджшер? Честно говоря, я сомневаюсь в успехе этой операции. Даже с привлечением жителей других провинций. Слишком хорошо укреплен этот район. Слишком долго его обороняют местные жители, чтобы сохранились какие-то слабые места в обороне.

Ну и последнее. Нападение на Таджикистан или Узбекистан практически похоронит мечты талибов о международном признании.

* – Организация, запрещенная в РФ и находящаяся под санкциями Совбеза ООН.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 05:07
    +5
    "В штабах талибов сидят совсем не дилетанты, а люди, обучавшиеся в самых престижных военных академиях."[i][/i], интересно это в каких же? Максимум что нашёл в интернете о лидерах талибов вот эта статья: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bbc.com/russian/news-58256380.amp&ved=2ahUKEwiouciZ1Yr2AhWcAxAIHaW-BY4QFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw0ijC4w3e_CwRdVA97fMmix. Вообще сильно сомневаюсь что кроме медресе или исламских университетов они ещё где-то учились. Может быть кто-то и остался ещё из тех кто учился в военных училища СССР, а о престижных военных академиях вообще ничего нет, если только где-то в Пакистане? Но разве там есть престижные академии куда едут со всего мира? О военных успехах Пакистана тоже не сильно известно, скорее наоборот.
    1. domokl
      domokl Сегодня, 05:20
      -2
      Лидеры бывают разные. Политические, религиозные и командиры ...В свое время мы очень удивились образованию, например, Ахмад шаха Масуда в Афганистане
      1. Алексей 1970
        Алексей 1970 Сегодня, 06:58
        0
        Так где теперь он? А сын его явно не тянет на второго панджерского льва
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:18
        +2
        Можно вопрос, а на кой США и дальше обеспечивать 80% бюджета Афгана своими деньгами ,если там теперь их враги? И деньги свои которые они давали правительству Афгана они просто так же забрали. Или по вашему логика США должна быть такой? "ой теперь у нас там иссламисты джихадисты которые нас ненавидят и с которыми мы воевали кучу лет, давайте им дадим красную дорожку?"
        Ну и война для Талибов будет замечательным способом отвлечь насселение от внутрених проблем которые начались когда США перестали заливать Афганистан горами денег.
    2. boni592807
      boni592807 Сегодня, 07:46
      +7
      Стоит ли ожидать нападения талибов на Таджикистан или Узбекистан

      Пока, идут сообщения о нападениях гостевых таджиков и узбеклв в РФ. am
      Пора сначало о ДОМЕ и близких ДУМАТЬ, а потом о "надежных партнерах" на наш счет?
      Что скажете стратеги!?       hi
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:51
    +1
    А откуда появились эти 7 миллиардов долларов? Автор проигнорировал главное действующее лицо в данном регионе,Китай. И ситуация с наркотрафиком непонятная, увеличился или уменьшился как обещали ,, студенты,,
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:22
      +1
      США дали, США обратно взяли.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:54
    +1
    Стоит ли ожидать нападения талибов на Таджикистан или Узбекистан

    Почему автор не делает различия между Таджикистаном и Узбекистаном? Таджикистан - член ОДКБ, Узбекистан - вышел из организации...
    На мой взгляд, МИД РФ слишком большое внимание уделяет второстепенным связям и мало интересуется острыми и злободневными проблемами. Россия постепенно превратилась в страну, которая не может (практически) оказать кому-то существенную помощь (защиту). Только поэтому из бывшего состава СССР тесные связи у России только с Белоруссией.
    Теоретически Афганистан находится во власти террористической организации и делать расчёт на какое-то вторжение на чужую территорию можно только исключая организацию защиты от такого нападения...Или у России нет тех сил и средств, способным кардинально решить проблему? Прятать голову в песок и прикрывать глаза на это не нужно. В кризисной ситуации нужно «мочить», как завещал великий кормчий...
    ***
    Престиж военных академий можно определить по одержанным победам с равновеликим (равномогучим) противником. Есть в новейшей истории нечто подобное? Есть битва, которая выявила миру имена великих полководцев? Тогда и не нужно трясти перед нашим носом известными названиями западных военных заведений...Оно в кино получается гладко и красиво, а в жизни толпа «необразованных» талибов «даёт по шее» «великим» американским воинам, которые, мягко сказать, надоели.
  4. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 06:12
    +7
    Над Панджшером в прошлом году талибы контроль установили. Зачем его снова захватывать?
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 06:22
      +8
      Цитата: smart fellow
      Над Панджшером в прошлом году талибы контроль установили. Зачем его снова захватывать?

      Я так понял что автор об этом ещё не знает.. wassat
    2. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 06:41
      +5
      Цитата: smart fellow
      Над Панджшером в прошлом году талибы контроль установили. Зачем его снова захватывать?

      Меня тоже это удивило.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:59
    +3
    Автор не осветил главный вопрос. Зачем талибами нападать на Узбекистан, Таджикистан или кого то из других соседей. У них масса внутренних проблем. Отряды талибов в основном сформированы по территориальному принципу. За свой кишлак они будут драться насмерть. А "за тридевять земель" они просто не пойдут.
    По моему афганцы хотят только одного - что бы их оставили в покое.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:25
      -1
      Чтобы отвлечь насселение от внутрених проблем. Благосостояние насселения быстро ухудшается как экономически, так и культурно. Поэтому среди насселения быстро растёт недовольство. Нужен новый враг с которым можно воевать и которого обвинять во всех грехах
  6. Протон
    Протон Сегодня, 07:21
    +7
    Многие комментаторы ВО на разные лады обсуждали, как позорно бежали янки из Афганистана.
    А если взглянуть на это с другой стороны - ВПК США 20 лет имел не хилый заработок на военных контрактах, касающихся Афганистана. Страна напичкана оружием, в том числе довольно современным. А теперь главный вопрос - а рядом с кем находится Афганистан? Неужели бод боком у американцев?
    США создали огромную страну-проблему рядом с нашими границами. И террористам и наркотрафику гораздо легче будет занырнуть к нам, чем через океан.
    А говорить "трусливо бежали, кинули" и т.п. можно долго, только от этого проблемы наши не исчезнут.
    1. Весеннийпух
      Весеннийпух Сегодня, 12:23
      0
      это установка "главного редактора":) в каждую статью по теме надо вставить "США позорно бежали". тут еще автор от себя родил фееричное обвинение "США не отдают средства, принадлежащие законнному правительству Афганиста, террористической организации"
  7. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:33
    +2
    По нашим и по западным меркам кто владеет Кабулом,тот владеет всем Афганистаном.Так никогда не было. Ине предвидится в будущем. Их объединяет исламская идея,но не больше. У каждого отряда свое видение на сопредельные страны.И ждать какого то единого подхода во внутренней и внешней политике не приходится.Деньги заблокированы.И каждая группа будет добывать их по своему усмотрению.Одни выращивать хлеб и мак,другие лихими налетами. Китай в такой обстановке пока не решается вмешиваться в афганские дела.Потеря сил и средств.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 08:01
    +9
    Это наверное статья написана в прошлом году, еще до того, как талибы захватили Панджшер.
    "- Ишь ты, ловко!
    - Что такое?
    - Псковского генерал-губернатора анархисты хлопнули.
    - Чего ты несешь?
    - Вот, в газете пишут.
    - Балда ты, Бавура, газета за 1904 год. Где ты ее откопал?
    - Тут валялась."(с)
    "Мы из джаза" (х/ф)
  9. singless
    singless Сегодня, 09:40
    -1
    давно пора на границе стрелять на поражение как поляки на бабахали на границе беженцев и ни чего забыли
  10. Алексей RU64
    Алексей RU64 Сегодня, 10:17
    +6
    Дилетантство штатных авторов уже начинает бросаться в глаза. Вся статья похоже на Плач Ярославны по людям на которых большинству жителей РФ глубоко всё равно. Отняли у них подарки и собственные деньги, какой кошмар и ужас, надо срочно их пожалеть и направить им на помощь гуманитарную помощь в виде наших таджиков-эмигрантов. Молодые здоровые, агрессивные парни. Пусть с оружием в руках защищают свою страну от талибов и заодно Панджшер отвоюют для родственников. Флаг им в руки и Китай в помощь. Мне уже сильно кажется, что весь этот ОДКБ создан только с одной целью удержать эти территории в руках тех, кто там сейчас правит. И ни о каких интересах населения России речь и не идёт. Стратегией там вообще не пахнет, это обыкновенная тактика ради сиюминутных предпочтений, а стратегия там померла уже давно. Там нет никаких интересов РФ и её бизнес там отсутствует, так же, как и в Узбекистане, Казахстане и прочих. Последний и самый главный интерес России это прилегающие территории Казахстана к её территории и тут уже давно надо было организовать государственную границу в самом жёстком его варианте.
  11. master39
    master39 Сегодня, 10:22
    +4
    Сам автор никогда в Таджикистане не был, в Афгане тоже. Талибов в глаза не видел.
    Но рассуждает как специалист. Талибы - это местные афганцы без каких-либо амбиций к мировому господству. Их максимум достигнут - они контролируют свою страну. Они давят ИГИЛ, потому что не собираются стирать границы своей страны и воевать со всем миром. Кому выгодно представить талибов в плохом свете? Только США, которые их демонизируют. Сейчас у талибов много внутренних проблем, которые они решают. Им точно не до войны, они уже навоевались.
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:05
    -1
    А зачем им нападать? будут платить духам дань, как Туркменистан и все будет "в шоколаде")))
  13. Громобой
    Громобой Сегодня, 11:41
    -4
    Другие СМИ договорились даже до того, что талибы были в Казахстане во время известных событий.
    Дайте аадресы этих СМИ.Нет ссылочек на конкретную статтью )? ах,как это ожидаемо По теме статьи,автор начитался всяко разно и давай лепить кулебяку мол американцы плохие солдаты и т.д. с далек идущими выводами. Я уж КОНЕЧНО не обеливаю американцев.Они замазались в Афгане как и мы.Но потери на порядок меньше и стояли там не одним плечом,а целой миротворческой коалицией НАТО. А вот мы такие суперпремудрые стояли там в одиночку ,нет у нас союзников.Все орут про братскую помощь Монголии в ВОВ,но забывают уппомянуть скока гулаговцы магаданские / и где ещё/ чистого русского золотца перечислили.Эта есть инфа,не поленитесь
  14. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:38
    0
    Не стоит. Тамошние баи просрали все наследие СССР, а сами ничего не построили и не заработали. Единственная причина, по которой талибы будут вынуждены напасть на кого то - голод и необходимость кого то ограбить, чтобы есть. Ни у таджиков, ни у узбеков нечего брать. Так что никаких нападений.
  15. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 12:48
    0
    Согласно медиа, Талибы сосредоточили на северных границах более 10000 своих бойцов. Цели и задачи не ясны, могут вполне двинуть на Среднюю Азию, защищать будет нечем, только русскими штыками... Возвращаемся в 19 век... Спираль истории..
  16. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 13:47
    0
    ну признание или непризнание..это чисто юридический момент,а бизнес как вели так и будут вести