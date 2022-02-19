Ручную винтовку Гаусса признали «серьезным оружием»

Кадр из видео ArcFlash Labs' GR-1 Anvil Portable Gauss Rifle (канал Forgotten Weapons на YouTube)
Прошедший 2021 год подарил оружейному миру не так много новостей. Поэтому информация от сравнительно небольшой американской компании Arcflash Labs, которая экспериментировала с необычными образцами оружия, заинтересовала многих. Неожиданно для обывателей винтовка Гаусса с экранов телевизоров и мониторов сделала шаг в реальный мир.
Правда, цена новинки оказалась большой даже для американского рынка. Оружие, которое многие по-прежнему рассматривают как очень дорогую игрушку, хоть и с доказанной эффективностью, стартовало в продаже по цене 3 750 долларов. При предзаказе можно было купить модель и с 10-процентной скидкой, но даже 3 375 долларов внушительная сумма для страны, где карабин для спортивной стрельбы Colt M4 можно приобрести у производителя по цене от 1 049 долларов.
Возможно, именно для стимулирования продаж не самой дешевой модели на перенасыщенном американском рынке гражданского оружия, компания Arcflash Labs выпустила подробный обзор своей новинки. Для солидности фирма пригласила американского эксперта и ведущего популярного блога об огнестрельном оружии Forgotten Weapons Яна Макколлума.
Этого эксперта знают и в нашей стране. Российские государственные издания, к примеру «Российская газета», публиковали некоторые обзоры эксперта, когда речь шла об образцах советского или российского оружия, а сами обзоры оружия были выполнены в комплиментарном для нас ключе.
Компания Arcflash Labs монетизирует фантастику
Электромагнитное оружие прославили ученый Карл Гаусс и научная фантастика, которая в XX веке перешагнула из мира художественной литературы на экраны кинотеатров, а затем и мониторы компьютеров. Кино и компьютерные игры максимально расширили аудиторию фантастов. К примеру, винтовка Гаусса фигурировала в популярной во всем мире серии компьютерных игр Fallout, являясь одним из самых убойных образцов оружия, доступных игроку.
Модель EMG-01B, которую компания Arcflash Labs начала продавать в 2018 году, фото: arcflashlabs.com
Рано или поздно эту популярность кто-то должен был попытаться монетизировать. При этом компания Arcflash Labs пошла не по самому легкому пути. Компания могла ограничиться продажами обычных макетов и игрушек, выполненных, как это сейчас принято, на промышленных 3D-принтерах. Но инженеры Arcflash Labs решили делать настоящее оружие, пусть и ограниченного применения.
Любая пушка Гаусса или ручная винтовка Гаусса (Gauss gun, Gauss cannon), как в случае с разработками компании Arcflash Labs – это разновидность электромагнитного ускорителя масс. Как нетрудно догадаться, свое название оружие получило в честь немецкого ученого Карла Фридриха Гаусса, который в XIX веке оставил заметный след в самых разных областях научных знаний: механике, математике, физике, геометрии. Среди прочего именно Гаусс заложил основы всей математической теории электромагнетизма.
В 2018 году компания Arcflash Labs представила коммерческую модель электромагнитной винтовки EMG-01A, которую могли приобрести все желающие. Модель с батареей 6S LiPo и магазином, рассчитанным на 18 боеприпасов, которые на самом деле представляют собой небольшие металлические бруски определенной длины и диаметра, стала первой коммерческой моделью винтовки Гаусса на рынке.
Данная модель EMG-01A была максимально близка к игрушкам. По мощности устройство было сравнимо с традиционными образцами пневматических винтовок, а вот цена на EMG-01A была уже научно-фантастической. Продажи стартовали тогда с отметки 950 долларов, сейчас по акциям стоимость модели составляет 1 034,55 доллара.
Винтовка Гаусса GR-1 ANVIL, фото: arcflashlabs.com
Ручная винтовка Гаусса GR-1 ANVIL («Наковальня»), предварительные продажи которой компания Arcflash Labs запустила во второй половине 2021 года, стала уже более серьезной разработкой. В промороликах компания позиционировала GR-1 ANVIL как первый в мире серийный образец винтовки Гаусса. При этом заявленная дульная энергия составляла 100 Дж, что было сопоставимо с моделями пистолетов, выполненных под распространенный в мире малокалиберный патрон .22 LR (5,6х15,6 мм).
Что же в итоге показала винтовка GR-1 ANVIL?
Как вы уже поняли, цена на винтовку Гаусса GR-1 ANVIL выглядит совсем не игрушечной. Это же подтверждают испытания модели. При этом внешне «Наковальня» по-прежнему больше всего напоминает игрушку из магазина. Во многом это обусловлено необычным внешним видом и большим количеством комплектующих, отпечатанных на 3D-принтере. Несмотря на сходство с пластиковой поделкой, работающей от аккумуляторов, игрушкой модель GR-1 ANVIL уже точно не является.
При этом неточным является и термин «винтовка» по отношению к данной модели оружия, хотя это исключительно вкусовщина. Понятно, что в стволе оружия отсутствуют нарезы, и технически перед нами что-то напоминающее гладкоствольное ружье, но практически само словосочетание «винтовка Гаусса» давно стало общеупотребительным в мире.
Винтовка Гаусса GR-1 ANVIL, фото: arcflashlabs.com
Ложа винтовки, держатели аккумуляторных батарей, магазины напечатаны на 3D-принтере, некоторые элементы оружия выполнены из акрилового пластика (оргстекла). Модель снабжена небольшим по размерам ЖК-экраном, на который выводится важная информация: отображается заряд батареи, заряд конденсаторов, температура катушек и другая информация, которая носит диагностический характер.
В винтовке GR-1 ANVIL используется цепь катушек, создающих магнитное поле, которое и придает ускорение ферромагнитным боеприпасам более одного сантиметра в диаметре. Оружие разгоняет эти богатые железом металлические бруски до скорости 75 м/с. Подача боеприпасов осуществляется из магазина, рассчитанного на 10 таких патронов.
Компания разработчик отмечает, что с винтовкой GR-1 можно использовать боеприпасы трёх основных типов длины: 32, 42 и 52 мм. В зависимости от использования боеприпасов меняется и размер магазина. Диаметр боеприпасов заявлен как 0,5 дюйма (12,7 мм). Для облегчения прицеливания из оружия, весящего более 9 кг, модель оснастили лазерным целеуказателем.
Винтовка Гаусса GR-1 ANVIL, фото: arcflashlabs.com
В компании Arcflash Labs заявляют, что GR-1 ANVIL – самая мощная электромагнитная винтовка среди всех, которые доступны к покупке на рынке. Также они выделяют передовую или усовершенствованную систему зарядки конденсаторов, которая позволяет литийионной аккумуляторной батарее на 25 В достаточно быстро заряжать катушки. Для перезарядки, чтобы выстрелить на полной мощности, достаточно трёх секунд. Если скорость боеприпаса не имеет для вас принципиального значения, то оружие может стрелять и быстрее.
К отличительной черте оружия можно отнести его бесшумность, данная модель не громче арбалета. Также у GR-1 ANVIL есть важная особенность – оружие создает вокруг себя достаточно сильное магнитное поле. По этой причине его категорически нельзя использовать в радиусе 15 метров от людей, у которых установлены кардиостимуляторы или аналогичные устройства, напрямую влияющие на жизнь и здоровье человека.
Мощность GR-1 ANVIL не сравнится с традиционными моделями огнестрельного оружия, но фанерные мишени данная модель пробивает уверенно. В ролике также есть момент, когда выпущенный металлический боеприпас повреждает деревянную подставку, которая держала мишень. Собственно, уже только это показывает, что GR-1 ANVIL перестает быть игрушечным оружием. Модель гораздо мощнее пневматических винтовок и в состоянии нанести реальный урон.
Кадр из видео ArcFlash Labs' GR-1 Anvil Portable Gauss Rifle (канал Forgotten Weapons на youtube)
Безусловно, если рассматривать это электромагнитное оружие с точки зрения количества дульной энергии, то она будет небольшой в сравнении с традиционным огнестрельным оружием. Но и то, что есть сейчас, потенциально смертельно опасно, всё зависит от «удачности» вашего выстрела. Ян Макколлум отмечает, что к GR-1 ANVIL стоит относиться с уважением, как к настоящим моделям огнестрельного оружия.
Но даже при таком подходе GR-1 по-прежнему может вызывать нарекания, как своим внешним видом, так и общим впечатлением экспериментальности разработки и ощущением прототипа будущего оружия. Отметил Ян Макколлум и возникающие случайные осечки, которые, возможно, связаны с низким качеством подгонки деталей при реализованной технологии 3D-печати.