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Ручную винтовку Гаусса признали «серьезным оружием»

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Кадр из видео ArcFlash Labs' GR-1 Anvil Portable Gauss Rifle (канал Forgotten Weapons на YouTube)

Прошедший 2021 год подарил оружейному миру не так много новостей. Поэтому информация от сравнительно небольшой американской компании Arcflash Labs, которая экспериментировала с необычными образцами оружия, заинтересовала многих. Неожиданно для обывателей винтовка Гаусса с экранов телевизоров и мониторов сделала шаг в реальный мир.


Правда, цена новинки оказалась большой даже для американского рынка. Оружие, которое многие по-прежнему рассматривают как очень дорогую игрушку, хоть и с доказанной эффективностью, стартовало в продаже по цене 3 750 долларов. При предзаказе можно было купить модель и с 10-процентной скидкой, но даже 3 375 долларов внушительная сумма для страны, где карабин для спортивной стрельбы Colt M4 можно приобрести у производителя по цене от 1 049 долларов.

Возможно, именно для стимулирования продаж не самой дешевой модели на перенасыщенном американском рынке гражданского оружия, компания Arcflash Labs выпустила подробный обзор своей новинки. Для солидности фирма пригласила американского эксперта и ведущего популярного блога об огнестрельном оружии Forgotten Weapons Яна Макколлума.

Этого эксперта знают и в нашей стране. Российские государственные издания, к примеру «Российская газета», публиковали некоторые обзоры эксперта, когда речь шла об образцах советского или российского оружия, а сами обзоры оружия были выполнены в комплиментарном для нас ключе.

Компания Arcflash Labs монетизирует фантастику


Электромагнитное оружие прославили ученый Карл Гаусс и научная фантастика, которая в XX веке перешагнула из мира художественной литературы на экраны кинотеатров, а затем и мониторы компьютеров. Кино и компьютерные игры максимально расширили аудиторию фантастов. К примеру, винтовка Гаусса фигурировала в популярной во всем мире серии компьютерных игр Fallout, являясь одним из самых убойных образцов оружия, доступных игроку.

Модель EMG-01B, которую компания Arcflash Labs начала продавать в 2018 году, фото: arcflashlabs.com

Рано или поздно эту популярность кто-то должен был попытаться монетизировать. При этом компания Arcflash Labs пошла не по самому легкому пути. Компания могла ограничиться продажами обычных макетов и игрушек, выполненных, как это сейчас принято, на промышленных 3D-принтерах. Но инженеры Arcflash Labs решили делать настоящее оружие, пусть и ограниченного применения.

Любая пушка Гаусса или ручная винтовка Гаусса (Gauss gun, Gauss cannon), как в случае с разработками компании Arcflash Labs – это разновидность электромагнитного ускорителя масс. Как нетрудно догадаться, свое название оружие получило в честь немецкого ученого Карла Фридриха Гаусса, который в XIX веке оставил заметный след в самых разных областях научных знаний: механике, математике, физике, геометрии. Среди прочего именно Гаусс заложил основы всей математической теории электромагнетизма.

В 2018 году компания Arcflash Labs представила коммерческую модель электромагнитной винтовки EMG-01A, которую могли приобрести все желающие. Модель с батареей 6S LiPo и магазином, рассчитанным на 18 боеприпасов, которые на самом деле представляют собой небольшие металлические бруски определенной длины и диаметра, стала первой коммерческой моделью винтовки Гаусса на рынке.

Данная модель EMG-01A была максимально близка к игрушкам. По мощности устройство было сравнимо с традиционными образцами пневматических винтовок, а вот цена на EMG-01A была уже научно-фантастической. Продажи стартовали тогда с отметки 950 долларов, сейчас по акциям стоимость модели составляет 1 034,55 доллара.

Винтовка Гаусса GR-1 ANVIL, фото: arcflashlabs.com

Ручная винтовка Гаусса GR-1 ANVIL («Наковальня»), предварительные продажи которой компания Arcflash Labs запустила во второй половине 2021 года, стала уже более серьезной разработкой. В промороликах компания позиционировала GR-1 ANVIL как первый в мире серийный образец винтовки Гаусса. При этом заявленная дульная энергия составляла 100 Дж, что было сопоставимо с моделями пистолетов, выполненных под распространенный в мире малокалиберный патрон .22 LR (5,6х15,6 мм).

Что же в итоге показала винтовка GR-1 ANVIL?


Как вы уже поняли, цена на винтовку Гаусса GR-1 ANVIL выглядит совсем не игрушечной. Это же подтверждают испытания модели. При этом внешне «Наковальня» по-прежнему больше всего напоминает игрушку из магазина. Во многом это обусловлено необычным внешним видом и большим количеством комплектующих, отпечатанных на 3D-принтере. Несмотря на сходство с пластиковой поделкой, работающей от аккумуляторов, игрушкой модель GR-1 ANVIL уже точно не является.

При этом неточным является и термин «винтовка» по отношению к данной модели оружия, хотя это исключительно вкусовщина. Понятно, что в стволе оружия отсутствуют нарезы, и технически перед нами что-то напоминающее гладкоствольное ружье, но практически само словосочетание «винтовка Гаусса» давно стало общеупотребительным в мире.

Винтовка Гаусса GR-1 ANVIL, фото: arcflashlabs.com

Ложа винтовки, держатели аккумуляторных батарей, магазины напечатаны на 3D-принтере, некоторые элементы оружия выполнены из акрилового пластика (оргстекла). Модель снабжена небольшим по размерам ЖК-экраном, на который выводится важная информация: отображается заряд батареи, заряд конденсаторов, температура катушек и другая информация, которая носит диагностический характер.

В винтовке GR-1 ANVIL используется цепь катушек, создающих магнитное поле, которое и придает ускорение ферромагнитным боеприпасам более одного сантиметра в диаметре. Оружие разгоняет эти богатые железом металлические бруски до скорости 75 м/с. Подача боеприпасов осуществляется из магазина, рассчитанного на 10 таких патронов.

Компания разработчик отмечает, что с винтовкой GR-1 можно использовать боеприпасы трёх основных типов длины: 32, 42 и 52 мм. В зависимости от использования боеприпасов меняется и размер магазина. Диаметр боеприпасов заявлен как 0,5 дюйма (12,7 мм). Для облегчения прицеливания из оружия, весящего более 9 кг, модель оснастили лазерным целеуказателем.

Винтовка Гаусса GR-1 ANVIL, фото: arcflashlabs.com

В компании Arcflash Labs заявляют, что GR-1 ANVIL – самая мощная электромагнитная винтовка среди всех, которые доступны к покупке на рынке. Также они выделяют передовую или усовершенствованную систему зарядки конденсаторов, которая позволяет литийионной аккумуляторной батарее на 25 В достаточно быстро заряжать катушки. Для перезарядки, чтобы выстрелить на полной мощности, достаточно трёх секунд. Если скорость боеприпаса не имеет для вас принципиального значения, то оружие может стрелять и быстрее.

К отличительной черте оружия можно отнести его бесшумность, данная модель не громче арбалета. Также у GR-1 ANVIL есть важная особенность – оружие создает вокруг себя достаточно сильное магнитное поле. По этой причине его категорически нельзя использовать в радиусе 15 метров от людей, у которых установлены кардиостимуляторы или аналогичные устройства, напрямую влияющие на жизнь и здоровье человека.

Мощность GR-1 ANVIL не сравнится с традиционными моделями огнестрельного оружия, но фанерные мишени данная модель пробивает уверенно. В ролике также есть момент, когда выпущенный металлический боеприпас повреждает деревянную подставку, которая держала мишень. Собственно, уже только это показывает, что GR-1 ANVIL перестает быть игрушечным оружием. Модель гораздо мощнее пневматических винтовок и в состоянии нанести реальный урон.

Кадр из видео ArcFlash Labs' GR-1 Anvil Portable Gauss Rifle (канал Forgotten Weapons на youtube)

Безусловно, если рассматривать это электромагнитное оружие с точки зрения количества дульной энергии, то она будет небольшой в сравнении с традиционным огнестрельным оружием. Но и то, что есть сейчас, потенциально смертельно опасно, всё зависит от «удачности» вашего выстрела. Ян Макколлум отмечает, что к GR-1 ANVIL стоит относиться с уважением, как к настоящим моделям огнестрельного оружия.

Но даже при таком подходе GR-1 по-прежнему может вызывать нарекания, как своим внешним видом, так и общим впечатлением экспериментальности разработки и ощущением прототипа будущего оружия. Отметил Ян Макколлум и возникающие случайные осечки, которые, возможно, связаны с низким качеством подгонки деталей при реализованной технологии 3D-печати.
Автор:
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48 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 04:57
    -4
    Мощность GR-1 ANVIL не сравнится с традиционными моделями огнестрельного оружия, но фанерные мишени данная модель пробивает уверенно.
    Сделайте травмат для нашего рынка и будет вам счастье. А нашим юристам головняк. Не огнестрельное ружье! feel
    1. KCA
      KCA Сегодня, 05:50
      +3
      И в чём головняк? Огнестрельное или нет оружие не самое главное, есть ограничение по дульной энергии, например по пневматике, уж на что не огнестрел, а запрет есть, точные цифры не скажу, арбалеты и луки ну тоже ни разу не огнестрел, а разрешение получать надо
  2. Gato
    Gato Сегодня, 05:50
    +6
    Но даже при таком подходе GR-1 по-прежнему может вызывать нарекания, как своим внешним видом, так и общим впечатлением экспериментальности разработки и ощущением прототипа будущего оружия

    Так всегда бывает. Первые аэропланы тоже когда-то казались тарахтящим недоразумением - а оно вона как вышло! Думаю, что с этими магнитострелами тоже будет нечто подобное, хотя лично я думаю, что развитие пойдет в сторону безгильзового или в принципе безпатронного оружия и "жидких порохов". Это перспективнее как с точки зрения удельной энергоемкости, так и логистики.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:17
      -1
      Цитата: Gato
      Это перспективнее как с точки зрения удельной энергоемкости, так и логистики.

      Если бы учёные могли знать все перспективы...Вот вы упомянули аэропланы. Это верно, что:
      Цитата: Gato
      вона как вышло!

      Только и далеко не ушло, пока не появился реактивный двигатель. Я предполагаю, что безгильзовое или беспатронное имеет право на существование. Насколько оно окажется ПРАКТИЧНЕЕ обычного - покажет время. Может статься, что дальше принципиально новых образцов для спецподразделений дело не пойдёт.
      1. Gato
        Gato Сегодня, 06:22
        +6
        Только и далеко не ушло, пока не появился реактивный двигатель

        Да ладно. Сравните какой-нибудь Блерио XI и Ту-95 - совсем недалеко lol - и это за полвека. Стрелковка же со времен ПМВ так принципиально не изменилась.
        1. алексей сидяйкин
          алексей сидяйкин Сегодня, 06:49
          +2
          Цитата: Gato
          Только и далеко не ушло, пока не появился реактивный двигатель

          Да ладно. Сравните какой-нибудь Блерио XI и Ту-95 - совсем недалеко lol - и это за полвека. Стрелковка же со времен ПМВ так принципиально не изменилась.

          Не только с ПМВ с середины 19 века далеко не ушла.
          1. Gato
            Gato Сегодня, 07:27
            +3
            с середины 19 века далеко не ушла.

            Ну да, хотя наверное с середины XX - с появлением массового личного автоматического оружия. А с появлением штурмовой винтовки/автомата под промежуточный патрон - вообще в принципе ничего нового. Может быть только крупнокалиберные снайперские винтовки, но и то - были же в начале прошлого века какие-то слонобои (как там: "сначала падает стрелок, потом винтовка, потом слон" laughing )
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 09:21
              +1
              Цитата: Gato
              Ну да, хотя наверное с середины XX

              Ну так там новые пороха появляться стали,так и тут - как появятся вменяемые супер компактные источники энергии прогресс тут же шаг сделает ..
              1. Горный стрелок
                Горный стрелок Сегодня, 09:48
                0
                Цитата: mat-vey
                Ну так там новые пороха появляться стали,так и тут - как появятся вменяемые супер компактные источники энергии прогресс тут же шаг сделает

                У этой винтовки ограничение на "дульную энергию" а не на источник питания. А это ограничение связано с электротехникой - ёмкость конденсаторов, индуктивность катушек, напряжение на конденсаторах ( время разряда конденсатора через очередную катушку). Сильноточные ключи... Ну, не дешевое решение... А энергию надо поднимать раз в десять ( 100 Дж - это 22 LR) и научиться закручивать пулю для стабилизации.
                Или использовать какие то аэродинамические способы стабилизации.
                1. mat-vey
                  mat-vey Сегодня, 09:53
                  0
                  Цитата: Горный стрелок
                  А энергию надо поднимать раз в десять ( 100 Дж - это 22 LR)

                  И как её без источника этой самой энергии поднять? Что бы и само оружие поднять можно было...
                  1. Горный стрелок
                    Горный стрелок Сегодня, 10:10
                    +2
                    Цитата: mat-vey
                    И как её без источника этой самой энергии поднять? Что бы и само оружие поднять можно было...

                    Сколько энергии в аккумуляторе, например, 20 А/час при 25 В? 1 800 000 Дж!!!
                    Даже при КПД 1 % это большой запас.при таком КПД и мощности выстрела 1000 Дж на пару десятков выстрелов хватит. Хотя при таком КПД катушки и вся электроника греться будет ужасно... Посему - не аккумулятор ограничивает эту винтовку. А система ускорения, требующая вовремя отключать катушки, при прохождения боеприпасом центра по длине катушки. Иначе она начнет тормозить пулю. Поэтому катушек много, поэтому схема сложная. Рельсотроны работают эффективнее, но совсем не так. И сильно изнашивают электропроводящие направляющие.
                    1. mat-vey
                      mat-vey Сегодня, 10:18
                      0
                      Ну это ещё больше подтверждает,что ни кто ни что не "тормозит" - просто нет потому что ещё не может быть...Банально нельзя сделать до решения объективных проблем ..
                      1. Горный стрелок
                        Горный стрелок Сегодня, 10:22
                        0
                        Цитата: mat-vey
                        Ну это ещё больше подтверждает,что ни кто ни что не "тормозит" - просто нет потому что ещё не может быть...Банально нельзя сделать до решения объективных проблем

                        Возможно, с появлением ВТСП с рабочими температурами 200 С и выше такое оружие станет и актуальным, и очень компактным wassat
            2. алексей сидяйкин
              алексей сидяйкин Сегодня, 13:12
              0
              Цитата: Gato
              сначала падает стрелок, потом винтовка, потом слон"

              Так это и сейчас таких слонобоев хватает, если верить американскому видео laughing laughing laughing
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:04
    +2
    Ручную винтовку Гаусса признали «серьезным оружием»

    Громкое заявление. Вероятно, теми «вечными» ядерными батарейками, что изобрели в России, завалены прилавки всех магазинов? Нет? Тогда какого хрена разбирать, что здесь престижно?
    Два бойца проводят показательную дуэль. Один с винтовкой Гаусса, другой - со стрелковым оружием по выбору...Не думаю, что найдётся много желающих противостоять тому же АК-12.
    Что касается серьёзности винтовки Гаусса, то в ней серьёзной является несомненно цена.
    ***
    Но зато какие перспективные фантазии... fellow
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 06:16
      +2
      Всё с чего-то начинается. Прогресс очевиден и очень быстр. А бесшумность и дешевизна выстрела, без расхода ресурсов- пороха и гильз, открывают этому оружию широкую дорогу в будущем.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 06:21
        +2
        Цитата: Улиточник N9
        А бесшумность и дешевизна выстрела

        Понимаю вас. Только я всегда вспоминаю про:
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      2. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Сегодня, 06:51
        0
        Цитата: Улиточник N9
        Всё с чего-то начинается. Прогресс очевиден и очень быстр. А бесшумность и дешевизна выстрела, без расхода ресурсов- пороха и гильз, открывают этому оружию широкую дорогу в будущем.

        С этой точки зрения арбалет тоже преспективное и прогресивное оружие laughing laughing
  4. Klingon
    Klingon Сегодня, 06:30
    +1
    Да по началу будет как мелкашка, но эволюция аккумуляторных батарей не стоит на месте. Первые электровелосипеды тоже проезжали по 20 км. А сейчас уже и 200 могут. Такая пукалка кстати будет отлично стрелять на Луне или Марсе и не надо заморачиваться со спец. патронами тк тут нечему гореть.
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 06:54
      0
      Цитата: Klingon
      Да по началу будет как мелкашка, но эволюция аккумуляторных батарей не стоит на месте. Первые электровелосипеды тоже проезжали по 20 км. А сейчас уже и 200 могут. Такая пукалка кстати будет отлично стрелять на Луне или Марсе и не надо заморачиваться со спец. патронами тк тут нечему гореть.

      Да... а воздействие электромагнитного поля куда денете? Уже сейчас всем с кардиостимуляторами советуют держаться подале, при увеличении мощности и соответстаенно поля сердце сможет встать и у здорового человека
      1. Вольный ветер
        Вольный ветер Сегодня, 07:58
        +4
        Как интересно это будет выглядеть? В бою я должен спросить про это у апонента? Эй чувак у тебя кардиостимулятора нет случайно. а то я сейчас тебя буду убивать.
        1. алексей сидяйкин
          алексей сидяйкин Сегодня, 13:17
          0
          Цитата: Вольный ветер
          Как интересно это будет выглядеть? В бою я должен спросить про это у апонента? Эй чувак у тебя кардиостимулятора нет случайно. а то я сейчас тебя буду убивать.

          Нет имеют ввиду что если у тебя проблемы с сердцем то лучше от такой пушки держаться подале. Но это маломощная а если увеличить мощность то негативное воздействие магнитного поля будет лупить нехило и по здоровому человеку.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:47
        +1
        Цитата: алексей сидяйкин
        Да... а воздействие электромагнитного поля куда денете?

        А уж обнаружение такого стрелка по электромагнитному полю вообще простейшая задача. И прибор для этого дешевле и проще тепловизора или ночника ибо в видимый для человека диапазон переводить не требуется.
    2. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 07:54
      +3
      Пороху для горения кислород не нужен.
    3. General Failure
      General Failure Сегодня, 09:58
      +3
      Такая пукалка кстати будет отлично стрелять на Луне или Марсе

      А что, огнестрел не может? Порох-то в гильзе сгорает без доступа воздуха...

      ...Кажется, вы перепутали теплое с мягким. Для стрельбы в невесомости нужен механизм компенсации отдачи - для этого в свое время мутили с Гироджетами. А стрелять - огнестрел будет.
      1. Klingon
        Klingon Сегодня, 11:00
        -2
        Я написал про луну и марс, причём тут невесомость?
    4. bk0010
      bk0010 Сегодня, 11:08
      +2
      Цитата: Klingon
      Такая пукалка кстати будет отлично стрелять на Луне или Марсе и не надо заморачиваться со спец. патронами тк тут нечему гореть.
      На Луне может и обычное ружье стрелять: окислитель есть в самом порохе.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:50
    +2
    Еще одно подтверждение, что реклама- двигатель торговли, а мода- ее движущая сила.
  6. Sahalinets
    Sahalinets Сегодня, 07:15
    0
    КПД у гауссовки уж очень низкий.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:18
    +3
    Началось в колхозе утро с "электричества" !

    60-мм ЭТХ(ЕТС) пушка...
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 10:47
      +4
      Привет, Николаич! smile
      Занесло меня как-то по пьяному делу в город Припять, аж на Чернобыльскую АЭС, так там местный народ, окромя стандартного огнестрела, уже во всю использовал Гаусс-пушки, убойная штука, доложу тебе, слона со ста метров наповал бьёт. Да, ты не в курсе, наверное, там и слоны уже появились, с двумя головами. laughing

      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 11:44
        +3
        Привет,Костя !Про Припять ничего не скажу...не помню ! Но было времечко ,когда снайперские винтовки Гаусса создавали все школьники ,кому не лень !
        1.Уфимец Максим Котельников, ученик 8-го класса, собрал действующий образец снайперской винтовки, работающей по принципу пушки Гаусса.
        Идея этого изобретения пришла мальчику в голову после того, как он посмотрел телевизионную программу, рассказывающую о современном оружии, которое применяется в Корее и США.
        Год ушёл у юного уфимца на создание винтовки, а на мысль натолкнула сломанная игрушка друга — детское ружьё. Далее в ход пошли различные подручные детали. Вес винтовки — 6 килограммов, а стреляет она специальными намагниченными патронами.
        «Оружие перспективно хотя бы тем, что может стрелять без отдачи, без звука и без вспышки от выстрела. В настоящее время ни одна снайперская винтовка этого не может. Мною придумана система, которую я назвал «Система ядра» и в основу которой положил принцип ускоряющей катушки. Работает система на электричестве. Скорость пуля набирает мгновенно», — рассказал изобретатель. (2010г.)
        2.Тамбовский шестиклассник собрал гаусс-пушку и задумывается о турбореактивном двигателе.(2019г.)
        3.Школьник из Армении изобрел пушку Гаусса с самым высоким коэффициентом полезного действия(2018г.)
        Если "детишки-шалунишки" вовсю гауссами балуются , то для "мутантов" из Припяти это -раз плюнуть и растереть !
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 11:56
          +3
          Инициативные детишки, это сущий кошмар, удивляюсь, что до сих пор никто из них не приволок в школу атомную бомбу. laughing
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 12:05
            +1
            Цитата: Морской Кот
            Инициативные детишки, это сущий кошмар, удивляюсь, что до сих пор никто из них не приволок в школу атомную бомбу.

            В США несколько лет назад один сделал действующий атомный реактор...В гараже. "Шороху" было...
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 12:21
              +2
              Вот-вот, я именно об этом. laughing


              Привет, Вячеслав! hi
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 12:31
                +1
                И Вам всего наилучшего!
          2. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 12:34
            +3
            Сплюньте! Сплюньте! А то сглазите ! belay
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 12:38
              +1
              Сплюнул, но бестолку, директор школы только что позвонил -- кто-то поджег местную помойку. laughing
              1. Nikolaevich I
                Nikolaevich I Сегодня, 12:42
                0
                Цитата: Морской Кот
                Сплюнул, но бестолку, директор школы только что позвонил -- кто-то поджег местную помойку.

                Ну помойка-это ещё терпимо! Хорошо, что не АЭС !
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Сегодня, 13:47
                  0
                  А кто в Чернобыле развлекался? laughing
  8. riwas
    riwas Сегодня, 08:37
    +1
    Мощность GR-1 ANVIL не сравнится с традиционными моделями огнестрельного оружия, но фанерные мишени данная модель пробивает уверенно. В ролике также есть момент, когда выпущенный металлический боеприпас повреждает деревянную подставку, которая держала мишень. Собственно, уже только это показывает, что GR-1 ANVIL перестает быть игрушечным оружием.

    Пока что это конкурент рогатки, может со временем...
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:20
      +5
      Цитата: riwas
      Пока что это конкурент рогатки, может со временем...

      А чё так пренебрежительно про рогатку ?Если пальнуть из такой,то мало вам не покажется ! am
  9. Klingon
    Klingon Сегодня, 10:57
    -1
    Цитата: алексей сидяйкин
    Цитата: Klingon
    Да по началу будет как мелкашка, но эволюция аккумуляторных батарей не стоит на месте. Первые электровелосипеды тоже проезжали по 20 км. А сейчас уже и 200 могут. Такая пукалка кстати будет отлично стрелять на Луне или Марсе и не надо заморачиваться со спец. патронами тк тут нечему гореть.

    Да... а воздействие электромагнитного поля куда денете? Уже сейчас всем с кардиостимуляторами советуют держаться подале, при увеличении мощности и соответстаенно поля сердце сможет встать и у здорового человека

    Вы когда около трансформатор ной будки стоите у вас сердце останавливается? Или когда в аэропорту через сканер проходите? А о такой штуке как МРТ слышали? Кто то во время МРТ сканирования умер от остановки сердца? А ведь там магнитное поле в сотню другую раз сильнее wassat
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Klingon
      Цитата: алексей сидяйкин
      Цитата: Klingon
      Да по началу будет как мелкашка, но эволюция аккумуляторных батарей не стоит на месте. Первые электровелосипеды тоже проезжали по 20 км. А сейчас уже и 200 могут. Такая пукалка кстати будет отлично стрелять на Луне или Марсе и не надо заморачиваться со спец. патронами тк тут нечему гореть.

      Да... а воздействие электромагнитного поля куда денете? Уже сейчас всем с кардиостимуляторами советуют держаться подале, при увеличении мощности и соответстаенно поля сердце сможет встать и у здорового человека

      Вы когда около трансформатор ной будки стоите у вас сердце останавливается? Или когда в аэропорту через сканер проходите? А о такой штуке как МРТ слышали? Кто то во время МРТ сканирования умер от остановки сердца? А ведь там магнитное поле в сотню другую раз сильнее wassat

      А вы в курсе что всё это для имеющих кардиостимулятор проходить разрешено на свой страх и риск? Для того чтоб получилось что либо убойное надо намного мощнее чем рамка в Аэропорту а про МРТ вообще смешно... вы что, его каждый день проходите, как и часами стоите у трансформаторной будки?
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:04
    +1
    Очень низкий КПД такого способа разгона снаряда (помню на каком то ресурсе обозначали что всего 1.5% энергии идет непосредственно на разгон снаряда , прочая уходит в тепло,намагничивание)в общем то ставит крест на самой затее . Любое такое оружие будет очень громоздким - АКБ, батарея конденсаторов, повышенная изоляция ,объемные электромагниты ,неизбежная длина разгонного ствола.
    Каковы преимущества этого изделия ? Относительная бесшумность нивелируется повышенной видимостью с ИК-спектре (и повышенной же детектируемостью по ЭМ-излучению). Безгильзовость и беспороховость патрона компенсируется низкой дульной энергией и отсутствием возможности автоматического огня.
    Теоретически этот вид оружия может стать привлекательным только в случае открытия высокотемпературной сверхпроводимости ,которая позволит создать не в пример более мощные и более компактные магниты и тем самым может радикально увеличить дульную энергию.
    1. Klingon
      Klingon Сегодня, 11:11
      +1
      Помнится кто то из известных в начале ещё прошлого века сказал что аэропланы это чушь а будущее за воздушными шарами и аэростатами wink
  11. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:40
    0
    ну что сказать... Уже достигнута некая приемлемая "убойность" на некоторой дистанции. Магазинное питание, перезарядка в три секунды, не самые большие габариты. Неплохо. Но главное - "почти бесшумность". И вот этот вот фактор "изделие № 62" наверняка делает интересным некоторым организациям. В т.ч. и "запрещённым". Тем более, что развитие темы "Гаусса" продолжается...
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: Tarasios
      ну что сказать... Уже достигнута некая приемлемая "убойность" на некоторой дистанции. Магазинное питание, перезарядка в три секунды, не самые большие габариты. Неплохо. Но главное - "почти бесшумность". И вот этот вот фактор "изделие № 62" наверняка делает интересным некоторым организациям. В т.ч. и "запрещённым". Тем более, что развитие темы "Гаусса" продолжается...

      Арбалет вообще безшумный... просто находка для интересных организаций по вашим словам