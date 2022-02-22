Мы сбросили их с перевала Сунг

Ещё о пограничной дипломатии

У подножия перевала

Это же земля ваших предков

«Куда же вы бежите со своей земли? Как вам не стыдно? Кто будет защищать свой дом, семью, женщин и детей?» Немедленно назад в кишлак, будем формировать отряд самообороны, с оружием разберёмся.

Это ваша земля, земля ваших предков, будем вместе её оборонять от врага. Вы слышите, там на перевале идёт бой. Там мои подчиненные, русские парни вместе с таджиками и узбеками сдерживают врага. Обещаю вам, что мы все сделаем, но врагов не пропустим».

«Сынок! Ты нас прости. Мы все пойдём с тобой и будем защищать свою землю с оружием в руках».

«Командир решение принял. Времени на уговоры у нас нет. Кто согласен вступить в отряд самообороны, садитесь на броню и в кишлак, там с вами будут работать офицеры. Пойдём все вместе до победного конца, но задачу выполним».

А впереди – «визит» в Афганистан