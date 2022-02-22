Мы сбросили их с перевала Сунг

Ещё о пограничной дипломатии
Прежде всего, обратимся к вопросу о пограничной дипломатии.
В апреле 1994 года с открытием перевалов резко активизировалась деятельность оппозиции и афганских моджахедов на участке отряда. После разгрома объединённых отрядов боевиков вооруженной оппозиции и афганских моджахедов на участке 15–16-й застав были предприняты достаточно серьезные действия по взятию реванша.
Так, в ночь с 17 на 18 апреля, в день празднования православной Пасхи, ими была предпринята атака наших позиций на перевалах Сунг и Навранга, находящихся в центре участка 13-й заставы. Особенно ожесточённые бои начались в 02:30 за перевал Сунг и участок обороны ВВП «Шахта».
Получив обстоятельный доклад о сложившейся обстановке от начальника разведотдела майора В. П. Сокола и НШ майора А. Н. Нечаева, вызвал на связь старшего на Иольском направлении, начальника ММГ-2 подполковника А. Н. Петрова, уточнил последние данные обстановки и поставил боевую задачу на ведение оборонительных действий.
Затем с частью резерва первой очереди от ДШМГ вылетел на 13-ю заставу. Со мною следовал начальник отдела военной контрразведки подполковник П. И. Корчагин, с которым у меня сложились не только служебные, но и настоящие дружеские отношения.
По прилёту в подразделение границы заслушал доклады начальника заставы старшего лейтенанта М. А. Атабаева и начальника ММГ-2 подполковника А. Н. Петрова. Из докладов следовало, что самая опасная обстановка и угроза захватить наши позиции сложилась на правом фланге перевала Сунг.
Противник наседал и теснил нашу ГПЗ (горную заставу, выставленную от ММГ-2). В сложившейся обстановке вызвал на связь начальника заставы старшего лейтенанта Яковлева, заслушал его доклад и приказал ему во избежание негативного сценария развития событий, гибели и высокой вероятности захвата раненых пограничников –оставить позиции, организовать отход личного состава с оружием и боекомплектом на 3-ю и 4-ю позиции.
У подножия перевала
Отход провести планово, под прикрытием огня с тригопункта двумя Т-72 и БМП-2. Группе сапёров 1-ю и 2-ю позиции заминировать. Их отход прикрыть с 3-й и 4-й позиций и группой обеспечения их работы от ДШМГ. По интенсивности стрельбы можно было легко определить характер и направление атак противника. Самое опасное заключалось в том, что сохранялась высокая вероятность захвата противником кишлака Парвор.
Допустить этого нельзя было ни в коем случае, так как это имело бы самый серьёзный политический эффект, со всеми вытекающими последствиями нашего присутствия в Таджикистане.
Времени на разговоры не оставалось, и мною было принято решение с бронегруппой ММГ-2, резервом отряда и 13-й заставы выдвинуться и прикрыть у подножия перевала кишлак Парвор. Для этого необходимо было на месте разобраться с обстановкой и, прочно удерживая занятый рубеж, уточнить местоположение и направления атак противника.
Артиллеристам была поставлена задача на огневое поражение противника. Для этого необходимо в срочном порядке выставить передового артиллерийского наводчика, провести засечку и передачу точных координат для нанесения огневого налёта двумя миномётными батареями 120 и 82-мм миномётов и батареей БМ-21 «Град» по позициям противника.
Провести корректировку огня, включая и по резервам противника на маршрутах выдвижения. Разведотдел и его технические службы тоже давали точный пеленг на цели. Самое главное в ходе огневого налёта – осуществить подъём резерва по трём маршрутам и занять рубеж: перевал Сунг – 3–4-е позиции – тригопункт – Шахты.
Это же земля ваших предков
При совершении марша в направлении кишлака Парвор пришлось столкнуться с непредвиденной ситуацией. Нам навстречу, кто в чём, гонимые бедой и страхом, шли жители кишлака: женщины, дети, подростки, мужчины и старики.
Остановил бронированную машину и стал расспрашивать у них, куда они со своей земли бегут. Дал команду собрать на обочине дороги всех мужчин, от подростков до седых аксакалов, и сказал:
«Куда же вы бежите со своей земли? Как вам не стыдно? Кто будет защищать свой дом, семью, женщин и детей?» Немедленно назад в кишлак, будем формировать отряд самообороны, с оружием разберёмся.
Это ваша земля, земля ваших предков, будем вместе её оборонять от врага. Вы слышите, там на перевале идёт бой. Там мои подчиненные, русские парни вместе с таджиками и узбеками сдерживают врага. Обещаю вам, что мы все сделаем, но врагов не пропустим».
Это ваша земля, земля ваших предков, будем вместе её оборонять от врага. Вы слышите, там на перевале идёт бой. Там мои подчиненные, русские парни вместе с таджиками и узбеками сдерживают врага. Обещаю вам, что мы все сделаем, но врагов не пропустим».
Вперёд вышел седой как лунь, статный красивый старик. Это оказался отец Лангари Лангариева, сын которого к тому времени погиб в одном из боев с боевиками ОТО. Старику было 79 лет, он жил в этом кишлаке.
Старик заплакал и обратился ко мне:
«Сынок! Ты нас прости. Мы все пойдём с тобой и будем защищать свою землю с оружием в руках».
Нам с Павлом Ивановичем некогда было обсуждать, что и как в сложившейся ситуации делать с потоком беженцев. Он обратился к ним и сказал:
«Командир решение принял. Времени на уговоры у нас нет. Кто согласен вступить в отряд самообороны, садитесь на броню и в кишлак, там с вами будут работать офицеры. Пойдём все вместе до победного конца, но задачу выполним».
А впереди – «визит» в Афганистан
Это был настоящий офицерский поступок со стороны Павла Ивановича в реально сложившейся обстановке, где любое безволие и паника чреваты самыми серьёзными последствиями. Необходимо заметить, что впереди у нас с Павлом Ивановичем было ещё много чего в череде совместно проведённых острых оперативно-чекистских мероприятий, но то, что произошло, было из разряда исключительных событий.
Впереди нас с ним ждали артобстрелы, засады, освобождение заложников и «визит» в Афганистан. Но это потом, а в сложившейся обстановке мы мобилизовали людей, вселили в них веру, заставили преодолеть вполне закономерный для человека страх, а главное – поверить в самого себя, свои силы и возможности, и осознанно с оружием в руках защищать свой дом и землю от врага.
В течение четырёх часов, нарастив усилия и восстановив положение на перевале Сунг, проведя серьезную комплексную разведку противника, удалось точечными ударами боевых вертолетов 23-го авиационного полка и огнём артиллерии уничтожить противника, а оставшуюся его часть обратить в бегство и принудить к возвращению на территорию Афганистана.
Население кишлака вернулось к своим домашним очагам и продолжило свою мирную жизнь и труд.
Те события памятны мне и по сей день. В ходе моей поездки в Таджикистан в июле 2018 года имел возможность проехать со своим боевым другом и настоящим патриотом генерал-лейтенантом в отставке С. С. Сайфуллоевым по памятным местам.
Мы встречались с местными жителями приграничных кишлаков в Иольской долине, ветеранами отряда и пограничниками ПВ КНБ РТ. Вспоминали то тяжелое время и сообща радовались миру людей, живущих на этой красивой земле. Такое по справедливости не забывается.
Продолжение следует…