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История рождения первых русских автоснегоходов

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История рождения первых русских автоснегоходов

Возникновение идеи и первые опытные образцы



Рождение первого русского полугусеничного автомобиля, получившего впоследствии широкое применение, свершилось при весьма любопытных обстоятельствах.

С 1904 года в моторном отделе русского завода «Г. А. Лесснер» состоял техником французский подданный Адольф Адольфович Кегресс (1879–1943).

В то время автомобильный транспорт только зарождался, и специалисты, разбирающиеся в автомобильной технике, были наперечет. По-видимому, Кегресс являлся хорошим механиком и неплохо управлял автомобилем, и поэтому в 1906 году его пригласили на работу в гараж Его Императорского Величества Николая II, находящийся в Царском Селе, на должность личного шофера царя.

В 1908 году Кегресс стал начальником технической части всех гаражей Его Императорского Величества, оставаясь при этом личным шофером последнего русского императора, и в 1912 году подал прошение на получение российского подданства.


А. А. Кегресс со своим шефом царем

Дороги в то время на Руси были просто аховые, а в зимнее время их переметало снегом так, что направление пути можно было определить только с помощью телеграфных столбов, если, конечно, таковые имелись. Автомобилей с приводом ко всем колесам в те годы не производили, поэтому путешествие на машине по русским просторам зимой было делом неблагодарным и достаточно рисковым.

Намучившись с завязшими в глубоком снегу автомобилями, Кегресс стал задумываться над тем, как бы приспособить машину для езды по снегу. Самым простым решением было поставить передние колеса на широкие лыжи, а на задние – надеть цепи. Такими нехитрыми приёмами можно было увеличить силу сцепления ведущих колес и существенно снизить удельное давление передней оси на опорную поверхность, что уменьшало суммарную составляющую сил сопротивления движению. Но это была полумера, потому что задние колеса разрушали опорную поверхность, вязли в глубоком снегу вместе с балкой ведущего моста, вывешивались и в итоге не могли развить достаточную для движения автомобиля тяговую силу. Для осуществления задумки требовалось внести существенное улучшение в движитель машины.

В результате долгих раздумий А. А. Кегресс отказался от колесного движителя (ведущих колес) и в 1909 году сконструировал и испытал первый прототип автомобиля повышенной проходимости, предназначенный для езды по снегу, построенный им на базе автомобиля «Непир» (по другим данным – он использовал «Мерседес»). Между колес к балке передней оси на стойках были прикреплены широкие лыжи, а колеса задней ведущей оси были заменены двумя движителями оригинальной конструкции, каждый из которых представлял собой ленту из верблюжьей шкуры, натянутую на два колеса-барабана, одно из которых (ведущее) обеспечивало ее протяжку и, как итог, поступательное движение автомобиля.

Так был рожден первый русский снегоход.


Первый опытный образец снегохода под номером ноль

В 1912 году Кегресс применил новый движитель на основе более прочной резиновой ленты, опытные образцы которой изготовило Российско-американское товарищество резиновой мануфактуры под фирмой «Треугольник», и испытал его на машинах «Мерседес» и «Руссо-Балт».


Испытание усовершенствованного автомобиля «Мерседес» на раскисшей луговине. На радиаторе цифра 3 – третья опытная модель. За рулем заядлый автомобилист князь В. А. Орлов, рядом А. А. Кегресс.


Переделанный «Руссо-Балт»

Характерной особенностью изобретения являлось то обстоятельство, что для установки гусеничных движителей не приходилось вносить существенные изменения в конструкцию автомобиля, и накануне наступления лета их можно было быстро снять и вернуть машину в первозданное состояние. По этой причине данное устройство получило название «прибор Кегресса», потому что оно, по сути, являлось съемной принадлежностью для временной замены ведущего колеса автомобиля.

В советской терминологии этот тип транспортных средств получил название «полугусеничный автомобиль».

В мае 1914 года предусмотрительный Кегресс запатентовал свою конструкцию, назвав ее «автомобильные сани, движущиеся посредством бесконечных ремней с нажимными роликами», и продолжил работу над ее совершенствованием.

После начала Великой войны Кегресс, как шофер Верховного главнокомандующего, был произведен в офицеры и получил чин прапорщика автомобильных войск.


Бравый прапорщик Кегресс


Прапорщик Кегресс за рулем царского автомобиля

В 1916 году Путиловским заводом при непосредственном содействии изобретателя были поставлены на полугусеничный ход системы Кегресса пять автомобилей различных моделей.

Изготовленные автосани поступили на Северный фронт в качестве санитарных машин. Они зарекомендовали себя наилучшим образом, свободно передвигаясь по рыхлому снегу, ледяной корке и заснеженному болоту.


Санитарный автомобиль «Pуссо-Балт» с движителями Кегресса


Санитарный автомобиль «Pено» с движителями Кегресса.

Затем история с самобеглыми санями получила интересное продолжение.

В августе 1916 года Кегресс представил к испытанию Военному ведомству России полугусеничный броневой автомобиль фирмы «Остин» (второй серии) с движителями собственной конструкции на основе резиновой ленты с грунтозацепами:


Для улучшения профильной проходимости в передней части броневика на специальных продольных кронштейнах были установлены два небольших железных колеса-катка. Они облегчали машине возможность преодоления горизонтальных профильных препятствий типа траншей, рвов и канав. Машина предназначалась для движения по раскисшим суглинкам и не топким болотам.

В ходе испытаний машина прошла 286 верст по бездорожью, продемонстрировав отличную проходимость. Как гласили страницы отчета:

«Автомобиль… свернул с дороги на целину, переехал придорожную канаву, затем пошел со значительной скоростью по мягкому травянистому грунту, свободно и плавно преодолевая различные неровности… Поднялся на Пулковскую гору напрямик по склону, по влажному растительному грунту… Наконец, автомобиль перешел без особых усилий небольшое кочковатое болото, где местами вода сплошь покрывала почву».

В октябре Техническая комиссия ГВТУ утвердила представленную Кегрессом «программу работ для дальнейшего развития изобретенных им движителей».

Вот так в России был рожден новый тип бронеавтомобиля повышенной проходимости, получивший впоследствии название «полугусеничный», характерной особенностью которого являлось использование гусеничного движителя совместно с колесами, установленными на передней оси, посредством которых осуществлялось изменение курса машины.

Но серийный выпуск полугусеничных бронеавтомобилей данной конструкции до революции так и не состоялся, а единственный построенный – в итоге попал в Красную армию.

Особенности конструкции движителя


Устройство прибора Кегресса выглядело следующим образом (показана более поздняя конструкция, примененная на автомобилях Ситроен в 1920–1921 гг.):


На раме-каркасе были закреплены два колеса-барабана А и В, обеспечивающие протяжку и натяжение ленты. Барабан А являлся ведущим, он крепился к ступице заднего колеса и вращал ленту. Барабан В служил направляющим, он не принимал на себя и не передавал ленте веса автомобиля, а опирался на неё лишь под действием своего собственного веса, будучи подвешенным на рычаге. Благодаря такой подвеске, барабан В мог свободно подниматься вверх при наезде движителя на вертикальное препятствие, обеспечивая переезд через него.

Между барабанами располагались четыре пары катков G, которые посредством специальных поршней и рычагов обеспечивали прижим ленты к опорной поверхности и соответственно тоже имели возможность перемещения в вертикальной плоскости.

Натяжение ленты регулировалось путем отодвигания направляющего барабана В от ведущего А. Сцепление внутренней части ленты с ведущим барабаном обеспечивалось силой трения, что являлось главным недостатком такого принципа передачи вращения – лента часто пробуксовывала.

В конструкции, представленной на рисунке, сцепление ленты увеличивалось благодаря защемлению ее гребня между двумя половинками ведущего барабана.

У приборов для автомобиля «Паккард» изобретатель сделал оба барабана ведущими, что улучшило свойство конструкции – пробуксовки ленты не наблюдалось даже в сильные морозы.

В сентябре 1916 года по заказу Главного военно-технического управления русской армии Путиловским заводом было начато изготовление таких приборов для оборудования ими около 300 легковых, грузовых и бронемашин.

Но грянувшие в следующем году известные исторические события воплощению в жизнь данной затеи категорически помешали – при «старом режиме» завод успел поставить на полугусеничный ход лишь несколько легковых автомобилей «Паккард» и бронемашин «Остин».

Три полугусеничных «Паккарда» в начале 1917 года поступили в императорский гараж.

Кегресс покидает Россию


Любопытна дальнейшая судьба А. А. Кегресса.

В июле 1917 года после отречения своего начальника-царя от трона прозорливый Кегресс не стал дожидаться окончательной победы пролетариата в отдельно взятой стране, вывел из царского гаража самый дорогой автомобиль фирмы Delaunay-Belleville SMT, усадил в него свою русскую жену с двумя детьми, погрузил наиболее ценные вещи, надел любимую папаху и под покровом ночной темноты быстрым ходом драпанул в Финляндию.

А вот красивый двухэтажный особняк злосчастного шофера в машину не поместился, поэтому пришлось его оставить.


Дом А. А. Кегресса в Царском Селе


Из Гельсингфорса он покатил в Швецию, где благополучно продал царский автомобиль, погрузился с семьей на пароход и отбыл во Францию. Впоследствии Кегресс продолжил разработку своих движителей на фирме «Ситроен».

Так личный царский шофер и изобретатель самобеглых саней на излете своей российской карьеры стал автоугонщиком, за что вполне заслуженно пользуется острой неприязнью со стороны современных российских автоисториков.

Им больше по сердцу иное развитие событий: хитрого Кегресса ловят революционные солдаты, отбирают автомобиль, сильно бьют и потом ставят к стенке. Или ставят к стенке еще до того, как он сел в автомобиль.

Рассуждая здраво, имелась большая вероятность того, что дальнейшая жизнь «царского прислужника» в Советской России закончится именно по такому неблагоприятному сценарию.

Проживая во Франции, Кегресс придумал и запатентовал большое количество изобретений. В частности, ему приписывается первенство в разработке автоматической коробки передач с двумя сцеплениями – прообраза современных DSG.

Несмотря на полное и безоговорочное исчезновение изобретателя с российской исторической сцены, его имя еще несколько десятилетий гремело на отечественных просторах в самых причудливых сочетаниях с различными крепкими словами, на которые так богат великий, могучий и свободный русский язык, и не давало спокойно спать по ночам многим советским конструкторам.

Но это уже совсем другая история…


Используемая литература:
Барятинский М., Коломиец М. Бронеавтомобили русской армии 1906–1917. Москва, Издательский центр «Техника молодежи», 2000.
Кирилец С. Приборы Кегресса, «Грузовик-Пресс», май 2012.
Крживицкий А. А. Механические средства передвижения по снегу. Государственное военное издательство, М., 1926.
Автор:
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28 комментариев
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  1. ee2100
    ee2100 Сегодня, 18:17
    +4
    Сразу вспомнил Паккард,Лорен-Дитрих ну и Антилопа Гну.)))
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 19:08
    +2
    По поводу возникновения идеи.
    В 1903 г русский инженер Сергей Неждановский. на сани устанавил ДВС с воздушным винтом.Правда это праобраз аэросаней.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:11
    +2
    Сегодня на "Звезде" показывали про гараж Николая-II, в том числе и про А. А. Кегресса рассказывали.
    1. Lewww
      Lewww Сегодня, 19:20
      +5
      Про то, как он умыкнул царский автомобиль видимо скромно промолчали? winked
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 19:31
        +3
        Интересный персонаж. Он ведь не в октябре драпанул, а летом. Что то за ним ещё числилось, раз сбежал. Угон-это можно сказать мелочь. Спасибо за статью. Про Гиля знают многие, а вот про царского шофера и автоугонщика не знал.
        1. ViacheslavS
          ViacheslavS Сегодня, 20:09
          +1
          Что то за ним ещё числилось, раз сбежал

          Кому как не французу знать, как может круто измениться жизнь после революции, особенно для проигравших.
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 20:35
          +2
          Да, и зачем это он в июле одел "свою любимую папаху"?
        3. Avior
          Avior Сегодня, 20:45
          +3
          Летом 1917 царя с семьей отправили в Тобольск в ссылку.
          До этого они сидели под домашним арестом.
      2. Avior
        Avior Сегодня, 20:48
        +5
        А вы уверены, что он его угнал?
        Заявление об угоне гражданин Романов, как владелец авто, подавал разве в полицию?
        Вполне возможно, что авто он взял с разрешения царя. Ему самому он уже был не нужен, почему бы и не подарить с царского плеча....
        1. vladcub
          vladcub Сегодня, 21:22
          0
          Вообще-то "автоугонщик" - сильно сказано. Летом 1917 была полная анархия и гараж бывшего императора превратился в Бесхозное имущество.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 21:28
            +1
            Да и сам император оказался в аналогичном положении. Но автор на этом сделал акцент...
            1. vladcub
              vladcub Сегодня, 21:52
              +1
              "сделал акцент" и совершенно напрасно.
              Если с юридической точки зрения, у него есть отмазки. Вполне правдоподобно, что император разрешал шоферу пользоваться авто.
              Если нет заявления об угоне то нет и состава преступления.
              Камрады юристы, я прав?
      3. vladcub
        vladcub Сегодня, 21:43
        0
        Автор, а Вы уверены, что Кегресс автоугонщик? Кто-то из близких императора предьявил иск Кегресс? Он мог сказать о себе, что поступил по революционным законам и просто экпроприировал.
        А раз так то состава преступления нет.
        Если серьёзно то автоугонщик как не из этой оперы
  4. Saxahorse
    Saxahorse Сегодня, 19:23
    +1
    Очень неплохо! С кучей оригинальных снимков! Автору однозначно огромное спасибо! good
  5. Undecim
    Undecim Сегодня, 19:24
    0
    По-видимому, Кегресс являлся хорошим механиком и неплохо управлял автомобилем

    "По-видимому" лишнее. Кегресс закончил Ecoles pratiques d'industrie (Практическая промышленная школа, что то вроде советского техникума) в Монбельяре и работал на фирме Jeanperrin Freres - одного из первых французских автопроизводителей.
  6. Undecim
    Undecim Сегодня, 19:52
    +2
    В результате долгих раздумий А. А. Кегресс отказался от колесного движителя (ведущих колес) и в 1909 году сконструировал и испытал первый прототип автомобиля повышенной проходимости, предназначенный для езды по снегу, построенный им на базе автомобиля «Непир» (по другим данным – он использовал «Мерседес»). Между колес к балке передней оси на стойках были прикреплены широкие лыжи, а колеса задней ведущей оси были заменены двумя движителями оригинальной конструкции, каждый из которых представлял собой ленту из верблюжьей шкуры, натянутую на два колеса-барабана, одно из которых (ведущее) обеспечивало ее протяжку и, как итог, поступательное движение автомобиля.

    Так был рожден первый русский снегоход.

    Не смотря на то, что Кегресс работал в царском гараже, подробности его экспериментов по созданию полугусеничного движителя приходится по крупицам собирать во французских и немецких публикациях.
    К варианту с верблюжьей шкурой Кегресс пришел в 1910 году, перепробовав разные конструкции и разные материалы для ленты, даже крупную рыболовную сеть. Потому на фото с номером "0" скорее всего не первый опытный образец, а первый полноценно действующий.
    А вот какой был самый первый, остается только гадать. Возможно такой.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:26
      0
      Вик Ник, Вы и сюда нашли информацию
    2. Lewww
      Lewww Сегодня, 21:29
      +1
      Цитата: Undecim
      К варианту с верблюжьей шкурой Кегресс пришел в 1910 году, перепробовав разные конструкции и разные материалы для ленты, даже крупную рыболовную сеть. Потому на фото с номером "0" скорее всего не первый опытный образец, а первый полноценно действующий.
      Там, где не хватает достоверных данных, невозможно требовать точности.
      Скорее всего именно первый опытный, иначе зачем ему присваивать номер 0?
  7. пищак
    пищак Сегодня, 20:08
    0
    hi Благодарю уважаемого Автора за интереснейшую Историю! good
    Так как, в советском журнале "Моделист-Конструктор"( по чертежам и рисункам в котором, много-много лет назад, из дерева и картона, делал настольную модель царского снегохода с движителем Кегресса) не было таких подробностей об Изобретателе и эволюции его Конструкций! yes
  8. hohol95
    hohol95 Сегодня, 20:13
    0
    Франции его "движители" не сильно помогли!
    Машины на базе разработок гера Книпкампа оказались более удачливыми!
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:34
      0
      гер Книмкамп - личный шофер канцлера великого рейха?
  9. Undecim
    Undecim Сегодня, 20:15
    +2
    вывел из царского гаража самый дорогой автомобиль фирмы Delaunay-Belleville SMT


    Автомобиль, кстати, для своего времени был одним из самых совершенных и вполне заслуживает статьи сам по себе. И стоил Delaunay Belleville-70CV или SMT — Sa Majeste le Tsar, то есть "Его Величество Царь" по сегодняшнему курсу порядка 30 000 000 рублей.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 21:30
      +1
      Не хилая сумма. Кегресс явно с выгодой продал авто :личный автомобиль русского! Единственный в своём род и прч
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 20:52
    +1
    Понятно, русский Кегресс и русский царь Гольштейн-Готторп соорудили на базе немецкого Мерса первый русский снегоход...... Гениально!

    Вспоминается история русского авто обиля Фрезе, который до Царя не дошёл и был вынужден продать свою фирму русскому Руссо-Балту. Поскольку для. большевиков было ещё рановато, а русские капиталисты положили ба-а-ль-шой... . на этот русский проект. Не желали вкладываться хотя авто Фрезе был дешевле Мерса. И что Русо-Балт?
    Выпустил таки порядка тысячи машин до 1917. Хотя Форд уже к 1914 выпустил 200 тысяч своих авто...,. Хе.. Хе... Это наверное Маркс с Лениным виноваты.
    1. Undecim
      Undecim Сегодня, 21:37
      0
      Вспоминается история русского авто обиля Фрезе, который до Царя не дошёл и был вынужден продать свою фирму русскому Руссо-Балту. Поскольку для. большевиков было ещё рановато, а русские капиталисты положили ба-а-ль-шой... . на этот русский проект. Не желали вкладываться хотя авто Фрезе был дешевле Мерса.

      Фрезе продал свою фирму не потому, что капиталисты вкладываться не хотели, а потому, что таможенная политика Российской империи была, мягко говоря, не умной и от нее страдали все капиталисты, не только Фрезе.
  11. Avior
    Avior Сегодня, 21:01
    +2
    А вот красивый двухэтажный особняк злосчастного шофера в машину не поместился

    А он и не должен был поместится. Это здание - часть императорского гаража. Всего их было три- первое построили, когда появились первые Авто. На первом этаже был гараж и мастерские, на втором- жилые и служебные помещения сотрудников.
    Второй дом- гараж- резиденция, это как раз тот, в котором жил Кегресс. Третий- это манеж с автомобилями.
    Так что Кегресс жил как главный герой французского фильма Такси- в гараже:)))
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 21:34
    +1
    Собственно говоря, автор несколько высокопарно обозвал историю приключений царского шофера при царском гараже. Подобные вещи для развлечения их сиятельств происходили и при дворах других царей, только в предшествующие века. И как нельзя лучше сия повесть характеризует отношение. Царя к русской промышленности..
  13. Lewww
    Lewww Сегодня, 22:07
    +1
    Цитата: иван2022
    Подобные вещи для развлечения их сиятельств происходили
    Вы можете называть это развлечением, однако с этой затеи началась разработка отечественных полугусеничных автомобилей, а в отечественной тех. литературе появился термин "движитель Кегресса".
    И имя Кегресс даже вошло в названия марок некоторых советских автомобилей