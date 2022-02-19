История рождения первых русских автоснегоходов

Возникновение идеи и первые опытные образцы



А. А. Кегресс со своим шефом царем



Первый опытный образец снегохода под номером ноль



Испытание усовершенствованного автомобиля «Мерседес» на раскисшей луговине. На радиаторе цифра 3 – третья опытная модель. За рулем заядлый автомобилист князь В. А. Орлов, рядом А. А. Кегресс.



Переделанный «Руссо-Балт»



Бравый прапорщик Кегресс



Прапорщик Кегресс за рулем царского автомобиля



Санитарный автомобиль «Pуссо-Балт» с движителями Кегресса



Санитарный автомобиль «Pено» с движителями Кегресса.

«Автомобиль… свернул с дороги на целину, переехал придорожную канаву, затем пошел со значительной скоростью по мягкому травянистому грунту, свободно и плавно преодолевая различные неровности… Поднялся на Пулковскую гору напрямик по склону, по влажному растительному грунту… Наконец, автомобиль перешел без особых усилий небольшое кочковатое болото, где местами вода сплошь покрывала почву».

Особенности конструкции движителя

Кегресс покидает Россию



Дом А. А. Кегресса в Царском Селе

Барятинский М., Коломиец М. Бронеавтомобили русской армии 1906–1917. Москва, Издательский центр «Техника молодежи», 2000.

Кирилец С. Приборы Кегресса, «Грузовик-Пресс», май 2012.

Крживицкий А. А. Механические средства передвижения по снегу. Государственное военное издательство, М., 1926.