Стояние на Угре 2.0: о чем можно договориться с Западом без войны



Фото: Минобороны России

Попытка услышать очевидное

Байден-миротворец

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России – вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории».

«Можно приветствовать, что президент США – одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств – действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать».

Пора праздновать победу?