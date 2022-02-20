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Стояние на Угре 2.0: о чем можно договориться с Западом без войны

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Фото: Минобороны России


Попытка услышать очевидное


В Москву зачастили лидеры стран НАТО. Сначала Макрон попытался завоевать очки «миротворца» в предвыборной гонке, теперь вот канцлер Олаф Шольц пожаловал в Кремль. С первым Владимир Путин разговаривал пять часов, со вторым – всего три, но в обоих случаях диалог особо не задался. С такими итогами и такой дистанцией между лидерами (в прямом смысле слова) можно было провести переговоры и в онлайн-формате.

Однако сам факт выстраивания линии диалога России и Европы уже вселяет уверенность, что Запад все-таки услышал требования. К сожалению, разговаривать Кремлю в последнее время с иностранными «коллегами» приходится с позиции силы.

В любом планировании необходимо учитывать возможные шаги противника. В противостоянии с НАТО Россия изначально поставила себя в привилегированное положение, выдвинув заранее невыполнимые требования – отвести силы блока на рубежи 1997 года и гарантировать нерасширение на восток.

С самого начала было понятно, что Брюссель с Вашингтоном не примут эти условия. А вот ответные действия Кремля было трудно предугадать – так называемые «черные лебеди» всегда были визитной карточкой руководства страны.

В то же время, момент предъявления ультиматумов был выбран Москвой как нельзя кстати, хотя без парадоксов и здесь не обошлось.

С одной стороны, наращивание присутствия НАТО в Европе началось еще до Байдена. Поставки летального оружия на Украину стартовал еще Трамп, он инициировал гонку ядерного оружия, устраивал скандалы в НАТО из-за недополученных средств и, говоря попросту, дебоширил в военно-политическом пространстве. В Москве по достоинству оценили провокации Дональда внутри страны, когда ему не удалось переизбраться – один штурм Белого дома чего стоил.

В общем, разговор с Трампом на повышенных тонах и с оголенными кинжалами явно был опасен. Бывший финансовый воротила импульсивен и склонен принимать необдуманные решения. В том числе и военного характера – все помнят его удар «Томагавками» по Сирии только из-за истерии дочери по поводу «химической атаки Асада».

Старик Байден в этом смысле более адекватный, хотя и путает в разговорах Украину, Сирию и Афганистан. К тому же в портфолио нерешенных задач у действующего президента США – растущий ядерный потенциал Китая, внутренний кризис в стране и помятый имидж из-за бегства их Афганистана. Несмотря на публичное оскорбление Путина («кто обзывается – тот так и называется»), Байден продлил Договор СНВ-3 и до сих пор не блокировал «Северный поток-2».

Вот Кремль и решил, что на этого персонажа можно поднажать, не опасаясь деградации отношений до состояния ядерной войны. В этом смысле Трамп был очень похож на нынешнего украинского лидера Зеленского. С первым лучше было не вести диалог с позиции силы, а со вторым вообще не стоит разговаривать по причине некомпетентности. Что неудивительно, Трамп – бизнесмен, привыкший идти «ва-банк», а Зеленский – просто комик в отставке. Оба имеют очень опосредованное отношение к большой политике.

Примечательно, Байден настолько безынициативен и осторожен, что в текущем обострении даже не попытался проецировать силу на российских партнеров. Насколько кстати бы стали военные акции где-нибудь в Сирии, демонстрирующие решимость Соединенных Штатов. Но нет – устрашать решились только и без того несчастный украинский народ.

Байден-миротворец


Не только лидеры Франции и Германии прилетели в Москву искать разрешения, но и Джо Байден вечером 15 февраля обратился к россиянам. Речь получилась неожиданно оптимистичной. Президент США, в частности, сказал:

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России – вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории».

Чувствуете смену настроения?

Достаточно вспомнить «санкции из ада», которыми Байден, еще даже не будучи президентом, грозил России. Или об угрозе технологических санкций, направленных именно на качество жизни простых россиян. А теперь Байден вспомнил о совместной борьбе русских и американцев с нацистами. Осталось только прослезиться…

Такое ощущение, что старик с компанией в Белом доме дружно и с облегчением выдохнули после несостоявшегося наступления России на Киев 15 февраля. Байден в своей речи дошел до немыслимого ранее – поведал стране о том, что возможные санкции против России могут испортить жизнь самим американцам. А это уже новый этап развития ситуации. Важно отметить и явное отсутствие победной риторики в словах американского президента. Он не воспринимает начавшийся отвод российских сил как проявление слабости Кремля, по крайней мере, пока.

Ответное мнение Кремля, озвученное Дмитрием Песковым, также необычно примирительно:

«Можно приветствовать, что президент США – одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств – действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать».

Пора праздновать победу?


«Стояние на Угре 2.0», которым так метко назвали текущий кризис на границах Украины, заканчивается с очевидным профитом для России. Без имитации крупномасштабного наступления силами флота и сухопутных войск разговор со странами НАТО не складывался. Вспомним прошлый год, когда Россия демонстративно разорвала отношения с Североатлантическим альянсом, выслала информационное бюро и военную миссию НАТО из Москвы. Это типичный дипломатический демарш, сигнализирующий «партнерам», что срочно надо что-то менять во взаимоотношениях. Не подействовало – никаких подвижек не последовало.

Вторая фаза действий российской дипломатии вылилась в декабрьских предложениях России об откате сил альянса на несколько сотен километров на запад. Опять не поняли и не предприняли шагов навстречу. Осталось только, как сказал Байден, сосредоточить на границе до 150 тыс. бойцов, чтобы за стол переговоров все-таки сели.

Чего же можно ожидать от грядущей разрядки отношений Россия–НАТО? Проще сказать, чего не стоит ждать.

Не стоит ждать неких фундаментальных договоров на манер «гарантий нерасширения НАТО». Во-первых, Запад не готов ронять свое реноме, а во-вторых, всем этим договорам на бумаге грош цена. Истории с соблюдением «Пакта о ненападении Молотова-Риббентопа» тому самое явное подтверждение. Всерьез рассматривать можно лишь договоренности, исполнение которых можно проверить внезапными инспекциями. Например, свободный доступ к румынским и польским установкам Mk-41, в которых на бумаге противоракетная Standard Missile 3, а потенциально могут быть и «Томагавки».

Надо быть готовым, в свою очередь, предоставить доступ к своим «Искандерам», дабы «коллеги» спокойно спали. Об этом американцы уже заикались, когда предложили возобновить диалог о контроле ракет средней и меньшей дальности. Вообще, если посмотреть внимательно ответное письмо американцев на российский ультиматум, то предложений к диалогу в нем гораздо больше, чем негатива. И дипломатических переговоров здесь на пару лет вперед – не меньше.

В сухом остатке только одна горькая пилюля – Россия в начале 2022 года истратила свой последний аргумент в принуждении Запада к разговору на равных. Поверят ли горячие головы Североатлантического альянса в серьезность намерений Кремля, когда российскую армию и флот в очередной раз сосредоточат на западных рубежах? Или для этого будут уже необходимы превентивные удары, которых так требовали уже наши горячие головы?
Автор:
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14 комментариев
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  1. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 05:23
    +10
    В противостоянии с НАТО Россия изначально поставила себя в привилегированное положение, выдвинув заранее невыполнимые требования – отвести силы блока на рубежи 1997 года
    Офигеть. Я-то, по глупости своей, всегда думал, что выдвижение заранее невыполнимых требований - это признак неадекватности, а оно вона чо, Михалыч. Оказывается, это способ поставить себя в привилегированное положение.
    В таком разе, список дел на завтра:
    1. прийти к работодателю и потребовать, чтобы он резко поднял мне зарплату до 1 млн руб. В день;
    2. потребовать от жены, чтобы она каждую ночь ложилась в кровать девственницей;
    3. потребовать от организма, чтобы он не беспокоил меня печенью, поясницей, головной болью и прочими глупостями;
    4. потребовать от банков, чтобы они простили мне кредиты...
    Список можно продолжить до бесконечности.
    А, тут подсказывают, что меня за все это в дурку упекут. А! еще подсказывают, что это в большой политике канает, а в жизни простого обывателя - фиг там. Жалко, очень жалко. Я только-только в раж вошел.
    действия Кремля было трудно предугадать – так называемые «черные лебеди» всегда были визитной карточкой руководства страны
    Точняк. Особенно отчетливо на себе это ощущает население страны. Я вот прям счас могу назвать пару таких "лебедей": "пенсионная реформа", поднятие НДС... Если повспоминать - то список на целый роман размером с "Войну и мир" наберется.
    А по сути, когда действия кого-либо (в том числе и руководства какой-либо страны) становится трудно предугадать, то это тоже говорит только об одном - о неадекватности.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 05:39
      +3
      Цитата: Дальний В
      Офигеть. Я-то, по глупости своей, всегда думал, что выдвижение заранее невыполнимых требований - это признак неадекватности, а оно вона чо, Михалыч. Оказывается, это способ поставить себя в привилегированное положение.

      Абсолютно согласен. Блефовать тоже уметь надо. Иначе только народ смешить.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 05:56
        +7

        «Стояние на Угре 2.0», которым так метко назвали текущий кризис на границах Украины, заканчивается с очевидным профитом для России.
        я аж чаем поперхнулся... опять "победа"..? чем нам "обломится" ? налоги уберут идиотские, или жкх возьмут за "жабры" ? или цены в сетевиках адекватные будут за "навоз" ?
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 06:19
      -1
      Серьезно?) Этой практике тысячи лет) выдвижение заранее невыполнимых требований это стратегия))) Точнее ее часть. В бизнесе,политике,обычной жизни. Ну что бы долго не писать изучите например сценарный менеджмент что ли...
  2. bober1982
    bober1982 Сегодня, 06:05
    -1
    Результатом стояния на Угре,грамотно упомянутое автором статьи,стало начало новой исторической эпохи - возрождением Русского государства.Золотая Орда потеряла свой прежний статус и целостность.
  3. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:57
    0
    Меня совсем не интересуют слабые стороны запада.Наша слабость заключается в большом количестве частной собственности.Даже в нынешний день эта проблема мешает разместить беженцев,чтобы они жили в тепле и в уюте.Тысячи частных домов пустуют,и беженцы заслужили того,чтобы к ним относились по человечески.Не хочу думать о большом столкновении,но при таких делах все будет выглядеть намного хуже.
  4. avia12005
    avia12005 Сегодня, 07:05
    +1
    Остаётся просто удивляться наивности такой точки зрения, какая изложена в статье. Когда это запад исполнял обещанное? Право дело, смешно. Если Россия хочет выжить в этом мире, с Западом надо бороться его же методами. Разваливать изнутри. Уйдёт Путин, придёт "Ельцин Версия 2.0", и Россию добьют. А про русских Донбасса и Украины можно вообще забыть? Так? Давайте в дёсны целоваться с Западом. Шо, опять?
    1. одинокий
      одинокий Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: avia12005
      Остаётся просто удивляться наивности такой точки зрения, какая изложена в статье

      Это не наивность..У этой наивности есть имя -Пропаганда.
  5. Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Сегодня, 07:12
    +5
    С моей точки зрения все эти ультиматум и прочее, это прелюдия к выборам 2024 года Типа, нам нужен спаситель отечества А тут все средства хороши, особенно народные Держание на границе такого количества военнослужащих, это каких денег стоит Ежу понятно, что требования выдвинутые к НАТО невыполнима, но с точки зрения нашего руководства это даже хорошо, что никто не собирается их выполнять Теперь во всех наших проблемах можно обвинять коварный запад Спаситель отечества ещё на 12 лет готов Занавес
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:23
      +1
      С моей точки зрения все эти ультиматум и прочее, это прелюдия к выборам 2024 года

      Очень даже похоже на это и американцы как бы подыгривают в этом. what
      Я думаю что какие то пряники народу перед выборами будут кинуты... что это будет посмотрим smile.
      Власть имущие несколько недооценивают свой народ в плане понимания происходящих событий.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:36
    0
    Евгений, Трамп бизнесмен до мозга костей. Что бы он не делал, суть его действий получение прибыли. Отсюда и контракты с саудитами на сотни миллиардов долларов на поставки оружия, и продажа или санкции авиачучела ф35-прибыль во главу!А,насчёт разговора с Трампом с позиции силы-для начала нужно переворужить армию на новое оружие и технику, а не навязывать ей хоть и модернизированнное, но старье типа бмп1басурманин,!А,где долгострои типа Курганца, Бумеранга, Арматы?"На испытаниях "?Опять же наши морские 10-15суточные рахитики с 8 ракетами против Арли Берков. Вот,когда построим хорошую армию, и сильный флот, тогда и станем в этом плане почти равными китайцам, и с любым президентом сша можем говорить с позиции силы, имея эту силу в наличии.
  7. Undecim
    Undecim Сегодня, 07:40
    -1
    «Стояние на Угре 2.0», которым так метко назвали текущий кризис на границах Украины, заканчивается с очевидным профитом для России

    Хотелось бы, чтобы автор хотя бы конспективно, по пунктам, обозначил этот "очевидный профит".
    Проще всего в виде таблички - первая колонка - параметр, вторая - его состояние "до стояния", третья - "после стояния". Чтобы народ мог наглядно убедиться, что ж там "выстояли".
  8. Сергей Жихарев
    Сергей Жихарев Сегодня, 07:44
    +1
    Слабо и наивно.
    Особенно порадовало (расмешило), про облегчение, что россия не вторглась 15го февраля на украину
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:57
    +1
    "Гром победы раздавайся"(с).."И враг бежит..бежит.."(с) laughing СП-2 заработает через некоторое время,не пропадать же добру, страсти улягутся, все вернется на круги своя. smile Украина, пролетела с транзитом газа,через свою территорию.Собственно из-за чего все это и затевалось.Газпром,вышел победителем. smile