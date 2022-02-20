Стояние на Угре 2.0: о чем можно договориться с Западом без войны

Попытка услышать очевидное
В Москву зачастили лидеры стран НАТО. Сначала Макрон попытался завоевать очки «миротворца» в предвыборной гонке, теперь вот канцлер Олаф Шольц пожаловал в Кремль. С первым Владимир Путин разговаривал пять часов, со вторым – всего три, но в обоих случаях диалог особо не задался. С такими итогами и такой дистанцией между лидерами (в прямом смысле слова) можно было провести переговоры и в онлайн-формате.
Однако сам факт выстраивания линии диалога России и Европы уже вселяет уверенность, что Запад все-таки услышал требования. К сожалению, разговаривать Кремлю в последнее время с иностранными «коллегами» приходится с позиции силы.
В любом планировании необходимо учитывать возможные шаги противника. В противостоянии с НАТО Россия изначально поставила себя в привилегированное положение, выдвинув заранее невыполнимые требования – отвести силы блока на рубежи 1997 года и гарантировать нерасширение на восток.
С самого начала было понятно, что Брюссель с Вашингтоном не примут эти условия. А вот ответные действия Кремля было трудно предугадать – так называемые «черные лебеди» всегда были визитной карточкой руководства страны.
В то же время, момент предъявления ультиматумов был выбран Москвой как нельзя кстати, хотя без парадоксов и здесь не обошлось.
С одной стороны, наращивание присутствия НАТО в Европе началось еще до Байдена. Поставки летального оружия на Украину стартовал еще Трамп, он инициировал гонку ядерного оружия, устраивал скандалы в НАТО из-за недополученных средств и, говоря попросту, дебоширил в военно-политическом пространстве. В Москве по достоинству оценили провокации Дональда внутри страны, когда ему не удалось переизбраться – один штурм Белого дома чего стоил.
В общем, разговор с Трампом на повышенных тонах и с оголенными кинжалами явно был опасен. Бывший финансовый воротила импульсивен и склонен принимать необдуманные решения. В том числе и военного характера – все помнят его удар «Томагавками» по Сирии только из-за истерии дочери по поводу «химической атаки Асада».
Старик Байден в этом смысле более адекватный, хотя и путает в разговорах Украину, Сирию и Афганистан. К тому же в портфолио нерешенных задач у действующего президента США – растущий ядерный потенциал Китая, внутренний кризис в стране и помятый имидж из-за бегства их Афганистана. Несмотря на публичное оскорбление Путина («кто обзывается – тот так и называется»), Байден продлил Договор СНВ-3 и до сих пор не блокировал «Северный поток-2».
Вот Кремль и решил, что на этого персонажа можно поднажать, не опасаясь деградации отношений до состояния ядерной войны. В этом смысле Трамп был очень похож на нынешнего украинского лидера Зеленского. С первым лучше было не вести диалог с позиции силы, а со вторым вообще не стоит разговаривать по причине некомпетентности. Что неудивительно, Трамп – бизнесмен, привыкший идти «ва-банк», а Зеленский – просто комик в отставке. Оба имеют очень опосредованное отношение к большой политике.
Примечательно, Байден настолько безынициативен и осторожен, что в текущем обострении даже не попытался проецировать силу на российских партнеров. Насколько кстати бы стали военные акции где-нибудь в Сирии, демонстрирующие решимость Соединенных Штатов. Но нет – устрашать решились только и без того несчастный украинский народ.
Байден-миротворец
Не только лидеры Франции и Германии прилетели в Москву искать разрешения, но и Джо Байден вечером 15 февраля обратился к россиянам. Речь получилась неожиданно оптимистичной. Президент США, в частности, сказал:
«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России – вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории».
Чувствуете смену настроения?
Достаточно вспомнить «санкции из ада», которыми Байден, еще даже не будучи президентом, грозил России. Или об угрозе технологических санкций, направленных именно на качество жизни простых россиян. А теперь Байден вспомнил о совместной борьбе русских и американцев с нацистами. Осталось только прослезиться…
Такое ощущение, что старик с компанией в Белом доме дружно и с облегчением выдохнули после несостоявшегося наступления России на Киев 15 февраля. Байден в своей речи дошел до немыслимого ранее – поведал стране о том, что возможные санкции против России могут испортить жизнь самим американцам. А это уже новый этап развития ситуации. Важно отметить и явное отсутствие победной риторики в словах американского президента. Он не воспринимает начавшийся отвод российских сил как проявление слабости Кремля, по крайней мере, пока.
Ответное мнение Кремля, озвученное Дмитрием Песковым, также необычно примирительно:
«Можно приветствовать, что президент США – одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств – действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать».
Пора праздновать победу?
«Стояние на Угре 2.0», которым так метко назвали текущий кризис на границах Украины, заканчивается с очевидным профитом для России. Без имитации крупномасштабного наступления силами флота и сухопутных войск разговор со странами НАТО не складывался. Вспомним прошлый год, когда Россия демонстративно разорвала отношения с Североатлантическим альянсом, выслала информационное бюро и военную миссию НАТО из Москвы. Это типичный дипломатический демарш, сигнализирующий «партнерам», что срочно надо что-то менять во взаимоотношениях. Не подействовало – никаких подвижек не последовало.
Вторая фаза действий российской дипломатии вылилась в декабрьских предложениях России об откате сил альянса на несколько сотен километров на запад. Опять не поняли и не предприняли шагов навстречу. Осталось только, как сказал Байден, сосредоточить на границе до 150 тыс. бойцов, чтобы за стол переговоров все-таки сели.
Чего же можно ожидать от грядущей разрядки отношений Россия–НАТО? Проще сказать, чего не стоит ждать.
Не стоит ждать неких фундаментальных договоров на манер «гарантий нерасширения НАТО». Во-первых, Запад не готов ронять свое реноме, а во-вторых, всем этим договорам на бумаге грош цена. Истории с соблюдением «Пакта о ненападении Молотова-Риббентопа» тому самое явное подтверждение. Всерьез рассматривать можно лишь договоренности, исполнение которых можно проверить внезапными инспекциями. Например, свободный доступ к румынским и польским установкам Mk-41, в которых на бумаге противоракетная Standard Missile 3, а потенциально могут быть и «Томагавки».
Надо быть готовым, в свою очередь, предоставить доступ к своим «Искандерам», дабы «коллеги» спокойно спали. Об этом американцы уже заикались, когда предложили возобновить диалог о контроле ракет средней и меньшей дальности. Вообще, если посмотреть внимательно ответное письмо американцев на российский ультиматум, то предложений к диалогу в нем гораздо больше, чем негатива. И дипломатических переговоров здесь на пару лет вперед – не меньше.
В сухом остатке только одна горькая пилюля – Россия в начале 2022 года истратила свой последний аргумент в принуждении Запада к разговору на равных. Поверят ли горячие головы Североатлантического альянса в серьезность намерений Кремля, когда российскую армию и флот в очередной раз сосредоточат на западных рубежах? Или для этого будут уже необходимы превентивные удары, которых так требовали уже наши горячие головы?