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Танковый аккумулятор – важнейший фактор боеспособности подразделения

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Фото: Константин Морозов/mil.ru


Посвящается аккумуляторным батареям…

Батарея всему голова


В предыдущей части истории шла речь об особенностях эксплуатации бронетанковой техники. Материал был бы неполным без рассказа еще об одном техническом аспекте. Пожалуй, любой бывалый танкист (срочник ли, сверхсрочник или кадровый офицер), служивший в армии в «эпоху развитого социализма», помнит эту знаменитую марку – 6СТЭН-140м. Значение аккумуляторных батарей для боеготовности воинской части настолько велико, что они достойны отдельной статьи. Во всяком случае, в рамках моих воспоминаний.

Поскольку с армией не связан почти три десятка лет, я решил поинтересоваться в интернете, какие же аккумуляторные батареи (АБ) применяются в танках в настоящее время, и с удивлением обнаружил, что мало что за эти годы изменилось: все те же свинцово-кислотные! Почти полные аналоги тех, которые эксплуатировались в моё время, пусть слегка модернизированные. А это означает, что проблемы, с ними связанные, остались. Например, на танке Т-90 – так уж совсем те же старые добрые 6СТЭН-140м.

Танковый аккумулятор – важнейший фактор боеспособности подразделения
Аккумуляторная батарея 6СТЭН-140м: 1 – крышка батареи; 2 – отверстие под направляющую бонку; 3 – болт; 4 – пластмассовая защитная коробка; 5 – направляющая бонка; 6 – ящик батареи; 7 – ручка; 8 – щиток крепления пластмассовой коробки; 9 – мастика; 10 – выводные зажимы; 11 – пробка; 12 – межаккумуляторное соединение; 13 – направляющая крышки батареи; 14 – аккумуляторная крышка; 15 – стяжка аккумуляторной батареи; 16 – полюсной вывод; 17 – предохранительный щиток; 18 – свинцовые втулки; 19 – свинцовый мостик; 20 – отрицательная пластина; 21 – стопорная призма; 22 – сепаратор; 23 – положительная пластина

Позволю себе вкратце, для более глубокого погружения в тему, коснуться теории вопроса.

Вначале «расшифруем» марку танковой АБ. Цифра 6 – это количество аккумуляторов в батарее. По ней легко можно определить номинальное напряжение: поскольку один свинцово-кислотный аккумулятор может выдавать на своих выводах 2 вольта, а в батарее они соединены последовательно, умножим на 6 и получим выходное напряжение АБ, равное 12 вольтам. Две буквы СТ означают, что батарея стартерная, т. е. предназначенная для пуска ДВС с помощью стартера.

Не каждая АБ способна отдавать большие пиковые токи (больше 500 ампер), а свинцово-кислотная – может. Именно за это замечательное свойство, несмотря на многочисленные недостатки, её и «терпят». Буква «Э» обозначает материал бачка аккумулятора, который в данном случае изготовлен из эбонита. Буква «Н» – «новая». Число 140 означает ёмкость АБ в ампер-часах, которую она отдаёт при разряде её током нагрузки, равным 0,1 ёмкости, в течение 10 часов. И маленькая буква «м» означает материал, из которого изготовлены сепараторы, отделяющие друг от друга положительные и отрицательные электроды внутри аккумуляторов: мипор или мипласт.

В аккумуляторы заливается раствор серной кислоты в дистиллированной воде (электролит). На положительном электроде в качестве активной массы наносится двуокись свинца, на отрицательном – губчатый свинец. При подключении к нагрузке в аккумуляторе происходит электрохимический процесс и возникает электрический ток. Теоретически процесс заканчивается тогда, когда на обоих электродах осаждается серно-кислый свинец, а в электролите остаётся вода. При подключении такого аккумулятора к зарядному устройству первоначальное состояние восстанавливается. Обратимость – важнейшее свойство любого аккумулятора.

А теперь – о тех самых проблемах.

Начнём с того, что серная кислота сама по себе чрезвычайно агрессивная жидкость, требующая очень аккуратного обращения. Она поставлялась в стеклянных бутылях, ёмкостью примерно 30 литров, в специальных корзинах, со стружками и другими предосторожностями. Для приготовления дистиллированной воды необходим дистиллятор. Для приготовления электролита необходимой плотности (1,25 г/см куб.) требовалось большое количество приборов и приспособлений, а также таблицы для расчёта.

Необходимы также достаточные по мощности зарядные устройства, специальные зарядные шкафы с вытяжной вентиляцией, так как при заряде АБ выделяются газы (смесь водорода, кислорода и паров серной кислоты). Помещение для зарядки и хранения АБ в/части должно было иметь достаточное количество специальных стеллажей, конструкция которых позволяла бы проверять плотность электролита и напряжение на клеммах. Температура (оптимальная) должна быть близкая к нулю, так как в таких условиях саморазряд АБ минимален.

Сам процесс заряда АБ требовал постоянного контроля и корректировки. Нужно было следить за величиной зарядного напряжения, температурой электролита, контролировать процесс повышения (или правильнее – восстановления) его плотности, вовремя установить начало последней стадии зарядки и т. д.

Трудности пуска


Много чего ещё можно говорить про оснащение аккумуляторной батареи, но пока хватит. А на машине АБ тоже требуют постоянного внимания, контроля и ухода. Начиная с Т-34 (на них устанавливали АБ марки 6СТ-128), на всех танках устанавливают по 4 АБ, соединённых параллельно-последовательно, чтобы на выходе было 24 вольта, что соответствует напряжению бортовой сети танка, а суммарная ёмкость таким образом составляет 280 а/час. Основным способом пуска танкового двигателя изготовителем заявлен пуск сжатым воздухом, а АБ предназначалась роль вспомогательного или резервного средства.

На практике всё зачастую происходило с точностью до наоборот. Для воздухопуска на танке Т-55 имелись два 5-литровых баллона высокого давления, воздух в которые бортовым компрессором нагнетался до 150 атм. На стоянке баллоны закрывались вентилями, при пуске вентили откручивались, механик-водитель нажимал кнопку, и, если давление в баллонах было достаточным (летом – не менее 45 атм, зимой – не менее 80), двигатель благополучно запускался, а компрессор, если в баллонах давление падало ниже 130 атм, подзаряжал их.

Но! Дьявол крылся, как всегда, в деталях. Дело в том, что слабым местом воздушных баллонов были мембраны запорных вентилей, которые по мере роста количества открываний-закрываний достаточно быстро сминались, и происходила постепенная утечка воздуха. И да – вы угадали! – мембран этих для замены днём с огнём было не сыскать.

И очень часто пуск двигателя с помощью стартера становился главным и единственно возможным. Пользовались ещё и комбинированным пуском, одновременно нажимая кнопки воздухопуска и стартера. Так что в реальности АБ являлись в большинстве случаев главным средством пуска двигателя. Не хочется, правда, упоминать о третьем армейском способе – с буксира, потому что этот «способ» укоротил ресурс не одной сотни танковых двигателей.

АБ не допускалось разряжать ниже 50 % ёмкости летом и ниже 25% – зимой. Требования эти сплошь и рядом нарушались, поскольку определить эту степень, не снимая АБ с танка, делом было хлопотным, поэтому, пока можно было запустить двигатель, их и не снимали на зарядку. А при глубоком разряде (как и при систематическом недозаряде) происходила так называемая сульфатация пластин (электродов), при которой на них образовывался труднорастворимый в электролите сульфат свинца, в дальнейшем не принимающий участия в процессах.

Бывало, что происходила и переполюсовка. Ёмкость такой АБ падала, сокращался срок службы. Короткое замыкание на клеммах приводило к их оплавлению и короблению пластин внутри бачков, вследствие чего также осыпалась активная масса.


Заряд АБ до 100 % требовал много времени, до 10 часов. На практике же их часто подзаряжали, а не заряжали, что тоже укорачивало срок службы. Надо было регулярно проверять уровень электролита в бачках, что тоже нельзя было сделать без снятия АБ с танка. Летом, в жаркое время, из электролита испарялась в первую очередь вода, и доливать надо было только воду. Я уже упоминал ранее, насколько нежелательны были удары и падения для АБ. С электродов при этом осыпалась активная масса, мало того, что падала ёмкость таких аккумуляторов, ещё и эта масса оказывалась на дне бачка, замыкая между собой разнополюсные электроды (пластины).

И, конечно же, АБ очень не любили загрязнения своей поверхности. На такой поверхности происходил повышенный саморазряд (допускалось не более 2 % в сутки). Такая батарея быстро разряжалась, если долго не использовалась на работающем танке. Восстанавливать такие безобразия можно было, но далеко не полностью и далеко не всегда. Это было по силам только хорошо подготовленному специалисту, отлично понимающему все процессы, происходящие в аккумуляторе.

И где его было взять? Большим счастьем считалось иметь просто обученного солдата, какие уж там глубокие знания внутренних процессов. Если и были какие-то учебные части или подразделения, обучающие аккумуляторщиков, то мне они были неизвестны. В лучшем случае организовывались краткие учебные сборы на базе рембатов. И тут уж как повезёт. Если солдаты на этих сборах действительно обучались – одно дело. Если что-нибудь строили или копали – другое.

А ведь от нормальной работы аккумуляторной и аккумуляторщиков зависело очень многое, если не всё. Зачастую приходилось заниматься «выращиванием» аккумуляторщиков своими силами, опираясь на свои знания и умения. И надо было, чтобы этот солдат хорошо в своё время учился в школе, но, как нетрудно догадаться, что хорошо учившиеся в школе обычно учились в вузах, а не в армии служили.

Очень часто случалось, что в дефиците оказывались стеклянные ареометры, без которых не определишь плотность. Их достаточно быстро разбивали, а новых также днём с огнём не сыщешь. Ещё большим дефицитом являлись дистилляторы. Намекну, что принцип действия их аналогичен самогонному аппарату.

Отдаваемая АБ ёмкость уменьшалась с понижением температуры электролита (при минус 25 градусов – приближалась к нолю). При минус 30 даже в заряженной АБ электролит мог замёрзнуть. Зимой его плотность увеличивали на 0,01–0,02 (1,29–1,31). Поэтому оставлять в таких условиях АБ на танках было не только бесполезно, но и опасно. Хлебнул я этих зимних проблем вволю, когда служил в Амурской области, и знаю их не понаслышке.

Вообще, строго говоря, о профпригодности офицеров-технарей можно было судить уже только лишь по состоянию аккумуляторного хозяйства.

Я попытался в меру своих способностей в этой статье показать, что для успешного и безотказного использования танковых АБ требовался достаточно высокий уровень технической культуры и знаний всего личного состава, так или иначе соприкасавшегося с ними в своей служебной деятельности. Этот уровень начиная с конца 60-х – начала 70-х годов постепенно, но неуклонно снижался.

Продолжение следует…
Автор:
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62 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 04:43
    +5
    Мдя... Не служил, но лекции слушал... Полковник рассказывал, что в танковых частях были в наличие специальные линии для зарядки АБ на случай приказа. И в течении ??? часа (не помню) часть была боеготова. АБ брались сухие.
    1. Монар
      Монар Сегодня, 05:33
      +3
      Сухозаряженный аккумулятор. Ну грубо говоря - зарядили, электролит слили и на хранение. Когда надо - электролит залили и готово.
      Технология сплошь и рядом применяется. Срок хранения гораздо больше. Да и до потребителя не нужно возить едкий электролит.
      1. Tima62
        Tima62 Сегодня, 09:48
        +1
        Цитата: Монар
        до потребителя не нужно возить едкий электролит.

        А как же?
        Цитата: Монар
        Когда надо - электролит залили и готово.

        Может Вы хотели сказать - зарядная станция не нужна при вводе новых аккумов в эксплуатацию?
        1. Монар
          Монар Сегодня, 10:19
          +1
          Сухохаряжений просто заливается свежим электролитом. И всё. Правда вся процедура на час времени.
          1. A.A.G.
            A.A.G. Сегодня, 13:15
            +1
            Цитата: Монар
            Сухохаряжений просто заливается свежим электролитом. И всё. Правда вся процедура на час времени.

            Как все просто!))...
            Вы наверняка не представляете этот "процесс" , количество необходимой СТЕКЛЯНОЙ тары, правила допуска л/с к работе с ЯТЖ,- ядовитыми техническими жидкостями, порядок её хранения, комплекс прочих мероприятий проводимых при выдвижении техники...И не надо!
            Достаточно будет нагрузить АКБ пусковыми токами после заливки электролита, не дав им пропитаться, насытиться, - часть из них, возможно ,придётся списывать...
            Ввод в эксплуатацию сухозаряжкнных батарей, даже в плановом порядке, растягивается на несколько суток...(((
      2. igor_sabadah
        igor_sabadah Сегодня, 09:59
        +1
        Ну не знаю, работаю в автобусном парке, сухозаряженных не видел очень давно, всё привозят с электролитом.
        1. Монар
          Монар Сегодня, 10:41
          0
          Про автобусы не знаю, а в легковушках сейчас т.н. "гелиевые" акумы. Там электролит загущен.
          1. loki565
            loki565 Сегодня, 11:06
            0
            Как вариант гелиевый акум вполне хорош, он не боится морозов, хорошо переносит глубокий разряд, может выдавать больше циклов заряд/разряд без потери мощности, но цена будет раза в два больше чем у обычного, ну и вес тоже больше, руками тяжело будет переставлять
            .
            1. слава1974
              слава1974 Сегодня, 11:57
              +1
              гелиевый акум вполне хорош,

              В средствах связи сейчас широко применяются гелиевые серебро-цинковые аккумуляторы. Ухода за электролитом не требуют, только заряжай вовремя. Цена конечно поболее ,чем у никель-кадмиевых (НКП), но за все надо платить.
              1. A.A.G.
                A.A.G. Сегодня, 13:30
                0
                Цитата: слава1974
                гелиевый акум вполне хорош,

                В средствах связи сейчас широко применяются гелиевые серебро-цинковые аккумуляторы. Ухода за электролитом не требуют, только заряжай вовремя. Цена конечно поболее ,чем у никель-кадмиевых (НКП), но за все надо платить.

                В средствах связи используются НЕ СТАРТЕРНЫЕ АКБ! Там в преоритете ёмкость, а не максимальный стартерный ток.При превышении нормального тока( заряда, или разряда) они имеют свойство взрываться, возгораться( как в своё время милицейские р/станции, современные смартфоны,- если системы защиты не отрабатывают дОлжно).
                Да, - от безвыходности ещё не то колхозили: в парке для запуска БТРов, и прочей строевой а/техники стояла "Машка"- батарея из нескольких десятков списанных АКБ НКГЦ,(типа тепловозных) с резервного (аварийного)питания КП...Годами не подзаряжали.
                1. слава1974
                  слава1974 Сегодня, 13:43
                  0
                  а я и не говорю про стартерные. Я про гелевые.
      3. Sancho_SP
        Sancho_SP Сегодня, 10:18
        +2
        Только ничего в него не заливали. Как изготовили на заводе из компонентов, соответствующих заряжённому состоянию, так сухим и хранят.

        Так, по идее, должны продаваться обслуживаемые аккумуляторы, у которых крышки банок съемные.
      4. km-21
        km-21 Сегодня, 10:48
        +6
        Цитата: Монар
        Сухозаряженный аккумулятор. Ну грубо говоря - зарядили, электролит слили и на хранение. Когда надо - электролит залили и готово.

        Совсем не так. Сухозаряженный аккумулятор изготавливается на заводе из свинцовых пластин (сеток), на которые нанесены такие же слои веществ, какие образуются в процессе естественной зарядки "мокрозаряженного" аккумулятора. То есть, пока сухозаряженный АКБ не заправлен электролитом, он является нерабочим и может достаточно долго храниться на складе без потери ТТХ. Но если его залить электролитом, то он станет обычным АКБ, и вернуть его в сухое состояние будет невозможно. Сдуру конечно же можно слить электролит с любого АКБ, но такой "сухозаряженный" АКБ через считанные часы окажется безнадежно испорченным.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:27
      +4
      Все полковник рассказывает верно, но на современных танках применяються, в основном, 24 вольтовые АКБ.12ст-85Р, например. Да и 12 вольтовые есть побольше емкостью, чем старые 6ст-140, такие, как 6Ст-190.
  2. Трус
    Трус Сегодня, 05:07
    +6
    «Не хочется, правда, упоминать о третьем армейском способе – с буксира»
    На просторах интернета читал, что в Африке нашим советником был применён метод запуска двигателя, правда самоходки, методом выстрела с задней передачей без тормозов.
    Байка или нет?
    1. Фёдоров Фёдор
      Фёдоров Фёдор Сегодня, 09:12
      +1
      Байка. Это сродни запуску вертолета с буксира.
    2. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 10:21
      0
      Чисто технически для той же ИСУ-152 это возможно, но слишком уж много факторов должно совпасть, что бы получилось в действительности.
    3. Hagen
      Hagen Сегодня, 10:34
      +2
      Цитата: Трус
      «Не хочется, правда, упоминать о третьем армейском способе – с буксира»

      У меня в роте (танков не было, были МТЛ-БВ, но суть примерно та же) из 12 машин 2 были учебной группы и 10 - к строевой. Машины строевой группы всегда стояли без АкБ. Причем машины заднего ряда тросами соединены с машинами первого ряда. По тревоге подгоняли учебную, садили мв в строевые и на буксире заводили строевые без АкБ. Пытались как-то сразу две запустить, но рискованно. Поэтому в основном дергали по одной. Минут за 20 всю роту заводили. Батареи тем временем пехота подвозила на санях (зимой) или вручную, заливали электролит, грузили в десант, и 2-3 часа на пропитку. Тем временем машины могли уже выехать в сторону района сосредоточения, так и не подключив АкБ. Такое в реалия нашего полка случилось один раз, когда разворачивали полк до полного штата с принятием мобилизационного пополнения.
      1. Трус
        Трус Сегодня, 11:59
        0
        Ну так то про запуск двигателя буксировкой автор статьи написал, поэтому я и взял в кавычки.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 12:02
          0
          Цитата: Трус
          Ну так то про запуск двигателя буксировкой автор статьи написал, поэтому я и взял в кавычки.

          Я вас не опровергаю wink Просто, как-то вспомнилась служба в Заполярье...
      2. Tima62
        Tima62 Сегодня, 13:08
        0
        Цитата: Hagen
        Батареи тем временем пехота подвозила на санях (зимой) или вручную, заливали электролит,

        Притаранить 4 батареи - задача несложная. А вот доставить электролит к танкам (10 - 11 литров на батарею, 40 - 45 литров на танк) и аккуратно разлить по аккумам на месте? Задача!
  3. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 05:19
    +7
    Все как всегда. Танков настрогать, а паршивых мембран и ареометров нет. Сейчас хоть этот ареометр купить можно. Ну, а солдат занять подготовкой, а не копанием заборов - это наше все.
    1. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 07:44
      +2
      а зачем этот ареометр нужен. это для слабаков. Сунул палец в электролит, и на язык. если через 5 минут палец отвалился то нормальная плотность. Причем я реально такой случай знаю. Как говорится , родине нужны герои , а бабы рожают чудаков.
    2. Eug
      Eug Сегодня, 08:53
      +2
      За танки - ордена и премии нескольком коллективам разработчиков, а за мембраны что?
    3. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 10:23
      +2
      Проблема в том, что танку нужны не одни лишь мембраны для вентилей, а тысячи таких вот «мелочей» в номенклатуре.

      Работа снабженца она такая, да.
    4. слава1974
      слава1974 Сегодня, 12:10
      0
      Танков настрогать, а паршивых мембран и ареометров нет.

      У нас были БМД. С аккумуляторами проблема была, с воздухом нет. Может на танках другие баллоны стояли?
      Вообще на технике тройная система резервирования запуска : с аккумулятора, воздухом и "прикуриванием", не считая " с толкача". Никогда проблем завестись батальоном и выехать не было. Хоть какой-то способ но работал.
      Слышал ,что на Т-34 еще и ручной маховик запуска был. Раскручиваешь ручку ,маховик начинает крутиться ,вводишь его в сцепление с двигателем , дизель прокручивается и заводится. Поэтому наши танки в мороз заводились ,а немецкие нет.
      1. Tima62
        Tima62 Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: слава1974
        Слышал ,что на Т-34 еще и ручной маховик запуска был. Раскручиваешь ручку ,маховик начинает крутиться ,вводишь его в сцепление с двигателем , дизель прокручивается и заводится. Поэтому наши танки в мороз заводились ,а немецкие нет.

        Нет. Инерционный стартер стоял как раз у немцев (тигр, пантера).
        https://www.youtube.com/watch?v=SlydWwa6AcU
  4. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 05:20
    +12
    Зарисовка из жизни узбекистанской армии. Срочная служба один год.Построение после принятия присяги." Кто хорошо знает русский язык?"- спрашивает офицер.Мой знакомый,татарин,к слову говоря,откликается:"Я"." Вот тебе инструкция аккумуляторщика,вот мастерская и вперёд!"Конечно солдатик отнёсся со всем прилежанием,освоил,в меру своих сил,грамотный оказался и не разгильдяй.За то ни тебе нарядов,ни построений,ни физо.На контракт не остался,как не уговаривали.Сейчас квалифицированный модельщик в литейке по чугуну.
  5. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 05:44
    +8
    На ПГРК (РВСН) аккумуляторная эпопея осложнялась ещё и тем, что и АКБ потяжелее( 6СТ-190), и поднимать их требовалось повыше, и количество АКБ в хозяйстве порой превышало количество л/состава...
    ...А так проблема общая. hi
    1. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 06:30
      +5
      Смею вас заверить. 190 аб гораздо легче чем 140 в деревянном ящике. Башку бы тому оторвать кто их придумал.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 07:31
        +1
        Цитата: Вольный ветер
        Смею вас заверить. 190 аб гораздо легче чем 140 в деревянном ящике. Башку бы тому оторвать кто их придумал.

        Не думаю что деревянный ящик весит12-16 кг...
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 10:21
        +1
        Цитата: Вольный ветер
        Смею вас заверить. 190 аб гораздо легче чем 140 в деревянном ящике

        190 - 71-72 кг, 140 - 62 кг. Связано с тем, что емкость батареи по электролиту и прочим кишкам у 190 больше. В 190 - электролита 12 литров, в 140 - 8. Соответственно и пластины более тяжелые. Чудес не бывает. Большая емкость достигается большими размерами пластин...
    2. Tomcat_Tomcat
      Tomcat_Tomcat Сегодня, 09:23
      +2
      12СТ-85 еще более тяжелые. "Батарейка" массой под 70 кило - это нечто. По сравнению с ними 190-е кажутся игрушками.
  6. saygon66
    saygon66 Сегодня, 06:54
    +7
    - В аккумуляторную хоть не заходи... аж лицо чесаться начинает.
  7. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 07:20
    +11
    Для проверки заряда снимать АБ не нужно. Включил массу. нажал кнопку на ампервольтметре и все. Нормальное напряжение 25-26 вольт не 24. Каждая банка выдает 2,2 вольта. а не 2. Можно при этом выключить фары. если батареи дохлые напряжение упадет и ниже 20 вольт. Сейчас на танках стАвят ВСУ, не украинцев. вспомогательная силовая установка.. При его запуске аккумуляторы быстро доходят до нужной кондиции. при установки АБ необходимо смазывать клеммы смазкой. литолом. иначе болты приржавеют и при откручивании клеммы выломаешь. Необходимо следить за бортовым напряжением. На танке 26, 4 вольта, не больше, иначе батареи будут выкипать, и пластины корёжит от перезаряда. Следить за изоляцией кабелей . иначе сгоришь нахрен. При неправильном подсоединении может произойти взрыв, уродом или слепым можно остаться навсегда. В батарею доливать нужно только воду, поднимайте плотность только зарядом, да и сейчас АБ выпускают необслуживаемые, они герметичные.
  8. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 07:52
    +5
    По своей памяти могу указать ещё одну беду - отсутствие крышечек на аккумуляторах. Где когда их теряли - одному черту известно! Но на проверку постоянно с "дохлых" скручивали на "живые" переставляли!)))
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:56
    -1
    *При минус 30 даже в заряженной АБ электролит мог замёрзнуть.*


    Ну вот прямо не согласен с автором! Стаж водительские более 40 лет, правда не профессионала. Прожил на Северах более 20 лет. Морозы -40-45 это обыденно, бывали и до -56. А на Северах какой досуг? Охота да рыбалка. Едешь на рыбалку, -40, до места доехать не можешь, бросаешь машину в тайге и пехом. Стоит она и три дня, а бывало и неделю. Возвращаешься, чуть подогрел поддон, включил дальний свет секунд на 20, и на стартер! Заурчала...

    Так вот, за 40 лет ни разу зимой не снимал аккум с машины, чтобы хранить его в тепле! Машина на улице, или в гараже холодном, и аккум на ней. Но! Каждую осень цикл обязателен! 10% током разряжаю батарею до 10,5 вольт, и потом 10% током заряжаю 10 часов. Все! Батарея ходит 8-10 лет.
    1. Pechkin
      Pechkin Сегодня, 09:01
      +4
      Но! Каждую осень цикл обязателен! 10% током разряжаю батарею до 10,5 вольт, и потом 10% током заряжаю 10 часов. Все! Батарея ходит 8-10 лет.
      Ох уж эти сказачки! Ох уж эти сказочники. На севере, в ежедневной эксплуатации, 8-10 лет wassat
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 10:01
        +1
        Представь себе! И никогда не ставлю на машину неослуживаемую АБ. И где я говорил, что ежедневно? Я сказал, что не профессионал! Никогда шофером не работал! А из этого разве следует, что я эксплуатировал личную машину ежедневно?
    2. Евгeний
      Евгeний Сегодня, 10:31
      0
      ну такой процесс разряда-заряда называется КТЦ (контрольно-тренировочный цикл), его даже по руководству по эксплуатации на 140-ые и 190-ые положено проводить один раз в год, и это действительно нормально продливает им срок службы, а про замерзание электролита эта правда, если плотность упустить в морозы и на холоде его оставить, то замерзнет и капут АКБ
      1. Вольный ветер
        Вольный ветер Сегодня, 11:05
        +1
        Замерзает в большинстве случаев отказавшая банка, там фактически не электролит, а вода. немного кислая.
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:56
      -1
      Нормальный срок службы батареи в российском климате 4-5 лет . Редко больше , даже при хорошем уходе .
      При более благоприятном климате (юг , или Европа , где не такие морозы ) может и на 2-3 года дольше держит .
      И это на автомобиле ежегодно проходящем сервиз .
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 13:51
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Нормальный срок службы батареи в российском климате 4-5 лет . Редко больше , даже при хорошем уходе .
        При более благоприятном климате (юг , или Европа , где не такие морозы ) может и на 2-3 года дольше держит .
        И это на автомобиле ежегодно проходящем сервиз .

        ...Ну, если "сервиЗ", то конечно...))
        По опыту работы в а/ сервисе - бОльшая часть АКБ( впрочем, как и стартеров, генераторов) умирает от неправильной эксплуатации и обслуживания. Часто, просто из за необслуженых окислившихся клемм, контактов по всей цепочке...
  10. bistrov.
    bistrov. Сегодня, 08:14
    +3
    Аккумуляторщики очень дефицитны и на гражданке, там, где существуют электропогрузчики или штабелёры , я работал на заводе, так аккумуляторщик был большой разгильдяй, любил выпить, но его не увольняли , а ,попросту, няньчились с ним , потому, что другого просто не могли найти...
    1. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 10:28
      0
      Необслуживаемые батареи решают многие проблемы)
    2. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 11:21
      +1
      Ничего там страшного и трудного нет. Пробки открутил. уровень глянул, подсоеденил провода, включил вентиляцию, включил зарядник и все. С шахтерскими щелочными гемороя побольше, да и их намного больше на зарядку сдают. Платят аккумуляторщикам мало, они на окладе в большинстве своем. Могли правда льготный стаж заработать в 55 на пенсию. Хотя сейчас их из льготников убрали. Должна быть вентиляция и работать в противогазе, кругом сплошной чистый воздух. Кстати и со сварщиками тож прикол. Если работаешь на улице или с вытяжкой на рабочем месте, то хрен тебе а не вредность.
  11. Eug
    Eug Сегодня, 08:59
    +3
    В авиации аккумуляторщики тоже на особом положении, особенно на 15СЦС-45Б (серебряно-цинковые). Но воздух в аккумуляторной - не дай Бог!
  12. Tima62
    Tima62 Сегодня, 09:24
    +3
    Статье плюс, с интересом читаю. Только слух режет АБ, привык по жизни к обозначению АКБ. Или в танковых войсках иначе?
    И про емкость - Число 140 означает ёмкость АБ в ампер-часах, которую она отдаёт при разряде её током нагрузки, равным 0,1 ёмкости, в течение 10 часов.
    Правильно - 0,05 в течении 20 часов.
    Номинальная емкость- емкость, которую должен отдать новый полностью заряженный аккумулятор в нормальных условиях разряда, указанных в стандарте на этот аккумулятор. При этом напряжение не должно упасть ниже определенной величины.
    Так как емкость зависит от разрядного тока и конечного разрядного напряжения, в условном обозначении аккумуляторов указывается емкость, соответствующая определенному режиму разряда. Для стартерных аккумуляторов за номинальную принимается емкость при 20-часовом, стационарных при 10-часовом, тяговых при 5-часовом режимах разряда.
  13. Ингвар К
    Ингвар К Сегодня, 09:49
    +1
    Интересная статья. У нас был полк прикрытия границы а там постоянные тревоги с условием: или запустить двигатель или выехать на 4 метра из бокса. АКБ регулярно сдавались на подзарядку в аккумуляторную. Это ещё тот гемор. В танке их 4 штуки, весят 62 кг каждый. Механик вытаскивает их из штатного места, кладёт себе на яйца и затем подаёт наверх через люк и так четыре раза. А потом несут гуськом или везут на тачке на подзарядку.
  14. NAIL77DM
    NAIL77DM Сегодня, 09:52
    +1
    у нас на БМП практиковали толчок в зад, потом проблема сломанные ручки дверей
    1. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 11:32
      0
      У БМП же в дверях топливные баки. тросом дернуть намного проще. Хотя как щас водятелы, то наверное толкнуть проще и катись ты к едрени фени.
  15. igor_sabadah
    igor_sabadah Сегодня, 10:07
    -2
    И что предлагает автор? На что менять будем? Если техника на хранении и исправные отключены снятием клемм, то год для них постоять не проблема, на складах в торговле же стоят. А дальше разрядить зарядить тренировочным циклом. Можно так же "старые" на ездящую технику снять, а свежие вместо них поставить.
  16. alex967
    alex967 Сегодня, 10:22
    0
    У нас в Арвае 2-4 АКБ в сушилке стояли. По тревоги механики их в парк несли. Заводили пару БМП и от них уже остальные прикуривали.

    В Сайшанде в 102 ТП, в боксах над танками провода были проведены с 24 вольтами. Удочки накинул и заводись.
  17. km-21
    km-21 Сегодня, 10:58
    0
    Не знаю, о чем собирается написать автор в продолжении статьи, но рискну предположить, что речь пойдет о ВСУ (вспомогательная силовая установка). На современном танке устанавливается дополнительный ДВС-генератор малой мощности (до 10 кВт), который способен подзаряжать АКБ и помочь (сосместно с АКБ) запустить главный двигатель, если АКБ не справляется в одиночку. А кроме этого ВСУ обеспечивает энергией системы танка при неработающем главном двигателе. Тем самым экономится топливо и ресурс ГСУ.
  18. bk0010
    bk0010 Сегодня, 11:01
    +1
    И да – вы угадали! – мембран этих для замены днём с огнём было не сыскать.
    Жопа какая-то! Неужели 41 год ничему не научил? Как после такого может быть дефицит запчастей для танков? Тем более относительно простых и первой необходимости (мембрана не тепловизор же, неужели так проблематично наштамповать с трехкратным запасом?).
  19. svp67
    svp67 Сегодня, 11:21
    0
    Все верно. Поэтому очень ждал появлений у нас батареи конденсаторов. Еще курсантом видел такие на обкатках в нашем батальоне учебных танков. Так пока и не дождался, а жаль, тема то интересная
  20. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 11:27
    +2
    Читать специалиста сплошная радость, благодарность автору.
  21. КСВК
    КСВК Сегодня, 11:41
    +3
    Цитата: Монар
    Сухозаряженный аккумулятор. Ну грубо говоря - зарядили, электролит слили и на хранение. Когда надо - электролит залили и готово.
    Технология сплошь и рядом применяется. Срок хранения гораздо больше. Да и до потребителя не нужно возить едкий электролит.

    Технология производства сухозаряженных АКБ принципиально отличается от производства «мокрых». В сухозаряженных сначала происходит зарядка (формировка) блоков пластин, а потом после сушки осуществляется сборка их в корпусе. При производстве «мокрых» АКБ сначала сборка потом уже зарядка (формировка). И да, срок хранения сухозаряженных АКБ обычно в три и более раз больше, чем у «мокрых».
    Цитата: Монар
    Про автобусы не знаю, а в легковушках сейчас т.н. "гелиевые" акумы. Там электролит загущен.

    Вы ошибаетесь. В нашей климатической полосе не используют АКБ с загущённым электролитом. Мёрзнет он. Были прецеденты. И не «гелиевые», а гелевые, от слова гель.
    Цитата: Hagen
    Цитата: Вольный ветер
    Смею вас заверить. 190 аб гораздо легче чем 140 в деревянном ящике

    190 - 71-72 кг, 140 - 62 кг. Связано с тем, что емкость батареи по электролиту и прочим кишкам у 190 больше. В 190 - электролита 12 литров, в 140 - 8. Соответственно и пластины более тяжелые. Чудес не бывает. Большая емкость достигается большими размерами пластин...

    Сейчас АКБ бОльшей ёмкости имеют меньший вес, чем ранее. Всё дело в конструктиве пластин. Раньше пластины легировали сурьмой и сама пластина изготавливалась литьём. Сейчас для легирования используют кальций и пластину штампуют из листа. Пластина получается тоньше, крепче и с меньшим внутренним сопротивлением. Поэтому «кальциевая» АКБ при равной ёмкости обычно имеет бОльший ток и меньшую массу, чем «сурьмянистая». Единственный существенный недостаток «кальциевых» батарей это необратимость сульфатации.
  22. КСВК
    КСВК Сегодня, 11:52
    +4
    Цитата: Вольный ветер
    да и сейчас АБ выпускают необслуживаемые, они герметичные.

    Не бывает герметичных батарей. Если сделать герметичную батарею, то при некоторых условиях она просто взорвётся. Сейчас для свинцово-кислотных АКБ применяют систему VRLA (клапанная регулировка).
    Для приготовления электролита необходимой плотности (1,25 г/см куб.) требовалось большое количество приборов и приспособлений, а также таблицы для расчёта.

    В нашей средней полосе плотность электролита делается 1,27. В Европе 1,25, в районах севера 1,31.
    Вот температура замерзания электролита разной плотности:
    Плотность электролита, г/см3 Температура замерзания, С
    1,28 __________________________- 65
    1,2 ___________________________- 28
    1,1 ___________________________- 7
  23. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:56
    +1
    В наши времена, когда автомобиль почти в каждой семье, как-то не верится, что проблема с механиками-водителями и аккумуляторщиками стоит столь же остро.
  24. КСВК
    КСВК Сегодня, 12:00
    +1
    Да, и ещё одно.
    В России НЕТ организации по разработке и сертификации аккумуляторных батарей. Ранее была, называлась НИИСТА (Научно исследовательский институт стартерных аккумуляторов). Располагался в городе Подольск, напротив Подольского аккумуляторного завода. Теперь институт канул в лету. Вместе с заводом. Так что доказать, что вам продали некачественный аккумулятор в России НЕВОЗМОЖНО. Такие дела. А вы говорите аккумуляторщики... sad
  25. iouris
    iouris Сегодня, 12:29
    +1
    Нарушение технологии обслуживания аккумуляторных батарей является нормой. А говорят, что в танковых войсках - порядок.