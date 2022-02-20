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Байки старого техника. «Антиматериальная бомба»

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«Антиматериальная бомба»



Не знаю, как сейчас, но в те благословенные времена почему-то, если видишь товарища с погонами «прапорщика-сверчка», почти в 100 % случаев носить он будет какую-нибудь говорящую фамилию типа «старшина Хомюк», ну или… что-то вроде.

Был такой экземпляр и у нас…

Подвизался он на какой-то непыльной должности в ТЭЧ, но чем занимался, убей бог, никто не знал. И по фамилии тоже. Все его просто Мыколой звали.

Но знали точно одно – если где-то рядом объявлялся Мыкола на своём верном двухколёсном росинанте модели «Украина», то обязательно что-то полезное в хозяйстве пропадёт бесследно…

А полезных в хозяйстве вещей на аэродроме множество. Правда, аэродром вроде как военный объект: охрана, полоса отчуждения, колючка. Но когда это нашего человека останавливало? Тем более что есть замечательный велосипед. Говорят, вьетнамские партизаны по «Тропе Хошимина» на велосипедах до полутонны груза за раз возили. Мыкола вряд ли был знаком с опытом вьетнамских товарищей, но точно им не уступал. Труба ВД, нержавеющая трёхдюймовая – 7 метров одним хлыстом. Вот только что здесь лежала, у техпозиции. Нет, растворилась.

Опять же, кто в теме, тот знает, что есть такая замечательная вещь, как авиационный чехол. Современные самолёты они, знаете ли, заботы требуют… И на самолёт «без мата» не входи. А чтобы покрытие нежное не поцарапать, делают эти чехлы из первосортного тонкого и прочного брезента, да ещё байкой в нужных местах подшитого. В общем, такая полезная вещь, просто что-то… А самолёты нынче тоже большие (даже если маленькие), так что чехол этот, понятное дело, не цельный, но даже сложенный, места занимает и весит немало.


В общем, очередная лётная смена. Четыре утра, темень ещё, техники с механиками разбежались по капонирам, готовят машины к буксировке на техпозицию, расчехляем изделия, складываем чехлы на плоскости, водила цепляем – ждём АПА. Машинка подрулила, водило – на гак, сам – в кабину, механик – на АПА…

Поехали полегоньку. Всё по уставу: машины рассредоточены, от дальних стоянок до техпозиции километра 3–4 пилить. Спать охота, а нельзя, у тебя за плечами бог знает сколько миллионов народных денег, а за рулём АПА – матросик с ОБАТО, который сам полгода как за рулём. А самое печальное, что связи-то с водилой никакой – он рулит, а ты в лучшем случае можешь руками помахать (если он вообще в зеркала смотрит, что не факт).

Так вот и пилим «по тихой грусти» – с одной стороны, надо-то быстрее – нормативы никто не отменял и, если ты с подготовкой машины опоздаешь, то комэска инженера эскадрильи вздует, а тот, соответственно, тебя вывернет мехом внутрь... И пофиг ему, что у тебя АПА вовремя не пришло и что водила тормоз... Впрочем, их, скорее наоборот, «гонсчегов» тормозить надо, а то и спецтехнику, и борта порасшибают. Ему чего, срочнику, максимум на губе отдохнёт, а ты потом не расплатишься. Техник – он же такой, по жизни за всё крайний.

Короче, волочём машину на техпозицию, и тут, как на грех, чехол с крыла падает... То ли механик неудачно положил у края, то ли на шве качнуло... И естественно, водила в зеркала не смотрит, как говорится, «проехали». Ладно, до техпозиции уже «рукой подать» – механик, «собака срочная», сбегает, принесёт, всё одно больше ни на какие осмысленные действия не способен.

Докатили до техпозиции, пошла суета... Предполётная. Лючки вскрыть, разъёмы, питание, воздух, азот. Спецы бегают, дизеля коптят, рык, мат и прочая рабочая атмосфера...

И в разгар этого процесса вдруг тебя кто-то лапкой сзади трогает...

– Тащ... лейтенант, это, нет чехла.

– Чего? Какого? Ты, «внебрачный сын среднеазиатского ишака», хорошо смотрел? Тут пятьсот метров чистой бетонки. Как можно не найти почти 20 кило брезента? Он что в воздухе растворился?

– Да не знаю я... Всё обыскал в радиусе километра от того поворота... Нет чехла.

А тут как раз и инженер эскадрильи пробегал с вечным вопросом, как в мультике: «И что у нас плохого?» Пришлось сдаваться. И понеслась.

Ну прямую речь непосредственного начальства тут приводить бесполезно. А если перевести на «литературный» русский язык, то из монолога можно было узнать, что:

«некоторые, а конкретно: эти молодые офицеры ведут себя по отношению к вверенной им боевой технике совершенно безответственно, разбазаривая материальную часть и этим подрывая боеспособность полка, а тем самым и всего советского военно-морского флота, чего с наслаждением ждёт и добивается весь зловредный блок НАТО. И утрата чехла де-факто приравнивается к утрате боевого оружия, и очень жаль, что сейчас не военное время, по законам которого весь технический экипаж данного борта был бы расстрелян из табельного оружия прямо тут за газоотбойником, что несказанно облегчило бы жизнь вышестоящего руководства, вынужденного жить и служить вместе с такими вот недоумками, которых только по недоразумению выпустили из училища...»

И по традиции – ни одного повтора.

Но чехла-то нет. Даже если с техника вместе с механиком шкурки полностью снять, их максимум на пару метров крыла хватит... В общем, ищем чехол уже всей эскадрильей...

При том, что самое странное: чехол – вещь немаленькая, посторонних на аэродроме тоже нет, по определению. ОБАТО на уши поставили сразу (есть у срочников такая привычка, как у сорок, подбирать всё, что не прибито гвоздями) – но опять же, 20 кг брезента на дембельский альбом не пришпандоришь.

Нет чехла... Как сквозь землю провалился. И главное – когда? От момента падения до момента, когда механик за ним побежал, ну от силы 15 минут прошло. Ровное поле, видимость «миллион на миллион» – голый бетон и никаких кустиков. Здоровенный свёрток. Как инопланетяне унесли, видимо, на Тау Кита с чехлами для тарелок тоже напряжёнка.

Тут кто-то припоминает, что видел приблизительно в это время и в том направлении нашего Мыколу с его велосипедом...

Картина начинает проясняться, репутация персонажа известна. Правда, никто не понимает, как можно на велосипед утолкать такую кипу... Но все знают, что никакая формула, связанная с «массой/пространством/временем» перед нашим прапорщиком не устоит. Телепортация материальных ценностей – это ни фига не фантастика, а самая что ни на есть реальность.

В общем, комэска с инженером вызывают нашего героя и в упор:

– Мыкола, где чехол?

– Що? Який чехол? Не бачив ни якого чехла...

– Мыкола, вся эскадрилья видела, что …

– Ни, брешуть, не брав, не бачив...

– Сейчас вызовем комендачей, поедем к тебе с обыском...

– Та хоть всего обыщите, нет у меня вашего чехла...

****
Финиш. Пропал чехол, растворился, истаял в глубинах вселенной – зря мы всё-таки на США дивизию прапорщиков не сбросили...
Автор:
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43 комментария
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  1. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 18:10
    +4
    А где можно со стихами ознакомиться?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:22
      +4
      автор разжигает...хотя, знакомый прапорщик Тесленко,"закрысил" посылку родителям моим, с увольнением из гсвг совпало..здоровья тебе "крыса".
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 19:24
        +9
        Все прапорщиков-старшин ругают и высмеивают, а я ( да и весь курс) нашего добрым словом поминаем - - начало девяностых помните какие года были? Развал, все резко пропало. У нас в училище, извините, иногда в баню не получалось сходить - то за долги воду отключат, то отопление. Но у нашего старшины тесть был из начальства в хоз части. Не знаю, правдами или не правдами, но добивался он того, что стирку нам регулярно устраивали, белье меняли и даже пару раз в городскую баню возили. За забор, в соседний жилмассив. И со складов всё вовремя получали. И форму, и кирзачи. Дай бог ему здоровья, если жив ещё.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 20:27
          0
          Вопрос, что красит тыловую службу «прапорщик» или наоборот вопрос спорный!
          Как всегда и везде «люди они разные»!!!
          Из своей жизни! У нас в институте работал один «условно хозяйственник»!!!
          Ежедневно во время обеда он ходил на площадку, где строилась казарма, собирал 6 полуторных обыкновенных кирпичей в сумку-портфельчик. Вечером на служебном автобусе всегда сидел на заднем сиденье. Если брать, что в год примерно 200 рабочих дней, то за пять лет строительства он «прихватизировал» 6000 кирпичей. При средней стоимости по тем деньгам рублей 10 за штуку. 50 000 на строительстве сэкономил.
      2. Alemax
        Alemax Сегодня, 20:26
        0
        автор разжигает

        Ни капли. У меня мичман Коваленко почти 200 литров ЦэДваАшПятьОАш умудрился "испарить"..
        1. Даос
          Даос Сегодня, 20:48
          0
          А вот "про это" отдельная байка будет.... ибо спирт и авиация... ;-)
    2. Даос
      Даос Сегодня, 20:47
      0
      С какими? Если интересует всё творчество автора то тут: https://author.today/u/aleksei_mashtakov/works
  2. Андрей Чижевский
    Андрей Чижевский Сегодня, 18:18
    +6
    Посмеялся вволю. Автору респект и дальнейшего творческого вдохновения ! hi
    1. gla172
      gla172 Сегодня, 19:54
      +4
      .. Да так точно от души good
  3. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 18:18
    +3
    Прапорщики, конечно, сословие в армии уникальное. Особенно связанные с материально-техническими средствами - будь то или ГСМ, или вещевое, про съестное я вообще молчу laughing
    Поржал знатно, вспомнил и свои времена в армии. Материалу плюс good hi laughing laughing
    1. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 20:48
      0
      Доброго.Заметил такую закономерность-все,что связанно с мат.ценностями находится в сфере прапорщиков с окончанием фамилии на КО,все,что связанно с питанием -фамилии заканчиваются на ЯН,ТЯН.А вот все строевые на ОВ,ИН.В 16 краснознаменной танковой начальником ВАИ был Ст.мичман Александр Иваныч))))
  4. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 18:19
    -3
    А ведь реально ..если где то что вдруг пропало... 90% что там был украинец... hi
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 18:20
      +2
      Прикольно.. слово Хо... автоматически переводит на украинец laughing
  5. andr327
    andr327 Сегодня, 18:26
    +8
    Хоть один материал сегодня на ВО для снятия стресса. Автору респект!
  6. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 18:38
    +2
    Сам не свидетель.
    Произошло в части за несколько лет до моего призыва.
    Прибыло пополнение.
    Прапорщик повел новобранцев в баню.
    Далее картина маслом.
    Бежит в сторону КПП прапорщик, размахивает руками и кричит.
    -Да у него жэ пиз....! (женский половоцй орган).
    Его жe еб... (иметь) будут!
    Меня же из партии исключат!!!
    Оказалось , что с пополнением каким то образом прибыл гермафродит.
    Правда то, аль нет мне не ведомо.
    Однако в моей роте реально служил парень 28 лет имевший двоих детей.
    Два бойца весили чуть более сорока киллограммов.
    Одного из этих "малышей" мы звали бабушка, другого дедушка поскольку лица у них были сморщенные, каа старческие.
    Один боец с эпилепсией.
    Следует заметить, что служил я в доблестных строительных войсках.
    Наверное на это и стоит делать скидку.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 20:18
      +1
      Цитата: Livonetc
      Следует заметить, что служил я в доблестных строительных войсках.
      Наверное на это и стоит делать скидку.
      В 90-е у матери на работе одна женщина рассказывала, что ее сына забрали в ВДВ, притом, что он инвалид и нормально ходить не может. Когда его привезли в часть, то комбат за голову схватился "куда его девать?" (даже в те годы это было слишком). Комиссовали.
    2. мотострелок
      мотострелок Сегодня, 20:25
      +1
      А я служил в мотострелковых войсках (1981-1983гг) и у нас в пулемётном взводе был наводчик пулемёта по фамилии Малый, так он был заика. И всё бы ничего, но однажды к нам в роту пожаловал комдив, а Малый стоял дневальным. От волнения, при подачи команды "Смирно", его так переклинило на первой букве, что он стал непроизвольно кланяться, пытаясь произнести проклятую. Ошарашенный генерал-майор, смотрел на кланяющегося дневального, с натугой произносящего букву "С". Больше Малого на тумбочку не ставили, во внутреннем наряде он был "дневальным по туалету". Был во втором взводе снайпер с куриной слепотой, а в мин батарее был солдатик который КАЖДУЮ НОЧЬ писался. И никого не из них комиссовали и даже не лечили. Окружной госпиталь был в нашем же военном городке, через ограду (Новосибирск).
      А прапорщиков, наш замполит, как то назвал "Золотой пылью в подшипниках Советской Армии".
  7. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 18:40
    +1
    Товпрапрщик, здражелаю! Как жизнь, как служба? - Да вот служим помаленьку, пока... руки носят.))
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:44
    +4
    Особенно с гсм им фокусы удавались, Коперфильд позавидует. Автору плюс good
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 19:00
      +2
      Слить 2/3 бочки масла, и через воронку вниз воды налить)))
  9. Басарев
    Басарев Сегодня, 18:47
    -1
    А потом ещё удивляемся, почему такая нищая жизнь. А потому что позволяем таким Мыколам воровать. В западных армиях такого точно нет.
    1. Grossvater
      Grossvater Сегодня, 19:22
      +3
      О Господи! А Вы почитайте истории да хоть с F104 или с противокумулятивными решетками на Страйкер, прежде чем чушь нести то!
      1. Басарев
        Басарев Сегодня, 19:35
        -1
        Я не верю в такие рассказы, так как склонен считать их пропагандой. Факт же состоит в том, что на западе солдат так окружён благами, живёт так богато и престижно, что у него остаётся только одна забота: убивать. Не возникает мысли украсть, потому что и так всё есть.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 20:17
          +1
          Ага, особенно негры и латиносы. С измалььства тащили все до чего доберуться, а тут пошли в армию что б окончательно с голодухи не сдохнуть и тут же все чем всю жизнь занимались забыли.
          1. Басарев
            Басарев Сегодня, 20:27
            -2
            Но если смотреть на белых - то ситуация радикально переменится.
        2. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 20:32
          0
          Цитата: Басарев
          Я не верю в такие рассказы, так как склонен считать их пропагандой. Факт же состоит в том, что на западе солдат так окружён благами, живёт так богато и престижно, что у него остаётся только одна забота: убивать. Не возникает мысли украсть, потому что и так всё есть.

          Знакомые ребята из Израиля! Травили байки про своих «тыловиков» наш украинский «Хомячко» или «Салобачко» нервно плачут в сторонке.
        3. Usher
          Usher Сегодня, 20:36
          0
          Цитата: Басарев
          Я не верю в такие рассказы, так как склонен считать их пропагандой. Факт же состоит в том, что на западе солдат так окружён благами, живёт так богато и престижно, что у него остаётся только одна забота: убивать. Не возникает мысли украсть, потому что и так всё есть.

          Не веришь? А не надо верить, Надо знать перед тем как что то говорить.
          1. Басарев
            Басарев Сегодня, 20:41
            -3
            Всё просто. Есть великое разделение: всё хорошее, что говорят про запад - всегда правда, а всё плохое - всегда пропаганда. А у нас - наобормот, ибо истинный уровень развития страны - её худшее место.
            1. Usher
              Usher Сегодня, 20:43
              0
              Цитата: Басарев
              Всё просто. Есть великое разделение: всё хорошее, что говорят про запад - всегда правда, а всё плохое - всегда пропаганда. А у нас - наобормот, ибо истинный уровень развития страны - её худшее место.

              Да ладно!!!
              Это Варламов, который либеральный хомячок от жопы до жопы.

              Это плохое, не правда?
    2. Alemax
      Alemax Сегодня, 20:32
      0
      В западных армиях ядерные боеголовки у забегаловки, после "приёма пищи" умудряются потерять/забыть/прощёлкать.
    3. Простой
      Простой Сегодня, 20:34
      0
      Цитата: Басарев
      В западных армиях такого точно нет.


      Это такой сарказм?

      Профессия "русского прапорщика" довольно распространена в западных армиях. Просто делают с умом.
  10. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 19:18
    0
    Нууу... Давно уже.
    Встречаю сослуживца по старой работе. Здорово, здорово, где, как, что..?
    Да вот, на контракте, прапором.
    И как жизнь, как зарплата?
    Вообще копейки платят (действительно копейки, давно, очень давно было).
    Ясно! А сейчас куда бежишь?
    Да понимаешь, квартиру вот купил, доки оформляю....
    Занавес!
    Правда там татарин был, из категории, что день рождения - день траура в Израиле!
    P.S. Без малейшего розжига! Куча добрых знакомых всех возможных и невозможных национальностей!
  11. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:26
    +3
    Слава Автору!
    А то после комментариев в новостных разделах хотелось ВО покинуть.
    hi
  12. Сергей2809
    Сергей2809 Сегодня, 19:32
    0
    Ну так нашли чехол то?
    А так голословные обвинения.
    Был у нас прапорщик Маленький, грамотный мужик между-прочим.
  13. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 19:37
    +4
    Прапорщики они разные были. Наш гарнизон - 35 - 40 солдат, за колючей проволокой, кадрированный дивизион ЗРВ. Столовая своя, ели больше, чем по нормам, откуда не пойму, разве что каждую осень ходили по договоренности ночью после наряда в соседний колхоз за картошкой. Посуда была первый год алюминиевая, второй фарфоровая. С формой, сапогами без проблем - сносил раньше срока, обматерил и выдаст новенькие, мне лично так гимнастерка через пол года службы перепала. Уголь для кочегарки, дрова - сколько надо без ограничений. Учения - кормежка прямо на позицию из столовой. Если требовалась неустанная форма (бушлаты, валенки, ватная одежда) - поклянчишь и выдаст. Для караула добыл несколько тулупов разного размера. Помню когда был молодым, чистил картошку для дивизиона, он подсел рядом , показал как надо быстро и аккуратно чистить, почти часрядом просидел, учил. Классный был мужик.
  14. agoran
    agoran Сегодня, 20:08
    +2
    Разные истории были.
    Запомнилась одна из них.
    Гнали борта с завода-изготовителя на Запад.
    Аэродром, ЕМНИП, Каменск-Уральский (позывной Радушный).
    После посадки борта заправили, поехал оформлять бумаги на ГСМ, время уже не рабочее, на складе только прапоршик.
    Вписываю в чек-требование топливо ТС-1 по расходным ведомостям, масло ВНИИ-НП-50-1-4Ф.
    Дохожу до строчки спирт-ректификат, могу списать 19,5 кг, смотрю - прапорщик замялся.
    Ага, думаю, сейчас будет сказки рассказывать. Для тех, кто не в теме, 1 кг спирта не равен 1 литру.
    Ан нет. Объяснил, что на склад, по ошибке поступил не спирт-ректификат, а пшеничный.
    Опять же поясню, в случае не обеспечения групп перелета, доклад уходил в Москву, со всеми вытекающими.
    Великодушно согласился взять по объему. Прапорщик доволен, наша группа довольна.
    Аэродром оказался действительно Радушный.
  15. laws70
    laws70 Сегодня, 20:08
    +2
    Генерал приехал в интендантскую часть.
    Плац. Смотр состава.
    -Здравствуйте товарищи интенданты!
    -Здравжелтовгенерал!
    -Воруете, б@@ди?!
    -Урааааа!
  16. Al_lexx
    Al_lexx Сегодня, 20:20
    +1
    Як...
    Родное КБ...
    Начинал в нём.
  17. Простой
    Простой Сегодня, 20:21
    +1
    Говорят, вьетнамские партизаны по «Тропе Хошимина» на велосипедах до полутонны груза за раз возили.


    Стопятьдесят- двести кило по асфальтированной дороге еще могу представить.

    1. Даос
      Даос Сегодня, 20:36
      +1
      ну вот приблизительно вот так...
      1. Простой
        Простой Сегодня, 20:42
        0


        Ну не знаю. Если рама сразу не сложилась и дорога такая же ровная, то подшипникам все равно достанеться.
        По данной теме ничего сказать конкретно не могу.
        Может кто статью небольшую для просвящения соорудит?
    2. Usher
      Usher Сегодня, 20:41
      0
      Ну хоть честно работают, а не бандитствуют
  18. Даос
    Даос Сегодня, 20:40
    +1
    Плиз, не стоит воспринимать "байку" как "наезд"... Жизнь она как известно не то что "в полосочку" она иной раз вообще "в клеточку" бывает... И прапорщики безусловно разные... Но тут про конкретного персонажа... И про анекдот... а он как известно "вокс попули"...
    А чехол, да так и не нашли...