Как Романовский сокрушил 40-тысячную бухарскую армию и взял приступом Ходжент

Ворота Ходжента, взятые русскими войсками. Т. А. Терентьев. Туркестанский альбом. Часть историческая. 1871–1872
Общая ситуация
В ходе Русско-кокандской войны, которая началась ещё в 1850 году, в 1864 году наступил решительный перелом – русские отряды Верёвкина и Черняева взяли крепости Туркестан и Чимкент («Разгром Кокандского ханства: Узун-Агачское и Иканское сражения»). В 1865 году Черняев штурмом взял ключевой и богатейший город Средней Азии – Ташкент (Как «Ермак XIX века» взял штурмом Ташкент).
Успехи русских и распространение их влияния на Коканд сильно встревожили Бухару. Это ханство было до сих закрыто от русских землями Коканда, которые теперь стали русскими областями. Кроме того, бухарский эмир сам претендовал на Ташкент и решил воспользоваться поражением кокандцев. Бухарцы овладели Ходжентом. Эмир Музаффар потребовал очищения Россией захваченной территории и их отхода к Чимкенту. В ответ Черняев приказал задержать всех бухарских купцов, которые находились на подконтрольной ему территории. Затем были арестованы бухарские купцы и в Оренбурге. Бухарский эмир приказал арестовать русских купцов. Затем бухарские войска заняли Коканд. Ханом снова был провозглашён Худояр, который ранее проиграл в междоусобной борьбе в Кокандском ханстве и бежал в Бухару. Однако реальная власть в Коканде принадлежала бухарцам.
Тем временем ситуация осложнилась конфликтом между русскими военными и МИДом. Завоевание Ташкента Черняевым, без санкции свыше, вызвало дискуссию в правительственных кругах. Военные понимали, что логика требует закрепиться на захваченных землях и развить наступление.
По мнению МИДа, где традиционно были сильны позиции западников, которые опасались осложнений в отношениях с Европой, чрезмерная активность русских войск в Туркестане могла вызвать болезненную реакцию Англии. Выдвинули план создания самостоятельного Ташкентского ханства, буферной зоны между русскими и бухарскими владениями.
Генерал Черняев выступил решительно против, считая, что такой шаг будет постыдным для русской армии. Он предлагал провести границу по Сырдарье вплоть до верховьев.
Обе стороны обменялись резкими заявлениями. Черняев обвинял оппонентов в недостатке патриотизма и считал, что без решительных действий замирить регион нельзя. Дипломаты отвечали, что таким образом расширять наши пределы на юг придётся бесконечно, чтобы замирить очередное воинственное племя.
В сентябре 1865 года оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский побывал в Ташкенте и спросил видных граждан, какое правление они желают иметь. Горожане отказались от идеи избрания хана и захотели передать власть религиозному лидеру и судье. Крыжановскому такая идея не понравилась, он предлагал развивать в Ташкенте экономическую прослойку, ослабляя позиции прежней знати и духовенства, в итоге превратить город в крупный азиатский торговый центр.
Однако дальнейшее развитие событий положило конец этому спору.
Конфликт с Бухарой
Генерал Черняев направил посольство Струве, осенью 1865 года оно было задержано ханом. Бухарцы обещали отпустить русских, но обманули. Одновременно бухарские бандформирования начали вторгаться в русские владения, грабили степняков, которые приняли подданство России, угрожали нашим коммуникациям.
В ответ Черняев начал боевые действия. Русский отряд (14 рот пехоты, 6 сотен казаков, 16 орудий и караван с припасами в 1 200 верблюдов) форсировал Сырдарью у города Чиназа и двинулся по Голодной степи к Джизаку. 5 февраля 1866 года русские войска подошли к крепости. Произошло несколько стычек между русскими и бухарцами. 11 февраля Черняев решил отвести войска назад, не решившись идти на приступ мощной крепости. Официальной причиной отхода была нехватка фуража.
Генерал Терентьев отмечал по этому поводу:
«Джизак со своими двойными стенами, казался таким грозным, что перед штурмом его приходилось поразмыслить: неудача могла бы совершенно погубить отряд, отрезанный от своих подкреплений безводной степью... Отступить без боя и без результатов казалось бесславным... Понятны чувства, боровшиеся в душе Черняева. Многие на его месте не задумались бы лучше рискнуть, чем утратить обаяние славы. Не таков был Черняев: он предпочел пожертвовать своим именем».
Самовольный поход Черняева во владения Бухары вызвал негативную реакцию правительства, где опасались недовольства Лондона. В марте 1866 года Черняева отозвали в Петербург. Новым генерал-губернатором Туркестана был назначен наказной атаман Уральского казачьего войска, генерал Дмитрий Романовский, имевший за плечами опыт борьбы с кавказскими горцами и турками.
Весной 1866 года стало известно, что хан Музаффар собрал большую армию и планирует захватить Ташкент. Бухарские войска собирались на урочище Ирджар, на правом берегу Сырдарьи. Армия насчитывала около 40 тыс. человек, включая 5 тыс. сарбазов (регулярная пехота). 6 (18) мая к войску прибыл сам эмир Музаффар, и бухарцы начали переправу через Сырдарью.
Русские решили не ждать вражеского вторжения. 7 (19) мая из недостроенного Чиназского укрепления по левому берегу Амударьи выступил отряд Романовского – 3 тыс. солдат (включая 5 сотен казаков) при 20 орудиях и 8 ракетных станках. Также по реке двигался пароход «Перовский», который вёз запас провианта, а по правому берегу – небольшой отряд Краевского из Келеучинского укрепления.
Генерал Дмитрий Ильич Романовский (1825–1881)
Ирджарский погром
Прямо по дороге на Ирджар шёл передовой отряд под началом капитана Абрамова из 6 рот пехоты при 8 орудиях. На правом крыле наступала колонна подполковника Пистолькроса из 5 сотен казаков с ракетными станками и 6 орудиями. Сзади двигался общий резерв майора Пищемуки – 4 роты и 4 орудия, а за резервом обоз под прикрытием подполковника Фовицкого из 4 рот и 2 орудий. Уже на рассвете 8 (20) мая 1866 года казаки столкнулись с передовыми силами бухарской кавалерии.
Около 17 часов столкнулись главные силы. Конница бухарцев несколько раз атаковала русских с фронта и флангов, но была отражена ружейно-артиллерийским огнем. Затем колонна Абрамова пробилась через полевые укрепления противника и захватила пушки. Тем временем казаки отбили натиск вражеской конницы, и артиллерия колонны Пистолькрова начала обстрел вражеского фланга. Бухарцы не выдержали решительной атаки с фронта и фланга и побежали. Эмир Музаффар бежал в Самарканд.
На поле боя осталось около 1 тыс. бухарских солдат, было захвачено 10 пушек, весь лагерь эмира с припасами и имуществом. Потери русского отряда минимальны – 1 погибший, 12 раненых.
Ставка эмира Бухарского у Ирджара (с акварели генерала Романовского). «Военная энциклопедия И. Д. Сытина» (Санкт-Петербург, 1912–1913 гг.).
Штурм Ходжента
Разогнав бухарскую армию, Романовский повёл войска не на Самарканд, а на Ходжент. Эта крепость ранее принадлежала кокандскому хану. 14 (26) мая русские без боя заняли небольшую крепость Нау. Крепость была дополнительно укреплена, в ней оставили гарнизон из 2 рот, команды казаков и 2 орудий. 17 (29) мая русские вышли к стенам Ходжента.
Стоит отметить, что основная надежда Романовского была на внезапность появления русских у крепости и их решительные действия. Противник был ошеломлён тем, что у крепости появились русские, хотя против них выступила большая бухарская армия. Крепость не была готова к обороне. Однако Ходжент считался неприступным. Городская стена простиралась на 11 вёрст и состояла из двойных, толстых стен, усиленных башнями и барбетами (артиллерийскими площадками). 18–19 мая русские провели разведку и выяснили, что сил и средств для правильной осады нет, единственная надежда на успех – внезапный и быстрый приступ.
Генерал Романовский отмечал в своём докладе:
«…Численность его артиллерии и гарнизона не соответствовали ни упорному духу защитников, ни протяжению верков. Только при подобных благоприятных обстоятельствах можно было решиться на штурм. В противном случае открытый штурм крепости, подобной Ходженту, был бы немыслим, и овладеть этим сильно укрепленным и многолюдным городом можно бы было только посредством правильной осады, для которой, само собою разумеется, неизбежно потребовались бы огромные средства и весьма много времени».
Семь дней наши войска вели траншеи, закладывали батареи и обстреливали крепость. На четырёх батареях (по две на левом и правом берегу) было установлено 18 орудий и 2 мортиры. Усиленные обстрелы вызвали ряд пожаров, боевой дух гарнизона был ещё более ослаблен. 24 мая (5 июня) в 2 часа дня русские войска двумя колоннами пошли на приступ. Артиллерия действовала эффективно: часть стены была повреждена, вражеский огонь подавлен.
Первая колонна под командованием капитана Михайловского смогла с помощью штурмовых лестниц взобраться на стены в северной части крепости. Вторая колонна капитана Баранова наступала с востока. Также был высажен десант с баркаса, пришедшего по Сырдарье. Две роты капитана Баранова, под градом пуль, картечи и камней пробились к Каленауским воротам, влезли на первую стену, взломали ворота и взобрались и на вторую стену. Ворота второй стены также были разбиты, и в город ворвался резерв майора Назарова, который немедленно двинулся на цитадель. Часть сил резерва были направлены на помощь колонне капитана Михайловского. Также Романовский бросил в наступление силы главного резерва – полсотни казаков под командой князя Барятинского и роту пехоты штабс-капитана Кириченко.
Русские отряды соединились и захватили цитадель. Вражеские орудия сбросили со стен. К 7 часам вечера всё было кончено. Бой отличался большим ожесточением: погибло около 2 500 (по другим данным – 3,5 тыс.) кокандцев. Трупы защитников собирали и хоронили в течение недели, раненых было так много, что им по несколько дней приходилось ждать помощи. Наши потери: 137 человек, включая 5 убитых. В качестве трофеев захвачено много оружия, включая 13 орудий, большое кокандское знамя.
После этого в боевых действиях наступила пауза. Романовский потребовал от бухарского эмира признать все территориальные захваты России, дать гарантии безопасности нашим купцам. Также Бухара должна была выплатить контрибуцию за причиненные русским неприятности. Крыжановский одобрил действия Романовского в отношении Бухары и предлагал не заключать мир с Кокандом, чтобы завершить завоевание этой области. Худояр-хан должен был стать вассалом России, а если выступит против русских, то с ним покончат.
Бухарский солдат (сарбаз) на картине В. В. Верещагина, 1868 год
Продолжение следует…