Как Романовский сокрушил 40-тысячную бухарскую армию и взял приступом Ходжент

Ворота Ходжента, взятые русскими войсками. Т. А. Терентьев. Туркестанский альбом. Часть историческая . 1871–1872

Общая ситуация

Конфликт с Бухарой

«Джизак со своими двойными стенами, казался таким грозным, что перед штурмом его приходилось поразмыслить: неудача могла бы совершенно погубить отряд, отрезанный от своих подкреплений безводной степью... Отступить без боя и без результатов казалось бесславным... Понятны чувства, боровшиеся в душе Черняева. Многие на его месте не задумались бы лучше рискнуть, чем утратить обаяние славы. Не таков был Черняев: он предпочел пожертвовать своим именем».

Генерал Дмитрий Ильич Романовский (1825–1881)

Ирджарский погром

Ставка эмира Бухарского у Ирджара (с акварели генерала Романовского). «Военная энциклопедия И. Д. Сытина» (Санкт-Петербург, 1912–1913 гг.).

Штурм Ходжента

«…Численность его артиллерии и гарнизона не соответствовали ни упорному духу защитников, ни протяжению верков. Только при подобных благоприятных обстоятельствах можно было решиться на штурм. В противном случае открытый штурм крепости, подобной Ходженту, был бы немыслим, и овладеть этим сильно укрепленным и многолюдным городом можно бы было только посредством правильной осады, для которой, само собою разумеется, неизбежно потребовались бы огромные средства и весьма много времени».

Бухарский солдат (сарбаз) на картине В. В. Верещагина, 1868 год