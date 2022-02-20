Американские разведчики в украинском небе

В феврале 2022 года градус напряжённости вокруг Украины, подогреваемый постоянно выходящими в западной прессе материалами, достиг своей наивысшей точки. Дошло до того, что британские СМИ назвали конкретную дату предполагаемого российского вторжения – ночь и раннее утро 16 февраля. В американской печати фигурировала ещё более ранняя дата – 15 февраля, о которой в частности писали в агентстве Bloomberg.
Ни 15, ни 16 февраля никакого вторжения, естественно, не последовало. Ранее представители российского правительства и МИДа неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако именно в эти дни, начиная с 13-14 февраля, деятельность американской разведывательной авиации в регионе достигла своей наивысшей активности. В украинском небе практически в круглосуточном режиме висел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.
Беспилотник демонстративно нарезал круги вдоль российско-украинской и украинско-белорусской границы с включенными транспондерами, совершая полеты на высоте, недоступной гражданской авиации – 16-17 км. В разное время на сайте flightradar24.com за полетами американского беспилотника в онлайн-режиме следило до 20 тысяч пользователей со всего мира.
Одновременно с ним в акватории Черного моря вдоль побережья Крыма и побережья Краснодарского края совершал разведывательные полеты один из старейших американских стратегических разведывательных самолетов Boeing RC-135V. Очевидно, что американские самолеты и беспилотники вели наблюдение за масштабными российскими учениями армии и флота.
Полеты беспилотника RQ-4А Global Hawk над Украиной, скриншот с сервиса https://www.flightradar24.com
Разведывательные Боинги с позывными HOMER11 и HOMER31 становились в последние дни героями многочисленных новостей, как и их коллеги по цеху RQ-4 Global Hawk с позывными FORTE11 и FORTE12. Последние летают с военно-морской базы США Сигонелла на Сицилии, где базируется 7-я разведывательная эскадрилья ВВС США, на вооружении которой находятся беспилотники RQ-4 Global Hawk. Что из себя представляют эти воздушные разведчики и какими возможностями обладают?
Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
RQ-4 Global Hawk – это самое совершенное средство американской воздушной разведки. Стратегический беспилотный разведывательный аппарат был спроектирован инженерами американской компании Teledyne Ryan Aeronautical, являющейся сегодня дочерним предприятием крупной военно-промышленной компании Northrop Grumman. Беспилотный разведывательный комплекс стал полноценным преемником таких американских высотных разведывательных самолетов, как Lockheed U-2 и Lockheed SR-71.
Первый полет прототипа RQ-4 Global Hawk состоялся 28 февраля 1998 года, серийное производство беспилотника началось в первой половине 2000-х годов. В эксплуатации ВВС и ВМС США в настоящее время находится несколько десятков подобных летательных аппаратов в модификациях RQ-4А и RQ-4B, которые в свою очередь проходили разные этапы модернизации. К примеру, в варианте Block 40 беспилотник получил мультиплатформенный радар MP-RTIP (Multi Platform Radar Technology Insertion Program). Общий налет выпущенных Global Hawk в настоящее время превышает 320 тысяч часов.
Стратегический беспилотник был выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Фюзеляж беспилотника изготовлен из легких и прочных алюминиевых сплавов, а вот крыло полностью выполнено из композитных материалов. Узнаваемое V-образное хвостовое оперение Global Hawk также выполнено из композитных материалов.
RQ-4 Block 40 Global Hawk, фото: https://www.northropgrumman.com
Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk обладает впечатляющими летными возможностями. БЛА в состоянии находится в небе более 30 часов (рекордный полет в марте 2013 года – более 34 часов), совершая полеты и в полностью автономном режиме. Стандартная высота работы беспилотника составляет 16-18 километров, что обеспечивает разведывательной аппаратуре БЛА отличный обзор. Дальность полета модификации RQ-4B – 22 780 км.
Сегодня RQ-4 Global Hawk является крупнейшим серийным беспилотником в мире, сопоставимым по размерам с пилотируемыми самолетами. Размах крыла беспилотника составляет 39,9 метра (для RQ-4B), взлетная масса – доходит до 14 тонн. 23 апреля 2001 года беспилотный стратегический разведчик установил рекорд, став первым БЛА, который пересёк крупнейший мировой океан. Беспилотник перелетел из США в Австралию, потратив на перелет через Тихий океан 23 часа и 20 минут.
Беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk оснащены развитым комплексом разведывательного оборудования – интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Данная система включает в свой состав радар SAR/MTI с синтезированной апертурой, оптические и инфракрасные сенсоры. Все они в состоянии работать одновременно, а полученная информация обрабатывается единым процессором. Разведданные могут передаваться на землю, в том числе в штабы в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал связи с пропускной способностью до 50 Мбит/с.
РЛС SAR/MTI позволяет получать радиолокационное изображение земной поверхности и расположенных на ней объектов вне зависимости от метеорологических условий и уровня естественной освещённости на дальности, которая сравнима с аэрофотоснимками. За сутки беспилотник RQ-4 Global Hawk с радаром SAR/MTI в состоянии обработать территорию площадью 138 тысяч квадратных километров, что больше площади Южной Кореи или Исландии.
На модификациях беспилотника Block 40 в состав оборудования была введена мультиплатформенная радиолокационная система MP-RTIP. Это модульная РЛС с АФАР решёткой, которая в состоянии отслеживать движущиеся наземные и воздушные цели. В частности, может применяться для слежения за наземным транспортом и низколетящими крылатыми ракетами. Обнаружение движущихся целей возможно на удалении до 100 километров.
Стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135V
Стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135 – настоящий старожил американской военной авиации. Первые самолеты данного проекта находятся в эксплуатации с 1961 года, его военный дебют пришёлся ещё на войну во Вьетнаме. Во времена холодной войны данные самолеты активно использовались американцами для наблюдения за пусками советских межконтинентальных ракет и работой систем ПВО.
Сегодня RC-135 – это целое семейство крупных разведывательных самолетов компании Boeing (заводской индекс Boeing 739). Сам самолет был построен на базе четырехдвигательного транспортного самолета Boeing C-135 Stratolifter, на базе которого построен также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Оба самолета продолжают активно эксплуатироваться в ВВС США.
Разведывательные самолеты данного типа в версии Boeing RC-135V летают над Украиной и Черным морем, взлетая с авиабаз в Германии и на Крите. В отличие от беспилотника RQ-4 Global Hawk, который по размерам сопоставим с истребителями, разведывательные Boeing RC-135V, ведущие родословную от транспортных самолетов, представляют собой крупные воздушные суда. Взлетный вес данных разведчиков может превышать 146 тонн.
Летно-технические данные самолетов RC-135V заметно скромнее, чем у беспилотника RQ-4 Global Hawk. Boeing RC-135V обладает практической дальностью полета 9100 км, практический потолок модели – примерно 12 000 метров. При этом благодаря наличию четырех турбовентиляторных двигателей CFM International F-108-CF-201 самолет в состоянии развивать максимальную скорость до 930 км/ч. Обычно самолет осуществляет воздушную радиоразведку в течение 4-5 часов, длительность миссий напрямую зависит от удалённости от баз базирования.
Boeing RC-135V/W – это самолет электронной разведки, буквально утыканный, как дикобраз, различными антеннами. Набор бортовых датчиков и систем позволяет экипажу самолета обнаруживать, идентифицировать и определять местоположение сигналов во всём электромагнитном спектре. Отличительной особенностью самолета является вытянутый более чем на два метра носовой обтекатель, в котором размещается аппаратура разведки и связи AN/AMQ-15. Экипаж самолета состоит из 3-4 человек, помимо этого на борту работает до 12-16 операторов разведывательных систем.
Состав операторов разведывательных систем позволяет вести эффективную радиоразведку. К примеру, операторы РЭБ отслеживают в реальном времени местоположение систем ПВО и самолетов противника по их радиолокационному излучению, благодаря установленной на борту Boeing RC-135V системе AEELS. Другая часть операторов работает с системой MUCELS, ведя наблюдение за перехватами, которые выполняют истребители противника или его системы ПВО.
Полеты RC-135V над Черным морем, 16 февраля 2022 года, скриншот с сервиса https://www.flightradar24.com
Помимо них часть операторов занимается контролем радиолокационного излучения объектов наземного, морского и воздушного базирования, что дополняет картину радиолокационной обстановки. Вся полученная информация стекается членам аналитической рабочей группы, которые оценивают обстановку непосредственно на борту самолета. Также вся полученная в ходе радио- и радиотехнической разведки информация оперативно передаётся сухопутному и морскому командованию.