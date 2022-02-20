Военное обозрение
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Американские разведчики в украинском небе

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RQ-4B Global Hawk, фото: https://www.northropgrumman.com


В феврале 2022 года градус напряжённости вокруг Украины, подогреваемый постоянно выходящими в западной прессе материалами, достиг своей наивысшей точки. Дошло до того, что британские СМИ назвали конкретную дату предполагаемого российского вторжения – ночь и раннее утро 16 февраля. В американской печати фигурировала ещё более ранняя дата – 15 февраля, о которой в частности писали в агентстве Bloomberg.

Ни 15, ни 16 февраля никакого вторжения, естественно, не последовало. Ранее представители российского правительства и МИДа неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако именно в эти дни, начиная с 13-14 февраля, деятельность американской разведывательной авиации в регионе достигла своей наивысшей активности. В украинском небе практически в круглосуточном режиме висел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Беспилотник демонстративно нарезал круги вдоль российско-украинской и украинско-белорусской границы с включенными транспондерами, совершая полеты на высоте, недоступной гражданской авиации – 16-17 км. В разное время на сайте flightradar24.com за полетами американского беспилотника в онлайн-режиме следило до 20 тысяч пользователей со всего мира.

Одновременно с ним в акватории Черного моря вдоль побережья Крыма и побережья Краснодарского края совершал разведывательные полеты один из старейших американских стратегических разведывательных самолетов Boeing RC-135V. Очевидно, что американские самолеты и беспилотники вели наблюдение за масштабными российскими учениями армии и флота.


Полеты беспилотника RQ-4А Global Hawk над Украиной, скриншот с сервиса https://www.flightradar24.com

Разведывательные Боинги с позывными HOMER11 и HOMER31 становились в последние дни героями многочисленных новостей, как и их коллеги по цеху RQ-4 Global Hawk с позывными FORTE11 и FORTE12. Последние летают с военно-морской базы США Сигонелла на Сицилии, где базируется 7-я разведывательная эскадрилья ВВС США, на вооружении которой находятся беспилотники RQ-4 Global Hawk. Что из себя представляют эти воздушные разведчики и какими возможностями обладают?

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk


RQ-4 Global Hawk – это самое совершенное средство американской воздушной разведки. Стратегический беспилотный разведывательный аппарат был спроектирован инженерами американской компании Teledyne Ryan Aeronautical, являющейся сегодня дочерним предприятием крупной военно-промышленной компании Northrop Grumman. Беспилотный разведывательный комплекс стал полноценным преемником таких американских высотных разведывательных самолетов, как Lockheed U-2 и Lockheed SR-71.

Первый полет прототипа RQ-4 Global Hawk состоялся 28 февраля 1998 года, серийное производство беспилотника началось в первой половине 2000-х годов. В эксплуатации ВВС и ВМС США в настоящее время находится несколько десятков подобных летательных аппаратов в модификациях RQ-4А и RQ-4B, которые в свою очередь проходили разные этапы модернизации. К примеру, в варианте Block 40 беспилотник получил мультиплатформенный радар MP-RTIP (Multi Platform Radar Technology Insertion Program). Общий налет выпущенных Global Hawk в настоящее время превышает 320 тысяч часов.

Стратегический беспилотник был выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Фюзеляж беспилотника изготовлен из легких и прочных алюминиевых сплавов, а вот крыло полностью выполнено из композитных материалов. Узнаваемое V-образное хвостовое оперение Global Hawk также выполнено из композитных материалов.

Американские разведчики в украинском небе
RQ-4 Block 40 Global Hawk, фото: https://www.northropgrumman.com

Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk обладает впечатляющими летными возможностями. БЛА в состоянии находится в небе более 30 часов (рекордный полет в марте 2013 года – более 34 часов), совершая полеты и в полностью автономном режиме. Стандартная высота работы беспилотника составляет 16-18 километров, что обеспечивает разведывательной аппаратуре БЛА отличный обзор. Дальность полета модификации RQ-4B – 22 780 км.

Сегодня RQ-4 Global Hawk является крупнейшим серийным беспилотником в мире, сопоставимым по размерам с пилотируемыми самолетами. Размах крыла беспилотника составляет 39,9 метра (для RQ-4B), взлетная масса – доходит до 14 тонн. 23 апреля 2001 года беспилотный стратегический разведчик установил рекорд, став первым БЛА, который пересёк крупнейший мировой океан. Беспилотник перелетел из США в Австралию, потратив на перелет через Тихий океан 23 часа и 20 минут.

Беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk оснащены развитым комплексом разведывательного оборудования – интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Данная система включает в свой состав радар SAR/MTI с синтезированной апертурой, оптические и инфракрасные сенсоры. Все они в состоянии работать одновременно, а полученная информация обрабатывается единым процессором. Разведданные могут передаваться на землю, в том числе в штабы в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал связи с пропускной способностью до 50 Мбит/с.

РЛС SAR/MTI позволяет получать радиолокационное изображение земной поверхности и расположенных на ней объектов вне зависимости от метеорологических условий и уровня естественной освещённости на дальности, которая сравнима с аэрофотоснимками. За сутки беспилотник RQ-4 Global Hawk с радаром SAR/MTI в состоянии обработать территорию площадью 138 тысяч квадратных километров, что больше площади Южной Кореи или Исландии.


Техническое обслуживание БЛА RQ-4 Global Hawk, фото: wikimedia.org

На модификациях беспилотника Block 40 в состав оборудования была введена мультиплатформенная радиолокационная система MP-RTIP. Это модульная РЛС с АФАР решёткой, которая в состоянии отслеживать движущиеся наземные и воздушные цели. В частности, может применяться для слежения за наземным транспортом и низколетящими крылатыми ракетами. Обнаружение движущихся целей возможно на удалении до 100 километров.

Стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135V


Стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135 – настоящий старожил американской военной авиации. Первые самолеты данного проекта находятся в эксплуатации с 1961 года, его военный дебют пришёлся ещё на войну во Вьетнаме. Во времена холодной войны данные самолеты активно использовались американцами для наблюдения за пусками советских межконтинентальных ракет и работой систем ПВО.

Сегодня RC-135 – это целое семейство крупных разведывательных самолетов компании Boeing (заводской индекс Boeing 739). Сам самолет был построен на базе четырехдвигательного транспортного самолета Boeing C-135 Stratolifter, на базе которого построен также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Оба самолета продолжают активно эксплуатироваться в ВВС США.

Разведывательные самолеты данного типа в версии Boeing RC-135V летают над Украиной и Черным морем, взлетая с авиабаз в Германии и на Крите. В отличие от беспилотника RQ-4 Global Hawk, который по размерам сопоставим с истребителями, разведывательные Boeing RC-135V, ведущие родословную от транспортных самолетов, представляют собой крупные воздушные суда. Взлетный вес данных разведчиков может превышать 146 тонн.


Разведывательный самолет Boeing RC-135V, фото: United States Air Force

Летно-технические данные самолетов RC-135V заметно скромнее, чем у беспилотника RQ-4 Global Hawk. Boeing RC-135V обладает практической дальностью полета 9100 км, практический потолок модели – примерно 12 000 метров. При этом благодаря наличию четырех турбовентиляторных двигателей CFM International F-108-CF-201 самолет в состоянии развивать максимальную скорость до 930 км/ч. Обычно самолет осуществляет воздушную радиоразведку в течение 4-5 часов, длительность миссий напрямую зависит от удалённости от баз базирования.

Boeing RC-135V/W – это самолет электронной разведки, буквально утыканный, как дикобраз, различными антеннами. Набор бортовых датчиков и систем позволяет экипажу самолета обнаруживать, идентифицировать и определять местоположение сигналов во всём электромагнитном спектре. Отличительной особенностью самолета является вытянутый более чем на два метра носовой обтекатель, в котором размещается аппаратура разведки и связи AN/AMQ-15. Экипаж самолета состоит из 3-4 человек, помимо этого на борту работает до 12-16 операторов разведывательных систем.

Состав операторов разведывательных систем позволяет вести эффективную радиоразведку. К примеру, операторы РЭБ отслеживают в реальном времени местоположение систем ПВО и самолетов противника по их радиолокационному излучению, благодаря установленной на борту Boeing RC-135V системе AEELS. Другая часть операторов работает с системой MUCELS, ведя наблюдение за перехватами, которые выполняют истребители противника или его системы ПВО.


Полеты RC-135V над Черным морем, 16 февраля 2022 года, скриншот с сервиса https://www.flightradar24.com

Помимо них часть операторов занимается контролем радиолокационного излучения объектов наземного, морского и воздушного базирования, что дополняет картину радиолокационной обстановки. Вся полученная информация стекается членам аналитической рабочей группы, которые оценивают обстановку непосредственно на борту самолета. Также вся полученная в ходе радио- и радиотехнической разведки информация оперативно передаётся сухопутному и морскому командованию.
Автор:
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26 комментариев
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  1. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 05:36
    +1
    С этим надо что-то делать...
    " Козыри надо ровнять."(с).
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:51
      +2
      С этим надо что-то делать...

      А системы РЭБ начто...
      конечно достать таких разведчиков средствами поражения довольно затруднительно... работают они на больших высотах и удалениях. what
      Есть над чем поработать нашим лучшим умам.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 06:00
        -1
        Цитата: Леха с Андроида.
        С этим надо что-то делать...

        А системы РЭБ начто...
        конечно достать таких разведчиков средствами поражения довольно затруднительно... работают они на больших высотах и удалениях. what
        Есть над чем поработать нашим лучшим умам.

        В том и вопрос, - что наработали в этом плане за 22 года.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 06:14
          -3
          а у нас ,есть Т -72 зато...и..."посейдоны", "арматы" и " су 57" а скоро и "СУ -75"...ага...
      2. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 06:49
        -1
        Цитата: Леха с Андроида.
        Есть над чем поработать нашим лучшим умам.

        А с чего вы взяли что не наработали?
        Потому что как байден на каждом углу не орут что и как?
        Может иногда лучше промолчать и вовремя голос подать.УДАРОМ
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 06:53
          +2
          Все засекретили... реальную картину трудновато увидеть. hi
          1. Серёга64
            Серёга64 Сегодня, 06:57
            -2
            Цитата: Леха с Андроида.
            Все засекретили... реальную картину трудновато увидеть.

            От тебя минусярщик засекретили?
            Правидьно сделали
            У байдена снимки попроси
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
              +3
              Как вы хамливы... belay
              это не я вам минус поставил. hi
              Но похоже за ваше хамство вам еще минусов подбросят, учитесь общаться с людьми... не будьте грубияном и хамом. smile
              1. Серёга64
                Серёга64 Сегодня, 07:21
                0
                Цитата: Леха с Андроида.
                не будьте грубияном и хамом

                Никогда таким небыл
                Провокатрры достали
                1. Леха с Андроида.
                  Леха с Андроида. Сегодня, 07:32
                  +2
                  Так давите их аргументами и силой мысли... это гораздо больнее для них.
                  А прямолинейная прямота неформальным русским языком им часто непонятна по смыслу.
                  smile
                  Нет в их словаре таких понятий.
                  1. Серёга64
                    Серёга64 Сегодня, 07:38
                    +2
                    Цитата: Леха с Андроида.
                    Так давите их аргументами и силой мысли

                    Алексей, извините, но с какогото перепуга подумал, что вы из них recourse
                    Достали уже. Слов не слышат. Не читают. Минусуют по нику.
                    Но пока Россия- Финляндия 1:0 drinks
                    1. ROSS 42
                      ROSS 42 Сегодня, 07:52
                      0
                      Цитата: Серёга64
                      Алексей, извините, но с какого-то перепуга подумал, что вы из них

                      Главное, не суетитесь и пишите ровно и спокойно. Считайте не количество бросков по воротам (минуса), а количество забитых шайб (очки рейтинга)...
                      И будут вам генеральские лампасы... yes
                      1. Серёга64
                        Серёга64 Сегодня, 07:58
                        +1
                        Цитата: ROSS 42
                        И будут вам генеральские лампасы..

                        Да не в них дело
                        Ну хоть 10000000 минусов поставь. Скажи по чему и с чем не согласен. Нет, как бандит из за угла.
                        Посмотрите сколько сейчас накидают
                        Спасибо немного отрезвили hi
                      2. ROSS 42
                        ROSS 42 Сегодня, 08:06
                        0
                        Цитата: Серёга64
                        Нет, как бандит из за угла.

                        Это результат введения анонимности. Зная ники «минусаторов», можно было бы легко вывести их в отрицательный рейтинг с «холостыми палками». Но...Кому-то показалось это нарушением личного пространства.
                        ==========
                        Да...Писать по-русски они не могут, поэтому и режим интернет-молчания.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 06:27
      +1
      Беспилотник уж очень крутой особенно дальность впечатляет, вот бы рф чтонить подобное, чтобы границу с мексикой снимать регулярно
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 06:41
        -1
        Цитата: Умник
        Беспилотник уж очень крутой особенно дальность впечатляет, вот бы рф чтонить подобное, чтобы границу с мексикой снимать регулярно

        так там в основном или через границу -через " окно",или тунелями" под землёй... чего там снимать ?
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 06:54
        0
        Цитата: Умник
        Беспилотник уж очень крутой особенно дальность впечатляет, вот бы рф чтонить подобное, чтобы границу с мексикой снимать регулярно

        Да там все впечатляет...А особенно длительность эксплуатации,- более 20-ти лет( про подобное в ВС РФне знаю).
    3. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 06:45
      -1
      Цитата: A.A.G.
      " Козыри надо ровнять."(с).

      Да ну. В Генштабе сидят и в носу ковыряются. fool
      В упор не видят
      За идиотов не считайте потому что не орут на весь мирчто увидели
  2. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 06:06
    +3
    Вот как имея такие возможности эти разведчики до сих пор армию РФ на Донбассе не нашли?)))))
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 06:11
      +2
      Цитата: carstorm 11
      Вот как имея такие возможности эти разведчики до сих пор армию РФ на Донбассе не нашли?)))))

      " У нас есть неопровержимые доказательства, но они секретные..."(с)?
      Опять что-то подковерное?
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:42
      -2
      Цитата: carstorm 11
      Вот как имея такие возможности эти разведчики до сих пор армию РФ на Донбассе не нашли?)))))

      давно "нашли" данные просто " засекречены"....))))
  3. Серёга64
    Серёга64 Сегодня, 06:42
    -2
    Ну прям "гулюшки мира" порхают. Но не видят, что Россия воевать не хочет
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 06:49
      +1
      Цитата: Серёга64
      Ну прям "гулюшки мира" порхают. Но не видят, что Россия воевать не хочет

      Да все они видят. Только задачи у них иные, и, похоже, они их успешно решают...((
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 06:54
        +1
        Цитата: A.A.G.
        Да все они видят.

        Это
        "У нас фото есть, но мы вам их не покажем, так как они секретные".
  4. Gato
    Gato Сегодня, 06:52
    +2
    Оно и сейчас там летает - XBKCO. Флайтрадар тип не показывает, но по скорости и высоте - RQ-4
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:01
    0
    Американские разведчики в украинском небе

    Несомненно, бóльший восторг вызвало бы сообщение об ударных российских беспилотниках в небе Мексики на границе с США или о приземлении одного из «гудзонских ястребов»...Да и хрен бы на них...Мы в СССР всякий раз предупреждались о пролетающих спутниках...Притерпелись...