Судьба линкора Vittorio Veneto

Линкоры типа Littorio, крупнейшие представители флота Италии, активно участвовали в морских сражениях Второй мировой, а самым результативным среди них стал линкор Vittorio Veneto.
Создание линкоров
История линкоров типа Littorio началась в 1932 году, когда мировая гонка вооружений вовсю набирала обороты. Главной мотивацией для создания кораблей стало начало строительства новых французских линейных кораблей типа Dunkerque, которые превосходили практически по всем показателям старые итальянские линкоры.
Vittorio Veneto перед спуском на воду
Новые корабли должны были отвечать необходимым требованиям, которые исходили из представлений итальянских адмиралов, считавших основным театром боевых действий Средиземное море. Так, линкоры должны были обладать адекватным бронированием, иметь высокую скорость хода и огневую мощь, сопоставимую с конкурентами. Автономность и дальность плавания решающего значения не имели.
Достройка линкора, 1939 год
Строительство линкоров Vittorio Veneto и Littorio началось 28 октября 1934 года, спустя полгода после выделения финансирования для нужд военного кораблестроения. В Триесте был заложен киль Vittorio Veneto, который назвали в честь триумфальной победы итальянских войск во время Первой мировой войны у города Витторио в провинции Венето. Сам город, кстати, в 1923 году был переименован в Витторио-Венето. На торжественном спуске корабля на воду, который произошёл спустя три года, 25 июля 1937 года, присутствовали король Италии, а также более 50 000 человек.
Характеристики и особенности
Заявленные в эскизах 35 000 тонн водоизмещения 237-метрового Vittorio Veneto превратились к концу строительства в почти 46 тысяч, а его схема бронирования оказалась инновационной. До этого она не применялась ни в одном иностранном флоте. Промежуток между 70-мм внешней бронеплитой и 280-мм внутренней преградой был заполнен бетоном. Первым удар принимал тонкий бронепояс, который разрушал бронебойный наконечник снаряда и менял его траекторию. Вследствие этого снаряд попадал в главную броню при неблагоприятных для пробития условиях. При испытаниях моделировались попадания снарядов калибра 381 мм, и они были признаны удачными. Общая толщина главной бронепалубы составляла 45–162 мм, противоторпедная защита могла противостоять взрыву заряда массой не более 320 кг.
Линкор Vittorio Veneto в игре
Девять 381-мм орудий, размещённых в 3 трёхорудийных башнях, оценивались специалистами неоднозначно. По своей мощности они уступали лишь орудиям линкоров Yamato и Iowa. Бронебойный снаряд Vittorio Veneto массой 885 кг за счёт начальной скорости 850 метров в секунду мог пробить 415 мм брони с 19 километров. Такая мощь оплачивалась низкой живучестью орудий — лишь 110–140 выстрелов, с плохой кучностью стрельбы, а также невысокой скорострельностью в 1,3 выстрела в минуту. Неудовлетворительная точность являлась главным недостатком Vittorio Veneto и стала причиной его низкой боевой эффективности.
Противоминная артиллерия насчитывала двенадцать 152-мм орудий, размещённых в 4 трёхорудийных башнях. Система ПВО была представлена 90-мм орудиями дальнего действия, а также 20-мм и 37-мм зенитными автоматами. Благодаря энергоустановке мощностью в 132 755 л.с. Vittorio Veneto мог разгоняться до 31,42 узла. Дальность же его плавания была довольно скромной.
Линкоры типа Littorio, будучи одними из лучших представителей своего класса, всё же имели ряд недостатков. А карьера Vittorio Veneto насчитывает несколько примечательных эпизодов.
Боевой путь Vittorio Veneto
В 1940 году изящные и мощные линкоры Vittorio Veneto и Littorio вошли в состав итальянского флота, а 10 июня Италия вступила во Вторую мировую войну. На начало августа 1940 года корабли и их экипажи не были полностью боеготовы, проходили изнурительные учения. Масса других обстоятельств, в частности безуспешная разведка, откладывали открытое столкновение британского и итальянского флотов, несмотря на преимущество последнего: пять линкоров против четырёх.
Vittorio Veneto на испытаниях, 1940 год
Поскольку британское Адмиралтейство высоко оценивало угрозу, исходившую от итальянских линкоров, было принято решение нанести удар по порту Таранто, где и находились корабли. 11 ноября 1940 года около 23 часов над портом появились английские бипланы, взлетевшие с авианосца Illustrious. Итальянцы не сумели вовремя обнаружить их, несмотря на наличие шумопеленгаторной станции и проведение авиаразведки.
Линкоры Conte di Cavour, Caio Duilio и новый Littorio были повреждены вследствие атаки. Conte di Cavour и вовсе затонул. Получив три торпедных попадания, Littorio был посажен на мель, а Vittorio Veneto, несмотря на атаку двух торпедоносцев, не был повреждён. Этот налёт сместил баланс сил в Средиземном море в пользу англичан.
Итальянцы жаждали реванша, и 25 ноября их субмарины засекли выход английских кораблей из Гибралтара. Возглавив эскадру, Vittorio Veneto вышел в море для перехвата британского конвоя. Поскольку адмирал Кампиони имел приказ вступать в бой только в случае очевидного преимущества, итальянцы были решительны лишь до того момента, пока англичане не получили подкрепления. Поэтому фаза артиллерийского боя в сражении у мыса Спартивенто завершилась всего через 58 минут, хоть обмен атаками авиации продолжался ещё в течение 4 часов. Девятнадцать выпущенных в сторону неприятеля снарядов из стволов Vittorio Veneto в цель не попали, и итальянские силы отступили, не нанеся серьёзного урона английскому конвою. Действия адмирала Кампиони в итоге назвали «чересчур осторожными».
В начале февраля 1941 года итальянская эскадра вновь вышла на перехват английских кораблей после безнаказанного обстрела последними доков «Ансальдо» в Генуе. Однако встретить противника не удалось из-за неточных данных разведки. Провал итальянцев у мыса Матапан случился также вследствие плохой разведки, на этот раз немецкой.
Vittorio Veneto, декабрь 1941 года
Был разработан план операции против британских конвоев, в основе которой лежали данные немецкой разведки. Выходило, что конвой не имеет серьёзного охранения: исходя из разведданных у британцев оставался только один боеспособный линкор. Гораздо лучше сработала разведка англичан, которая 27 марта в 12:20 обнаружила итальянскую эскадру во главе с Vittorio Veneto. Это обстоятельство свело на нет фактор внезапности, британцы успели выдвинуть на помощь конвою линкоры, эскадру крейсеров и авианосец.
Утром 28 марта британские корабли были обнаружены итальянскими крейсерами, после чего произошла недолгая перестрелка, в которой ни одна из сторон не добилась очевидного преимущества. Так, итальянцами было сделано 364 выстрела без единого попадания. Их противник из-за большого расстояния и вовсе не смог ответить эффективным огнём, а через некоторое время был зажат в «клещи».
Орудия Vittorio Veneto в 10:56 открыли огонь по крейсеру Glocester. Но стрельба линкора оказалась крайне неточной, и англичане, поставив дымовую завесу, избежали уничтожения. Бой был коротким, однако линкор успел выпустить 94 снаряда, не добившись, впрочем, ни одного попадания.
Сам линкор стал целью номер один для торпедоносцев, которые взлетели с прибывшего на помощь авианосца Formidable. Его начали активно атаковать с воздуха, и итальянцы принялись отступать. В 15:20 торпеда сбитого британского самолёта попала в корму Vittorio Veneto и вывела из строя внешний левый винт, из-за чего линкор на время потерял ход. Корабль набрал около 3 500 тонн воды за 10 минут, начал крениться на правый борт и оседать кормой. Через несколько минут, после попадания бомб, вышли из строя рулевые машины. Линкор смог дать ход, доведя его до 16 узлов к 17 часам.
В целом итоги сражения оказались для Италии ужасными. В 19:45 британский самолёт-торпедоносец добился попадания торпедой в итальянский крейсер «Pola». На помощь повреждённому крейсеру были отправлены крейсеры «Zara» и «Fiume» с четырьмя эсминцами. В ночном бою погибли крейсеры «Pola», «Zara», «Fiume» и два эсминца.
Пробный выстрел Vittorio Veneto. Специя, 1943 год
Следующие месяцы Vittorio Veneto ремонтировался. Вступив в строй, он снова участвовал в перехвате конвоев. С теми же, впрочем, результатами. Он был торпедирован английской субмариной 14 декабря 1941 года, и, приняв на борт около 3000 тонн воды, вновь отправился на ремонт. На этот раз линкор выбыл из строя до июня 1942 года, когда флот Италии снова начал ощущать острую нехватку топлива. Участие итальянских линкоров, даже не вступивших в бой, способствовало победе стран Оси в «июньской конвойной битве».
Линкоры Италии перебазировались в Специю, а 5 июня 1943 года произошёл массированный авианалёт союзников, в результате которого Vittorio Veneto получил два бомбовых попадания. Линкор вышел из Специи 9 сентября 1943 года, направившись сначала к острову Сардиния, но затем 11 сентября прибыл в Ла-Валетту на острове Мальта с поднятым чёрным вымпелом — знаком перемирия.
По условиям мирного договора, подписанного 10 февраля 1947 года в Париже между Италией и странами-победительницами, Vittorio Veneto подлежал передаче Великобритании, правительство которой обязало итальянцев разобрать корабль на металлолом. Так, в феврале 1947 года Vittorio Veneto отправился в свой последний поход в Специю, где был окончательно разобран в 1955 году. Всего он совершил 54 выхода в море, в том числе 11 боевых походов, пройдя в общей сложности 17 970 миль.
Третий корабль типа Littorio — линкор Roma. Так и не приняв активного участия в боевых действиях, он был потоплен бывшими союзниками Италии в ходе авианалёта. Подробнее об истории этого корабля вы можете узнать в ролике от компании Wargaming!