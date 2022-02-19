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Война монголов против магии и колдунов

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Китайское воинство. Источник: Инь Шилинь, Чжан Цзяныо Китай 5000 лет истории. СПб, 2008.


В данной статье речь пойдет о влиянии ментальных и религиозных представлений на военное дело монголов.

Часто можно слышать вопросы о том, почему те или иные действия персонажей периода монгольского завоевания так «нелогичны». Если оставить в стороне вопрос о превратном понимании логики, как инструкции по ремонту сантехники, а также постулата о том, что каждый «мнит себя стратегом, видя бой со стороны», то что тогда?

В исторической науке недопустимы домыслы и отсебятина, это не художественная литература, где о том, что думал тот же Чингисхан, мы узнаем немало интересного. С научной точки зрения: нет документа, нет анализа, нет и выводов.

Поэтому часто в монографиях можно прочитать, что исторические источники не дают нам ответ на поставленные вопросы. И это совершенно справедливо.

Но существует еще один, очень важный фактор исторического процесса, который обязательно надо учитывать при рассмотрении докапиталистических обществ – это этнопсихология того или иного этноса, народа или нации или ментальность.

Так и в случае с монгольскими родо-племенами, объединенными Чингисханом, учет ментальных преставлений является крайне важным при рассмотрении действий этого общества. При этом недопустимы современные модернизации и перенос нынешних политических представлений об устройстве общества на ранние периоды.

Всё монгольское общество было пронизано представлениями человека периода распада или переформирования родовых отношений, с черно-белым делением мира, понятиями о влиянии на человека духов и влиянии человека на них, о посредниках между ним и человеком.

Если даже для очень верующего современного человека религиозная жизнь – только часть его жизни, то для человека той эпохи другой жизни и не было. Какие бы действия ни производил человек. Кроме мира живых, он жил одновременно в мире духов, магии и колдунов. Поклонение духам, которым приносили постоянные жертвы, отражалось и на всем миропонимании монголов:

«И всякий раз, как они приступают к еде или питью, они прежде всего приносят им часть от кушаний и питья. И всякий раз, как они убивают какого-нибудь зверя, они приносят на каком-нибудь блюде сердце идолу, который находится на повозке, и оставляют до утра, а также уносят сердце с его вида варят и едят».

Исходя из этих представлений, мы рассмотрим влияние мировоззрения на войну.

Как отмечал еще классик этнологии Дж. Фрейзер о людях традиционных обществ:

«Вступая в незнакомую страну, дикарь испытывает чувство, что идет по заколдованной земле, и принимает меры для того, чтобы охранить себя как от демонов, которые на ней обитают, так и от магических способностей ее жителей».

А как же с этим обстояло дело у соседей кочевников?

Соседи монголов – маги и колдуны


Земледельческая цивилизация на территории современного Китая, представленная тремя государствами: империей Южная Сун, Си Ся и Цзинь, и уйгуры, и кара-китаи, тибетские племена – все они находились приблизительно на одной стадии развития. Все эти этносы и страны были обществами территориальной общины, кто-то на ранней ее стадии, кто-то продвинулся далее. И именно поэтому ментальные представления были крайне схожими.

Кидане (китаи), южномонгольские племена и основатели империи династии Ляо в Северном Китае каждое свое действие сверяли с гаданиями и пророчествами:

Кидане гадают, считая, что ясная погода (в «день человека»] сулит счастье, а пасмурная – бедствия. По обычаю, во дворах жарят и едят блины. Это называется «обкуривать Небо».

Все действия императора Ляо были подчинены такому ритуалу:

«В средней декаде четвертой луны император снимал юрту и отправлялся в путь, [предварительно] определив путем гадания счастливое место, которое могло служить для укрытия от жары. В последней декаде пятой луны или в первой декаде шестой луны он приезжал туда и жил пятьдесят дней, обсуждая государственные дела с чиновниками северных и южных районов. В свободное время он охотился».

На войну кидане выступали только после совещания с гадателем.

Когда киданского кагана позвал на помощь один из полководцев поздней империи Тан, он после вещего сна пообщался с прорицателем и потом выступил в поход, сообщив, что

«Я выступаю в поход не ради Ши Цзин-тан'а, а по приказу Небесного императора».

Такую же ситуацию мы наблюдаем и в ментальных представлениях тангутов, которые были на стадии перехода к территориальной общине.

В империи династии Си Ся было четыре вида гадания перед боем. Войско выступало в поход только в нечетный день.

Они гадали и посредством астрологии. Венера на небе днем предвещала неудачу на войне. Встретить женщину во время выступления в поход считалось дурным предзнаменованием. Тангуты не считали позорным бегство с поля боя. Но, потерпев поражение, они через три дня обязательно возвращались обратно, убивали там из лука человека и лошадь, чтобы «убить злых духов и призвать добрых».

Война монголов против магии и колдунов
Карта гадание. Роспись. Си Ся. XII в. Хара-Хото. ГЭ. Россия.

Наиболее распространенными были четыре вида гаданий: на бараньей селезенке, на бамбуке, на сердце и желудке барана, при помощи стрелы и тетивы лука. Такое «боевое гадание» вообще было не редкость.

В китайской империи поздней династии Тан (Х век) Ши Цзин-тан поднял восстание против императора в 936 году и послал за помощью к пограничному «генералу» Ань Чжун-жуну. Тот, не зная к кому присоединиться, стал гадать следующим образом. Поставив мишень на расстоянии 100 шагов, он стал стрелять из лука, после двух попаданий он понял, что надо присоединяться к восставшим, и не прогадал.

В собственном Китае, в империи Южная Сун, да и на китайских территориях, захваченных соседями, без гаданий и прорицаний не происходило никаких действий. Недаром, в процессе завоевания Чингисхан привлечет себе на службу китайских предсказателей и астрономов, самым известным из которых был Елюй Чу-Цай.
Все виды работ, сделки, аренды, свадьбы, урожай – всё охватывали предсказания.

А геомантия (или фэншуй), столь популярная сегодня во всем мире, активно использовалась в этот период и была монополией монахов, без магических действий категорически нельзя было ничего строить, никого хоронить. В Китае были шаманы обоего пола.


Люо-пань, компас для фэншуй, современный вид.

Чжурчжэни после захвата севера Китая сразу же начали использовать китайскую систему управления и идеологии: астрологи и гадания использовались точно так же, как в империи Южная Сун.

И вот с духами, демонами и воинами этих народов предстояло столкнуться монголам.

Шаманы или гадатели?


Монголы поклонялись «единому богу», о чем пишет Рубрук, имя его Тенгри (Небо), заимствован он был у тюрок, когда монгольские племена находились под их властью. Были и другие божества, а также духи, о которых мы писали.

Судя по источникам, на этом этапе шаманизм и гадание-предсказание были разными родами деятельности.

Убийство татарского шамана, который неудачно лечил брата жены монгольского Кабул-хана (Хабул-хана) (1085–1147 гг.), прадеда Чингиза, стало причиной кровной вражды между татарами и монголами.

Шаманы участвовали во всех мероприятиях, связанных с болезнями и защитой от них. Шаманами могли быть и мужчины (бо), и женщины (идуань). Шаманы больше были лекарями и заклинателями. Шаманы были и руководителями камланий, которые играли важнейшую роль в монгольском обществе: так, камлания происходили на курултаях, в период избрания великого кагана.

При Чингисхане оказался шаман (?) и волшебник Кокочу, который именовался Теб-Тенгри, сводный брат кагана. Т. е. он, скорее всего, не был шаманом, а был предсказателем, передавал волю бога Тенгри. Благодаря его действиям, Тимучина избрали великим каганом монголов, и он получил имя Чингисхан. Он был знаменитым кудесником, очевидно, монголы верили ему.

Он не раз и не два сообщал волю Неба и на курултае 1206 года озвучил ее всем монголам:

«Ныне, когда государи этого земного пояса, которых всех называли гур-хан, покорены твоею рукою и владения их достались тебе, и у тебя по их примеру будет титул такого же значения – чингизовский, и ты, Чингиз, станешь царь-царей. Всевышний господь повелел, чтобы прозвание твое было Чингиз-хан, ибо чингиз есть множественное число от [слова] чин, а следовательно, Чингиз имеет усиленное значение [слова] чин. Посему слово Чингиз-хан будет [иметь] целью [прозвание] – шаханшах – государь государей».

Сам он отличался буйным нравом, однажды он со своими братьями даже побил брата кагана – Хасара. А сам заявил Чингизу:

«Вечный Тенгриз вещает мне. Выходит, что править государством временно Темучжину, а временно Хасару. Если ты не предупредишь замыслы Хасара, то за будущее нельзя поручиться».

Возмущенный Чингиз был готов расправиться с Хасаром, но его спасла мать, хотя он и лишил его части имущества.

Другого брата, Отчигина, Теб-Тенгри заставил извиняться на коленях. Он в слезах пришел к кагану, а жена кагана подлила масла в огонь, сказав, что Теб-Тенгри, который сейчас покушается на братьев, завтра может пойти и на детей кагана. Учитывая его власть, к нему стали стекаться люди. Чингиз разрешил Отчигину поступить с ним, как он желает, и тот специально затеял драку с Теб-Тенгри. Знаменательно, что Тенгри потерял во время драки шапку, это был не просто дурной знак, шапка и пояс у монголов служили мощной защитой от внешних воздействий духов, потерять или снять шапку значило «открыться», как в отрицательном, так и положительном смысле, перед Небом и духами.

Чингиз велел им выйти из юрты и драться на улице, а когда они вышли, Теб-Тенгри схватили борцы, заранее расставленные Отчигином, и сломали ему хребет.

Современные исследователи, исходя из современных политических представлений, считают, сильно модернизируя события XIII века, что это была борьба светской и религиозной власти. Вряд ли это так, во-первых, нигде больше мы не встречаем информацию о политической власти шаманов или гадателей, да и в «Сокровенном сказании» говорится, что Кокочу был при кагане, а не рядом с ним. Во-вторых, и сам каган обладал (или точнее – был носителем) божественной властью, и по своему роду, и по праву, о чём чуть ниже.

Можно не сомневаться, что суеверный человек того периода, каким, несомненно, был Чингисхан, в случае сомнений не решился бы поднять руку на волхва, но, как сообщает Рашид-ад-Дин, он понял, что тот обманщик и небесный бог отвернулся от него:

«…Тенгри не взлюбил его, и унес не только душу, но и самое тело!»

Каган и Небо


Еще в период борьбы за власть среди монгольских племен, в битве при Калаалджит-Элэте Чингисхана и Ван-хана, когда на военном совете было понятно, что сил у сторонников Тимучина мало, он решил сражаться с опорой на «всевышнюю истину» и на помощь «всевышнего творца».

Повторимся, каган всех монголов имел связь с Небом куда большую, чем даже шаманы или предсказатели. Связь его была не в том, что он был помазанником, как христианские государи, а в том, что только ему, как главе его монгольского рода, неимоверно разросшегося в ходе завоеваний, Небо давало силы прежде всего для защиты рода!

Рашид-ад-Дин сообщает два раза о событиях, когда Чингисхан оставался наедине с Тенгри.

Первый раз это было перед походом на Золотую империю. Чингисхан, сняв пояс, обратился к Небу (надо понимать, что Рашид-ад-Дин, будучи мусульманином, своеобразно передавал обращения к Небу кагана, используя понятную ему лексику):

«О господь извечный!.. Если ты считаешь, что мое мнение справедливо, ниспошли мне свыше в помощь силу и [божественное] вспоможение и повели, чтобы с высот ангелы и люди, пери и дивы стали моими помощниками и оказывали мне поддержку».

Второй раз это случилось, когда Чингисхан узнал о том, что его послы были убиты Хорезмшахом.

Он три дня рыдал без шапки на холме и молился творцу, прося силы для отмщения. Данный эпизод требует пояснения. Возможно, для Рашид-ад-Дина, как правоверного мусульманина, такое поведение было обыденным делом. Плачи правителей мусульманского Востока в источниках встречаются часто, что не очень свойственно для монголов. Чингисхан рыдать-то мог, в источниках монгольские ханы часто горюют, особенно по убитым детям. Но суеверный каган вряд ли проливал слёзы по послам-купцам, такими действиями он ожидал получить знамение от Тэнге, о чём нам и сообщают источники. Этот факт только подтверждает, что Чингиз перед большой военной кампанией прибегал к получению благословения небесных сил.

А вот шахиншах не внял советам мудрых даже после первого сражения с монголами, окончившегося вничью. Он был растерян и подавлен: «мы избрали решение Аллаха и его предопределение».

Вопреки доводам астрологов о злополучных звездах, которые говорили, что сейчас не время начинать успешную войну, а время подождать. Очевидно, что эта вставка у Рашида-ад-Дина сообщает мнение монголов, которые точно, впрочем, как и китайцы, не начали бы войны вопреки показаниям астрологов, и подождали бы, пока не пройдут злополучные звезды.

Летом 1219 года, когда перед походом на запад Чингисхан окроплял знамена, ритуал обязательный у монголов перед войной, случилось тревожное знамение, выпал мокрый снег (!), и высота снежного покрова составила почти метр. Выходец из императорской фамилии Ляо, монах и китайский специалист по управлению Елюй Чу-Цай сказал, что это признак победы.

Во время войны в Средней Азии после первых побед Чингиз послал в погоню Джэбэ, Субэдэя и Тукучара за дезориентированным шахиншахом, и вот однажды в зимнюю пору раздался гром, который серьезно встревожил чуткого к таким знамениям кагана, но его снова успокоил «длинная борода» – Елюй Чу-Цай. Он сказал, что это знак того, что Ала ад-Дин Мухаммед умрет в дикой местности. Чингисхан стал еще больше доверять предсказаниям «мудрого» китайского ученого.

Несмотря на то, что Елюй Чу-Цай новыми свидетельствами постоянно подтверждал свои возможности как предсказателя, основанного на китайской «науке», включая астрологию, Чингиз жил по принципу «доверяй, но проверяй». Тем более, как мы видели, каган имел прямую связь с Небом, по мнению монголов, а это давало ему возможности быть и предсказателем.

А Елюй Чу-Цай набирал очки. Как утверждает «Юань ши», несколько раз он утер нос мусульманским астрономам, которые вначале ошиблись с затмением луны (17 июня 1220 года), а затем попытались оспорить прогноз Елюя о новом затмении (31 октября 1221 года).

Вопрос по тем временам не просто не праздный, а архиактуальный, от этого зависели предсказания и военные победы. Для этого у кагана и были предсказатели. Рубрук писал:

«указывают наперед дни счастливые и несчастливые для производства дел, отсюда Татары никогда не собирают войска и не начинают войны без их решительного слова».

Между тем летом 1221 года Чингисхан наблюдал огромную комету с хвостом (июнь-июль 1221 года), что его, находившегося в тяжелом походе в Хорезме не могло не встревожить, но его киданьский советник, впрочем, воспитанный как китаец, сообщил, что это событие оповещает о скорой гибели Алтан-хана, как называли правителя Цзинь монголы. Император Сюань-цзун умер через год.

С этого времени перед каждым походом, Елюй Чу-Цай осуществлял гадание, и на его основе принималось решение выступать в поход или нет. Но…Чингисхан, деятельный правитель, сам перепроверял его. Осуществляя традиционное для монголов гадание-предсказание на бараньей лопатке. Гадание это происходит и до наших дней.

Представляется, что это было не желание ханов, а их обязанность. И Угэдэй и Мункэ гадали на бараньей лопатке перед войной и слушали специалистов в гадании. В 1510 году Даян-хан, один из последних великих монгольских ханов, перед битвой с тумэтами выслушал несколько гадателей.

Как писал Плано Карпини:

«Они усиленно предаются гаданиям вообще, а также по полету птиц и внутренностям животных, чародействам и волшебством. И, когда им отвечают демоны, они веруют, что это говорит им сам Бог…»

Враждебные духи


«Из всех источников опасности, – как писал Дж. Фрейзер, – дикарь страшится более всего магии или колдовства, и всех иноплеменников он подозревает в причастности к этому искусству».

Поклонение духам, которым приносили постоянные жертвы, отражалось и на всем миропонимании монголов. Мы видим, что все соседи монголов имели аналогичные представления, и ничего удивительного здесь нет.

Для монголов война с вражескими духами представлялась не менее важной, чем война с войсками и крепостями. Ведь и сами монголы не чурались колдовства на войне, армянские источники сообщали:

«…они научились искусству колдовства и получили повеление от своих бесов».

Еще в период борьбы за власть в степи мы видим, как противники применяют магию. «Юань Ши» сообщает, что в 1201 году Чингисхан с Ван-ханом встретились в битве с найманами. Шаманы найманов камланием вызвали ветер и снег, но ветер понес снег в их сторону, они не смогли сражаться и отступали по глубокому снегу, понеся урон. Недаром союзник найманов Джамуха воскликнул:

«Небо не покровительствует нам; оттого и вышло так».

Следующая битва с враждебными духами произошла на территории Цзинь в 1231 году.

Угэдэй, разбив противников в пограничном сражении, прошел через Чабчияла (Цзюй-юн-гуань), отправил войска на осады городов, но сам каган заболел, онемев. Были собраны специалисты более высокого уровня, чем шаманы – китайские гадатели. Они решили, что это духи Золотой империи: духи земли и воды, возмущенные гибелью людей и городов, разгневались на завоевателей.

Естественно, что их целью стало стремление умастить духов, но попытки принести им в жертву золото или серебро, скот – не удались. Духам нужна была жертва из родни хана, и ею согласился стать царевич Толуй.

Но вскоре Угэдэй выздоровел сам. Такие действия, с привлечением для жертвы иного лица, низшего ранга, были обыденным для монголов, это не значит, что его убивали. Так, во время болезни наложницы Мангу-хана, прорицатели заклинали ее рабыню, которая спала три дня.

А вот как монголы расколдовывали вражескую территорию, мы можем узнать из русской летописи. Так случилось, что первым городом на пути монголов стала Рязань. Монголы были очень осторожны, они не начинали боевых действий: нужна была разведка и понимание о колдовстве русских. Поэтому они начали переговоры, параллельно решая свои боевые задачи. Русские направились в стан Батыя, а монголы отправили своих послов в город.


Художник В. Смирнов. 1883. «Князь Михаил Черниговский перед Батыем».

На картине запечатлён эпизод, когда русский князь Михаил Черниговский в 1246 году отказался проходить языческий обряд очищения огнем, крайне важный для монголов. Это был обряд, который очищал иноплеменников и защищал монголов от их злых духов.

Летопись сообщает, что в Рязань пришло посольство, состоявшее из «жены чародейки и двух мужей с ней». Пока шли переговоры с Батыем о десятине, конях и красных девицах, посольство с чародейкой во главе отправили подальше из Рязани, во Владимир. Вскоре они вернулись к Бату: дело было сделано, и он мог повышать ставки в переговорах, требуя от русских невозможного. Так как посольство с чародейкой во главе сделало свое дело: оно расколдовало неведомую для них землю, и Рязанскую, и Владимирскую. Путь войску был открыт:

«Без повеления своих – писал Киракос Гандзакеци, – колдунов и кудесников [татаро-монголы] не пускались в путь – [делая это] только с их разрешения».

Так монголы воевали и побеждали и чужих духов, и чужих воинов.

Современные исследователи выдвинули версию, основанную на иррациональном мышлении той эпохи, о спасении Новгорода от вторжения татаро-монголов (Ю. В. Кривошеев). Новгородская IV летопись отмечала, что кочевники «воспятишася оу Игнача Креста».

Все современные рациональные версии о беспутице, малых силах степняков, бескормице и пр. до конца не отвечают на вопрос: почему. Но художественный вымысел замечательного советского писателя В. Яна о том, что у Игнат Креста монголы теряют шаманку и любимого коня Субэдэя, нам как бы говорит о том, что такое могло быть.

Гибель предсказательницы и белого священного для монголов коня ничего хорошего предсказать не могло: дальше была нерасколдованная территория враждебных духов. Все рациональные аргументы не сработали бы без этого монгольского видения мира и войны. Но, повторюсь, это не научные выводы, а предположение, как могло бы быть…

Понять военные победы и боевые действия монголов, их успехи невозможно без проведения анализа мировоззрения. За внешними, абсолютно понятными действиями зачастую стоит иная мотивация, иррациональное мышление и мир кочевника, заполненный не только живыми людьми, но и духами, своими и чужими, магией и злонамеренным колдовством. У монгольских племен такое видение мира сохранялось длительное время, отголоски его можно наблюдать и сегодня.
Автор:
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89 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ee2100
    ee2100 Сегодня, 05:51
    +6
    Суеверия были, есть и будут. В не зависимости от религии человека или его атеистичности.
    Да,раньше человек жил в большем единении с природой, чем мы. Были ли монголы больше подвержены шаманизму, колдовству, гаданию и др. чем другие народы того времени- думаю нет.
    Князь и дружина, выступая в поход получает благословение. Много примеров в летописях. И в чем разница? Дополнительно обсудить предстоящий поход,сражение - это ещё и дополнительный анализ ситуации.
    Есть информация, что Гитлер очень плотно общался с астрологами, да и о призидентах США такое говорят.
    Получить дополнительную уверенность в правильности собственных решений это действительно придаёт силы.
    Кто ходит сейчас на рыбалку или охоту, как правило выполняют определённые ритуалы .
    Удивила статья автора на такую не ординарную тему. В хорошем смысле. drinks
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 09:38
      +5
      И у спортсменов такая же ерунда. На всякий случай.
      1. ee2100
        ee2100 Сегодня, 09:59
        +6
        В курсе! Просто природа,я думал, она ближе многим. Да много ещё где. Вернулся - посмотрись в зеркало hi
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 10:30
          +6
          Не вернулся - посмотрись два раза! Вдруг уже не отражаешься?
          1. ee2100
            ee2100 Сегодня, 10:33
            +5
            А если посмотрел в зеркало и никого не увидел? Значит это не ты вернулся. laughing
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 10:35
              +5
              Просто, согласно поверьям призраки в зеркалах не отражаются.
              1. ee2100
                ee2100 Сегодня, 10:38
                +4
                Это не доказано! Может и отражаются! Просто существует устойчивое мнение. Надо опыты проводить. Начать с тёщи drinks
            2. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 12:54
              +4
              Значит это не ты вернулся.

              1. ee2100
                ee2100 Сегодня, 13:09
                +3
                Привет, Костя!
                У тебя галерея на все случаи жизни!
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Сегодня, 13:50
                  0
                  Так ведь жизнь заставляет. smile

                  Привет, Саша! hi

  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:18
    +6
    Я суеверный человек... smile черная кошка перебегает дорогу крещусь или меняю путь.
    Кто знает какая пакость ждет далее после нее what.
    А так монголы сумевшие с помощью своих советников шаманов наставить Чингис хана на путь истинный не зря находились возле него.
    Очень хороший способ незаметного влияния на человека и на империю.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:20
      +11
      . Я суеверный человек... smile черная кошка перебегает дорогу крещусь или меняю путь.
      Кто знает какая пакость ждет далее после нее what.

      Да, ну? Чёрный кот перебегающий дорогу - это на счастье, доказано многолетним практическим опытом взаимодействия меня лично и соседского Сибирского кота Гошка! Иногда даже провоцируют его лохматого, я уже в машину сел собираюсь ехать, а он морда усатая «с проверкой своей территории у моего дома не спешит». Сидит у дороги и не перебегает. Приходится «ворожить». Берёшь маленький камешек и кидаешь в полисад. Тут сердце «крысолова» или «кошачье любопытство» срабатывает безотказно. Стелющейся походкой немало тушка перебегает дорогу, все можно ехать - неделя будет удачной!!!
      Эдуарду спасибо за интересное продолжение темы.
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 09:40
        +6
        Лет с десяток назад сформулировал:

        «Я не верил в начало апреля и чёрных котов.
        Поступать "вопреки" - превращалось неспешно в привычку.
        Четверь века - изрядный рубеж для проверки. Готов
        Перейти в миттельшпиль. Хоть игра уж давно не на спички».
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 08:31
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Я суеверный человек... черная кошка перебегает дорогу крещусь

      Креститься в таком случае - неуместно,суеверия,по словам великого старца Иоанна Крестьянкина,пустая и ложная вера и,поскольку истинной веры у нас мало,мы предельно поражены суевериями.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 09:19
        +7
        Все относительно. В Средневековье католическая церковь преследовала неверие в колдовство так же, как и сами акты "малефиция".
    3. parusnik
      parusnik Сегодня, 10:12
      +3
      черная кошка перебегает дорогу
       "Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом". (с) "Кошки не похожи на людей:..Кошки не болтают чепухи,не играют в домино и в шашки..."(с) Б.Заходер, если что. laughing
  3. Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита Сегодня, 07:27
    +11
    Интересная и неожиданная тема...
    Безусловно, в те далёкие времена суевериями были подвержены представители всех слоев общества, включая самые высшие, но вот несколько эти суеверия влияли на принятие военных или политических решений - вопрос, как мне кажется, в общем виде не решаемый.
    Были ли все эти камлания, гадания и т.п. просто внешним оформлением принятого решения или же на основании результатов магических действий это решение могло быть изменено или даже отменено?
    Что касается отказа монголов от похода на Новгород, также как на Полоцк и Смоленск, то тут, я думаю, они просто следовали своим стратегическим планам, в которые разорение этих земель просто не входило, поскольку целью их похода было Владимирское княжество.
    И тут стоит отметить один момент в действиях монголов, связанный именно с иррациональной стороной их мышления. Очень, на мой взгляд, яркий момент.
    Завоевание для монголов складывалось из трёх обязательных целей: разграбление земель, захват столицы и убийство верховного правителя. Последнее считалось настолько важным, что в погоню за бежавшим правителем враждебного государства отправлялись целые корпуса, которые можно было с большим толком использовать на других направлениях. Ведь пролитие крови правителя означало и поражение охранявших его богов, а, значит, его земля становилась беззащитной перед завоевателями. Чистая мистика.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:37
    +9
    "Верю, ждет нас удача. На святое дело идем. Друга из беды выручать."(с) smile
  5. Толстый
    Толстый Сегодня, 08:16
    +10
    hi Спасибо, Эдуард.
    Дворец построил Кубла Хан...
    ....
    И из пещер, где человек не мерял
    Ни призрачный объём, ни глубину,
    Рождались крики: вняв им, Кубла верил,
    Что возвещают праотцы войну. smile
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 08:36
    +9
    Князь Игорь, тот самый новгород-северский, который в одиночку на половцев поперся, по ходу не был суеверным.Его поход мог бы иметь другой исход, если бы Игорь придал значение знакам, которые природа ему подавала. Первое и самое важное - это затмение солнца, которое предвещала несчастье у людей. Вторым сигналом были звери и птицы, которые шумели и привлекали свое внимание к себе. Третий знак - погода, а именно раскаты грома, дождь. Див свистел - предупреждал половцев. Ничто его с дружинной не остановило,"…ища себе чести, а князю славы"..(с)
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:29
      +4
      Отсюда вывод : от предссказаний не отмахивайcя
    2. HanTengri
      HanTengri Сегодня, 11:05
      +6
      Цитата: parusnik
      .Его поход мог бы иметь другой исход, если бы Игорь придал значение знакам, которые природа ему подавала.

      Не нашлось, видать, у Игоря, под боком, ни одного "дона Хуана", чтобы обьяснить князю, где согласие мира, а где нехороший знак... И ни одного прикормленного китайского прорицателя, как у Тимучина, у него, к сожалению, тоже не было. Некому было раскинуть соломинки и сообщить, что так, мол и так, выпала, на твой поход, княже, гесаграмма №29 Кань (Двойная безда) и возвещает она тебе примерно следующее: "Придешь или уйдешь – будет бездна за бездной. ", что в переводе с китайского на русский означает примерно следующее: "Упитанная полярная лисичка поджидает тебя, в этом походе." Не ходи, княже - целее будешь.
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 08:54
    +3
    главное божество тогдашних монголов -" вечное синее небо" , хотя монголы почитали ещё и разных духов и своих предков .А вот знать монголов ещё в ХI веке начало принимать христианство несторианского толка. Также был распространён буддизм .Эти религии среди монголов распространялись через уйгуров.
    Но сам Чингис-хан и все монголы в основном были не очень религиозны и совершенно равнодушно относились к разным религиям.Чингис-хан жил в век Крестовых походов и великой борьбы христианства с мусульманами , знал фанатизм тех и других , знал раздоры между сектами одной и той же религии , знал ненависть существовавшую , например , между суннитами и шиитами в мусульманстве , и как искусный политик Чингис-хан не приставал ни к одной из религий ,и задумав покорить весь мир , ровным образом покровительствовал всем верноисповеданиям .А зная влияние духовенства на умы,Чингис- хан даже покровительствовал духовенству разных религий. Лишь бы исправно все покорённые плотили дань. И окончательно принятие мусульманства в Золотой Орде затянулось аж на столетия ещё и после Куликовской битвы.
    Убийство князя Михаила Всеволодовича за то что он отказался выполнить языческие религиозные обряды монголов , со стороны монголов скорее всего была кара за факт непокорности , а не за непочтение веры монголов и ихних богов . Со стороны православия и русского народа князь Черниговский , безусловно , погиб за верность Православной вере и России...
    1. Хозяин Трилобита
      Хозяин Трилобита Сегодня, 09:33
      +9
      Князь Черниговский Михаил Всеволодович был человеком неумным, трусливыми и подлым. И перед монголами у него был тягчайший грех - уничтоженное посольство хана Менгу в 1240, по-моему, году. Так что шансов выжить в ставке Бату у него при любых раскладах было прискорбно мало.
      Фактически, это был выживший их ума старик, рассорившийся к тому времени даже с собственным сыном. Почитание его как святого началась в Ростове, где княгиней была его дочь Мария, поскольку там его, видимо, просто не знали. В Чернигове, Киеве и Галиче, где Михаила знали хорошо, никому в голову не пришло, что это трусливый и бездарный правитель может быть святым.
  8. Mihaylov
    Mihaylov Сегодня, 09:25
    +5
    В это время, когда я, раб, собрал [свою книгу] в 617/1220 году, выступили тюрки-татары. Они дошли до Ирака [Персидского] и совершили бесчисленные убийства. Говорят, будто их правитель знаком с колдовством. Они заклинаниями превращают воду в лед, а на людей и неприятелей насылают ливни и грозы

    Анонимный труд известный исследователям под названием «‘Аджа’иб ад-дунйа» («Диковинки мира») - сочинение на географическую тему XIII в. hi
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Сегодня, 10:21
      +6
      Сергей привет!!!
      Спасибо за Важное дополнение.
      hi
    2. ee2100
      ee2100 Сегодня, 10:29
      +3
      "И распространилась о них ложная молва, будто они — моги и христиане по вере, [будто] творят чудеса и пришли отомстить мусульманам за притеснение христиан; говорили, будто есть у них церковь походная и крест чудотворный; и, принеся меру (В тексте: «***» — мера сыпучих тел) ячменя, они бросают ее перед крестом, [затем] оттуда все войско берет [корм] для лошадей своих, и [ячмень] не убавляется; а когда все кончают брать, там остается ровно столько же. Точно так же и с продовольствием для людей. И эта ложная молва заполнила "( История Армении, Киракос Гандзакеци)
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 10:38
        +6
        "Краткое описание ТТХ полевого синтезатора "Мидас""
        1. ee2100
          ee2100 Сегодня, 10:40
          +5
          Мана небесная- армянский вариант!
  9. депрессант
    депрессант Сегодня, 09:30
    +9
    Привычка подчинения на уровне ментальности, вбитая с рождения. Снятие с себя ответственности. Вождь знает, как действовать. Шаман (идеолог) подтверждает. Либо, если имеет больше сведений, чем вождь, опровергает намерения вождя. Один из способов поддержания иерархии отношений. Главное -- несамостоятельность рядовых. Правильно или нет? В исторической перспективе?
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 09:39
      +9
      В исторической перспективе: "Чукча знает кто у нас начальник партии!"
      1. депрессант
        депрессант Сегодня, 10:01
        +7
        Потому чукче легко. Он переадресовал решение проблемы своего стойбища "начальнику Чукотки". Это позволяет сосредоточиться на решении личных проблем. Но бывает так, что решение личного оказывается в рамках проблемы общего. Чукча этого может не видеть.
        Доброе утро Антон! )))
        Доброе утро всем!)))

        Прочитала статью крайне внимательно. Потребность советоваться есть у всех. Должна быть у всех. И даже у высшего руководства. А кто выше высшего руководства? wassat )))
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 10:16
          +7
          Он переадресовал решение проблемы своего стойбища "начальнику Чукотки".
          Угу.
          " Камаз - хорошая машина! По тундре шибко идет! Собачки только быстро устают..."
          Доброе утро, Людмила Яковлевна!
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 12:45
            +3
            Добрый теперь уже день, Антон!)))
            Надеюсь, что примета, представленная мною в ответе Эдуарду, не говорит о плохом дне. Пусть будет суббота, теплая и беззаботная.! А если возникнут заботы, то пусть не омрачат наше мировосприятие )))
            А то ж пошла утром рано на яндекс, на Кургиняна в "Красную весну", внимательно выслушала всех прорицающих и спрорицали они мне войну. А ещё прорицание получилось из магазинных ценников, мол, не раскатывай губу, скоро тебе жрать будет нечего! Вернее, не на что wassat )))
        2. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 11:27
          +6
          А кто выше высшего руководства?


          Вот этот дядя. smile



          Людмила, привет! love
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 12:07
            +4
            Добрый день, Костя!)))
            Я не думаю, что Бог занят нашими проблемами. Он занят непрерывным возобновлением и поддержкой Вселенной. Но любой власти нужна на него ссылка. Отсюда миропомазание при коронации и показное крещение лба бывшими партийными боссами. Творя собственную политику, они как бы снимают с себя часть ответственности. Мол, так угодно Господу. Но наши не учли, что советская власть сделала из народа атеиста. Потому нам может быть ближе и понятнее суеверие про черную кошку, чем перекрестие лбов.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 12:19
              +4
              Потому нам может быть ближе и понятнее суеверие про черную кошку, чем перекрестие лбов.

              Это точно, уж я лучше своему коту за ухом почешу, мем буду перед носом бессмысленно махать руками.
            2. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 12:52
              +4
              Я не думаю, что Бог занят нашими проблемами.
              "Нам никто не указ, мы и сами себе не указ,
              Доверяем лишь левой руке, маршруты рисуя,
              Ну а тот, кто указ, он не больно-то помнит про нас,
              Да и мы поминаем его в беде или всуе" (С)
        3. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 12:04
          +5
          Но бывает так, что решение личного оказывается в рамках проблемы общего. Чукча этого может не видеть.

          Тогда Начальник партии, мог и из тундры не вернуться!
          В отечественной истории юриспруденции есть один показательный пример (прецедент). Два каюра в тундре встретили коробейника, который решил нажиться на туземцах. Не сошлись в цене за табак. Тогда аборигены его в грохнули, а табак забрали. Спустя полгода кадры вышли из тундры и первому исправнику отдали имущество торгаша, плюс шкуры песцов за потраченный табак. Суд присяжных Российской Империи оправдал туземцев!!!
          Ситуация уникальная, но не единичная для тех лет.
          В любом случае признание за другими народами свой правды и обычаев, в любом случае не тривиально!!!
          К слову в Лабутанге мне рассказывали о случае когда судили ненца, за то, что подстрелил какую-то утку сидящую на барельефе Ленина. Пол заседания ему объясняли его проступок, потом вторую половину слушали как он каялся. Отпустили в связи с деятельным раскаянием за совершенное. На протяжении оставшейся жизни последний храм в год золил к барельефу на скалах и совершал жертвоприношения. Кто только на деда не стучал, в том числе и его внуки и правнуки (от коих я слышал эту историю). На любое порицание дед отвечал «я хотел кушать - увидел его лик и он позволил мне убить «крякву». На суде я видел его лик и он заставил «поверить мне». Когда я узнал, что его уже давно нет с нами, но он так могуществен, что живет среди нас! Я стал верить в его и за полвека не разу он меня не повёл. Так что один раз в год когда я признаю к внукам в город, я могу поделиться с ним одной «кряквой», как с богом вод «горная Обь» я делюсь первой рыбой! Оба они мои благодетели»!!!
          Один из правнуков, даже рассказывал, что о его деде написали книгу. Хотя назвать ее так и не смог!
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 13:05
            +3
            Так что один раз в год когда я признаю к внукам в город, я могу поделиться с ним одной «кряквой», как с богом вод «горная Обь» я делюсь первой рыбой! Оба они мои благодетели»!!!

            А ведь поминовение усопших, принятое у нас? Я помню, как совсем ещё недавно люди в какой-то принятый у православных день тянулись в церковь и на кладбища, несли на могилки подношения усопшим, и это не просто древний обычай. Многие обычаи старины давно отвергнуты, а этот до недавнего времени сохранялся и, быть может, жив и сейчас. Потому что усопшие то и дело являются в памяти, приходят в снах. Но их же нет! Они давно умерли! И с загадкой явления сознание живого человека не в силах справиться. Человек просто переложил явление мертвого в обычай. Ты являешься, что-то говоришь мне? Значит помнишь меня, значит ты просто перешёл в иную форму существования, страшную своей загадочностью, не навреди мне! Я тебя тоже помню, вот тебе от меня подношение на могилку. В этом есть какая-то жуть.
        4. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 12:24
          +3
          «Но что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять.
          Свободно только небо над головой моей» (с).
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 10:25
      +5
      "один из способов поддержания иерархии" или подрыва: шаман скажет,что вождь не правильно поступает. Шаман будет утверждать одно,а вождь другое. Далеко не всегда шаман теряет шапку..
      Чтоб избежать подобных трений,у вождя появится желание: соединить две "ветви власти".
      А шамана в свою очередь могут быть подобные фантазии.
    3. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Сегодня, 10:30
      +6
      Доброе утро Людмила Яковлевна,
      с точки зрения этнопсихологии ( wink ), на сколько я смею делать такое заявления, это не так.
      Я попытался указать, что современное расхожее "ментальность" - совсем не то, что научное "ментальность". которая определяет совокупность поведенческих моментов человека в определенном обществе.
      Ничего не определяется "генами", кроме звериных инстинктов, так и ментальность не закладывается на века: типа мы, русские рабы, потому что было крепостное право - это и огромная логическая ошибка( причинно-следственные связи) и ошибка с точки зрения оценки развития общества. Определяющая здесь система общества или строй, который и формирует ментальность.+ плюс историческая память, которая опять же ни с какими "генами" и "чебурашками" не передается, а является продуктом воспитания ребенка.
      С уважением,
      hi
      1. Mihaylov
        Mihaylov Сегодня, 12:09
        +4
        Цитата: Эдуард Ващенко
        которая опять же ни с какими "генами" и "чебурашками" не передается

      2. депрессант
        депрессант Сегодня, 12:33
        +2
        Доброе утро, Эдуард! )))
        Статья просто замечательная! hi )))

        Ну, меня родители не воспитывали. Я воспитывала себя сама. Я выросла на природе, как Маугли, и привыкла замечать многое -- то, что обычному человеку и не нужно. А потом лихорадочно впитывала в себя знания. И вот прямо сейчас вернулась из похода по центру поселка, и полученные знания мне сказали: "Орда! Это Орда!"
        На каждом углу и перекрестке, возле каждого магазина и внутри него толпы молодых азиатов. Они даже по сторонам не оглядываются, они нас просто не замечают, не видят. Они громко переговариваются между собой, они хохочут, как у себя дома и, наверное, еще свободнее. Мы для них фон! Их визгливый смех на обратном пути сопровождал меня до самого дома!...
        Так о чем может мне сказать мое историческое знание, сформированное в примету? Орда! Но то же историческое знание мне твердит, что, мол, твое правительство ставит тебя в зависимость от этой Орды. Чтоб не рыпалась. Примета говорит, что надо пугаться.
        Как видите, Эдуард, у каждого исторического времени свои приметы. Когда-то были облака и полеты птиц, а теперь -- весеннй прилет полчищ азиатов как покупка лояльности их правительств нашим. Ну, и прочие выводы.
        Вот сейчас придет Миша и уличит меня в дремучем невежестве, неумении толковать приметы и выводить из них верные суеверия wassat ))))
      3. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 12:36
        +5
        плюс историческая память, которая опять же ни с какими "генами" и "чебурашками" не передается, а является продуктом воспитания ребенка

        Золотые слова Эдуард!
        Система примет, поверий и суеверий и даже самой веры складывается на протяжении жизни человека. Но основу ее составляет то, что впитываем в детстве. По сути - это психосоматическая школа выживания. В свое время бабушка видя мои мучения плюсов стихами говорила положи учебник под подушку на ночь. Могло ли это помочь? Думаю нет, но поманило обрести веру в себя, снижало стресс.
        Так и остальные приметы и поверья!
  10. Mihaylov
    Mihaylov Сегодня, 09:33
    +6
    Амулет в виде полого цилиндра из кожи, обтянутого тканью. Кубань, Золотая Орда, XIII-XV вв. Длина - 9 см. Государственный Эрмитаж.

    Серебряный амулет литой в виде руки. Золотая Орда, XIII-XIV вв.
    Длина: 2,1 см. Государственный Эрмитаж.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 10:04
      +5
      Серебряный амулет литой в виде руки.
      Они им фишки с ломберного стола сгребали?
      1. Mihaylov
        Mihaylov Сегодня, 11:51
        +3
        Цитата: 3x3zsave
        Они им фишки с ломберного стола сгребали?

        "Ручонки загребущие"
        Но для казино очень маленький, написано, что 2,1см и судя по окончанию куда-то ввинчивался. drinks
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 12:35
      +4
      Спиночесалка?
      1. Mihaylov
        Mihaylov Сегодня, 12:59
        +2
        Цитата: 3x3zsave
        Спиночесалка?

        Причем детская... drinks
  11. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 09:36
    +7
    Позабавило название статьи, напомнив о всяческой МБХ отечественной фэнтези, типа "Майор ВДВ против Лиги колдунов".
    Спасибо, Эдуард!
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Сегодня, 13:44
      +2
      "Майор ВДВ против Лиги колдунов".

      Вот и статья готова good
  12. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 09:37
    +7
    Спасибо, Эдуард. Из песни слова не выкинешь, так что как же чародейку к Рязани не взять. Обычай на то и обычай, чтобы ему следовать.
    А что касается пасмурного неба, что тогда сказать о жителях, например, Петербурга?
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 09:50
      +7
      что тогда сказать о жителях, например, Петербурга?
      "In rain we trust"
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 09:53
        +7
        Как у Киплинга:
        «То, о чем мечтают в Йорке,
        Проза будней на Майорке.
        То, что в Лондоне позор -
        В Рангуне честь».
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 10:01
          +8
          Честно говоря, слава Питера, как "города дождей", такой же фэйк, как "туманный Альбион".
          1. Эдуард Ващенко
            Эдуард Ващенко Сегодня, 10:19
            +5
            Доброе утро Антон,
            полностью соглашусь. когда много лет назад уехал из Питера в первопрестольную, постоянно удивлялся, кто сказал, что Питер город дождей?
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 10:22
              +5
              кто сказал, что Питер город дождей?
              Розенбаум.
              Доброе утро, Эдуард!
          2. Korsar4
            Korsar4 Сегодня, 10:24
            +5
            Как ни приеду - все ветер и влажность. Впрочем, пока это совсем не мешало.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 10:27
              +7
              Попробуй приезжать не на Московский вокзал, а на Ладожский.
              1. Korsar4
                Korsar4 Сегодня, 10:40
                +4
                Для северян погода выдаётся по особому тарифу?
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Сегодня, 10:48
                  +7
                  "﻿• Ты – Мурманчанин, если сперва откапываешь такси и только потом едешь на нем...
                  • Ты в Мурманске, если в июне, увидев на часах 00.00, щуришься от солнца. И если ходишь в апреле на лыжах на подледную рыбалку.
                  • Ты из Мурманска, если тебе уже приходилось отвечать москвичам на вопросы про белых медведей в городе.
                  • Ты не удивляешься, почувствовав в центре города резкий запах «тухлятины», который означает всего лишь, что на заводе по переработке рыбных отходов сегодня проветривание. Это не киты в заливе умерли.
                  • Ты из Мурманска, если россказни петербуржцев про белые ночи вызывают у тебя только усмешку.
                  • Если слово "Кола" для тебя лишь в третью очередь - напиток.
                  • Ты помнишь наизусть широту и долготу Мурманска. Потому что есть такая гостиница "69 параллель", а 33 - просто легко запомнить.
                  • Ты хоть раз купался в проруби на Семеновском озере или, по крайней мере, друзья тебя туда звали. И, конечно, сразу вытираться и одеваться - позор. Сначала - водки.
                  • Ты из Мурманска, если 12 лет ждал открытия моста через залив, а теперь ездишь по нему просто так - покататься. Потому что на ту сторону тебе не надо. А кто-то из твоих друзей наверняка ездил в школу на катере. И ты им завидовал, так как катер не всегда мог выйти в море. А по утрам ты пораньше включал радио, чтобы услышать, нет ли штормового предупреждения - может, в школу и не надо.
                  •Двое из каждых пяти твоих друзей постоянно изучают норвежский язык. При этом никто из них его не выучит.
                  •Приехав в город, расположенный на равнине, ты завидуешь местным велосипедистам.

                  • Когда сибиряки рассказывают про пятидесятиградусные морозы, тебе становится неудобно, и ты вовремя вспоминаешь слово "влажность", чтобы сказать, что у нас тоже холодно.
                  •Ты считаешь, что от глобального потепления теплее не становится. Доказательство - тарифы на отопление.
                  • Ты радовался победе Гомана в "Народном артисте", даже учитывая твою острую неприязнь к попсе. У тебя есть минимум пятеро знакомых, которые "знают Гомана", либо его брата.
                  • Ты из Мурманска, если, встретив в горах Кавказа, на Валдае, в Сибири или в Москве
                  автомобиль с номером региона "51", ты начинаешь мигать фарами, сигналить и радоваться: "Кругом наши!".
                  • Ты из Мурманска, если ты отправил этот текст минимум 2-3 друзьям или как минимум нажал на мне нравится, если ты читаешь его в "В Контакте".
                  • Ты из Мурманска, если...собирал грибы в березах. Березы были меньше грибов.
                  • Ты из Мурманска, если уверен, что море никогда не замерзает.
                  • Ты из Мурманска, если cчитаешь, что вода +10 градусов - достаточно теплая для купания.
                  • Ты из Мурманска, если найти снег в июле - это нормально.
                  • Ты из Мурманска, если месяц и солнце висящие рядышком не вызывают ровно никаких эмоций.
                  • Ты из Мурманска, если хоть раз заливал байки о том, что живешь в яранге (или чуме), по улицам бродят белые медведи, а вместо такси - олени. И тебе верили.
                  • Ты знаешь кто такой Алеша и где его памятник.
                  • На Горе Дураков живут нормальные люди.
                  • Отправляясь погожим летним утром на работу в футболке и шортах, ты на всякий пожарный берешь с собою куртку.
                  • Едучи с работы зимой, судорожно пытаешься вспомнить - в какую смену отработал
                  • В августе ночью определяешь время по положению солнца.
                  • Ты из Мурманска: если не ждешь прогрева воды до 28 градусов, а купаешься в тот сезон, когда попал на юг.
                  • Ты громко ругаешься матом, узнав, что в подмосковье самосвал обычных камней стоит 500$.
                  • Глядя новости по центральному каналу ты кричишь “Ешкин кот, у них уже трава зеленеет”.
                  • Возвращаясь в город на поезде ты не боишься проехать свою станцию.
                  • Картофелина размером с мячик для пинг-понга вызывает уважение огородника.
                  • Тебе не смешно от этой шутки: "у вас лето было? да, но в этот день я работал".
                  • Ты мурманчанин, если ты в середине июля вводишь литовских таможенников в состояние глубокого шока, доказывая, что букетик сирени - НАСТОЯЩИЙ.
                  • Если ты говоришь, что лето у нас короткое, зато малоснежное.
                  • Ты из Мурманска, если способен загорать на берегу озера, на котором лёд ещё не растаял.
                  • Ты - мурманчанин, если зимой радуешься северному, а не южному ветру.
                  • Ты мурманчанин, если уезжая навсегда, возвращаешься вновь в родной город
                  • Ты-мурманчанин, ЕСЛИ ЁРШ ДЛЯ ТЕБЯ РЫБА К ПИВУ, А НЕ ПИВО С ВОДКОЙ!
                  • Ты мурманчанин, если слово "РОСТА" у тебя ассоциируется не с "ростом", а "ЖИЛСТРОЙ" не со "строительством жилья" и при этом оба слова ассоциируются с исчезнувшей мобилой и разбитой мордой.
                  • Ты - мурманчанин, если веришь в примету, что если до августа снег не расстает, лето будет холодным.
                  • Ты- мурманчанин, если зимой ходишь в застегнутом пальто,а летом...в растегнутом!
                  • Ты мурманчанин, если для тебя дикость - взять на трассе деньги с коллеги-водителя за оказание помощи. Ну, там, "дернуть", "плеснуть", "подцепить", "дать прикурить", помочь советом, делом, запчастью, аптечкой, огнетушителем.
                  • Ты - мурманчанин, если считаешь главным городом России свою Полярную столицу.
                  • Ты - мурманчанин, если умеешь отличить треску от мойвы﻿
                  •... если для гостей ты выставляешь лучшее, а сам потом как-нибудь.
                  •... если подходишь к своей машине раз в неделю просто чтобы раскопать её.﻿
                  •.. если не единожды поправлял знакомых с юга, которые МУрманск называют МурмАнском и утверждают что это правильно!!!
                  •... если ты с радостью остановишься на улице чтобы вместе со всеми посмотреть на полярное сияние. Особенно хорошо когда оно шевелится и переливается цветами. И это хорошая отмазка при опаздании на работу.﻿
                  •... если 20 минут на троллейбусе для тебя слишком далеко, а сто киломметров "на шашлык" - нормально, ещё и озерцо поищем.
                  • Ты из Мурманска, если рисовал уже москвичам схему обращения Земли вокруг Солнца чтобы доказать что полярный день - это не вымысел. А вот в полярную ночь они верят легко и сходу. "(С)
                  1. ee2100
                    ee2100 Сегодня, 10:59
                    +4
                    Только мурнанчанин может придумать такой длинный хвалебный текст про любимый город - полярная ночь
                  2. CHEREDA73
                    CHEREDA73 Сегодня, 12:25
                    +2
                    Здравствуйте Антон!
                    Что же Вы со мной делаете..
                    Как здесь говорят "люто плюсую"! drinks good hi
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Сегодня, 12:30
                      +4
                      Да я-то здес каким боком? Этому мему уже лет 10...
                      Здравствуйте, Евгений!
                      1. CHEREDA73
                        CHEREDA73 Сегодня, 12:35
                        +3
                        В таком объеме я его не читал. Про Белые Ночи - реально начинаешь улыбаться, когда слышишь, как это бывает в Питере.
                        Мало кто видел солнышко, будто гвоздями приколоченное к небу.
                      2. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 12:41
                        +2
                        Народное творчество. Когда я первый раз прочитал этот текст (на "хибины. ру" кажется), там было пунктов десять.
                      3. CHEREDA73
                        CHEREDA73 Сегодня, 13:01
                        +2
                        Хорошо подмечено: в Полярный день мало кто верит, зато в Полярную ночь сразу и охотно.
                      4. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 13:07
                        +2
                        Я, прожив большую часть жизни на Северо-западе и Севере, попадая летом "на юга" первые несколько ночей ощущаю дискомфорт: летние ночи не могут быть темными!!! laughing
                      5. CHEREDA73
                        CHEREDA73 Сегодня, 13:17
                        +1
                        Да, дело привычки.
                        А что, Антон, это сильно преувеличено, что в Питере дождливая и пасмурная погода - это норма?
                      6. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 13:30
                        +2
                        Последние несколько лет - точно преувеличение, Питер становится морским курортом. А в целом, возможно мы просто не замечаем того, что принято считать "плохой погодой"
                      7. CHEREDA73
                        CHEREDA73 Сегодня, 13:38
                        +1
                        Вот, субъективное восприятие...
                        Надо сводки погоды смотреть для объективности, а ещё сериал про "Марью Сергеевну" - там дождя никогда нет. wassat
                      8. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 13:48
                        +1
                        В метеосводках не всегда отражается "атмосфера" места. К примеру, летишь в июле на Родос, думаешь: а, фигня +40 в тени и 100 % влажности! А потом выходишь из самолета и этот коктейль по башке - бабах!!! То есть, по раздельности оба ингридиента мною неплохо переносятся, а вот вместе... Первые слова милой по прибытии на греческую землю: "Отдых - это тяжелая работа! "
                  3. Хозяин Трилобита
                    Хозяин Трилобита Сегодня, 12:34
                    +4
                    Северянин - это не тот, кто не боится холода, а тот, кто всегда тепло одет.

                    Народная мудрость, услышанная мной в г. Кандалакша Мурманской области. smile
                    Сам ей неукоснительно следую и детей научил. Всю жизнь прожил на 60-й широте в районе Пулковского меридиана, и считаю, что у нас тут всё-таки жарковато. smile
                    1. 3x3zsave
                      3x3zsave Сегодня, 12:46
                      +3
                      "К холоду нельзя привыкнуть, можно научиться его терпеть" (Р. Амундсен)
                      Добрый день, Михаил!
                      Сами мурманчане кандалакшских и апатитских считают южанами. Я сам из Полярных Зорь.
                      1. Хозяин Трилобита
                        Хозяин Трилобита Сегодня, 13:22
                        +1
                        Моё почтение, Антон. smile
                        Несколько сотен км на юг - конечно, для них это южане, имеют право так считать. smile
                        По уму, так и мою Лугу можно и нужно югом считать - там уже и ночи не такие белые, да и ландшафт, скорее, характерен для средней полосы, чем для таёжной зоны. А для настоящего северянина даже тайга - тропики. Им, как минимум, тундру подавай. И выдру в гетрах. laughing
                      2. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 13:34
                        +1
                        Я недавно Николаю писал, что мы с ним в разных странах живем: я в Чухне, он в Ингерманландии.
    2. ee2100
      ee2100 Сегодня, 10:07
      +6
      Интересная трактовка - появления чародейки в Рязани в составе посольства. Имеет право на жизнь.
      А что по этому поводу думает Константин (Мор.кот)?
    3. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Сегодня, 10:33
      +7
      Сергей,
      доброе утро,
      спасибо за оценку.
      А что касается пасмурного неба, что тогда сказать о жителях, например, Петербурга?

      Как говорит мой сын по утрам, такое ощущение, что дома построили, а небо забыли нарисовать, как в Minecraft.
      hi
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 11:05
        +4
        Классика киберпанка.
        "Небо было похоже на экран телевизора, включенного на "пустом" канале"(с)
    4. Mihaylov
      Mihaylov Сегодня, 11:52
      +3
      Цитата: Korsar4
      А что касается пасмурного неба, что тогда сказать о жителях, например, Петербурга?

      Редкое атмосферное явление, столь напугавшее петербуржцев, называется Солнце. wassat
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 12:20
        +2
        «Но наше северное лето,
        Карикатура южных зим,
        Мелькнет и нет: известно это,
        Хоть мы признаться не хотим» (с).
  13. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:08
    +3
    Доброе утро. Эдуард,Ваша сегодняшняя работа очень интересна и многогранна..
    Я не настолько образована,чтоб все сразу понять. Ещё буду перечитывать и думать.
    В понедельник с девочками обсудим
    1. Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко Сегодня, 10:20
      +5
      Доброе утро,
      возможно тяжеловата, вот пытаюсь "продолжение" резко облегчить, пока получается с трудом: пошла 4 версия hi
  14. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 10:45
    +6
    За внешними, абсолютно понятными действиями зачастую стоит иная мотивация, иррациональное мышление

    Абсолютно понятные действия и объясняются абсолютно понятными мотивациями-взять добычу любым способом, чему и подчинено все. И шаманство в т.ч.
  15. kalibr
    kalibr Сегодня, 12:41
    +4
    Отличный материал, Эдуард!
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:18
    +1
    Если посмотреть источники базы, т.е Каприни. То он называет монгАлов и татар, при чем конкретно описывает места их тогдашнего обитания. И там долековато до монголии и сильно, всё До уральских гор находится. Но кабинетным ученым виднее как суслик летает и кабаны на китов охотятся из религиозных побуждений. Консенсус наше всё, и так мы видим из будущего, говоря из будущего что очевидец не тех сусликов видел своими глазами это столп официальной исторической науки. Но сказать просто что мы НИФИГА ВООБЩЕ не знаем и непонимаем из тех времён регалии корона и оклады не позволяют.
  17. Engineer
    Engineer Сегодня, 13:38
    0
    При Чингисхане оказался шаман (?) и волшебник Кокочу, который именовался Теб-Тенгри, сводный брат кагана.

    Разве Кокочу был сводным братом Темуджина? Или аньдой-побратимом?
    У Кычанова он просто сын Мунлика -верного сподвижника отца Темуджина и присягнувшего с сыновьями будущему Чингизу еще в отрочестве.
    Кстати, суеверный Чингиз боялся Кокочу даже после его смерти и спешно сменил стоянку.