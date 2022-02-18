Военное обозрение
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День продовольственной и вещевой службы ВС России

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Сегодня, 18 февраля, свой праздник отмечают военнослужащие, ответственные за продовольственное и вещевое снабжение нашей армии.

Как говорится: «Как солдат полопает, так он и потопает».

Стоит отметить, что в этих словах много смысла. Ведь «недоедающий» и истощенный солдат, даже при наличии огромной мотивации, силы воли и самоотверженности, не сможет полноценно выполнять поставленные задачи.

При этом несмотря на то, что многие называют армейскую еду невкусной и неаппетитной, (особенно те, кому выдалось послужить в кризисные 90-е), питание военнослужащего максимально сбалансировано. Установленные в армии нормы питания полностью соответствуют требованиям физиологических нормативов.

Поэтому, даже в вышеупомянутые 90-е, новобранцы, поступившие на службу с дефицитом веса, возвращались на «гражданку» в хорошей физической форме.

Впрочем, накормить солдата – это лишь половина дела. Его еще нужно одеть и обуть.

Обе эти задачи сегодня успешно решает продовольственная и вещевая служба, входящая в систему Тыла ВС РФ.

Стоит отметить, что, как и большинство армейских служб, она берет свое начало в Петровской эпохе. В 1700 году приказом последнего царя всея Руси была учреждена должность генерал-провианта. Ответственные за распределение провианта имелись в каждом полку и назывались провиантмейстерами.

С тех пор уже минуло 322 года. Название должностей и служб неоднократно менялось, но суть работы данных военнослужащих осталась прежней – бесперебойное снабжение армии провиантом и вещами.

Одним из главных испытаний для продовольственной и вещевой службы, как и для подавляющего большинства армейских подразделений, стала Великая Отечественная война. Тем не менее, несмотря на крайне сложную ситуацию, тыловики справились с поставленной перед ними задачей.

Только на территории СССР за годы войны было собрано и направлено на фронт свыше 2 млн. тонн зерна. Еще 1,6 млн. тонн было передано гражданскому населению. Кроме того, с 1941 по 1945 годы Красная армия получила 73 млн. гимнастерок, 38 млн. шинелей и 11 млн. пар валенок.

Напоследок стоит добавить, что работа продовольственной и вещевой службы ни на минуту не останавливается и в мирное время. Современная российская армия полностью обеспечена вещами и продовольствием. Таким образом, принцип «сытый солдат – основа армии», благодаря стараниям представителей службы, стал неотъемлемым правилом для наших войск.
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Использованы фотографии:
waralbum.ru
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28 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 08:37
    +3
    Вторая козырная должность, после топлива.
    Интересно, а эти праздники не Сердюков случайно ввёл?
    1. bober1982
      bober1982 Вчера, 08:48
      -2
      Цитата: 75Сергей
      Интересно, а эти праздники не Сердюков случайно ввёл?

      Петр I,его заслуга.
  2. ODERVIT
    ODERVIT Вчера, 08:41
    +6
    Ну как без этих служб.
    С Праздником!!!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 09:48
      +1
      До сих пор вспоминаю армейскую тушенку. Откроешь штык- ножом и на хлеб её.. Вкуснятина!
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 08:43
    +5
    Без тыловиков нет армии.
  4. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 08:44
    +5
    Поэтому, даже в вышеупомянутые 90-е, новобранцы, поступившие на службу с дефицитом веса, возвращались на «гражданку» в хорошей физической форме.

    Очень сомнительное высказывание.
    Брат служил в 90е в Подмосковье, сильно голодал. Вернулся явно похудевший.
    1. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 08:48
      +2
      Абсолютно согласен! Возьмем военное училище РВСН в г. Серпухов, есть информация что там полный швах, курсанты голодают, в буфете на территории училища цены в два-три раза выше чем в городе, родители с зарплатой в 15 000 руб вынуждены покупать принтеры, бумагу и т.д., это похоже детского сада и школы со шторами!
      1. bober1982
        bober1982 Вчера, 08:59
        0
        Цитата: 75Сергей
        есть информация что там полный швах, курсанты голодают

        Никогда не голодали,странная информация,сейчас - так, как барины живут,на мой взгляд.
        1. ASAD
          ASAD Вчера, 09:14
          0
          Служил в Норильске 82-84 г. Кормили отвратительно, сейчас не знаю,может и хорошо кормят.
          1. bober1982
            bober1982 Вчера, 09:17
            -1
            Цитата: ASAD
            Служил в Норильске 82-84 г

            Так ведь,товарищ рассказывает про РВСН,г.Серпухов,нынешние времена.
            1. ASAD
              ASAD Вчера, 09:20
              0
              А я сухую картошку с шрапнелью вспомнил, извините что не по теме.
              1. bober1982
                bober1982 Вчера, 10:42
                -1
                Цитата: ASAD
                А я сухую картошку с шрапнелью вспомнил, извините что не по теме

                В Советской Армии ? извините,что тоже не по теме.
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 Вчера, 12:05
                  0
                  Такой рацион был много где) Особенно на северах. Картошку надо привезти,сохранить,распределить. Часто некоторые из условий не соблюдались. А замена на сублиматы вполне обычное дело.
          2. 210окв
            210окв Вчера, 09:43
            0
            В то же время служил в Калужской области. Еда была отвратительная. Но дело в том, что привыкаешь ко всему, так что лопали что давали.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 12:02
      -1
      Голодал?) Даже по простым нормам кк он получал сколько положено. Но у 18 летних пацанов после маминых котлет жесткий распорядок и питание в одно и тоже время превращается в типо вечный голод. Они все время хотят есть а силы воли перестроиться нет. Таких тоже всегда было много. Это просто такое восприятие. В реальности голод ему даже в девяностые не грозил.
      1. Михаил Сидоров
        Михаил Сидоров Вчера, 12:12
        +2
        Они все время хотят есть а силы воли перестроиться нет. Таких тоже всегда было много. Это просто такое восприятие. В реальности голод ему даже в девяностые не грозил.

        Именно голодал. Брат служил в стройбате в Пушкино 94 95, жуткая дедовщина, ели то что оставляли деды. Попал в госпиталь с другой болячкой, давление очень низкое было. Военврачи спрашивали:" Плохо дома кушал наверное?" Вы про голод ещё почитайте на острове Русский в 92 - 93год зима гибель срочников от голода, многие с истощением. А то я смотрю вы большой эксперт.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Вчера, 12:42
          0
          Я там все знаю. И чтг там было и кто виноват. Могу другой пример привести. Хабаровск 49 км. Анастасьевка 95 год. Там все мечтали о рыбе потому что мясо каждый день. Но были заморочки с хлебом. Пекарня была далеко. Часто очень заменяли хлеб на сухари . Но я о другом. Там одной кашей кк нагоняли если надо. Перловка,сечка. В 100 гр. 370 кк. По 200 гр на завтрак и ужин и уже не оголодаешь) это чистый продукт без добавок. Мы как то в девяностые в СВУ на полигоне были и начались дожди. Дороги размыло а мы же дети. Питание нам обеспечивали буквально ногами. А нехватчиков и после всегда хватало. Даже когда все наладилось до адекватного.
      2. bober1982
        bober1982 Вчера, 12:14
        -1
        Особенно среди деревенских,которых было много,привыкли к деревенской пище,и правильно отметили - распорядок,было непривычно,надо было перестраиваться,и чай с баранками не попьешь,как это было дома.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Вчера, 12:45
          0
          Когда садишься на систему всем тяжко . Перетерпишь и все становится как будто всегда так жил. Ну и летят домой конечно сообщения что их дитишки голодают. Заманаешься потом родителям показывать что это не так.
  5. Alien From
    Alien From Вчера, 08:47
    0
    Без бани и шила никуда) с праздником всех причастных drinks
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 08:55
    +2
    Дело нужное, но невольно вспоминается Суворов с его словами про интендантов. laughing
    1. nnm
      nnm Вчера, 09:13
      +2
      Коллега, а вы в курсе, что Суворов и сам начинал службу именно интендантом ?))
      Да и интенданты очень разные бывают. Например, генерал армии Хрулёв, который в годы ВОв заставил весь тыл огромной страны от Дальнего востока до наступающих на Берлин частей работать как часы. Есть не должности, есть разные люди.
    2. Avior
      Avior Вчера, 09:18
      +2
      Он в этом деле разбирался со всех сторон, его отец послужил и интендантом, и военным прокурором:))
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 09:02
    +1

    Ох и гульнём сегодня ! Продовольственная служба поляну накроет ! Надо только найти тех среди форумчан,кто служил в" службе"!
  8. mag nit
    mag nit Вчера, 09:34
    +1
    День хлебореза.
  9. Аварийный
    Аварийный Вчера, 09:40
    0
    "Кипяченая вода
    Действует на нервы,
    Надоели навсегда
    Рыбные консервы..." (с) winked А так что? И среди них встречаются хорошие люди. Редко, но встречаются. (И мне можно так говорить. Я древний, занудливый старикан)
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 10:06
    0
    nnm
    Так именно потому, что Суворов знал интендантскую службу изнутри, он и мог оценивать её контингент по делам их.

    P.S.
    У меня ответы на комменты не работают чего-то. Видно, накосячил где-то. wink
  11. танк66
    танк66 Вчера, 11:21
    0
    Есть за что вмазать вечерком laughing поякаю немного/навеяло/.Был причастен к энтой службе ровно месяц. Кусок / гв.ст.прапорщик Король/ фамилия такая,белорусская / в отпуск в Союз уехал,а меня,молодого,видимо, из-за фамилии на -ко каптерщиком оставил.Чтоб каждый день в роте подшиву -мыло-и че там еще выдавал.И !!! до сих пор гадаю кто такую норму придумал : по 11 сигарет без фильтра курильщикам и уж забыл скока сахара некурильщикам. Чтоб не мучится и не дербанить пачки -выдал сразу за 2 месяца ...как он плакал над пустыми ящиками wassat