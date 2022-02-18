День продовольственной и вещевой службы ВС России

Сегодня, 18 февраля, свой праздник отмечают военнослужащие, ответственные за продовольственное и вещевое снабжение нашей армии.Как говорится: «Как солдат полопает, так он и потопает».Стоит отметить, что в этих словах много смысла. Ведь «недоедающий» и истощенный солдат, даже при наличии огромной мотивации, силы воли и самоотверженности, не сможет полноценно выполнять поставленные задачи.При этом несмотря на то, что многие называют армейскую еду невкусной и неаппетитной, (особенно те, кому выдалось послужить в кризисные 90-е), питание военнослужащего максимально сбалансировано. Установленные в армии нормы питания полностью соответствуют требованиям физиологических нормативов.Поэтому, даже в вышеупомянутые 90-е, новобранцы, поступившие на службу с дефицитом веса, возвращались на «гражданку» в хорошей физической форме.Впрочем, накормить солдата – это лишь половина дела. Его еще нужно одеть и обуть.Обе эти задачи сегодня успешно решает продовольственная и вещевая служба, входящая в систему Тыла ВС РФ.Стоит отметить, что, как и большинство армейских служб, она берет свое начало в Петровской эпохе. В 1700 году приказом последнего царя всея Руси была учреждена должность генерал-провианта. Ответственные за распределение провианта имелись в каждом полку и назывались провиантмейстерами.С тех пор уже минуло 322 года. Название должностей и служб неоднократно менялось, но суть работы данных военнослужащих осталась прежней – бесперебойное снабжение армии провиантом и вещами.Одним из главных испытаний для продовольственной и вещевой службы, как и для подавляющего большинства армейских подразделений, стала Великая Отечественная война. Тем не менее, несмотря на крайне сложную ситуацию, тыловики справились с поставленной перед ними задачей.Только на территории СССР за годы войны было собрано и направлено на фронт свыше 2 млн. тонн зерна. Еще 1,6 млн. тонн было передано гражданскому населению. Кроме того, с 1941 по 1945 годы Красная армия получила 73 млн. гимнастерок, 38 млн. шинелей и 11 млн. пар валенок.Напоследок стоит добавить, что работа продовольственной и вещевой службы ни на минуту не останавливается и в мирное время. Современная российская армия полностью обеспечена вещами и продовольствием. Таким образом, принцип «сытый солдат – основа армии», благодаря стараниям представителей службы, стал неотъемлемым правилом для наших войск.