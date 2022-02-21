Урсула фон дер Ляйен: фрау комиссар с российскими корнями

И «страшный» российский газ...
В одном из своих последних заявлений глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изо всех сил убеждала публику и многочисленных оппонентов в том, что в Европе готовы жить без российского газа. Есть очень серьёзные сомнения, что с опытным политиком, можно сказать – новой рулевой ЕС, безоговорочно согласны большинство европейских обывателей.
Свои «газовые страсти» еврокомиссар подаёт в пакете со ставшими уже традиционными страшилками по поводу российского вторжения на Украину:
«В случае российской агрессии реакция Европы будет быстрой и сильной. Речь идёт не только о замораживании активов и персональных запретах на въезд, но и о мерах экономического характера.»
Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на посту Еврокомиссии, и возглавляет её уже на протяжении двух лет. Быть может, это самые непростые годы в истории Евросоюза. Хотя бы один Брексит чего стоит, причём после почти катастрофического миграционного кризиса, а тут ещё и пандемия.
63-летняя «фрау Фон», как любят её называть журналисты – опытный политик, многолетний член ХДС, по партийному стажу почти наравне с Ангелой Меркель. Она не так давно работает в евроструктурах, но именно это, можно сказать, было ей на роду написано.
Ведь Урсула фон дер Ляйен – дочь известного христианского демократа Эрнста Альбрехта, занимавшего ряд высоких постов в Еврокомиссии. И даже родилась она в Икселе – одном из районов Брюсселя, где отец был тогда скромным сотрудником всё той же Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен, неизменно жёстко критикующая Россию, за последнее время ни разу не высказалась в пользу прямых контактов с Москвой. Вояж в российскую столицу её коллеги – ни много ни мало, а Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, кажется, у многих отбил охоту к повторению.
Однако немецкий политик достигла больших европейских высот не в последнюю очередь потому, что считалась одной из самых договороспособных женщин-функционеров. По большому счёту как раз таких, как фон дер Ляйен, вернее всего называть «эффективный менеджер», в чём убеждает и вся её биография.
...И русские корни
Сейчас же отнюдь не исключено, что фрау еврокомиссар считает, будто гостей в российской столице и без неё достаточно. Хотя именно в эти тревожные дни побывать на родине предков ей совсем бы не помешало.
Весьма глубокие связи Урсулы Фон дер Ляйен с нашей страной известны не слишком широко. Прадед Урсулы – текстильный фабрикант Людвиг Кноп многие годы работал в России. Его нередко именовали «ситцевым» королём, и в нашей стране он не только основал Кренгольмскую мануфактуру и получал ордена от Алесксандра II.
Он ещё был поставщиком императорского двора, а также знаменитого Саввы Морозова, кроме того – построил несколько особняков (один из них на фото) и церквей. В том числе и в Москве на Покровке, неподалёку от Чистых прудов. Известную поговорку о далёком предке Урсулы фон дер Ляйен: «Где церковь, там и поп, где казарма, там и клоп, а где фабрика — там Кноп», в первопрестольной не просто так сократили до «Где поп – там и Кноп».
Эффективный менеджер – это сказано и про Людвига Кнопа, и про его правнучку. Урсула фон дер Ляйен имеет университетское образование, она доктор медицины, преподавала эпидемиологию, но прошла и Лондонскую школу экономики. В политике она с начала 2000-х, заседала в ландтаге земли Нижняя Саксония, возглавляла несколько министерств в правительстве Ангелы Меркель.
На посту министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен особенно отличилась предложением выделить на перевооружение Бундесвера 130 млрд евро в течение 15 лет. В ответ на неоднократные предложения из Москвы встретиться с российскими коллегами – Анатолием Сердюковым или Сергеем Шойгу, от неё неизменно слышали твёрдое «нет».
Не премьер, но почти президент
Помимо деятельности в военной сфере, хорошо известны заслуги фон дер Ляйен как министра по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодёжи в продвижении закона «О барьерах в интернете». Этот отнюдь не бесспорный правовой акт, среди прочего, был направлен против распространения детской порнографии, но по сути оставался слишком либеральным.
Дело в том, что такой закон фактически лишь предупреждал об опасности того или иного сетевого ресурса, но для знакомства с ним было достаточно всего одного лишнего клика. Не случайно вскоре этот «закон фон дер Ляйен» пришлось заменить практикой прямых запретов в сети.
Однако и такое политическое поражение, по всем признакам, сыграло только на руку фрау Фон. Её тут же выдвинули на пост одного из заместителей Ангелы Меркель по партии, и дали некоторое время отсидеться в депутатах. Причём одновременно – в Бундестаге и в законодательном собрании – ландтаге земли Нижняя Саксония.
При этом даже из министров фон дер Ляйен не убрали. Один министерский портфель, который был у неё в руках четыре года, она оперативно меняет на другой – министра труда и общественных дел. Наконец, именно Урсулу фон дер Ляйен многие рассматривали как лучшего претендента на пост федерального президента Германии.
Это было в 2010 году, когда христианские демократы состояли в правящей коалиции со Свободной демократической партией. Урсула фон дер Ляйен довольно долго числилась первой среди кандидатов от коалиции на пост президента страны.
Однако и две партии, и немецкий электорат, очевидно, сочли, что сразу две фрау на высших постах – это уже слишком. Кандидатом от ХДС и СвДП на выборах стал Кристиан Вульф, который всего на полтора года стал «самым незаметным», по оценкам СМИ, федеральным президентом в истории ФРГ.
Остаётся отметить, что Урсула фон дер Ляйен, в отличие от многих других западных политиков-женщин, может по праву считаться примерным семьянином. Она замужем за профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном, и у них семеро детей. Муж занимается разработками в сфере генной инженерии, возглавляя компанию Orgenesis Inc.