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Урсула фон дер Ляйен: фрау комиссар с российскими корнями

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Урсула фон дер Ляйен: фрау комиссар с российскими корнями

И «страшный» российский газ...



В одном из своих последних заявлений глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изо всех сил убеждала публику и многочисленных оппонентов в том, что в Европе готовы жить без российского газа. Есть очень серьёзные сомнения, что с опытным политиком, можно сказать – новой рулевой ЕС, безоговорочно согласны большинство европейских обывателей.

Свои «газовые страсти» еврокомиссар подаёт в пакете со ставшими уже традиционными страшилками по поводу российского вторжения на Украину:

«В случае российской агрессии реакция Европы будет быстрой и сильной. Речь идёт не только о замораживании активов и персональных запретах на въезд, но и о мерах экономического характера.»

Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на посту Еврокомиссии, и возглавляет её уже на протяжении двух лет. Быть может, это самые непростые годы в истории Евросоюза. Хотя бы один Брексит чего стоит, причём после почти катастрофического миграционного кризиса, а тут ещё и пандемия.

63-летняя «фрау Фон», как любят её называть журналисты – опытный политик, многолетний член ХДС, по партийному стажу почти наравне с Ангелой Меркель. Она не так давно работает в евроструктурах, но именно это, можно сказать, было ей на роду написано.

Ведь Урсула фон дер Ляйен – дочь известного христианского демократа Эрнста Альбрехта, занимавшего ряд высоких постов в Еврокомиссии. И даже родилась она в Икселе – одном из районов Брюсселя, где отец был тогда скромным сотрудником всё той же Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен, неизменно жёстко критикующая Россию, за последнее время ни разу не высказалась в пользу прямых контактов с Москвой. Вояж в российскую столицу её коллеги – ни много ни мало, а Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, кажется, у многих отбил охоту к повторению.

Однако немецкий политик достигла больших европейских высот не в последнюю очередь потому, что считалась одной из самых договороспособных женщин-функционеров. По большому счёту как раз таких, как фон дер Ляйен, вернее всего называть «эффективный менеджер», в чём убеждает и вся её биография.

...И русские корни


Сейчас же отнюдь не исключено, что фрау еврокомиссар считает, будто гостей в российской столице и без неё достаточно. Хотя именно в эти тревожные дни побывать на родине предков ей совсем бы не помешало.

Весьма глубокие связи Урсулы Фон дер Ляйен с нашей страной известны не слишком широко. Прадед Урсулы – текстильный фабрикант Людвиг Кноп многие годы работал в России. Его нередко именовали «ситцевым» королём, и в нашей стране он не только основал Кренгольмскую мануфактуру и получал ордена от Алесксандра II.


Он ещё был поставщиком императорского двора, а также знаменитого Саввы Морозова, кроме того – построил несколько особняков (один из них на фото) и церквей. В том числе и в Москве на Покровке, неподалёку от Чистых прудов. Известную поговорку о далёком предке Урсулы фон дер Ляйен: «Где церковь, там и поп, где казарма, там и клоп, а где фабрика — там Кноп», в первопрестольной не просто так сократили до «Где поп – там и Кноп».

Эффективный менеджер – это сказано и про Людвига Кнопа, и про его правнучку. Урсула фон дер Ляйен имеет университетское образование, она доктор медицины, преподавала эпидемиологию, но прошла и Лондонскую школу экономики. В политике она с начала 2000-х, заседала в ландтаге земли Нижняя Саксония, возглавляла несколько министерств в правительстве Ангелы Меркель.


На посту министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен особенно отличилась предложением выделить на перевооружение Бундесвера 130 млрд евро в течение 15 лет. В ответ на неоднократные предложения из Москвы встретиться с российскими коллегами – Анатолием Сердюковым или Сергеем Шойгу, от неё неизменно слышали твёрдое «нет».

Не премьер, но почти президент


Помимо деятельности в военной сфере, хорошо известны заслуги фон дер Ляйен как министра по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодёжи в продвижении закона «О барьерах в интернете». Этот отнюдь не бесспорный правовой акт, среди прочего, был направлен против распространения детской порнографии, но по сути оставался слишком либеральным.

Дело в том, что такой закон фактически лишь предупреждал об опасности того или иного сетевого ресурса, но для знакомства с ним было достаточно всего одного лишнего клика. Не случайно вскоре этот «закон фон дер Ляйен» пришлось заменить практикой прямых запретов в сети.

Однако и такое политическое поражение, по всем признакам, сыграло только на руку фрау Фон. Её тут же выдвинули на пост одного из заместителей Ангелы Меркель по партии, и дали некоторое время отсидеться в депутатах. Причём одновременно – в Бундестаге и в законодательном собрании – ландтаге земли Нижняя Саксония.

При этом даже из министров фон дер Ляйен не убрали. Один министерский портфель, который был у неё в руках четыре года, она оперативно меняет на другой – министра труда и общественных дел. Наконец, именно Урсулу фон дер Ляйен многие рассматривали как лучшего претендента на пост федерального президента Германии.


Это было в 2010 году, когда христианские демократы состояли в правящей коалиции со Свободной демократической партией. Урсула фон дер Ляйен довольно долго числилась первой среди кандидатов от коалиции на пост президента страны.

Однако и две партии, и немецкий электорат, очевидно, сочли, что сразу две фрау на высших постах – это уже слишком. Кандидатом от ХДС и СвДП на выборах стал Кристиан Вульф, который всего на полтора года стал «самым незаметным», по оценкам СМИ, федеральным президентом в истории ФРГ.

Остаётся отметить, что Урсула фон дер Ляйен, в отличие от многих других западных политиков-женщин, может по праву считаться примерным семьянином. Она замужем за профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном, и у них семеро детей. Муж занимается разработками в сфере генной инженерии, возглавляя компанию Orgenesis Inc.
Автор:
Использованы фотографии:
с официальной страницы У.Фон дер Ляйен в Twitter, сайта Bundespräsident.de, wikimapia.org/6317224/ru/
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12 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:14
    +3
    Что то ничего выдающегося,обычный трутень бюрократ.
    1. prior
      prior Сегодня, 15:28
      -1
      Все они в Германии последыши фашистов.
      Или вы отрицаете науку генетику?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:30
      -1
      Цитата: Dizel200
      Что то ничего выдающегося,обычный трутень бюрократ.

      Баба, она не совсем семейная, хоть и семеро детей. Ну какая нормальная баба, бросит детей и мужа, а сама будет с трибуны речи на колхозном собрании толкать. Что то в Рейхе "парень из под Линца", не доработал, а как начинал ....
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 15:51
        0
        Любая желающая.
  2. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:17
    +1
    Весьма глубокие связи Урсулы Фон дер Ляйен с нашей страной известны не слишком широко. Прадед Урсулы – текстильный фабрикант

    Глубже некуда. Пробабка, случайно, не татарка/бурятка ... .
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 15:20
    +2
    Кайзер Вильгельм 2 сказал: “Я согласен со своей женой. И знаете, что она говорит? Что не женское дело заниматься чем-либо, кроме четырех “К”. Эти четыре “К” – Kinder, Kirche, Küche, Kleider [дети, церковь, кухня, платье]".
    -считалась одной из самых договороспособных женщин-функционеров.
    Принцип двух"К"- «Konversation und Kleider,» («разговоры и платье»).
  4. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 15:23
    +1
    Ну да, не с кайлом в руках вкалывает. Будучи министром обороны её речи в Бундестаге, как очередные клише западной пропагандистской, русофобской машины. Хороший семьянин? Ну так ведь это её семья и её дети. Корни Кнопа - не заслуга, а факт. Договороспособность и нежелание встречаться с дипломатами в РФ - подтверждение на отсутствие собственного мнения на суть событий в ЕС, навязанное продвижение "политики". Мелковата, хоть и занимает влиятельные посты. На роль ничего нерешающего президента сойдёт.
  5. Alemax
    Alemax Сегодня, 15:26
    0
    Ну и где там "русские корни"? Жить в России, это не значит, что этот Кноп автоматически стал русским. Мало ли всяких у пы рей за все годы к нам приезжало? Пожить, народ обобрать...
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 15:28
    +1
    Эффективный менеджер – это сказано и про Людвига Кнопа, и про его правнучку.
    Про деда ничего сказать не могу, а вот внучка действительно показала как действует "эффективный менеджер" на посту МО ФРГ и именно скандалы связанные с этим этапом ее бюрократической деятельности поставили огромную букву "Х" на ее политической карьере в ФРГ, не стала она преемницей Ангелы... Направили в для работы в ЕС
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:40
    0
    Мельчает европейская политика. И раньше было много мусора, но сейчас остался один мусор. Сборище оборзевших... не знаю даже кого... крыс.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 15:52
    0
    Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на посту Еврокомиссии, и возглавляет её уже на протяжении двух лет.

    Точно так же она стала первой женщиной-министром обороны Германии и благополучно довела (почти) до ручки Бундесфер.
    Так пожелаем же ей, этой дальней сродственнице блондина Бориса (у обоих корни остались в России), успешной работы на нынешнем поприще и не меньших "свершений", которых она добилась на предыдущем месте работы!
    Правда тогда ее везде "пропихивала" подружка Ангела, но где теперь она... И от судебного разбирательства успела уберечь, "посадив" на самое высокое место в ЕС.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:53
    0
    Свои «газовые страсти» еврокомиссар подаёт в пакете со ставшими уже традиционными страшилками по поводу российского вторжения на Украину:
    . Они давно так живут. Думать им не положено, надо указания из вашингтонского обкома исполнять!
    В общем, говорить с теми, с такими, не о чем!