ИСДМ «Земледелие» идет в войска

Техника в войсках

Новый образец

Особые возможности

Многокомпонентная перспектива

Не так давно, в июне 2020 г. российская оборонная промышленность впервые показала инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». В дальнейшем эта разработка прошла все необходимые проверки и испытания, а также использовалась в крупномасштабных учениях армии. По результатам всех этих мероприятий, новая ИСДМ была рекомендована к принятию на вооружение. И процесс развертывания такой техники в войсках уже стартовал.В августе 2020 г. на одном из полигонов Южного военного округа состоялось специальное учение инженерных войск. В рамках этого мероприятия прошел один из этапов государственных испытаний «Земледелия». Под управлением военнослужащих строевых частей этот комплекс выполнил минирование заданного участка местности и показал свой потенциал. В 2021 г. вновь сообщалось о проведении учений и тренировок с применением первых систем минирования.Теперь войскам ЮВО поставляется серийная техника. Министерство обороны сообщает, что в конце прошлого года в инженерное соединение округа, несущее службу в Ростовской области, поступил первый дивизионный комплект систем «Земледелие». Для их эксплуатации был сформирован новый инженерный дивизион. Отмечается, что ИСДМ по принципу действия похожа на реактивную артиллерию. По этой причине инженерное подразделение, вооруженное «Земледелием», названо дивизионом.В декабре-январе новый дивизион освоил поступившую технику. Было проведено боевое слаживание, после чего личный состав приступил к отработке действий в составе тактических групп. В частности, проводятся учения, в ходе которых дивизион моделирует работу т.н. подвижных отрядов заграждения.Серийное производство ИСДМ «Земледелие» продолжается, и в этом году на такую технику перейдут новые подразделения. В конце января Минобороны сообщало, что до конца года следующую партию машин получит отдельная инженерная бригада из состава Центрального военного округа, дислоцированная в Башкирии.Очевидно, что процесс переоснащения инженерных войск не ограничится только двумя соединениями в ЮВО и ЦВО. В самое ближайшее время Минобороны или промышленность могут раскрыть планы по новым поставкам перспективной техники в соединения инженерных войск. Вероятно, на первых этапах речь будет идти об оснащении всех военных округов. Общие потребности армии в такой технике пока не уточняются.С точки зрения техники ИСДМ «Земледелие» представляет собой специализированную реактивную систему залпового огня с особым боеприпасом. Комплекс выполнен на колесном шасси и отличается высокой мобильностью. На базовом шасси смонтирована пусковая установка под сменные блоки пусковых направляющих. Каждый блок несет по 25 ракет. В состав комплекса также входит транспортно-заряжающая машина, предназначенная для подвоза и замены блоков.«Земледелие» использует специально разработанные 140-мм неуправляемые ракеты с кассетной головной частью. Снаряд может нести мины разных типов, в т.ч. последние отечественные разработки в этой области. С помощью таких боеприпасов «Земледелие» может устанавливать противотанковые, противопехотные и комбинированные минные поля. Дальность полета ракеты – не менее 10-15 км.Точный список мин, совместимых с «Земледелием», пока остается неизвестным. Сообщалось о возможности использования противотанковых и противопехотных боеприпасов нескольких моделей. При этом ИСДМ способна управлять минами и устанавливать различные параметры. В частности, на всех минах присутствует самоликвидатор с заданным временем работы.Важнейшим элементом ИСДМ является развитая цифровая система управления огнем. Она обеспечивает прием команд и расчет данных для стрельбы, а также контролирует ведение огня и установку мин. СУО позволяет устанавливать минные поля необходимой формы и размеров, разной конфигурации и т.д. Одновременно с ведением огня составляется карта минирования, передаваемая в штаб.В инженерных войсках комплекс «Земледелие» дополняет имеющиеся системы дистанционного минирования. При этом за счет характерного облика и состава компонентов обеспечиваются серьезные преимущества перед наличными комплексами и средствами постановки заграждений. В первую очередь, заявлены увеличенная дальность действия и большая гибкость.За счет колесного шасси «Земледелие» имеет высокую мобильность и может быстро пребывать на заданную позицию для постановки минного заграждения. В этом отношении новая ИСДМ похожа на существующие и разрабатываемые инженерные машины с минами.При этом имеются преимущества в дальности постановки мин. Они достигнуты за счет применения специального реактивного снаряда с достаточно высокими летными характеристиками. В отличие от «Земледелия», более старые средства дистанционного минирования используют стандартные кассеты с минами и метательным зарядом. Такая кассета проще и дешевле ракеты, но дальность выброса ограничивается десятками метров.Также можно вспомнить разработанные в прошлом 122-мм снаряды с минами для РСЗО «Град». Ракеты для «Земледелия» выгодно отличаются от них большим объемом и полезной нагрузкой. Кроме того, новая ИСДМ принадлежит инженерным частям, а не ракетным войскам и артиллерии. Этот факт серьезно упрощает организацию боевой работы.Повышенная дальность действия дает несколько важных преимуществ. «Земледелие» может ставить мины на переднем крае, находясь на безопасной глубине, а также возможно создание заграждений в тылах противника. При всем этом, упрощается поиск оптимальной позиции. Кроме того, с одной позиции система может контролировать достаточно крупный район, а большой боезапас позволяет установить сразу несколько минных полей без перезарядки.Самые широкие возможности связаны с новой системой управления огнем. Минное заграждение от «Земледелия» может иметь требуемую форму и плотность, а также включать необходимые боеприпасы с установленным временем работы. Все операции по подготовке к его постановке выполняются автоматически, что упрощает работу оператора. Также максимально упрощен обмен данными с командованием и другие процессы.Новейшие ИСДМ «Земледелие» начали поступать в строевые части, и этот процесс будет продолжаться в течение нескольких следующих лет – пока инженерные войска не получат требуемое количество техники. В обозримом будущем ожидается начало поставок систем минирования семейства «Клещ». Все новые образцы техники будут эксплуатироваться вместе с уже имеющимися машинами, а затем полностью их заменят.Система «Земледелие» не имеет прямого предшественника или аналога среди существующих образцов в нашей армии. По сути, она создает и сразу заполняет принципиально новую нишу в парке инженерной техники. За счет этого инженерные войска не только улучшают уже имеющиеся возможности, но и приобретают новые.Существующие образцы старых типов, новое «Земледелие» и перспективные изделия «Клещ» позволят создать в инженерных войсках многокомпонентный комплекс минирования с самыми широкими возможностями. В зависимости от текущих задач, войска смогут выбирать тот или иной образец, способный дать наилучшие результаты. Положительные последствия этого очевидны.Впрочем, весь потенциал нового проекта пока не реализован. К настоящему времени полный комплект ИСДМ «Земледелие» получил только один дивизион инженерных войск, а до конца года ожидается появление нового подразделения. Вооруженным силам требуется больше подобной техники. Однако она уже пошла в серию, и теперь выполнение подобных планов теперь является лишь делом времени.