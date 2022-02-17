В Народной милиции ДНР заявили о подготовке Киевом морского десанта для захвата плацдарма на Азовском побережье

Согласно данным разведки ДНР, Вооруженные силы Украины готовятся захватить позиции Народной милиции на южном направлении. В Донецке заявили о подготовке Киевом морского десанта для захвата плацдарма на азовском побережье.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ) ДНР.
По их информации, разработка и осуществление наступательной операции ВСУ по высадке на побережье Азовского моря поручена командующему ОТГ «Восток» генералу Юрию Содолю. Предполагается, что после захвата прибрежного плацдарма украинские военные развернут наступление в тылу Народной милиции ДНР.
Разведке республики известно, что подготовка войсковой операции завершена, о чем Содоль доложил прибывшему в Мариуполь командующему силами ООС Александру Павлюку.
Согласно плану, ударная группа в составе разведроты и роты огневой поддержки 36-й ОБМП (морская пехота), минометной батареи нескольких взводов прибывшей из Запорожья бригады территориальной обороны готовится развернуть наступление в сторону Сартаны и Коминтерново. Для высадки на берег оккупанты должны будут воспользоваться катерами, полученными от Соединенных Штатов.
Как сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на главу УНМ ЛНР Яна Лещенко, пост воздушного наблюдения уничтожил принадлежащий ВСУ квадрокоптер, с помощью которого украинские войска корректировали обстрел поселка городского типа Донецкий. Обстреливая населенный пункт, киевские силовики применяли запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение.