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В Народной милиции ДНР заявили о подготовке Киевом морского десанта для захвата плацдарма на Азовском побережье

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Согласно данным разведки ДНР, Вооруженные силы Украины готовятся захватить позиции Народной милиции на южном направлении. В Донецке заявили о подготовке Киевом морского десанта для захвата плацдарма на азовском побережье.


Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ) ДНР.

По их информации, разработка и осуществление наступательной операции ВСУ по высадке на побережье Азовского моря поручена командующему ОТГ «Восток» генералу Юрию Содолю. Предполагается, что после захвата прибрежного плацдарма украинские военные развернут наступление в тылу Народной милиции ДНР.

Разведке республики известно, что подготовка войсковой операции завершена, о чем Содоль доложил прибывшему в Мариуполь командующему силами ООС Александру Павлюку.


Согласно плану, ударная группа в составе разведроты и роты огневой поддержки 36-й ОБМП (морская пехота), минометной батареи нескольких взводов прибывшей из Запорожья бригады территориальной обороны готовится развернуть наступление в сторону Сартаны и Коминтерново. Для высадки на берег оккупанты должны будут воспользоваться катерами, полученными от Соединенных Штатов.

Как сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на главу УНМ ЛНР Яна Лещенко, пост воздушного наблюдения уничтожил принадлежащий ВСУ квадрокоптер, с помощью которого украинские войска корректировали обстрел поселка городского типа Донецкий. Обстреливая населенный пункт, киевские силовики применяли запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/36obrmp/
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59 комментариев
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  1. Babay Atasovich
    Babay Atasovich 17 февраля 2022 18:18
    +2
    А чем топить будут эти корыта?
    1. 210окв
      210окв 17 февраля 2022 18:34
      +7
      Чем топить, надеюсь что есть и чем и кому. Вопрос в другом-истерика в СМИ нарастает. На моей памяти подобное было при вводе ОКСВА, ну и сбитый корейский Боинг.Да и то, тогда было поменьше..
      1. Babay Atasovich
        Babay Atasovich 17 февраля 2022 18:39
        +3
        Ну помнится , после Дебальцево один из двух катеров проковыряли до затопления. Корнет? request
      2. Пепел Клааса
        Пепел Клааса 17 февраля 2022 21:48
        +2
        Цитата: 210окв
        Вопрос в другом-истерика в СМИ нарастает

        ну, справедливости ради - СМИ ЛДНР тоже вносят свою посильную ленту с "данными агентурной разведки" про якобы эвакуацию во Львов, "обострениями", "активизациями", теперь вот - десант. Это обоюдная медийная паранойя - штатники и иже всё в календаре галочки рисуют с датами вторжения, Зелёнский под эти даты "дни народного единства" провозглашает с тупыми беспонтовыми речами, а противная сторона постит "в нас вот-вот вторгнутся!!" . Короче, всё по Хичкоку. Саспенс.
    2. Бережливый
      Бережливый 17 февраля 2022 18:58
      +2
      Ну,так нужно и этого генерала Содоля ликвидировать. Жаль,нету у республиканцев на вооружении убпла!
    3. nikolas 83
      nikolas 83 17 февраля 2022 19:29
      -3
      Чем топить? МИ 28,К52 или противокарабельный Бал.На побережье азова он был.
      1. Babay Atasovich
        Babay Atasovich 17 февраля 2022 19:31
        -3
        Цитата: nikolas 83
        Чем топить? МИ 28,К52 или противокарабельный Бал.На побережье азова он был

        Ну можно и с МиГаря гиперзвуком... Делов-то ! wassat
        1. venik
          venik 17 февраля 2022 20:58
          +6
          Цитата: Babay Atasovich
          Ну можно и с МиГаря гиперзвуком... Делов-то ! wassat

          =======
          Эдакие то корыта и "Кинжалом" - "жирно" им будет! Им и АК-630 с патрульника с головой хватит! Ну или вертушки с ПТУР-ами.....
          1. Babay Atasovich
            Babay Atasovich 17 февраля 2022 21:14
            -5
            Цитата: venik
            Цитата: Babay Atasovich
            Ну можно и с МиГаря гиперзвуком... Делов-то ! wassat

            =======
            Эдакие то корыта и "Кинжалом" - "жирно" им будет! Им и АК-630 с патрульника с головой хватит! Ну или вертушки с ПТУР-ами.....

            .....ДНР уже обзавелись сим оружием? what request
        2. Пепел Клааса
          Пепел Клааса 17 февраля 2022 22:17
          0
          Цитата: Babay Atasovich
          Ну можно и с МиГаря гиперзвуком... Делов-то !

          Я про Бал прочёл и сразу, разумеется, прапорщика Казакова вспомнил.
          Из той же оперы.

  2. Инженер Щукин
    Инженер Щукин 17 февраля 2022 18:18
    -19
    Это уже какое по счету объявленное нападение за последние 6 лет, сотню перевалило?
    1. Володин
      Володин 17 февраля 2022 18:30
      +17
      Цитата: Инженер Щукин
      Это уже какое по счету объявленное нападение за последние 6 лет, сотню перевалило?

      Не больше объявленного числа наступлений России за последние полтора месяца...
  3. Дилетант
    Дилетант 17 февраля 2022 18:22
    -29
    Еще одни инфоботы завелись. Мало было kuivсих, появились еще и луганские.
    1. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 17 февраля 2022 18:33
      +4
      Цитата: Дилетант
      Еще одни инфоботы завелись. Мало было kuivсих, появились еще и луганские.

      Это в чей огород? what
  4. svp67
    svp67 17 февраля 2022 18:24
    +6
    Значить, где то рядом нужна иметь сильную и хорошо маневренную артиллерийскую группу, и общевойсковое подразделение, не меньше батальона, усиленное танками... Ну, так спецы хорошие, их учить, только портить...
    1. gansales
      gansales 17 февраля 2022 19:05
      0
      Цитата: svp67
      Значить, где то рядом нужна иметь сильную и хорошо маневренную артиллерийскую группу, и общевойсковое подразделение, не меньше батальона усиленное танками... Ну, так спецы хорошие, их учить, только портить...

      Ну нацбаты ,чаще всего ,как заградотряды работают ,пуская вперед новобранцев Сергей ..Трусоваты они и видать ,просто крики тупые ..
      А если ,что думаю координаты будут сразу ,для арты и такая имеется уже у Донбасса !
      К этим провокациям Россия и Новороссия хорошо подготовились .
      Я в этом уверен soldier
      После западной истерики о вторжении(пичканья оружием нациков) и т.д. ..
      Теперь мяч на стороне России ! И пусть гадают ,где ?
    2. ПавелВ
      ПавелВ 17 февраля 2022 22:10
      0
      Там 150-я мотострелковая дивизия с 4-мя полками в Ростовской области - именно в них упрутся воены света, двигаясь вдоль Азовского побережья. А повернув на север они им тылы подставят.
  5. К-50
    К-50 17 февраля 2022 18:24
    +1
    В Народной милиции ДНР заявили о подготовке Киевом морского десанта для захвата плацдарма на Азовском побережье

    Подготовить боевую группу быстрого реагирования и как только, так и утопить их. Другого то всё равно не остаётся. Куеву мир не интересен, так как не на кого списывать своё раздолбайство будет. Да и их "сахиб" этого требует.
    Так что осталось только подготовиться получше, дабы минимизировать "сюрпризы".
  6. iouris
    iouris 17 февраля 2022 18:30
    +6
    План мероприятий морпеха ВСУ на февраль
    22.02.2022 в 9-00 - подвиг.
    1. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 17 февраля 2022 18:35
      +5
      Цитата: iouris
      План мероприятий морпеха ВСУ на февраль
      22.02.2022 в 9-00 - подвиг.

      Время в 22:22 yes
      1. iouris
        iouris 17 февраля 2022 23:09
        -2
        Время - 22:22 утра.
    2. 210окв
      210окв 17 февраля 2022 19:00
      +1
      А на 23-е,что?Сдача в плен?
      1. Canecat
        Canecat 17 февраля 2022 19:25
        +3
        Цитата: 210окв
        А на 23-е,что?Сдача в плен?

        Железный крест посмертно.
      2. Babay Atasovich
        Babay Atasovich 17 февраля 2022 19:36
        0
        Цитата: 210окв
        А на 23-е,что?Сдача в плен?

        no 22.02.2022 в 22:22:22 начало, а на 23 секунде подкрался незаметно пушистый зверь, хотя был виден издалека на шубе! fellow
  7. abrakadabre
    abrakadabre 17 февраля 2022 18:48
    +1
    Предполагается, что после захвата прибрежного плацдарма украинские военные развернут наступление в тылу Народной милиции ДНР.
    Насколько оно получится устойчивым? Для нормального десанта недостаточно нескольких катеров. Как для создания достаточной ударной группировки, так и для последующего ее снабжения всем необходимым. Сколько у ВСУ плавсредств там и какой вместимости?
    Высадить там рейдовую группу они смогут и постараются. Но захватить, удерживать и, в перспективе, расширять плацдарм - крайне сомнительно. Для этого нужно такое снабжение по морю, которого у ВСУ нет. Не то, что в данной акватории, а вообще нет.
    1. Моменто
      Моменто 17 февраля 2022 19:02
      +8
      высосано из пальца. обычные новости из инфопомойки. у украины нет ни одного десантного корабля. они кроме пехоты ничего высадить не могут… или будут джавелинами от арты отбиваться?)
      1. abrakadabre
        abrakadabre 17 февраля 2022 19:22
        +7
        они кроме пехоты ничего высадить не могут…
        Да даже пехоты. Сколько ее можно перебросить одним рейсом и с каким приданным вооружением. Максимум пару взводов, несколько дополнительных пулеметов и носимых ПТРК, усиленный БК для всего перечисленного и 1-2 легких миномета с незначительным запасом мин. И это еще в лучшем случае.
        А чем оборудовать инженерные сооружения в мерзлом грунте? Чем питаться личному составу, где спать, чем греться, лечиться? Иначе какая боевая устойчивость будет у этого мероприятия? Особенно когда помимо пехоты, приедут 2-3 танка, рота гаубиц или минометов. Я не говорю уже за 2-3 Крокодила с НУРСами. Не в курсе, есть у ДНР они или нету. Вроде бы нету. Но мало ли.
        Или мечтается, что несколькими катерами можно будет устроить бесперебойное снабжение? Крайне чудно это все.
        1. Садовник91
          Садовник91 17 февраля 2022 19:46
          +5
          Цитата: abrakadabre
          Чем питаться личному составу, где спать, чем греться, лечиться?

          В плену.
          1. abrakadabre
            abrakadabre 17 февраля 2022 19:54
            +3
            В плену.
            Плен еще надо заслужить.
            1. Садовник91
              Садовник91 17 февраля 2022 19:56
              +2
              Цитата: abrakadabre
              Плен еще надо заслужить.

              Они с 2014 в плену, собственных иллюзий.
              1. abrakadabre
                abrakadabre 17 февраля 2022 20:01
                +6
                Они с 2014 в плену, собственных иллюзий.
                иллюзии не кормят и не обогревают. И не заменяют БК в оружии.
                1. Садовник91
                  Садовник91 17 февраля 2022 20:04
                  +1
                  Цитата: abrakadabre
                  иллюзии не кормят и не обогревают. И не заменяют БК в оружии.

                  Хозяин всё сделает за них, а их на бойню, себе в угоду.
    2. VSO-396
      VSO-396 17 февраля 2022 19:59
      -6
      Там ширина побержья километров 30. Если высадить роту у границы, дезорганизовать тыл, так с фронта бронегруппа за час сможет пробиться.
      1. Avior
        Avior 17 февраля 2022 21:56
        +4
        Какой смысл высаживать десант там, куда якобы за час можно и без этого пробиться?
        1. VSO-396
          VSO-396 17 февраля 2022 23:43
          -9
          Дезоганизация тыла (с перерезанием коммуникаций, захватом тыловых объектов) и в перспективе -создание котла.
          1. Avior
            Avior Вчера, 00:35
            +3
            Вы на карту посмотрите, каких коммуникаций вдоль берега?
    3. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 17:32
      0
      Устойчивость группировки и снабжение будут осуществлять вёсельные резиновые лодки laughing
  8. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов 17 февраля 2022 19:15
    0
    Явно хотят ДНР от моря отсечь и подойти к нашим границам. Наверняка операция спланирована зарубежными "кураторами"
    1. Моменто
      Моменто 17 февраля 2022 19:37
      +1
      да не хотят они уже ничего. только что бы от них отстали. вся хотелка в 2014 закончилась довольно таки жестоким способом.
    2. Садовник91
      Садовник91 17 февраля 2022 19:50
      +2
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Явно хотят ДНР от моря отсечь

      И упредить захват сухопутного коридора на Крым.
      1. abrakadabre
        abrakadabre 17 февраля 2022 20:07
        +7
        И упредить захват сухопутного коридора на Крым.
        Смешно. ДНР сухопутный коридор в Крым не требуется. А если возьмемся мы, то нечаянно можем его пробить шириной до Белоруссии и Ужгорода. И десант ВСУ размером с роту там ничего не решит.
        1. Садовник91
          Садовник91 17 февраля 2022 20:12
          +1
          Цитата: abrakadabre
          Смешно. ДНР сухопутный коридор в Крым не требуется. А если возьмемся мы, то нечаянно можем его пробить шириной до Белоруссии и Ужгорода.

          Ну коридор ДНР может и не нужен. Был нужен когда моста не было.А в 14-м стали подписантом гарантий, "нечаянно"?
  9. Автокорректор
    Автокорректор 17 февраля 2022 20:10
    -1
    Товарищ президент всех гиперзвуков всея Руси, не проморгайте пожалуйста Азовский десант. Пока говно плывёт, его ещё можно утопить, несмотря на расхожее заблуждение, что нельзя.
    Но, если оно выползет на берег и начнёт вонять, ставки будут уже совсем другими и ролики на ютубе тоже.
  10. DKuznecov
    DKuznecov 17 февраля 2022 21:01
    -2
    Кажется, так называемый "автор" "плавает" в терминологии.

    Для высадки на берег оккупанты должны будут воспользоваться катерами


    Речь в статье идет об Украине ?
    Или "оккупанты" собираются РФ захватывать ?
    Тогда да, все верно. Но неосуществимо, думаю.

    (заранее прошу прощения за викицитирование)
    "Оккупа́ция (от лат. occupatio — «захват, занятие») в общем случае — занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территорией, обычно временное."
    Лично я - противник
    подмены смыслов,
    (чтобы было ясно, зачем написал.)
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий 17 февраля 2022 22:08
      0
      Насчет "викицитирования" извиняться не стоит. Не вижу ничего плохого в том, чтобы пользоваться Википедией или другими справочниками для уточнения различных терминов.

      Все верно. Речь идет об Украине.

      Ее армия пытается оккупировать территорию, суверенитет над которой принадлежит Донецкой Народной Республике. О том, что такое государство есть, свидетельствуют результаты референдума от 2014 года и последующие восемь лет его существования. Поэтому высадка военнослужащих ВСУ где-нибудь на пляжах Седово или Новоазовска вполне подходит под процитированное Вами определение оккупации, а самих бойцов вполне можно назвать оккупантами.

      О "захвате РФ" украинскими военными в заметке нет даже намека. Чтобы его здесь рассмотреть, нужна ну уж очень бурная фантазия.

      И да, некоторые государства с момента своего появления на карте какое-то длительное время не были признаны другими странами, но по факту, как и ДНР сегодня, уже обладали на тот момент всеми признаками государственности. Пару примеров навскидку - Советский Союз и Соединенные Штаты.

      Написал, чтобы было ясно, что слово "оккупация" использовано не по ошибке, а намеренно, и в этом нет никакой подмены понятий.
      1. DKuznecov
        DKuznecov 17 февраля 2022 22:21
        -7
        Спасибо. Но есть заковыка.
        Согласно ст.157 Конституции Украины,
        ни ЛНР, ни ДНР, ни Крым не имеют права
        на самоопределение.
        Вот от слова совсем.

        Это что значит, ПРАВДА на их стороне,
        что-ли ? А мертвых куда девать мужиков
        в таком случае ?

        Подчеркну - я русский,
        россиянин, (чтобы не подумалось,
        что "стараюсь навести тень на плетень").
        Разобраться хочется.
        1. Трус
          Трус Вчера, 00:57
          +3
          Ну тогда уж приведите статью конституции Украины согласно, которой можно устраивать государственный переворот (майдан), свергать законно избранного президента, оказывать сопротивление правоохранительным органам.
        2. Кузмицкий
          Кузмицкий Вчера, 08:38
          +4
          Вы россиянин, для вас Донбасс - заграница, Не ближе, возможно, Венесуэлы или Зимбабве. Для меня - нет, но не в том дело.

          Крым - отдельная и непростая тема, ее трогать не буду. ДНР и ЛНР появились не просто по капризу, а в ответ на грубое нарушение украинского законодательства в 2014 году. Не было бы вооруженного антиконституционного переворота в Киеве, не появились бы республики на Донбассе. Их появление было защитной мерой от вполне реальных угроз.

          Да, у Украины есть Конституция, и ее граждане обязаны ее соблюдать. Но теперь есть Конституция и в ДНР, И ее граждане также обязаны ее соблюдать, в том числе защищать свою страну. Так что правда у каждого своя. И все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

          А "мертвые мужики" пришли на Донбасс не с цветами и пирожными, а с оружием. От их рук здесь гибли не только местные вооруженные и безоружные мужики, но также их женщины и дети (надеюсь, про обстрелы жилых районов бойцами ВСУ вам известно). А их куда девать? Так что по законам ДНР и ЛНР. "бойцы АТО и ООС" и прочие "участники российско-украинской войны" являются именно оккупантами, а некоторые из них даже военными преступниками.
  11. svoit
    svoit 17 февраля 2022 21:03
    +1
    Цитата: abrakadabre
    Чем питаться личному составу, где спать, чем греться, лечиться?

    А зачем? Это просто отвлекающий удар, через несколько часов,как заметят эффект будет нанесен основной - по фронту
    1. Avior
      Avior 17 февраля 2022 22:05
      +3
      и дальше что? захватят кусок пустого берега с мелководным морем, никому не нужного? Зачем?
  12. Poseidon_2
    Poseidon_2 17 февраля 2022 21:26
    0
    Мест для высадки десанта на побережье не так много. В конце концов устаноаить минные заграждения на берегу. Это будет приятным сюрпризом для десантирующейся "народной обороны". Если уж этих ополченцев прислали, то дела в ВСУ совсем беда. Эти вояки думают всё будет как на полигоне они с деревянными автоматами вылезут из лодок и воткнут в песок желто голубую тряпку и на этом всё закончится? Наивные скакуны.
  13. svoit
    svoit 17 февраля 2022 22:16
    0
    Цитата: Avior
    и дальше что?

    Будут мешать снабжению, маневрированию корпусов, и давить на моральный дух. И это как минимум, но могут отвлечь на себя какие то силы
  14. Keer
    Keer 17 февраля 2022 22:49
    +2
    должны будут воспользоваться катерами, полученными от Соединенных Штатов
    "Залив Свиней II " laughing
  15. Klingon
    Klingon 17 февраля 2022 23:30
    +1
    Цитата: venik
    Цитата: Babay Atasovich
    Ну можно и с МиГаря гиперзвуком... Делов-то ! wassat

    =======
    Эдакие то корыта и "Кинжалом" - "жирно" им будет! Им и АК-630 с патрульника с головой хватит! Ну или вертушки с ПТУР-ами.....

    А не проще и дешевле будет пару тройку градов на берег вы катить?
  16. Комментарий был удален.
  17. Виталий Петров_3
    Виталий Петров_3 Вчера, 00:06
    +2
    Цитата: DKuznecov
    Спасибо. Но есть заковыка.
    Согласно ст.157 Конституции Украины,
    ни ЛНР, ни ДНР, ни Крым не имеют права
    на самоопределение.
    Вот от слова совсем.

    Это что значит, ПРАВДА на их стороне,
    что-ли ? А мертвых куда девать мужиков
    в таком случае ?

    Подчеркну - я русский,
    россиянин, (чтобы не подумалось,
    что "стараюсь навести тень на плетень").
    Разобраться хочется.

    А что такая статья была в Югославии??? Подчеркну-Воронежский! soldier
    1. Avior
      Avior Вчера, 00:53
      +2
      А была такая статья? Югославия- это федерация, представляла собой союз отдельных социалистических республик, как и СССР.
      Основные конфликты там были из за попыток пересмотреть границы, а не из за самого факта распада.
      Социалистическая республика Черногория, например, стала самостоятельной абсолютно мирным, достаточно спокойным путём.
  18. Nexcom
    Nexcom Вчера, 06:20
    +2
    Выступление киевского адвоката Татьяны Монтян в Совбезе ООН

    «Запад позволяет киевскому режиму не выполнять Минские соглашения. Если бы это было не так – все эти Минские соглашения давно были бы выполнены. Не надо говорить, что Киев хоть сколько-нибудь самостоятелен – это колония коллективного Запада, в которой всё решают люди, которые пришли извне, устроили Майдан и госпереворот, и захватили мою страну в рабство.

    И вот именно эти люди не дают исполнить Минские соглашения. И не дадут, я в этом уверена. Потому что истинная цель Запада, несмотря на все миролюбивые речи – это натравить киевский режим на республики и втянуть Россию в войну», – сказала она. Татьяна Монтян подчеркнула, что если бы Запад хотел, то мог бы легко принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Однако Запад толкает Украину к войне и убийству мирного населения Донбасса. Украина в течение почти восьми лет обстреливает около ста тысяч людей из тяжёлой артиллерии. ОБСЕ вообще на это никак не реагируют. На стороне, подконтрольной киевскому режиму, не убивают детей, ни одного ребёнка не было убито. Не разрушают дома. Всё это происходит только в непризнанных республиках.

    Я проехалась по всей линии соприкосновения – там убивают именно мирное население, самых беззащитных людей, которые не смогли оттуда уехать, потому что это или старики, или женщины с детьми, или инвалиды. Именно эти люди, страдальцы и заложники, там находятся, и их сто тысяч человек.

    И вся Европа лицемерно и кровожадно смотрит восьмой год на страдания этих людей. Не забывая при этом рассказывать, что Минские соглашения безальтернативны», – резюмировала адвокат.
  19. riwas
    riwas Вчера, 09:49
    +1
    В Народной милиции ДНР заявили о подготовке Киевом морского десанта для захвата плацдарма на Азовском побережье

    Так это России надо сроки нападения Украины на Донбасс разведывать и готовится. Уж слишком Байден уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет и старается заблокировать помощь России Донбассу.
  20. Керенский
    Керенский Вчера, 15:45
    0
    Согласно плану, ударная группа в составе разведроты и роты огневой поддержки 36-й ОБМП (морская пехота), минометной батареи нескольких взводов прибывшей из Запорожья бригады территориальной обороны готовится развернуть наступление в сторону Сартаны и Коминтерново.

    Чего-то наряд сил и средств вызывает у меня вопросы. Прикинем:
    1. Миномётная батарея. Каков БК? Где разворачивать и кто даёт целеуказания? Вряд ли много 120-ых мин можно притащить одним рейсом, скорее всего 82-ые...
    2. Рота огневой поддержки. Ну тут понятно, - прикрывает миномётную батарею, как только (если) окопается.
    3. Рота разведки. Малочисленное подразделение лёгкой пехоты. Самая тяжёлая задача, - развернуть наступление сразу в двух направлениях.
    4. Несколько взводов (и роты нет) тербата. Трофейщики? Медики? За компанию взяли?