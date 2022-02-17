Оружие Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Современные ленты о разведчиках зачастую изобилуют сценами единоборств и применения различных видов оружия. При этом режиссёры сами признают, что делается это для так называемого «экшна», к которому привык современный зритель.
Однако в лентах о настоящих разведчиках-нелегалах применение оружия если и показывалось, то крайне редко. В этой связи возникает вопрос, в каких случаях это было и было ли вообще в советском кинематографе?
Случаи бывали. И один из них – применение боевого оружия легендарным героем не менее легендарного актёра Вячеслава Тихонова – Штирлицем, в киноленте, которую сегодня по праву относят к золотому фонду отечественной кинематографии. В известном эпизоде Штирлиц осуществляет выстрел в Клауса, роль которого в «Семнадцати мгновения весны» исполняет Лев Дуров.
Какой же пистолет при съёмках фильма использовался?
На канале «Правда жизни» его автор тщательно разбирает эпизод, приходя к выводу о том, что Штирлиц, стреляя в Клауса, применял пистолет «Браунинг» FN Model 1910. Это один из самых «долгоживущих» пистолетов XX века. Производить его начали в 1910 году, а завершился этот процесс лишь в первой трети восьмидесятых. В Третьем рейхе эти пистолеты использовались не только в полицейских, но и в армейских целях. Причём в двух вариантах калибра - 7,65 и 9 мм.
Поэтому «Браунинг» 1910 года разработки вполне мог оказаться в ведомстве, в котором, по сюжету фильма, проходил службу Штирлиц – Исаев.
Подробный разбор фрагмента фильма и того оружия, которое там было показано, от видеоблогера: