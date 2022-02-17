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Оружие Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны»

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Современные ленты о разведчиках зачастую изобилуют сценами единоборств и применения различных видов оружия. При этом режиссёры сами признают, что делается это для так называемого «экшна», к которому привык современный зритель.


Однако в лентах о настоящих разведчиках-нелегалах применение оружия если и показывалось, то крайне редко. В этой связи возникает вопрос, в каких случаях это было и было ли вообще в советском кинематографе?

Случаи бывали. И один из них – применение боевого оружия легендарным героем не менее легендарного актёра Вячеслава Тихонова – Штирлицем, в киноленте, которую сегодня по праву относят к золотому фонду отечественной кинематографии. В известном эпизоде Штирлиц осуществляет выстрел в Клауса, роль которого в «Семнадцати мгновения весны» исполняет Лев Дуров.

Какой же пистолет при съёмках фильма использовался?

На канале «Правда жизни» его автор тщательно разбирает эпизод, приходя к выводу о том, что Штирлиц, стреляя в Клауса, применял пистолет «Браунинг» FN Model 1910. Это один из самых «долгоживущих» пистолетов XX века. Производить его начали в 1910 году, а завершился этот процесс лишь в первой трети восьмидесятых. В Третьем рейхе эти пистолеты использовались не только в полицейских, но и в армейских целях. Причём в двух вариантах калибра - 7,65 и 9 мм.

Поэтому «Браунинг» 1910 года разработки вполне мог оказаться в ведомстве, в котором, по сюжету фильма, проходил службу Штирлиц – Исаев.

Подробный разбор фрагмента фильма и того оружия, которое там было показано, от видеоблогера:

Использованы фотографии:
Askild Antonsen/Википедия
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27 комментариев
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  1. одинокий
    одинокий 17 февраля 2022 18:24
    +6
    Какое было у Штирлица оружие,знает только Клаус laughing
    1. mister-red
      mister-red 17 февраля 2022 22:32
      +2
      Цитата: одинокий
      Какое было у Штирлица оружие,знает только Клаус laughing

      - Господин Штирлиц, вы хотите меня застрелить?
      - Да, Клаус, так надо.
      - Позвольте спросить, а какая модель пистолета?
      - Браунинг, Клаус.
      - Калибр надеюсь 7,65мм?
      - Да, Клаус.
      - Слава богу, а то я боялся что 9мм.
  2. Zaurbek
    Zaurbek 17 февраля 2022 18:31
    0
    Рекомендую всем подписаться.........
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I 17 февраля 2022 20:25
      0
      Цитата: Zaurbek
      Рекомендую всем подписаться....

      В ... или на ... ? what
      1. Zaurbek
        Zaurbek 17 февраля 2022 20:26
        0
        на товарища из Казахстана.....посмотрел все ролики. Лично.
  3. Морской Кот
    Морской Кот 17 февраля 2022 18:42
    +4
    Из ролика: "Дульная скорость упала..." laughing Споткнулась, наверное.
    1. Alien From
      Alien From 17 февраля 2022 19:10
      +4
      Штирлиц и радистка Кэт живут уж вместе много лет, Мюллер вновь развел руками, ну кто в Москву стучит ночами)) уважаю Тихонова безмерно!
    2. ssergey1978
      ssergey1978 17 февраля 2022 19:12
      +5
      "Карманная игра с яйцами" меня убила, дальше смотреть от смеха не смог
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 17 февраля 2022 19:36
    +3
    Я бы удивился, если бы Штирлиц стрелял из Макарова.
    1. Морской Кот
      Морской Кот 17 февраля 2022 19:52
      +2
      В кине может быть всё, ибо оно "не врёт никогда". wink
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич 17 февраля 2022 20:13
        +2
        Вы ещё 17 мгновений весны, на украинской мове, не смотрели,, Просто- укатайка!)
        1. Морской Кот
          Морской Кот 17 февраля 2022 20:14
          +2
          Да нет уж, увольте. Хотя, конечно догадываюсь... laughing
        2. 113262а
          113262а 17 февраля 2022 23:18
          +1
          Это ты по-белорусски еще не смотрел!)))
    2. Napayz
      Napayz 17 февраля 2022 21:51
      +1
      из Маузера было бы эпичнее )))
    3. mister-red
      mister-red 17 февраля 2022 22:28
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Я бы удивился, если бы Штирлиц стрелял из Макарова.

      Это сейчас возможно, а тогда привлекали военных экспертов. Конечно тоже бывали проколы, но не такие явные
  5. Eug
    Eug 17 февраля 2022 19:44
    +2
    Как по мне, логичнее бы смотрелся Вальтер ПП. Но Браунинг тоже вполне.
    1. Avior
      Avior Вчера, 01:44
      +2
      По логике, у Штирлица служебный Вальтер ПП или даже ППК- он офицер политической разведки очень высоко ранга, ему не пристало бегать и размахивать пистолетом, ему он нужен скорее « на всякий случай»
      Но с другой стороны, тело Клауса могли и найти, поэтому ему нужно было использовать пистолет надежный, но не служебный, и такой, с которым его ничего не связывало. Одна из самых массовых довоенных моделей гражданского оружия- это как раз такой Браунинг, им проще всего было обзавеститись для такого дела, их было много на руках.
      1. chenia
        chenia Вчера, 20:02
        0
        Цитата: Avior
        По логике, у Штирлица служебный Вальтер ПП

        У вас интересная логика. Клаус застрелился (ну по легенде Штирлица) -письмо странное написал (под диктовку) устал, пора мол на покой. И пистолет должны были найти рядом с телом.
        И странно было бы, что это вдруг оказалось табельное оружие Штандартенфюрера.
        Хотя Штирлиц и тут бы выкрутился.
        1. Avior
          Avior Вчера, 21:33
          0
          я вроде и не писал, что он свое табельное оружие там должен бросить.
          я о другом.
          Служебный полицейский Вальтер Штирлица- это логичное для него оружие.
          Но вот для оружия Клауса Штирлицу проще было подобрать не полицейскую модель, а гражданскую, имевшую широкое распространение. А это скорее Браунинг.
  6. Равик
    Равик 17 февраля 2022 19:45
    +3
    Из именного маузера. Или есть сомнения?
    1. Морской Кот
      Морской Кот 17 февраля 2022 19:55
      +7
      Не, Мюллер искренне признавал, что Штирлиц редкий нахал, но ведь не до такой же степени. laughing
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич 17 февраля 2022 20:18
        -1
        Портретик то сменить. На ВВП в шапке с ручкой))
  7. ViacheslavS
    ViacheslavS 17 февраля 2022 20:05
    +5
    Да Семнадцать мгновений весны, отличный фильм/сериал, игра актеров на высоте, музыка, но если смотреть с логической точки зрения, то конечно ляп на ляп в лучших традициях бондианы.
  8. БapдакОбмaнa
    БapдакОбмaнa 17 февраля 2022 22:13
    0
    0.5 коньяка однозарядная, при правильном применении ОМП. Производителя разобрать не удалось.
  9. DKuznecov
    DKuznecov 17 февраля 2022 23:45
    0
    опс.
    фраза
    "в первой трети восьмидесятых" уже ломает мозг.
    "Автор", видимо, всех снабдил
    калькуляторами перевода дробей.

    Дальше сюжет становится интереснее:
    "Причём в двух вариантах калибра - 7,65 и 9 мм."
    О. Интрига. А где она расматривается ? В кино.
    Далее же: предлагается кино,
    (видимо буквы, у автора кино закончились).

    Я не смотрю "кино" однозначно - ни перечитать фразу раза три,
    ни остановиться, ни убрать "акцент" автора ролика.
    На-бо-ле-ло
  10. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 03:09
    -2
    Цитата: mister-red
    Господин Штирлиц, вы хотите меня застрелить?
    - Да, Клаус, так надо.
    - Позвольте спросить, а какая модель пистолета?
    - Браунинг, Клаус

    Повторюсь по теме:
    1)"Штирлиц был добрым человеком. Когда в кабачке "Элефант" все били
    разоблачённого парагвайского шпиона , то все били пивными кружками ему
    по голове , и только Штирлиц пинал его сапогом в печень..."
    2) "Штирлиц был добрым человеком . Он украдкой подкармливал немецких
    детей . От "украдки " немецкие дети пухли и дохли .
    3)"Штирлиц сидел в одном из баров города Солсбери .Там кто-то , облачённый
    в Советский общевойсковой защитный костюм что-то смешивал из двух пробирок
    в колбу ."Новичок"- по доброму подумал Штирлиц.
  11. Мур
    Мур Вчера, 03:47
    +1
    Поэтому «Браунинг» 1910 года разработки вполне мог оказаться в ведомстве, в котором, по сюжету фильма, проходил службу Штирлиц – Исаев.

    Не думаю, чтобы Штирлиц решал проблему с Клаусом, используя свой табельный ствол, который получил в конторе.