МИД РФ опубликовал российскую реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия не получила конструктивного ответа по базовым позициям гарантий безопасности в рамках подготовленного Россией договора с США. При отсутствии готовности договариваться Москва будет вынуждена реагировать. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Американский посол в России Джон Салливан получил российскую реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Салливан покинул здание МИД уже через 15 минут после прибытия.Как отмечается в заявлении российской стороны, США не дали конструктивного ответа на базовые элементы по гарантиям безопасности, имеющим ключевое значение для России. Подчеркивается, что в Вашингтоне проигнорировали пакет предложений, выбрав только "удобные" для США темы, которые были "перекручены" в сторону создания преимуществ для США. Отмечается, что ряд предложений США для России неприемлем, в частности, это требования вывести войска из определенных районов российской территории.В заявлении подчеркивается, что раз Вашингтон не намерен договариваться, то Россия будет вынуждена реагировать, в том числе с применением мер военно-технического характера.Также МИД отмечает, что никакого "российского вторжения" на Украину нет. Потеря Украиной части территории является последствиями внутреннего конфликта и никакого отношения к российским обязательствам по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеет. Кроме того, Россия отвергает все обвинения в "оккупации Крыма" и предупреждает США и их союзников, что вопрос с полуостровом закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. В случае принятия Украины в НАТО и попытки вернуть его силой будет дан военный ответ со всеми вытекающими последствиями.Россия обращает внимание на нарастающую военную активность США и НАТО рядом с российской границей и игнорирование суверенного права России на их защиту. Москва ожидает от Вашингтона и Брюсселя выполнения требований России.В Госдепе США подтвердили получение российского ответа.