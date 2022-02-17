Военное обозрение
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МИД РФ опубликовал российскую реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

114

Россия не получила конструктивного ответа по базовым позициям гарантий безопасности в рамках подготовленного Россией договора с США. При отсутствии готовности договариваться Москва будет вынуждена реагировать. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.


Американский посол в России Джон Салливан получил российскую реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Салливан покинул здание МИД уже через 15 минут после прибытия.

Как отмечается в заявлении российской стороны, США не дали конструктивного ответа на базовые элементы по гарантиям безопасности, имеющим ключевое значение для России. Подчеркивается, что в Вашингтоне проигнорировали пакет предложений, выбрав только "удобные" для США темы, которые были "перекручены" в сторону создания преимуществ для США. Отмечается, что ряд предложений США для России неприемлем, в частности, это требования вывести войска из определенных районов российской территории.

В заявлении подчеркивается, что раз Вашингтон не намерен договариваться, то Россия будет вынуждена реагировать, в том числе с применением мер военно-технического характера.

Также МИД отмечает, что никакого "российского вторжения" на Украину нет. Потеря Украиной части территории является последствиями внутреннего конфликта и никакого отношения к российским обязательствам по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеет. Кроме того, Россия отвергает все обвинения в "оккупации Крыма" и предупреждает США и их союзников, что вопрос с полуостровом закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. В случае принятия Украины в НАТО и попытки вернуть его силой будет дан военный ответ со всеми вытекающими последствиями.

Россия обращает внимание на нарастающую военную активность США и НАТО рядом с российской границей и игнорирование суверенного права России на их защиту. Москва ожидает от Вашингтона и Брюсселя выполнения требований России.

В Госдепе США подтвердили получение российского ответа.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MID_RF
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114 комментариев
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  1. iouris
    iouris 17 февраля 2022 18:14
    -20
    Иосиф Виссарионович: "А чем ответит товарищ Шойгу?"
    1. maykl8
      maykl8 17 февраля 2022 18:19
      +9
      Иосиф Виссарионович: "А чем ответит товарищ Шойгу?"

      А сколько дивизий у Римского Папы? (С)
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT 17 февраля 2022 18:22
        0
        Цитата: maykl8
        А сколько дивизий у Римского Папы? (С)

        Швейца́рская гва́рдия (полное название — лат. Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis «Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы») — единственный в настоящее время вид вооружённых сил Ватикана. bully
        1. kenig1
          kenig1 17 февраля 2022 19:07
          +3
          Вопрос за дивизии, а не Википедии, как говорил(говорят) И.В. Сталин.
        2. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 00:21
          0
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          вид вооружённых сил Ватикана.

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      2. dorz
        dorz 17 февраля 2022 18:23
        -7
        по гарантиям безопасности ...

        Шах и Мат. sad
        1. Ryaruav
          Ryaruav 17 февраля 2022 18:51
          +3
          вопрос это кому шах и мат?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 17 февраля 2022 18:57
            +1
            Реакция Госдепа на восстановление численности посольств порадовала.А что так можно было?
            1. mikh-korsakov
              mikh-korsakov 17 февраля 2022 19:05
              -7
              Да можно, можно. До тех пор пока позволяем. Похоже очнулись, да, боюсь, поздно. Похоже всё-таки им удалось заставить укрофашистов напасть на Донбасс.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 17 февраля 2022 19:21
                -1
                У ОБСЕ открылись глаза,насчитали 500 взрывов на линии соприкосновения,Россия готова предоставить высококласных специалистов ,взамен уехавших американцев и англичан.Зе становится токсичным,ни кто не зочет быть в его переговорах с Путиным.
      3. iouris
        iouris 17 февраля 2022 18:26
        -2
        Ватикан с нами! И не важно, сколько у него дивизий. (Мальтийский Орден наградил Сергея Кожугетовича своей высшей наградой ещё в 2012 году, а это структура папы римского).
        1. Наводлом
          Наводлом 17 февраля 2022 18:33
          +2
          Цитата: iouris
          Мальтийский Орден наградил Сергея Кожугетовича своей высшей наградой ещё в 2012 году, а это структура папы римского

          неправда ваша


          Шойгу получил Большой крест.
          В то время как высшей наградой является то, что они называют "ожерельем".

          Мальтийский орден имеет государственный статус, состоит в качестве организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы.

          Имеет дипломатические отношения более чем со ста государствами.

          Вы можете рассматривать этот крест как любую другую почётную награду от любого другого государства. Притом не члена НАТО.
        2. kenig1
          kenig1 17 февраля 2022 19:08
          +8
          У масонов свои интересы.
        3. alystan
          alystan 17 февраля 2022 19:54
          +5
          (Мальтийский Орден наградил Сергея Кожугетовича своей высшей наградой ещё в 2012 году, а это структура папы римского).

          Совсем даже не структура Ватикана, но в кое-каком подчинении еще находится.
          Нынешний Папа Франциск даже "на ножах" с мальтийскими рыцарями.
          Внутри Ордена тоже не все гладко - если одни выступают за сохранение традиций этой элитарной структуры и настаивают принимать в рыцари только лиц благородных кровей, то существуют и многочисленные лже-структуры под таким "брендом". Самой забавным был фальшивый мальтийский орден экстрасенса Джуны Давиташвили, которая даже умудрилась в него принять Бориса Ельцина, в подтверждение которого существует фотография первого российского президента с псевдомальтийскими регалиями...
    2. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 17 февраля 2022 18:21
      -18
      "Открывайте огонь, товарищ Шойгу! "
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
    5. nnm
      nnm 17 февраля 2022 18:28
      +2
      Даже с огромным трудом не могу представить две указанные исторические фигуры в одной парадигме системы власти.
    6. Zaurbek
      Zaurbek 17 февраля 2022 18:30
      0
      Скорее другая фраза: А сколько у него дивизий?
    7. Vol4ara
      Vol4ara 17 февраля 2022 18:39
      -5
      "В случае принятие украины в нато", а что вопрос о непринятии ураины в нато уже не обсуждается?
      1. ЕМММ
        ЕМММ 17 февраля 2022 23:35
        -1
        Украину уже слили!
        А нам теперь стоит немного не торопиться.
        1. Vol4ara
          Vol4ara Вчера, 10:06
          0
          Цитата: ЕМММ
          Украину уже слили!
          А нам теперь стоит немного не торопиться.

          Кто её слил, в каком мире вы живёте? Её каждый день накачивают оружием и каждый день это бОльшие наши потери в будущем. А давайте подождём, действительно
          1. ЕМММ
            ЕМММ Вчера, 20:16
            0
            И Штаты и Европа. Правда, Штаты доставили на Украину десятки тонн боеприпасов, которые могут использовать только они. Вариант типа того, что они прилетают, а арсеналы уже готовы. Но вот воевать на Украине американские солдаты не желают.
    8. Бережливый
      Бережливый 17 февраля 2022 18:56
      -10
      Нужно усиленно и ускоренно решить вопрос в положительном для нас русле о создании военных баз на территории Мексики,Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, и жёстко давать отпор любой провокации со стороны сшы!
      1. Vol4ara
        Vol4ara Вчера, 10:08
        +1
        Цитата: Бережливый
        Нужно усиленно и ускоренно решить вопрос в положительном для нас русле о создании военных баз на территории Мексики,Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, и жёстко давать отпор любой провокации со стороны сшы!

        Вот только ньюанс, ни одной из перечисленных стран наши ракеты на хрен не нужны, вот кредит и инвестиции да, а ракеты нет. Советских союз не смог разместить ракеты на кубе, куда нам рыпаться...
    9. антивирус
      антивирус 17 февраля 2022 21:54
      -3
      и ВВП и ИВС --лишь функции .
      тот же ИВС неск лет выкручивался и дружил с Германией.
      скоко надо -столько и улыбался.

      и 21в так же
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT 17 февраля 2022 18:19
    +12
    Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной реакции Москвы на ответ в адрес США по гарантиям безопасности. РИА НОВОСТИ
  3. Welldone
    Welldone 17 февраля 2022 18:21
    +23
    Немного не в тему, но повеселю.
    1. AlexFly
      AlexFly 17 февраля 2022 18:47
      -4
      хороша картинка, но одно НО... Афро любят девющек пож****тее, то бишь в теле, с бòльшими, чем на фото наружностями.. Тут пахнет педо-садо....
      1. Welldone
        Welldone 17 февраля 2022 19:17
        +3
        "Толерантная" европа хищно смотрит на исхудавшую Окраину. "Чтоб еще с нее взять".Все логично) Через пару поколений в европе останутся только "афро", а дюже толерантные вымрут как мамонты.
      2. Uran53
        Uran53 17 февраля 2022 19:38
        0
        Что осталось, то и любят laughing
      3. amr
        amr 17 февраля 2022 20:45
        0
        Цитата: AlexFly
        Тут пахнет педо-садо....

        ну так Украине всего то 30 годков!! в масштабах государственных - младенец!
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov 17 февраля 2022 19:07
      -2
      Им нравится кушать мясо белого человека.
    3. alystan
      alystan 17 февраля 2022 20:01
      -5
      Не до конца раскрыта тема. А где темнокожий украинец-борец (правда в единственном числе и только по вине его наследившего биологического папаши) - это же прямое доказательство того, что темные силы всего мира на стороне щирых борцунов с тоталитаризмом русских! )))
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих 17 февраля 2022 18:21
    +11
    Раньше звучало, как требования.
    Теперь - пакет предложений...
    1. Индус
      Индус Вчера, 01:33
      +4
      Подождите, сейчас ещё череда жестов "доброй воли" пойдет...то ли ещё будет...
  5. SanichSan
    SanichSan 17 февраля 2022 18:29
    +11
    В заявлении подчеркивается, что раз Вашингтон не намерен договариваться, то Россия будет вынуждена реагировать, в том числе с применением мер военно-технического характера.

    любопытно что это за меры?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 17 февраля 2022 18:33
      -13
      Цитата: SanichSan
      любопытно что это за меры?

      Не поднимет Байден трубку, бахнем по Мексике.
      1. SanichSan
        SanichSan 17 февраля 2022 18:35
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Не поднимет Байден трубку, бахнем по Мексике.

        а зачем по Мексике бахать? оружия им подкинуть и они сами бахнут wink а что? это же нормальная международная практика. bully
        1. мордвин 3
          мордвин 3 17 февраля 2022 18:43
          -11
          Цитата: SanichSan
          а зачем по Мексике бахать?

          Ну не будем же мы лодки американские топить в наших водах. Лучше мексиканцам мать Кузьмы показать.
      2. WertGan
        WertGan 17 февраля 2022 19:23
        +2
        По центру принятия решений, было же сказано..
        1. мордвин 3
          мордвин 3 17 февраля 2022 19:26
          -1
          Цитата: WertGan
          По центру принятия решений, было же сказано..

          Ага, когда рак с горы свистнет.
        2. Весеннийпух
          Весеннийпух 17 февраля 2022 22:47
          -2
          смешно пошутил:)
    2. Весеннийпух
      Весеннийпух 17 февраля 2022 22:32
      0
      всем любопытно. рабочий вариант - признание ДНР-ЛНР но оно нам даст только отдельные внутриполитические очки, а проблемы прилетят взрослые. Так что наши верхи сами этого видимо не хотят. Пытаются наверное гдето по размещению ракет договориться

      сам факт отсутсвия нашего ответа на их отказ на наш "ультиматум" (он же теперь "пакет предложений"), говорит о том что не все у нас еще проработано
  6. singless
    singless 17 февраля 2022 18:29
    -5
    БАЙДЕН бежал в израиль
    1. Вадим237
      Вадим237 17 февраля 2022 19:07
      -6
      Учитывая его возраст он с большой вероятностью может отправится больничную койку из за проблем со здоровьем в ближайшие годы.
  7. nnm
    nnm 17 февраля 2022 18:30
    +2
    В общем, позиции ясны, можно даже не продолжать дальше. Мы свою позицию обозначили. Теперь надо не говорить, а молча проводить свою линию с тем, что бы уже США сами вернулись с предложением реального диалога, а не словоблудия.
    1. ASAD
      ASAD 17 февраля 2022 18:43
      0
      Каким цветом на этот раз будет линия?
      1. Михаил Сидоров
        Михаил Сидоров 17 февраля 2022 18:47
        +4
        Только бы не коричневая... no
      2. Вадим237
        Вадим237 17 февраля 2022 19:08
        -5
        Наверное чёрного цвета - "Не пересекайте наши чёрные метки"
      3. WertGan
        WertGan 17 февраля 2022 19:23
        -5
        Главное, что теперь эти линии очерчены. Теперь это не фигура речи
        1. ASAD
          ASAD 17 февраля 2022 19:30
          +5
          Если вы в курсе данных линий , объясните пожалуйста каким образом мы заставим НАТО их исполнить? Например убрать базы из стан восточной Европы?
          1. vitvit123
            vitvit123 17 февраля 2022 19:54
            -2
            Это лучше в мин.обороны спросит или у Путина .. здесь- то кто знает ..тем более вопросы труднорешаемые.. и вы сами все это понимаете , но стараетесь преподнести в негативе ..
          2. Pandiurin
            Pandiurin 17 февраля 2022 20:14
            -9
            Цитата: ASAD
            Если вы в курсе данных линий , объясните пожалуйста каким образом мы заставим НАТО их исполнить? Например убрать базы из стан восточной Европы?


            Линии не линии, но европейское НАТО пошло трещинами. Поэтому для сплочения НАТО и евроатлантизма под гигимоном запущена мулька с планируемым нападением на 404.
            НАТО одновременно трескается и крепится. В итоге от перенапряжения затрищит и посыпется.

            Мы вначале процесса трещин мало и ещё не глубокие, США удается их косметически маскировать штукатуркой сверху.

            Процесс идёт.
            1. Комментарий был удален.
    2. Весеннийпух
      Весеннийпух 17 февраля 2022 22:51
      +1
      "времени на раскачку нет!" (с)
      https://tvrain.ru/teleshow/notes/vremeni_na_raskachku_net_uzhe_20_let-503264/
  8. Добрый
    Добрый 17 февраля 2022 18:34
    -13
    В Госдепе США подтвердили получение российского ответа

    До некоторых в США дошел смысл слова - трындец в ненормативной лексике!
    Только что делать в данной ситуации, не знают.
    1. ASAD
      ASAD 17 февраля 2022 18:45
      +4
      Какой ,,трындец,, грозит Америке?
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov 17 февраля 2022 19:10
        0
        Падение нью-йоркской биржи.
        1. ASAD
          ASAD 17 февраля 2022 19:20
          +3
          На данный момент,S&P 500 -1%. А наш РТС - 5%
          1. Disant
            Disant 17 февраля 2022 22:42
            -4
            На данный момент,S&P 500 -1%. А наш РТС - 5%

            как индексы бирж отображаются на экономике ? никак.
            а вот реальная экономика и влияет непосредственно на индексы.
            что показывают индексы? грубо рейтинги компаний на основе инфовбросов и малой доли информации от реального состояния дел, НИКАК не отображая капитализацию и НИКАК не будучи привязана к ним.
            ваш показатель неприменим.
            просто такой спекулятивный коэффициент отзыва на новости , вот и всё.
            денег понапечатали - сувать некуда, суют в биржи, поиграться и хотя бы на время сохранить, хотя понимают, что это пузыри.
            и их(пузыри) будут кромсать инфляцией и лопать простым падением индексов - такова их судьба.
            имхо
          2. tralflot1832
            tralflot1832 17 февраля 2022 23:16
            0
            Один процент американской биржи ,не идет ни в какие сравнения с нашими 5 ю процентами.У них потери намного больше.
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
  9. Bradley
    Bradley 17 февраля 2022 18:40
    0
    Подчеркивается, что в Вашингтоне проигнорировали пакет предложений, выбрав только "удобные" для США темы, которые были "перекручены" в сторону создания преимуществ для США. Отмечается, что ряд предложений США для России неприемлем, в частности, это требования вывести войска из определенных районов российской территории.


    Интересно...
    Почему кто-то думает, что Штаты должны для кого то стараться, а не для себя?
    Вот указано, что Штаты выбрали пункты, которые удобны для них. Иии?..
    А мы по другому сделали бы? Нет, мы так же стараемся для себя, делаем так, чтобы было выгодно нам.
    А как иначе? Почему мы или Штаты должны стараться для кого-то, а не для себя?

    Вот какой-нибудь челик работает на заводе, к нему подходит начальник и говорит: Петя, я могу поднять зарплату либо тебе, либо твоему сменщику. Что ты выберешь?
    И конечно же, Петя выберет своего сменщика. Или нет?
    Каждый всегда будет стараться для себя, и это - нормально.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs 17 февраля 2022 19:12
      +2
      Ну бизнес есть бизнес. И поставки литричества и нефтянки противнику-тоже бизнес.
      1. Bradley
        Bradley 17 февраля 2022 19:30
        -5
        Ну бизнес есть бизнес. И поставки литричества и нефтянки противнику-тоже бизнес.

        Именно! Враги врагами, а деньги по расписанию.
    2. WertGan
      WertGan 17 февраля 2022 19:25
      -1
      Нормально, но не в ситуации нарастающего ядерного кризиса. Сказано же... про меры военно технического характера
      1. Bradley
        Bradley 17 февраля 2022 19:31
        +1
        Нормально, но не в ситуации нарастающего ядерного кризиса. Сказано же... про меры военно технического характера

        Где Вы там "ядерный кризис" увидели? Не Куба же...
  10. voyaka uh
    voyaka uh 17 февраля 2022 19:03
    0
    Ну, вот...
    Еще один шаг к 3-й Мировой войне.
    И все с шуточками-прибауточками восторженных граждан... sad
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs 17 февраля 2022 19:10
      +1
      Так уже "..этот дженерал...ну который сзади..." обвинил РФ в приближении к границам НАТЫ. Скоро уся матрасня и табаки обвинят РОССИЮ в Хиросиме и Нагасаке, и разрушенным странам (Югославии Ливии Ираке... ну и пробирку пауэла тоже РФ подсунула)....и прочую ересню..
    2. WertGan
      WertGan 17 февраля 2022 19:26
      -4
      Предлагаете сдаться?
    3. vitvit123
      vitvit123 17 февраля 2022 19:58
      -2
      Давайте вместе с нами , за справедливость , против убийц !
      Т.е. против Америки.. или вы считаете , что это мы Америке угрожаем ?
      1. Весеннийпух
        Весеннийпух 17 февраля 2022 23:12
        -1
        а почему за справедливость и против убийц это против америки?
        ну например они когото захватили и убили. Саддам, Каддафи... СССР например Амина в Афгане ликвидировал.
        И?
        сейчас модно вспоминать что Монголия СССР во время второй мировой войны помогала, только как то не упоминается, что СССР арестовал и расстрелял всю монгольскую верхушку - премьера и еще несколько десятков человек. про репресси там уже и не говорю.
        в СССР вообще за бизнес расстреливали, обычные сейчас валютообменные банковские операции, а раньше за это статья была. за веру расстреливали, церкви разрушали, собственность отобрали у людей. куда уж там американцам.
        1. Весеннийпух
          Весеннийпух 17 февраля 2022 23:48
          -4
          я к тому что да америка не сияющий город на холме, понятно там тоже куча проблем, но в целом они вполне норм. свобода вероисповедания, демократия (хоть обплюйтесь но по крайней мере две вартии есть) , капитализм, частная собственность, независимые суды, свобода слова, независимые СМИ - по мне точно лучше чем СССР
          1. vitvit123
            vitvit123 Вчера, 07:34
            +1
            А что мне от того как в Америке все хорошо ?! В контексте того , что Америка враждебна моё й стране и соответственно мне ...
          2. gorgo
            gorgo Вчера, 09:18
            -1
            Суды, свободу слова, независимые сми точно вычеркиваем. Демократия - пустой звук. Остается только капитализм - то ещё счастье...
            1. Весеннийпух
              Весеннийпух Вчера, 09:50
              +1
              вы хоть обвычеркивайтесь:)))

              суд: Верховный суд США заблокировал требование администрации президента Байдена и Минтруда об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. https://www.ntv.ru/novosti/2658520/
              у нас такое возможно?:)))

              свобода слова: После взрывов у аэропорта Кабула ряд конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода войск и эвакуации гражданских лиц из Афганистана. https://ria.ru/20210827/otstavka-1747444292.html

              независимые сми: Марк Цукерберг объявил о блокировке аккаунтов Трампа в фейсбуке и инстаграме до конца его президентского срока

              примеры про президента сша беру т.к. если уж на него можно наехать, то о других и речь нет - без проблем.
        2. свой1970
          свой1970 Вчера, 06:03
          +1
          Цитата: Весеннийпух
          собственность отобрали у людей. куда уж там американцам.

          Святые безгрешные американцы...
          Они государствами целиком собственность отбирали...
          Даже внутри себя- наследники граждан японской национальности в начале 2000 еще пытались вернуть отобранное..
          Что в лапы США попало - фиг выпустит
        3. vitvit123
          vitvit123 Вчера, 07:30
          0
          Ну вообще то нормально брать в расчёт новейшую историю , а не историю средних и древних веков .. вы зачем для абсурда доводите ? А если это не понимаете , то смысла дискутировать я не вижу .. примеров можно приводить много , что вы написали глупость .. все государства за свою историю накопили кучу ситуаций враждебных действий , но опираются на " сегодняшний "день .. я даже не знаю как вам это объяснить..
          И то что вам модно вспоминать , это ещё ни о чем не говорит ...
    4. ivanec
      ivanec 17 февраля 2022 20:03
      -3
      История циклична, без войны никак, рано или поздно...
    5. tralflot1832
      tralflot1832 17 февраля 2022 23:21
      -1
      Вам то чего переживать,вы ни в каком блоке не состоите.Саудиты отказали США в наращивании нефтедобыче.И о ужас ,для вас ,Иран что то стал таким покладистым в переговорах.
    6. Эль Чувачино
      Эль Чувачино 17 февраля 2022 23:58
      +2
      В смысле, очередной призыв договариваться - это очередной шаг к войне?
      1. iouris
        iouris Вчера, 11:24
        -1
        Цитата: Эль Чувачино
        призыв договариваться - это очередной шаг к войне?

        Очень даже возможно: попробуйте подойти и "договориться" с очень голодным тигром.
    7. iouris
      iouris Вчера, 01:39
      -2
      WW-III завершилась "роспуском СССР".
      Цитата: "И все с шуточками-прибауточками восторженных граждан... " Конец цитаты.
    8. Alex Justice
      Alex Justice Вчера, 11:40
      0
      Еще один шаг к 3-й Мировой войне.

      Америка сделала уже 10 шагов.
  11. Pavel57
    Pavel57 17 февраля 2022 19:17
    +1
    К ответу НАТО и США были готовы.
  12. WertGan
    WertGan 17 февраля 2022 19:21
    -5
    А теперь давайте подумаем, с чего это все СМИ рассматривают зарубу России и США исключительно как конфликт России и Украины? Может до редакторов наших СМИ дойдёт, что скоро в их рядах неизбежны чистки за пособничество противнику?
  13. ERsytype
    ERsytype 17 февраля 2022 19:22
    0
    Сколько там в год идет совокупное уменьшение славянского населения на Украине и в Росиии? Под миллион в прошлом году наверняка? Западу и санкций вводить не надо. Лет через 40 славян(считай русского этноса) почти и не останется. И достанутся эти прекрасные земли кому?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 17 февраля 2022 19:58
      +1
      Цитата: ERsytype
      Под миллион в прошлом году наверняка?

      В России чуть поболее миллиона. Хвала мигрантам, коих прибыло 350 тысяч, они статистику лопатами подпирают.
    2. Садовник91
      Садовник91 17 февраля 2022 20:30
      0
      Цитата: ERsytype
      Лет через 40 славян(считай русского этноса) почти и не останется. И достанутся эти прекрасные земли кому?

      Так можно договориться до того, что через 40 лет США и КНР схлестнутся за российские земли и ресурсы. Украину уже победили.
    3. gorgo
      gorgo Вчера, 09:22
      +1
      Справедливости ради надо сказать, что такая же беда со всеми европейскими народами. Так что арабы, монголоиды, черные - вот будущее человечества... Причем везде.
  14. Валерий Майоров
    Валерий Майоров 17 февраля 2022 19:35
    -9
    "мер военно-технического характера"
    Это не 50 мегатонные автономные подводные аппараты у берегов США?
  15. alystan
    alystan 17 февраля 2022 19:58
    -5
    Совершенно верный и дальновидный шаг МИД РФ! Так хоть оболваненные жители западного мира узнают из первых рук чем конкретно заняты их правители и политики! И чтобы их СМИ не успели ничего и нигде передернуть и как обычно переврать.
  16. gsev
    gsev 17 февраля 2022 20:27
    +6
    Цитата: Бережливый
    положительном для нас русле о создании военных баз на территории Мексики,Венесуэлы, Кубы, Никарагуа

    Это пустая трата ресурсов. Болезненно для США только возвращение Тайваня в единое государство.Так же можно получить выгоду от налаживания экономического взаимодействия с КНДР. Не требунт больших затрат, но позволит иметь противовес против Японии и промышленный ресурс для Дальнего Востока. Почему бы северокорейцам не дать концессии на разработки нефтяных и газовых месторождений которые находятся под санкциями США и их союзников?
    1. Весеннийпух
      Весеннийпух 17 февраля 2022 23:15
      0
      для США болезнено, но к сожалению у нас там рычагов практически нет
  17. sanya_sergant
    sanya_sergant 17 февраля 2022 20:52
    +7
    Не, пора уже что-то делать. Ультиматум был серьезный, ответ на него получен в стиле "идите вы лесом".
    Так мы что, идем лесом что ли? Тут мало затворами у своей границы клацать.
    1. DKuznecov
      DKuznecov 17 февраля 2022 21:24
      +3
      Лесом.
      Ну разве не было понятно ?
      Я два года писал, получал минусы
      от каких-то неадекватов с мультяшными погонами,
      и издёвки про "методички госдепа".

      Вот, дошли до пункта ИТОГО.
    2. Индус
      Индус Вчера, 01:43
      0
      Идём, идём, расходимся по местам постоянной дислокации
  18. DKuznecov
    DKuznecov 17 февраля 2022 21:12
    +1
    Уж извините за мой французский, но,
    с момента распада Варшавского блока в-целом,
    (и СССР в-частности),
    США перестали воспринимать новоявленную РФ всерьез.

    Посему весь опубликованный документооборот процессный,
    он не заточен на результат. Этакий политес.
    Танцы, хороводы, озабоченности и бурлеск.
    Чтобы было понятно, смотрим Райкина:

    Процесс.
    bla-bla-bla.
    Моё мнение, без методичек
  19. viktortarianik
    viktortarianik 17 февраля 2022 21:27
    0
    Сегодня Лавров при передачи ответа Салливану еще раз повторил что в случае отказа от российских требований по безопасности Россия оставляет за собой право на проведение "военно-технических мероприятий". Одновременно Украина усилила обстрелы ЛДНР, т.е. Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Никто не знает что это такое - военно-технические мероприятия, но думается что это будут меры по принуждению Украины к прекращению обстрелов. И меры именно военного характера. Это касалось Украины. А вот как Россия поступит в отношении стран НАТО восточной Европы - очень большой вопрос.
  20. Fisherman
    Fisherman 17 февраля 2022 22:19
    -1
    У Путина на 100% всё было готово к этому отрицательному ответу США, просто Пу подержал паузу, чтобы янки успели завраться и опозориться на весь мир, ослабил доверие людей к западным СМИ перед большой гибридной схваткой. ОН сказал "ПОЕХАЛИ!"
    1. DKuznecov
      DKuznecov 17 февраля 2022 22:25
      0
      Вы про то, что "у самурая нет цели,
      у самурая есть только путь"?

      Этот чиновник - ни разу не самурай,
      уверяю Вас.
      Он просто чиновник, госслужащий,
      не более того.
      Не нужно лепить из него фюрера.
      Моё мнение, без методичек.
      1. Fisherman
        Fisherman 17 февраля 2022 22:39
        +1
        Говорю "Путин" - подразумеваю "его команда"!
        1. DKuznecov
          DKuznecov 17 февраля 2022 22:42
          +1
          Лично я не вижу команды.
          Чистая вертикаль,
          вот хоть убейте меня.
          И насколько я понимаю, этот парень
          все старается реализовать свои
          комплексы неполноценности.
          Получается хреновато.
          Тем более что уже минус 16 лет
          как в кресле пилота сидит.
          Моё мнение, конечно.
          1. Fisherman
            Fisherman 17 февраля 2022 22:44
            +4
            Всеми рулят комплексы...но не вы, а он вернул Крым и у него комплекс скорее полноценности.
            1. DKuznecov
              DKuznecov 17 февраля 2022 22:48
              -3
              Крым "возвращать" можем,
              только отменив Беловежские соглашения.
              А это - возврат ядерного оружия подписантам
              соглашений. ЯО в (на) Украину ?
              Вы понимате, что это такое ?

              Пока можно сказать - выхватили.
              Будем называть вещи своими
              настоящими именами.

              Отдельно обращу Ваше внимание на то,
              что, несмотря на захват "стратегического"
              плацдарма, по мнению Верховного, НАТО идет вперед.
              Следовательно - расчет был неверен.

              Крым никуда не уходил,
              чтобы возвращать его.
              Спасибо.
              1. Эль Чувачино
                Эль Чувачино Вчера, 00:00
                +5
                Цитата: DKuznecov
                А это - возврат ядерного оружия подписантам
                соглашений. ЯО в (на) Украину ?
                Вы понимате, что это такое ?

                Прекратите уже фантазировать.
          2. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 02:26
            +3
            "Лично я не вижу команды.
            Чистая вертикаль"///
            ----
            У меня тоже последние года два такое же впечатление.
            Команды и друзей уже нет. Никто не решается возразить и
            критиковать. И принимаются единоличные решения, часто
            спонтанные и противоречивые.
  21. Лара Крофт
    Лара Крофт 17 февраля 2022 23:13
    -3
    Ампириалисты всегда были врагами России, в какой ипостаси она не находилась бы - РИ, СССР, РФ...теперь будущие россияне будут знать, что такое - "бесконечное зло"....
    1. DKuznecov
      DKuznecov 17 февраля 2022 23:32
      -1
      Если не считать того, что РФ
      теперь - тоже "ампириалист" чистой воды.
      Капитализм, он такой. Волшебный.
    2. Весеннийпух
      Весеннийпух Вчера, 10:13
      -3
      скорее это РИ и СССР не доросли до того что вы называете "империализм". а на самом деле развитой капитализм и демократия (если хотите, может добавить "буржуазная"). РИ и СССР это самодержавно-феодальные отношения - бесправная основная масса, царь и придворная элита, предыдущий этап.
      а вот РФ сейчас догоняет:)
    3. Alex Justice
      Alex Justice Вчера, 11:46
      -1
      Ампириалисты всегда были врагами России

      Неправда. До коммунистов Россия была уважаемая страна.
  22. TatarinSSSR
    TatarinSSSR 17 февраля 2022 23:58
    +4
    То есть, как и говорили многие, весь этот кипиш с "требованиями" к США и НАТО был всего лишь пшик? Пиар для внутреннего потребления? Никакого плана, "туза в рукаве" не было и нет? То есть будут и далее просто "настаивать"? Что от всех этих требований получила Россия кроме минусов и дополнительных проблем? Ничего. Честно говоря, разачарован...
  23. Комментарий был удален.
  24. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 08:35
    0
    Почему наши не обвиняют США во вторжение в Европу под видом НАТО и размещение там своих баз, это явная аккупация стран Свободной Европы методом обмана и под предлогом вступления в альянс НАТО, т.к. истинный альянс это с Австралией, а НАТО для лопухов.
  25. gorgo
    gorgo Вчера, 09:33
    0
    На мой взгляд, адекватным ответом было бы воссоздание аналога ОВД в новом обличье. Учитывая угрозы от сша и нато оформить полноценный военный союз с Китаем с принятием всех желающих. Причем цели очертить не только военной защиты от агрессии, но и от цветных революций. Думаю, много кто присоединиться захочет.
    1. Весеннийпух
      Весеннийпух Вчера, 10:08
      +1
      возможно это был бы неплохой вариант для нас. Но! откройте глаза - похоже сам Китай к этому не стремится. вы в курсе как они соблюдают санкции в отношении нас? отношения с америкой и европой для них важнее чем отношения с нами.
  26. riwas
    riwas Вчера, 09:54
    +1
    Россия не получила конструктивного ответа по базовым позициям гарантий безопасности в рамках подготовленного Россией договора с США. При отсутствии готовности договариваться Москва будет вынуждена реагировать. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

    Игра в пинг-понг. Все результат знают, но продолжают играть.
  27. bovi
    bovi Вчера, 17:01
    0
    циничнее можно, даже нужно. тыкать говнюков в их вонючие дела. а уж бриташку просто осаживать на место рядом с забором.