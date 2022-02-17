Байден назвал новые сроки «российского вторжения» на Украину

Американский президент Джо Байден, "спрогнозировавший" "российское вторжение" на Украину 16 февраля, назвал новые сроки наступления российской армии. В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.По словам Байдена, риск вторжения российской армии на Украину остается высоким, Россия нападет "в течение нескольких дней", для этого имеются "все основания". По данным американской разведки Россия не только не отвела войска от украинской границы, а наоборот, нарастила их.Разведка утверждает, что Россия проводит военную операцию "под чужим флагом", чтобы иметь основания для начала вторжения. США не исключают, что на Донбассе будет проведена провокация против украинской армии, что в итоге приведет к боевому столкновению ВСУ и сепаратистов, поддержку которым окажет российская армия. Это и будет основанием для российского вторжения.Между тем, как сообщают некоторые американские СМИ, разведка США согласилась с выводом разведки Эстонии, что российское вторжение начнется "во второй половине февраля". Однако, как заявил Байден, в Вашингтоне все еще надеются решить дело миром и урегулировать конфликт дипломатическим путем.Свою лепту в нагнетание обстановки внесла и Британия. Разведка Соединенного Королевства сообщает о "высокой вероятности" российского наступления и даже приводит карту возможных ударов российской армии.Ранее американский журнал Politico новой датой российского вторжения назвал 20 февраля 2022 года.