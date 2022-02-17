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Байден назвал новые сроки «российского вторжения» на Украину

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Американский президент Джо Байден, "спрогнозировавший" "российское вторжение" на Украину 16 февраля, назвал новые сроки наступления российской армии. В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.


По словам Байдена, риск вторжения российской армии на Украину остается высоким, Россия нападет "в течение нескольких дней", для этого имеются "все основания". По данным американской разведки Россия не только не отвела войска от украинской границы, а наоборот, нарастила их.

Разведка утверждает, что Россия проводит военную операцию "под чужим флагом", чтобы иметь основания для начала вторжения. США не исключают, что на Донбассе будет проведена провокация против украинской армии, что в итоге приведет к боевому столкновению ВСУ и сепаратистов, поддержку которым окажет российская армия. Это и будет основанием для российского вторжения.

Между тем, как сообщают некоторые американские СМИ, разведка США согласилась с выводом разведки Эстонии, что российское вторжение начнется "во второй половине февраля". Однако, как заявил Байден, в Вашингтоне все еще надеются решить дело миром и урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Свою лепту в нагнетание обстановки внесла и Британия. Разведка Соединенного Королевства сообщает о "высокой вероятности" российского наступления и даже приводит карту возможных ударов российской армии.


Ранее американский журнал Politico новой датой российского вторжения назвал 20 февраля 2022 года.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USApoRusski
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119 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR 17 февраля 2022 19:27
    +30
    Боже...как они достали.............. am
    1. Татьяна
      Татьяна 17 февраля 2022 19:28
      +21
      В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.

      Поскольку США начало войны давно спланировали и планируют, поэтому США же её начало на определённые числа и "прогнозируют", т.е. НАЗНАЧАЮТ!
      1. gansales
        gansales 17 февраля 2022 19:42
        +14
        Цитата: Татьяна
        В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.

        США начало войны планируют, поэтому США же её начало на определённые числа и "прогнозируют", т.е. НАЗНАЧАЮТ!

        Западу с его уже зашкаливающими долгами внешними (свыше 30 трлн) Нужна войнушка и чтобы Русские дрались ..Только так они списывают свои долги и качают ресурсы воюющих стран
        Помните в 30-х депрессию в США ? И после окончания Второй мировой они уже великая держава финансовая и военная ,прям распирает их от кучи денег и прибылей ..
        Эти наглосаксы ,просто так от России не отстанут и не дадут нам мирной жизни ..Гдава Бразилии приехал в Россию назло амерсам ..
        Будем договариваться !!! Глядишь и другие страны с амерского континента подтянутся ,кого задолбали окрики США и т.д.
        Идет работа ..
        1. Татьяна
          Татьяна 17 февраля 2022 19:43
          +7
          Планы Вашингтона на Украину известны ещё со времён избирательной выборной гонки припадочной Х.Клинтон в президенты США, которые она, возглавляя госдеп США, проиграла Трампу.

          По планам госдепа США Вашингтон зачищает Украину вообще от коренного населения Украины для переселения американцев на земли Украины из США. И это касается не только Юго-Востока Украины, а вообще всей территории Украины.

          При этом по плану Вашингтона жителей в АМЕРИКАНСКОЙ Украине - и это вместе с американцами (!) - должно быть не более, чем 20 млн. человек.
          Причём из самих 40-45 млн. туземных украинцев планируется оставить 4-5 млн. А остальных украинцев, которые не будут убиты на войне и, оставшись в живых, сами не захотят уезжать из Украины, в госдепе США планируется насильно переселить в Северную Африку и на Ближний Восток.

          И при этом, поскольку в самих США национализм запрещён, то для проживания тех же самых украинских бандеро-нацистов в АМЕРИКАНСКОЙ Украине тоже места для ПМЖ не предвидится совсем!

          Население и народы Украины должны об этом знать - особенно этнические русские в тех же ВСУ, которых в рядовом составе ВСУ порядка 80%
          Что они просто "полезные иди ты и пушечное мясо" для реализации национальных интересов США.
          1. gansales
            gansales 17 февраля 2022 20:08
            +4
            Цитата: Татьяна
            Население и народы Украины должны об этом знать - особенно этнические русские в тех же ВСУ, которых в рядовом составе ВСУ порядка 80%
            Они просто "полезные иди ты и пушечное мясо" для США.

            Все так и заград отряды нацбаты ..Кровью повязывают их Татьяна !
            И плевать им ,что родственники погибли в борьбе с фашизмом и бандеровцами -прихвостнями еще более жестокими в отличии ри немцев ..
            [thumb][center][thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2022-02/scale_1200-14.jpg[/thumb]


            [center]

            О чем думают там в Киеве ?
          2. alexmach
            alexmach 17 февраля 2022 20:09
            +13
            для переселения американцев на земли Украины из США

            Я боюсь даже спросить а зачем им это моголо бы понадобиться? Переселяться из америки на территорию Украины, да ещё и в количестве 15 миллионов?
            1. Татьяна
              Татьяна 17 февраля 2022 20:40
              0
              Цитата: alexmach
              Я боюсь даже спросить а зачем им это могло бы понадобиться? Переселяться из америки на территорию Украины, да ещё и в количестве 15 миллионов?

              В Украине хороший климат, плодородные чернозёмные земли, полезные ископаемые - сланцевый газ, уголь и т.п.,; лгромная территория, выход к морю вместе с Крымским полуостровом... И вообще стратегическое расположение Украины, в которого США могут контролировать Европу, Средиземноморье и БВ.
              Кроме того, как проговорилась Х.Клинтон - это якобы ещё и опасение Вашингтона в случае войны США с Россией оживёт Йеллоустонский супервулкан, что станет катастрофой для всей территории США.
              Поэтому якобы госдеп США, в лице той же Х.Клинтон, заботится о переселении США на новые земли на планете заранее и Украина - это лучшее, что им подходит.

              Разумеется, переселяться в Украину будут богатые и "избранные"!
              1. Болторез
                Болторез 17 февраля 2022 20:52
                +10
                В Украине хороший климат
                По сравнению с американскими субтропиками- там мокрая холодная дыра. На Украине растут авокадо и ананасы? А сахарный тростник?
                полезные ископаемые
                В Штатах их в разы больше.
                лгромная территория, выход к морю
                Не тактая уж и огромная, а выход к морю- в руках султана- сравните это с неограниченным доступом к двум океанам.
                Украина - это лучшее, что им подходит
                Им проще по англосаксонской дружбе в Австралию уехать от жуткого вулкана.
                1. Татьяна
                  Татьяна 17 февраля 2022 21:01
                  0
                  Тем не менее этот данный план в отношении Украины у США есть и он реально на практике Вашингтоном реализуется.

                  Я же при этом говорю и анализирую только то в планах госдепа США в отношении Украины, о чём проговорилась сама Х.Клинтон во время своей избирательной компании на пост президента США,
                  .
                  1. Болторез
                    Болторез 17 февраля 2022 21:04
                    +2
                    данный план в отношении Украины у США есть
                    Извините, у вас там свои люди? Откуда такая железобетонная осведомленность?
                    проговорилась сама Х.Клинтон
                    Можно ссылочку?
                    1. Татьяна
                      Татьяна 17 февраля 2022 21:07
                      -4
                      Сообщение о данном высказывании Клинтон было в интернете. Читала его своими глазами.

                      Болторез! А что Вас это сообщение так шокирует? Разве Вам самому не видно, что всё сказанное про США ныне в Украине сходится?!
                      Вам свою голову в песок прятать не надо!
                      1. Болторез
                        Болторез 17 февраля 2022 21:09
                        +3
                        В интернете даже бесплатная выпивка есть yes , не то что цитаты американских политиков о будущем Украины.
                        Интернет- это глобальный забор. Нельзя верить всему, что написано на заборе smile .
                      2. Татьяна
                        Татьяна 17 февраля 2022 21:17
                        +2
                        Вас верить в это никто не заставляет - только потом Вы не обижайтесь, что Вас об этом не предупредили!
                      3. Болторез
                        Болторез 17 февраля 2022 21:18
                        -1
                        Вас об этом не предупредили!
                        Я не богатый и не избранный- меня не возьмут sad Так и буду в Англии прозябать.
                      4. Татьяна
                        Татьяна 17 февраля 2022 21:34
                        +2
                        Цитата: Болторез
                        Так и буду в Англии прозябать.

                        В Вашем положении это лучше, чем украинцам свою кровь на войне с Россией за американских богатеев и американских "избранных" в Украине проливать.
                2. Комментарий был удален.
              2. alexmach
                alexmach 17 февраля 2022 21:08
                +3
                Подписываюсь под всем, что ниже написал Болторез.
                извините, но всего того о чем вы написали у самих Штатов и дома в избытке и в разы больше-лучше чем в Украине
                И вообще стратегическое расположение Украины, в которого США могут контролировать Европу, Средиземноморье и БВ

                Из Италии, Германии, Польши, Хорватии и бог ещё знает откуда это делать мение удобно чем из Украины?
                и опасение Вашингтона в случае войны США с Россией оживёт Йеллоустонский супервулкан

                Ага.. и по этому они решили спасти аж 15 миллионов человек? Из скольки там, из 350 млн? А остальных куда?
                Я уже молчу о том что Йелустонский Супервулкан в наше время скорее всего ближе к Австралии чем к Йелустону.

                Разумеется, переселяться в Украину будут богатые и "избранные"!

                Вот я представляю себя на месте богатого и избранного. И не могу вообразить почему бы я захотел переселятся именно на Украину, а не скажем в ту же Италию, Какие-нибудь там ещё средиземноморские территории, Балканы на худой конец. Германию, Великобританию, Голандию, Францию, Австралию.
                1. Татьяна
                  Татьяна 17 февраля 2022 21:44
                  0
                  Цитата: alexmach
                  Вот я представляю себя на месте богатого и избранного. И не могу вообразить почему бы я захотел переселятся именно на Украину, а не скажем в ту же Италию, Какие-нибудь там ещё средиземноморские территории, Балканы на худой конец. Германию, Великобританию, Голандию, Францию, Австралию.

                  Потому что преференции для Вас как для американского переселенца в этих других странах по проекту госдепа США не планируются.
                  1. alexmach
                    alexmach Вчера, 10:49
                    0
                    А зачем богатому и избранному преференции? И какие ему ещё нужны преференции кроме тех, что уже есть?
                    1. Татьяна
                      Татьяна Вчера, 11:31
                      -1
                      Цитата: alexmach
                      А зачем богатому и избранному преференции? И какие ему ещё нужны преференции кроме тех, что уже есть?

                      Не говорите мне, что про расизм Вы ничего никогда не слышали!
                      Не притворяйтесь глупеньким - я Вам в это всё равно не поверю!
                      Думайте, когда задаёте мне такие наивно-провокационные вопросы!
                2. Хорт
                  Хорт Вчера, 14:57
                  0
                  Йелустонский Супервулкан в наше время скорее всего ближе к Австралии чем к Йелустону.
                  О_о
                  Это как?
                  1. alexmach
                    alexmach Вчера, 16:43
                    0
                    Это как?

                    Тут я все-таки ошибся. "Горячая точка" провоцирующая вулканическую деятельность со временем смещается относительно поверхности земли. Но как оказалось не так быстро как я думал. Елустонская ещё таки вроде бы в шататах. А так слышал что чуть ли не Гаваи сформированны той же самой горячей точкой, что и Елустон, но возможно в другую геологическую эпоху, когда движение было более быстрым.. Деталей уже к сожалению не помню.
              3. Cottodraton
                Cottodraton Вчера, 01:50
                0
                В США климат на много лучше... Извините, но это какой-то бред... Абсолютно не логично
                1. Татьяна
                  Татьяна Вчера, 11:06
                  -2
                  Цитата: Cottodraton
                  В США климат на много лучше... Извините, но это какой-то бред... Абсолютно не логично
                  Климат Украины Вашингтон вполне устраивает! Два урожая в год!
                  А насчёт "логично-нелогично" это Вам нужно к Х.Клинтон обрашаться. Слово вылетело - его обратно не поймаешь! А мы обязаны сказанное Х.Клинтон анализировать и при этом ошибиться.
                  Во-первых. Х.Клинтон говорила том, что США не вечны из-за того, что там находится самый опасный и страшный вулкан на Земле — Йеллоустонский супервулкан, способный уничтожить США, и что из-за этого американцам нужно подыскивать себе заранее другие места для своего местожительства.
                  А во-вторых.Что Украина будет для американцев самое то, что им надо - место с отличным климатом, как на атлантическом побережье США.

                  Может быть Вы и про планы англосаксов - со слов Олбрайт и Тэтчер - про то, что "России хватит всего 15 млн. жителей, а полезные ископаемые России должны принадлежать всему миру", тоже не слышали?!

                  И я при этом ещё не всё сказала! А Вы даже эту самую малость информации про планы международных фашистов-нацистов США и Британии - даже при теперешней международной обстановке - не способны просто как инфу воспринять и аналитически сопоставить её с современными реалиями.

                  1. Татьяна
                    Татьяна Вчера, 11:37
                    0
                    ОПЕТАТКУ не успела исправить.

                    НАПИСАНО
                    Цитата: Татьяна
                    А мы обязаны сказанное Х.Клинтон анализировать и при этом ошибиться.

                    ДОЛЖНО БЫТЬ,
                    Цитата: Татьяна
                    А мы обязаны сказанное Х.Клинтон анализировать и при этом не ошибиться.
            2. Комментарий был удален.
          3. Керенский
            Керенский Вчера, 13:48
            0
            Планы Вашингтона на Украину известны ещё со времён избирательной выборной гонки припадочной Х.Клинтон в президенты США,

            Ну так можно ссылку на эти планы посмотреть?
            1. Татьяна
              Татьяна Вчера, 14:36
              0
              Цитата: Керенский
              Ну так можно ссылку на эти планы посмотреть?

              Со времени сообщения Х.Клинтон о планах госдепа США относительно Украины 5 лет уже прошло.
              Помню, что один из участников "ВО" уже года 3 тому назад давал на неё ссылку в интернете. И там ничего другого о планах госдепа США, со слов Х.Клинтон, не было, кроме того, что я уже написала.
              На худой конец будет время - поищу ссылку в комментариях участников на "ВО", может быть найду, если файл о высказывании Клинтон вообще за давностью всё ещё сохранился в интернете.
              К сожалению, за давностью лет я уже не помню, какое именно американское издание печатало эту информацию о Х.Клинтон, но печатало точно.

              СПРАВКА
              До́нальд Джон Трамп — 45-й президент США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.
              1. Керенский
                Керенский Вчера, 14:47
                +1
                Помню, что один из участников "ВО" давал на неё ссылку в интернете.

                Татьяна.
                Бремя доказательства лежит на стороне обвинения. Вы размещаете пост, я прошу указать источник.
                Возможно Вы работаете в нашей судебной системе, где для того, чтобы сломать человеку жизнь, достаточно "глубокого внутреннего убеждения" судьи.
                P.S.
                А я помню, что один из участников ВО ссылку не давал. winked
                1. Татьяна
                  Татьяна Вчера, 14:52
                  0
                  Цитата: Керенский
                  А я помню, что один из участников ВО ссылку не давал.

                  Хамить мне не надо! Значит искать я Вам ничего не буду, раз Вы хорошего отношения не понимаете!

                  Информация от Х.Клинтон о планах госдепа США в отношении Украины действительно была, аналитически усвоена и политически пошла в работу, нравится Вам это или нет! Состыковки о текущем положении Украины согласно этому плану гостепа США имеются - можно сказать, лежат на поверхности.
      2. Комментарий был удален.
      3. Alex Nevs
        Alex Nevs 17 февраля 2022 19:43
        +6
        Я на топваре давно говорил и говорю....провокации быть. Точнее спровоцированной провокации. И они ведь жахнут. И надо быть готовым. Что и делаем. И думаю ответ будет ну Очень интересным. Правда сейчас много тут всякого лишнего тиктоковского начали калякать.
      4. tralflot1832
        tralflot1832 17 февраля 2022 19:45
        +3
        Да пожалейте старого маразматика,думаете ему легко в его возрасте под горку Шайен залазить.
      5. dorz
        dorz 17 февраля 2022 19:47
        +9

        Теперь эта пластинка будет долго играть.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 17 февраля 2022 19:51
          +3
          интересно сколько наши кротов найдут на этой теме "планы наступлений"
      6. Подрезчик
        Подрезчик 17 февраля 2022 20:27
        +3
        что война "вот-вот" начнется

        Сегодня ВСУ начало обстрел ЛДНР. Это ли не начало провокации ВСУ, дабы дончане и луганцы не выдержали и ответили. И тогда с легкостью можно обвинить Россию в агрессии. Что-то очень похоже!
        1. evgen1221
          evgen1221 17 февраля 2022 20:44
          -4
          Ну а если бы отвечали то желающих ответку попробовать, с каждой ответкой было бы меньше. американцы изза одного студента своего страну оккупировали, а наших там тьму уже поубивали, и продолжаем озобачиватся. Наверное от того что свои денежки не у себя в стране в рублях держим а в америке и долларах. Страшно что непосильным трудом стыренное отберут.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке 17 февраля 2022 21:07
          +2
          Цитата: Подрезчик
          Сегодня ВСУ начало обстрел ЛДНР.

          Ответку нужно осуществлять очень выверенно. Не по тем местам откуда обстреляли и где возможно уже видеозапись ведётся, но по заранее выверенным позициям.
          Только так можно не клюнуть на провокации.
          Попадались кадры, когда РСЗО отстреливалась буквально в 10 метрах от церкви (и в присутствии батюшки!) и тут же покидала позицию.
      7. bandabas
        bandabas 17 февраля 2022 21:11
        -9
        Смотрел я сегодня совещание Совбеза... Полный минус нашей дипломатии. На нас откровенно давят, плюют в лицо. А мы как кот Леопольд- " Ребята, давайте жить дружно!". А в ответ-" Леопольд! Выходи подлый трус!" И так с периодичностью каждой серии.
    2. О. Бендер
      О. Бендер 17 февраля 2022 19:44
      +6
      Они продолжают нас доставать,ждут либо нашей ошибки,либоудобного момента для провокации.
    3. Бережливый
      Бережливый 17 февраля 2022 20:25
      +5
      Байдену нужен психиатр,импичмент, и медсестра, чтобы лекарства ему силой в рот запихивать, а то старик всё и всегда путает,а что не путает,то периверает безбожно!!! fool fool
      1. tralflot1832
        tralflot1832 17 февраля 2022 22:44
        +3
        Бидону нужен духовник,Камила заждалась. hi
    4. TigeRRR
      TigeRRR 17 февраля 2022 20:43
      +1
      Керовые Нострадамусы. Никогда не угадают дату)
    5. 210окв
      210окв 17 февраля 2022 20:45
      +3
      А я не понимаю... Как мы будем жить, когда все это прекратится? Этот поток словоблудия с Запада. Я не думаю, что это навсегда.. belay sad
    6. Labrador
      Labrador 17 февраля 2022 23:06
      -1
      Боже...как они достали...


      журнал Politico новой датой российского вторжения назвал 20 февраля 2022 года


      Только я не понял когда начнется в 20:02 или в 20:22?
    7. Timon2155
      Timon2155 17 февраля 2022 23:58
      0
      Бабки на лавке-и то точнее прогнозируют
  2. paul3390
    paul3390 17 февраля 2022 19:28
    +7
    Послушайте - ну давайте уже наконец нападём!! Невозможно же смотреть, как дорогие партнёры который месяц мучаются..
    1. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 17 февраля 2022 19:49
      +7
      А вдумайтесь :
      Разведка утверждает, что Россия проводит военную операцию "под чужим флагом", чтобы иметь основания для начала вторжения. США не исключают, что на Донбассе будет проведена провокация против украинской армии, что в итоге приведет к боевому столкновению ВСУ и сепаратистов, поддержку которым окажет российская армия.

      Россия нападёт под флагом США и все будут молчать!!! laughing
    2. gansales
      gansales 17 февраля 2022 19:54
      +3
      Цитата: paul3390
      Послушайте - ну давайте уже наконец нападём!! Невозможно же смотреть, как дорогие партнёры который месяц мучаются..

      Виртуально если только ! laughing У России это хорошо получается ! Уже многие в мире смеются над англосаксами и их тупостью ..(про окраину вообще молчу))))
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 17 февраля 2022 21:14
      0
      Цитата: paul3390
      Послушайте - ну давайте уже наконец нападём!!

      Какой смысл нападать на охвостье?
      Не станет одного, сотворят другое.
      Даже рыба рыбу заглатывает с головы. hi
    4. Репеллент
      Репеллент 17 февраля 2022 21:46
      0
      Цитата: paul3390
      дорогие партнёры который месяц мучаются..

      Цитата: Анекдот

      Мазохист: Ну, давай, бей меня, режь меня, жги меня!
      Садист (злорадно): Черта с два. Не буду.
    5. Lycan
      Lycan Вчера, 13:53
      0
      Цитата: paul3390
      ну давайте уже наконец нападём!

      Да ну... Неужели вы не понимаете, что это всё - лишь шум для маскирования штатовского влияния на территории Европы? А если кто-то будет спровоцирован на серьёзные действия (может ВСУ, может ВС РФ) - это станет лишь приятным бонусом для штатов с развязыванием военного бюджета для конкретной войны здесь. Нельзя на такое поддаваться - никаких нападений. Хотя "сдачи дать", глубоко не заходя - это да. Но "первая скрипка" - разумеется - у дипломатического корпуса и МИД.
  3. Cetron
    Cetron 17 февраля 2022 19:29
    +3
    России НАТО засчитали техническое поражение за неявку на войну!
    1. 210окв
      210окв 17 февраля 2022 20:00
      +3
      Это не актуально. Неявка вызвана употреблением допинга. А это уже совсем "не спортивно"
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок 17 февраля 2022 19:29
    +8
    Они Голливуда насмотрелись? Горшочек вари, и он варит? Может, в этом процессе ещё и российская армия должна участие принять? Или они уже переодели в нашу форму несколько тысяч "своих", дабы они сыграли роль российских войск. Ну откуда иначе такая уверенность?
  5. Чонкин
    Чонкин 17 февраля 2022 19:30
    0
    Даже комментировать не хочется
  6. Автокорректор
    Автокорректор 17 февраля 2022 19:30
    +9
    Вот, интересно, стоит ли уважать за что-то страну, у которой даже президент подписывается на балабола по три раза за неделю ?.. Причём так тупо и так нелепо.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow 17 февраля 2022 20:14
      +3
      Цитата: Автокорректор
      Вот, интересно, стоит ли уважать за что-то страну, у которой даже президент подписывается на балабола по три раза за неделю ?.. Причём так тупо и так нелепо.

      Каков поп, таков и приход.
      1. Babay Atasovich
        Babay Atasovich 17 февраля 2022 20:48
        0
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Цитата: Автокорректор
        Вот, интересно, стоит ли уважать за что-то страну, у которой даже президент подписывается на балабола по три раза за неделю ?.. Причём так тупо и так нелепо.

        Каков поп, таков и приход.

        А Вы почитайте его словесную жижу в предыдущих новостях! laughing
    2. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 17 февраля 2022 20:47
      +1
      Цитата: Автокорректор
      Вот, интересно, стоит ли уважать за что-то страну, у которой даже президент подписывается на балабола по три раза за неделю ?.. Причём так тупо и так нелепо.

      laughing laughing laughing Автокорректор! !! Вы решили переобуться , что бы минусов снять? wassat
      Да Вас не узнать при таком скромном изречении! ... Может Вы лично обиделись на несбыточность обещаний Байдена Зеле по Донбассу? good
      1. Автокорректор
        Автокорректор 17 февраля 2022 20:54
        -9
        С обоих сторон там русские люди, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ НИКУДА УЕХАТЬ - ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОКАЦИЙ НЕДОПУСТИМО КАК И ХАМСТВО НА ИХ ОСНОВЕ.
        Вы об этом и не подумали даже, верно ?
        А ваши плюсы держите при себе, потому что жить вам, хамам, с голым задом и протухшим стыдом до конца жизни. С голым задом и безымянными плюсами на форумах.
        Если в голове пусто, то и в кармане никогда богато не будет.
        1. Babay Atasovich
          Babay Atasovich 17 февраля 2022 21:10
          0
          потому что жить вам хамам с голым задом и протухшим стыдом до конца жизни. С голым задом и безымянными плюсами на форумах.
          Если в голове пусто, то и в кармане никогда богато не будет.

          Ну я не провидец как Вы. Я же не смог увидеть на фото с "взорваным снарядом" дедский сад , лужи крови остатки тел детей. Извините, старею request На плюсы-минусы и мне наплевать. А вот
          вам хамам
          тут я Вас предупреждал, что Вас заклюют?? На форуме есть разных взглядов и из разных стран, но хамов не любят ВСЕ. yes Следите за своим языком и держите себя в руках- у Вас и в жизни наладится! drinks
          1. Автокорректор
            Автокорректор 17 февраля 2022 21:18
            -8
            Вам не приходило в голову, что на вас и на ваше хамство, мне, как и всем остальным посетителя ВО - плевать ? Что так есть уже очень давно и что это закономерно ?..
            Продолжайте и дальше писать комментарии друг для друга и для плюсов, учитывайте что угодно, кроме здравого смысла. На кого сейчас похожи вы и ваше бытие, я уже указал.
            1. Babay Atasovich
              Babay Atasovich 17 февраля 2022 21:22
              0
              Вы долго не протянете тут. Не Ваш уровень . crying Счастливо! love
              1. Автокорректор
                Автокорректор 17 февраля 2022 21:25
                -4
                Вы фатально ошиблись, это факт, действительный вот прямо сейчас, на эту минуту времени.
                1. Babay Atasovich
                  Babay Atasovich 17 февраля 2022 22:18
                  0
                  Цитата: Автокорректор
                  Вы фатально ошиблись, это факт, действительный вот прямо сейчас, на эту минуту времени.

                  Вы такие слова знаете : "фатальность"??? laughing good fellow
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 17 февраля 2022 21:18
      +2
      Цитата: Автокорректор
      Вот, интересно, стоит ли уважать за что-то страну, у которой даже президент подписывается на балабола по три раза за неделю ?..

      Он жить хочет.
      Дж.Кеннеди пообещал разорвать ЦРУ на клочки за недостоверную инфу о ракетах на Кубе, - не долго прожил.
      1. Автокорректор
        Автокорректор 17 февраля 2022 21:22
        -4
        Вы представитель человека разумного - можете думать и делать выводы, здесь это редкость. yes
  7. Alien From
    Alien From 17 февраля 2022 19:31
    +3
    И когда этот баламошка угомонится....... request
    1. kventinasd
      kventinasd 17 февраля 2022 19:55
      +9
      Цитата: Alien From
      И когда этот баламошка угомонится....... request

      Эта музыка будет вечной!
  8. tTшка
    tTшка 17 февраля 2022 19:32
    +2
    А когда нападут то ?
    - В течении времени !
    Как то так wassat
    1. Вадим237
      Вадим237 17 февраля 2022 21:10
      0
      "Пока я буду оставаться президентом США русские точно нападут на Украину"- Байден.
  9. andr327
    andr327 17 февраля 2022 19:32
    +5
    Лишь бы на 23 февраля не планировали - праздник, торжественное построение, а тут блин война. Срочно телеграмму бидону . что бы не планировал наше наступление на эту дату. fellow
    На святое для армии гады покушаются!!!
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 17 февраля 2022 19:34
    +5
    У дедушки Байдена, климакс. На почве любви к Украине.
  11. Normann
    Normann 17 февраля 2022 19:35
    +2
    Им самим не смешно)
  12. Добрый
    Добрый 17 февраля 2022 19:37
    +4
    Страшный сон Байдена:
    Зеленский требует переименовать Аляску в Крым и отдать ее Украине. Так как настоящий Крым Байден Украине не вернул, а слово держать нужно. wassat
  13. Оператор
    Оператор 17 февраля 2022 19:39
    +6
    Т.е. Байден публично признал, что он лоханулся с прогнозом на 16 число.
    Какова вероятность, что дедушка не лоханётся с прогнозом "в течение нескольких дней"?

    P.S. Мой прогноз - 23 февраля bully
    1. Бережливый
      Бережливый 17 февраля 2022 20:27
      0
      Оператор hi -что за прогнозы???Вас что ,Байден ненароком покусал??? lol
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 17 февраля 2022 21:21
      +1
      Цитата: Оператор
      P.S. Мой прогноз - 23 февраля

      Уж тогда в ночь с 23 на 24е.
  14. opuonmed
    opuonmed 17 февраля 2022 19:45
    +2
    нудк сразу по сша нанести ядерный удар и по европе бог даст РФ выживит !
  15. kventinasd
    kventinasd 17 февраля 2022 19:46
    +8
    Американский президент Джо Байден, "спрогнозировавший" "российское вторжение" на Украину 16 февраля, назвал новые сроки наступления российской армии

    Сам Гомер бы обзавидовался ясновидению великого Бидона.
  16. 75Сергей
    75Сергей 17 февраля 2022 19:46
    -1
    Вот-вот, это через 100500 дней, т.е. никогда?!
    Интересно они сменили постановку вопроса - ДНР с провоцируют ЛНР!
    Т.е. Куев (х) готовится напасть и уже уже заранее от оправдывает свои действия
  17. lot
    lot 17 февраля 2022 19:46
    +1
    Путин Вновь всех переиграл!
    Вот это стратег!
    Великое нестояние на Днепре! laughing
    Надо же так Бидона за нос водить! Старого дуралея!!! И так его, и сяк... во даёт!
  18. oppozite28
    oppozite28 17 февраля 2022 19:50
    0
    Американский президент Джо Байден, "спрогнозировавший" "российское вторжение" на Украину 16 февраля, назвал новые сроки наступления российской армии. В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.
    Вероятно у супруги президента США Джо Байдена пасьянс карточек Таро там сходится а тут не сходится, и затем звучит извечный риторический вопрос - ПОЧЕМУ (Why) ? recourse request
  19. Welldone
    Welldone 17 февраля 2022 19:50
    +12
    Слов нет.
    И снова улыбну)
  20. палестинец
    палестинец 17 февраля 2022 19:55
    +2
    всю информацию о вторжении вы можете узнать по тел 8 800 000 00 00 узнать день и час нажмите 1 узнать месяц и год нажмите 2 прослушать " живите на свои" нажмите # ))))
  21. Дилетант
    Дилетант 17 февраля 2022 19:56
    +1
    Совершенно точно знаю, что ЭТО произойдет 31 июня. wassat
  22. taiga2018
    taiga2018 17 февраля 2022 19:56
    +4
    И "самая" "свободная","независимая" западная пресса весь этот бред охотно и хором тиражирует,как одна большая,объединенная газета "Правда".
  23. alesmart
    alesmart 17 февраля 2022 20:03
    +1
    Походу всех сегодняшний расклад устраивает, такое наблюдать будем очень долго. Пока не видно конкретных шагов ни с какой стороны.
    1. lot
      lot 17 февраля 2022 20:20
      0
      Да нее , Аннушка уже пролила масло. Конкретных шагов и не надо. Наблюдаем.. wink
      Я говорил тебе о звездах, о приливе морском
      А если честно, то я думал совсем о другом
      Я думал что будет потом и прикидывал шансы
      А ты думала пока, что это только танцы,

      Танцы! Но это только танцы! ©
  24. Кеша1980
    Кеша1980 17 февраля 2022 20:09
    +5
    По данным американской разведки Россия не только не отвела войска от украинской границы, а наоборот, нарастила их.

    Ясен пень. В трубу СП2 уже 2 конных корпуса зашло. И ОИСБ копать туннель под Ла-Маншем.
    Западные варвары должны страдать!
  25. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 17 февраля 2022 20:10
    +7





    Продолжает скрывать/отвечать от ИНФЛЯЦИИ
  26. HMR333
    HMR333 17 февраля 2022 20:47
    0
    Нагнетают так много и часто явно для промывки мозгов потом скажут зеле чудить после чего Россия ответит а они будут говорить видете мы же говорили! А люди с промытым мозгом потом не будут смотреть кто и что начал и почему так!
  27. razved
    razved 17 февраля 2022 20:55
    +4
    Разведка утверждает, что Россия проводит военную операцию "под чужим флагом"

    Под чужим - это под чьим? аглицким, польским, немецким, мериканским или каким-то еще? fool
    1. Keer
      Keer 17 февраля 2022 22:39
      0
      Под этим, вестимо.
      queen anne revenge
  28. sanya_sergant
    sanya_sergant 17 февраля 2022 21:05
    +1
    Сонный Джо, Вас Ностадамусом в школе не звали?
    Не? И правильно делали.
  29. Okak Okakiev
    Okak Okakiev 17 февраля 2022 21:15
    +2
    Я не могу 20го
    1. Аварийный
      Аварийный 17 февраля 2022 22:21
      +4
      Не партись. Перенесут на 30...февраля. Они всегда переносят. laughing
  30. николай саенко
    николай саенко 17 февраля 2022 21:32
    0
    и ещё не однократно будет байден заливать.... laughing
  31. Ru_Na
    Ru_Na 17 февраля 2022 21:36
    0
    Огласите весь график пожалуйста, ну чтобы нам не пришлось сидеть и гадать!
  32. poquello
    poquello 17 февраля 2022 21:41
    +2
    "Американский президент Джо Байден, "спрогнозировавший" "российское вторжение" на Украину 16 февраля, назвал новые сроки наступления российской армии."
    Жора! Два раза по три раза - это аварийный сигнал БИОС, а не план российского вторжения!
  33. belovvladimir
    belovvladimir 17 февраля 2022 21:45
    0
    Цитата: Татьяна
    В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.

    Поскольку США начало войны давно спланировали и планируют, поэтому США же её начало на определённые числа и "прогнозируют", т.е. НАЗНАЧАЮТ!


    Два, три дня, и станет ясно, раз фашингтон спланировал , то так и будет, вон уже всу спланировали акцию с д/садом, так что осталось не долго ждать, готовимся к войне миров, континентов hi
  34. nobody75
    nobody75 17 февраля 2022 21:48
    0
    В детский сад фломастеры завезли? Кто это "план вторжения" рисовал? Рельеф местности, автомобильные и железные дороги, вероятные действия обороняющейся стороны остались без внимания гениальных планировщиков...
    С Уважением
    1. Avior
      Avior Вчера, 01:18
      +1
      А вы на карту смотрели? Рельеф там везде плоский, гор нет, а линии как раз прорисованы по основным линиям железных и автомобильных дорог
      1. Tuzik
        Tuzik Вчера, 02:15
        0
        И две жирные стрелки ведут ко мне в Днепр. Успокойте меня уважаемый Авиор, скажите что войны не будет
        1. Avior
          Avior Вчера, 08:58
          +1
          Если посмотреть например, на направление из Крыма в Харьков, то видно, что стрелки идут вдоль трассы Москва- Симферополь, там же идет железная дорога.
          Мелитополь, Запорожье, Днепр, Харьков.
          Если посмотреть стрелку с юго- востока, то идет вдоль дороги Мариуполь, Бердянск, Мелитополь- и далее резко поворачивает на симферопольскую трассу и на Запорожье.
          Тот кто рисовал эти направления как минимум понимает, как это делать.
          а насчет
          скажите что войны не будет

          будем надеяться...
  35. Azis
    Azis 17 февраля 2022 21:56
    +1
    А Сумы и Полтава? Неужели наши "танковые клинья" пройдут мимо?
  36. Аварийный
    Аварийный 17 февраля 2022 22:18
    +1
    Опять старый хрыч ставит нереальные сроки.
  37. svoit
    svoit 17 февраля 2022 22:41
    0
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Только так можно не клюнуть на провокации.

    К обстрелам все уже привыкли, только наступление ВСУ или нацбатов силой от батальона и на глубину не менее километра может как то расшивелить Россию
  38. Palladin
    Palladin 17 февраля 2022 22:54
    0
    США не исключают, что на Донбассе будет проведена провокация против украинской армии, что в итоге приведет к боевому столкновению ВСУ и сепаратистов, поддержку которым окажет российская армия.


    Пока только наблюдаются провокации украинцев
  39. инопланетянин
    инопланетянин 17 февраля 2022 23:09
    0
    В Белом доме по-прежнему уверены, что война "вот-вот" начнется.

    И: американский СПГ в ЕС, Северный поток - 2 стоит, оружие на Украину...
  40. Alemax
    Alemax 17 февраля 2022 23:17
    -3
    Очередной вброс.
    Сегодня какое число? А вчера какое было?
    Зачем эта статья?
  41. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 02:35
    0
    Цитата: Татьяна
    При этом по плану Вашингтона жителей в АМЕРИКАНСКОЙ Украине

    Цитата: 210окв
    когда все это прекратится? Этот поток словоблудия с Запада. Я не думаю, что это навсегда

    Это навсегда . Как пробирка с белым порошком на сессии ООН . Как свиной грипп H1N1в 2009-м
    году . Как комментарии мадам Джейн Псаки.
  42. Ипатий
    Ипатий Вчера, 03:24
    -1
    Опять для быдла, перевод стрелок на никчемный объект. Причем тут вообще Штаты? Есть Норманская четырка, есть атомная промышленность Франции, есть месторождения урана на Украине. Но, у пропагандонов заказ обливать Штаты. 0 фактов, одни слюни.
  43. zoland
    zoland Вчера, 09:01
    0
    Цитата: Болторез
    В интернете даже бесплатная выпивка есть yes , не то что цитаты американских политиков о будущем Украины.
    Интернет- это глобальный забор. Нельзя верить всему, что написано на заборе smile .

    На заборе написано, а там дрова
  44. riwas
    riwas Вчера, 09:42
    +1
    Байден назвал новые сроки «российского вторжения» на Украину

    Байден судит по себе, он бы обязательно напал, природа у них такая. Без войны не могут.
  45. Злой 55
    Злой 55 Вчера, 10:56
    0
    Что там ещё напридумывает это "Прикопочный Прогульщик" за оставшиеся ему 2,5 года..
  46. мусоргский
    мусоргский Вчера, 12:13
    0
    Главное в руководстве это обозначать сроки!
  47. dedusik
    dedusik Вчера, 12:14
    0
    По текущему моменту нужно нападать не на Киев, а на Львов, дабы разворошить там "осиное гнездо", а Киев ,тогда, сам себя освободит bully
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 13:58
      0
      Цитата: dedusik
      По текущему моменту нужно нападать не на Киев, а на Львов, дабы разворошить там "осиное гнездо", а Киев ,тогда, сам себя освободит bully

      Нападать надо на центры военного управления вооружённым конфликтом. А эти центры управления в Киеве все равно как были, так и остались.
  48. Lycan
    Lycan Вчера, 13:56
    0
    Цитата: Аварийный
    Не партись. Перенесут на 30...февраля. Они всегда переносят. laughing

    ..затем на 31, на 32, и так далее.
  49. 1536
    1536 Вчера, 15:19
    0
    Совсем измучили деда. Сидел бы себе на пенсии, играл в домино, ловил акулу или тунца. А то так недолго услышать, что к нему приходил А.Н.Косыгин и сообщил, что он против ввода советских войск в Афганистан и велел сообщить об этом всем гражданам РСФСР.