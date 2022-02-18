Особенности современных танков Китая

Основной танк "Тип 99А" / ZTZ-99A. Фото Wikimedia Commons
В последние десятилетия Китай сумел создать свою собственную конструкторскую школу в области танкостроения. Разрабатываются и строятся танки новых типов для собственной армии и для экспорта. При этом в современных проектах используются интересные концепции и примечательные технические решения. В результате этого китайские танки оказываются похожими на зарубежные образцы, но и имеют заметные отличия.
Общие тенденции
Как и в других развитых странах, в Китае разработкой и строительством танков занимается только одна организация – промышленная корпорация NORINCO. Она имеет большой опыт в сфере танкостроения и располагает всеми возможностями для разработки проектов и выпуска серийной техники.
Последним на данный момент основным боевым танком китайской разработки является «Тип 99A» (ZTZ-99A). Этот ОБТ разрабатывался в середине двухтысячных годов на базе предыдущего ZTZ-99, появившегося несколькими годами ранее. К началу десятых годов «Тип 99A» пошел в серию и начал поступать в войска. За прошедшие годы НОАК получила не менее нескольких сотен таких машин и производство, по всей видимости, продолжается.
Последней моделью танка на вооружении НОАК является «средний» ZTQ-15 («Тип 15»). Он был разработан в середине прошлого десятилетия, и в 2018 г. официально поступил на вооружение. К настоящему времени построено не менее 200-250. Их развернули в горной местности в приграничных районах. Ожидается поступление новых машин для формирования полноценных ударных группировок.
Вид с другого ракурса. Хорошо заметна динамическая защита. Фото Wikimedia Commons
Некоторые проекты танков разрабатываются специально для экспорта. Так, в классе ОБТ эта роль отведена проекту VT-4. С использование решений по среднему «Типу 15» был создан экспортный VT-5. Китай уже получил несколько иностранных заказов на такую технику, что показывает ее коммерческий потенциал. Заказы частично выполнены, но последние партии отправятся покупателям только в будущем.
«Тип 99A» и его особенности
С точки зрения общих особенностей конструкции «Тип 99A» похож на предыдущую китайскую разработку, а также на некоторые современные образцы зарубежной разработки. Используются аналогичные компоновочные и технические решения, схожий подход к защите и т.д.
Для китайских ОБТ характерно использование силовой установки максимально возможной мощности, предлагаемой промышленностью. Так, на ZTZ-99(A) применяется дизель мощностью 1500 л.с. За счет этого удельная мощность танка превышает 26-27 л.с./т, что позволяет получить высокую подвижность. Ходовая часть – традиционная для китайских танков и выполнена на основе торсионной подвески с гидравлическими амортизаторами.
В проекте «Тип 99» приняты меры по дополнительному повышению защиты. Собственную комбинированную противоснарядную броню дополнили динамической защитой. Также предусмотрена система предупреждения об облучении. От предыдущих китайских ОБТ получена лазерная система обороны, предназначенная для подавления оптики противника с целью срыва атаки. Это изделие отличает «Тип 99» и от зарубежных танков.
Средний танк "Тип 15" / ZTQ-15. Фото Armyrecognition.com
В сфере вооружений продолжается развитие идей, ранее заимствованных из советских / российских проектов. «Главным калибром» является 125-мм орудие-пусковая установка, использующее снаряды и ракеты разных типов. Большое внимание уделено развитию системы управления огнем. Имеются прицелы командира и наводчика с тепловизорами 3 поколения и прочими необходимыми функциями. Интересным нововведением является радиолокационный прицел с возможностью государственного опознавания и сопровождения цели.
Сообщается, что танк «Тип 99А» адаптирован к работе в современных контурах управления полем боя. Предусмотрены все необходимые средства навигации, связи и обмена тактической информацией.
Средний «Тип 15»
Средний танк ZTQ-15 представляет интерес уже на уровне базовой концепции. НОАК заказала бронемашину уменьшенной массы с максимально возможными боевыми характеристиками, способную эффективно работать на сложных ландшафтах – в пустыне или в горах. Такие требования привели к формированию характерного технического облика машины.
За счет различных технических решений боевую массу танка удалось сократить до 33-36 т, в зависимости от наличия или отсутствия дополнительной защиты. Используется 1000-сильный двигатель, что дает удельную мощность порядка 30 л.с./т. В сочетании с гидропневматической подвеской такая силовая установка обеспечивает высокую проходимость, подвижность и устойчивость, в т.ч. на мягких грунтах и на склонах.
"Тип 15" с полным набором брони. Фото Bmpd.livejournal.com
Облегченный танк имеет комбинированное бронирование, обеспечивающее защиту от снарядов. Вероятно, речь идет о малокалиберной артиллерии и о танковых орудиях ограниченной мощности. При необходимости используется навесной комплект с дополнительными панелями и динамической защитой. Возможно, этот комплект позволяет выдерживать 120-мм снаряды и ракеты.
Для «Типа 15» была разработана новая 105-мм нарезная пушка, способная использовать снаряды стандартов НАТО и НОАК. Заявлена возможность эффективной борьбы со средними танками или с ОБТ старых моделей. Броня и дополнительная защита современных ОБТ, по всей видимости, таким орудием не пробивается.
ZTQ-15 получил СУО, аналогичную «Типу 99А». Вновь используются комбинированные прицелы с тепловизионным и лазерным каналом, цифровые вычислительные средства и т.д. Используется современный комплекс средств связи и управления, в т.ч. для работы в сетецентрических структурах.
Техника для рынка
Современные китайские танки для экспорта разрабатываются на основе существующих образцов для НОАК или с использованием наработок по этим проектам. При этом часть технологий и компонентов не предназначена для продажи за рубеж. В результате этого танки разных типов лишь частично похожи друг на друга и имеют заметные отличия.
Танк VT-4 армии Пакистана. Фото Pakdefense.com
Экспортный ОБТ VT-4 был создан на основе танков ZTZ-96 и ZTZ-99, в т.ч. с применением заимствованных компонентов. Этот танк имеет комбинированное бронирование, предположительно, более слабое, чем на «Типе 99(А)». Также используется двигатель мощностью 1200 л.с., что снижает удельную мощность и общую подвижность.
Комплекс вооружений в целом остается прежним и строится вокруг 125-мм орудия-пусковой установки, совместимого с широкой номенклатурой боеприпасов. СУО включает все необходимые современные компоненты. При этом по огневым характеристикам VT-4 уступает образцам на вооружении НОАК.
Зарубежным заказчикам с недавнего времени предлагается и новый средний танк. Это машина VT-5, представляющая собой заметно переработанный «Тип 15». Два танка существенно отличаются конструкцией бронирования и лобовой части корпуса, расположением люка водителя и т.д. Разработан другой вариант навесной защиты. Вероятно, эти доработки направлены на снижение уровня защиты в сравнении с техникой для НОАК.
Вооружение и сопутствующие системы на двух танках, по всей видимости, принципиально не различаются. Иностранному заказчику предлагается использовать 105-мм орудие и любые доступные боеприпасы. При этом, как и в случае с VT-4, возможно некоторое сокращение характеристик в сравнении с исходной бронемашиной.
Развитие всех направлений
Таким образом, китайское танкостроение показало и неоднократно доказало свою способность разрабатывать и массово строить современные танки. При этом речь идет не только об основных танках, но и о технике нового класса со специфическими требованиями. Кроме того, Китай находит возможность создавать новые образцы техники специально для иностранных покупателей.
Экспортный VT-5 на одной из выставок. Фото Armyrecognition.com
Следует заметить, что направление ОБТ уже достаточно давно не получало развития. Последний танк этого класса был создан почти 15 лет назад, и с тех пор новые образцы не появлялись. Как следует трактовать этот факт, неясно. Возможно, развитие ОБТ пока считают ненужным. Также можно предполагать разработку совершенно нового танка, который пока не следует показывать открыто.
При этом в последние годы уделялось повышенное внимание средним танкам для использования в специфических условиях. Сначала начали разработку такого танка для собственных нужд, а затем предложили его экспортный вариант. Возможно, в будущем это направление получит развитие.
Основная масса информации технического и технологического характера остается закрытой. Однако ясно, что NORINCO и смежные предприятия активно осваивают все решения и технологии, характерные для современного танкостроения. Это отражается в составе и характеристиках СУО, сетецентрических системах и т.д. Также осуществляется поиск принципиально новых идей. К ним можно отнести лазерные средства обороны или радиолокационный прицел.
В целом китайское танкостроение демонстрирует конструкторские, промышленные и коммерческие успехи. По реальным итогам своей деятельности оно постепенно приближается к конкурентам из развитых стран. Удастся ли сохранить имеющиеся темпы и нагнать иностранных конкурентов, неизвестно. Но успехи последних лет показывают принципиальную возможность этого.