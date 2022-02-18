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Особенности современных танков Китая

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Основной танк "Тип 99А" / ZTZ-99A. Фото Wikimedia Commons


В последние десятилетия Китай сумел создать свою собственную конструкторскую школу в области танкостроения. Разрабатываются и строятся танки новых типов для собственной армии и для экспорта. При этом в современных проектах используются интересные концепции и примечательные технические решения. В результате этого китайские танки оказываются похожими на зарубежные образцы, но и имеют заметные отличия.

Общие тенденции


Как и в других развитых странах, в Китае разработкой и строительством танков занимается только одна организация – промышленная корпорация NORINCO. Она имеет большой опыт в сфере танкостроения и располагает всеми возможностями для разработки проектов и выпуска серийной техники.

Последним на данный момент основным боевым танком китайской разработки является «Тип 99A» (ZTZ-99A). Этот ОБТ разрабатывался в середине двухтысячных годов на базе предыдущего ZTZ-99, появившегося несколькими годами ранее. К началу десятых годов «Тип 99A» пошел в серию и начал поступать в войска. За прошедшие годы НОАК получила не менее нескольких сотен таких машин и производство, по всей видимости, продолжается.

Последней моделью танка на вооружении НОАК является «средний» ZTQ-15 («Тип 15»). Он был разработан в середине прошлого десятилетия, и в 2018 г. официально поступил на вооружение. К настоящему времени построено не менее 200-250. Их развернули в горной местности в приграничных районах. Ожидается поступление новых машин для формирования полноценных ударных группировок.


Вид с другого ракурса. Хорошо заметна динамическая защита. Фото Wikimedia Commons

Некоторые проекты танков разрабатываются специально для экспорта. Так, в классе ОБТ эта роль отведена проекту VT-4. С использование решений по среднему «Типу 15» был создан экспортный VT-5. Китай уже получил несколько иностранных заказов на такую технику, что показывает ее коммерческий потенциал. Заказы частично выполнены, но последние партии отправятся покупателям только в будущем.

«Тип 99A» и его особенности


С точки зрения общих особенностей конструкции «Тип 99A» похож на предыдущую китайскую разработку, а также на некоторые современные образцы зарубежной разработки. Используются аналогичные компоновочные и технические решения, схожий подход к защите и т.д.

Для китайских ОБТ характерно использование силовой установки максимально возможной мощности, предлагаемой промышленностью. Так, на ZTZ-99(A) применяется дизель мощностью 1500 л.с. За счет этого удельная мощность танка превышает 26-27 л.с./т, что позволяет получить высокую подвижность. Ходовая часть – традиционная для китайских танков и выполнена на основе торсионной подвески с гидравлическими амортизаторами.

В проекте «Тип 99» приняты меры по дополнительному повышению защиты. Собственную комбинированную противоснарядную броню дополнили динамической защитой. Также предусмотрена система предупреждения об облучении. От предыдущих китайских ОБТ получена лазерная система обороны, предназначенная для подавления оптики противника с целью срыва атаки. Это изделие отличает «Тип 99» и от зарубежных танков.


Средний танк "Тип 15" / ZTQ-15. Фото Armyrecognition.com

В сфере вооружений продолжается развитие идей, ранее заимствованных из советских / российских проектов. «Главным калибром» является 125-мм орудие-пусковая установка, использующее снаряды и ракеты разных типов. Большое внимание уделено развитию системы управления огнем. Имеются прицелы командира и наводчика с тепловизорами 3 поколения и прочими необходимыми функциями. Интересным нововведением является радиолокационный прицел с возможностью государственного опознавания и сопровождения цели.

Сообщается, что танк «Тип 99А» адаптирован к работе в современных контурах управления полем боя. Предусмотрены все необходимые средства навигации, связи и обмена тактической информацией.

Средний «Тип 15»


Средний танк ZTQ-15 представляет интерес уже на уровне базовой концепции. НОАК заказала бронемашину уменьшенной массы с максимально возможными боевыми характеристиками, способную эффективно работать на сложных ландшафтах – в пустыне или в горах. Такие требования привели к формированию характерного технического облика машины.

За счет различных технических решений боевую массу танка удалось сократить до 33-36 т, в зависимости от наличия или отсутствия дополнительной защиты. Используется 1000-сильный двигатель, что дает удельную мощность порядка 30 л.с./т. В сочетании с гидропневматической подвеской такая силовая установка обеспечивает высокую проходимость, подвижность и устойчивость, в т.ч. на мягких грунтах и на склонах.


"Тип 15" с полным набором брони. Фото Bmpd.livejournal.com

Облегченный танк имеет комбинированное бронирование, обеспечивающее защиту от снарядов. Вероятно, речь идет о малокалиберной артиллерии и о танковых орудиях ограниченной мощности. При необходимости используется навесной комплект с дополнительными панелями и динамической защитой. Возможно, этот комплект позволяет выдерживать 120-мм снаряды и ракеты.

Для «Типа 15» была разработана новая 105-мм нарезная пушка, способная использовать снаряды стандартов НАТО и НОАК. Заявлена возможность эффективной борьбы со средними танками или с ОБТ старых моделей. Броня и дополнительная защита современных ОБТ, по всей видимости, таким орудием не пробивается.

ZTQ-15 получил СУО, аналогичную «Типу 99А». Вновь используются комбинированные прицелы с тепловизионным и лазерным каналом, цифровые вычислительные средства и т.д. Используется современный комплекс средств связи и управления, в т.ч. для работы в сетецентрических структурах.

Техника для рынка


Современные китайские танки для экспорта разрабатываются на основе существующих образцов для НОАК или с использованием наработок по этим проектам. При этом часть технологий и компонентов не предназначена для продажи за рубеж. В результате этого танки разных типов лишь частично похожи друг на друга и имеют заметные отличия.


Танк VT-4 армии Пакистана. Фото Pakdefense.com

Экспортный ОБТ VT-4 был создан на основе танков ZTZ-96 и ZTZ-99, в т.ч. с применением заимствованных компонентов. Этот танк имеет комбинированное бронирование, предположительно, более слабое, чем на «Типе 99(А)». Также используется двигатель мощностью 1200 л.с., что снижает удельную мощность и общую подвижность.

Комплекс вооружений в целом остается прежним и строится вокруг 125-мм орудия-пусковой установки, совместимого с широкой номенклатурой боеприпасов. СУО включает все необходимые современные компоненты. При этом по огневым характеристикам VT-4 уступает образцам на вооружении НОАК.

Зарубежным заказчикам с недавнего времени предлагается и новый средний танк. Это машина VT-5, представляющая собой заметно переработанный «Тип 15». Два танка существенно отличаются конструкцией бронирования и лобовой части корпуса, расположением люка водителя и т.д. Разработан другой вариант навесной защиты. Вероятно, эти доработки направлены на снижение уровня защиты в сравнении с техникой для НОАК.

Вооружение и сопутствующие системы на двух танках, по всей видимости, принципиально не различаются. Иностранному заказчику предлагается использовать 105-мм орудие и любые доступные боеприпасы. При этом, как и в случае с VT-4, возможно некоторое сокращение характеристик в сравнении с исходной бронемашиной.

Развитие всех направлений


Таким образом, китайское танкостроение показало и неоднократно доказало свою способность разрабатывать и массово строить современные танки. При этом речь идет не только об основных танках, но и о технике нового класса со специфическими требованиями. Кроме того, Китай находит возможность создавать новые образцы техники специально для иностранных покупателей.

Особенности современных танков Китая

Экспортный VT-5 на одной из выставок. Фото Armyrecognition.com

Следует заметить, что направление ОБТ уже достаточно давно не получало развития. Последний танк этого класса был создан почти 15 лет назад, и с тех пор новые образцы не появлялись. Как следует трактовать этот факт, неясно. Возможно, развитие ОБТ пока считают ненужным. Также можно предполагать разработку совершенно нового танка, который пока не следует показывать открыто.

При этом в последние годы уделялось повышенное внимание средним танкам для использования в специфических условиях. Сначала начали разработку такого танка для собственных нужд, а затем предложили его экспортный вариант. Возможно, в будущем это направление получит развитие.

Основная масса информации технического и технологического характера остается закрытой. Однако ясно, что NORINCO и смежные предприятия активно осваивают все решения и технологии, характерные для современного танкостроения. Это отражается в составе и характеристиках СУО, сетецентрических системах и т.д. Также осуществляется поиск принципиально новых идей. К ним можно отнести лазерные средства обороны или радиолокационный прицел.

В целом китайское танкостроение демонстрирует конструкторские, промышленные и коммерческие успехи. По реальным итогам своей деятельности оно постепенно приближается к конкурентам из развитых стран. Удастся ли сохранить имеющиеся темпы и нагнать иностранных конкурентов, неизвестно. Но успехи последних лет показывают принципиальную возможность этого.
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18 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 18:26
    +2
    Ощущение, что в их танках главное дизайн, товар должен нравится покупателю.
    Хотя они молодцы, стараются и лепят их как грибы после дождя.
  2. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 18:29
    +10
    >Так, на ZTZ-99(A) применяется дизель мощностью 1500 л.с.
    Единственный нюанс - неоднократные сообщения от неудовлетворительной надёжности и других качеств дизелей КНР.

    >Ходовая часть – традиционная для китайских танков
    Уверен-гораздо объективнее написать - традиционная для советских танков)
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Вчера, 18:50
      +2
      Ваше сообщение было бы актуально 5-10 лет назад.. а сейчас уже и мы у них дизеля брать начали.. да и их авторынок как развился.. не надо недооценивать китайцев.. прошли времена когда все китайское - было ширпотреб...
      1. Виктор Ценин
        Виктор Ценин Вчера, 18:56
        +4
        Вы не правы, актуальность на уровне сего дня, достаточно посмотреть на ходовую 99А)
        Дизели КНР..эта эпопея тоже известна.
        Речь была о конкретных вещах.
        Я не считаю китайское ширпотребом, опять же не правильно поняли, КНР-мировая кузница, уважаю их.
  3. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:32
    +5
    Особенности современных танков Китая

    Читал-читал, ждал-ждал когда автор дойдет до особенностей, но кроме перечисления ТТХ из википедии ничего не дождался. Будет 2 серия?
  4. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 18:33
    +4
    да если бы не наша советская 125мм пушка где были бы эти высокотехнологичные китайцы
  5. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 18:42
    +1
    Лучше писать не об "особенностях современных танков Китая", а об особенностях Китая вообще, а танки -- дело десятое. Мы уже раз влипали с этими "братьями навеки" и влипнем, непременно, ещё.

    А потом был Даманский, и не только.
    1. Виктор Ценин
      Виктор Ценин Вчера, 18:58
      +2
      Всякое было, но своими действиями и последствиями мы управляем сами, это история, небезпроблемная.
    2. боеприпас
      боеприпас Вчера, 19:50
      -3
      Цитата: Морской Кот
      А потом был Даманский,

      И долго вы ещё собираетесь тыкать всех носом в конфликт произошедший 53 года назад. Где СССР потерял 58 человек убитыми , а Китай потерял более 800 чел убитыми ?
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 20:16
        0
        А из этих 58 убитых никто не был Вашим другом или братом?
        Хотя о чём я... Вас чем куда ни тыкай -- всё "не в коня корм" -- бессмысленно.
        "Не мечите бисер перед свиньями..." Не имеет смысла объяснять Вам очевидное -- не дойдёт.
        1. боеприпас
          боеприпас Вчера, 20:45
          +1
          Цитата: Морской Кот
          А из этих 58 убитых никто не был Вашим другом или братом?

          Да вам же главное - доказать , что китайцы **злы и враги!! Это главное ваше желание. И вы вытаскиваете и будете вытаскивать инцедент на Даманском .. лишь бы убедить , что Китай - враг!
          В Афганистане погибли 15 000 наших .. и были среди них и друзья и братья. Значит по вашему , я должен вечно ненавидеть весь афганский народ ??
          ---------------
          Прекратите лукавить! Хотя бы перед самим собой. И прекратите вредить России и русскому народу!
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 20:50
            +1
            Цитата: боеприпас
            В Афганистане погибли 15 000 наших .. и были среди них и друзья и братья. Значит по вашему , я должен вечно ненавидеть весь афганский народ ??

            Отличный пример! Чьим они оружием воевали? Кто их учил воевать? Первое место по поставкам оружия душманам занимал Китай, больше всего инструкторов было из Китая. С такими «друзьями», врагов на нужно.
            А к самим афганцам нет претензий, мы к ним пришли, воевали они за свою землю и смогли ее отбить. Сильных уважаю, двуличных презираю.
            1. боеприпас
              боеприпас Вчера, 21:06
              0
              Цитата: OgnennyiKotik
              Чьим они оружием воевали? Кто их учил воевать? Первое место по поставкам оружия душманам занимал Китай, больше всего инструкторов было из Китая.

              Да не надо врать ! Вас послушать .. так Китай был главный союзник моджахедов. Ну враньё же. А главное - тогда Китай и СССР реально враждовали. Времена были другие. Да и Маоцзедун не простил клеветы на Сталина. Но сейчас то .. сейчас и у Китая и у России общий враг. А вы хотите , чтобы мы остались в одиночку против всей мощи англо-саксов и запада с Японией .. да ещё и против Китая ? ..
          2. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 20:55
            0
            Я никому ничего не доказываю, а о моём главном желании Вы и знать ничего не можете.
            А вредят русскому народу безмозглые ура-патриоты, самозабвенно лижущие задницу правящей верхушке.
            А насчёт прекратить... сынком командуйте, или своей бабой на кухне. Усвойте одно, что Вы есть никто и звать Вас никак.
      2. Usher
        Usher Вчера, 22:25
        -3
        Носится с этим Даманским как с торбой.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 18:45
    +3
    На биатлоне их видели...ну, ездят, ну стреляют... Однако, почему то не выигрывают. Хотя привезли "гоночный вариант"...
  7. Керенский
    Керенский Вчера, 21:50
    0
    Тесно, наверное, внутри. У нас танкистов небольшого роста набирали, а уж если китайцы отбирать начнут....
    Тогда экспортный вариант просто необходим, если китайский экипаж не идёт в комплекте.
  8. Eroma
    Eroma Сегодня, 00:26
    0
    Пока Китай не генерирует концепции танков no в своих разработках они используют чужие идеи, правда при этом активно комбинируют между собой разные идеи скопированные у кого-то tongue поэтому танки Китая не превосходят танки других стран. Кстати, в России 125мм орудие развивается, а в Китае что то подобное нашему 2А82 имеется? Жаль что статья описывает общую ситуацию, не затрагивая частности sad возможно Китаю не чего показать в качестве превосходства над другими танками, а только можно указать на моменты где Китай не хуже?
    Их танки имеют боевой опыт и опыт эксплуатации в разных районах планеты, как они себя ведут?
    Например Тип99 тяжелее Т90 на 5 тонн и сопоставим по массе с Леклерком и корейским К2, а в защите он лучше Т90 или нет и есть ли силные стороны по сравнению с Леклерком и К2, весят то они одинаково! what
    Вдруг как БПЛА lol