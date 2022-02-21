Украина. Ничего ещё не закончено

Зачем Зеленский поехал на Донбасс

Попытка принудить Путина с помощью ОБСЕ провалилась

«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. <...> Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты.»

Будем продолжать «готовить наступление на завтра»