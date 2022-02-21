Украина. Ничего ещё не закончено

События, которые я описал выше, действительно произошли. Но произошли они в помутнённом рассудке не только украинских, но и американских и западных политиков.
Как и предсказывал министр Лавров на пресс-конференции после переговоров с британским министром иностранных дел, после окончания учений подразделения с полигонов потянулись к местам постоянной дислокации, но Запад и Киев объявили об очередной перемоге над агрессором.
Понятно, что виртуальная война, виртуальная победа и вполне реальный праздник победы, как бы его ни назвал украинский президент, кроме как на фельетон не тянул. Так и было. Я действительно писал фельетон. Даже написал. Одно радует, что не послал в редакцию.
Не послал потому, что сразу после праздника, ночью, в сторону республик полетели снаряды и мины. Полетели не по позициям республиканцев, а по жилым кварталам, по гражданским людям. По старикам, женщинам, детям, инвалидам.
Полетели просто так, потому что кто-то так захотел. Захотел не наступать и «освобождать украинские земли» от оккупантов, которые на этих землях родились в большинстве своём. Захотел просто убивать!
Меня поразила подлость украинской власти и командования ВСУ, когда в сети появился фейк об обстреле детского сада в Новой Кандрашевской. Читатели, наверное, помнят мои сообщения о непонятных взрывах с той стороны линии соприкосновения. Тогда мы предположили, что готовятся видео фейки. И вот одно произведение вракиТВ уже вброшено.
Напомню, в сети появилось фото, где в стене детского сада пробита дыра, а из подписи становится ясно, что это попадание либо 120 мины, либо 122-мм снаряда (по разным источникам). Стреляли якобы со стороны луганской народной милиции. Понятно, что этот фейк не предназначен республиканцам или хотя бы тем людям, кто знаком с советской артиллерией.
Уже первый снимок ставит всё на свои места. Хитрая мина или снаряд оказалась очень доброй. Пробила стену, но так, что даже стёкла в соседних окнах остались целыми. Мина или снаряд выбивает кирпич по ходу полета, а не складывает его кучкой под пробоину.
Если и стреляли по стене, то стреляли обычной болванкой. Причём стреляли с довольно близкого расстояния. Дальше больше. 120-я не только пробивает стену, по украинской версии, но и не взрывается внутри. По крайней мере, последствий взрыва такого мощного боеприпаса я на фото не увидел. Ну и последнее – географическая карта местности!
Просто берём линейку и проводим линию от детского сада до ближайшей позиции ЛНМ. Итого 8 км через довольно густую застройку и стройку. Интересная мина есть у республиканцев. Летит дальше всех, облетает дома, заборы, ненужные лично ей стены… Самонаводящаяся и самоуправляемая...
Понимаю, что много уделил внимания одному фейку, но накипело. Один своим пузырьком с мелом страну разгромил, другие фейковыми минами пытаются оправдать убийства мирных людей Донбасса.
Зачем Зеленский поехал на Донбасс
Сейчас скажу совершенно абсурдную для многих фразу. Зеленский поехал на Донбасс… для встречи с президентом Путиным! Да, всё, что происходило сегодня на Донбассе, было задумано как принуждение российского президента к встрече с Зеленским.
Те более 200 прилетов, что насчитали наблюдатели, те разбитые дома, те фейки и вообще всё направлено на российского президента. Направлено на то, чтобы президент Владимир Путин пожалел дончан и всё-таки сел за стол переговоров с Зеленским.
Логика настолько детская, что просто поражает своей наивностью. Если Зеленский наотрез отказывается разговаривать с Донецком и Луганском, Путин просто обязан из человеколюбия переговорить с Зеленским. Но давайте вспомним слова российского президента, где он прямо сказал о возможности потери украинской государственности.
Этот демонстративный приезд и прогулка на катере якобы в районе активных боевых действий. Все эти фотографии в соц. сетях, где геройский главнокомандующий бродит туда-сюда под свист пуль и грохот разрывов. Вся эта мишура для домохозяек.
А в конце концов, просьба к Италии посодействовать в организации встречи с Путиным. Об этом, по крайней мере, заявил итальянский премьер Марио Драги. И при этом приезд главнокомандующего и, наверное, его приказ, иначе просто не может быть, элементарная армейская субординация, стали причиной активизации ВСУ на линии соприкосновения.
Будет ли слушать просьбу итальянского премьера президент Путин? Естественно, нет. Более того, я думаю, что после публикации в СМИ сведений о том, что такая просьба вообще была, Драги даже не будет поднимать вопрос о чём-то подобном. Справедливо считая, что уже передал слова Зеленского президенту Путину.
Попытка принудить Путина с помощью ОБСЕ провалилась
А ведь это не первая попытка использовать «джентльменство» Путина и российских дипломатов. «Быстрая смена картинки» в международных отношениях не позволяет большинству читателей фиксировать все телодвижения Киева. Напомню, по окончании основной части учений генерал Шойгу заявил о начале возвращения частей и подразделений к местам постоянной дислокации.
Украина сразу же потребовала предоставить в её распоряжение все документы по учениям и передвижениям войск в рамках Венского документа ОБСЕ. Кулеба тут же отреагировал в Twitter довольно большим постом:
«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. <...> Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты.»
Это заявление скорее очередной поцелуй американского президента, чем действие министра иностранных дел европейского государства. Оно прекрасно сочетается с заявлением Байдена о вторжении российской армии на Украину и никак логически не связывается с российско-белорусскими учениями.
Нечто подобное мы услышали и от других европейских политиков. Например, президент Макрон «не поверил» в то, что войска действительно возвращаются домой. Его поддержали некоторые лидеры других европейских государств, ссылаясь на данные своей, а главное – американской разведки.
Не удержался даже министр обороны незалежной Алексей Резников. В отличие от Кулебы, у него хватило ума не отрицать переброску войск к местам постоянной дислокации, но он бы хотел, чтобы войска расположились подальше от границ Украины.
Учитывая то, что сейчас в дороге подразделения Центрального и Восточного округов, выполнить требования Резникова Россия не может. Иначе это вызовет страх у другого многолетнего нашего «партнёра» — Японии. А мы обязаны беречь нервы самураев.
Будем продолжать «готовить наступление на завтра»
Итак, что мы имеем на сегодня, 17 февраля 2022 года. На главный свой вопрос, касающийся безопасности России со стороны НАТО, Москва ответа не получила. Запад продолжает попытки заменить НАТО Украиной и поставить Киев под удар российской армии. Таким образом, «замять на время» вопрос об отношениях НАТО-Россия.
Воевать с Украиной и за Украину никто не хочет. Она не интересна никому. Оставаться в небытии Киев не может просто потому, что очень кушать хочется, а купить еду не на что. Потеря интереса означает потерю кредитования. Но нападать на Россию страшно. С тем, что Украина не вступит в НАТО, Киев уже смирился.
США занимают вообще парадоксальную позицию. С одной стороны, надо наказать Москву, потому будем накачивать Украину вооружением. Пока оружия поставлено мало. С другой стороны, сами США ни при каких условиях воевать с Россией не будут. Однако говорить о победах, подобных победе 16 февраля, американская пресса будет очень громко. И организовывать такие победы тоже.
Конечно, это грубая раскладка сил. Её можно расширять и дальше, но общий план «желаний» различных стран и групп стран более или менее понятен. Отсюда становится понятным, что вскоре мы опять «нападём на Украину». Кстати, ранее озвученное число 20 февраля никто пока не опроверг. Вполне возможно, очередное празднование победы в Киеве пройдёт именно в ближайшее воскресенье.
Киев будет продолжать провокации на Донбассе. Тут всё понятно. Проблема имеет всего три решения! Не сто, не тысячу, а всего три. И по всем решениям согласия сторон не достигнуто. Первое, Украина начинает выполнять Минские соглашения и этим прекращает войну. Этого не хочет Киев.
Второе, Киев отказывается от Минска и начинает силовой захват республик. После вмешательства России война прекращается, как и, возможно, государственность Украины. Тут страшно лично Зеленскому и его прихвостням. И третий, всё оставляем так, как есть сегодня. Этого не хочет Москва, о чём уже неоднократно заявлял Кремль.
Продолжение следует...