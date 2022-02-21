Военное обозрение
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Украина. Ничего ещё не закончено

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Изначально я хотел рассказать о том, как Украина мужественно отбила атаку российской армии, перешла в контрнаступление и загнала русских на исходные позиции. Как вся страна после этого в едином порыве нарядилась в вышиванки и ленточки цветов украинского флага и хором с утра распевала гимн Украины.


События, которые я описал выше, действительно произошли. Но произошли они в помутнённом рассудке не только украинских, но и американских и западных политиков.

Как и предсказывал министр Лавров на пресс-конференции после переговоров с британским министром иностранных дел, после окончания учений подразделения с полигонов потянулись к местам постоянной дислокации, но Запад и Киев объявили об очередной перемоге над агрессором.

Понятно, что виртуальная война, виртуальная победа и вполне реальный праздник победы, как бы его ни назвал украинский президент, кроме как на фельетон не тянул. Так и было. Я действительно писал фельетон. Даже написал. Одно радует, что не послал в редакцию.

Не послал потому, что сразу после праздника, ночью, в сторону республик полетели снаряды и мины. Полетели не по позициям республиканцев, а по жилым кварталам, по гражданским людям. По старикам, женщинам, детям, инвалидам.

Полетели просто так, потому что кто-то так захотел. Захотел не наступать и «освобождать украинские земли» от оккупантов, которые на этих землях родились в большинстве своём. Захотел просто убивать!

Меня поразила подлость украинской власти и командования ВСУ, когда в сети появился фейк об обстреле детского сада в Новой Кандрашевской. Читатели, наверное, помнят мои сообщения о непонятных взрывах с той стороны линии соприкосновения. Тогда мы предположили, что готовятся видео фейки. И вот одно произведение вракиТВ уже вброшено.

Напомню, в сети появилось фото, где в стене детского сада пробита дыра, а из подписи становится ясно, что это попадание либо 120 мины, либо 122-мм снаряда (по разным источникам). Стреляли якобы со стороны луганской народной милиции. Понятно, что этот фейк не предназначен республиканцам или хотя бы тем людям, кто знаком с советской артиллерией.

Уже первый снимок ставит всё на свои места. Хитрая мина или снаряд оказалась очень доброй. Пробила стену, но так, что даже стёкла в соседних окнах остались целыми. Мина или снаряд выбивает кирпич по ходу полета, а не складывает его кучкой под пробоину.

Если и стреляли по стене, то стреляли обычной болванкой. Причём стреляли с довольно близкого расстояния. Дальше больше. 120-я не только пробивает стену, по украинской версии, но и не взрывается внутри. По крайней мере, последствий взрыва такого мощного боеприпаса я на фото не увидел. Ну и последнее – географическая карта местности!

Просто берём линейку и проводим линию от детского сада до ближайшей позиции ЛНМ. Итого 8 км через довольно густую застройку и стройку. Интересная мина есть у республиканцев. Летит дальше всех, облетает дома, заборы, ненужные лично ей стены… Самонаводящаяся и самоуправляемая...

Понимаю, что много уделил внимания одному фейку, но накипело. Один своим пузырьком с мелом страну разгромил, другие фейковыми минами пытаются оправдать убийства мирных людей Донбасса.

Зачем Зеленский поехал на Донбасс


Сейчас скажу совершенно абсурдную для многих фразу. Зеленский поехал на Донбасс… для встречи с президентом Путиным! Да, всё, что происходило сегодня на Донбассе, было задумано как принуждение российского президента к встрече с Зеленским.

Те более 200 прилетов, что насчитали наблюдатели, те разбитые дома, те фейки и вообще всё направлено на российского президента. Направлено на то, чтобы президент Владимир Путин пожалел дончан и всё-таки сел за стол переговоров с Зеленским.

Логика настолько детская, что просто поражает своей наивностью. Если Зеленский наотрез отказывается разговаривать с Донецком и Луганском, Путин просто обязан из человеколюбия переговорить с Зеленским. Но давайте вспомним слова российского президента, где он прямо сказал о возможности потери украинской государственности.

Этот демонстративный приезд и прогулка на катере якобы в районе активных боевых действий. Все эти фотографии в соц. сетях, где геройский главнокомандующий бродит туда-сюда под свист пуль и грохот разрывов. Вся эта мишура для домохозяек.

А в конце концов, просьба к Италии посодействовать в организации встречи с Путиным. Об этом, по крайней мере, заявил итальянский премьер Марио Драги. И при этом приезд главнокомандующего и, наверное, его приказ, иначе просто не может быть, элементарная армейская субординация, стали причиной активизации ВСУ на линии соприкосновения.

Будет ли слушать просьбу итальянского премьера президент Путин? Естественно, нет. Более того, я думаю, что после публикации в СМИ сведений о том, что такая просьба вообще была, Драги даже не будет поднимать вопрос о чём-то подобном. Справедливо считая, что уже передал слова Зеленского президенту Путину.

Попытка принудить Путина с помощью ОБСЕ провалилась


А ведь это не первая попытка использовать «джентльменство» Путина и российских дипломатов. «Быстрая смена картинки» в международных отношениях не позволяет большинству читателей фиксировать все телодвижения Киева. Напомню, по окончании основной части учений генерал Шойгу заявил о начале возвращения частей и подразделений к местам постоянной дислокации.

Украина сразу же потребовала предоставить в её распоряжение все документы по учениям и передвижениям войск в рамках Венского документа ОБСЕ. Кулеба тут же отреагировал в Twitter довольно большим постом:

«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. <...> Мы еще раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты.»

Это заявление скорее очередной поцелуй американского президента, чем действие министра иностранных дел европейского государства. Оно прекрасно сочетается с заявлением Байдена о вторжении российской армии на Украину и никак логически не связывается с российско-белорусскими учениями.

Нечто подобное мы услышали и от других европейских политиков. Например, президент Макрон «не поверил» в то, что войска действительно возвращаются домой. Его поддержали некоторые лидеры других европейских государств, ссылаясь на данные своей, а главное – американской разведки.

Не удержался даже министр обороны незалежной Алексей Резников. В отличие от Кулебы, у него хватило ума не отрицать переброску войск к местам постоянной дислокации, но он бы хотел, чтобы войска расположились подальше от границ Украины.

Учитывая то, что сейчас в дороге подразделения Центрального и Восточного округов, выполнить требования Резникова Россия не может. Иначе это вызовет страх у другого многолетнего нашего «партнёра» — Японии. А мы обязаны беречь нервы самураев.

Будем продолжать «готовить наступление на завтра»


Итак, что мы имеем на сегодня, 17 февраля 2022 года. На главный свой вопрос, касающийся безопасности России со стороны НАТО, Москва ответа не получила. Запад продолжает попытки заменить НАТО Украиной и поставить Киев под удар российской армии. Таким образом, «замять на время» вопрос об отношениях НАТО-Россия.

Воевать с Украиной и за Украину никто не хочет. Она не интересна никому. Оставаться в небытии Киев не может просто потому, что очень кушать хочется, а купить еду не на что. Потеря интереса означает потерю кредитования. Но нападать на Россию страшно. С тем, что Украина не вступит в НАТО, Киев уже смирился.

США занимают вообще парадоксальную позицию. С одной стороны, надо наказать Москву, потому будем накачивать Украину вооружением. Пока оружия поставлено мало. С другой стороны, сами США ни при каких условиях воевать с Россией не будут. Однако говорить о победах, подобных победе 16 февраля, американская пресса будет очень громко. И организовывать такие победы тоже.

Конечно, это грубая раскладка сил. Её можно расширять и дальше, но общий план «желаний» различных стран и групп стран более или менее понятен. Отсюда становится понятным, что вскоре мы опять «нападём на Украину». Кстати, ранее озвученное число 20 февраля никто пока не опроверг. Вполне возможно, очередное празднование победы в Киеве пройдёт именно в ближайшее воскресенье.

Киев будет продолжать провокации на Донбассе. Тут всё понятно. Проблема имеет всего три решения! Не сто, не тысячу, а всего три. И по всем решениям согласия сторон не достигнуто. Первое, Украина начинает выполнять Минские соглашения и этим прекращает войну. Этого не хочет Киев.

Второе, Киев отказывается от Минска и начинает силовой захват республик. После вмешательства России война прекращается, как и, возможно, государственность Украины. Тут страшно лично Зеленскому и его прихвостням. И третий, всё оставляем так, как есть сегодня. Этого не хочет Москва, о чём уже неоднократно заявлял Кремль.

Продолжение следует...
Автор:
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25 комментариев
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  1. Kamarada
    Kamarada Сегодня, 11:12
    -1
    Кому-то ещё не ясно до какого времени будет продолжатся этот кровавый цирк? Не ужели кто то думает что все само собой залечится? Бандерстан должен быть унечтожен!!! Это надо было сделать сразу. Теперь раковая опухоль разрослась. А власть в кремле всё в пацифистов играет? Ну чтож , доиграется.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 11:31
      +3
      В мире очень много противоречий, первые вступившие исчезнут... Ибо еще ни одна война в мире не пошла по изначальному сценарию
    2. Никифор Терских
      Никифор Терских Сегодня, 11:38
      +4
      Да Кремлю-то что?! Стреляют по Донбассу! Мне "нравится" когда экспэрды пишут о войне между Украиной и Россией! Торговлю, инвестиции, докапитализацию украинских банков Сбером РФ это вижу! Вижу безнаказанные обстрелы мирных городов и посёлков Донбасса формированиями ВСУ, а войны, а войны Украины и России н е в и ж у!!!
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:46
      -2
      Проблему, как бы кремль того не хотел надо решать сейчас же,решительно, и окончательно!Укроину не примут в нато,там уже куча натовских баз. Но,ук-роину рано или поздно но заставят воевать против России. Поменяют президента, дадут ещё оружия и боеприпасов, инструктора наготовят "мяса на убой",и новый якобыпрезидент пошлёт стада отморозков на войну. Только, там будут и натоаские военные, чтобы координировать ситуацию, а нам не останется ничего иного, как тотально отстреливать всех, кто против России. Поэтому, действовать нужно сегодня, и действия наши должны быть эффективными в своей жёсткости.
      1. Kamarada
        Kamarada Сегодня, 11:56
        +1
        Действовать нужно было вчера (8 лет назад) а сегодня всё что вы описали уже происходит. И оружие и вырощенные бандердетки и тд. Хотел бы я ошибатся (от всей души), но что то мне кажется что медведь сдох. А чтобы замылить глаза (прежде всего русскому народу) время от времени вытаскивают чучуло медведя. Ну и кто то рычит из кремля. Но это балаган шоу ни к чему хорошему не приведёт.
      2. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 12:22
        0
        Так этого и хотят. Что бы мы начали действовать немедленно и жестко. Тут Вы прямо в едином хоре со старым маразматиком байденом и английским рыжим клоуном Борькой. Посылы у вас может быть и разные только песня-то одна получается.
      3. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 12:34
        0
        В США тоже есть Украина, своя. Называется Техас. Есть еще Калифорния и др.... Там есть свои центроубегающие силы, они зреют.. дождаться бы
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:17
    +6
    Кто такой этот зеленский, чтобы президент РФ с ним разговаривал?? Разве он хоть что-то решает? Какой смысл тогда с ним встречаться? О чём с ним можно говорить? Разве что погоду обсудить.. С халдеями переговоры не ведут.

    Что до войны - она рано или поздно обязательно будет. Скорее рано. Ибо нонешняя ситуация, как экономическая так и политическая, Цэгабонию стремительно ведёт к пропасти. Долго не продержатся. Максимум - до окончания газового договора. А так - есть два варианта. Начать войну и тут же капитулировать, выторговав себе какие-то условия. И - надеяться что Россия дальше Днепра не пойдёт за безнадобностью. И вот на остатке - снова клянчить у Запада бабло и оружие. Авось такой ошмёток - таки примут в НАТО, а может даже и в ЕС...
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:38
      +2
      А может есть желание усюбандерву и к ней тянущихся стянуть в "один чугунок"...ну и все разом " закипятить". А может и НЕТ! У нас мало данных-решать это уравнение.
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 12:01
      +1
      Вон он-главный эксперт. А. Ставер. Знает то, что хочет Кремль. Посол РФ в США вчера заявил о принадлежности Донбасса Украине. Ещё раньше Путин заявил о необходимости выполнения "Минска2". Ну и? Что хочет Москва и Кремль?Вопрос к автору. Но это скорее в пустоту.
    3. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: paul3390
      Что до войны - она рано или поздно обязательно будет

      она и есть.. только цель этой войны не уничтожение. Это как на востоке - они одновременно воюют и торгуют.. И не нужно путать субъекты войны, это не Украина а мировой финансовый картель хочет списать Россию
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:19
    +3
    Украина. Ничего ещё не закончено
    . Есть мнение, что начнется, когда все успокоятся ...
    Есть мнения и другие, например такое, что куевские за свои шкурки боятся больше всего и теперешняя ситуация для них приемлема, если не предпочтительна вообще!
  4. avia12005
    avia12005 Сегодня, 11:24
    +11
    Вокруг нынешней Украйны, будет она проклята, кормится куча народа в России. Начиная от тех, кто поставляет ей бензин и ДТ для ВСУ, которые убивают русских на Донбассе, и заканчивая толпой экспертов, которые хором начинают орать очередной "одобрямс" любому половинчатому шагу российских властей на украинском направлении. А в русских стреляют. А граждан РФ убивают. Ну и?
  5. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:25
    0
    Нееее, ну бывают войны,за спорные земли, "футбольная" война была,но такой войны, когда две стороны не хотели кормить третью,еще не было..А третья сторона "тиранит" обе,"ну возьмите меня" и еще на кормящую пытается лезть с кулаками,а другой жалуется,она меня обижает,дай ей нанашек, а мне "вкусняшек" smile
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:26
    +3
    Все эти фотографии в соц. сетях, где геройский главнокомандующий бродит туда-сюда под свист пуль и грохот разрывов. Вся эта мишура для домохозяек

    Вся эта мишура для "западных домохозяек"..
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:15
      +1
      Западным домохозяйкам плевать- у них свои проблемы есть.
  7. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:56
    +1
    Второе, Киев отказывается от Минска и начинает силовой захват республик.

    Не откажется Киев от Минска официально, а просто начнет силовой беспредел, вернее уже начал.
  8. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 12:02
    -1
    Александр Ставер...
    Если уже начали разоблачать фейки и взяли, как пример, детский садик, то разоблачайте до конца - расскажите, как фото этой пробоины вначале появилось в сообщениях неподконтрольных киеву СМИ.
    Ну и празднование победы, на Украине, кажется только автор и видит - все новости говорят обратное, в Киеве в оружейных магазинах все охотничьи патроны раскупили. Что то на победу не похоже, скорее продолжение ожидания вторжения.
  9. businessv
    businessv Сегодня, 12:04
    +2
    Первое, Украина начинает выполнять Минские соглашения и этим прекращает войну. Этого не хочет Киев.
    На этом можно было бы и закончить, ведь именно это не позволяет закончить весь шабаш в незалежной на протяжении уже почти семи лет! И именно с этим нужно что-то делать, остальное - детали.
  10. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 12:19
    +2
    У нас восемь лет как в очень старом одесском шансоне "Шаг вперёд и два назад." это олигархи всё пытаются примостится в мировую "элиту". Но на скамейке мест нет. Закончились.
  11. sen
    sen Сегодня, 12:24
    +1
    Украина. Ничего ещё не закончено

    Конечно. Украина только начала подготовку к удару по Донбассу засылкой диверсионных групп. Защитникам Донбасса надо быть настороже.
  12. Эксперт_Аналитик_Предсказатель
    Эксперт_Аналитик_Предсказатель Сегодня, 12:25
    +2
    Первое, Украина начинает выполнять Минские соглашения и этим прекращает войну. Этого не хочет Киев.

    Не хочет Киев и ничего ему для этого делать не надо. Идеальный вариант для Киева.

    Второе, Киев отказывается от Минска и начинает силовой захват республик. После вмешательства России война прекращается, как и, возможно, государственность Украины. Тут страшно лично Зеленскому и его прихвостням.

    Вы страшно удивитесь, начать силовой захват республик можно не отказываясь официально от Минска.
    Спросите наших западных партнеров - они подтвердят.
    Но для начала такой операции Киеву должны хорошо заплатить. Пока не будет солидной предоплаты - даже не рассказывайте мне, что Киев пошел воевать. Обстрелы - да. Война - нет.

    И третий, всё оставляем так, как есть сегодня. Этого не хочет Москва, о чём уже неоднократно заявлял Кремль.

    А вот тут совсем интересно. Кремль может многократно что-то заявлять, но для изменения ситуации, как это не странно, нужно что-то сделать. Причем не надувая щеки и не грозя пальчиком, а как то по взрослому.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    0
    Александр ,хорошая статья, без истерик.Для вмешательства нашего МО,надо подготовить почву на международной арене.Французский канал TF 1 в Донецке ,это первая ласточка.Зе должен стать токсичным для запада.Когда немецкий бюргер будет покупать продукты на неделю и вместо 4 бутылок водки,будет брать три, он задумается а зачем эта украина западу.Зе им уже неплохо бьёт по карману.Русских немцев прошу простить ,за моё сравнение.Вас там очень много и с вами отлично общатся,с юмором у вас всё нормально. drinks
  14. Вадим Крымов
    Вадим Крымов Сегодня, 12:47
    -1
    За «вна украину» решает Вашингтон. За Кремль решают «туземные» российские олигархи.
    Вот и весь пердимонокль…
  15. Золотце
    Золотце Сегодня, 12:49
    0
    Цитата: aybolyt678
    В США тоже есть Украина, своя. Называется Техас. Есть еще Калифорния и др.... Там есть свои центроубегающие силы, они зреют.. дождаться бы

    Лучше эти силы плечиком подтолкнуть, чтобы амерам было, чем дома заниматься!!!