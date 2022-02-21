«Если Астрахани не возьмём, то бесчестие будет тебе». Крах крымско-турецкой экспедиции на Волгу

Максимильян Пресняков. Засечная черта. Южный рубеж

Набеги крымцев во время Ливонской войны

Большая засечная черта

Карта Большой засечной черты. Из книги А. И. Яковлева «Засечная черта Московского государства в XVII веке», М., 1916.

Астраханский поход

«Когда то ведётся, чтоб, взявши города, опять отдавать их».

Провал экспедиции

«Государь наш за такие их неправды ходил на них ратью, и за их неправды Бог над ними так и учинил».