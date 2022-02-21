«Если Астрахани не возьмём, то бесчестие будет тебе». Крах крымско-турецкой экспедиции на Волгу

Максимильян Пресняков. Засечная черта. Южный рубеж
Набеги крымцев во время Ливонской войны
Война на южном рубеже Русского царства продолжалась практически всю Ливонскую войну («Война в Поле: как ратники Адашева и казаки Вишневецкого громили крымские улусы»). Крымские набеги и походы серьёзно затрудняли действия русской армии в Прибалтике, оттягивая значительные силы на южные рубежи. При этом их не удавалось надежно прикрыть, и сохранялась угроза прорыва противника вглубь русской территории.
Не удалось отвлечь врага и несколькими ударами, нанесёнными князем Вишневецким со стороны Черкессии, князья которой вступили в союз с Москвой. В итоге князь Вишневецкий вернулся на Днепр, в Черкассы, во владения польского короля и великого князя литовского. После провала идеи создать русско-литовский союз, направленный против Крыма и Турции, Вишневецкий попытался занять молдавский стол. В Молдавское княжество его пригласили местные бояре. Князь совершил поход в Молдову, где был разбит и попал в плен. В 1563 году Вишневецкого выдали туркам. Когда он отказался принять ислам и перейти на службу султана, его казнили повешением за ребро. Во время этой казни приговоренному вонзали в бок железный крюк на верёвке или цепи, цепляли его за ребро и затем вешали. Мучения человека в этом случае могли длиться очень долго, некоторые умирали от жажды.
В 1559 и 1560 гг. отдельные татарские отряды прорывались через русские границы. Сначала мурза Дивей пробился к Рыльску и сжёг посад. Город воеводы Василий Елецкий и Пётр Тургенев отстояли. Затем отряды Дивея прорвались через «Потегу» – Потежский лес, который располагался между Тулой и Зарайском по левому берегу реки Осётр. Русские полки бросились в погоню и настигли врага на Дону. Но крымцы перебили «полон» и ушли налегке. В июле 1562 года орда Девлет-Гирея выжгла посады и разорила окрестности Мценска, Одоева, Новосиля, Болхова, Черни и Белева. Весной 1563 года крымские царевичи, братья Мехмед-Гирей и Адиль-Гирей, сыновья Девлет-Гирея, Дивей-мурза прошлись загонными отрядами по делиловским, пронским и рязанским местам. Русское командование вынуждено было оставить Псельский город.
Война в Ливонии затягивается, оборона на юге принимает пассивный характер. Войск и средств на полноценную оборону юга не хватает. Новые городки-крепости продолжали строить, но полностью прикрыть южную границу они не могли. В 1564 году на Русь обрушилась большая орда крымского царя Девлет-Гирея. Осенью 60-тысячное крымское войско несколько дней «приступало» к Переяславлю Рязанскому. Рязанцы под руководством воевод Алексея Басманова и его сына Фёдора отбились. Но крымцы страшным валом прошлись по окрестностям города, многие волости и села «повоевали» между Рязанью и Пронском. Позже один из крымских отрядов под началом ширинского князя Мамая снова хотел пройтись по рязанским местам, но был разгромлен войсками Басманова и пришедшего на помощь из Михайлова князя Фёдора Тетева. Большинство татар перебили, около 500 воинов вместе с Мамаем захватили в плен.
Осенью 1565 года войско Девлета осадило Болхов. Русская рать, направленная против неприятеля, действовала неудачно из-за местнического спора между воеводами Передового полка Петром Щенятевым и Иваном Шереметевым. Царю Ивану Грозному пришлось направить к Болхову опричное войско под началом Андрея Телятевского, Дмитрия и Андрея Хворостининых. Узнав о приближении новой русской рати, крымцы ушли.
Большая засечная черта
Активные действия крымцев и выявленные недостатки в организации обороны русских южных «украйн» вынудили русское правительство осенью 1565 года начать сооружение на опасном болховском направлении новой крепости, получившей название Орёл.
Также были форсированы работы по завершению грандиозных оборонительных работ, начатых ещё правительством Василия III. Ежегодно тысячи посошных людей, набранных в различных городах, возводили засеки от северских городов до мещерских лесов. В основе оборонительной линии были засеки – оборонительное сооружение из деревьев средних и больших размеров, поваленных рядами или крест-накрест вершинами в сторону возможного появления противника. Часто ветки и вершины заострялись. Местами ширина засек достигала 20–40 км. Засеки усиливались частоколами, надолбами, земляными валами и рвами, особенно в местах, где не было леса, либо на особенно опасных направлениях. Активно использовались естественные препятствия – реки, озёра, болота, овраги, которые усиливали инженерными сооружениями. На дорогах ставили дозорные башни, небольшие крепости. Обороняла Большую засечную черту засечная стража, имевшая ополченческий характер, гарнизонами городов-крепостей, в случае угрозы на южные рубежи выводили основные силы русской армии.
Возводились новые укрепления и обновлялись старые по «берегу» – на Оке. Тыловая старая линия включала города-крепости Козельск, Калугу, Серпухов, Коломну, Муром, Нижний Новгород и другие. Южнее проходила передовая линия. На основе этих линий возникла Большая засечная черта. Отдельный юго-восточный участок Большой засечной черты защищал Рязанщину и тянулся от Скопина до Шацка. Важными крепостями Большой засечной черты были Белёв, Одоев, Козельск, Болхов, Крапивна, Тула, Венёв, Ряжск и Сапожок.
Строительство Большой засечной черты было завершено в 1566 году. Однако только одной обороной нельзя было остановить татарские набеги. Для этого приходилось отвлекать крупные силы армии, а они требовались также на западной, северо-западной и северной границах. Крымцы искали слабые, недостаточно прикрытые войсками места в засечной черте, прорывались и разоряли приграничные волости, угоняя в полон тысячи людей, которых можно было продать, и убивая тех, кто был непригоден для рабской жизни. За 25 лет Ливонской войны крымцы вторгались в русские «украйны» почти каждый год. Война на два фронта стала ключевой причиной неудачного исхода Ливонской войны, которую вела Москва, пытаясь вернуть наши северо-западные «украйны».
Карта Большой засечной черты. Из книги А. И. Яковлева «Засечная черта Московского государства в XVII веке», М., 1916.
Астраханский поход
В это время Турция решила использовать трудности России, чтобы закрепиться на Волге. Султан Селим II и великий визирь Соколлу Мехмед-паша, временно заключив мир на западе, решили усилить экспансию на востоке. Успехи Москвы, которая уже захватила Казань и Астрахань (которые формально входили в сферу влияния Турецкой империи), и стала притягивать к себе племена Северного Кавказа, встревожили османов. В 1567 году из Астрахани на Северный Кавказ был направлен стрелецкий отряд, который заложил на Тереке возле устья Сунжи Терский городок. В строительстве участвовали гребенские и нижнетерские казаки, которые вместе с царскими ратниками составили гарнизон.
Поэтому, пока Москва была связана Ливонской войной, Стамбул решил захватить Астрахань. Турецкие эмиссары снова появились на Волге, агитировали ногайцев, астраханских и казанских татар. Местные сепаратисты обещали, что как только здесь появятся крымско-турецкие войска, они сразу поднимут восстание. Захват Астрахани решал сразу несколько стратегических задач: турки закреплялись на Волге, что позволяло развить экспансию на север, в Среднее Поволжье, и на юг, в бассейне Каспия. Русских отрезали от Северного Кавказа, от устьев Дона и Волги, отбрасывали вглубь континента. Это укрепляло позиции турков на Кавказе и позволяло угрожать враждебной Персии с нового направления. Османы могли контролировать Волжско-Каспийский торговый путь. Во время похода на Астрахань турки планировали соорудить канал между Доном и Волгой на Волгодонской переволоке, для того чтобы облегчить путь между Каспийским и Чёрным морем, облегчая переброску войск и развивая торговлю.
Подготовка к Астраханскому походу началась в 1568 году. Весной 1569 года в Кафу было переброшено 17-тысячное турецкой войско, которое было усилено несколькими тысячами иррегулярных войск. Османы имели сильную артиллерию – 100 пушек. Турки планировали подняться Доном до Переволоки, а затем построить канал между Доном и Волгой. Провести на Волгу суда с артиллерией, спуститься вниз по реке и взять Астрахань. Астраханское ханство восстанавливали, новым ханом должен был стать Крым-Гирей, сын Сахиб-Гирея. Начальником Астраханской экспедиции был назначен бей Кафы Касим-паша. Вместе с турецким корпусом действовала 50-тысячная крымская орда Девлет-Гирея. Также за войском шли многие тысячи рабочих, набранных в Крыму и на Тамани.
Сам Девлет-Гирей к этому походу относился отрицательно. Крымский хан небезосновательно боялся, что если османы захватят Астрахань и будут активно закрепляться в регионе, то его автономия будет значительно ограничена. Поэтому из Бахчисарая в Стамбул шли отписки, что летом к Астрахани идти нельзя, так как там мало безводных мест, нельзя идти и зимой – турки не выдержат морозов. Кроме того, в Крыму голод, нет припасов на большую армию. Затем Девлет стал писать султану, что русские послали в Астрахань большую армию и, «если Астрахани не возьмём, то бесчестие будет тебе». Поэтому лучше крымско-турецким войскам идти на русские «украйны», если городов и не возьмём, то «землю повоюем и досаду учиним».
Одновременно хитроумный Девлет писал русскому царю Ивану Васильевичу, подробно рассказывая о планах Порты, и шантажировал Москву. Хан предлагал отдать ему Астрахань и Казань, мол, всё равно у русских их отнимут турки. Очевидно, что крымский царь вряд ли всерьёз рассчитывал на уступку городов, но хотел получить с Москвы большие «поминки» (дань).
Иван Грозный резонно отвечал:
«Когда то ведётся, чтоб, взявши города, опять отдавать их».
В итоге Девлету пришлось с войском выступить на помощь кафинскому паше Касиму.
Провал экспедиции
Поход начался в начале июля 1569 года. От Кафы до Переволоки более 100 турецких галер с артиллерией шли 5 недель. Немногочисленные донские казаки, многие из которых воевали в это время в Ливонии и Литве, противостоять такой армаде не могли и уходили, бросая свои городки. 15 августа османский флот вышел к Переволоке – месту, где ближе всего сходятся Дон и Волга. Здесь к турецким войскам присоединилась крымская орда.
Однако соорудить имеющимися рабочими силами и инструментом канал Дон – Волга не удалось. Оказалось, что для этого требуется больше сил и времени, что за 2–3 месяца такое сооружение не построить. Провалилась и попытка перетащить корабли на Волгу волоком, как это обычно ранее делали с более лёгкими судами. Очевидец рассказывал потом русскому послу в Константинополе Ивану Новосильцеву, что турки «шли половину дни, и стали ся у них волоки и колёса портити». Турки не смогли перетащить волоком тяжелые корабли и артиллерию.
Касиму пришлось отправить флот с пушками обратно в Азов и идти на Волгу походным порядком. С собой взяли только 12 легких пушек. На Волге османам помогли местные татары, пригнавшие гребные суда для турецких войск. 16 сентября турецко-крымская армия вышла к Астрахани. Город в это время был перенесён на новое, более защищённое место. Новый город построили на Шабан-бугре, русские назвали его Заячьим, который находился на 12–13 км ниже по течению Волги.
Несмотря на поддержку части местных астраханских татар и ногаев, турецкое командование не решилось без поддержки артиллерии штурмовать расположенную на острове хорошо укрепленную крепость. Кроме того, русский гарнизон в начале 1569 года был усилен отрядом воеводы Долмата Карпова. Отсутствие артиллерии, расположение крепости и приближение зимнего периода не позволило туркам начать правильную осаду и блокировать Астрахань.
Убедившись, что с ходу Астраханскую крепость не взять, Касим-паша отвёл войска и разбил лагерь на старом городище, готовясь к зимовке. Крымское войско должно было вернуться в свои улусы и в следующем году вернуться. Орда Девлета в целом успешно вернулась в Крым. Это известие деморализовало турецкие войска и рабочих, которые и так уже выражали своё недовольство и дезертировали. Янычары не желали зимовать во враждебной местности, практически в голой степи и под постоянной угрозой нападения русских. При этом крымцы уже ранее пугали их суровой русской зимой и недостатком пропитания.
Тем временем подтянулась пришедшая с севера русская судовая рать князя Петра Серебряного и Замятни Сабурова. Русские войска и казаки перерезали пути снабжения крымско-турецкой армии из астраханских и ногайских кочевий, обрекая врага на голод. Одновременно в Нижнем Новгороде собирали большую армию, чтобы выступить на врага. К донским казакам на помощь стягивались днепровские казаки с гетманом Ружинским, откликнулись яицкие, волжские и гребенские казаки. Отряд запорожцев совершил набег на окрестности Очакова.
Янычары взбунтовались и потребовали эвакуации. Также русские из Астрахани через пленного подкинули дезинформацию. Мол, вниз по Волге идёт 30-тысячная судовая рать Серебряного, а по суше – 100-тысячная армия Ивана Бельского. К ним собираются примкнуть союзные ногайцы. А персидский шах, обеспокоенный действиями османов, вышлет к Астрахани свою армию.
26 сентября 1569 года Касим приказал отступать по самой короткой дороге – Кабардинской, по степям Северного Кавказа. По прежнему пути идти испугались, получив известие, что там стоят русские. Сам паша бежал первым. По пути он получил султанскую грамоту с требованием зимовать у Астрахани и ждать в следующем году сильные подкрепления.
Однако остановить полностью деморализованное войско было уже нельзя. Турки и татары сожгли лагерь и стали уходить. Вскоре отход превратился в форменное бегство. По пути османов клевали донские и терские казаки. Во время «марша смерти» турецкий корпус потерял подавляющую часть воинов. Остатки турецкой экспедиции дошли 24 октября до Азова. До крепости добралось только 700 янычар. Тут часть флота была уничтожена осенними штормами.
После этого сокрушительного провала Порта отказалась от новых экспедиций на Астрахань и Волгу. Кроме того, Турция теперь готовилась к войне с Персией, Венгрией, Венецией и «Священной лигой» (Испания, Мальта, Генуя и Венеция). В 1570 году в Константинополь прибыл русский посол Новосильцев. Он изложил султану русскую версию покорения Казани и Астрахани:
«Государь наш за такие их неправды ходил на них ратью, и за их неправды Бог над ними так и учинил».
Русские отвалили важным сановникам большие взятки («жалованье»). Султан Селим не признал захвата Астрахани, но от новых походов на Астрахань отказался. «Русский вопрос» снова должен был решать сам Девлет-Гирей.