«Современные» приемы танкового боя: мифы и реальность

Мы живем в мире информации самого разнообразного пошиба. Есть, как говорится, Информация, а есть «информация». И есть фейки, то есть, прямой и целенаправленный обман аудитории, направленный на получение выгоды.
Сегодня мы поговорим о некоторых приемах танкового боя, о которых многословно говорят (и красочно показывают), как о неких новейших приемах, способных переломить ход любого поединка.
И начнем с «Танковой карусели», или просто карусели. Я не один раз снимал этот прием в исполнении разных частей, но стоит признаться честно: понимание сути приема очень сильно зависит как от четкости его исполнения, так и от пояснений. Потому полное понимание (учитывая нормальный уровень интеллекта) пришло только после объяснений нашего танкового эксперта Алексея Кузнецова (Алекс ТВ).
Вообще начнем с того, что изобретение «новых» приемов боя вообще и танкового в частности – это сегодня то, чего требуют все вышестоящие и особенно вышесидящие начальники от подчиненных. Есть такое понятие, как УКС. И в рамках выполнения этого упражнения, ты, как исполняющий, просто обязан продемонстрировать что-то сверх того, что описано в УКСе. Иначе тебя… накажут. Лишением ли премии, предупреждением – не важно. Важно, что «с вазелином надо еще заслужить».
Потому и начинается лихорадочный поиск «новшеств», которые стараются применять по теме и без. Насколько это все оправдано – однозначно, это вред. Но предупреждение о «неполном служебном» творит чудеса и народ армейский всячески извращается в стараниях придумать хоть что-то этакое, что удовлетворило бы начальство.
Зато когда рождается что-то дельное, это начинают пихать в каждую дыру. Тоже не сильно задумываясь над тем, насколько этот прием вообще уместен в данной ситуации. Главное – это красивый рапорт, что вот, умеем, практикуем. И никто в подробности не вдается, как все это применяется.
Насчет новизны – тот еще вопрос. Начнем с танковой карусели. Вообще ее крутили еще в годы Великой Отечественной войны, немного не в таком виде, как сейчас, но крутили. Карусель в своем сегодняшнем облике родилась в 1994-95 году, во время Первой Чеченской.
О том, кто первым применил этот прием, который тогда называли «вертушкой», а сегодня «каруселью», мнения могут расходиться, однако участники тех событий сходятся на том, что первыми были танкисты 74-й Гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады из города Югра. Сибиряки.
Так что с ТК (танковой каруселью)? Она есть. Чем хорош этот прием, мы расскажем и даже немного покажем. У нас осталось видео, которое может дать понятие о том, как это иногда делают в частях.
Так вот, касаемо ТК – так, как на видео, ее не делают. На видео показушная «карусель», которая к настоящей не имеет никакого отношения. То, что есть на видео – самая что ни на есть показуха, ценность такого «приема» сможет оценить любой понимающий в этом человек. Но мы вернемся к этому после того, как расскажем, как вообще должна выглядеть правильная карусель.
Начнем с того, что дадим определение (раз их нет в официальной форме) того, что есть «танковая карусель» и когда ее нужно применять.
ТК применяется в следующих случаях:
1. Невозможность применения артиллерии. Ее тривиально нет, она не может работать из-за возможности поражения своих и так далее.
2. Когда необходим огонь прямой наводкой по близкорасположенным целям.
3. Когда противник активно перемещается и огонь артиллерии будет неэффективным.
4. Отсутствие у противника современных противотанковых средств.
Пример? Запросто. Мотострелки при поддержке танков подходят к окраинам населенного пункта. На окраинах организована линия обороны противника, которая своим огнем остановила продвижение наших войск непосредственно перед линией обороны. Противник активно использует высотные знания, перемещаясь внутри. Пехота отойти не может, так как позади открытое пространство, вперед тоже не получается. Заняли позиции с края населенного пункта и на этом пока все.
Снести высотки огнем артиллерии с закрытых позиций можно запросто, но это не совсем приемлемый вариант: можно задеть своих, кроме того, обрушенные здания впоследствии однозначно затруднят продвижение наших войск.
Применять минометы по целям в здании не очень удобно из-за навесной траектории полета мины, гранатометы могут оказаться бесполезны из-за дистанции. Малокалиберные пушки БМП и крупнокалиберные пулеметы БТР тоже не очень эффективны против бетонных стен или кирпичной кладки.
Кто был под огнем 30-мм автоматической пушки, то знает, насколько это неприятное событие в жизни. Но долбить малым калибром дома – не совсем удобно.
Так что остается только одно: вывести танки на прямую наводку и начать планомерное подавление и уничтожение всех целей впереди. Именно точечное уничтожение, а не снесение всего под корень, потому что потом по этим завалам еще надо будет дальше наступать.
Ну и учитывая противодействие противника, расчет/экипаж должен быть защищен. В таких условиях применение ствольной «Мсты-Б» приведет к тому, что расчеты будут перебиты, а «Гвоздика» или «Акация» (если они будут в наличии) с их противопульной броней тоже не смотрятся на прямой наводке в таких условиях.
Остается танк.
Танк способен выполнить все условия: сохранить экипаж, отстрелять прямой наводкой в том числе и по кочующим целям и отстрелять успешно.
Но есть минусы. Собственно, эти минусы и привели к появлению танковой карусели.
1. Ограниченный боекомплект. 22 снаряда в укладке, все ОФ не заложить, именно на тот случай, который бывает всяким. То есть, хотя бы пара бронебойных или кумулятивных в автомате заряжания должна быть. То есть – максимум 20 снарядов. Дальше надо заряжаться, а под пулями это очень сомнительное занятие. То есть – отход на закрытую позицию и там, в безопасности, пополнение б/к или перекладка боекомплекта из немеханизированной укладки в автомат.
2. Нагрев ствола. Гладкий ствол в силу некоторых причин, обсуждать которые сейчас нет смысла, подвержен нагреву и деформации. Именно потому все современные танки имеют в оснащении датчик кривизны ствола, на основании данных которого вводятся поправки системой управления огнем. И лупить быстро и долго, как САУ, у танка не получится. Плюс запросто можно ствол вывести из строя.
В итоге требования к танковой карусели дополняются требованиями выйти за рамки 20 выстрелов и не калечить стволы.
Так как схемы танковой карусели уже годной к употреблению найти не удалось, то мы нарисовали ее сами. Что вышло – то вышло.
Итак, мы имеем 4 танка, фактически – танковую роту. Понятно, что если выставить на огневой рубеж все танки сразу, то конечно, эффект сперва от работы в четыре ствола будет. Но по израсходовании боекомплекта, танки будут вынуждены уйти с линии огня, и пехота станет нервно курить в ожидании их возвращения.
На рубеж огня выходит машина №1 и начинает вести огонь по противнику с максимальной скорострельностью, по мере обнаружения целей.
Израсходовав свои 20 снарядов, танк перемещается в тыл на позицию №2 и начинает зарядку боекомплекта. Это в безопасном месте, там стоит «Урал» со снарядными ящиками, там экипаж спокойно заряжает автомат и пополняет б/к.
Позиция №3 – транзитная, это перемещение из тыла к рубежу ведения огня.
Позиция №4 – заряженный и готовый к стрельбе танк занимает позицию неподалеку от машины, которая занимает позицию №1 и ведет огонь по противнику.
Еще лучше, если в карусели участвует пять танков. Это дает возможность экипажам более спокойно работать. Но четыре – это минимальное количество для нормальной карусели.
Танк – боевая машина, реально способная решить вопрос укладки снаряда в окно с дистанции 1-1,5 км. То есть, появившийся в окне пулемет вполне реально может стать мишенью и через 4-5 секунд после того, как он будет замечен, в это окно влетит осколочно-фугасный снаряд.
Пехота дает цели и направление непосредственно командиру танка на позиции №1, командир танка дает указание наводчику, который поражает цель.
Основная цель карусели – обеспечить огонь по противнику. Не массированный, а прицельный, долбежка противника танковыми снарядами. Постоянное огневое давление. Танки сменяют друг друга, постоянно «прессуя» противника, пехота постепенно продавливает оборону противника, боевая задача выполняется.
Современный танк способен выдавать прицельный выстрел каждый 10 секунд. Затем его сменяет другой. И продолжаться это может сколько угодно долго. Можно даже менять экипажи.
В таком виде танк – это высокоточное оружие, поскольку 1-1,5 км – это дистанция прямой наводки, позволяющая обеспечить очень точное ведение огня. И после определенного времени оборона противника просто не может выглядеть так, как была до карусели.
Вот что такое танковая карусель. Очень просто и очень сложно одновременно. И этот прием способен обеспечить пехоте постоянный и (главное) очень точный огонь поддержки.
Естественно, существует очень много ограничений в применении карусели. Да, этот прием можно применять не везде. Факторов ограничения много, это и наличие противотанковых средств у противника, и поддержка артиллерии. Это тоже можно нивелировать тем, что у карусельщиков может быть несколько точек №1. И танки могут менять позиции, обманывая противника.
На позицию №1 можно выставить и два танка, если есть в распоряжении такое количество. Один танк может делать 2-3 выстрела и уйти с рубежа, второй выходит со своей позиции и тоже делает 2-3 выстрела.
Но если есть возможность поражения наших танков, то конечно, карусель крутить нельзя.
Есть, конечно, еще один фактор, неприятный, но о нем мы будем говорить в самом конце.
«Сирийский вал».
Почему он именно «сирийский», вообще никто не знает. Дескать, в Сирии его применяли. На самом деле в 2014 году на Донбассе вполне нормально стреляли, укрываясь за терриконами.
А если хорошо посмотреть в историю, то в 1944 году массово у Рокоссовского танки вели огонь, укрываясь за строениями и выходя на открытое место для того, чтобы сделать выстрел. Да и всем известный Отто Кариус воевал совершенно так же.
Так что «Вал» - не более чем один из способов ведения огня из засады.
Если же внимательно рассмотреть этот «прием», если посмотреть на то, как на танковых полигонах начали насыпать эти валы, начинаешь понимать, что прием-то так себе. Ибо далеко не везде есть такие валы-барханы, за которыми можно спрятать танки.
Суть «вала» проста: танк должен выйти из-за укрытия, прицелиться, выстрелить и уйти обратно, потратив на это времени меньше, чем потребуется противнику на прицеливание и стрельбу по танку что снарядами, что ПТУРами.
Есть, конечно, нюансы: командир в танке должен заранее знать дальность до цели, перед тем, как выходить в «окно». То есть, прием не такой сложный, как карусель, но тем не менее.
Понятно, что «вал» - это не окно в насыпи, а объект более капитальный. Но должны быть места, через которые можно вести огонь по противнику, укрываясь за естественным или искусственным препятствием. И противник может не успеть попасть по танку, что снарядом, что ракетой.
Есть, конечно, неприятные моменты. Противник может просто пристреляться к местам, откуда выезжают танки и просто обрушить туда сосредоточенный огонь.
Но для наводчика не рай совершенно. Изменение картинки боя, за короткий момент необходимо найти цель и навести на нее орудие. И произвести выстрел. А затем танк должен уходить за укрытие.
В целом, нового в приеме только название, не более того.
Есть еще один «новый» момент, как стрельба с закрытых позиций, но это вообще отдельный разговор, по которому мы напишем отдельную статью.
В целом же, даже то, что опыт прошлых войн адаптируется под современные условия – это хорошо. То, что тактика пытается двигаться вперед, пусть даже и в таком виде – это тоже как минимум, неплохо.
«Карусель», которая «вертушка» из Грозного 1995 года, или «Сирийский вал», который родом с полей Великой Отечественной – новое. Хорошо, пусть так.
Но в заключении выскажем то, что возможно, немного испортит общую картину. Новые приемы, даже если они не очень новые – это хорошо. Однако для того, чтобы танковая карусель стала обычной схемой применения танков, ее нужно отрабатывать. А для этого нужно что? Правильно, основополагающие документы. Те же УКС.
Угадайте, есть методички? Наставления? Рекомендации?
Увы, нет. Несмотря на то, что прошло почти 30 лет с первых применений, никаких инструкций на этот счет нет. Если посмотреть на УКС вообще, это очень грамотно написанные документы, просто прочитав которые уже начинаешь понимать, что и как ты должен делать.
В самой карусели самое главное – это четкая работа по зарядке и перемещении танков по точкам. Вот это нужно тренировать и отрабатывать, стрелять, слава богу, у нас умеют.
Отсутствие вменяемых методичек превращают это в какой-то цирк местного масштаба. То есть, каждый командир обязан уметь крутить карусель, но как – это его личное дело. Ситуация глупейшая.
Теоретически, как крутить карусель, знает 90% танкистов. Но на практике ее вменяемо крутили единицы. Здесь на выполнении карусели, на отработке ее, как упражнения, тратится огромное количество горючего. Понятно, что это не всем нравится. Но отрабатывать очень надо.
Самая большая проблема в том, что ни в БУСВ, ни в УКС нет про «карусель» и «вал» ни слова. Начальство требует применение новых приемов, стращая нерадивых и неинициативных, но получается странная ситуация: требуют нового, разработки, применения, но никакого оформления.
Между прочим, чем хороши УКС, там прописано все, в том числе и безопасность. Но прописывали когда? Правильно, еще в Советском Союзе.
Получается просто некая самодеятельность и не более того. Почему за 30 лет нельзя было взять тех, кто первыми начал крутить карусели и не составить грамотный и вменяемый документ? В чем проблема?
Сама по себе ситуация глупейшая. А случись что во время самодеятельности – кто будет отвечать? Командир танка? Командир командира танка? Или деятель из армии, который велел «отработать новые приемы»?
А ведь нет ничего. Ни установленных нормативов, ни правил, ни требований безопасности. То есть - все на плечи исполнителей, вся ответственность. Проблема из ничего: Министерство обороны, с одной стороны, требуя изобретения новых приемов, с другой стороны, не прикладывает никаких усилий для того, чтобы эти приемы стали достоянием всех частей и подразделений.
А ведь для этого нужно не так много. «Вертушке» через 2 года будет «всего» 30 лет. Можно было бы и поднапрячься. Но видимо, требовать «нового и интересного» проще, чем узаконить это в официальных документах должным образом.