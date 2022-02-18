Байден на 15 минут раньше срока завершил поездку в Огайо из-за «происходящего в Европе и надвигающейся на Вашингтон непогоды»

Мне только что сказали мои помощники, что мне пора уезжать. Вообще я так сразу и не собирался. Тут дело в непогоде, которая надвигается на Вашингтон. А также в происходящем в Европе.

Американская администрация объяснила внезапно прерванную рабочую поездку президента Джо Байдена в Огайо. Байден, который прибыл в город Лорэйн для обсуждения, как было изначально заявлено, «текущих вопросов развития инфраструктуры», вдруг объявил, что вынужден незамедлительно покинуть город и вернуться в Вашингтон.46-й президент США заявил, что ему об этом сказали помощники.Из заявления главы Белого дома:Местные жители так и не поняли, что же такого на тот момент происходило в Европе, что президенту пришлось прервать свою поездку в штат, находящийся за многие тысячи километров от неё.Впоследствии пресс-служба Белого дома, опубликовала повременной план рабочей поездки Байдена в Огайо. Если сопоставлять данные этого плана с реальным временем, проведённым главой США в этом штата, то получается, что Байден отбыл всего на 15 раньше намеченного времени.На этом фоне официальный представитель администрации США заявил, что «есть данные о том, что Россия не отказалась от своего нападения на Украину». Дополнительно отмечено, что российские войска «не отведены от границы». При этом в Белом доме, делая такие заявления, оконфузились представлением спутниковых карт недельной давности, на что обратили внимание журналисты.