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Байден на 15 минут раньше срока завершил поездку в Огайо из-за «происходящего в Европе и надвигающейся на Вашингтон непогоды»

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Американская администрация объяснила внезапно прерванную рабочую поездку президента Джо Байдена в Огайо. Байден, который прибыл в город Лорэйн для обсуждения, как было изначально заявлено, «текущих вопросов развития инфраструктуры», вдруг объявил, что вынужден незамедлительно покинуть город и вернуться в Вашингтон.


46-й президент США заявил, что ему об этом сказали помощники.

Из заявления главы Белого дома:

Мне только что сказали мои помощники, что мне пора уезжать. Вообще я так сразу и не собирался. Тут дело в непогоде, которая надвигается на Вашингтон. А также в происходящем в Европе.

Местные жители так и не поняли, что же такого на тот момент происходило в Европе, что президенту пришлось прервать свою поездку в штат, находящийся за многие тысячи километров от неё.

Впоследствии пресс-служба Белого дома, опубликовала повременной план рабочей поездки Байдена в Огайо. Если сопоставлять данные этого плана с реальным временем, проведённым главой США в этом штата, то получается, что Байден отбыл всего на 15 раньше намеченного времени.

На этом фоне официальный представитель администрации США заявил, что «есть данные о том, что Россия не отказалась от своего нападения на Украину». Дополнительно отмечено, что российские войска «не отведены от границы». При этом в Белом доме, делая такие заявления, оконфузились представлением спутниковых карт недельной давности, на что обратили внимание журналисты.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Белый дом
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43 комментария
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  1. Дальний В
    Дальний В Вчера, 06:15
    +8
    Байден на 15 минут раньше срока завершил поездку в Огайо
    Да не может быть!!! Никогда бы не подумал! Вот это новость - целых 15 минут!
    А если серьезно - это что, нормальный инфоповод для заметки? Вот Трюдо - его уже нашли, или он все еще где-то по Канадщине шкерится (много дней подряд!)? Почему об этом - абсолютная тишина, а из-за четверти часа от полудохлого американского дедка - целая новостная заметка?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 06:19
      +7
      Цитата: Дальний В
      это что, нормальный инфоповод для заметки?

      формат ВО,переходит в развлекательный...давно заметил.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 06:43
        +3
        Цитата: Аэродромный
        формат ВО,переходит в развлекательный...давно заметил.
        Если весь мир, стал развлекательным каналом и ареной цирка, то наш сайт просто по сравнению с ним, колхозная "Изба читальня" (если кто помнит).
    2. Dikson
      Dikson Вчера, 06:27
      +2
      Трюдо -самый умный из них.. давно уже в бункере сидит..
      1. Дальний В
        Дальний В Вчера, 06:29
        -5
        давно уже в бункере сидит..
        Ежели бункерами мерять, то и поюмнее Трюда найдутся laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:18
        +1
        Цитата: Dikson
        Трюдо -самый умный из них.. давно уже в бункере сидит..

        Лучше, чтобы они все в подвалах сидели, без микрофонов и мобильников.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 06:46
      +1
      Цитата: Дальний В
      Да не может быть!!! Никогда бы не подумал! Вот это новость - целых 15 минут!

      "Ну о чем с ними говорить ?" - подумал Байден, и сказал - "Поехали домой !" помахав рукой.
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 06:59
      +1
      Проводите импичмент ему скорее, пока этот маразматик действительно не начал войну в Европе ! fool am fool
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:20
        +1
        Цитата: Бережливый

        Проводите импичмент ему скорее, пока этот маразматик действительно не начал войну в Европе !

        И автоматически после импичмента, Камала Харрис становится президентом. А кто из них лучше, или хуже.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:52
          +1
          Цитата: tihonmarine
          И автоматически после импичмента, Камала Харрис становится президентом.

          К тому, похоже, и подводят. hi
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 17:33
            0
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            К тому, похоже, и подводят.

            Я вот смотрю на этот зоопарк, и тоже так подумал. Тем более, что республиканцы поутихли, и даже Трамп только изредка побрёхивает. Всё в в зоопарке где олени рядом с волками, мирно и красиво не бывает.
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:43
              +1
              Как то уж очень напоминает связку Дж.Кеннеди/Л.Джонсон.
              Только чуть затянуто исполнение. hi
              1. tihonmarine
                tihonmarine Вчера, 18:03
                0
                Цитата: ДымОк_в_дЫмке
                Как то уж очень напоминает связку Дж.Кеннеди/Л.Джонсон.

                Конец хоть и трагичный был, но предсказуемый.
                1. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:10
                  0
                  Цитата: tihonmarine
                  Конец хоть и трагичный был, но предсказуемый.

                  Запланированный.
                  И здесь очень похожие уши торчат.
                  Но не пойман (а за 100-летним засекречиванием материалов расследования и сериалом убийств свидетелей поймать за руку сложновато), - не вор.
                  1. tihonmarine
                    tihonmarine Вчера, 19:41
                    0
                    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
                    Но не пойман (а за 100-летним засекречиванием материалов расследования и сериалом убийств свидетелей поймать за руку сложновато),

                    При такой сейчас обстановки напряжённости в мире, нельзя ожидать и через 100 лет мира и спокойствия, поэтому рассекречивание этих документов будет равносильно ведру бензина при пожаре. Я думаю даже сейчас их уничтожили, попади они в чужие руки.
    5. URAL72
      URAL72 Вчера, 07:45
      +1
      это что, нормальный инфоповод для заметки?

      Вы наверное не заметили, но смысл статьи состоит в том, что администрация США продолжает нагнетать обстановку, при этом абсолютно не стесняясь использовать устаревшую информацию. Это прямое доказательство чьи уши торчат из за этого искусственно созданного конфликта который имеет единственный смысл,- очередные санкции против России на пустом месте.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:43
        0
        Цитата: URAL72
        Вы наверное не заметили

        Я думаю все заметили, кроме товарищей минусаторов из незалежной.
        У американцев это система "запускания дурки" запущена давно, и они её предоставляют эту "дезу" как истину.
  2. Dikson
    Dikson Вчера, 06:24
    +1
    Ну как бы.. СМИ сообщают о необычайном заявлении в ООН очередной афроамериканской тётки .. - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о вторжении России в Восточную Европу... Это уже вообще ни в какие ворота не лезет, господа-товарищи.. Такое ощущение, что дедушку Байдена акулы и ястребы пихают во все места поближе к пропасти, а он из последних сил упирается ..
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 07:42
      +2
      В смысле что мы УЖЕ вторглись ? Галлюцинации начались...
  3. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 06:35
    +3
    На этом фоне официальный представитель администрации США заявил, что «есть данные о том, что Россия не отказалась от своего нападения на Украину». Дополнительно отмечено, что российские войска «не отведены от границы».
    Маразмы и Альцгеймеры поселились в головы американских политиков это даже врачи не определят, но даже работая санитаром в дурке на Палдиски мантее, сразу после развала СССР, когда у всех крышу сносило, и то были там и Сталины и Наполеоны, но вот "байденов" и "суливанов" и "лизтрасс" даже в то время не было, Какой то паноптикум шизофреников, выставленных на мировой подиум.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 06:45
      +2
      Лизка-танкистка вчера отметилась: Заявила что делает предупреждение Путину по поводу агрессивной политики в отношении Украины. В новостях показывали. Не совсем понятно - это зашкаливающая борзость есть следствие непонимания кто она сама такая или начался следующий этап унижения России и ее официальных лиц в плане провоцирования на нелициприятный ответ? а если не ответим - ну тогда типа лохи раз такое схавали... В любом случае дипломатией уже не пахнет давно - открытые наезды, клевета и хамское нарушение протоколов встреч и заявлений.
      До этого шведы так Лаврова на встрече "возить лицом по столу пытались".

      ЗЫ как же ей хочется стать преемницей "железной леди".....
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 07:53
        +1
        Цитата: Nexcom
        ЗЫ как же ей хочется стать преемницей "железной леди".....

        Не получится! " Образование и культура" у нее на таком уровне, что и до поломойки не дотягивает.
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 08:00
          +1
          Зато на танке прокатили под флагами. И в Москву нахаляву скаталась. laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 17:39
        +1
        Цитата: Nexcom
        Заявила что делает предупреждение Путину по поводу агрессивной политики в отношении Украины.

        Не те весовые категории. Пути на неё какал с большой колокольни, и эту Лиз Елизавета II от дерьма отмыть не станет.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:56
      0
      Цитата: tihonmarine
      даже работая санитаром в дурке на Палдиски мантее, сразу после развала СССР, когда у всех крышу сносило, и то были там и Сталины и Наполеоны, но вот "байденов" и "суливанов" и "лизтрасс" даже в то время не было

      Мода изменчива как ветреная дама. yes
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 06:41
    +1
    Мне только что сказали мои помощники, что мне пора уезжать.
    Старичку без помощников ни как нельзя, казус может случиться - ширинку не застегнуть, забыть где выход... Это помощники ему диктуют на ухо дату российского "вторжения", которую он уже неоднократно озвучивал? Наверное поэтому его взволновало "происходящее в Европе" (опять со слов помощников) и на 15 мин раньше решил убыть для наведения порядка. Байдену простительно - старый человек. Но то, что творится в американском политикуме объяснению не поддается.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Вчера, 07:23
      +1
      казус может случиться - ширинку не застегнуть
      Чтобы ее застегнуть, надо еще не забыть и справиться вовремя ее расстегнуть. Проблемы у Бидона могут быть уже на этом этапе.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:01
      0
      Цитата: rotmistr60
      то, что творится в американском политикуме объяснению не поддается.

      Значит обращаться нужно в ВПК, там всё объяснят.
      Но возьмут подписку о неразглашении. hi
  5. Илия
    Илия Вчера, 06:45
    +4
    При этом в Белом доме, делая такие заявления, оконфузились представлением спутниковых карт недельной давности, на что обратили внимание журналисты.
    Сомневаюсь, что такие человеческие проявления есть " в Белом доме".
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 06:50
      +2
      Да там уже давно плевать хотели - было на самом деле, не было, какая им разница? недельной давности ? нуу, забыли даты подправить, какая ерунда. laughing В газеты и мас медия отдадут поправленные варианты для публикации. Делов то.
      В наглую клевещут, "туфту" показывают и хоть бы хны.
      1. Илия
        Илия Вчера, 06:55
        +2

        Nexcom (Дмитрий)
        Сегодня, 06:50
        НОВЫЙ

        0
        Да там уже давно плевать хотели - было на самом деле, не было, какая им разница? недельной давности ? нуу, забыли даты подправить, какая ерунда. laughing В газеты и мас медия отдадут поправленные варианты для публикации. Делов то.
        В наглую клевещут, "туфту" показывают и хоть бы хны.
        Совершенно верно. ни каких тормозов в этом отношении у них нет. Впрочем, и ранее не было. Но то, что творится сейчас в СМД ( средства массовой дезинформации ) - не поддаётся ни каким критериям, которые могли бы издали быть похожими на правду.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 17:44
      0
      Цитата: Илия
      Сомневаюсь, что такие человеческие проявления есть " в Белом доме".

      Да их там с момента основания, этого "дома" никогда не было.
      Ну представьте, папа пират, мама воровка, а кем станет дитё.
  6. Ramon Merkader
    Ramon Merkader Вчера, 06:51
    +1
    Раз 10 перечитал название статьи. Прочитал статью. Я бы ее назвал по другому: "что говорить когда тебе приспичило посрать: "тут дело в непогоде в Вашингтоне, ну, и происходящее в Европе. Мне только что сказали уезжать"
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 06:55
      0
      как вежливо уйти со встречи если очень приспичило....
  7. ermak124.0
    ermak124.0 Вчера, 07:00
    +1
    Маразматик. В моей конторе давно работает тотализатор, дотянет этот дятел до конца срока или склеит ласты.
  8. fiv
    fiv Вчера, 07:27
    +1
    В фашингтоне прошел мелкий дождичек...
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 07:57
      +2
      Цитата: fiv
      В фашингтоне прошел мелкий дождичек...

      Ай-яй! Сасмолет президента в дождливую погоду не летает. Вдруг мимо аэродрома приземлится! ))) А у него пилот женщина? Или весь экипаж "правильно" собран из их "разнообразностей"?
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 07:47
    +1
    На этом фоне официальный представитель администрации США заявил, что «есть данные о том, что Россия не отказалась от своего нападения на Украину».
    . Рассказали б про планы "марсиан" напасть на их "любимую женышку"!!! Это б было прикольно!
  10. sniperino
    sniperino Вчера, 08:37
    +1
    Тут дело в непогоде, которая надвигается на Вашингтон. А также в происходящем в Европе.
    За окном шёл дождь и рота красноармейцев.
  11. APASUS
    APASUS Вчера, 09:19
    +2
    Байден должен руководить началом войны ,что тут не понятного ....................по сути он просто не может внятно объяснить ,что написал ему спичрайтер
  12. Валентина Саленко
    Валентина Саленко Вчера, 09:30
    +1
    Сбежал от журналистов.
  13. riwas
    riwas Вчера, 09:38
    +2
    Байден на 15 минут раньше срока завершил поездку в Огайо из-за «... надвигающейся на Вашингтон непогоды»

    Так сами старого маразматика выбрали, дееспособность которого зависит от погоды.
  14. Denis812
    Denis812 Вчера, 13:30
    0
    Чувствую скоро новости будут типа "Президент Макрон проснулся на три минуты раньше положенного срока" или "Президент Путин закончил совещание на 46 секунд позже."

    А вообще норм новость, можно даже старый анекдот переписать:
    CNN: "Чтобы опровергнуть участившиеся слухи о плохом состоянии здоровья президента Байдена, мы публикуем утреннее расписание Президента:
    1. В 6:00 Президент справил малую нужду.
    2. В 7:00 Президент справил большую нужду.
    3. В 8:00 Президент проснулся и встал с постели"