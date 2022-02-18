«Ещё бы пробирку Пауэлла дорисовали»: пользователи раскритиковали карту от Минобороны Британии с якобы планом нападения России на Украину

Российский президент ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир.

Россия не собирается вторгаться, они будут находиться на границе следующие несколько месяцев/лет, смеясь над тем, как Запад медленно угасает от самим собой нагнетаемой истерии.

В официальном аккаунте министерства обороны Британии появился пост, в котором опубликована карта якобы плана «российского наступления на Украину». При этом отсылка в очередной раз идёт к «данным разведки», которая уже неоднократно оконфузилась, объявляя одну за другой «возможные даты вторжения».На карте красными сплошными и розовыми прерывистыми линиями со стрелками обозначены «маршруты нападения». Так, сразу три прямые красные стрелки направлены на Киев, причём две из них с территории Беларуси. Одна – через Черниговскую, другая – через Киевскую область. Напомним, что на днях западные СМИ демонстрировали на спутниковом снимке наведённую понтонную переправу через реку Припять в Республике Беларусь, заявляя, что это будто бы и является доказательством «скорого вторжения».По одной красной стрелке направлено с территории России на контролируемую ВСУ часть Донбасса, а также (из Крыма) в сторону Мариуполя. Две стрелки прочерчены в направлении Днепропетровска (Днепра), причём одна (самая длинная из красных линий на карте) – через Приазовье.Также на карте есть пара прерывистых линий (названо второй фазой наступления), одна из которых идёт с территории Крымского полуострова в сторону Одессы, а другая от Днепра в направлении Винницы.Минобороны Британии под картой делает ремарку:Обращает на себя внимание приписка мелким шрифтом красного цвета от британского военного ведомства о том, что эта карта «представлена лишь в иллюстративных целях».Пост удостоился изрядной критики со стороны пользователей. В ответ была представлена карта «плана возможного нападения» НАТО на Россию и Белоруссию со множеством красных стрелок. Автор под ником Plebejer, обыгрывая то, что выдало британское Минобороны, пишет, что НАТО ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир.Также в комментариях отмечено, что «в иллюстративных целях» британское министерство могло бы воспользоваться известным примером с «пробиркой Пауэлла»: «Ещё бы пробирку Пауэлла дорисовали».Один из комментариев (Herve Boinay):