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«Ещё бы пробирку Пауэлла дорисовали»: пользователи раскритиковали карту от Минобороны Британии с якобы планом нападения России на Украину

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В официальном аккаунте министерства обороны Британии появился пост, в котором опубликована карта якобы плана «российского наступления на Украину». При этом отсылка в очередной раз идёт к «данным разведки», которая уже неоднократно оконфузилась, объявляя одну за другой «возможные даты вторжения».


На карте красными сплошными и розовыми прерывистыми линиями со стрелками обозначены «маршруты нападения». Так, сразу три прямые красные стрелки направлены на Киев, причём две из них с территории Беларуси. Одна – через Черниговскую, другая – через Киевскую область. Напомним, что на днях западные СМИ демонстрировали на спутниковом снимке наведённую понтонную переправу через реку Припять в Республике Беларусь, заявляя, что это будто бы и является доказательством «скорого вторжения».

По одной красной стрелке направлено с территории России на контролируемую ВСУ часть Донбасса, а также (из Крыма) в сторону Мариуполя. Две стрелки прочерчены в направлении Днепропетровска (Днепра), причём одна (самая длинная из красных линий на карте) – через Приазовье.

Также на карте есть пара прерывистых линий (названо второй фазой наступления), одна из которых идёт с территории Крымского полуострова в сторону Одессы, а другая от Днепра в направлении Винницы.

Минобороны Британии под картой делает ремарку:

Российский президент ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир.

Обращает на себя внимание приписка мелким шрифтом красного цвета от британского военного ведомства о том, что эта карта «представлена лишь в иллюстративных целях».

Пост удостоился изрядной критики со стороны пользователей. В ответ была представлена карта «плана возможного нападения» НАТО на Россию и Белоруссию со множеством красных стрелок. Автор под ником Plebejer, обыгрывая то, что выдало британское Минобороны, пишет, что НАТО ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир.


Также в комментариях отмечено, что «в иллюстративных целях» британское министерство могло бы воспользоваться известным примером с «пробиркой Пауэлла»: «Ещё бы пробирку Пауэлла дорисовали».

Один из комментариев (Herve Boinay):

Россия не собирается вторгаться, они будут находиться на границе следующие несколько месяцев/лет, смеясь над тем, как Запад медленно угасает от самим собой нагнетаемой истерии.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Британии
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27 комментариев
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  1. salat
    salat Вчера, 06:48
    +7
    Я вообще удивляюсь как ещё живы страны, в которых есть такие политики))))))) вот как такую лажу можно было нарисовать))) блин и ведь верят сами ))))
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 06:57
      +3
      Насчёт фаз наступления, у нАглийской разведки явно сдвиг по фазе fool fool ,чердак протёк капитально, и крыша съехала напрочь, так позориться, фуфло всему миру подсовывать!!!! fool fool
      1. Гражданский
        Гражданский Вчера, 07:05
        -3
        Уже такую карту публиковали. Боян.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 08:45
          +3
          Цитата: Гражданский
          Уже такую карту публиковали. Боян.

          А что, мне первая карта понравилась. Красивая. Правда там почему-то Львов не обозначен. К чему бы это?
          1. Перейра
            Перейра Вчера, 09:16
            0
            Элементарно.
            Лемберг цэ Польша. А с Польшей Россия не воюет. Боится. Несмотря на то, что в Польше далеко не такая мощная армия как вна Украине.
            1. S.K.Vichyakow
              S.K.Vichyakow Вчера, 09:34
              0
              Цитата: Перейра
              Элементарно.
              Лемберг цэ Польша. А с Польшей Россия не воюет. Боится. Несмотря на то, что в Польше далеко не такая мощная армия как вна Украине.

              Наименование Лемберг, Львов получил только после вхождения его а Австрию в 1772 году и так по 1918 годы. А так Львов был основан в 13 веке князем Даниилом Галицким, и был назван в честь его сына, Льва.
              1. Перейра
                Перейра Вчера, 09:51
                0
                Это уже не важно. В Польшу Львов вернётся Лембергом. Свидомый дух из Галиции выветрится быстро. Поляки в этом мастера.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 09:40
        +6
        У русских существует карта из планов Генштаба распростроняемая среди курильщиков.На ней ясно видны цели наступления России на Украину.,(Первый этап).Сергей Викторович постоянно с такой ходит на переговоры,небрежно бросая её настол ,перед собой. bully
        1. Перейра
          Перейра Вчера, 09:52
          +2
          И плюсом будущее место работы для пленных.
    2. APASUS
      APASUS Вчера, 09:16
      +3
      Цитата: salat
      Я вообще удивляюсь как ещё живы страны, в которых есть такие политики))))))) вот как такую лажу можно было нарисовать))) блин и ведь верят сами ))))

      Вы просто послушайте ,что иногда несут на Эхо Москвы и посмотрите какая у них многочисленная аудитория .И народ верит им.А тут представляете ,с утра до вечера все СМИ несут про нападение ,конечно верят
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 06:50
    +3
    опубликована карта якобы плана «российского наступления на Украину»
    Какая по счету? Уже даже в Европе не верят ни британским, ни американским картам, за исключением разве Польши и Прибалтики, которым по своему статусу положено не только верить, но и подогревать ситуацию. Но с настойчивостью достойной англосаксонским фейкометам продолжать рожать карты еженедельно. А какая ремарка
    Российский президент ещё может предотвратить конфликт и сохранить мир.
    Куда там Шекспиру с его Монтекки и Капулетти до британского министерства обороны.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 06:58
      +2
      Уже даже в Европе не верят ни британским, ни американским картам, за исключением разве Польши и Прибалтики, которым по своему статусу положено не только верить, но и подогревать ситуацию


      действительно, как не поверить данным эстонской разведки. ага.
      причем даже американцы на нее сослались. вероятно эстонские разведчики пасутся в нашем Ген Штабе как у себя на хуторе.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 08:51
        +1
        Цитата: Nexcom
        как не поверить данным эстонской разведки. ага. причем даже американцы на нее сослались

        У эстонцев дата "получше" оказалась, вот американцы за это и ухватились!)))
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 08:52
          +1
          Действительно. Особенно если что и не сбудется, то будет хорошая отмазка - это же данные эстонской разведки.
  3. maiman61
    maiman61 Вчера, 06:58
    +2
    У этих умственно отсталых англосаксов, уже не хватает мозгов трясти пробиркой!
    1. Грица
      Грица Вчера, 09:53
      +1
      Цитата: maiman61
      У этих умственно отсталых англосаксов, уже не хватает мозгов трясти пробиркой!

      Если в Англии такие разведчики и в генштабе рисуют такие карты, то за нашу безопасность я спокоен
  4. andrewkor
    andrewkor Вчера, 07:04
    +3
    Вспомнилось из детства ,как я любил на контурных картах так же стрелочки рисовать,аж до Ла-Манша и Гибралтара!
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 09:18
      +2
      А я, помню, рисовал контур Англии после опускания острова на 100, 500, 1000 метров. Увлекательно было.
  5. Mouse
    Mouse Вчера, 07:23
    +2
    художники- фантасты от слова худо....
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 07:44
      +1
      Этим художникам на букву х ,лучше бы заставить бандерлогов на передовой прекратить убийство мирных жителей и прекратить дергать медведя за усы.Стрелочки, при пересечении красной линии, могут оказаться у бандерлогов ,в неожиданном для них месте.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 07:39
    +1
    Нарисовали бы карту со страшной Россией наподобие старинных карт с чудовищами и морскими змеями. laughing Западный обыватель поверит.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 08:52
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Нарисовали бы карту со страшной Россией наподобие старинных карт с чудовищами и морскими змеями. Западный обыватель поверит.

      Нет! С белыми медведями, балалайкой и бочкой водки. Вот тогда точно поверят )))
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 07:49
    +2
    «Ещё бы пробирку Пауэлла дорисовали»: пользователи раскритиковали карту от Минобороны Британии с якобы планом нападения России на Украину
    . Не, не, не! Это ж наглы, пусть кота Скрипалей предъявят!!!
  8. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 08:14
    +3
    Они забыли про воздушный десант на Львов!!! Там сейчас вся тусовка. Захватим дипломатов в заложники, и ну пытать! Пусть выдают военную тайну.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 09:13
    +2
    Так, сразу три прямые красные стрелки направлены на Киев,
    belay А кому он нужен, какая его стратегическая роль? Кузнеца вооружения? - Нет. Вооружение из заграницы, самолетом, на любой аэродром. Центр управления? Кем и зачем. Гуляй поле.... Задачу бригаде поставили и все, вычеркивай из сводки, больше их никто не увидит. Да и все управленцы уже в Львове. Транспортный узел, чего? Москва в ВОВ, это да. Направляла и распределяла по фронтам на тыс. км. А тут все на пятачке. Столица и политический центр, с падением его сопротивление закончится? Бандеровцам плевать на него, они еще 10 лет по лесам ховаться будут и гадить. А адекваты штык в землю с первой минуты. crying Так что пусть киевляне дальше скачут, не будем мешать... request
  10. riwas
    riwas Вчера, 09:34
    +1
    Россия не собирается вторгаться, они будут находиться на границе следующие несколько месяцев/лет, смеясь над тем, как Запад медленно угасает от самим собой нагнетаемой истерии.

    Так нормальная реакция государства на сосредоточение украинских войск на Донбассе. США бы в нашей ситуации давно бы на дерьмо изошли.
  11. 1536
    1536 Вчера, 12:00
    0
    В репертуар британских клоунов вошла новая программа под название "Агрессия России". Удивляться нечему, британское шапито должно работать. Плохо то, что британцы стараются сделать свое увеселительное предприятие сетевым, навязывая всему миру принципы его организации.