В ходе учений ВСУ БМП-1 протаранила танк Т-64БМ на глазах у Зеленского

Стартовавшие на Украине 8 февраля крупномасштабные командно-штабные военные учения "Метель-2022" должны показать "стране-агрессору" готовность ВСУ к отражению возможного "вторжения". Проходят они на территории всей Украины под контролем верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.
Однако не все проходит гладко, как хотели показать в командовании ВСУ, в ходе учений БМП-1 протаранила танк Т-64БМ на глазах у Зеленского.
16 февраля украинский президент прибыл на один из военных полигонов украинской армии в Ровенской области, где разыгрывался очередной эпизод учений. Как сообщает украинская пресса, прямо на глазах верховного главнокомандующего произошел инцидент с участием боевой машины пехоты БМП-1 и танка Т-64БВ. Видимо, экипажи боевой техники так увлеклись выступлением перед Зеленским, что не заметили друг друга.
На видео, попавшем в Сеть, видно, как танк Т-64БВ движется параллельно линии обороны, ведя огонь на ходу, в это время в него врезается БМП-1, рвущаяся в наступление на врага. После "тарана" боевая машина пехоты остается на месте, а танк продолжает движение. Имелся ли в БМП десант, и какие повреждения получила бронетехника, не сообщается. Комментариев ни от командования ВСУ, ни от самого Зеленского не поступило.
Можно предположить, что будь скорость БМП-1 чуть выше, то не она бы врезалась в танк, а наоборот, танк врезался бы в борт боевой машины пехоты, и закончилось это гораздо более печально.
Учения "Метель-2022" стартовали параллельно совместным российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022", они продлятся до конца февраля, как говорится, "на всякий случай". Основная задача - приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений при обороне.