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В ходе учений ВСУ БМП-1 протаранила танк Т-64БМ на глазах у Зеленского

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Стартовавшие на Украине 8 февраля крупномасштабные командно-штабные военные учения "Метель-2022" должны показать "стране-агрессору" готовность ВСУ к отражению возможного "вторжения". Проходят они на территории всей Украины под контролем верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.


Однако не все проходит гладко, как хотели показать в командовании ВСУ, в ходе учений БМП-1 протаранила танк Т-64БМ на глазах у Зеленского.

16 февраля украинский президент прибыл на один из военных полигонов украинской армии в Ровенской области, где разыгрывался очередной эпизод учений. Как сообщает украинская пресса, прямо на глазах верховного главнокомандующего произошел инцидент с участием боевой машины пехоты БМП-1 и танка Т-64БВ. Видимо, экипажи боевой техники так увлеклись выступлением перед Зеленским, что не заметили друг друга.

На видео, попавшем в Сеть, видно, как танк Т-64БВ движется параллельно линии обороны, ведя огонь на ходу, в это время в него врезается БМП-1, рвущаяся в наступление на врага. После "тарана" боевая машина пехоты остается на месте, а танк продолжает движение. Имелся ли в БМП десант, и какие повреждения получила бронетехника, не сообщается. Комментариев ни от командования ВСУ, ни от самого Зеленского не поступило.


Можно предположить, что будь скорость БМП-1 чуть выше, то не она бы врезалась в танк, а наоборот, танк врезался бы в борт боевой машины пехоты, и закончилось это гораздо более печально.

Учения "Метель-2022" стартовали параллельно совместным российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022", они продлятся до конца февраля, как говорится, "на всякий случай". Основная задача - приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений при обороне.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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56 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Вчера, 07:09
    +27
    Вестимо от праздников Единения и Выхода на Связь Украинского Спутника не отошли.... Непохмелившись за рычаги сели.

    ЗЫ зело любопытно, а что по этому поводу пан президент сказал? комментарий был? или это тут же представили как демонстрацию того, как хлопци-герои будут таранить "москальские" танки ?
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 07:18
      +5
      Был. По русски матом
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 07:19
        +9
        По русски? как то это непатриотично для него.
        1. KLV
          KLV Вчера, 07:38
          -1
          ... по-русски.
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Вчера, 08:08
            +2
            На русском эмоции в слух выражаются сильнее, но, как поговаривают писатели, "проба пера" прошла с каким-то непонятным результатом...
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Вчера, 19:04
        0
        Цитата: seregatara1969
        Был. По русски матом

        Так они самоубьются раньше, чем российские войска до них дойдут. wassat
        От РФ понадобится вторжение санмедвойск. laughing
    2. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 08:13
      +2
      Цитата: Nexcom
      Вестимо от праздников Единения и Выхода на Связь Украинского Спутника не отошли.... Непохмелившись за рычаги сели.

      ЗЫ зело любопытно, а что по этому поводу пан президент сказал? комментарий был? или это тут же представили как демонстрацию того, как хлопци-герои будут таранить "москальские" танки ?

      Вроде как сообщали управление у БМПшки отказало... что не удивительно учитывая возраст и состояние украинской техники
    3. den3080
      den3080 Вчера, 08:22
      +21
      Я вот не понимаю: Зе спецом так по-клоунски одевается?
      Каска-пиалка, бронелифчик…
      Ну настолько карикатурно смотрится laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 08:26
        +8
        особенно при его росте. или там просто ракурс такой ?
        и вообще, на фото он выглядит так как будто его по стойке смирно построили.
        1. den3080
          den3080 Вчера, 08:31
          +3
          Цитата: Nexcom
          особенно при его росте. или там просто ракурс такой ?

          Президенту могли бы уж подобрать снарягу-то. Сценический образ, то сё - главнОкомандующий, вдохновитель…
          А за этим или за этого, как в атаку подниматься? За Нэньку!! За Зельку!! что ли??
          Вермахт, СС, Люфтваффе ведь щеголяли же в форме от Hugo Boss. winked
          Без исключений.
        2. НДР-791
          НДР-791 Вчера, 09:04
          +5
          Цитата: Nexcom
          или там просто ракурс такой ?

          Почему-то у него на всех фотках "ракурс такой"??? А так-то фотка дааа... Стойкий деревянный солдатик.
      2. Per se.
        Per se. Вчера, 09:08
        +5
        Цитата: den3080
        Зе спецом так по-клоунски одевается?
        Так, ему не привыкать.
      3. Alien From
        Alien From Вчера, 10:11
        +3
        Клоуну и шмотье под стать, впрочем как и это представление wassat
      4. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 10:37
        +5
        Цитата: den3080
        Зе спецом так по-клоунски одевается?
        Каска-пиалка, бронелифчик…

        Всё просто, человеку в форме, она надоела "до чёртиков", а вот лди которые не носилиеё, всегда любят одевать военную форму и все разные побрякушки (помните Петю Пороха встречающего штатовскую делегацию с пистолетом на забнице, висящем на шлейках) и атрибутику, они думают что всему миру показывают какие они крутые, особенно Зе. Но все видят даже не маленького клоуна, а "чинарика" одетого в форму 13 летнего ребёнка играющего в войнушку? (Ув. украинец. посетители ВО, прошу не обижаться, а согласится, что это так).
      5. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 21:37
        0
        Вы меня хоть убейте, но я его воспринимаю только в ботфортах и треуголке. Как в комедии.)
    4. 1976AG
      1976AG Вчера, 08:25
      +3
      Интересно они наступают, в противоположных направлениях. Где у них противник то ?
      1. den3080
        den3080 Вчера, 08:52
        0
        Цитата: 1976AG
        Интересно они наступают, в противоположных направлениях. Где у них противник то ?

        Встречный бой тренируют laughing laughing
        1. Starover_Z
          Starover_Z Вчера, 18:59
          +1
          Цитата: den3080
          Встречный бой тренируют

          А может мех.вод. на БМП мечтал быть лётчиком ?
          А сейчас почти сбылась его мечта - пошёл на таран !
      2. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 09:06
        +5
        Цитата: 1976AG
        Интересно они наступают, в противоположных направлениях. Где у них противник то ?

        Так мы же со всех сторон вторгаемся. wassat Во все стороны и едут.
    5. 30 вис
      30 вис Вчера, 09:26
      +3
      Цитата: Nexcom
      зело любопытно, а что по этому поводу пан президент сказал? комментарий был? или это тут же представили как демонстрацию того, как хлопци-герои будут таранить "москальские" танки ?

      Пан атаман президент у армии не служил ни одного дня ! Шо оно может сказать ? Нюхнёт кокосу и чихнёт ... сала украЫни ! wassat
    6. knn54
      knn54 Вчера, 09:43
      0
      Ветром снесло-"Метель",однако.
    7. dedusik
      dedusik Вчера, 12:09
      0
      Цитата: Nexcom
      ...Выхода на Связь Украинского Спутника не отошли....

      А кто сказал что связь появилась? Просто обозначили его орбиту, как и положено, с целью недопущения столкновений.
    8. frruc
      frruc Вчера, 13:17
      0
      Nexcom : Вестимо от праздников Единения и Выхода на Связь Украинского Спутника не отошли...

      С пряздником желто-синие. Сала України.
  2. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Вчера, 07:19
    +9
    Помехе с права конечно лучше было бы и уступить .
    1. alystan
      alystan Вчера, 15:46
      0
      Что он, к сожалению, и успел сделать в последний момент - мастерски затормозив, иначе танку была бы хана! )))
  3. Андрей83
    Андрей83 Вчера, 07:22
    +2
    С детским садом примерно так же вышло?
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 07:24
      +8
      Стопудово - по пьяни на танке стволом стену "проткнули", а списать решили на ЛДНРовцев, типа они злодеи такие, по детским садикам пуляют.

      там на фотках удивительные отсутствия последствий от взрывной волны - окна-стекла целые, светильники на потолках висят. ДАЖЕ ШТОРЫ на окнах остались. И это притом что якобы рвануло в закрытом помещении. А если боеприпас не взорвался а только стену пробил - тогда где он ? Предъявите. Какие то "особые боеприпасы" у ЛДНРовцев, получается.....

      ЗЫ следов от осколков боеприпаса на стенах и прочае - тоже не видно.
      если это был "лом", то тем более он должен был остаться. хотя смысл "ломом" не по бронетехнике стрелять ?
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:25
    +3
    В ходе учений ВСУ БМП-1 протаранила танк Т-64БМ
    Самогон был на махорке настоян. Или на дури. laughing
  5. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 07:30
    +3
    танк Т-64БВ движется параллельно линии обороны, ведя огонь на ходу, в это время в него врезается БМП-1

    К мехводу танка претензий нет. А, вот, бмп-шник - то ли слепой, то ли бухой... request
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 07:44
      +5
      Одно не исключает другого)
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 08:30
        +2
        Там Лизка-танкистка походу сидела за рычагами.
        Умудрились ее в люк протолкнуть таки.... laughing
    2. alystan
      alystan Вчера, 15:49
      -1
      Как раз мехвод БМП успел таки тормознуть, носом под гусеницы танка чуть не залез.
      Там даже контакта не было. Танк в любом случае ничего не почуствовал бы, а вот сидевшие в БМП должны теперь молиться на своего мехвода.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 16:05
        +3
        Цитата: alystan
        Там даже контакта не было

        Вы об этом?


        Вполне себе контакт... танк сверху, БМП снизу.
  6. maxxavto
    maxxavto Вчера, 07:34
    +7
    Урфин Джус и его деревянные солдаты
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Вчера, 08:46
      +2
      Да похоже. Муссолини называл своих солдат бумажными. hi
  7. krops777
    krops777 Вчера, 07:40
    +5
    Видимо экипажи боевой техники так увлеклись выступлением перед Зеленским, что не заметили друг друга.


    Так старались, так старались что в итоге облажались. laughing
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 07:42
    +7
    Учения "Метель-2022" стартовали параллельно совместным российско-белорусским учениям

    Основная цель учений - научиться «метелить» своих, чтобы чужие боялись...
    Цель достигнута... yes
  9. carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 07:44
    +5
    Много я всякого видел во время различных мероприятий но такое вижу в первый раз)
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 07:50
      +1
      Бывает. В учебке на полигоне видел как танкист навес снёс. Видимо мехвод был из молодых и еще толком не научился.
  10. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 07:45
    +1
    Бухие нацисты.
  11. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 07:47
    0
    Прикольно было бы, если бы он этим зубилом трак перерубил)
  12. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Вчера, 07:54
    +3
    Как на автодорогах,есть категория водителей:" ..у меня не проскочишь!"))
  13. mojohed2012
    mojohed2012 Вчера, 08:00
    +1
    По ходу не только сам Зе угорает по "белым дорогам", но и его "избранные вояки" не гнушаются "принимать", наряду с прочим дурманом, типа горилки и пива. Вот и перестарались в показухе перед "главным секретарем Офиса"
  14. AlexVas44
    AlexVas44 Вчера, 08:16
    +5
    ...в ходе учений БМП-1 протаранила танк Т-64БМ

    “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”.
  15. Eug
    Eug Вчера, 08:17
    0
    "Генеральский эффект" никто не отменял.. помнится, при показе Кучме Ан-140 двигатель на самолете загорелся.
  16. БМП-2
    БМП-2 Вчера, 08:22
    +3
    И после этого кто-то ещё будет утверждать, что БМП-1 - устаревшее оружие:?) laughing
  17. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 08:35
    +1
    Комментариев ни от командования ВСУ, ни от самого Зеленского не поступило.
    Так какие коментарии... recourse "Боевой дух высок как никогда. Разобьемся в лепешку коровью, а супостата до неньки не допустим!" Только такие коменты допустимы. Да, еще 3 раза пропеть "Еще не вмерла", не то "Еще не сгинела" request Впрочем все равно комики, правда не смешные.
  18. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 08:52
    0
    Господа, вы не поняли душевных порывов яростного водятла. Сам не имея возможность стрелять, он хотел подтолкнуть снаряд, массой своей БМП. Получилось неуклюже, танк уже выстрелил.... опоздал. request
  19. APASUS
    APASUS Вчера, 09:12
    +1
    Что там за деятель выдает Зелибобе жилет постоянно ? Ранение в живот одно из самых тяжелых или опять экономия ,президента нового выберут
    1. Есаул
      Есаул Вчера, 09:53
      +1
      В длинном жилете сидеть видите ли неудобно
  20. Есаул
    Есаул Вчера, 09:52
    0
    Напишут что это была часть учений, чтобы показать что бравые укровояки будут таранить врага когда закончатся боеприпасы.
  21. СЕРГОЛА
    СЕРГОЛА Вчера, 10:28
    +1
    Новый вид преследования противника по перекрёстным маршрутам.
  22. Басарев
    Басарев Вчера, 11:22
    -1
    Зато отработали танковый таран.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 18:40
      +3
      Цитата: Басарев
      Зато отработали танковый таран.

      Сначала показалось "Танковый Баран" winked
  23. Илия
    Илия Вчера, 13:16
    +2
    "— Ой, Вань, гляди, какие каpлики! В джеpси одеты, не в шевьет, —..."
  24. kolyan-111-53
    kolyan-111-53 Вчера, 17:30
    +1
    была как то у нас на учениях две бэхи столкнулись . в ту что въехали мех получил повреждение шеи , а в той , которая въехала мехвод сломал челюсть , а наводчик ударом об триплекс пробил себе голову . кормовым бакам пришел п..ц вдобавок