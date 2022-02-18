Американский репортёр: Российские военные демонтировали понтонный мост через Припять после возможной переброски нужного числа техники

Есть вероятность того, что через этот мост они уже перебросили необходимое им количество техники и войск и больше в наличии такого моста не нуждаются. Они его демонтировали, так как необходимое уже перебросили.

Обращающий на себя внимание случай произошёл на американском телевидении. Во время эфира в очередной раз было заявлено о «высокой вероятности российского нападения на Украину». Корреспондент CNN заявил о том, что подтверждением подготовки российской армии к наступлению на Киев может случить наведённый через реку Припять понтонный мост, «по которому пойдут российские танки ».Напомним, что понтонный мост, наведённый в ходе совместных российско-белорусских учений на территории РБ, в западных СМИ стали демонстрировать в середине недели на спутниковых снимках. Самые разные эксперты приглашались в эфиры американских и британских ток-шоу и аналитических программ, комментировали ситуацию в прессе и в большинстве своём «сходились во мнении» о том, что понтонный мост через реку Припять – «наиболее тревожный сигнал».В ходе одного из репортажей американского ТВ вновь была поднята тема понтонного моста, однако во время эфира поступили новые спутниковые снимки, на которых этот мост уже отсутствовал. Это вызвало лёгкое замешательство у экспертов, которые указывали на то, что понтонный мост является «свидетельством подготовки к наступлению на Украину».Тем временем на канале CNN журналисты заявили, что, вероятно, произошёл демонтаж наведённого ранее понтонного моста. Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.По каким причинам «необходимое количество техники» не оказалось зафиксированной камерами спутников, рассуждать не стали. Это и понятно, ведь любое рассуждение по этому поводу привело бы к необходимости признания главного факта: никакой переброски техники и войск на Украину не было.Напомним, что на территории Белоруссии продолжаются плановые совместные российско-белорусские учения, которые завершатся 20 февраля. И теперь в США именно эту дату обозначают в качестве очередной даты так называемого вероятного российского наступления.