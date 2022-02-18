Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский репортёр: Российские военные демонтировали понтонный мост через Припять после возможной переброски нужного числа техники

45

Обращающий на себя внимание случай произошёл на американском телевидении. Во время эфира в очередной раз было заявлено о «высокой вероятности российского нападения на Украину». Корреспондент CNN заявил о том, что подтверждением подготовки российской армии к наступлению на Киев может случить наведённый через реку Припять понтонный мост, «по которому пойдут российские танки».


Напомним, что понтонный мост, наведённый в ходе совместных российско-белорусских учений на территории РБ, в западных СМИ стали демонстрировать в середине недели на спутниковых снимках. Самые разные эксперты приглашались в эфиры американских и британских ток-шоу и аналитических программ, комментировали ситуацию в прессе и в большинстве своём «сходились во мнении» о том, что понтонный мост через реку Припять – «наиболее тревожный сигнал».

В ходе одного из репортажей американского ТВ вновь была поднята тема понтонного моста, однако во время эфира поступили новые спутниковые снимки, на которых этот мост уже отсутствовал. Это вызвало лёгкое замешательство у экспертов, которые указывали на то, что понтонный мост является «свидетельством подготовки к наступлению на Украину».



Тем временем на канале CNN журналисты заявили, что, вероятно, произошёл демонтаж наведённого ранее понтонного моста. Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.

Есть вероятность того, что через этот мост они уже перебросили необходимое им количество техники и войск и больше в наличии такого моста не нуждаются. Они его демонтировали, так как необходимое уже перебросили.

По каким причинам «необходимое количество техники» не оказалось зафиксированной камерами спутников, рассуждать не стали. Это и понятно, ведь любое рассуждение по этому поводу привело бы к необходимости признания главного факта: никакой переброски техники и войск на Украину не было.

Напомним, что на территории Белоруссии продолжаются плановые совместные российско-белорусские учения, которые завершатся 20 февраля. И теперь в США именно эту дату обозначают в качестве очередной даты так называемого вероятного российского наступления.
Использованы фотографии:
Минобороны Белоруссии, спутниковый ресурс Plane
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
45 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. seregatara1969
    seregatara1969 Вчера, 07:20
    +19
    Фсё верно. Мосты за собой разрушили, чтобы не отступать
    1. Login_Off
      Login_Off Вчера, 08:25
      +5
      Технику можно ночью перебросить, спутники это не заметят. Светомаскировки и всё. Спутники не всесильны.

      И вообще, это не их дело, пускай с Канадой и Мексикой разбираются.
      1. Nest
        Nest Вчера, 11:19
        +1
        Современные спутники радиотехнической и оптикоэлектронной разведки уже лет 25 работают не только в видимом диапазоне + бортовые РЛС миллиметрового диапазона. Они прекрасно ночью видят не только технику (в частности танки, автомобили и корабли), но и примерно на 30-50 см под слоем почвы наличие укрепленных металлических и бетонных конструкций, отличающихся от остальных участков земли. Возможно сейчас по металлическим каскам можно считать и солдат (20 лет назад разрешение было 30 см). А современные технологии распознавания тепловых изображений (когда мотор на технике работает и она в движении). процентов на 70-90 определяю конкретный тип (модель и исполнение) н.п. танка. Скрыться от наблюдения можно только точно зная окна пролета спутников разведки врагов над данной местностью и пока их нет, быстро перемещаться в полном радиомолчании. Это возможно т.к. эти спутники не на геостационарной орбите, достаточно низко летают. Кстати, одно из возможных применений 20000 спутников Илона Маска StarLink, как раз именно в интересах МО полосатых, т.к. на каждом из них есть активный радар с ФАР. Когда сеть развернут полностью ВСЕГДА над нами будет 3- пролетающих спутника и никаких пропусков и окон для незаметного перемещения больше не будет.
        1. Orso
          Orso Вчера, 11:42
          +4
          Nest (Игорь), все это так, но средства РЭБ тоже не стоят на месте и "засветить" спутник радиолокационной разведки, не так уж и сложно. Яркий пример по ссылке:https://warfiles.ru/236675-razvedyvatelnyj-sputnik-sentinel-1a-ne-smog-proizvesti-kachestvennuju-semku.html.
          1. Nest
            Nest Вчера, 11:53
            +3
            Спасибо за инфу, порадовали. Да, без РЭБ уже никуда. Но европейцы в этом вопросе отстают от полосатых лет на 30. Очень надеюсь, что и против полосатых спутников РЭБ так же эффективна, как и против Sentinell.
      2. dmmyak40
        dmmyak40 Вчера, 13:28
        +1
        Насколько я знаю, грузы на Донбасс так и перебрасывали: днём отстаивались в ангарах,ночью - движение. У товарища друг так боеприпасы в ЛДНР возил.
      3. north west
        north west Вчера, 22:43
        +1
        Вы правы в том, что пидосов и саксов необходимо отрезвить, а вот насчет спутников не соглашусь. Современным системам разведки необязателен дневной свет. На спутниках серии Sentinel установлен C-SAR, все красивые картинки получают при помощи радиолокационного синтезирования апертуры. А Landsat 8 осуществляет съемку в 11 спектральных диапазонах.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 08:42
      +7
      Цитата: seregatara1969
      Фсё верно. Мосты за собой разрушили, чтобы не отступать

      Думаю мост просто "притопили", чтобы не видно было из космоса. В нужный момент всплывёт.
      1. 210окв
        210окв Вчера, 10:08
        +9
        Не надо подкидывать им идеи. Вообще, насколько надо быть тупым, что бы разобрать мост после форсирования техники. Больше ничего им не надо-ни горючего, ни подмоги, ни питания..Это говорит о качестве амерзской пропаганды-утверждают то, что никак не вкладываться в голову.
        1. Дом 25 Кв. 380
          Дом 25 Кв. 380 Вчера, 14:42
          +1
          Горючее и еду будут отбирать у местных силян, боеприпасы забирать с трофеев...
          Армия на полном самообеспечении ☝️
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:23
    +6
    Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.

    Есть вероятность того, что через этот мост они уже перебросили необходимое им количество техники и войск и больше в наличии такого моста не нуждаются. Они его демонтировали, так как необходимое уже перебросили.
    Остальная техника пойдёт своим ходом по дну)). Причём вся техника)), и мост больше не нужен! laughing
    1. mark1
      mark1 Вчера, 08:09
      +6
      Цитата: a.s.zzz888
      Остальная техника пойдёт своим ходом по дну
      Более того, она уже на дне( и 150 000 личного состава) - ждут сигнала!
      1. Мkc
        Мkc Вчера, 13:42
        +1
        Вы снова забыли о великих Водолазах-танкистах Бурятах!!
        1. mark1
          mark1 Вчера, 15:16
          +1
          Цитата: Мkc
          забыли о великих Водолазах-танкистах Бурятах!!

          Вообще то это тайна... но вам можно (тс-с-с!) Они уже прошли по дну Припять и вошли в Днепр... скоро к Киеву подойдут... и(темной, темной ноченькой, естественно)... полезут на берег... Грабить! wassat
  3. carstorm 11
    carstorm 11 Вчера, 07:38
    +4
    А спутник переброску по мосту техники тупо проглядел?) А дальше она под землю ушла ради маскировки?)
    1. krops777
      krops777 Вчера, 07:44
      +1
      А спутник переброску по мосту техники тупо проглядел?) А дальше она под землю ушла ради маскировки?)


      С фотошопом видимо совсем не дружат, такой мост даже школьник нарисует. laughing
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Вчера, 07:46
        +10
        Это еще если не задаваться вопросом какого черта его в самом широком месте возвели.
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 08:07
          +5
          Цитата: carstorm 11
          Это еще если не задаваться вопросом какого черта его в самом широком месте возвели.

          Ну так иначе его бы вообще не заметили! А картинку показывать надо! Вот и пририсовали "деятели". Или у них у всех "оптицкий обман здрения" (с) или "инопланетяне шутят" со снимками. . А, еще же русские хакеры фотошопом занимаются в свободное от работы время!
        2. demo
          demo Вчера, 08:13
          +4
          Очевидно, Ватсон!
          Тренируемся форсировать Днепр, в самом его узком его месте (что тождественно).hi
          1. 210окв
            210окв Вчера, 10:11
            +2
            Кстати. Самое узкое место на Днепре... В Смоленской области.
        3. rocket757
          rocket757 Вчера, 08:29
          +4
          Это нормально ... учится по максимуму.
          Ещё вариант, пологие берега, подъезды удобные, не надо ровнять всё бульдозерами.
        4. APASUS
          APASUS Вчера, 09:08
          +1
          Цитата: carstorm 11
          Это еще если не задаваться вопросом какого черта его в самом широком месте возвели.

          Так его должны были заметить ,а в узком месте могли пропустить как технику.Техника прошла по мосту и исчезла ...................
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 07:53
    +5
    Есть вероятность того, что через этот мост они уже перебросили необходимое им количество техники и войск и больше в наличии такого моста не нуждаются. Они его демонтировали, так как необходимое уже перебросили.
    . Всем тем импортерам медаль надо повесить имени "Пробирки Колина Мануэла"!!!
    Можно без степеней и в единственном количестве .... потому как уровень брезгливости мерить бесполезно, она ЕСТЬ и никуда, больше, не денется.
    1. cniza
      cniza Вчера, 08:50
      +4
      Доброго времени! hi

      Они запугали себя до дрожи в коленях и продолжают в том же духе...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:40
        +3
        Привет soldier
        Пугают обывателя, своего и везде.
        Другое дело, что те, кому положено знать, врут с совершенно определенными целями ... ищи кому выгодно, так всегда было, есть и будет.
        1. cniza
          cniza Вчера, 17:02
          +2
          К сожалению да , враньё это их неотъемлемая часть...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:48
            +2
            Врут то все, но надо хоть какие то границ не переходить.
            Увы, за бугром в разнос пошли ... впрочем, не от хорошей жизни, эт точно.
            1. cniza
              cniza Вчера, 17:56
              +2
              Врут все , но так как Запад и США , наши младенцы по сравнению с ними...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 19:07
                +3
                Ни в одной стране, в верхах, в элитках, в полиптикуме, младенцев НЕТ!
                Вот только народ, граждане не везде одинаковые ... уровень образованности, самосознания массы граждан, удерживает верхних от недопустимого вранья!
                Вот когда/если эту планку опустят, тогда будет по другому, увы, увы, нам тоже это грозит!
                1. cniza
                  cniza Вчера, 20:29
                  +1
                  Если только помечтать ...
                  1. rocket757
                    rocket757 Вчера, 22:27
                    +1
                    Мечтать не надо. Надо правильные цели и задачи формулировать, ставить их на повестку и добиваться их выполнения.
                    Начинать надо, как всегда, со ШКОЛЫ!
                    Надо возвращать в школу смысл, ломать систему по предоставлению "образовательных услуг"!
                    В общем, дел много, много и ещё больше.
  5. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Вчера, 08:01
    +4
    Это позор,какой-то(с).. laughing
  6. demo
    demo Вчера, 08:19
    +7
    Современная западная дипломатия, в общем, и американская, в частности, вызывает стойкое чувство удивления, омерзения и сожаления!
    Когда дипломат страны несет чушь, откровенно лжет, да еще и глупо лжет, он же должен понимать то, кто его слова фиксируются: на бумаге, на элеронных устройствах.
    И случись что, завтра (в будущем) любой может кинуть ему в лицо обвинение - ты лжец!
    И сказать ничего в свою защиту будет невозможно.
    Ложь, вообще то, очень разрушающие действует на психику лгуна.
    И могут начинаться и развиваться процессы заболеваний психики, которые приводят, в конце концов, в известное закрытое (не лечебное, отнюдь) учреждение.
  7. cniza
    cniza Вчера, 08:48
    +5
    Тем временем на канале CNN журналисты заявили, что, вероятно, произошёл демонтаж наведённого ранее понтонного моста. Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.


    Маразм крепчал , я начинаю верить , что они не прикидываются...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 09:04
      +4

      cniza (Виктор)
      Сегодня, 08:48
      НОВЫЙ
      +1
      Тем временем на канале CNN журналисты заявили, что, вероятно, произошёл демонтаж наведённого ранее понтонного моста. Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.


      Маразм крепчал , я начинаю верить , что они не прикидываются...
      А что были ранее сомнения? Мерикатос по жизни "блондинку" включает, да простят меня женщины!
      1. cniza
        cniza Вчера, 09:13
        +4
        В том то и дело что включали , а теперь похоже искренне...
    2. sniperino
      sniperino Вчера, 10:21
      +2
      Цитата: cniza
      Тем временем на канале CNN журналисты заявили, что, вероятно, произошёл демонтаж наведённого ранее понтонного моста. Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.
      Маразм крепчал , я начинаю верить , что они не прикидываются...
      Прикидываются. Тотальная слежка установлена прежде всего за гражданами США и их союзников, чтобы собранный на журналистов, редакторов, владельцев масс-медиа и политиков компромат позволял полностью контролировать их повестку и дискурс в своём ареале. Наши "неполживые" тоже под колпаком. Тут выбор небольшой: либо скрываться от слежки, либо быть честным и добропорядочным, либо совмещать эти опции.
  8. riwas
    riwas Вчера, 09:28
    +2
    Корреспондент CNN заявил о том, что подтверждением подготовки российской армии к наступлению на Киев может случить наведённый через реку Припять понтонный мост, «по которому пойдут российские танки».

    А наступления на Украину все нет и нет. Вот изгаляются. К чему бы еще придраться.
  9. svp67
    svp67 Вчера, 10:43
    +1
    А ни кто не задавался вопросом, а зачем он там был нужен? Рядом тонкий ручеек, через который достаточно перекинуть ТММ. Нет, русские понтонеры, как истинные мазохисты, в самом широком месте понтонный мост навели... Да они просто навык отрабатывали
  10. Poseidon_2
    Poseidon_2 Вчера, 14:38
    +1
    5+ CNN. Перебросили нужное колличество техники и разобрали так как более в нём не нуждаются. А теперь вопрос куда техника то делась, если её они не наблюдают? Или Россия стала мастером 101 уровня в маскировке военной техники, что она становится простотневидимой никому?
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 16:42
      +1
      На Донбассе 8 лет миллионная армия стоит, а её никто не видит.
  11. Nord11
    Nord11 Вчера, 15:19
    +1
    Монтаж понтонного моста вызвал тревогу, а его демонтаж вогнал демократическую общественность в ужас. Но кто виноват что она как девица с ПМС склонна к безотчетным истерикам без повода?
  12. К-50
    К-50 Вчера, 15:21
    0
    Американский репортёр: Российские военные демонтировали понтонный мост через Припять после возможной переброски нужного числа техники

    Если это было бы так. а как тогда снабжение осуществлять "нужного числа техники"? belay belay
    Без моста ничего не получится. request
    Так что опять соврали! fellow lol
    1. mark1
      mark1 Вчера, 15:32
      +1
      Цитата: К-50
      Если это было бы так. а как тогда снабжение осуществлять "нужного числа техники"?

      Дык стремительными бросками - от АЗС к АЗС от закусочной к закусочной, от шиномонтажа к шиномонтажу... на Киев!
  13. Перейра
    Перейра Вчера, 16:41
    +1
    Мост был наплавной. Уплыл.