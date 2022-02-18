Американский репортёр: Российские военные демонтировали понтонный мост через Припять после возможной переброски нужного числа техники

Обращающий на себя внимание случай произошёл на американском телевидении. Во время эфира в очередной раз было заявлено о «высокой вероятности российского нападения на Украину». Корреспондент CNN заявил о том, что подтверждением подготовки российской армии к наступлению на Киев может случить наведённый через реку Припять понтонный мост, «по которому пойдут российские танки».
Напомним, что понтонный мост, наведённый в ходе совместных российско-белорусских учений на территории РБ, в западных СМИ стали демонстрировать в середине недели на спутниковых снимках. Самые разные эксперты приглашались в эфиры американских и британских ток-шоу и аналитических программ, комментировали ситуацию в прессе и в большинстве своём «сходились во мнении» о том, что понтонный мост через реку Припять – «наиболее тревожный сигнал».
В ходе одного из репортажей американского ТВ вновь была поднята тема понтонного моста, однако во время эфира поступили новые спутниковые снимки, на которых этот мост уже отсутствовал. Это вызвало лёгкое замешательство у экспертов, которые указывали на то, что понтонный мост является «свидетельством подготовки к наступлению на Украину».
Тем временем на канале CNN журналисты заявили, что, вероятно, произошёл демонтаж наведённого ранее понтонного моста. Далее американскому репортёру пришлось объяснять ситуацию с демонтированным мостом через Припять.
Есть вероятность того, что через этот мост они уже перебросили необходимое им количество техники и войск и больше в наличии такого моста не нуждаются. Они его демонтировали, так как необходимое уже перебросили.
По каким причинам «необходимое количество техники» не оказалось зафиксированной камерами спутников, рассуждать не стали. Это и понятно, ведь любое рассуждение по этому поводу привело бы к необходимости признания главного факта: никакой переброски техники и войск на Украину не было.
Напомним, что на территории Белоруссии продолжаются плановые совместные российско-белорусские учения, которые завершатся 20 февраля. И теперь в США именно эту дату обозначают в качестве очередной даты так называемого вероятного российского наступления.