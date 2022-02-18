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Постпред США при ООН обвинила Россию «во вторжении в Восточную Европу»

82

США продолжают утверждать, что Россия планирует нападение на Украину, к обвинениям присоединилась постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила о "вторжении России в Восточную Европу".


Американский постпред выступила в эфире CNN, где прокомментировала ситуацию вокруг Украины. Ведущая программы поинтересовалась мнением Томас-Гринфилд о серьезности заявлений коллективного Запада о "вторжении России", тогда как Россия утверждает, что не собирается нападать, а на Украине не видят никаких приготовлений к наступлению. На что постпред США при ООН заявила, что никаких противоречий в этом нет, все видят приготовления России, только интерпретируют так, как им удобно.

По словам Томас-Гринфилд, все действия России говорят о том, что она вынашивает планы по захвату Украины. В пример она привела размещение российских войск "на границе Украины", "оккупацию" Крыма и вторжение в "другие части Восточной Европы". В какие именно части вторглась Россия, американский дипломат пояснить не смогла, да и не пыталась, уже традиционно не приведя никаких доказательств своих слов. В Вашингтоне уже неоднократно заявляли, что необходимо верить на слово заявлениям чиновников и не требовать доказательств, так как они говорят только правду.

При этом она, сама того не желая, подтвердила слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что, назначая даты вторжения, США в любом случае останутся в выигрыше, даже если никакого наступления не случится. По его словам, в этом случае в Вашингтоне заявят, что только усилия дипломатов смогли предотвратить "агрессию России". Именно это и заявила постпред США ведущей CNN.

(...)если в итоге российского вторжения не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие

- приводит ее слова постпредство США при ООН.

Напомним, что новой датой "российского вторжения" США назначили 20 февраля или "вторую половину месяца".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USAmbUN
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82 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 07:46
    +14
    Лучше уж сразу- обвинить во вторжении, на Марс. Чего уж, мелочиться.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 08:13
      +18
      Что несёт эта BLMщица?
      1. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 08:32
        +19
        Цитата: 210окв
        Что несёт эта BLMщица?

        Чёрную пургу. lol
        1. 210окв
          210окв Вчера, 08:53
          +3
          Ясно, что не "светлое, доброе, вечное". Это все напоминает крики больных в "жёлтом доме"
        2. Alien From
          Alien From Вчера, 08:55
          +17
          Обезьяна, чего с неё взять....
          1. frruc
            frruc Вчера, 12:59
            +3
            Дайте этому недоразумению банан, пусть успокоится.
          2. ABC-schütze
            ABC-schütze Вчера, 13:07
            +1
            "На что постпред США при ООН заявила, что никаких противоречий в этом нет, ВСЕ видят приготовления России, только интерпретируют так, КАК ИМ УДОБНО".
            *********************************************************
            Спасибо тётенька. Соображения "удобства интерпретаций", это как раз то, чем непрерывно руководствуются ВСЕ обитатели ВАШЕГО заокеанского зоопарка...
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Вчера, 08:38
        +2
        Цитата: 210окв
        Что несёт эта BLMщица?

        Какие могут быть у них доказательства? Хорошо ещё что хоть пробиркой не трясла.
      3. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 08:39
        +2
        Цитата: 210окв
        Что несёт эта BLMщица?

        А ей география неведома...зачем? Ее не для этого там посадили...
      4. 30 вис
        30 вис Вчера, 09:38
        +1
        Цитата: 210окв
        Что несёт эта BLMщица?

        Эта чёрношкира афроомэриганка несёт пургу . Одна чернота в америке .. бр ....
    2. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 08:34
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Лучше уж сразу- обвинить во вторжении, на Марс. Чего уж, мелочиться.

      Или на Луну. Механизированными робототехническими беспилотниками. С целью добычи плодородной почвы. wassat
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 08:48
        +6
        Российские войска сосредоточились вдоль украинской границы, чтобы предотвратить вторжение пингвинов Антарктиды, которые хотят отомстить РФ за бурение скважины в озере Восток. laughing lol drinks
    3. knn54
      knn54 Вчера, 09:13
      +8
      Знакомому звонила родственница из Швейцарии.Ряд СМИ сообщает,что русские танки уже в Киеве...
      По поводупостпреда::
      "Мне с пальмы видно все,ты так и знай"!
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:24
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Лучше уж сразу- обвинить во вторжении, на Марс. Чего уж, мелочиться.

      А тут и думать нечего, и Марс русские захватили. Что можно хотеть от афро-американской женщины родившийся в штате Луизиана в бедной семье где было 7 детей и ещё 8 приёмных, и этот менталитет остаётся на всю жизнь, ей пришлось столкнулась в вузе с проявлениями расизма и сегрегации. С учился Дэвид Дюк — один из лидеров Ку-Клукс-Клана, впоследствии — радикальный политик-националист, сторонник идеи «белого превосходства». Вот это что с ней творили, она помнит и видит, а что в Донбасе детей убивают, не видит. И что мы хотим от этой "леди", если "Танкистка Лиз" хоть белая, но ведёт себя как продавщица рыбы на Саутхемтонском рыбном рынке.
  2. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 07:47
    +13
    Очередная представительница англо- саксов негроидной расы, не знает географию и нагло врет!(((
    1. Проксима
      Проксима Вчера, 08:05
      +11
      Да там и "высшая раса" познанием в географии особо не отличается. Псаки например. lol
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 08:10
      +4
      Цитата: Sergey39
      Очередная представительница англо- саксов негроидной расы, не знает географию и нагло врет!(((

      Вот ей бы под нос карту в этот момент. Пусть бы пальчиком указала Восточную Европу, особенно ту часть, куда "Россия уже вторглась"
      1. Хто тама
        Хто тама Вчера, 10:34
        +1
        Цитата: Егоза
        Цитата: Sergey39
        Очередная представительница англо- саксов негроидной расы, не знает географию и нагло врет!(((

        Вот ей бы под нос карту в этот момент. Пусть бы пальчиком указала Восточную Европу, особенно ту часть, куда "Россия уже вторглась"

        Танкистка уже сказала что РФ оккупировала Ростов и Воронеж wassat ,так что для этой мумумбы это уже состоявшийся факт fellow
    3. Valery Vp
      Valery Vp Вчера, 08:12
      +4
      а вообще кому есть какое дело что там мелет языком эта дама? весь оон уже давно ничего не решает, решают другие люди в другом месте. а это шапито оставили для шоу... шоу должно продолжаться...
    4. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 08:15
      +2
      А зачем ей учить географию, когда, перефразируя Иудушку Головлева, "пилот куда угодно залетит..."
    5. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 09:44
      +1
      Цитата: Sergey39
      Очередная представительница англо- саксов негроидной расы, не знает географию и нагло врет!

      Ну я думаю, можно представить негритянскую школу в Аризоне в 1959 году, когда Линда пошла в первый класс, и какие знания она в той школе получила, и если сравнить её с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая "на танке" ворвалась в топ самых безграмотных спикеров, оттеснив с первого места пресс-​секретаря Белого Дома Джен Псаки. Познания миссис Трасс в истории и географии подтвердили наши самые страшные опасения, которые уже давно были сформулированы классиком русского юмора Михаилом Задорновым: «Они тупые!» А ведь она закончила College — один из колледжей в составе Оксфордского университета, тот самый что и Маргарет Тетчер, а мы всё сетуем на ЕГЭ, а в Британии уже Оксофордский коледж, можно считать на уровне ГПТУ по специальности чесальщица-мотальщица.
  3. Попандос
    Попандос Вчера, 07:51
    +18
    Вот я бы не смог быть дипломатом, потому как за базар надо отвечать и спрашивать с 3.14 балаболов. А сидеть и смотреть с каменным лицом в лица этих пиплов, когда кулаки чешутся, уважаю Лаврова.
  4. andr327
    andr327 Вчера, 07:51
    +6
    Ребята, вы что такие не понятливые: ведь Ростовская и Воронежская область оккупирована злостной Россией. Вам об этом уже сколько твердить дипломатический корпус англосаксов. wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:07
      +2
      Цитата: andr327
      ведь Ростовская и Воронежская область оккупирована злостной Россией. Вам об этом уже сколько твердить дипломатический корпус англосаксов

      И в российском МИД, нужно завести такого, чтобы он "дурку" на международном уровне запускал. Ну почему бы не запустить - " Кровожадные англо-саксы оккупировали исконно русские Шетландские острова и Северную Ирландию". И так нужно каждый день тведрить ровно 23 часа в сутки.
  5. 24rus
    24rus Вчера, 07:52
    +1
    Когда нибудь точно
    на каркают
  6. wandlitz
    wandlitz Вчера, 07:55
    +3
    Постпред США при ООН обвинила Россию «во вторжении в Восточную Европу» , а не перепутала она с собственным государством?
  7. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 07:56
    +4
    Вот если все факты привести к знаменателю,то получается наоборот.Вся Европа собирается нападать на Россию и русскоговорящих жителей.Мы такое уже видели,итоги все знают.Может все потеряли память?Деменция всех одолела? Байдену уже точно надо лечиться.
    1. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Вчера, 08:11
      0
      Цитата: Александр 3
      Вот если все факты привести к знаменателю,то получается наоборот.Вся Европа собирается нападать на Россию и русскоговорящих жителей.Мы такое уже видели,итоги все знают.Может все потеряли память?Деменция всех одолела? Байдену уже точно надо лечиться.

      А оно ему надо?))
      Кажется ,ему и так хорошо))
    2. ibragim
      ibragim Вчера, 08:22
      +5
      Раз в 100 лет гейропа наезжает на РОССИЮ, а получат п..й ,замолкают на 100 лет. Память у них хреновая.
  8. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Вчера, 07:58
    +4
    Из какого загашника они ее вытащили?
    Только один перл,с требованиями доказательств,о не намерении вторжения,чего стоит!))
    Дипломат,блин...))
  9. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Вчера, 07:58
    +10
    Женщина знает где на карте мира находится её историческая Родина?
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 09:04
      +2
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Женщина знает где на карте мира находится её историческая Родина?

      Она вообще ничего про карту мира не знает. Ориентируется по глобусу Америки.
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 08:01
    +2
    На что постпред США при ООН заявила, что никаких противоречий в этом нет, все видят приготовления России, только интерпретируют так, как им удобно
    . В чем вся мерзость и тупость утверждения, что "все все видят, знают, делают" ... дети, подростки подхватывают такую глупость и считают её руководством к действию, основой для доказательства чего угодно!!!
    Приходится , буквально, вы ... давливать/ выдирать из мозгов подростков ЭТО!!! Прям беда какая-то.
    С теми "большенькими", у КОТОРЫХ ЭТО в мозгах засело, сделать что то, исправить .... не можно.
    1. cniza
      cniza Вчера, 08:54
      +3
      Очень тяжело разговаривать с глупыми и необразованными противниками...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:44
        +3
        Умный гад, который играет "роль ду/Р/очки с переулочка, ещё опаснее.
        У него, частенько, получается свой троячек иметь каждый раз, когда на него смотрят со снисхождением.
        Увы, увы, видел такое не раз.
        1. cniza
          cniza Вчера, 17:03
          +1
          Бывает и такое , но мне представляется это не про неё...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:50
            +1
            Не эта фэйса, конечно ... это просто болтушка, тексты другие пишут, поумнее.
            1. cniza
              cniza Вчера, 17:58
              +1
              Да у них там спич райтеры трудятся не покладая рук и с образованием у них не очень...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 19:12
                +1
                У них есть разные, те, кто даёт тезисы спичрайтерам ...
                сейчас опять Блинкин "на коне" ... ничего хорошего, умного ждать не приходится.
                Саливана и его спецов, сильно задвинули в сторону ... вот тот гад умный, хитрый, опасный!
  11. Mouse
    Mouse Вчера, 08:04
    +3
    да мы уже везде!!! дрожите отчетливей! wassat
    1. cniza
      cniza Вчера, 08:53
      +3
      Уже до нервной икоты довели себя... hi
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 08:54
        +2
        hi и нервный тик заработали.... laughing недержание опустим... feel
        1. cniza
          cniza Вчера, 09:12
          +1
          Лучше не вдаваться в подробности , но своим наглым упорством во вранье , они разрушают себя больше чем военными действиями...
          1. Mouse
            Mouse Вчера, 09:37
            +2
            Да врут как дышат... думается, что без этого их постоянного вранья у них ломка начнется......
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 08:05
    +1
    У них там тенденция к отуплению или даже белые в политике отбираются по принципу: не превосходить уровень Томас-Гринфилд? Хотя она права, "вторгались" русские в Восточную Европу и неоднократно: 1813 г., 1944-1945 годы.
  13. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 08:05
    +4
    Ну вот всё правильно наши войска находятся на территории до Уральских гор, а это и есть часть восточной Европы. wassat
  14. rusich
    rusich Вчера, 08:07
    +5
    С какой пальмы слезло это чудовище. Куда еще не вторглась Россия? Надоели уже с выдуманными угрозами о вторжении
    1. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 08:29
      +1
      Цитата: rusich
      Куда еще не вторглась Россия?

      В Белоруссию, наверное... request
  15. aybolyt678
    aybolyt678 Вчера, 08:14
    +3
    Все международные организации от ООН до Олимпийских комитетов где состоит Россия используются для бичевания России, создания из нее грозного монстра несущего опасность всей Земле...
    Остается только это монстра наказать!!
    СССР хоть имел имидж где социальная справедливость была запредельной, а Россия кап страна, с политиками имеющими виды за границей, то есть почти проданная, некому за нее бороться по настоящему.
  16. ibragim
    ibragim Вчера, 08:17
    +2
    Как её обдолбанную пустили в ООН на заседания. Для неё самое хорошее место это пальма.
  17. HAM
    HAM Вчера, 08:20
    +2
    Подозреваю,что это Ллойд Остин одел парик и решил выступить в ООН....речи-одни и те же,да и морды лица тоже...
    1. Аварийный
      Аварийный Вчера, 08:48
      +1
      На одной пальме родились.
  18. мушкетон64
    мушкетон64 Вчера, 08:21
    +3
    Механик водитель танка, вылезая из танка и оглядывая Елисейские поля, говорит командиру:
    -Да, Серёга, а информационную войну-то мы проиграли!

  19. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 08:23
    +1
    Сам !
    Детский сад какой-то.
    В принципе, уже можно нашим дипломатами встать и открыто заявить, что они там или держат других за идиотов, прям открытым текстом, расшаркивания, уже никому не нужны.
  20. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 08:26
    +3
    В какие именно части вторглась Россия, американский дипломат пояснить не смогла

    Образования, (в области истории и географии, например) не хватает. no
    1. Артем76
      Артем76 Вчера, 08:45
      0
      Всё познания таких вот "представителей" в географии сводятся к тому, чтобы найти кокос на пальме... Всё остальное в их случае от лукавого...
  21. zontov79
    zontov79 Вчера, 08:36
    +1
    Необразованная негретосина, что с неё взять ! Таких идиотов во власть привела толерантность , где главным становится не ум , а цвет кожи.
  22. Аварийный
    Аварийный Вчера, 08:37
    +3
    what Это у неё черный юмор такой?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 09:01
      +2
      Аварийный (Икар)
      Сегодня, 08:37
      +1
      what Это у неё черный юмор такой?
      Вы определённо уверены что это "она"? Глядя на фото больше похожа на мужикобабу. wink
      1. Аварийный
        Аварийный Вчера, 09:04
        +2
        Да все они там "оно".
  23. Артем76
    Артем76 Вчера, 08:43
    +1
    Они столько вещают про это "вторжение", что даже их граждане уже сомневаться стали, даже если РФ реально вторгается в ЕС никто ещё долго не будет верить. laughing
  24. К-50
    К-50 Вчера, 08:46
    +2
    Постпред США при ООН обвинила Россию «во вторжении в Восточную Европу»

    Трындеть не мешки ворочать! fellow lol
    Они на нас ещё какую-нибудь х рень "выльют", а нам "отмавыться".
    Жаль в суд за клевету нельзя подать или просто уничтожить этих дебилоидов. sad angry angry
  25. cniza
    cniza Вчера, 08:52
    +2
    По его словам, в этом случае в Вашингтоне заявят, что только усилия дипломатов смогли предотвратить "агрессию России". Именно это и заявила постпред США ведущей CNN.


    Как всегда торгуют воздухом...
  26. JPV
    JPV Вчера, 08:57
    0
    Если бы Россия ( СССР) в своё время не ,,вторглась"....из ниё бы сварили кусок дегтярного мыла...
  27. APASUS
    APASUS Вчера, 09:04
    +1
    Сама она найдет на карте Украину , вот интересно ?
  28. Валентина Саленко
    Валентина Саленко Вчера, 09:13
    0
    Это так, семечки, данная дура ещё ляпнула на сессии ООН, что Россия обязывалась вывести войска из Крыма.
  29. riwas
    riwas Вчера, 09:24
    +1
    к обвинениям присоединилась постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила о "вторжении России в Восточную Европу".

    Так европейская часть России - это тоже Восточная Европа. Как говорил покойный Задорнов - "тупые".
  30. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 09:25
    +1
    Ну и страшна же собака !
    negative
    1. Rjkley
      Rjkley Вчера, 13:00
      +1
      Не оскорбляйте, пожалуйста, благородное животное!!! Если только крыса, или таракан какой.... в общем ПАРАЗИТ, как она и есть!
  31. Керенский
    Керенский Вчера, 09:31
    0
    Мне кажется, есть простой выход. Да, вставать и уходить после таких моментов. И говорить: "Давайте следующего, может по-умней будет."
  32. aleks700
    aleks700 Вчера, 09:55
    +1
    Россия не раз вторгалась в Ростов на дону, Воронеж, Белгород и т. д. Оккупировала Орёл, Смоленск, Волгоград, Новосибирск и многие другие восточноевропейские страны.
  33. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:05
    0
    Линда Томас-Гринфилд
    Личность, которая своими заявлениями вызывает неприязнь к черным наряду с вожаками "BLM". Чего стоит только одно ее заявление о том, что Россия не выполняет "Минские соглашения", т.к. не вернула Крым о чем записано в соглашениях. А какую классную отмазку приготовили для своего вранья о "вторжении" залюбуешься
    если в итоге российского вторжения не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие
    И так и этак на коне.
  34. spectr
    spectr Вчера, 10:37
    +1
    Все это прискорбно и опасно. Как только уровень интеллекта у власть имущих США упадет ниже допустимой планки, все может закончится 3-й мировой.
  35. ё-моё
    ё-моё Вчера, 11:06
    0
    Эта макака, когда с дерева упала, видать не только хвост сломала, но и головой сильно ударилась ... .
  36. iouris
    iouris Вчера, 11:10
    0
    ... и применении ядерного оружия (против Японии).
  37. Rybkin
    Rybkin Вчера, 11:20
    0
    Америка,похоже,скоро объявит и о "вторжении" России на планету Земля!
  38. Циник
    Циник Вчера, 11:44
    0
    Честно говоря жутковато от такого "театра абсурда".
    Они же уже настоящих берегов не видят, только свои нарисованные! Ладно Штаты, там самолюбование в порядке вещей, но они же этим заразили считай всех!
  39. prior
    prior Вчера, 11:57
    0
    Ну хоть кто-нибудь скажет этой представительнице хе-хемона, что Россия и есть эта самая Восточная Европа. Восточнее некуда.
  40. Романенко
    Романенко Вчера, 14:36
    0
    Цитата: "В пример она привела размещение российских войск "на границе Украины", "оккупацию" Крыма и вторжение в "другие части Восточной Европы"
    Почти не ошиблась загорелая, одно забыла сказать, что Россия вот уже несколько столетий оккупирует часть Восточной Европы от Предуралья до Прибалтики
  41. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:18
    0
    А чего она чёрная как сволочь, и походу член между бумажкой и пиджаком? laughing

    И вообще - уголькам слово не давали winked
  42. cniza
    cniza Вчера, 20:32
    0
    Цитата: rocket757

    Саливана и его спецов, сильно задвинули в сторону ... вот тот гад умный, хитрый, опасный!


    Да и он , с большой долей вероятности , будущий Президент США...
  43. agoran
    agoran Вчера, 21:00
    0
    Мда, от имени белых американцев какая-то нигга выступает.
    Хотелось бы спросить у белых американцев, а вот это черное лицо не отягощенное интеллектом правда выступает от вашего имени?