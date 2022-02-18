Постпред США при ООН обвинила Россию «во вторжении в Восточную Европу»

(...)если в итоге российского вторжения не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие

США продолжают утверждать, что Россия планирует нападение на Украину, к обвинениям присоединилась постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила о "вторжении России в Восточную Европу".Американский постпред выступила в эфире CNN, где прокомментировала ситуацию вокруг Украины. Ведущая программы поинтересовалась мнением Томас-Гринфилд о серьезности заявлений коллективного Запада о "вторжении России", тогда как Россия утверждает, что не собирается нападать, а на Украине не видят никаких приготовлений к наступлению. На что постпред США при ООН заявила, что никаких противоречий в этом нет, все видят приготовления России, только интерпретируют так, как им удобно.По словам Томас-Гринфилд, все действия России говорят о том, что она вынашивает планы по захвату Украины. В пример она привела размещение российских войск "на границе Украины", "оккупацию" Крыма и вторжение в "другие части Восточной Европы". В какие именно части вторглась Россия, американский дипломат пояснить не смогла, да и не пыталась, уже традиционно не приведя никаких доказательств своих слов. В Вашингтоне уже неоднократно заявляли, что необходимо верить на слово заявлениям чиновников и не требовать доказательств, так как они говорят только правду.При этом она, сама того не желая, подтвердила слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что, назначая даты вторжения, США в любом случае останутся в выигрыше, даже если никакого наступления не случится. По его словам, в этом случае в Вашингтоне заявят, что только усилия дипломатов смогли предотвратить "агрессию России". Именно это и заявила постпред США ведущей CNN.- приводит ее слова постпредство США при ООН.Напомним, что новой датой "российского вторжения" США назначили 20 февраля или "вторую половину месяца".