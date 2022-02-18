Военное обозрение
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Литовские военные у границ Белоруссии отрабатывали действия с бумажными топографическими картами на случай потери сигнала GPS

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В странах НАТО решили провести тренировки с армейскими подразделениями на тот случай, «если возникнет нештатная ситуация с системами навигации и коммуникации». В качестве противника в НАТО, уже не скрывая, видят Российскую Федерацию. И на основе постоянного нагнетания обстановки о якобы готовности российских войск к наступлению занимаются дальнейшим наращиванием концентрации своих войск у российских границ и переносом к этим границам военной инфраструктуры.


В литовской армии тренировки связаны с отработкой действий по переброске подразделений в Алитусском и Варенском районах в условиях возможной потери сигнала GPS. Эти районы граничат с территорией Республики Беларусь, где на данный момент проводятся совместные российско-белорусские военные учения.

Ранее в западной прессе появлялись публикации, в которых авторы заявляли об «опасности применения российскими войсками современных средств радиоэлектронной борьбы». За последние несколько недель на Западе в этом плане наиболее часто используются материалы о российском комплексе «Красуха-4».

В ходе тренировок у границ Белоруссии литовские военнослужащие должны были отрабатывать переброску с использованием обычных карт – без применения электронных планшетов и иных средств навигации и связи.

Бумажные карты понадобились литовским военным не только для того, чтобы двигаться в лесном массиве и на подходе к нему, но и для того, чтобы провести бронетехнику по населённым пунктам.



В итоге было установлено, что литовским младшим командирам необходимо совершенствовать навыки работы с бумажными топографическими картами для более оперативного ориентирования на местности с оптимальным выбором маршрута движения подразделений. За последние годы использование электронных систем навигации стало настолько привычным для прибалтийских армий, что работа с обычными картами оставляет, по версии командования, желать лучшего.

Передвижение личного состава литовского уланского батальона имени великой княгини Бируте перед входом в лесной массив:

Использованы фотографии:
Минобороны Литвы
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41 комментарий
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  1. andr327
    andr327 Вчера, 07:55
    +8
    Кстати а где ж они карты бумажные взяли? Или еще остались от советской армии?
    1. Злой543
      Злой543 Вчера, 08:15
      +7
      Используют туристические путеводители
    2. Stas Sv
      Stas Sv Вчера, 08:17
      +4
      Пойду гляну, а вот нашел; "состояние местности на 1986 год, издание 1989 год" километровка ежели что. Есть и более свежие 1980 года laughing
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 09:55
        0
        Им на всю армию,одной карты,хватит. Не больно велико войско- то..)
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 08:24
      +3
      Цитата: andr327
      Кстати а где ж они карты бумажные взяли? Или еще остались от советской армии

      Не, советские нельзя, там на вражеском языке все надписи... Напечатали, наверное... А планшеты у них есть? Обыкновенные... wassat
      1. andr327
        andr327 Вчера, 08:33
        +7

        Вот решил помочь, что б не потерялись
    4. knn54
      knn54 Вчера, 09:08
      0
      Андрей,карты из комплекта матроса Фукса ("Приключения капитана Врунгеля")
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 09:35
        +5
        Российская стратегическая ,универсальная карта им в помощь.Русский человек никогда не заблудится.
    5. Тави
      Тави Вчера, 16:14
      +1
      У меня другой вопрос возник: они вернулись или ещё нет? К Батьке в гости не забрели случайно?
  2. Victor_B
    Victor_B Вчера, 08:02
    +3
    литовские военнослужащие должны были отрабатывать переброску с использованием обычных карт – без применения электронных планшетов и иных средств навигации и связи.
    ... не слезая со своих броневелосипедов!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 10:46
      0
      Какие велосипеды? Они же уланы!
  3. Александр 3
    Александр 3 Вчера, 08:02
    +5
    У вертолётчиков есть такой пункт -при потери ориентировки,восстанавливать путём опроса местного населения. Думаю этим военным тоже надо поступать подобным образом .Язык , вы знаете куда может привести.Фашисты уже там были.Прошествовали там под охраной.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 08:09
      +3
      У вертолётчиков есть такой пункт -при потери ориентировки,восстанавливать путём опроса местного населения.


      Это как? Зависая над населенным пунктом и крича - Мужики, в какую сторону до Хацепетовки нам лететь? Или приземляться надо ?
      (вовсе не стебаюсь - интересно стало)
      1. Александр 3
        Александр 3 Вчера, 08:22
        +2
        Приземляются, и у населения интересуются.
    2. Msi
      Msi Вчера, 08:14
      +3
      У вертолётчиков есть такой пункт -при потери ориентировки,восстанавливать путём опроса местного населения. Думаю этим военным тоже надо поступать подобным образом .Язык , вы знаете куда может привести

      Сразу вспомнились поляки и Сусанин. laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 08:16
        +2
        Ну тогда РЭБ и GPS не было.
      2. Region-25.rus
        Region-25.rus Вчера, 08:53
        +3
        Сразу вспомнились поляки и Сусанин.
        "В общем так мужики. Водки и баб не обещаю но ... нагуляетесь вволю!" (с) Иван Сусанин (полякам)
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 08:04
    +3
    Литовские военные у границ Белоруссии отрабатывали действия с бумажными топографическими картами на случай потери сигнала GPS
    Так то разумное решение, но ... как же-ж потеряшек потом искать/собирать???
  5. Mouse
    Mouse Вчера, 08:06
    +3
    а читать- то карты умеют??? recourse
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Вчера, 08:10
      +2
      Цитата: Mouse
      а читать- то карты умеют??? recourse

      Так и сообщают что не очень...
    2. Злой543
      Злой543 Вчера, 08:16
      +5
      На следующем этапе им покажут компас
      1. Mouse
        Mouse Вчера, 08:18
        +3
        да учили бы сразу по звездам да по солнцу ориентироваться... wassat
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 08:44
          +2
          Цитата: Mouse
          да учили бы сразу по звездам да по солнцу ориентироваться..

          А если тучки? Или снег с дождем? В казармах сидеть будут? )))
          1. Mouse
            Mouse Вчера, 08:50
            +1
            самое место в непогоду прятаться.... wink
      2. sabakina
        sabakina Вчера, 09:12
        +1
        Цитата: Злой543
        На следующем этапе им покажут компас

        В детстве отец меня взял. на охоту. Я, как продвинутый пацан, взял с собой компас. Вывел я нас обратно практически к машине. Откуда это у меня, не знаю, дело было в начальных классах средней школы.
    3. sabakina
      sabakina Вчера, 09:07
      +2
      Цитата: Mouse
      а читать- то карты умеют??? recourse

      А чего их читать? тройка, семёрка, туз. Вот с Таро посложнее, там всякие пентакли мечей, тузов и пр. laughing
  6. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Вчера, 08:09
    +3
    Однако... до чего дошли натовские вояки, без GPS и на толчок не сходят.
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 08:18
    +4
    Литва агрессивная страна с имперскими амбициями, все никак не успокоится, куда ООН смотрит, проводят учения, возле границ России, явно вторжение со дня на день готовит. Думаю вторгнуться на территорию России 23 февраля, в 4 часа утра, это у них традиция такая, не давать людям выспаться. Ждали когда земля про мерзнет, что бы Абрамсы их не проваливались.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 08:46
      +2
      Цитата: 75Сергей
      куда ООН смотрит, проводят учения, возле границ России, явно вторжение со дня на день готовит. Думаю вторгнуться на территорию России 23 февраля, в 4 часа утра,

      Вот постпреду России в ООН так и надо заявить! Кричать! Потрясая картой! (А что, США можно, а нам - не?)
  8. Властор
    Властор Вчера, 08:30
    +2
    GPS не работает, пойдём по пачке Беломора
    1. Rusticolus
      Rusticolus Вчера, 08:51
      0
      Это в России можно ходить по пачке беломора, так сказать невооруженным глазом. А литовцам и микроскоп не поможет себя разглядеть.
  9. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 08:51
    0
    Раньше на ОБЖ ещё в школе нас учили по картам и компасу ориентироваться. Много чему учили ещё в те времена. Уже не говорю про Зарницы. hi
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 09:20
      0
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Раньше на ОБЖ ещё в школе нас учили по картам и компасу ориентироваться. Много чему учили ещё в те времена. Уже не говорю про Зарницы. hi

      Раньше ОБЖ не было. Было НВП и природоведение. Я до сих пор помню картинку из учебника 4 класса, как определять погоду по столбу дыма из печной печки.
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 08:52
    0
    Бумага всё стерпит. soldier
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 09:24
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Бумага всё стерпит. soldier

      Особенно та, которая в рулоне. laughing
  11. Аварийный
    Аварийный Вчера, 08:52
    0
    Сомневаюсь, что после того, как перестанет работать GPS у них останутся моральные силы на чтение бумажных карт.
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:29
      0
      Моральные сил у них не останется.

      Оральные и анальные у них с запасом laughing
  12. APASUS
    APASUS Вчера, 09:01
    0
    Ну как же так . А куда делась несокрушимая уверенность ,в том что оружие и техника НАТО самая самая ?
  13. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 10:19
    +1
    Литовские военные у границ Белоруссии отрабатывали действия с бумажными топографическими картами на случай потери сигнала GPS


    Ничего себе, они знают что такое бумага, карта, карандаш?))
    А курвиметр это наверное вообще артефакт из высшей цивилизации? laughing
  14. iouris
    iouris Вчера, 10:55
    0
    - Петровна, военные остановились, карты подоставали.
    - Ага. Щас подойдут: дорогу будут спрашивать.
  15. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 13:44
    0
    Вот это правильно, первое что произойдет вырубится вся электроника, уничтожат все местные центры коммандования, все про пво за пару часов и будут их в окопах со всех сторон долбить в полном информационном вакууме обдристаных штанах и грязи карты драпать пригодятся.