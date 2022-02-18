Литовские военные у границ Белоруссии отрабатывали действия с бумажными топографическими картами на случай потери сигнала GPS

В странах НАТО решили провести тренировки с армейскими подразделениями на тот случай, «если возникнет нештатная ситуация с системами навигации и коммуникации». В качестве противника в НАТО, уже не скрывая, видят Российскую Федерацию. И на основе постоянного нагнетания обстановки о якобы готовности российских войск к наступлению занимаются дальнейшим наращиванием концентрации своих войск у российских границ и переносом к этим границам военной инфраструктуры.В литовской армии тренировки связаны с отработкой действий по переброске подразделений в Алитусском и Варенском районах в условиях возможной потери сигнала GPS. Эти районы граничат с территорией Республики Беларусь, где на данный момент проводятся совместные российско-белорусские военные учения.Ранее в западной прессе появлялись публикации, в которых авторы заявляли об «опасности применения российскими войсками современных средств радиоэлектронной борьбы». За последние несколько недель на Западе в этом плане наиболее часто используются материалы о российском комплексе «Красуха-4».В ходе тренировок у границ Белоруссии литовские военнослужащие должны были отрабатывать переброску с использованием обычных карт – без применения электронных планшетов и иных средств навигации и связи.Бумажные карты понадобились литовским военным не только для того, чтобы двигаться в лесном массиве и на подходе к нему, но и для того, чтобы провести бронетехнику по населённым пунктам.В итоге было установлено, что литовским младшим командирам необходимо совершенствовать навыки работы с бумажными топографическими картами для более оперативного ориентирования на местности с оптимальным выбором маршрута движения подразделений. За последние годы использование электронных систем навигации стало настолько привычным для прибалтийских армий, что работа с обычными картами оставляет, по версии командования, желать лучшего.Передвижение личного состава литовского уланского батальона имени великой княгини Бируте перед входом в лесной массив: