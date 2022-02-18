Военные испытали новую версию барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» в Сирии

Базовая версия "Ланцет-3"
В России создана глубоко модернизированная версия барражирующего боеприпаса "Ланцет", дрон-камикадзе уже прошел необходимые испытания, в том числе и в Сирии.
Новая версия "Ланцета" отличается от базовой модели "обновленной аэродинамикой" - на дрон установили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвостовой части, тогда как у предыдущей модели было два симметричных X-образных крыла. Кроме того, модернизированный "Ланцет-3" получил боевую часть повышенного могущества, а также увеличенную дальность и продолжительность полета. Характеристики беспилотника не раскрываются, на сайте компании-разработчика присутствует информация только по базовой модели.
Однако военно-дипломатический источник, на слова которого ссылается РИА Новости, заявил, что военные уже испытали новую версию барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" в Сирии. Завершены ли испытания модернизированной версии барражирующего боеприпаса, или продолжаются, источник не пояснил.
В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии
- заявил он.
Базовая версия БПЛА "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, при этом масса боевой части составляет 3 кг, что и отражено в названии БПЛА. Беспилотник развивает скорость от 80 до 110 км/час и может поражать цели в радиусе 40 км от оператора. Для наведения используются три системы: координатная, с помощью оптико-электронных средств и комбинированная. Беспилотник оснащен телевизионным каналом, передающим изображение цели и позволяющем подтвердить ее поражение. Взрыватель - предконтактный.