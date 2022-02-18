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Военные испытали новую версию барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» в Сирии

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Базовая версия "Ланцет-3"


В России создана глубоко модернизированная версия барражирующего боеприпаса "Ланцет", дрон-камикадзе уже прошел необходимые испытания, в том числе и в Сирии.

Новая версия "Ланцета" отличается от базовой модели "обновленной аэродинамикой" - на дрон установили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвостовой части, тогда как у предыдущей модели было два симметричных X-образных крыла. Кроме того, модернизированный "Ланцет-3" получил боевую часть повышенного могущества, а также увеличенную дальность и продолжительность полета. Характеристики беспилотника не раскрываются, на сайте компании-разработчика присутствует информация только по базовой модели.

Однако военно-дипломатический источник, на слова которого ссылается РИА Новости, заявил, что военные уже испытали новую версию барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" в Сирии. Завершены ли испытания модернизированной версии барражирующего боеприпаса, или продолжаются, источник не пояснил.

В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии

- заявил он.

Базовая версия БПЛА "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, при этом масса боевой части составляет 3 кг, что и отражено в названии БПЛА. Беспилотник развивает скорость от 80 до 110 км/час и может поражать цели в радиусе 40 км от оператора. Для наведения используются три системы: координатная, с помощью оптико-электронных средств и комбинированная. Беспилотник оснащен телевизионным каналом, передающим изображение цели и позволяющем подтвердить ее поражение. Взрыватель - предконтактный.
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56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Шкипер
    Шкипер Вчера, 08:29
    +22
    Вещь конечно офигенная. Не отстаем от израиля. Он мне по внешнему виду вот кого напоминает...земляной поросенок ..он же трубкозуб или аардварк - лучший землекоп в мире..обитает в африке гда племя масаи. Древнее существо родом от динозавров. В России перые две особи появились в 2011 году. Нору глубиной 5 метров роет за 5 минут.
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    1. neri73-r
      neri73-r Вчера, 08:47
      +9
      Хорошая такая свинка, надо хохлабанду подогнать схроны рыть! wassat
      1. frruc
        frruc Вчера, 12:45
        +4
        "Ланцет-3" была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии

        Думаю, для закрепления уверенности в надежности изделия можно протестировать на нацбатах и огневых точках укров.
      2. alystan
        alystan Вчера, 15:41
        +2
        Они же первым делом их на сало пустят. Рыть они сами мастера, все же об этом знают.
    2. APASUS
      APASUS Вчера, 08:56
      +10
      Цитата: Шкипер
      Вещь конечно офигенная. Не отстаем от израиля

      Вещь конечно офигенная ,но от Израиля и даже от Китая отстаем.Дела в том что у моделей БПЛА "Ланцет" не складываются крылья и нет возможности старта из контейнера.Вот как делает Китай
      1. JPV
        JPV Вчера, 09:02
        +13
        Вот только радиус действия там ну ни как не 40км)
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 15:27
          -2
          Цитата: JPV
          Вот только радиус действия там ну ни как не 40км)

          Как раз 40 :)
          Прямой аналог третьего "Ланцета", это Hero-120. Те же 40 км радиус, только боеголовка немного тяжелее - 4.5кг.

          1. bovi
            bovi Вчера, 17:21
            +2
            это не китайская вафля, соблюдайте достоинство
      2. Наводлом
        Наводлом Вчера, 09:19
        +7
        Цитата: APASUS
        Вот как делает Китай

        это отличное и логичное решение
        но для более мелкого "калибра"
        1. APASUS
          APASUS Вчера, 11:34
          +3
          Цитата: Наводлом
          Цитата: APASUS
          Вот как делает Китай

          это отличное и логичное решение
          но для более мелкого "калибра"

          IAI Harop еще больше чем БПЛА "Ланцет-3"и производит запуск из контейнера
          1. neri73-r
            neri73-r Вчера, 14:58
            +2
            Цитата: APASUS
            IAI Harop еще больше чем БПЛА "Ланцет-3"и производит запуск из контейнера

            Это вопрос не к самому изделию, а к пусковой установке и системе управления. Складные крылья не такая большая проблема для нашей промышленности, а можно сделать и пусковой контейнер, где не надо складывать крылья.
      3. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Вчера, 09:25
        +11
        у них дальность только 15 км и масса меньше
  2. Николай1987
    Николай1987 Вчера, 08:36
    -27
    получил боевую часть повышенного могущества

    Ого, это аналог слова мощность? Или взрывной силы?
    1. Pivot
      Pivot Вчера, 08:44
      +32
      В артиллерии это определение характеризует мощность заряда, уже много лет, но вы не беспокойтесь на ЕГ вам такой вопрос не достанется.
      1. Николай1987
        Николай1987 Вчера, 08:47
        -45
        Да мне и в институте про такое не говорили, наверно потому, что я не военную академию оканчивал. Но это не важно, главное, чтобы могучие артиллеристы, когда придет их время, не обосрались. А свои снаряды могут называть как им вздумается.
        1. Pivot
          Pivot Вчера, 09:13
          +20
          Ну выполнять поставленную задачу и обосравшимся можно. А вот как остряки себя поведут во время БД это вопрос? Не побегут ли они в колоннах беженцев с женщинами и детьми объясняя свою трусость тем что этому в институте не учили?
        2. Валентина Саленко
          Валентина Саленко Вчера, 09:17
          +4
          Вас макнули в собственную безграмотность, я тоже заканчивал гражданский ВУЗ, однако ляпов таких не допускаю.
          1. Николай1987
            Николай1987 Вчера, 09:52
            -16
            Вас макнули в собственную безграмотность, я тоже заканчивал гражданский ВУЗ, однако ляпов таких не допускаю.


            Я и забыл, что здесь "лажать" нельзя.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 09:48
        +4
        Цитата: Pivot
        В артиллерии это определение характеризует мощность заряда, уже много лет, но вы не беспокойтесь на ЕГ вам такой вопрос не достанется.

        Не следует вот так походя унижать человека незнанием англицизмов...В русском языке слово «могущество» - 1. устар. способность к действию; потенциал. 2. большая сила и власть. 3. покоряющая сила, неодолимое воздействие, влияние чего-либо.
        Кроме того, могущество – это скорее отношение между людьми, способность одного человека заставить другого выполнять его волю.
        Что касается
        Могущество боеприпаса - показатель эффективности его действия у цели. Например, могущество фугасных снарядов определяется площадью зоны разрушения; бронебойных — толщиной пробиваемой брони при заданном угле встречи; осколочных — площадью приведённой зоны осколочного поражения, определяемой количеством, массой и скоростью разлёта осколков; для всех снарядов — вероятностью поражения цели.
        Словарь военных терминов. — М.: Воениздат Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин. 1988
        Теперь смотрим определение мощности.
        Мощность - это физическая величина, которая показывает скорость выполнения работы и равна отношению работы ко времени, за которое эта работа выполняется. Так как при выполнении работы происходит превращение энергии, то можно считать, что мощность характеризует скорость превращения энергии.
        На английском все эти характеристики и значения обозначаются одним словом - power : сила, энергия, мощь, могущество, энергетика, мощность, власть...
        ***
        По моему разумению мощность - самое верное название...Но, по разумению многих российских «эффективных учёных» это звучит по-деревенски, архаично...То ли дело - могущество...Самое интересное, что имеются даже единицы измерения этого качества...
        Сродни «громко звучащим»: менеджеру, провайдеру, мерчендайзеру...
        ***
        На данном этапе рассуждений можно закончить словами из анекдота про инерцию:
        А по-нашему, по-русски это...называется.
        hi
        1. Demon_is_ada
          Demon_is_ada Вчера, 13:33
          +2
          Ну тут не просто игра слов, это обобщенное выражение. Если попытаться дать точное определение, то способность воздействовать на цель с целью её повреждения или уничтожения. Как пример - могущество дистанционно подрываемых снарядов калибра 30 мм по пехоте, приблизительно мина 80 мм. А при выкуривании из окопов уже с гаубицами сопоставимо. Это относительно все, чисто инженерный термин
          hi
          1. Николай1987
            Николай1987 Вчера, 13:40
            +2
            А чем слово эффективность не подходит?
            1. Demon_is_ada
              Demon_is_ada Вчера, 15:42
              +1
              В принципе подойдёт с добавлением - по пехоте, по БМП и тд. Это более емкий смысл, обычно там ещё боезапас, вес, ресурс ствола и тд и тп. Могущество более очерчено... Как то так, не я придумал...
              На примере ланцета он может более могуществен, но менее эффективен wassat судя по крыльям ухудшилось управление, стало своеобразным, вес увеличен - затруднилась доставка и тд
              Ну наверно инженеры придумали для гуманитариев, что бы тх не давать на несколько листов, все равно для них это филькина грамота
              hi
        2. Белый мужчина
          Белый мужчина Вчера, 15:57
          -1
          вот взяли и просвет погонный замазали. По спору: это как волнующая женщина, волнующееся море и волнительная тёлка, волнительный пук в лужу
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Вчера, 19:26
        0
        Цитата: Pivot
        В артиллерии это определение характеризует мощность заряда, уже много лет

        Впервые я увидел подобную характеристику в СМИ лет 10 назад, типа "теперь так будет принято", вместо определения "мощность боеприпаса". До сих пор слух режет.

        Дословный словарный смысл слова "Могущество" - это социальная/религиозная/политическая власть выраженная силовыми методами, демонстрация силы принуждения.
        А физические процессы, типа химической реакции, или энергообмена в ее ходе, определяляются "Мощностью".

        Так что, в моем понимании - это печальный пример того, как безграмотность становится правилом ради "красного словца". Убого.
        1. Pivot
          Pivot Вчера, 19:39
          +1
          Ещё в 1991м в армии использовали термин могущество снаряда
    2. den3080
      den3080 Вчера, 08:47
      -26
      Цитата: Николай1987
      получил боевую часть повышенного могущества

      Ого, это аналог слова мощность? Или взрывной силы?

      Тоже повеселило.
      автор, видимо, насмотрелся «Властелина колец» с «Гарри Поттером» пополам.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Вчера, 08:56
        +25
        Цитата: den3080
        Тоже повеселило.

        Мда… Может слова армия, снаряд, пуля, рота, цель и тд веселят?
        Автор использует обычный термин, который знают все кто хоть как-то относится к военному делу.
        Смех он может вызывать только у людей знание которых о мире основано на «Властелине колец» и «Гарри Поттере».
      2. Николай1987
        Николай1987 Вчера, 09:35
        -21
        наверно думают, что мощность это у ботанов-физиков, а могущество это для крутых пацанов. Власть, могущество....моя прелесть)))
      3. Комментарий был удален.
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 08:55
      +7

      Николай1987
      Сегодня, 08:36
      +1
      получил боевую часть повышенного могущества

      Ого, это аналог слова мощность? Или взрывной силы?

      Могущество боеприпасов
      Способность снарядов, боевых блоков ракет, авиабомб, мин и др. боеприпасов в ядерном и обычном снаряжении причинять ущерб требуемого уровня объекту поражения (цели); характеризует их действие у цели. .. . Показателем М.б. может служить площадь зоны поражения (её среднее значение - площадь приведенной зоны поражения) или радиус приведенной зоны . Достаточно полное отражение М.б. находит в координатном законе поражения объекта, т.е. в зависимости условной вероятности поражения точечной цели от расстояния между целью и эпицентром взрыва. М.б. является свойством системы «снаряд - цель». Одной и той же мощности снаряд обладает малым могуществом при воздействии по сильно защищенной цели и большим могуществом при воздействии по слабо защищенной цели. М.б. может изменяться во времени, если защищённость объекта поражения в процессе воздействия меняется.
      как то так.
      1. Комментарий был удален.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Вчера, 08:58
          +5

          Николай1987
          Сегодня, 08:57
          НОВЫЙ

          0
          Спасибо, я знаю определение слова - могущество, просто ни разу не слышал о его применении в таком ключе.
          ВСЁ знать - по определению невозможно.
      2. Николай1987
        Николай1987 Вчера, 09:14
        -7
        Одной и той же мощности снаряд обладает малым могуществом при воздействии по сильно защищенной цели и большим могуществом при воздействии по слабо защищенной цели

        Кроме того, модернизированный "Ланцет-3" получил боевую часть повышенного могущества

        Увеличилась мощность боевой части!
        Базовая версия БПЛА "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, при этом масса боевой части составляет 3 кг, что и отражено в названии БПЛА

        Если и бывает, что могущество не увеличивается от увеличения мощности боевой части, то может и само изделие не предназначено для этой цели? либо мощность выбрана не верно.
        По-моему ,слово могущество это слово паразит.
        1) Мощности боевой части не хватит для поражения цели.
        2) Мощности боевой части не хватит могущества для поражения цели.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 10:00
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        как то так.

        Ещё бы уяснить, в каких единицах оно «М.б.» измеряется...Потому что, одно дело - ядерный боеприпас мощностью 10 кт, а другое - могуществом 75% Хиросимы...
        А вдруг окажется, что это могущество по факту - обычная забытая мощность?
        1. Николай1987
          Николай1987 Вчера, 10:14
          -6
          Ещё бы уяснить, в каких единицах оно «М.б.» измеряется

          Попробуем рассудить логически. Что является могуществом? Согласно военным терминам это поражающая мощь, покоряющая сила , неодолимое воздействие. Откуда она берется? Взрыв - Быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва. Взрыв в твёрдой среде вызывает разрушение и дробление.
          Кому напомнить формулу мощности?!)
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 10:26
            +1
            Цитата: Николай1987
            Кому напомнить формулу мощности?!

            Давайте просто порадуемся, что Россия научилась производить «Ланцеты» разного могущества, чтобы нас не обвинили во флуде...
            hi
            1. Николай1987
              Николай1987 Вчера, 10:29
              -7
              Да пусть обвиняют в чем угодно, хоть банят, мне просто интересно, у нас умеют люди думать, рассуждать или только кидать какахами из-за своего забора.
              1. А Нас Рать
                А Нас Рать Вчера, 19:40
                +1
                Цитата: Николай1987
                мне просто интересно, у нас умеют люди думать, рассуждать

                Вопрос актуальный для всего населения планеты.
                Увы, но человек - существо УСЛОВНО разумное, так как более 80% человечества, считают мыслительный процесс в целом и критическое мышление в частности - обременительным. Поэтому с готовностью делегируют эту функцию кому угодно, от церкви до СМИ и политиков. Что бы самим не сильно отвлекаться от насыщения своих животных потребностей. request
                1. Николай1987
                  Николай1987 Вчера, 19:52
                  +1
                  Да, можно с умным видом рассказывать, что ядром нужно бить по воробьям, а картечью по зданию и тебя по делом засмеют, но чтобы из-за слова синонима тут так упарывались доказывать свою правоту некоторые индивиды?!
                  Сразу вспомнил, как меня распяли за слово "плавают", вместо "ходят".
                  Надеюсь (нет) Вы (вояки) и в жизни такие правильные, а ведь иначе стыдно должно быть.
                  1. Комментарий был удален.
          2. tikhonov66
            tikhonov66 Вчера, 13:01
            -1
            "...
            Кому напомнить формулу мощности?!)
            ..."
            - у ПОНЯТИЯ "мощность" - нету формулы,
            но есть определение...
            - (механическая)Мощность - это скорость выполнения физическим телом механической работы
            - или механическая работа выполняемая физическим телом за единицу времени
            1. Комментарий был удален.
          3. Demon_is_ada
            Demon_is_ada Вчера, 15:52
            +1
            Для КС применение бризантных вв делает его более могущественным для бронированных целей по сравнению с тротилом, но мощность у тротилового будет больше при равной бронепробиваемости плюс-минус. Короче, по факту слоблудие, общий критерий оценки
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 08:55
    0
    То есть, Х-образное крыло и Х-образное хвостовое оперение ? Такое описание жутко напоминает заморский аппарат...и,по моему, израильский !
    1. neri73-r
      neri73-r Вчера, 09:00
      +9
      Цитата: Nikolaevich I
      То есть, Х-образное крыло и Х-образное хвостовое оперение ? Такое описание жутко напоминает заморский аппарат...и,по моему, израильский !
      Законы аэродинамики равны для всех.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 09:44
        -4
        Цитата: neri73-r
        Законы аэродинамики равны для всех.

        Эти законы известны давно...почему же с начала не выбрали эту схему,похоже лучшую ,а выбрали схему "два симметричных икса" ?
        1. neri73-r
          neri73-r Вчера, 09:56
          +3
          Цитата: Nikolaevich I
          Цитата: neri73-r
          Законы аэродинамики равны для всех.

          Эти законы известны давно...почему же с начала не выбрали эту схему,похоже лучшую ,а выбрали схему "два симметричных икса" ?

          И опыт, сын ошибок трудных,........(с)
          1. bovi
            bovi Вчера, 17:53
            0
            про БПЛА еще вопрос: что важнее - опыт применения прошлых концепций или собственно электроника, реализующая эти концепции на некотором техническом уровне.
    2. tikhonov66
      tikhonov66 Вчера, 13:06
      0
      "...
      Такое описание жутко напоминает заморский аппарат.
      ..."
      - все на что-нибудь ПОХОЖЕ...
      Еж - в иголках.
      Елка - тоже.
      (С.Я. Маршак - веселая азбука.)

      На горе шумит ветла,
      На ветле звенит пчела,
      Полосатая как зебра.

      В нашу лодку иногда
      Набирается вода,
      В глубине плывёт звезда,
      Серебристая как рыба.

      В роще-клёны и дубы,
      А под ними есть грибы,
      Каждый гриб похож на зонтик.

      Вышел месяц молодой,
      Небо кажется водой,
      Туча кажется волной,
      Месяц-лодкой деревянной...
      (Юнна Мориц. Что на что похоже)

      8-)))
  4. riwas
    riwas Вчера, 09:14
    +4
    Военные испытали новую версию барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» в Сирии

    Вопрос сколько их у нас. Для хорошей заварушки нужно массированное применение.

    Российский беспилотник комикадзе Ланцет - 3 наносит удар по боевикам в Сирии
    1. Николай1987
      Николай1987 Вчера, 09:42
      0
      комикадзе

      комикадзе)))))
      1. riwas
        riwas Вчера, 09:44
        +4
        комикадзе)))))

        Извиняюсь. Фразу я Ютуба скопировал, не проверил.
  5. Барбарис25
    Барбарис25 Вчера, 09:29
    +2
    это хорошо..следующий шаг-полноценная кумулятивно-осколочная боевая часть. В 3 кило как раз поместится бч от рпг-7 с пробитием в 500 мм и осколочными кольцами-универсальный бпла получится
  6. senima56
    senima56 Вчера, 10:03
    +2
    Это хорошо, что характеристики улучшены. Интересно- решили ли проблему звука этого боеприпаса? В предыдущих комментариях, по использованию этих дронов, часто звучала фраза: "Боевики, услышав звук приближающего боеприпаса, (бросились в разные стороны, пытались укрыться и т.п.)" Вот в чём был недостаток "Ланцета-1" и "Ланцета-3"! hi
  7. VicktorVR
    VicktorVR Вчера, 10:07
    +1
    Недешево наверно выходит, тепловизоры взрывать. Цель должна быть соответствующая.
    1. tikhonov66
      tikhonov66 Вчера, 13:09
      0
      "...
      Недешево наверно выходит, тепловизоры взрывать.
      ..."
      - если делать МНОГО - то может получиться дешевле...
      1. Pivot
        Pivot Вчера, 14:27
        +1
        Ну это как посмотреть. Сам взлетел, сам разведал сам уничтожил. Или раньше самолёт разведчик вылетел, засек цель, штурмовик или бомбардировщик вылетел отработал цель. Теперь прикидываем человекочасы летного персонала, потом стоимость рабочего времени 2х ЛА + риск попадания под зенитный огонь, так что в итоге дешевле?
        1. bovi
          bovi Вчера, 17:42
          0
          КМК здесь не про "сам разведал", а про дистанционное наведение, т.е. это телеуправляемая с воздушным маневром мина. Другими словами, на барражирующий БП она ну как бы похожа, но это все-таки прошлая концепция: ударный смертник.
        2. Rusticolus
          Rusticolus Вчера, 19:41
          0
          так что в итоге дешевле?
          Теленавидение вообще вещь специфическая. Селекция целей, перенаведение, да даже идентификация. Если все это попытаться переложить на автоматические системы, то их стоимость легко может оказаться еще выше. Если же задача проще, уничтожить все что движется в заданном районе, то там и теленавидение не обязательно. Но опять же если не нужно подтверждение уничтожения.
  8. Spkrdctr
    Spkrdctr Вчера, 21:21
    0
    Потребуется всего один год, чтобы приделать складные крылья и сделать коробчатую пусковую установку для грузовика. Теперь, когда базовый самолет-шалаш готов, его легко доделать. Он выглядит как очень хороший боеприпас и, вероятно, намного дешевле израильской версии.