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В ВМС США нашли виновных в утечке видеозаписи падения самолета F-35C с авианосца Carl Vinson

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24 января 2022 года самолет-истребитель последнего поколения F-35C Lightning II авиации ВМС США врезался в палубу авианосца Carl Vinson, после чего загорелся и в конце концов рухнул в море. Вскоре после печального события интернет обошли драматичные видеокадры с места происшествия, снятые с нескольких ракурсов.


Американские ВМС начали расследование всех обстоятельств инцидента. Помимо выяснения причин падения самолета в море, военных следователей заинтересовало и то, каким образом видеозапись с авианосца попала в интернет. Установить виновных удалось довольно быстро.

Обвинения в утечке видео получили пять младших офицеров из состава экипажа боевого корабля. Их считают виновными в неподчинении приказу в соответствии со статьей 92 Единого кодекса военной юстиции. В ВМС США, как и в вооруженных силах других стран мира, запрещено сливать заснятую на военных объектах информацию в интернет, а названные военнослужащие это требование нарушили.

Пока фамилии обвиняемых остаются неизвестными. В ВМС США также не говорят и о том, на каком этапе следствия находятся дела подозреваемых. Но известно, что расследование утечки видео завершилось, чего не скажешь о расследовании самой аварии: установить, кто слил видео в интернет, оказалось куда более простой задачей, чем выяснить причины аварии нового самолета. Лётчику F-35, как известно, удалось спастись, но кроме него пострадали еще шесть американских моряков, которые находились на борту авианосца. Также сообщалось о повреждении по меньшей мере 4-х самолётов, находившихся в тот момент на палубе.

Как сообщил сайт Defense News, в результате аварии истребителя были разорваны все четыре страховочных троса авианосца, которые используются при торможении садящихся на корабль самолетов. В командовании заявляют, что страховочные тросы были восстановлены уже через 45 минут после инцидента.

Автор:
Использованы фотографии:
Twitter / The official Twitter account of the @LockheedMartin F-35 Lightning II
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45 комментариев
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  1. bober1982
    bober1982 Вчера, 09:06
    -4
    Надо брать пример с американцев,их действия по предотвращению утечки подобной информации и наказанию всякого рода информаторов,можно назвать безупречными,работают оперативно.
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:13
      +5

      неплохая растяжка
      учитывая горизонтальное положение стопы, регулярное выполнение подобных фигур может аукнуться на коленном суставе
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Вчера, 09:21
        +7
        Цитата: Наводлом
        учитывая горизонтальное положение стопы, регулярное выполнение подобных фигур может аукнуться на коленном суставе

        До 50 лет об этом не задумываешься, а все советы воспринимаешь с улыбкой. hi
        1. антивирус
          антивирус Вчера, 16:19
          0
          прим в 90-91 г выпускник смоленского физкультурного так и сказал: через 30 лет мениски и тп
          будет обязательно. у всех футбол. баскет, даже волейбол.
          запомнил и поверил в исключение из правила. не прокатило.
          на 7-10 лет старше уже титан ставят
      2. Дядя Ваня Сусанин
        Дядя Ваня Сусанин Вчера, 09:28
        +2
        Надо просто каждый день делать растяжку по 10 минут и все будет хорошо, и не только с коленными суставами.
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 09:32
          +2
          Цитата: Дядя Ваня Сусанин
          Надо просто каждый день делать растяжку по 10 минут и все будет хорошо, и не только с коленными суставами.

          вы находите такое положение сустава естественным и физиологичным?
          1. Дядя Ваня Сусанин
            Дядя Ваня Сусанин Вчера, 11:04
            0
            Естественное и физиологичное положение тела, это поза младенца в утробе матери yes
    2. Michael67
      Michael67 Вчера, 09:14
      +4
      "...пять младших офицеров из состава экипажа боевого корабля. Их считают виновными...". Виноваты тик-ток-мозги. Это поколение некст. Жертвы пепсиколы. Целых 5 офицеров ради желания прославиться законы нарушают. Уровень безмозглых дешёвок.
    3. rocket757
      rocket757 Вчера, 09:15
      +1
      Да вы шо!!! Это ж будет .... короче, нарушение того, другого, третьего, против чего, они всем "прогрессивным" скопом выступают, борятся!!! Когда это их интЭрЭсов не косается!
    4. URAL72
      URAL72 Вчера, 09:18
      0
      А что там искать?
      Лётчику F-35, как известно, удалось спастись, но кроме него пострадали еще шесть американских моряков"

      Пятеро из пострадавших это как раз и есть любители "хоумвидео". Не успели убежать,- снимали. А вот шестой,- трус. Побоялся прыгать за борт,- акулы.
    5. Валентина Саленко
      Валентина Саленко Вчера, 09:23
      +5
      Не могу согласиться, оперативно, это когда не попало в сеть. Когда наши перегоняли адмирала Горшкова в Индию, так индусы тоже неудачно посадили самолёт, там вмятина в палубе. Так вот они у всех поотбирали мобильные телефоны и постирали записи и кто об этом знает? Я случайно узнал, разговорился с человеком, который тому очевидец.
      И выводов не делают. Говорили им что не надо на палубную авиацию пускать женщин, хочется так пилотов-истребителей в юбке, есть же где развернуться, нет, надо обязательно на авианосец.
      1. Michael67
        Michael67 Вчера, 09:36
        0
        Вы несколько неверно говорите - "пилот-истребитель в юбке". По их правилам верно будет "вагино-пилот-истребитель".
    6. knn54
      knn54 Вчера, 09:29
      +1
      -страховочные тросы были восстановлены уже через 45 после инцидента.
      45-минут или часов?
      1. abrakadabre
        abrakadabre Вчера, 09:39
        0
        45-минут или часов?
        секунд?! request
    7. -Дмитрий-
      -Дмитрий- Вчера, 09:32
      +2
      Надо брать пример с американцев,их действия по предотвращению утечки подобной информации


      Видео слито, какое предотвращение о чем вы? Наказать да, наказали. В этом плане правильно все сделали.
    8. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 09:48
      +2
      А что. Пилот молодец, нанесла урон нашему противнику, да ещё в мирное время. Медаль надо-бы вручить. Побольше таких надо.
    9. kenig1
      kenig1 Вчера, 09:57
      0
      Где предотвращение? Бъют по хвостам.
    10. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 10:04
      0
      ну да,поэтому у нас по факту в сети нет видео с учений,испытаний су-57,т-14,т-90м и бмп-2м и другой новой техники которая уже в войска идет
    11. Servisinzhener
      Servisinzhener Вчера, 14:25
      +2
      Если бы такое произошло у нас. Я про наказание за выкладывание подобного видео в сеть. Некоторые форумчане бились бы в падуче с криками: -Народ имеет право знать!
    12. Tomcat_Tomcat
      Tomcat_Tomcat Вчера, 15:39
      +1
      Цитата: bober1982
      действия по предотвращению утечки подобной информации и наказанию всякого рода информаторов

    13. Пленник
      Пленник Вчера, 18:58
      0
      laughing Оно и видно...на youtube.
  2. Аварийный
    Аварийный Вчера, 09:09
    +4
    Ну всё, главное установили. А почему самолетик грохнулся, дело второстепенное. winked
    1. bober1982
      bober1982 Вчера, 09:15
      +7
      Цитата: Аварийный
      А почему самолетик грохнулся, дело второстепенное

      Не совсем так,очень даже интересно.
      Самолет пилотировала первая в мире летчица-женщина Ф-35,это был её первый самостоятельный полет.
      Надо думать,что и последний полет,как и последняя летчица Ф-35,больше видимо и не будет.
      1. Аварийный
        Аварийный Вчера, 09:30
        +5
        Тогда это другое дело. laughing
  3. Alien From
    Alien From Вчера, 09:10
    +2
    Без эмоций. Плевать на их проблемы.
    1. Аварийный
      Аварийный Вчера, 09:21
      +4
      laughing Не-не. Плевать будем эмоционально. "Дорогие товарищи, с этим маленьким бокалом, но с большим чувством..."(с)
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 09:13
    +5
    Обвинения в утечке видео получили пять младших офицеров из состава экипажа боевого корабль. Их считают виновными в неподчинении приказу в соответствии со статьей 92 Единого кодекса военной юстиции. В ВМС США, как и в вооруженных силах других стран мира, запрещено сливать заснятую на военных объектах информацию в интернет, а названные военнослужащие это требование нарушили.
    . А шо, те ребята не за свободу информации и прочие дермократические ценности старались, а теперь по "репрессии" попадут?
  5. -Дмитрий-
    -Дмитрий- Вчера, 09:35
    +1
    были разорваны все четыре страховочных троса авианосца, которые используются при торможении садящихся на корабль самолетов


    Вообще-то они называются тормозными тросами или тросами аэрофинишера, а не страховочными.
  6. Alex_You
    Alex_You Вчера, 09:37
    +1
    Вспомнилось: wassat
  7. abrakadabre
    abrakadabre Вчера, 09:41
    +1
    Красиво пошел! Глаз радуется.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:42
    +2
    каким образом видеозапись с авианосца попала в интернет
    Ну этот процесс сегодня освоен даже детьми в младших классах.
    Обвинения в утечке видео получили пять младших офицеров
    Вместо того, чтобы выполнять задачи по штатному расписанию спешили заработать лайки в интернете. Достойное занятие для "защитников демократии". "Результативное" приземление первой женщины-пилота F-35 - самолет буль-буль, надстройка и 4 самолета повреждены, 6 моряков пострадали, 4 страховочных троса аукнулись... Поздравляем первую и наверное пока последнюю.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 09:52
    +2
    Установить виновных удалось довольно быстро.
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 10:13
    +1
    В ВМС США нашли виновных в утечке видеозаписи падения самолета F-35C с авианосца Carl Vinson


    Виновных, Карл!

    Виновен не пилот, а тот кто снимал! wassat

    Хорошо полетел джет. Нызенько, тыхэнько))
    1. Tomcat_Tomcat
      Tomcat_Tomcat Вчера, 15:46
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Виновен не пилот, а тот кто снимал!

      в "сливе" видеозаписи - конечно виноваты они.
      По поводу самого же инцидента, действий летчика, РП, техсостояния машины разбираться будут отдельно.
  11. kig
    kig Вчера, 10:34
    0
    Интересно, что в сети появилось еще и фото самолета, плавающего в море



    и видео с кормы авианосца, показывающего заходящий на посадку самолет. Видео обрывается до того, как самолет ударился о палубу - но за это решено никого не наказывать. Накажут лишь тех, кто опубликовал видео с экрана PLAT - Pilot’s Landing Aid Television, так как The rationale was that the PLAT video was a government document released without being properly cleared, rather than images or video footage from a personnel device, a spokesman told USNI News.

    Вот такие там заковыристые правила.
    1. Комментарий был удален.
    2. tikhonov66
      tikhonov66 Вчера, 13:28
      -1
      "...
      Интересно, что в сети появилось еще и фото самолета, плавающего в море
      ..."
      - это не фото "самолета, плавающего в море"
      Это фото "самолета, бодро бегущего/скачущего по волнам"...
      (обратите внимание - на нитенсивный "кильватерный" след)
      - Правда только - "кормой вперед"...
      Но его-же пилотировала женщина-ас !
      А она плавает - как хочет !
      Нет предела мастерству
      1. Tomcat_Tomcat
        Tomcat_Tomcat Вчера, 15:44
        0
        Цитата: tikhonov66
        обратите внимание - на нитенсивный "кильватерный" след)
        - Правда только - "кормой вперед"

        это не "кильватерный след". Это вода, превратившаяся в пар при соприкосновении с горячими частями двигателя.
    3. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:48
      0
      А говорили что гамно не тонет, и были правы laughing
  12. Voldemar Vladimir
    Voldemar Vladimir Вчера, 10:45
    0
    Шила в мешке утаишь.
  13. Илия
    Илия Вчера, 13:06
    0
    Лётчику F-35, как известно, удалось спастись, но кроме него пострадали еще шесть американских моряков, которые находились на борту авианосца.
    Букет цветов ей на 8 Марта, внеочередное звание, и дать ещё один НОВЫЙ самолёт. Пусть тренируется, женщина!
  14. Denis812
    Denis812 Вчера, 13:23
    0
    Ну что могу сказать - никто не погиб, это радует. Но минус один истребитель противника.
    Всё очень хорошо. :)
  15. Кушка
    Кушка Вчера, 14:08
    0
    .....Не могу согласиться, оперативно, это когда не попало в сеть.....
    Не помню кто, Олесь Гончар ил Коротич (которые много лет рулили
    партийными изданиями), как то рассказал:
    В одном забитом районе Николаевской области, местная типография
    (шевченковская хата под соломой) ночью выпускала местный партийный
  16. Кушка
    Кушка Вчера, 14:16
    0
    рупор. Дед наборщик, герой гражданской войны, сослепу перепутал
    цинковое клише с ликом члена политбюро и наутро эта газета вышла
    с некрологом, а фото "красовался" живой партийный бог страны.
    Рано утром звонок из ЦК в местному секретарю обкома. Тот, чуть ли
    не в одном халате поверх трусов, хватает в "Волгу" местных руководителей
    КГБ и УВД и мчится в этот райцентр. Почта уже расстаралась, газеты разнесла.
    Через два часа всех подписчиков обошли/ объехали местные менты и работники
    почты и ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ БЫЛИ ИЗЪЯТЫ (инструктаж -рот на замке -соответственно)
  17. Кушка
    Кушка Вчера, 14:27
    0
    Начальника типографии и наборщика с партии долой
    (персональное дело) и с должности тоже.
    На этом история не закончилась.
    Через время наступает славная дата - круглая годовщина
    Великой Октябрской Революции. Выходит Постановление ЦК
    и все живые ветераны, старые большевики представлены к
    наградам (вручать торжественно, на собраниях). Двух пострадавших
    в описанном деле среди представленных нет - нет таких членов партии.
    Несколько ветеранов ВОР и ГВ этого района, возмутившись таким поворотом,
    написали обращение Генеральному секретарю ЦК. Мол эти люди еще
    лично с Лениным общались и с Котовским шашками махали. СТЫДНО!
    Вторая серия марлезонского балета:
    Ранний звонок из ЦК в обком, секретарь в халате поверх трусов вылетает
    со всей своей свитой в этот забытый богом район. На большом открытом
    собрании обоих дедов восстанавливают в партии и торжественно
    вручают юбилейные награды!
  18. Tomcat_Tomcat
    Tomcat_Tomcat Вчера, 15:41
    +1
    Обвинения в утечке видео получили пять младших офицеров из состава экипажа боевого корабль. Их считают виновными в неподчинении приказу в соответствии со статьей 92 Единого кодекса военной юстиции. В ВМС США, как и в вооруженных силах других стран мира, запрещено сливать заснятую на военных объектах информацию в интернет, а названные военнослужащие это требование нарушили.

    Все правильно. Данная информация как минимум для служебного пользования, даже если в кадр не попало ничего секретного.
    Бесконтрольное пользование экипажем корабля мобильными телефонами с функциями фото- и видеосъёмки и возможностью выхода в сеть Интернет может нанести ущерб сохранности секретов, которые имеют место быть на боевом корабле (или любом ином военном объекте)

    Так, к примеру, в 2016 году матрос ВМС США Кристиан Сосье был признан виновным по федеральным обвинениям в том, что в 2009 году фотографировал на мобильный телефон помещения реактора атомной подводной лодки "Александрия" (USS Alexandria (SSN-757)). В результате он был приговорен к году тюремного заключения, но помилован бывшим президентом США Дональдом Трампом.