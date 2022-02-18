В ВМС США нашли виновных в утечке видеозаписи падения самолета F-35C с авианосца Carl Vinson

24 января 2022 года самолет-истребитель последнего поколения F-35C Lightning II авиации ВМС США врезался в палубу авианосца Carl Vinson, после чего загорелся и в конце концов рухнул в море. Вскоре после печального события интернет обошли драматичные видеокадры с места происшествия, снятые с нескольких ракурсов.
Американские ВМС начали расследование всех обстоятельств инцидента. Помимо выяснения причин падения самолета в море, военных следователей заинтересовало и то, каким образом видеозапись с авианосца попала в интернет. Установить виновных удалось довольно быстро.
Обвинения в утечке видео получили пять младших офицеров из состава экипажа боевого корабля. Их считают виновными в неподчинении приказу в соответствии со статьей 92 Единого кодекса военной юстиции. В ВМС США, как и в вооруженных силах других стран мира, запрещено сливать заснятую на военных объектах информацию в интернет, а названные военнослужащие это требование нарушили.
Пока фамилии обвиняемых остаются неизвестными. В ВМС США также не говорят и о том, на каком этапе следствия находятся дела подозреваемых. Но известно, что расследование утечки видео завершилось, чего не скажешь о расследовании самой аварии: установить, кто слил видео в интернет, оказалось куда более простой задачей, чем выяснить причины аварии нового самолета. Лётчику F-35, как известно, удалось спастись, но кроме него пострадали еще шесть американских моряков, которые находились на борту авианосца. Также сообщалось о повреждении по меньшей мере 4-х самолётов, находившихся в тот момент на палубе.
Как сообщил сайт Defense News, в результате аварии истребителя были разорваны все четыре страховочных троса авианосца, которые используются при торможении садящихся на корабль самолетов. В командовании заявляют, что страховочные тросы были восстановлены уже через 45 минут после инцидента.