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Британия начала переброску дополнительного военного контингента в Эстонию

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США и Великобритания во всю используют ситуацию вокруг Украины для решения своих задач, в том числе усиления военного присутствия у границ России. Пентагон уже перебросил большую часть дополнительного военного контингента в Европу, теперь пришла очередь и Великобритании.


Как сообщает британское Минобороны, Великобритания усиливает свое военное присутствие в Эстонии, где осуществляет командование одной из боевых групп НАТО. Согласно опубликованной официальной информации военного ведомства, на территорию этой прибалтийской республики перебрасывается личный состав британской армии и боевая техника, которые помогут эстонцам справиться с последствиями любой "российской агрессии". Первые военно-транспортные самолеты вылетели в Эстонию 17 февраля.

Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и отправляет дополнительную технику, в том числе танки и боевые бронированные машины

- говорится в сообщении.

Кроме того, в Эстонию на следующей неделе будут перебазированы подразделения королевской боевой группы Уэльса, базирующиеся на территории Германии и Великобритании. Всего в Польшу и Эстонию перебрасываются 350 военнослужащих, еще одна тысяча будет находится в постоянной готовности на случай "российского вторжения". Также в Восточную Европу перебрасываются ударные вертолеты Apache, но только на учения. По крайней мере так обещают в Лондоне.

На этом Британия останавливаться не намерена, на "правый фланг" НАТО перебрасываются четыре истребителя Typhoon Королевских ВВС, которые приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Восточной Европы с целью нивелирования "российской угрозы".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/BritishArmy
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23 комментария
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  1. Троль
    Троль Вчера, 09:03
    +2
    Перефразируя: Если прибалты не хотят кормить свою армию, они будут кормить чужую.
    Но начнись что, англичане удерут из прибалтики так-же, как и на днях, в предверии "атаки" на украину, заблоговременно, дернули куда то там на запад.
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:10
      -1
      Всего в Польшу и Эстонию перебрасываются 350 военнослужащих, еще одна тысяча будет находится в постоянной готовности на случай "российского вторжения".

      В готовности вывезти 350 своих товарищей в Британию?
      Трое на одного! Те упираются, не хотят ни в какую: "Нет! Мы будем сражаться с агрессором за Эстонию!"
      Но тут трое на одного набрасываются, связывают и грузят в самолёт.
      Я так это вижу. Не судите строго.
      1. Аварийный
        Аварийный Вчера, 09:16
        0
        Двое тащат носилки, третий держит пузырь с лекарством и придерживает трубочку системы. Всё верно подсчитали "аглицкие ученные".
      2. Ольгович
        Ольгович Вчера, 09:46
        0
        интересно другое: Англия , требуя вывода российских войск из РОССИЙСКОЙ Ростовской области, одновременно перебрасывает АНГЛИЙСКИЕ войска в чужую Эстонию к границам России.

        И ведь ничего не клинит в англобашке.... belay
    2. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 09:19
      +1
      Цитата: Троль
      Но начнись что, англичане удерут из прибалтики так-же, как и на днях, в предверии "атаки" на украину, заблоговременно, дернули куда то там на запад.

      Брошенная техника в Дюнкерке 1940 года, "подарки" талибам в Афганистане...
      Британские традиции - сильная вещь! wassat
    3. knn54
      knn54 Вчера, 09:38
      0
      В Британии, которая считается твердым сторонником идеи евроатлантического партнерства, использование силы для защиты союзников поддерживают менее половины опрошенных.
      А что тогда говорить про Украину.
    4. Андрей Град
      Андрей Град Вчера, 13:06
      0
      Цитата: Троль
      Перефразируя: Если прибалты не хотят кормить свою армию, они будут кормить чужую.
      Но начнись что, англичане удерут из прибалтики так-же, как и на днях, в предверии "атаки" на украину, заблоговременно, дернули куда то там на запад.

      Хотят, не хотят кормить, без разницы.
      Наивно полагать, что прибалты, окраинцы, да и все народы восточной европы хоть что-то решают в отношении военной стратегии.
      НИКТО НАРОД НЕ СПРАШИВАЕТ, их марионеточные правительства ничего сами не решают, выполняют все указания западных хозяев.
  2. Дилетант
    Дилетант Вчера, 09:08
    0
    Россия в очередной раз приблизила свои границы к берегам Альбиона и британским вооруженным силам?
    Когда до них наконец дойдет, что при нынешнем развитии ракетно-ядерного оружия от полного уничтожения некого острова несколько солдат на Российской границе не спасут.
    ● (С.Лавров)
  3. da Vinci
    da Vinci Вчера, 09:08
    +5
    А почему нет заявления Лаврова о подготовке нападения НАТО на Калининград? Это было бы очень логично. И пригрозить санкциями.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 09:10
    0
    Британия начала переброску дополнительного военного контингента в Эстонию
    . С полосатикам понятно, могут ... наглы то куда лезут? Опять обозначить что то, как то, зачем то? Кошка то драная, плешивая, но вони и прочего от неё без меры.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 09:35
      -1
      Витя прЮвет! Так фантомные боли Империи не дают покоя! wink
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 10:01
        +1
        Вячеслав, приветствую soldier
        У наглов, скорее, всё в одну кучу ... и фантомные боли, и гадкий менталитет, и необходимость перемоги, для отвлечения от насущных проблем ...
        В принципе и одного хватило б, уж такие они по натуре ...
        1. sabakina
          sabakina Вчера, 10:13
          +1
          Витя, на это могу ответить только этим видео...Они никогда не воевали своими руками против равного противника.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 10:25
            0
            Дело известное и они никогда не парятся, что это известно всем.
            Такая натура ...
            Их кузены из за океяна, такие же, одного поля ягодка ...
            Впрочем кузены, менее опытные, потому и попадают впросак, чаще чем наглы.
  5. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 09:12
    0
    Всего в Польшу и Эстонию перебрасываются 350 военнослужащих, еще одна тысяча будет находится в постоянной готовности на случай "российского вторжения".

    В окопы на передний край русского нашествия пойдут или участием в заградотрядах ограничатся? recourse
    1. Андрей Град
      Андрей Град Вчера, 13:10
      +1
      Ваша ирония от не понимания ситуации. Эти несколько тысяч солдат на учениях в прибалтике не для отражения армии РФ, а для запугивания нас, местных прибалтийских русских, которых 40% населения прибалтики.
      Боятся они донбасского сценария в прибалтике.
      1. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 22:15
        0
        Цитата: Андрей Град
        Ваша ирония от не понимания ситуации.

        Значит, карательные функции+заградотряды... recourse
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Вчера, 09:12
    +1
    личный состав британской армии и боевая техника, которые помогут эстонцам справиться с последствиями любой "российской агрессии".
    Объяснили бы, зачем России нападать на Эстонию, зачем она нам? И какими силами мы будем нападать, если 350 бритов и несколько десятков эстонских военов (вся армия) смогут "справиться с последствиями любой российской агрессии"?
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:41
      0
      Цитата: pyagomail.ru
      И какими силами мы будем нападать

      туристическими же

      Латвия этим вопросом озаботилась ещё летом и надлежащим образом подготовилась

      а вот Эстония пока не готова к противостоянию российским туристам
    2. prior
      prior Вчера, 09:42
      0
      Англичане не собираются воевать на своей земле. Поэтому не хотят проводить учения на своей земле. Зачем ковырять танками и снарядами свою землю?!
      Прибалтика - это самый лучший полигон сил НАТО.
      А для чего она ещё нужна?
      Неужели для счастливой жизни прибалтов?!
    3. Андрей Град
      Андрей Град Вчера, 13:12
      0
      Эти несколько тысяч солдат на учениях в прибалтике не для отражения армии РФ, а для запугивания нас, местных прибалтийских русских, которых 40% населения прибалтики.
      Боятся они донбасского сценария в прибалтике.[/quote]
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 09:53
    0
    Великобритания усиливает свое военное присутствие в Эстонии
    Не зря англичане громче американцев орут о российском "вторжении", которое продолжится в сторону Прибалтики и Польши с их последующим захватом. Под эту "сурдинку" усилить свое присутствие, показать Европе как она много потеряла после брекзита и что Британия опять на коне. Как я понимаю теперь эстонцы могут спать спокойно? Или нет?
  8. iouris
    iouris Вчера, 10:53
    -1
    Вот! Не только Харьков, но и...