Британия начала переброску дополнительного военного контингента в Эстонию

Великобритания удваивает численность личного состава в Эстонии и отправляет дополнительную технику, в том числе танки и боевые бронированные машины

США и Великобритания во всю используют ситуацию вокруг Украины для решения своих задач, в том числе усиления военного присутствия у границ России. Пентагон уже перебросил большую часть дополнительного военного контингента в Европу, теперь пришла очередь и Великобритании.Как сообщает британское Минобороны, Великобритания усиливает свое военное присутствие в Эстонии, где осуществляет командование одной из боевых групп НАТО. Согласно опубликованной официальной информации военного ведомства, на территорию этой прибалтийской республики перебрасывается личный состав британской армии и боевая техника, которые помогут эстонцам справиться с последствиями любой "российской агрессии". Первые военно-транспортные самолеты вылетели в Эстонию 17 февраля.- говорится в сообщении.Кроме того, в Эстонию на следующей неделе будут перебазированы подразделения королевской боевой группы Уэльса, базирующиеся на территории Германии и Великобритании. Всего в Польшу и Эстонию перебрасываются 350 военнослужащих, еще одна тысяча будет находится в постоянной готовности на случай "российского вторжения". Также в Восточную Европу перебрасываются ударные вертолеты Apache, но только на учения. По крайней мере так обещают в Лондоне.На этом Британия останавливаться не намерена, на "правый фланг" НАТО перебрасываются четыре истребителя Typhoon Королевских ВВС, которые приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Восточной Европы с целью нивелирования "российской угрозы".